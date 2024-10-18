أفضل 10 بدائل Otter AI لمساعدتك في تدوين ملاحظات الاجتماعات في عام 2025

في اجتماعات اليوم، هناك الكثير مما يجب استيعابه: الرؤوس المتكلمة، والشاشات المشتركة، والضوضاء في الخلفية.. ملاحظات الاجتماع يصبح فجأة أكثر صعوبة. ولكن لا داعي لأن يكون الأمر كذلك.

أدخل أوتر للذكاء الاصطناعي. 🤖

ما هو Otter AI؟

يقوم Otter AI بنسخ الاجتماعات عبر الإنترنت في الوقت الفعلي ويُنشئ ملخصات دقيقة للاجتماعات، مع استكمال النقاط الرئيسية ولقطات الشاشة والصوت المسجل. يتعرف محرك Otter المدعوم بمحرك ذكاء اصطناعي قوي على مختلف اللهجات واللكنات. 🙌

عبر كلب الماء مع أدوات تدوين الاجتماعات، مثل Otter، يمكنك الانغماس في المحادثة. تقوم الأداة تلقائيًا بتسجيل أصوات المتحدثين، وتدوين الاجتماع في الوقت الفعلي، وإضافة الشرائح المشتركة إلى ملاحظات الاجتماع، وغير ذلك الكثير.

هل غفوت قليلاً في الاجتماع بعد وجبة غداء كبيرة؟ يمكنك دائماً العودة واستكمال المناقشة قبل الاجتماع التالي. التعاون عن بُعد هي الطريقة التي نعمل بها اليوم، وبفضل أدوات مؤتمرات الفيديو، يمكنك زيادة إنتاجيتك والعمل بشكل جماعي على مهام أكثر أهمية.

إذا كنت تقوم بتقييم برامج النسخ، فهناك العديد من بدائل Otter AI أيضًا. ما عليك إلا أن تعرف ما الذي تبحث عنه فيها.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Otter AI؟

من الناحية المثالية، يجب أن تسبق كل اجتماع بتفاصيل جدول أعمال الاجتماع ويجب على كل مشارك الالتزام به. لا ضجيج، عمل فقط!

ولكن نادراً ما يحدث ذلك.

تساعدك أدوات النسخ الجيدة للاجتماعات التي تسجل بذكاء كل جزء من النشاط على إنشاء محاضر اجتماعات تحتوي فقط على المعلومات الأكثر أهمية. تساعد أدوات مثل Otter AI في تسجيل نقاط المتحدثين المختلفين بدقة بتنسيق واضح ونقي.

وبفضل الملخِّص والمحرر المباشر، تضمن لك هذه الأدوات عدم تفويت أي لحظة رئيسية. 📝

إذا كنت تبحث عن بديل لـ Otter.ai، فتأكد من مراعاة هذه العوامل:

الدقة: إذا لم تتمكن الأداة من نسخ الكلام بدقة إلى نص، فلن تكون ذات فائدة تذكر. تأكد من قدرة الأداة على التعرف على الكلام ونسخه بشكل صحيح. تأكد من قدرة الأداة على التعرف على الكلام ونسخه بشكل صحيح

إذا لم تتمكن الأداة من نسخ الكلام بدقة إلى نص، فلن تكون ذات فائدة تذكر. تأكد من قدرة الأداة على التعرف على الكلام ونسخه بشكل صحيح. تأكد من قدرة الأداة على التعرف على الكلام ونسخه بشكل صحيح النسخ في الوقت الفعلي: يجب أن تقوم الأداة بالنسخ بدقة وفي الوقت الفعلي. وبفضل الميزة الإضافية للمحرر، يمكنك تتبع النقاط المهمة أثناء تقدمك في العمل

يجب أن تقوم الأداة بالنسخ بدقة وفي الوقت الفعلي. وبفضل الميزة الإضافية للمحرر، يمكنك تتبع النقاط المهمة أثناء تقدمك في العمل إمكانية تسجيل الشاشة: تسجيل الشاشة لا يقل أهمية عن تفريغ الكلام. تأكد من أن أداتك التي تختارها تسجل كل شاشة مهمة

تسجيل الشاشة لا يقل أهمية عن تفريغ الكلام. تأكد من أن أداتك التي تختارها تسجل كل شاشة مهمة مُلخص مدعوم بالذكاء الاصطناعي: تخيل ملخصًا دقيقًا لأهم نقاط الاجتماع يقدم نفسه مباشرةً بعد انتهائه. عدة أدوات اجتماع مدعومة بالذكاء الاصطناعي تفعل ذلك بالضبط. إليك كيفية قيام أداة تلخيص الذكاء الاصطناعي من ClickUp بذلك

قم بتلخيص سلاسل التعليقات الطويلة على الفور بنقرة زر واحدة باستخدام ClickUp الذكاء الاصطناعي

سهولة الاستخدام: سهلة الإعداد وسهلة الاستخدام - يجب أن تتكامل الأداة أيضًا مع منصة الاجتماعات المفضلة لديك

سهلة الإعداد وسهلة الاستخدام - يجب أن تتكامل الأداة أيضًا مع منصة الاجتماعات المفضلة لديك الأمان وخصوصية البيانات: يجب ألا تغادر محادثتك غرفة الدردشة إلا إذا كان ذلك مقصوداً. ابحث عن التشفير عالي المستوى، وحماية البيانات والامتثال للوائح، والتحكم في الوصول

يجب ألا تغادر محادثتك غرفة الدردشة إلا إذا كان ذلك مقصوداً. ابحث عن التشفير عالي المستوى، وحماية البيانات والامتثال للوائح، والتحكم في الوصول التعاون: يجب أن تتمتع الأداة أيضاً بالقدرة على تسهيل تدوين الملاحظات التعاونية بين المشاركين. يجب أن تكون قادرًا أيضًا على إرسال الملخص بمجرد مراجعة ملاحظات الاجتماع

يجب أن تتمتع الأداة أيضاً بالقدرة على تسهيل تدوين الملاحظات التعاونية بين المشاركين. يجب أن تكون قادرًا أيضًا على إرسال الملخص بمجرد مراجعة ملاحظات الاجتماع دعم متعدد اللغات: يجب أن تتعرف الأداة على لغات ولهجات متعددة وتترجمها دون أخطاء.

## أفضل 10 بدائل للذكاء الاصطناعي لاستخدامها في عام 2024

تحظى أداة Otter بشعبية كبيرة في النسخ وتدوين الملاحظات، خاصةً في فرق المبيعات والمنتجات، ولكن هناك العديد من أدوات الاجتماعات المماثلة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها القيام بالمهمة. فيما يلي أفضل 10 بدائل لـ Otter AI وكيف يتم تقييمها بالمقارنة.

1. أفوما

عبر أفوما Avoma هو أحد أفضل بدائل Otter.ai. فهو يتكامل بسلاسة مع معظم عملاء التقويم والمؤتمرات وأجهزة الاتصال، ويُنشئ نصوصًا دقيقة للغاية.

ما يميزه هو أن النصوص يتم تخزينها في قاعدة بيانات، ويمكن للمشاركين البحث عن موضوع معين من المحادثة والعثور عليه في دقائق.

يعد Avoma مفيدًا بشكل خاص للفرق التي تتعامل مع العملاء: تتيح لك الواجهة التقاط تفاصيل اجتماعات فردية أو المحادثات الجماعية، ويلخص المحادثة، ثم يوفر رؤى قابلة للتنفيذ متزامنة مع إدارة علاقات العملاء في مؤسستك.

أفضل ميزات Avoma

يوفر رؤى ذكية من خلال المزامنة مباشرةً مع إدارة علاقات العملاء في المؤسسة

يخزن المحادثات المكتوبة، مما يتيح وظيفة البحث الذكي

تسجيل كل من الصوت والفيديو إلى جانب تفريغها

إنشاء ملخص للاجتماع تلقائيًا، مع تقسيمه حسب المتحدث والموضوع

قيود أفوما

معظم الوظائف مقصورة على المستخدمين الناطقين باللغة الإنجليزية

توجد أفضل الميزات والوظائف خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع

أسعار أفوما

الخطة الأساسية: مجانية

مجانية بداية 19 دولارًا لكل مستخدم/شهر

19 دولارًا لكل مستخدم/شهر بالإضافة : 49 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

: 49 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا الشركات: 79 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

79 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا المؤسسات: 149 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

تقييمات ومراجعات أفوما

G2 : 4.6/5 (أكثر من 1000 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

2. إيرغرام: لا توجد مراجعات كافية

عبر إيرغرام Airgram هو أداة أخرى فعالة لتسجيل الاجتماعات وتدوينها. تعمل هذه الأداة على التشغيل التلقائي - التسجيل والتدوين والتلخيص ثم مشاركة ملاحظات الاجتماع مع جميع المشاركين.

بصرف النظر عن ميزات الجدولة المعتادة، والنسخ، وتدوين الملاحظات، وميزات التعاون، والميزة الإضافية التي يوفرها مُلخص الذكاء الاصطناعي المدعوم من GPT-4 (في الإصدار التجريبي حاليًا)، تعد الأداة بأن تكون مساعدًا مفيدًا. ✍️

يدعم Airgram ثماني لغات: الإنجليزية، والإسبانية، والألمانية، والألمانية، والفرنسية، والبرتغالية، والروسية، واليابانية، والصينية الماندرين. يمكنك أيضًا إنشاء مقتطفات فيديو قصيرة لمقاطع من الاجتماع لإرسالها إلى الآخرين.

أفضل ميزات Airgram

إنشاء مقتطفات فيديو قصيرة لأجزاء مهمة من الاجتماع لمشاركتها مع الآخرين

تسجيل الاجتماعات بجودة عالية وتخزينها بشكل دائم

يدعم 8 لغات عالمية رئيسية

قيود أيرغرام

يقتصر حالياً على Google Meet وZoom وMicrosoft Teams وWebex

يتوفر إصدار مجاني بإمكانيات محدودة

تسعير Airgram

الإصدار الأساسي: مجاني

مجاني بالإضافة: 18 دولارًا لكل مستخدم/شهر

تقييمات ومراجعات Airgram

G2 : 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم) منتج هانت : 4.2/5 (أكثر من 20 مراجعة)

: 4.2/5 (أكثر من 20 مراجعة) Capterra: مراجعات غير كافية

3. Colibri.ai

عبر Colibri.ai يمكن لـ Colibri تسجيل اجتماعاتك وتدوينها في الوقت الفعلي. يبدأ مساعد Colibri للاجتماعات في تسجيل الاجتماعات وتدوينها، ويلخص أهم النقاط، ويرسل الملخص بالبريد الإلكتروني إلى المشاركين.

وتسمح الميزة الإضافية للتعليقات التوضيحية المغلقة في الوقت الفعلي للمتحدث بمتابعة حديثه الخاص، إذا لم يكن ذلك مشتتاً لك.

وبالإضافة إلى ذلك، يتكامل Colibri مع معظم برامج مؤتمرات الفيديو الرئيسية وأدوات المؤسسات الشائعة مثل Slack وSalesforce. كما أنه يُنشئ ملخصات اجتماعات موجزة وقابلة للتحرير والبحث، ويوفر قوالب لجدول أعمال الاجتماعات مُعدة مسبقاً.

مع خاصية متطورة محرك الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على تشغيل الملخص، تتلقى تحليلات ورؤى ذكية من جميع اجتماعاتك.

أفضل ميزات #### Colibri.ai

محرك ذكاء اصطناعي كفء يعمل على تشغيل أداة النسخ والتلخيص

قوالب جدول أعمال اجتماعات معدة مسبقاً للتعاون السريع

سهولة التكامل مع Slack وSalesforce

قيود Colibri.ai

يقدم وظائف الذكاء الاصطناعي في خطة Pro فقط

لا يدعم Colibri لغات ولهجات متعددة

تسعير #### Colibri.ai

أساسي : مجاني

: مجاني بداية : 16 دولارًا لكل مستخدم/شهر

: 16 دولارًا لكل مستخدم/شهر محترف: 40 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

تقييمات ومراجعات #### Colibri.ai

G2 : 4.3/5 (أكثر من 5 مراجعات)

: 4.3/5 (أكثر من 5 مراجعات) Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

4. Fireflies.ai

عبر Fireflies.ai Fireflies AI هي خدمة شائعة بشكل خاص لتسجيل الاجتماعات ونسخها. فهي تنضم إلى الاجتماعات وتسجلها وتنسخها تلقائيًا عبر معظم تطبيقات مؤتمرات الفيديو وأجهزة الاتصال.

مثل أداة Otter AI، تتيح الأداة للمشاركين التعاون والتحرير بينما يقوم مُلخِّص الذكاء الاصطناعي بإنشاء ملخص دقيق للغاية للاجتماع.

يعمل Fireflies بشكل جيد مع أكثر من 40 لغة ولهجة ويتيح لك تشغيل التسجيل الصوتي عند النقر على جزء من المحادثة. توفر الباقة المجانية حوالي 800 دقيقة من التخزين، أما النسخة الاحترافية فتوفر عشرة أضعاف ذلك.

أفضل ميزات Fireflies.ai

الترجمة الفورية الدقيقة والنسخ لأكثر من 40 لغة ولهجة

أكثر من 800 دقيقة تخزين في الباقة المجانية

سهولة التكامل عبر العديد من منصات المؤتمرات والتعاون وإدارة علاقات العملاء

مساحة تخزين غير محدودة لخطط الأعمال والمؤسسات

غير مكلفة نسبياً للمستخدمين من الشركات

قيود Fireflies.ai

تسجيل الفيديو متاح فقط في الخطة الاحترافية

تكامل إدارة علاقات العملاء والتعاون متاح فقط في الخطط المدفوعة

تسعير Fireflies.ai

أساسي : مجانًا

: مجانًا محترف : 10 دولارات لكل مستخدم/شهر

: 10 دولارات لكل مستخدم/شهر خطط الأعمال والمشاريع: 19 دولارًا أمريكيًا فصاعدًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Fireflies.ai.ai

G2 : 4.5/5 (85+ تقييمات)

: 4.5/5 (85+ تقييمات) Capterra: مراجعات غير كافية

5 . tl;dv

عبر tl;dv tl;dv هي أداة أخرى لتسجيل الاجتماعات ونسخها مدعومة من GPT يمكنك دمجها مع برنامج مؤتمرات الفيديو الخاص بك. يتميز امتداد كروم وتكامل Zoom عن بدائل Otter AI الأخرى المذكورة سابقًا.

على سبيل المثال، يمكنك تسجيل الاجتماعات بجودة عالية، ومشاركة مقاطع من الاجتماع، والنسخ بأكثر من 30 لغة.

تقدم الخطة المجانية العديد من الميزات المفيدة مثل تلك الموجودة خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع في أدوات الاجتماعات الأخرى. ولا عجب في أن tl;dv قد جمع حوالي مليون مستخدم بالفعل. مع الباقة الاحترافية، يمكنك أتمتة سير عملك من الاجتماعات مع العديد من عمليات التكامل المعروضة.

أفضل ميزات tl;dv

تسجيل ونسخ غير محدود بواسطة الإصدار المجاني

تسجيل عالي الجودة إلى جانب مشاركة المقاطع من الاجتماع

النسخ بأكثر من 30 لغة

قيود tl;dv

معظم عمليات التكامل في الخطط المدفوعة

تقتصر على Google Meet و Zoom

تسعير #### tl;dv

الخطة الأساسية : مجانية

: مجانية الخطة الاحترافية: 20 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم) منتج هانت: 4.8/5 (أكثر من 40+ تقييم)

6. تاكتيك

عبر Tactiq.io يمكن أن تساعدك أداة Tactiq، التي يُعلن عنها على أنها "مجموعة أدوات اجتماعات بالذكاء الاصطناعي"، في نسخ الاجتماعات في الوقت الفعلي عبر منصات المؤتمرات بأكثر من 15 لغة. تقدم Tactiq وظائف محدودة لتسجيل الفيديو، ولكن يمكن للأداة تسجيل الاجتماعات ونسخها مع تحديد هوية المتحدث والطوابع الزمنية.

تقوم الأداة بعد ذلك بتلخيص الاجتماع، وإنشاء عناصر العمل للمشاركين، ويضع جدول أعمال الاجتماع القادم.

على الرغم من أنها ليست مليئة بالميزات مثل الأدوات الأخرى المدرجة هنا، إلا أنها لا تزال مفيدة للأفراد والفرق الصغيرة. يمكنك معرفة تحليلات المشاركة في اجتماعك - وهي ميزة لا يقدمها سوى عدد قليل من أدوات الاجتماعات.

أفضل ميزات Tactiq

التسميات التوضيحية المغلقة والطوابع الزمنية وتحديد هوية المتحدث في الملاحظات المكتوبة في الوقت الفعلي

تصدير النصوص إلى محرّر مستندات Google أثناء الاجتماع

قيود تاكتيك

لا يوجد تخزين للتسجيلات الصوتية

وظائف محدودة لتسجيل الفيديو

قدرات محدودة للذكاء الاصطناعي

تسعير Tactiq

أساسي : مجاني

: مجاني محترف: 8 دولارات فصاعدًا

تقييمات ومراجعات Tactiq

G2 : تقييمات ومراجعات غير كافية

: تقييمات ومراجعات غير كافية Capterra : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية منتج هانت: 4.9/5 (أكثر من 60 مراجعة)

7. مراجعة

عبر مراجعة لا يقتصر Rev على كونه مساعدًا للاجتماعات: تقدم Rev خدمات تحويل الصوت إلى نص، سواء من خلال مدوني النصوص الخبراء أو من خلال واجهات برمجة التطبيقات الجاهزة للمؤسسات.

على الرغم من أن Rev قد تكون مكلفة أو غير عملية لنسخ الاجتماعات اليومية، إلا أن الخدمة ممتازة لمختلف الصناعات واللهجات. ومع ذلك، فإن Rev لا تقدم خدمة النسخ في الوقت الفعلي أو راحة ملخصات الاجتماعات والتكاملات.

أفضل ميزات Rev

تقدم مخرجات عالية الدقة مع خاصية متطورة للتعرف على الكلام والنسخ

يعمل على الأجهزة المحمولة

القيود

لا يوفر نسخًا في الوقت الفعلي أو ملخصات للاجتماعات

يتقاضى الرسوم بالدقيقة وليس بالمستخدمين (من الصعب زيادة الأسعار مع زيادة عدد الاجتماعات)

يفتقر إلى ميزات مساعد الاجتماعات مثل الملخص أو جدول الأعمال أو التكامل

تعديل الأسعار

التدوين الآلي: 0.25 دولار للدقيقة الواحدة

مراجعة التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 45 تقييم)

8. ترينت

عبر ترينت يستخدم Trint الذكاء الاصطناعي لمعالجة الكلام من ملفات الفيديو والملفات الصوتية إلى نسخ نصية دقيقة. باستخدام Trint، يمكنك نسخ النص إلى أكثر من 30 لغة، ثم التعاون في نسخ الملفات المنسوخة وتحريرها ومشاركتها بين المستخدمين.

على الرغم من أن Trint لا توفر ميزات تسجيل الاجتماعات في الوقت الفعلي أو ميزات مساعد الاجتماعات، إلا أن نموذج الذكاء الاصطناعي المختص لديها يمكنه ترجمة النص بدرجة عالية من الدقة. الخدمة متوفرة أيضاً كتطبيق جوال.

على الرغم من أن Trint ليس بديلاً لـ Otter.ai، إلا أنه لا يزال بإمكانك استخدام البرنامج من أجل كتابة نص مكتوب آليًا نص من مختلف ملفات الفيديو والصوت.

أفضل ميزات ترينت

النسخ التلقائي عبر الويب عبر العديد من تنسيقات الفيديو والصوت

النسخ، بالإضافة إلى الترجمة بأكثر من 30 لغة

قيود ترينت

لا توجد وظيفة تسجيل الاجتماعات أو النسخ في الوقت الفعلي

لا توجد ميزات تحديد هوية المتحدثين أو ميزات وضع العلامات

تسعير Trint

البداية : 48 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

: 48 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً متقدم: 60 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

تقييمات ومراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 3.9/5 (17 مراجعة)

9. حرف العلة

عبر حرف العلة أداة مؤتمرات فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح لك Vowel إجراء الاجتماعات وتدوين المحادثة وتسجيلها، ثم تحويل النسخ إلى ملخصات موجزة. باستخدام Vowel، يمكنك أيضًا إنشاء جدول أعمال بشكل تعاوني وتحرير ملاحظات الاجتماع.

كونها أداة مؤتمرات فيديو شاملة (على غرار Zoom)، تتألق Vowel عندما تحتاج إلى مساحة عمل تعاونية.

محبوب من قبل فرق المنتجات والهندسة والشركات الناشئة التي تعمل عن بُعد، يمكن ل Vowel أن يحل محل العديد من أدوات تعاونية والمساعدة في تبسيط سير عملك.

أفضل الميزات

يوفر الجدولة وعقد المؤتمرات والتسجيل وتدوين الملاحظات والتعاون - حل متكامل للاجتماعات

تخزين ومشاركة ملخصات الاجتماعات ونقاط العمل التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي

لا يتطلب تطبيقًا - يعمل بشكل جيد تمامًا داخل معظم المتصفحات

قيود أحرف العلة

خدمة النسخ لها تكاملات وميزات محدودة في الباقة المجانية

ميزات أقل وأكثر تكلفة من أدوات مؤتمرات الفيديو المنافسة

تسعير حرف العلة

أساسي : مجاني

: مجاني محترف: 16.50 دولارًا لكل مضيف/شهر

التقييمات والمراجعات: #### التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 170 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

10. مايكروسوفت تيمز

الدردشات في Microsoft Teams

Microsoft Teams 📱 مرادف لمساحات العمل التعاونية. يوفر Teams، الذي حلّ محل Skype for Business، منصة قوية للاجتماعات والدردشة وتدوين الملاحظات - وهو متاح عبر الأجهزة كتطبيق (Microsoft وAndroid وiOS وغيرها).

على الرغم من أنه ليس بديلاً لـ Otter AI، إلا أن Teams يمكن أن يساعدك على التعاون ومشاركة الموارد بسرعة ضمن مساحة عمل آمنة. يمكنك أيضاً تسجيل الصوت والفيديو وإنشاء ملخصات وإنشاء جداول أعمال أثناء الاجتماعات. ونعم، يوفر أيضاً تسجيل الشاشة على نظام التشغيل Mac .

نصيحة احترافية: قم بتوصيل Microsoft Teams بـ انقر فوق مساحة العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي ! لن يفوتك أي شيء.

أفضل ميزات فرق مايكروسوفت

أدوات متعددة لإدارة المشاريع والتكاملات لسير عمل مبسط

أرخص من معظم منصات إدارة المشاريع والتعاون

قيود قيود Microsoft Teams

محدودية إمكانيات النسخ والترجمة

لا يوجد مُلخصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي أو مدون ملاحظات

تسعير مايكروسوفت تيمز

أساسي : مجاناً

: مجاناً متقدم: 4.80 دولار لكل مستخدم/شهر

تقييمات ومراجعات فرق مايكروسوفت

G2 : 4.3/5 (أكثر من 14000 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 14000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 9000 تقييم)

أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى

في حين أن Otter AI وبدائله رائعة كأدوات لتدوين وتسجيل الاجتماعات، إلا أن هذه الملاحظات تحتاج إلى تقسيمها إلى نقاط عمل وتعيين أصحاب وتواريخ استحقاق لإكمال حلقة مثمرة. وهنا يأتي دور أدوات إدارة المشاريع.

أنت بحاجة إلى منصة مثل ClickUp لتبسيط سير عمل مشروع مؤسستك. ودعنا نواجه الأمر، من منا لا يريد أن يكون الذكاء الاصطناعي هو رجلهم يوم الجمعة؟

على الرغم من أن ClickUp لا تقدم ميزة نسخ الاجتماعات في الوقت الفعلي، إلا أنه يمكنك استخدام مقطع ClickUp لتسجيل ملاحظاتك ومشاركتها على الشاشة.

ClickUp

مع وجود الذكاء الاصطناعي في قلب منصة ClickUp للتعاون وإدارة المشاريع من ClickUp ، يتم تبسيط كل جزء من مشروعك. يمكنك تتبع سير عمل مشروعك والتقدم المحرز فيه خلال المراحل المختلفة في لوحة تحكم واحدة.

وإذا كنت بحاجة إلى كتابة الفكرة الكبيرة التالية ومشاركتها، فجرّب المستندات و اللوحات محرر النصوص الخارق وثنائي السبورة البيضاء. باستخدام الدردشة، يمكنك التأكد من أن زملائك في الفريق على اطلاع دائم على أفكارك. تم تصميم ClickUp من أجلك أنت وفريقك _وإلى جانب عملك.

أفضل ميزات *ClickUp

مشاركة لقطات الشاشة ومقاطع الفيديو عالية الجودة بسهولة

تنظيم ومشاركة الملفات والموارد بدون متاعب من خلال واجهة سهلة الاستخدام

متتبع تقدم المشروع القابل للتخصيص والتعاوني بالكامل

محرر نصوص متطور وتطبيقات السبورة البيضاء

محرك ذكاء اصطناعي قوي يساعدك على إنشاء محتوى عالي الجودة ومؤثر للغاية

تحليلات ذكية ورؤى قابلة للتنفيذ في لوحة تحكم واحدة

قيود النقر فوق

لا توجد ألعاب (حتى الآن!)

منحنى التعلم للمستخدمين لأول مرة

تسعير *ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود 7 دولارات لكل مستخدم/شهر

7 دولارات لكل مستخدم/شهر للشركات : 12 دولارًا لكل مستخدم/شهر

: 12 دولارًا لكل مستخدم/شهر المؤسسات: تواصل معنا معنا للحصول على خطة مخصصة

تقييمات ومراجعات *ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

هل يوجد حل كامل؟

لا توجد أداة نعرفها يمكنها القيام بكل شيء. فالنسخ والتسجيلات والملاحظات تضمن لك تسجيل كل محادثة والحصول على كل جزء من المعلومات التي تحتاجها. يكمن المفتاح في كيفية تدفق هذه المعلومات عبر الأدوات والعمليات المختلفة.

وهذا يجعل بناء تجربة متكاملة أمراً بالغ الأهمية لعملك. وإلا فإنك لن تؤدي إلا إلى خلق صوامع والكثير من الضوضاء مقابل البصيرة.

هل يمكن لمنصة متكاملة مثل انقر فوق الحل الكامل لمساحات العمل التعاونية التي يبحث عنها الجميع؟ نحن نعتقد ذلك! 🎉