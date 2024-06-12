تخلص من القلم والورق: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لملاحظات الاجتماعات

هل شعرت يومًا ما بأنك عالق في تدوين ملاحظات الاجتماعات بينما تتطاير الأفكار الرائعة؟ حسناً، لست وحدك!

في المتوسط، يتحدث الناس 110-150 كلمة في الدقيقة الواحدة. في المقابل، يمكنهم فقط تسجيل 20-45 كلمة في الدقيقة كسرعة الكتابة بخط اليد!

ما لم تكن خبيرًا في الاختزال، ستجد نفسك عالقًا في لعبة دائمة من لعب لعبة اللحاق بالركب. خلال هذا الصراع، ستفوتك أيضًا الأفكار الجديدة التي يتم تبادلها، مما يجعلك تشعر بالإهمال والارتباك والإرهاق.

ولكن ماذا لو كانت هناك طريقة لالتقاط ملاحظات دقيقة للاجتماع دون كل هذه المتاعب؟

هل نحظى بانتباهك؟ إذن، قل مرحبًا بـ مساعد الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي، وهي أداة لأتمتة تدوين الملاحظات بذكاء أثناء مشاركتك في الاجتماعات.

إليك كل ما يجب أن تعرفه عن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتدوين ملاحظات الاجتماعات.

## فهم الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات

تستغرق طرق تدوين الملاحظات اليدوية وقتاً طويلاً وتستهلك الكثير من الموارد. وعلى هذه الخلفية، يحول الذكاء الاصطناعي تدوين الملاحظات من مهمة عادية إلى ميزة استراتيجية.

إليك نظرة خاطفة سريعة على سحر الذكاء الاصطناعي في تدوين الملاحظات ملاحظات الاجتماع :

التعرف التلقائي على الكلام (ASR): حجر الأساس لملاحظات الاجتماعات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي

يكمن في صميم أي مدوّن ملاحظات يعمل بالذكاء الاصطناعي التعرف التلقائي على الكلام (ASR) - المعروف أيضًا باسم تحويل الكلام إلى نص (STT).

تستفيد هذه التقنية من الذكاء الاصطناعي (AI) أو التعلّم الآلي (ML) لتحويل الكلمات المنطوقة إلى نص دقيق ومقروء. وهي تتمتع بالقدرة على مواكبة أسرع المحادثات الصوتية. ويضمن لك هذا النسخ في الوقت الفعلي والقابل للتطوير إمكانية التقاط كل التفاصيل الصغيرة في المحادثة أثناء إجرائها.

هل تعلم؟

أن النسخ الصوتي الآلي أسرع ثلاث مرات من الكتابة! يمكنك قضاء هذا الوقت المحفوظ في التركيز على المهام عالية القيمة أو المعقدة - أو التمرير عبر مقاطع فيديو القطط على الإنترنت إذا كنت تفضل ذلك!

النسخ والتلخيص وما بعده

في حين أن الهدف الأساسي لأدوات تدوين ملاحظات الاجتماعات هو تدوين الاجتماعات في الوقت الفعلي، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي تضيف قيمة أكبر لهذه المهمة. وإليك الطريقة:

التمييز بين مختلف المشاركين في الاجتماع بسهولة حيث تتعرّف على المتحدثين المختلفين ؛ فمعرفة من قال ماذا يسهل إسناد الأفكار بوضوح ويزيل الالتباس

؛ فمعرفة من قال ماذا يسهل إسناد الأفكار بوضوح ويزيل الالتباس قياس كفاءة الاجتماع من خلال تحليل الثغرات المعرفية و اكتشاف مجالات التحسين ، والحد من الحديث المفرط أو التكرار وغير ذلك

، والحد من الحديث المفرط أو التكرار وغير ذلك البحث في النصوص عن طريق الكلمات الرئيسية وأسماء المتحدثين، مما يسمح بالبحث عن المعلومات بسرعة وسهولة

عن طريق الكلمات الرئيسية وأسماء المتحدثين، مما يسمح بالبحث عن المعلومات بسرعة وسهولة التقط جوهر الاجتماع ببضع نقرات فقط. توفر لك أدوات الذكاء الاصطناعي الوقت والجهد من خلال إنشاء ملخصات غنية للاجتماعات ملخصات وموجزات رئيسية لنقاط الحديث والقرارات المهمة

ملخصات وموجزات رئيسية لنقاط الحديث والقرارات المهمة تحديد عناصر الإجراءات حتى لا تفوتك أي متابعة مرة أخرى. تلتقط ملاحظات الاجتماعات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي القرارات والمهام والإجراءات الحاسمة وتسلط الضوء عليها

مرة أخرى. تلتقط ملاحظات الاجتماعات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي القرارات والمهام والإجراءات الحاسمة وتسلط الضوء عليها تحسين إمكانية الوصول ومشاركة المعرفة بين الفرق متعددة اللغات باستخدام أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي التي تنشئ ملاحظات الاجتماعات ب لغات متعددة

استخدام ClickUp Brain لتحويل ملاحظات الاجتماع بلغات مختلفة

## فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي لملاحظات الاجتماعات

الآن بعد أن فهمت دور أدوات الذكاء الاصطناعي في تدوين الملاحظات لنستعرض سريعًا فوائد تدوين ملاحظات الاجتماعات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

زيادة الإنتاجية : يحررك برنامج تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي من عبء تدوين الملاحظات اليدوي. ونتيجة لذلك، يمكنك العصف الذهني بحرية ومشاركة الأفكار والمشاركة بفاعلية في المناقشات بينما يقوم مدون الملاحظات بالذكاء الاصطناعي بتدوين كل التفاصيل. يُترجم ذلك إلى زيادة في الإنتاجية الإجمالية أثناء الاجتماعات

: يحررك برنامج تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي من عبء تدوين الملاحظات اليدوي. ونتيجة لذلك، يمكنك العصف الذهني بحرية ومشاركة الأفكار والمشاركة بفاعلية في المناقشات بينما يقوم مدون الملاحظات بالذكاء الاصطناعي بتدوين كل التفاصيل. يُترجم ذلك إلى زيادة في الإنتاجية الإجمالية أثناء الاجتماعات دقة واكتمال معززان : يقوم النسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي بتحويل كل لقطة صوتية من تطبيقات مؤتمرات الفيديو إلى نظيرتها المكتوبة بدقة. مع توثيق كل شيء - من المناقشات السريعة إلى المصطلحات التقنية - بأمانة، يصبح من الأسهل الاعتماد على دقة واكتمال الملاحظات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي

: يقوم النسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي بتحويل كل لقطة صوتية من تطبيقات مؤتمرات الفيديو إلى نظيرتها المكتوبة بدقة. مع توثيق كل شيء - من المناقشات السريعة إلى المصطلحات التقنية - بأمانة، يصبح من الأسهل الاعتماد على دقة واكتمال الملاحظات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تحسين التعاون: نظرًا لأن جميع المشاركين في الاجتماع لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات نفسها، فإن ملاحظات الاجتماع هذه تجعلهم على نفس الصفحة. هذا الفهم المشترك يمهد الطريق للعمل التعاوني بأهداف واضحة وشفافة لا لبس فيها

التعاون في ملاحظات الاجتماعات وخطط العمل باستخدام ClickUp Docs

نتائج قابلة للتنفيذ : أدوات الذكاء الاصطناعي في برنامج محاضر الاجتماعات تقوم تلقائيًا باكتشاف وإبراز المهام والقرارات الحاسمة في الملاحظات. من خلال دفع عناصر العمل هذه إلى الأعلى، فإنها تسهل عليك تعيين المهام بسرعة وكفاءة. وعلاوة على ذلك، فإن وضوح التوقعات والجداول الزمنية وما إلى ذلك، يجعل من السهل ضمان تحقيق نتائج إيجابية

: أدوات الذكاء الاصطناعي في برنامج محاضر الاجتماعات تقوم تلقائيًا باكتشاف وإبراز المهام والقرارات الحاسمة في الملاحظات. من خلال دفع عناصر العمل هذه إلى الأعلى، فإنها تسهل عليك تعيين المهام بسرعة وكفاءة. وعلاوة على ذلك، فإن وضوح التوقعات والجداول الزمنية وما إلى ذلك، يجعل من السهل ضمان تحقيق نتائج إيجابية تحسين عملية اتخاذ القرار : يمكن لمساعد اجتماعات الذكاء الاصطناعي استخلاص الرؤى الرئيسية من الاجتماع، وإنشاء ملخصات، وكذلك وضع خارطة طريق للإجراءات المستقبلية. وهذا يدعم عملية اتخاذ القرار مع مضاعفة العمل كمعيار لتحديد الموضوعات أو مجالات التركيز المتكررة

: يمكن لمساعد اجتماعات الذكاء الاصطناعي استخلاص الرؤى الرئيسية من الاجتماع، وإنشاء ملخصات، وكذلك وضع خارطة طريق للإجراءات المستقبلية. وهذا يدعم عملية اتخاذ القرار مع مضاعفة العمل كمعيار لتحديد الموضوعات أو مجالات التركيز المتكررة إدارة المعرفة : ملاحظات الاجتماعات هي سجل لجميع اجتماعاتك. باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يمكنك توثيق وتخزين وتنظيم هذه القاعدة المعرفية لسهولة الوصول إليها والرجوع إليها في المستقبل. كما أنها تجعل احتياطيات البيانات هذه قابلة للبحث، بحيث يمكنك تحديد موقع المعلومات من الاجتماعات السابقة بسرعة

: ملاحظات الاجتماعات هي سجل لجميع اجتماعاتك. باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يمكنك توثيق وتخزين وتنظيم هذه القاعدة المعرفية لسهولة الوصول إليها والرجوع إليها في المستقبل. كما أنها تجعل احتياطيات البيانات هذه قابلة للبحث، بحيث يمكنك تحديد موقع المعلومات من الاجتماعات السابقة بسرعة نمو مستمر : مع تزايد شعبية أدوات الذكاء الاصطناعي لتدوين ملاحظات الاجتماعات، يمكنك أيضًا التأكد من التحسين المستمر. نظرًا لأن التكنولوجيا تكرارية بطبيعتها، فإن كل إصدار من أداة تدوين ملاحظات الاجتماعات يكون أكثر دقة ويلبي احتياجاتك بشكل أفضل. ونتيجة لذلك، يمكنك أن تتوقع قيمة مضاعفة من مساعد الذكاء الاصطناعي أثناء الاجتماعات

: مع تزايد شعبية أدوات الذكاء الاصطناعي لتدوين ملاحظات الاجتماعات، يمكنك أيضًا التأكد من التحسين المستمر. نظرًا لأن التكنولوجيا تكرارية بطبيعتها، فإن كل إصدار من أداة تدوين ملاحظات الاجتماعات يكون أكثر دقة ويلبي احتياجاتك بشكل أفضل. ونتيجة لذلك، يمكنك أن تتوقع قيمة مضاعفة من مساعد الذكاء الاصطناعي أثناء الاجتماعات خطوة نحو الشمولية: قم بتمكين فرق العمل المتنوعة من خلال كسر الحواجز من خلال ملاحظات الاجتماعات باستخدام الذكاء الاصطناعي. سواء كان ذلك من خلال ترجمة جداول أعمال الاجتماعات من لغة إلى أخرى أو توفير شرح مكتوب في الوقت الفعلي لتمكين الأفراد الذين يعانون من إعاقات سمعية، فإن مساعد الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي يقربك من هدفك المتمثل في مكان عمل شامل ومتاح للجميع

نصيحة محترفي النقر: لم تعد سهولة الوصول ميزة لطيفة في الاستخدام، بل أصبحت ميزة ضرورية لنجاح المؤسسة. بدءاً من دفع الابتكار وزيادة الوصول إلى السوق إلى الحفاظ على الامتثال، فإن لها تأثيراً كبيراً.

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## حالات الاستخدام العملي وتطبيقات مساعدي اجتماعات الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات

المزايا العديدة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لملاحظات الاجتماعات ربما أثارت فضولك لتجربتها. إذا كان الأمر كذلك، فإليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام أداة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي:

### إنشاء مواد ما قبل الاجتماع

أمثلة على المطالبات:

استنادًا إلى ملاحظات الاجتماع السابق بشأن <الموضوع/المشروع>، حدد نقاط المناقشة الرئيسية والأسئلة العالقة والبنود المحتملة لجدول الأعمال

إنشاء مسودة جدول أعمال الاجتماع بناءً على المواضيع المتكررة المتعلقة ب <الموضوع/المشروع>

أنا أعمل على عرض ترويجي لـ <المنتج/الخدمة> لـ <تفاصيل العميل>. ما الذي يجب أن يحتويه عرض المبيعات؟

إنشاء جداول أعمال ما قبل الاجتماع باستخدام ClickUp Brain

هل لديك اجتماع مجدول في وقت قصير؟ اعمل بذكاء واستفد من مساعدي الذكاء الاصطناعي لإنشاء مواد ما قبل الاجتماع مثل جداول الأعمال ونقاط المناقشة ومجموعات الشرائح وما إلى ذلك.

ستحلل أدوات الذكاء الاصطناعي ملاحظات الاجتماعات السابقة وتحدد مجالات التركيز والمواضيع المتكررة والأسئلة المعلقة وكل التفاصيل التي أدت إلى هذا الاجتماع. وبعد تزويدهم بهذه البيانات، سيبدأون في التحضير للاجتماع من خلال إنشاء ومشاركة المواد ذات الصلة قبل الاجتماع. وهذا يضمن وصول جميع المشاركين في الاجتماع وهم على اطلاع وجاهزون للغوص في المواضيع الأساسية. وتوفر هذه الاستراتيجية الوقت وتعزز المناقشات المركزة مما يجعل الاجتماعات فعالة ومثمرة للغاية.

أعقد اجتماعات كل أسبوعين مع مشرفي ونستخدم ClickUp لجدول أعمالنا. أشعر بأنني في قمة نشاطي لأن جميع طلبات الفعاليات والعروض التقديمية الخاصة بي موجودة هنا، بالإضافة إلى مؤشر حالة محدث يمكنها الاطلاع عليه.

-ميشيل تيرنر، المدير المساعد (المجتمعات الوظيفية)، جامعة ميامي

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_/مرجع/ https://clickup.com/features/ai/meeting-notes-generator كيفية استخدام ClickUp Brain لتوليد ملاحظات الاجتماع* %/%href/_

### التدوين المباشر وتدوين الملاحظات

أمثلة على المطالبات:

تمكين النسخ الفوري لهذا الاجتماع

الرجاء ترجمة هذه المحادثة

تحديد المتحدثين في النسخ والتمييز بينهم

ترجمة النص الخاص بك إلى لغة أخرى في ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain

يعد التدوين في الوقت الحقيقي وتدوين الملاحظات من المقترحات الأساسية للقيمة الأساسية لمساعد الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي. تلتقط أدوات تدوين الملاحظات جميع المناقشات ونقاط الحديث في الاجتماع بتفاصيل دقيقة، بغض النظر عن عدد المشاركين. هذه الجودة مهمة بشكل خاص في الاجتماعات سريعة الوتيرة، والمناقشات واسعة النطاق، والمكالمات الجماعية، حيث سيكون لديك وضوح حول من قال ماذا ومتى. كما أنها تساعد المشاركين في التغلب على التحديات المتعلقة باللغة واللهجات التي تتسبب في إغفال التفاصيل أو إساءة تفسير المعلومات.

يتعرف برنامج النسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي على صوت كل متحدث، وينسب أفكاره في الملاحظات، ويترجمها في الوقت الفعلي، ويولد وثائق اجتماعات واضحة ودقيقة. لقد ناقشنا بالفعل تأثيره على الشمولية وإمكانية الوصول، لذا فإن هذا الأمر يعد ثمرة سهلة ومنخفضة إذا كنت تتطلع إلى الاستفادة من أدوات اجتماعات الذكاء الاصطناعي .

### ملخص محضر الاجتماع أو النقاط الرئيسية

أمثلة على المطالبات:

لخص النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها في الاجتماع

تحديد جميع بنود العمل وسردها مع المواعيد النهائية المقابلة لها

إنشاء محضر موجز لمحادثة هذا الاجتماع

تلخيص ملاحظات الاجتماع في ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain

لا تضيع وقتك في استخراج النقاط الرئيسية من المناقشات المطولة. بدلاً من ذلك، استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد ملخصات الاجتماعات التي تلتقط جوهر المحادثة بأكملها!

أدوات تدوين ملاحظات الاجتماع بالذكاء الاصطناعي استخرج الأفكار الرئيسية لإعداد نظرة عامة موجزة عن خلاصة الاجتماع. وهذا يجعل جميع المشاركين في نفس الصفحة دون الحاجة إلى الاطلاع على صفحات طويلة من التدوين. كما أنها تشارك أيضًا الطوابع الزمنية لهذه النقاط الرئيسية بحيث يمكنك دائمًا العودة إلى تسجيلات الاجتماع أو الملفات الصوتية والتداول في المحادثة.

تعمل هذه المحاضر كسجل موثوق به، حيث تقدم نظرة عامة على كل اجتماع تم إجراؤه على الإطلاق.

تحفيز العصف الذهني الإبداعي

أمثلة على المطالبات:

لقد ناقشنا العملية خطوة بخطوة لـ <مشروع/موضوع>. حوّل هذا إلى مخطط انسيابي

ما هي بعض التحديات والعقبات التي تم تسليط الضوء عليها في الاجتماع؟ ما هي بعض الحلول الممكنة لها؟

تحويل ملاحظاتك إلى خرائط عقلية مرئية ClickUp Mind Maps

ستجد منصات اجتماعات تستفيد من تقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز التفكير المرئي. فهي تحوّل الكلمات المنطوقة أو الملفات الصوتية إلى مخططات مفاهيمية وخرائط ذهنية. يطلق هذا التصور المرئي العنان للاستكشاف الإبداعي و جلسات العصف الذهني التعاوني عبر وجهات نظر وخبرات متعددة.

وباستخدام هذه الأدوات، يمكن للفرق الموزعة ربط الأفكار بصريًا، وتحديد العلاقات، وتحفيز الابتكار أثناء العمل على حل المشاكل معًا. وبالإضافة إلى توضيح هذه المفاهيم، ستقوم منصة الاجتماعات أيضاً بتوثيقها وتخزينها في موقع مركزي للوصول السريع والسهل لجميع المشاركين.

وأخيراً، ميزة السبورة البيضاء؟ مهووس. غالباً ما كانت هذه الأداة تُستخدم خلال اجتماعات الفريق لتبادل الأفكار أو لتوضيح المزيد من التفاصيل حول مبادرات معينة.

-بريتني كيرتنر، مديرة برنامج، جامعة يوتا فالي

مراجعة وتحرير تقارير ما بعد الاجتماعات

أمثلة على المطالبات:

إنشاء تقرير اجتماع مفصل مع تحديد هوية المتحدثين

التحقق من الأفكار التي تمت مناقشتها في هذا الاجتماع للتأكد من دقتها

يمكنك إنشاء تقاريرك ورسائل البريد الإلكتروني والمحادثات وتلخيصها وتدقيقها وتحسينها وترجمتها باستخدام كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل من ClickUp Brain

بالإضافة إلى الملخصات ومحاضر الاجتماعات التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، يمكن لبعض تطبيقات تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي أيضاً إنشاء تقارير شاملة بعد الاجتماع. وتلتقط هذه التقارير جوهر الاجتماع، مع استكمال نقاط الحديث، ومدة الاجتماع، والطوابع الزمنية، والملفات الشخصية للمشاركين، وما إلى ذلك، والتي يمكنك مراجعتها حتى بعد انتهاء الاجتماع.

بالإضافة إلى ذلك، هناك عدة طرق للاستفادة من المعلومات أو تنفيذ الرؤى من كل مراجعة. على سبيل المثال، يمكنك تحديد الأفراد المحددين الذين دافعوا عن فكرة ما أو دافعوا عنها بين عدة متحدثين، وطلب التوضيح منهم، ومنحهم الثناء، وتعيين ملكية المهام المرتبطة بها.

تقييم كفاءة الاجتماعات

أمثلة على المطالبات:

راجع تدفق المحادثة وحدد المقاطع التي بها تكرار متكرر

كيف يمكننا تقصير مدة هذا الاجتماع؟

إنشاء جدول أعمال للاجتماع القادم ومشاركة الأفكار حول كيفية إجراء هذا الاجتماع بكفاءة أكبر

يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي المدرّبة على تحليل المحادثات أن تلتقط رؤى قيّمة تتجاوز الكلمات المنطوقة. فهي تتميز بميزات متقدمة لتحليل المحادثات الصوتية وتسليط الضوء على ديناميكيات الاجتماع. من خلال التقاط مقاييس مثل توزيع وقت التحدث، ومقاطع النقاط المتكررة، ومناطق فك الارتباط، والكلام المفرط، يمكنك تحديد مجالات التحسين في هيكل اجتماعك الحالي.

وبناءً على ذلك، يمكنك التخطيط للتدخلات، مثل تحسين تخطيط جدول أعمال الاجتماعات، وموازنة المشاركة، وما إلى ذلك، لتحسين الاجتماعات المستقبلية لزيادة التركيز والكفاءة.

تحديد خطة عمل الاجتماعات

أمثلة على المطالبات:

ما هي بعض المهام الموكلة إليّ خلال هذا الاجتماع؟ أضفها إلى قائمة المهام الخاصة بي

قم بإعداد خطة عمل مع تحديد المهام ذات الأولوية والمواعيد النهائية بناءً على بنود العمل في هذا الاجتماع

مزامنة تقويم Google الخاص بي مع المهام المحددة في ملاحظات الاجتماع هذه

يمكن لحلول تدوين ملاحظات الذكاء الاصطناعي للاجتماعات أيضاً تحويل قوائم المهام أو نقاط العمل إلى خرائط طريق مخصصة. ولتسهيل ذلك، قد تقوم بتحليل ملاحظات الاجتماعات السابقة والملفات الشخصية الفردية والتقويمات الشخصية والجداول الزمنية وما إلى ذلك، لتحديد الموضوعات المتكررة ودورك في هذه الاجتماعات والمواعيد النهائية القادمة وما إلى ذلك.

ثم، استنادًا إلى هذه الرؤى، يقومون بإنشاء خطط مخصصة تحدد أولويات المهام، وتعيين الأدوار والمسؤوليات، وتحديد المواعيد النهائية. هذا الانتقال السلس من منصة الاجتماعات إلى الملاحظات إلى إدارة المهام يجعل المتابعة أسهل وأكثر ملاءمة. ويساعد ذلك المشاركين في الاجتماع على التركيز على المهام الأكثر أهمية و المساهمة بشكل هادف في نجاح الفريق بشكل عام.

## كيفية دمج أدوات الذكاء الاصطناعي لملاحظات الاجتماعات

هناك عدة طرق لإنشاء الملاحظات باستخدام مساعد اجتماع بالذكاء الاصطناعي. إليك بعض الخيارات التي يجب مراعاتها:

### استخدام مساعد تدوين الملاحظات للذكاء الاصطناعي المباشر

باستخدام ASR، يمكنك إعداد النسخ في الوقت الفعلي وأتمتة تدوين الملاحظات. ميزات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp Brain القيام بأكثر من مجرد إنشاء الملاحظات. استخدمه لنسخ تسجيلات الاجتماعات التي تم التقاطها من خلال Clips تلقائيًا (المزيد عن هذا لاحقًا). يمكنك بعد ذلك استخدام النسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي للبحث عن النقاط البارزة، وتخطي مقاطع الفيديو باستخدام الطوابع الزمنية، ونسخ المقتطفات

استخدم أدوات تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي لمراجعة التسجيلات

بينما تقوم أدوات ASR بإنشاء تفريغات للاجتماعات في الوقت الفعلي، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي المزودة بقدرات تدوين الملاحظات تعمل مع التسجيل الصوتي.

استخدم ClickUp Clips لتسجيل الشاشات ومشاركة مقاطع الفيديو مع المشاركين في الاجتماع ClickUp Clips طريقة ذكية لترقية الملاحظات اليدوية النصية إلى وسائط غنية. إليك كيفية استخدامها في الاجتماعات:

التقط تسجيلاً لنشاط الشاشة أو نوافذ التطبيقات أو سطح المكتب أثناء تقديم العروض التقديمية أو مقاطع الفيديو الإرشادية أو العروض التوضيحية وما إلى ذلك.

ملء النصوص والتعليقات التوضيحية والطوابع الزمنية تلقائياً من التسجيلات لتسليط الضوء على النقاط الرئيسية في المناقشة

مشاركة مقاطع الفيديو للمشاركة غير المتزامنة لأعضاء الفريق الذين لم يتمكنوا من حضور الاجتماع المباشر

ستقوم أدوات الذكاء الاصطناعي هذه بتحليل هذه الملفات الصوتية أو ملفات الفيديو لـ إنشاء ملاحظات مفصلة. يمكنك أيضًا العبث بوظائف الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل تحديد هوية المتحدث، والبحث المستند إلى الكلمات الرئيسية، وإنشاء الطابع الزمني، وإبراز اللحظات الرئيسية.

الاستفادة من أدوات تلخيص الاجتماعات

في بعض الحالات، قد يكون لديك في بعض الحالات تسجيلات اجتماعات تريد تحويلها إلى ملاحظات وإنشاء ملخصات موجزة من هذه المخرجات. وفي حالات أخرى، قد يكون لديك بالفعل نصوص اجتماعات وترغب فقط في تلخيصها. باستخدام ClickUp Brain، يمكنك ذلك:

تحليل المحادثات و تسليط الضوء تلقائيًا على عناصر العمل . ثم تحويل نقاط الحوار القابلة للتنفيذ إلى مهام وتعيينها لأصحاب المصلحة لتعزيز المساءلة منذ البداية

. ثم تحويل نقاط الحوار القابلة للتنفيذ إلى مهام وتعيينها لأصحاب المصلحة لتعزيز المساءلة منذ البداية توليد ملخصات موجزة للمناقشات المطولة أو سلاسل المحادثات. يتخطى العقل الضوضاء لتقديم القرارات الأساسية للاجتماع والخطوات التالية لتسهيل مواءمة الفريق

تلخيص ملاحظات الاجتماع مع التفصيل باستخدام ClickUp Brain

استخدم ميزة التلخيص لإنشاء نظرة عامة موجزة عن القرارات الرئيسية وعناصر الإجراءات والنتائج التي تم التوصل إليها بنقرات قليلة فقط

الربط مع أدوات إدارة المشاريع

هناك طريقتان للقيام بذلك. أولاً، يمكنك اختيار أداة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي أو أداة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي التي تتكامل مع منصات إدارة المشاريع. ثانيًا، يمكنك اختيار أداة لإدارة المشاريع مثل ClickUp مع إمكانات الذكاء الاصطناعي المدمجة لتدوين الملاحظات وإدارة المستندات.

فيما يلي بعض الميزات التي تجعل ClickUp أفضل حل برمجي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتدوين ملاحظات الاجتماعات:

1. المستندات

توثيق ملاحظات الاجتماع وترك التعليقات على مستندات ClickUp Docs مستندات النقر فوق المستندات هو مركز مركزي لجميع المستندات المتعلقة بمشروعك. إنه بمثابة مساحة تعاونية حيث يمكنك أنت وفريقك:

توثيق ملاحظات الاجتماع لسهولة الرجوع إليها وتنظيمها بشكل واضح. يمكنك تحرير ملاحظات الاجتماع لجعلها أكثر قابلية للمسح الضوئي باستخدام خيارات تنسيق مختلفة مثل العناوين والنقاط النقطية والجداول (ملاحظة: يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain في المستندات)

لسهولة الرجوع إليها وتنظيمها بشكل واضح. يمكنك تحرير ملاحظات الاجتماع لجعلها أكثر قابلية للمسح الضوئي باستخدام خيارات تنسيق مختلفة مثل العناوين والنقاط النقطية والجداول (ملاحظة: يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain في المستندات) مراجعة ملاحظات الاجتماع والمساهمة فيها. نظرًا لأن المستندات تعاونية وقابلة للمشاركة، يمكن للمشاركين ترك تعليقات لإضافة المزيد من السياق والخلفية لما تمت مناقشته وتصحيح أي أخطاء أو تفسيرات خاطئة

لإضافة المزيد من السياق والخلفية لما تمت مناقشته وتصحيح أي أخطاء أو تفسيرات خاطئة إنشاء مستودع مركزي لجميع ملاحظات اجتماعك. يمكنك مشاركة الملاحظات بين أصحاب المصلحة لتحقيق الشفافية والمساءلة والوصول إلى المعلومات مع الحفاظ على توافق الفريق بأكمله

2. السبورات البيضاء كليك أب السبورة البيضاء s هي واحدة من أدوات التعاون العديدة على ClickUp. تساعد في العصف الذهني المرئي والتفكير أثناء الاجتماعات بالطرق التالية:

ترجمة الأفكار والمفاهيم إلى تنسيقات مرئية مثل الخرائط الذهنية والمخططات الانسيابية والرسوم البيانية التي تعزز الاستكشاف الإبداعي والتعاون

تصور العلاقات والترابط بين المهام أو الأفكار للحفاظ على التركيز على الصورة الأكبر أثناء العمل على التفاصيل الدقيقة

أثناء العمل على التفاصيل الدقيقة تضمين اللوحات البيضاء في محتوى الاجتماع على المستندات للحصول على تجربة عصف ذهني متكاملة وتطوير المشروع

بناء نظام بيئي متكامل على ألواح ClickUp Whiteboards

3. القوالب

تقدم ClickUp أيضًا مكتبة غنية من القوالب المجانية القابلة للتخصيص 100% بناءً على احتياجات مشروعك أو احتياجات سير العمل.

قم بتوثيق مناقشة الاجتماع بالكامل باستخدام قالب ClickUp Meeting Minutes (محضر الاجتماع)

على سبيل المثال قالب محضر اجتماع ClickUp يوفر هيكلًا محددًا جيدًا لتسجيل محاضر الاجتماعات كوثيقة في ClickUp. يغطي هذا القالب كل شيء بدءًا من جدول الأعمال المفصل إلى التغييرات في محاضر الاجتماعات السابقة إلى الإعلانات.

تقديم التوجيه لمناقشات الفريق باستخدام قالب ملاحظات اجتماع ClickUp

وبالمثل، فإن قالب المستندات القابل للتخصيص لـ ملاحظات اجتماع ClickUp يقدم التوجيه. من خلال وضع مبادئ توجيهية وهيكلية لاجتماعاتك، يمكنك أن تجعل كل اجتماع مهمًا، سواء كنت تعقده يوميًا أو سنويًا.

تتبع جميع اجتماعاتك باستخدام قالب ClickUp Meeting Note Style (نمط مذكرة الاجتماع)

نظرًا لأنه سيتعين عليك الاحتفاظ بسجل لجميع ملاحظات اجتماعاتك، فلدينا أيضًا هذا القالب على ClickUp نمط مذكرة الاجتماع . يلتقط قالب الاجتماع ملخصات موجزة لكل اجتماع بتنسيق بسيط وينشئ مستودعًا مركزيًا يمكن البحث فيه. يجعل تنظيم الملاحظات أسهل مع تمكين تحديثات التقدم في الوقت المناسب للفرق وأصحاب المصلحة.

4. التكامل

مزامنة تقويمات Google الخاصة بك مع ClickUp لإدارة التوافر الفعال للاجتماعات

كما لو أن الميزات والإمكانيات المتأصلة في ClickUp لم تكن كافية، فإنك تحصل أيضًا على خيار دمج ClickUp مع أدواتك ومنصاتك وأنظمتك الحالية. على سبيل المثال,

يتكامل ClickUp مع Google Meet وMicrosoft Teams من أجل اجتماعات الفيديو. وبالمثل، يمكنك ربطه مع Fireflies وMetGeek من أجل التدوين المباشر. تسمح لك عمليات التكامل هذه بإضافة قدرات قوية لإدارة المشاريع إلى أدوات أخرى وجعلها قابلة للتطوير.

تحقيق التوقعات وما بعدها مع الذكاء الاصطناعي لتدوين ملاحظات الاجتماعات

سواء كنت تستفيد من أدوات الذكاء الاصطناعي للعروض التقديمية وجداول الأعمال أو استخدامها لإنشاء تسميات توضيحية مغلقة مباشرةً - يكتسب الذكاء الاصطناعي زخمًا في قسم تدوين ملاحظات الاجتماعات. والأهم من ذلك أنه يرسم مستقبلاً إيجابياً وواعداً لما هو قادم.

مع نضوج هذه التكنولوجيا، ستجد المزيد من مساعدي الاجتماعات الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي والذين يركزون على القيمة والقابلين للتنفيذ. سوف تخبرك الميزات المتقدمة مثل تحليل المشاعر عن معنويات الفريق، بينما ستربط الترجمة المباشرة بين المناطق الجغرافية. إنها مسألة وقت فقط حتى نشهد هذا التحول.

لذا، فإن تسخير هذه التكنولوجيا في أقرب وقت ممكن هو أحد أفضل الطرق للبقاء في الطليعة. فبدلاً من توزيع استثماراتك على مجموعة متنوعة من الأدوات، اختر حلاً واحداً للحصول على عائد استثمار أكبر. وبعبارة أخرى، ابدأ باستخدام ClickUp ودع الذكاء الاصطناعي يحول عملياتك التجارية. اشترك مجانًا على ClickUp الآن لتعرف كيف!