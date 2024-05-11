أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للعروض التقديمية في 2025

تُعد العروض التقديمية وسيلة قوية لمشاركة المعلومات، ولكن غالبًا ما يستغرق إنشاء مجموعة الشرائح الخاصة بك وقتًا طويلاً.

يعمل الذكاء الاصطناعي (AI) على إحداث ثورة في كيفية وضع العروض التقديمية الاحترافية والجذابة معًا، مما يتيح لك إنشاء عروض تقديمية مصقولة في ثوانٍ. مع الذكاء الاصطناعي، قل وداعًا لتحريك العناصر بشكل ممل على الشريحة وقل مرحبًا باستعادة الوقت في جدولك للعمل على الأشياء الأكثر أهمية.

هل أنت مستعد للاستفادة من هذه القوة الخارقة للعروض التقديمية؟ اعرف المزيد عن أدوات العرض التقديمية بالذكاء الاصطناعي ما الذي تبحث عنه، وبعض أفضل أدوات العرض التقديم بالذكاء الاصطناعي المتاحة في عام 2024.

ما هي أدوات الذكاء الاصطناعي للعروض التقديمية؟

تستخدم العديد من البرامج والمنصات المختلفة الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على إنشاء شرائح جذابة بصريًا وتحسينها وتقديمها. يمكن أن تساعد هذه الأدوات في جميع جوانب عملية إنشاء العروض التقديمية، بدءًا من الإنشاء الأولي وحتى زيادة المشاركة.

واعتمادًا على أداة العرض التقديمي للذكاء الاصطناعي المحددة، يمكن أن تساعدك في مهام مثل:

تصميم عروض تقديمية مذهلة: يمكن للذكاء الاصطناعي فهم واتباع قواعد التصميم الجيد، مما يمكّنه من صياغة مجموعات شرائح ذات مظهر احترافي وجذابة بصريًا وذات صلة بالمحتوى الخاص بك

يمكن للذكاء الاصطناعي فهم واتباع قواعد التصميم الجيد، مما يمكّنه من صياغة مجموعات شرائح ذات مظهر احترافي وجذابة بصريًا وذات صلة بالمحتوى الخاص بك إنشاء المحتوى: أخبرأداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي ما الذي تريد الكتابة عنه، وستقوم بإنشاء محتوى لكل شريحة وحتى إنشاء ملاحظاتك الخطابية

أخبرأداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي ما الذي تريد الكتابة عنه، وستقوم بإنشاء محتوى لكل شريحة وحتى إنشاء ملاحظاتك الخطابية إنشاء صور مرئية للبيانات: امنح المنصة بياناتك، ويمكنها إنشاء تصورات سهلة القراءة لمعلوماتك جاهزة للإضافة إلى مجموعة الشرائح الخاصة بك

يساعدك صانعو العروض التقديمية بالذكاء الاصطناعي على إنتاج محتوى جذاب بشكل أسرع والتواصل مع جمهورك بشكل أكثر فعالية. ولكن مع توفر العديد من صانعي العروض التقديمية بالذكاء الاصطناعي اليوم، ستحتاج إلى العمل مع بعض الخيارات وتحديد ما يناسب سير عملك وأسلوبك بشكل أفضل.

ما الذي تبحث عنه في أدوات الذكاء الاصطناعي للعروض التقديمية

عند البحث عن صانع عروض تقديمية يعمل بالذكاء الاصطناعي، ستحتاج إلى العثور على شيء يبدو بديهيًا وله واجهة سهلة الاستخدام. فأنت لا ترغب في قضاء ساعات في تعلم كيفية استخدام برنامج جديد، ولا يجب أن تحتاج إلى خبرة تقنية واسعة النطاق لتشغيل هذه الأدوات.

ستحتاج أيضًا إلى التأكد من أن أداة الذكاء الاصطناعي التي تختارها تتكامل بشكل جيد مع بقية مجموعتك التقنية. لن يكون العرض التقديمي المذهل مفيدًا إذا لم تتمكن من جعله يعمل مع برنامجك المفضل، مثل Google Slides أو Microsoft PowerPoint.

يجب عليك أيضًا البحث عن أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر الوظائف التي تحتاجها. على سبيل المثال، ربما تحب تصميم الشرائح ولكنك لا تجيد صياغة النصوص الجذابة. في هذه الحالة، ابحث عن الأدوات التي تركز على إنشاء المحتوى مع عناصر تفاعلية حتى تتمكن من استعراض مهاراتك في التصميم.

أو قد تحتاج إلى مولد عرض تقديمي يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بكل شيء، من تصميم الرسومات إلى كتابة النسخ. غالبًا ما تكون هذه الأدوات مدفوعة الأجر، ولكن يمكنك استخدام الإصدارات التجريبية المجانية لتحديد أفضل الخيارات لإنشاء العروض التقديمية.

## أفضل 10 أدوات للعروض التقديمية بالذكاء الاصطناعي 2024

1. Beautiful.ai

عبر Beautiful.ai Beautiful.ai هو صانع عروض تقديمية مبتكر يعمل بالذكاء الاصطناعي يهدف إلى إحداث ثورة في كيفية إنشاء عروض تقديمية جذابة. تقدم المنصة توصيات تصميم ذكية من خلال واجهتها البديهية وتبسط عملية الإنشاء. أنت تركّز على المحتوى الخاص بك بينما تدير Beautiful.ai الجماليات. وتتوفر قوالب قابلة للتخصيص، ومخططات ذكية لتصور البيانات، وتحليلات لتتبع الشرائح التي تحظى بأكبر قدر من التفاعل من جمهورك.

Beautiful.ai أفضل الميزات

تحليلات ثاقبة تمنحك معلومات حول الشرائح في عرضك التقديمي التي تُحدث التأثير الأكبر في بيئة مهنية أو أكاديمية

تساعد المشاركة الآمنة على حماية المعلومات الحساسة مع تسهيل الوصول إليها من أجلأصحاب المصلحة الرئيسيين يتيح لك التكامل السلس تصميم الشرائح في Beautiful.ai وتحريرها في PowerPoint



قيود Beautiful.ai

بينما تقدم القوالب تصميمات جميلة، يشتكي بعض المستخدمين من عدم وجود خيارات كافية مقارنة بالمنصات الأخرى. قد يرغب بعض المستخدمين في مزيد من التحكم في التصميم النهائي أكثر مما تسمح به المنصة

تسعير Beautiful.ai

للمحترفين للأفراد: 12 دولارًا شهريًا

فريق للتعاون الجماعي: 40 دولارًا شهريًا

للمؤسسات للأمان والدعم المتقدمين: اتصل بالمبيعات للحصول على خطة مخصصة

Beautiful.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 160 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييم)

2. صانع العروض التقديمية المبسطة بالذكاء الاصطناعي

عبر صانع العروض التقديمية للذكاء الاصطناعي المبسط يعدك صانع العروض التقديمية بالذكاء الاصطناعي من Simplified بمساعدتك في تقديم عروض تقديمية تتوافق مع العلامة التجارية دون عناء. تتعامل المنصة مع الصور و إنشاء المحتوى لأي موضوع، ويمكنك تخصيص النتائج لتناسب احتياجاتك. كل ما عليك فعله هو إخبار الذكاء الاصطناعي بالموضوع الذي تريد تقديمه، وسيقوم بإنشاء العرض التقديمي في بضع ثوانٍ.

أفضل الميزات المبسطة

مجموعة من القوالب المصممة مسبقاً ومكتبة مرئية واسعة، حتى بالنسبة للمستخدمين على الباقة المجانية

التكامل مع جميع منصاتك المفضلة، بما في ذلك Google Drive و Shopify

سهولة التعاون في الوقت الفعلي في العروض التقديمية

القيود المبسطة

يمكن أن يصبح البرنامج مكلفاً بسرعة، خاصةً بالمقارنة مع الخدمات المماثلة. قد تكون مكلفة للغاية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة

التسعير المبسط

تصميم مجاني: 0 دولار للمقعد الواحد

ديزاين برو: 6 دولارات شهرياً للمقعد الواحد

تصميم الأعمال: 10 دولارات شهرياً لخمسة مقاعد

المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات المبسطة

G2: 4.6/5 (أكثر من 1800 تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 160 تقييم)

3. سلايد بين

عبر سلايد بين Slidebean هو برنامج عرض تقديمي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويركز على مساعدة المؤسسين والشركات الناشئة في إنشاء عروضهم التقديمية. فهو يساعد على تبسيط عملية تقديم العروض التقديمية ويضمن حصولك على العرض التقديمي المناسب للمرحلة المناسبة من تطوير الشركة. سواءً كنت بحاجة إلى عرض تقديمي أولي أو عرض تقديمي تسويقي أو عرض تقديمي للمبيعات، فإن Slidebean لديه حلول تناسب احتياجاتك وتساعدك في الحصول على موافقة.

أفضل ميزات Slidebean

المشاركة عبر الإنترنت تحافظ على أمان عرضك (وأفكارك!) مع وضع المعلومات الصحيحة أمام المستثمرين المناسبين

تتتبع التحليلات نشاط كل شريحة في عرضك حتى تعرف من شاهدها وعدد المرات التي شاهدتها ومتى

تساعدك خيارات التعاون السهلة على إشراك الفريق بأكمله في العمل

قيود Slidebean

يمكن أن تكون واجهة المستخدم غير متقنة، وقد يجد بعض المستخدمين أن التحريرالرسومات التي أنشئت بالذكاء الاصطناعي والصور صعبة

تسعير #### سلايد بين

كل الوصول: 199 دولاراً في السنة

التسريع: 499 دولاراً في السنة

تقييمات ومراجعات Slidebean

G2: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

كابيترا: 4.2/5 (أكثر من 50 تقييم)

4. Designs.ai

عبر تصميمات.ai تقدم Designs.ai مجموعة كاملة من أدوات الإبداع المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تقدم المنصة المساعدة في الكتابة بالذكاء الاصطناعي، وصانع الشعارات، وصانع عروض الفيديو، والتعليقات الصوتية بالذكاء الاصطناعي.

أولئك الذين يبحثون عن المساعدة في تصميم العروض التقديمية سيحبون صانع تصميم العروض التقديمية الخاص بالمنصة، والذي ينشئ لك محتوى مرئي في ثوانٍ. اختر من بين مكتبة واسعة من قوالب العروض التقديمية، ثم امنح المنصة المحتوى الخاص بك ودع المنصة تتولى الباقي.

Designs.ai أفضل الميزات

مكتبة ضخمة من القوالب وعناصر التصميم تمكنك من تخصيص عروضك التقديمية بالذكاء الاصطناعي لتناسب احتياجاتك

تتيح لك ميزة تغيير الحجم بنقرة واحدة تحسين العرض التقديمي الخاص بك ليناسب إنستغرام والهاتف المحمول وشاشات العرض والأجهزة الأخرى

محرر تصميم بديهي يعني أنه ليس عليك أن تكون خبيرًا في التصميم الجرافيكي لإنشاء عرض تقديمي رائع

قيود #### Designs.ai

يمكن أن يكون تصدير الملفات بطيئًا ومرهقًا

تسعير #### Designs.ai

الأساسي: 19 دولارًا شهريًا

للمؤسسات: اتصل للحصول على عرض أسعار مخصص

Designs.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 6 تقييمات)

كابيترا: 4.5/5 (2+ تقييمات)

5. الملعب

عبر الملعب يساعدك Pitch على إنشاء عروض تقديمية أنيقة في ثوانٍ. اختر القالب الخاص بك وأضف المحتوى الخاص بك؛ وسرعان ما سيكون لديك عرض تقديمي جميل جاهز للمشاركة. تتيح لك المنصة مشاركة رابط، أو تقديم عرضك التقديمي مباشرةً، أو حتى تضمينه على الويب حتى تتمكن من توجيه المشاهدين إليه في أي وقت. كما أنها تتمتع بقدرات تكامل قوية، حيث تتصل بمجموعة من المنصات التقنية المفضلة مثل Slack وVimeo وYouTube.

أفضل ميزات #### Pitch

إمكانيات تكامل رائعة تجعل من السهل إضافة محتوى إلى مجموعتك ومشاركته مع الآخرين

تساعدك التحليلات على تتبع ما ينجح في عرضك التقديمي ومعرفة ما تحتاج إلى تعديله

أدوات رائعة للعرض التقديمي تجعل من السهل مشاركة عرضك التقديمي وتسجيله وتقديمه

قيود العرض التقديمي

على الرغم من أن الشرائح التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مبهجة من الناحية الجمالية، إلا أن ميزات تحرير الشرائح قد تكون غير متقنة

تسعير #### الملعب

للمبتدئين: $0، مجاناً للأبد

احترافي: 8 دولارات لكل عضو شهريًا

للمؤسسات: اتصل للحصول على عرض أسعار مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

كابيترا: 4.9/5 (أكثر من 30 تقييم)

6. العروض التقديمية

عبر العروض التقديمية يهدف موقع Presentations.ai إلى مساعدتك على تقليل وقت إنشاء العروض التقديمية مع تحسين جودة تصميم العروض التقديمية بشكل عام. تستخدم المنصة تقنية الذكاء الاصطناعي لجعل عملية الإنشاء سهلة وتوفر العديد من خيارات التصميم المخصصة. ويمكنك بعد ذلك مشاركة عروضك التقديمية وتتبعها وتحليلها لمعرفة كيفية أدائها مع جمهورك.

أفضل ميزات #### Presentations.ai

إنشاء عروض تقديمية في ثوانٍ من موجه واحد

الحصول على المظهر النهائي المثالي مع أدوات العرض التقديمي المتنوعة وخيارات التخصيص

خيارات رائعة للعلامة التجارية بحيث يكون لديك مظهر متناسق ومصقول لكل ما تقوم بإنشائه

قيود العروض التقديمية

تركز المنصة بشكل كبير على العروض التقديمية والعروض التقديمية التسويقية، لذلك قد تكون القوالب محبطة للمستخدمين الذين يتطلعون إلى إنشاء عروض تقديمية تعليمية أو إعلامية. توجد بعض القوالب والشرائح خلف نظام حظر الاشتراك، مما يحد من الخيارات المتاحة للمستخدمين المجانيين

تسعير #### Presentations.ai

مبتدئ: 0 دولار (تسعير تجريبي)

محترف: 396 دولارًا (التسعير التجريبي)

للمؤسسات: اتصل للحصول على عرض أسعار مخصص

Presentations.ai التقييمات والمراجعات

غير متوفر

7. جاما

عبر جاما تستخدم جاما معالجة اللغة الطبيعية لمساعدة المستخدمين على إنشاء مجموعات ديناميكية. ابدأ بكتابة المحتوى الخاص بك، ثم استخدم روبوت الدردشة المدمج بالذكاء الاصطناعي لتغيير شكل مجموعتك. عندما تكون راضيًا عن المجموعة، ادخل إلى وضع العرض التقديمي واعرض عملك في عرض تقديمي مباشر أو أرسله كصفحة ويب للمستخدمين لعرضه بشكل مستقل. إنها منصة مرنة وسهلة الاستخدام تساعدك على إشراك جمهورك.

جاما أفضل الميزات

قم بتغيير شكل مجموعة الشرائح الخاصة بك في أي وقت بمساعدة أداة العرض التقديمي بمساعدة الذكاء الاصطناعي

تضمين ملفات GIF والمخططات ومقاطع الفيديو وحتى مواقع الويب لإضفاء الحيوية على العروض التقديمية

تلقي ملاحظات فورية على عروضك التقديمية من المشاهدين مع ردود فعل سريعة

قيود جاما

توفر القوالب تخصيصًا كبيرًا للألوان، ولكن هناك اختلاف بسيط في التخطيط والتصميم

تسعير #### غاما

مبتدئ: مجاناً

احترافي: قريباً

Beautiful.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4/5 (أكثر من 6 تقييمات)

Capterra: 4/5 (1+ تقييمات)

8. كروما

عبر Kroma.ai يساعدك Kroma.ai على إنشاء مجموعات جميلة سواء كنت تقدمها للمستثمرين المحتملين أو تحتاج إلى مشاركة أفكارك وبياناتك.

ما عليك سوى اختيار قالبك واختيار ألوانك وإضافة شعارك. بعد ذلك، استخدم المحتوى الذي تم إنشاؤه بخبرة خبراء للارتقاء بعرضك التقديمي إلى المستوى التالي، مما يجعله أكثر إقناعًا وجاذبية بمساعدة رواد الصناعة.

كروما.ai أفضل الميزات

اختر محتوى من خبراء الصناعة لتعزيز عرضك التقديمي الاحترافي

اجعل أرقامك بارزة باستخدام أدوات قوية لتصور البيانات

أنشئ عروضًا تقديمية مذهلة باستخدام قوالب مصممة بخبرة تضمن حصولك على التنسيق المناسب للمهمة

قيود Kroma.ai

بعض أجزاء واجهة المستخدم ليست بديهية بشكل كبير

قد لا يهتم بعض المستخدمين بالمحتوى المكتوب من قبل الخبراء، وهي إحدى نقاط البيع الكبيرة للمنصة

تسعير #### Kroma.ai

مستكشف: مجاناً

بريميوم: 49.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: 1,699 دولارًا سنويًا

كروما.ai التقييمات والمراجعات

غير متوفر

9. تومي

عبر تومي تريد Tome أن تكون أداة العرض التقديمي التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. أخبر المنصة بما تريد القيام به من خلال مطالبة بسيطة، وستقوم بإنشاء صور ونسخ وشرائح لمساعدتك في تحقيق هدفك.

ويمكنك تعديل كل جانب من جوانب التصميم، فتطلب من أداة الذكاء الاصطناعي تغيير النغمة أو إنشاء صورة جديدة بالذكاء الاصطناعي بنمط مختلف. كما أنه رائع لتحويل المستندات المملة إلى عروض تقديمية ديناميكية.

تومي أفضل الميزات

يساعدك في العثور على المراجع التي تدعم ادعاءاتك والاستشهاد بها

تسمح لك الترجمات اللغوية السهلة بمشاركة عروضك التقديمية في جميع أنحاء العالم

تسمح لك القوالب الممتازة القابلة للتخصيص بإنشاء عروض تقديمية وعروض تسويقية وعروض تقديمية تعليمية

قيود #### تومي

يواجه بعض المستخدمين مشاكل مع المنصة، على الرغم من أن هذا قد يكون بسبب أن الأداة لا تزال قيد التطوير

تسعير Tome

مجاني للأبد

Pro: 8 دولارات للشخص الواحد شهرياً

للمؤسسات اتصل للحصول على أسعار مخصصة

تومي التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 20 تقييم)

10. ديك روبوت

عبر ديك روبوت DeckRobot هو مكون إضافي سهل الاستخدام يحول مسوداتك إلى مجموعات عروض تقديمية مصقولة في ثوانٍ. حتى أنه يضمن أن تتوافق مجموعتك النهائية مع إرشادات العلامة التجارية لشركتك حتى تحافظ على اتساق العلامة التجارية في كل ما تنشئه. إنها طريقة رائعة لتقليل وقت التصميم اليدوي، وتبقى جميع بياناتك بأمان على خوادمك.

أفضل ميزات DeckRobot

البرنامج الإضافي لعروض PowerPoint التقديمية يأخذ المسودة الأولى من عرضك التقديمي ويحولها إلى عرض نهائي مصقول

تظل بياناتك آمنة لأن جميع المعلومات تبقى على الخادم الخاص بك

يتيح لك إعادة التصميم باستخدام علامة تجارية محددة مسبقًا للشركة بنقرة واحدة

قيود ديك روبوت ديك

هذا المكون الإضافي مخصص لبرنامج PowerPoint، لذا إذا كنت تستخدم منصة أخرى، فستحتاج إلى اختيار حل ذكاء اصطناعي آخر

أسعار ديك روبوت ديك روبوت

اتصل للحصول على أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ديك روبوت ديك روبوت

غير متوفر

## أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى لإنشاء الشرائح

هل تبحث عن المزيد من الأدوات لمساعدتك في تسخير قوة الذكاء الاصطناعي؟ إذا كان الأمر كذلك، اكتشف القوة التي تغير قواعد اللعبة من خلال Brain ClickUp . يتكامل ClickUp Brain بسلاسة مع بقية منصة إدارة المشاريع. وهذا يعني أنه يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي مع مستندات Brain ClickUp لنقل إنشاء المحتوى الخاص بك إلى المستوى التالي.

تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي في ClickUp على تحسين نسختك المكتوبة من خلال التدقيق النحوي والإملائي بالإضافة إلى اقتراحات مخصصة مصممة خصيصًا لدورك وأسلوبك في الكتابة. لا يقتصر استخدام كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل على تغيير لهجة المحتوى الخاص بك أو لغته أو جمهوره فحسب، بل أيضًا لإنتاج نسخة جديدة متقنة بنقرات قليلة. سيساعدك كاتب الذكاء الاصطناعي أيضاً في جعل نسختك أكثر جاذبية أو تبسيط المفاهيم المعقدة.

الذكاء الاصطناعي لـ ClickUp أدوات الكتابة إنشاء رسائل بريد إلكتروني، ومسودة منشورات المدونة، وتلخيص المستندات الطويلة ببضع نقرات. إنشاء عناصر العمل وتقديم ملخصات من ملاحظات الاجتماع لتخليصك من المهام الإدارية المملة. هناك مطالبات لكل قسم، مما يساعد الجميع في شركتك على العمل بذكاء أكبر.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في إنشاء عرض تقديمي ممتاز، فاستخدم قالب العرض التقديمي Brain ClickUp كنقطة انطلاق. يمكنك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة لإعداد المحتوى الخاص بك، ثم التعاون مع بقية أعضاء فريقك في صقل المجموعة النهائية باستخدام أدوات التعاون المبتكرة. مع خيارات التكامل القوية في ClickUp، يمكنك بسهولة سحب المحتوى إلى عرضك التقديمي ومشاركته مع أصحاب المصلحة عند اكتماله.

يُحدث ClickUp Brain ثورة في طريقة كتابتك وإدارة المهام وإنشاء المحتوى. سجِّل للحصول على حسابك المجاني اليوم، وابدأ في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المبتكرة من ClickUp لإنجاز المزيد من المهام! انشاء حساب مجاني