كيف يمكن للشعور بالإهمال في العمل أن يؤثر على وظيفتك

تكون على مكتبك، تحضر عرضًا تقديميًا، عندما تلاحظ مجموعة من فريقك مجتمعين معًا - يتناقشون بهدوء فيما بينهم حول أمر ما.

فيدفعك الفضول. ما الذي يتحدثون عنه؟ هل هو شيء مهم؟

تشعرين بوخز من الإحباط لأنك تودين المساهمة ولكنك لستِ على علم بالأمر. وهذا لا يحدث للمرة الأولى أيضاً. حتى في الماضي، كنت تشعر وكأنك تُترك لتلعب دور الملاحق في العمل.

الشعور بالإهمال في العمل يمكن أن يكون محبطًا ويؤثر على الموظف والمؤسسة. وهو أكثر شيوعًا مما قد يفترضه المرء.

سنستكشف في هذه المدونة أسباب الإقصاء في مكان العمل وطرق التعامل مع الشعور بالعزلة في العمل والمزيد. هيا بنا نبدأ! 🚦 🚦

طمأنة ودية: لست وحدك من يشعر بالعزلة في مكان العمل، على الرغم من أن الأمر قد يبدو كذلك. 75% من الموظفين العالميين أفادوا بأنهم شعروا بالإقصاء في العمل، وفقًا لـ تقرير إرنست ويونغ "مقياس الانتماء '. وهذا يعني أنها عادة ما تكون مشكلة عميقة الجذور وتؤثر على عدد غير قليل منا.

الشعور بالإهمال في العمل: ما الذي يحدث حقًا؟

الشعور بالإقصاء في العمل يحدث عندما يتم استبعادك من أنشطة الفريق أو المناقشات أو التفاعلات الاجتماعية. هذه العزلة يمكن أن تجعلك تشعر بالغربة وتثبط من عزيمتك، مما يؤثر على رفاهيتك وارتباطك بالفريق.

عندما تشعر بالإقصاء، من السهل أن تلوم نفسك. وقد يتحول ذلك إلى دوامة ويكون له تأثير سلبي. ومع ذلك، فإن السبب الحقيقي وراء عدم مشاركتك في تلك المزحة الداخلية أو عدم شعورك بأنك جزء من الفريق قد يكون خارجًا عن إرادتك.

قد يكون ذلك بسبب مشاكل أعمق مثل صوامع التواصل، أو التسلسل الهرمي غير المعلن، أو التكتلات المكتبية أو حتى ثقافة مكان العمل التي تجعل الجميع يشعرون بالانفصال

إن تحديد السبب الجذري للمشكلة أمر بالغ الأهمية لمعالجة المشكلة بفعالية. قبل اتخاذ المزيد من الخطوات لتحسين الوضع، ضع في اعتبارك ما إذا كانت تجربتك تتماشى مع هذه المشكلات.

🚩 هل المشكلة فيك أنت فقط أم في الثقافة؟

يتساءل الكثيرون، "هل أنا المخطئ أم أن هناك خطأ ما في فريقي؟

إن أفضل طريقة لتحديد ما إذا كنت ضحية للإقصاء في مكان العمل هي أن تسأل نفسك ما إذا كنت تقوم بما هو متوقع منك.

هل أنت ملتزم بالوقت المحدد لمشاريعك الخاصة؟ هل أنت مهذب ومتعاون وتقوم بكل شيء لتكون موظفًا جيدًا؟

إذا كانت إجابتك بنعم على الأسئلة المذكورة أعلاه ولكنك ما زلت تشعر بأنك مستبعد، فإن ثقافة الفريق هو على الأرجح الجاني

قد تكون بعض العلامات التي تشير إلى أنك في بيئة عمل غير داعمة هي

كثيراً ما تشعر بأنك مستبعد من الاجتماعات أو المناقشات المهمة

غالباً ما يكون التواصل في الفريق غير واضح أو مفككاً

الافتقار إلى الدعم والإرشاد الذي يجعلك تكتشف الأمور بنفسك

الثقافة تجعلك تشعر بأنك يجب أن تكون ممتنًا لمجرد حصولك على الوظيفة

غالبًا ما تشعر بالتقليل من قيمة مساهماتك أو عدم تقديرها

استخدام عبارات مثل "نحن عائلة" لطمس الحدود بينك وبين الآخرين

عبء العمل المفرط أو عدم وجود حدود بين العمل والحياة الشخصية

التكتلات في المكتب أو التسلسلات الهرمية غير المعلنة واضحة

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### 🚩 تكتلات الكفاءة: نعم أم لا

ربما كنت تعتقد أن الشللية شيء تركته في المدرسة الثانوية أو الكلية، أليس كذلك؟ لسوء الحظ، هذا ليس صحيحاً دائماً. فغالباً ما تظهر الشللية بشكل أو شكل مختلف في كل مكان عمل.

يوجد في العديد من أماكن العمل مجموعات - بعضها جيد، والبعض الآخر ليس كذلك. وغالبًا ما تتشكل هذه المجموعات المتماسكة حول الاهتمامات المشتركة، أو الوظائف الوظيفية، أو أنواع الشخصيات

قد تبدو للوهلة الأولى غير مؤذية، لكنها قد تخلق عوائق حقيقية أمام من ليسوا جزءًا منها

ومع ذلك، ليست كل المجموعات سيئة؛ فبعضها يوفر شبكة دعم قوية.

ولكن في كثير من الأحيان، عندما تبدأ هذه المجموعات بالتشكل في المكتب، فإنها تؤدي إلى حراسة البوابة والحصرية، مما يجعل من الصعب على الآخرين التواصل والتعاون.

🚩 الحقيقة الخفية للإقصاء

الإقصاء ليس واضحًا دائمًا. لا يتعلق الأمر فقط بفقدان فرصة حضور فعاليات ما بعد العمل أو عدم الحصول على فرصة للتحدث في الاجتماعات.

في بعض الأحيان، يتعلق الأمر بأشياء أكثر دهاءً، مثل عدم طلب مساهمتك في مشروع ما أو تجاهلك في المهام الرئيسية. يمكن أن تتراكم هذه الحالات الصغيرة مع مرور الوقت، مما يجعلك تشعر بالتقليل من قيمة فريقك وانفصاله عنك.

إليك بعض علامات الاستبعاد التي غالباً ما تكون غير مرئية:

يتم تعميم رسائل البريد الإلكتروني أو الدردشات أو المستندات الهامة بين زملائك، ولكن لا يتم تضمينك دائمًا في قائمة التوزيع

يتم التخطيط لنزهات الفريق أو تجمعات ما بعد العمل، ولكن لا يتم إبلاغك أو تتم دعوتك في اللحظة الأخيرة

تلاحظ أن زملاء العمل يجرون دردشات غير رسمية بشكل متكرر، مثل أثناء استراحات القهوة، ولكن نادراً ما يدعونك للانضمام إليهم

يتلقى أعضاء الفريق الآخرون التوجيه أو الإرشاد بانتظام، ولكنك تُترك لتخطي التحديات بمفردك

عندما يتم الاعتراف بمساهماتك، يتم التقليل من أهميتها أو لا يتم تسليط الضوء عليها بقدر ما يتم تسليط الضوء على مساهمات الآخرين

خلال الاجتماعات، قد تتم مقاطعتك بشكل متكرر، أو يتم رفض أفكارك دون الكثير من المناقشة

يتم تكليفك باستمرار بمهام مهمة ولكن لا يتم تسليط الضوء عليها بشكل كبير

كيف تتعامل مع الشعور بالإهمال في العمل؟

لتغيير هذا الشعور بالإقصاء، من الضروري أن تعالجه بشكل مباشر وأن تتخذ خطوات استباقية.

إليك الطريقة. 🗂️

### ✅ ركز على ما يمكنك التحكم فيه

عندما تشعر بالإقصاء في العمل، من السهل أن تبدأ في إلقاء اللوم على نفسك أو على الآخرين.

ومع ذلك، فإن الخطوة الأولى في التعامل مع هذا الموقف هي أن تنظر إلى ما يمكنك التحكم فيه - أدائك وسلوكك.

وفقًا لبحث موحد من في الواقع و صفحة مايكل ، يجب أن تركز على الأمور القابلة للتحكم مثل:

تحسين جودة عملك

تحديد الأهداف الشخصية

التحدث إلى زملائك قبل الوصول إلى أي استنتاجات

الحفاظ على نظرة أكثر إيجابية (قدر الإمكان)

البحث عن هوايات خارج مكان عملك

التأكد وغرس أن قيمتك الذاتية لا تتحدد بتصرفات الآخرين أو عملك

التأمل ومساعدة الذات

البحث عن العلاج النفسي

يمكن أن يساعدك التركيز على أدائك وسلوكك على الشعور بالثقة بأنك تبذل قصارى جهدك وأن أي مشاكل قد لا تكون من جانبك.

إذا كنت تعتقد أن هناك مجالًا للتحسين، فابحث عن طرق لتحسين أدائك. تحدث إلى زملائك في العمل، خاصةً أولئك الذين يشغلون مناصب عليا، واحصل على مقابلة فردية مع مديرك، واطلب ملاحظاتك. إذا لزم الأمر، لا تتردد في إشراك الموارد البشرية.

✅ ابحث عن شبكة الدعم الخاصة بك

لـ مكافحة العزلة في مكان العمل فكر خارج الصندوق على الرغم من أنه من الطبيعي أن تتواصل مع من تعمل معهم عن قرب، إلا أن أفضل دعم يأتي أحيانًا من توسيع شبكة علاقاتك.

انظر إلى ما هو أبعد من فريقك المباشر للعثور على أشخاص في أقسام أخرى أو مجموعات مهنية أخرى يشاركونك قيمك واهتماماتك.

وإلى جانب ذلك، يمكنك التفكير في الانضمام إلى مجموعات مهنية داخل شركتك وخارجها.

يمكن أن يساعدك الانخراط في مجتمعات على منصات مثل LinkedIn وFishbowl وToastmasters International وMetup على التواصل مع أفراد يشاركونك نفس التفكير وتوسيع شبكة علاقاتك. يمكن أن تقدم هذه التفاعلات وجهات نظر جديدة، ورؤى قيمة، وإحساساً بالانتماء يمكن أن يساعد في التخفيف من مشاعر العزلة.

## ✅ بناء المرونة والوعي الذاتي

المرونة أمر أساسي عند التعامل مع النبذ في مكان العمل. وهو ينطوي على البقاء متحمسًا (قدر الإمكان) على الرغم من التوتر والإرهاق الذي غالبًا ما يصاحب الشعور بالإهمال.

ولكن تذكر أن المرونة لا تعني قمع مشاعرك أو تجاهلها، بل تعني الاعتراف بها وإيجاد طرق صحية للتكيف معها

لبناء المرونة، جرب ما يلي:

ممارسة التأمل الذاتي لتعزيز احترام الذات

معالجة مشاعرك قبل الاستجابة لها

تجزئة مهام العمل للسيطرة على التوتر والإرهاق

قيّم نفسك بانتظام لتستجيب بشكل مدروس بدلاً من الاستجابة باندفاع

يساعدك الوعي بمحيطك أيضًا على إدارة مشاعر الاستبعاد.

اسأل نفسك إذا كنت تشعر في كثير من الأحيان بأنك مهمل في المجموعات أو مع أفراد معينين فقط. يمكن أن يساعدك فهم ديناميكيات مكان عملك على إدارة التوقعات وتقليل التوتر غير الضروري من خلال مواءمة نهجك مع البيئة التي تتواجد فيها.

## ✅ تعامل مع المجموعات باحترافية

للتعامل مع الشللية في المكتب بفعالية، تحتاج إلى مزيج من اللباقة والاحترافية. حافظ على مهنيتك من خلال التزام الحياد وتجنب الثرثرة ومعاملة الجميع باحترام.

سياسات المكتب، كما أشار إليه موقع هارفارد بيزنس ريفيو ، ليس شيئًا يمكنك الانسحاب منه؛ فأنت جزء من السياسة في مكان العمل لمجرد كونك موظفًا في المؤسسة. لسوء الحظ، لا مفر من ذلك. ومع ذلك، فإن انخراطك في الديناميكيات السياسية في مكان عملك لا يجعلك شخصًا سيئًا

بدلاً من ذلك، ركّز على فهم المشهد السياسي. حدّد ما إذا كانت شركتك مسيّسة إلى الحد الأدنى أو المعتدل أو العالي أو المرضي وانظر كيف يتوافق ذلك مع أسلوبك الشخصي وأهدافك المهنية.

تعامل مع النزاعات بهدوء. حاول فهم وجهات النظر المختلفة مع الحفاظ على قيمك المهنية. سيحافظ هذا النهج على سمعتك ويُظهر صفاتك القيادية.

إذا استمر الإقصاء، ركز على بناء علاقات عمل فردية داخل المجموعة. فالتواصل بشكل فردي يمكن أن يؤدي إلى روابط حقيقية ودائمة أكثر من التوافق مع مجموعة كاملة.

دور المنظمات في إدارة الإقصاء في مكان العمل

كانت النصائح والاستراتيجيات التي شاركناها حتى الآن موجهة في معظمها نحو كيفية التعامل بشكل أفضل مع الإقصاء كفرد.

ولكن إليك الأمر: الاستبعاد ليس مجرد مشكلة شخصية؛ بل هو مشكلة تنظيمية

عندما يشعر أحد أعضاء الفريق أو الموظفين بالإقصاء باستمرار، فإن ذلك يؤثر سلباً على بيئة العمل بشكل عام.

يمكن أن تؤدي ثقافة الإقصاء إلى انخفاض الروح المعنوية وانخفاض الإنتاجية وارتفاع معدل دوران الموظفين. كما أنها تخلق انقسامًا بين أولئك الذين يشعرون بالإقصاء وأولئك الذين لا يشعرون بذلك، مما قد يقوض تماسك الفريق وفعاليته.

دعونا نستكشف كيف تظهر هذه الديناميكيات وما يمكن فعله لمعالجتها على المستوى التنظيمي. 🏢

آثار الشعور بالإهمال

يمكن للشعور بالإقصاء في العمل أن يؤثر بشكل كبير على رفاهية الشخص وإنتاجيته. ومن الناحية العاطفية، غالبًا ما يؤدي ذلك إلى الشعور بالوحدة والغضب وحتى الخجل. البحث كيف أن السلوكيات السامة في مكان العمل والافتقار إلى الشمولية تزيد بشكل كبير من أعراض الإرهاق. فغالبًا ما يعاني الموظفون الذين يشعرون بالتهميش من تراجع في رفاهيتهم، الأمر الذي يمكن أن يتحول إلى توتر مزمن وفك الارتباط. كما أنهم أكثر عرضة لترك وظائفهم.

💡 نصيحة احترافية: كن حازماً في العمل عند معالجة السلوكيات السامة. استخدم عبارات "أنا" لشرح كيفية تأثير تصرفاتهم عليك، مع التركيز على مشاعرك بدلاً من إلقاء اللوم.

هذا ليس كل شيء. يمكن للإنتاجية أيضًا أن تتضرر بشكل كبير.

عندما يشعر الموظفون بالإهمال، تنخفض دوافعهم بشكل كبير. أبحاث مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب على أن المتعة في العمل عامل أساسي في الاحتفاظ بالموظفين وإنتاجيتهم. فالموظفون الذين يستمتعون بعملهم هم أقل عرضة بنسبة 49% للتفكير في ترك العمل.

يؤدي الإقصاء في مكان العمل إلى توتر العلاقات داخل الفريق، مما يقلل من التعاون والابتكار - وكلاهما أمر حيوي للنجاح.

وعلاوة على ذلك، فإن الإقصاء يعني فقدان الأفكار والمواهب القيّمة. كما أن إقصاء مجموعة من الموظفين يمكن أن يؤدي إلى ضياع فرص الابتكار وارتفاع معدلات دوران الموظفين، خاصة بين الموظفين الشباب المتنوعين.

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ما الذي يمكن أن تفعله المؤسسات حيال ذلك؟

تعزيز مكان عمل شامل للجميع يتجاوز الرفاهية الفردية - فهو ضروري لبناء بيئة عمل منتجة ومبتكرة.

لدعم هذه الجهود حل ClickUp لفرق الموارد البشرية مصمم خصيصًا لمساعدة المؤسسات على تنمية ثقافة شاملة.

من خلال ميزات مثل أدوات ملاحظات الموظفين وتحديد الأهداف وتتبع التقدم، يوفر ClickUp منصة مركزية لمراقبة ديناميكيات الفريق وتعزيزها.

دعنا نستكشف بعض الخطوات العملية التي يمكنك اتخاذها باستخدام ClickUp لتعزيز هذه الجهود:

الخطوة 1: الأهداف الشاملة والتقدير

ضع أهدافًا توحد فريقك وتضمن أن يشعر الجميع بأنهم مشمولون.

على سبيل المثال، يمكنك أن تهدف إلى:

مشاركة ما لا يقل عن 80% من الموظفين في المشاريع أو المبادرات المشتركة بين الإدارات خلال الربع القادم

التأكد من أن كل عملية من عمليات اتخاذ القرار في الفريق تتضمن مدخلات من ثلاثة أدوار أو أقسام مختلفة على الأقل

مراجعة أدوات وعمليات التواصل الداخلي وتحسينها في غضون ستة أشهر لجعلها في متناول جميع الموظفين

إنشاء برنامج إرشاد رسمي يشارك فيه ما لا يقل عن 50% من الموظفين في جميع المستويات والأقسام إما كمرشدين أو كمتلقين خلال العام المقبل

يمكنك أيضًا تعزيز بناء الفريق من خلال فرض أنشطة مثل جلسات العصف الذهني، وتناوب الأدوار القيادية، وتنفيذ سياسات الباب المفتوح، وتعزيز قنوات التواصل.

ضع أهدافاً وعمليات واضحة للترحيب بالموظفين الجدد أيضاً. سيساعدهم ذلك على الاندماج بسلاسة والشعور بأنهم جزء من الفريق منذ البداية.

يمكن أن تكون إدارة كل هذه الأهداف والفعاليات بمفردك أمراً صعباً، ولكن معالم ClickUp Milestones يمكن تبسيطه.

فرض أهداف التضمين وتحفيزها من خلال الاحتفال بالأفراد وتقديرهم باستخدام ClickUp Milestones

باستخدام هذه الميزة، يمكنك:

تحديد أهداف التضمين كمعالم ClickUp Milestones، وتحديد النقاط الرئيسية في مبادرات التنوع لديك. هذا يجعل من السهل إبقاء الجميع على نفس الصفحة، ومعرفة ما يجب تحقيقه بالضبط

استخدام عرض الجدول الزمني مع تبعيات مهمة ClickUp لمراقبة الجهود الجارية والتأكد من أن كل شيء يتماشى مع أهدافك

عندما يكمل فريقك المعالم الرئيسية، يمكنك تسليط الضوء على هذه الإنجازات والاحتفال بها، مع الاعتراف بالتقدم المحرز في رحلة التضمين الخاصة بك

يمكنك تتبع المراحل الرئيسية المكتملة في لوحة التحكم، مما يمنحك عرضًا موجزًا لحالة مشروعك الحالية. وهذا يساعدك على تقييم سريع لموقفك وما تبقى لك إنجازه

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الخطوة 2: التخطيط للأحداث الشاملة

هل تعرف ما الذي يجمع الناس معًا حقًا في العمل؟ الاحتفالات غير الرسمية والتجمعات الاجتماعية بالطبع.

إنها رائعة لتشجيع التواصل وبناء الصداقة الحميمة بين فريقك.

فكر في تنظيم أنشطة تجمع الجميع معاً، مثل وجبات الغداء المشتركة بين الأقسام، والخلوات في الشركة حيث يمكن للزملاء الاختلاط والتعرف على بعضهم البعض خارج أدوارهم المعتادة.

خطط ونظم فعاليات شاملة لجميع أعضاء فريقك باستخدام قالب تخطيط الفعاليات من ClickUp

يمكنك توظيف قالب تخطيط الفعاليات الخاص بـ ClickUp لتخطيط كل ذلك. فهو يبسط التخطيط والتنفيذ بميزات مصممة للحفاظ على تنظيم كل شيء.

يمكنك إنشاء قوائم مهام قابلة للتخصيص لتقسيم كل حدث إلى خطوات واضحة يمكن التحكم فيها. ويضمن التعاون في الوقت الفعلي تحديث الجميع، بينما تُبقي التذكيرات التلقائية المواعيد النهائية في الأفق. وتساعدك الواجهة سهلة الاستخدام على تتبع المهام والمواعيد النهائية والموارد بكفاءة، مما يضمن سير فعالياتك دون عوائق.

الخطوة 3: جمع الملاحظات بشكل مجهول

لا يكفي مجرد تنفيذ عمليات أفضل. تحتاج إلى التحقق مما إذا كانت هذه التغييرات تُحدث فرقاً والتأكد من أن الموظفين يشعرون بالراحة في مشاركة ملاحظاتهم الصادقة.

لهذا السبب من المهم جمع الملاحظات دون الكشف عن الهوية.

قم بتضمين مزيج من الأسئلة المغلقة والمفتوحة مثل:

_ما هو شعورك حيال الإدماج في مكان العمل عندما يتعلق الأمر بأنشطة الفريق؟ هل تشعر بأنك مشمول فيها؟

_ هل تعتقد أن هناك أي مجموعات في المكتب لا تسمح للآخرين بالدخول إلى مساحتهم المهنية؟

_ هل تعمل في بيئة عمل إيجابية؟ لماذا أو لماذا لا؟

يمكنك استخدام التغذية الراجعة من هذه الاستبيانات لتخطيط خطواتك التالية واتخاذ قرارات أكثر استنارة. لحل هذه المشكلة، اعتمد على نماذج ClickUp .

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احصل على ملاحظات صادقة من موظفيك بشأن الاستبعاد باستخدام نماذج ClickUp

يتيح جمع ملاحظات دقيقة باستخدام المنطق الشرطي الذي يتكيف بناءً على استجابات المستخدمين. وبهذه الطريقة، يمكنك بسهولة تحويل الملاحظات إلى مهام قابلة للتنفيذ، مما يجعل من الأسهل معالجة أي مخاوف أو مجالات للتحسين في جهود الإدماج الخاصة بك.

تم تصميم نموذج ملاحظات الموظفين من ClickUp لمساعدتك في جمع وإدارة الملاحظات من موظفيك.

يمكنك أيضًا استخدام قالب ملاحظات الموظفين في ClickUp لحالات استخدام مماثلة. يمكنه

إدارة ثغرات الاتصال وجمع الملاحظات بطريقة منظمة

تشجيع الموظفين الذين يعملون عن بُعد على المشاركة في عملية التغذية الراجعة مع ضمان إجراء تغييرات مضمونة في الأفق

توفير منصة لمحادثات مفتوحة ومجهولة الهوية بين الموظفين والإدارة

وسيلة تعليقات أنيقة أخرى هي قالب مشاركة الموظفين في ClickUp الذي يتيح لك تتبع جميع احتياجات زملائك في الفريق ورغباتهم وأهدافهم ومعلوماتهم الشخصية المشتركة. يمكنك أيضًا استخدامه لإجراء استطلاعات المشاركة التي توفر رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ حول شعور موظفيك تجاه مكان عملهم.

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الخطوة 4: توزيع الفرص بعدالة

ليس من غير المألوف أن ترى بعض أعضاء الفريق يحصلون دائمًا على مهام ذات أولوية عالية بينما يتم تهميش الآخرين. قد تلاحظ أيضًا أن بعض أعضاء الفريق لا يشاركون بشكل كامل في مشاريع المجموعة، أو أن مساهماتهم لا يلاحظها أحد.

ولمكافحة ذلك, عرض فريق ClickUp أداة ممتازة لتعزيز الإدماج وموازنة أعباء العمل بفعالية.

استفد من إمكانيات الإدارة متعددة الوظائف في ClickUp Team View لضمان شمولية مكان العمل وتجنب التحيز للأقارب

باستخدام ميزة Team View، يمكنك عرض مشاريعك ومهامك ومسؤولياتك في مكان واحد، مما يسهل توزيع العمل. يمكنك تعيين المهام للأفراد لضمان حصول الجميع على فرص متساوية للمساهمة.

كما يمكنك تخصيص طرق العرض لتصنيف المهام حسب العلامات التي تعكس مهارات أعضاء الفريق واهتماماتهم. على سبيل المثال، إذا قمت بتمييز المهام بمجموعات مهارات أو أنواع مشاريع محددة، يمكن بسهولة مطابقة أعضاء الفريق مع المهام التي تتوافق مع تفضيلاتهم وأهدافهم المهنية.

الخطوة 5: تحسين التواصل بشكل عام

أنت تريد أن تتدفق المعلومات بحرية، دون عوائق التسلسل الهرمي أو التكتلات التي تسبب سوء التواصل في مكان العمل . عرض الدردشة في ClickUp يمكن أن تساعدك على إشراك فريقك بأكمله وإبقاء الجميع على اطلاع.

يلعب التواصل الواضح والمفتوح دورًا أساسيًا في نجاح أي فريق، لذلك من المهم إنشاء قنوات شفافة يشعر فيها الجميع بالراحة في مشاركة أفكارهم وملاحظاتهم.

تضمن المراجعات والتحديثات المنتظمة بقاء الجميع متوافقين مع أهداف المشروع. يمكن أن يؤدي تعزيز ثقافة الاستماع الفعال والاستجابة إلى بناء الثقة والحفاظ على تواصل فريقك.

أشرك جميع أعضاء فريقك وأبقهم على اطلاع دائم باستخدام طريقة عرض الدردشة في ClickUp

باستخدام طريقة عرض الدردشة، يمكنك:

مشاركة التحديثات وربط الموارد وإجراء محادثة مناسبة مع زملائك في الفريق

إنشاء قنوات غير متعلقة بالعمل لتعزيز التواصل الشخصي مع الزملاء

تعيين عناصر العمل باستخدام @إشارات لإبقاء الفرق على اطلاع على آخر التحديثات

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الترحيب بالشمول في مكان عملك مع ClickUp

إن معالجة الإقصاء في مكان العمل أمر لا غنى عنه لتعزيز معنويات الفريق وإنتاجيته مع بناء ثقافة تعاونية.

يمكنك استخدام ClickUp لمساعدتك في تحويل بيئة عملك إلى مكان أكثر شمولاً ودعماً. بدءاً من تحديد الأهداف إلى تنظيم فعاليات بناء الفريق، يجعل ClickUp من السهل الحفاظ على مشاركة الجميع وتواصلهم. اشترك في ClickUp اليوم!