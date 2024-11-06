أفضل 11 محضر اجتماع مولدات الذكاء الاصطناعي

قد تكون الاجتماعات مرهقة، خاصةً بسبب الأشياء التي لا تنتهي التي تحتاج إلى تذكرها.

تحاول أن تظل منخرطًا في المناقشة بينما تتدافع لتدوين النقاط المهمة. وفجأة، تفوتك تفاصيل مهمة، وقبل أن تدرك ذلك، ينتهي الاجتماع.

والخبر السار هو أنه يمكنك استخدام مولدات محاضر اجتماعات الذكاء الاصطناعي لتدوين كل كلمة وتنظيمها في ملخصات منظمة حتى تتمكن من المشاركة في المحادثة.

استخدام الذكاء الاصطناعي لملاحظات الاجتماع يمكنك تحويل المناقشات الطويلة بسرعة إلى وثائق دقيقة وواضحة.

لقد اختبرت أنا وفريقي العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي لمحاضر الاجتماعات لنسخ المحادثات وإنشاء محاضر اجتماعات وملخصات دقيقة بفعالية.

في هذه المدونة، سوف أطلعك في هذه المدونة على تجربتي مع أفضل أدوات توليد محاضر الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي، وميزاتها الرئيسية، وأسعارها، والمزيد!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مولد محاضر الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي؟

قد يبدو اختيار محاضر الذكاء الاصطناعي المثالية لمولدات محاضر الاجتماعات أمرًا صعبًا مع وجود العديد من الخيارات المتاحة. ولكن للعثور على أفضل برامج محاضر الاجتماعات لفريقك، دعنا نلقي نظرة على بعض المكونات الرئيسية:

الميزات: تحقق مما إذا كانت الأداة تقوم بأكثر من مجرد تدوين الملاحظات ومحاضر الاجتماعات وما إذا كانت تساعد أيضًا في جداول الأعمال والنسخ والتوثيق

تحقق مما إذا كانت الأداة تقوم بأكثر من مجرد تدوين الملاحظات ومحاضر الاجتماعات وما إذا كانت تساعد أيضًا في جداول الأعمال والنسخ والتوثيق تجربة المستخدم: تأكد من أن أداة محاضر الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي سهلة التعلم والاستخدام لك ولفريقك

تأكد من أن أداة محاضر الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي سهلة التعلم والاستخدام لك ولفريقك التعاون: يجب أن يسمح مُنشئ محاضر اجتماعات الذكاء الاصطناعي لأعضاء الفريق بالتعاون في محاضر الاجتماعات التي تم إنشاؤها والملاحظات في الوقت الفعلي

يجب أن يسمح مُنشئ محاضر اجتماعات الذكاء الاصطناعي لأعضاء الفريق بالتعاون في محاضر الاجتماعات التي تم إنشاؤها والملاحظات في الوقت الفعلي الأمان: اختر أداة محاضر اجتماعات بالذكاء الاصطناعي مزودة بميزات أمان على مستوى المؤسسات للحفاظ على أمان بيانات اجتماعاتك وتوافقها

اختر أداة محاضر اجتماعات بالذكاء الاصطناعي مزودة بميزات أمان على مستوى المؤسسات للحفاظ على أمان بيانات اجتماعاتك وتوافقها عمليات التكامل: يجب أن يتكامل منشئ محاضر اجتماعات الذكاء الاصطناعي مع منصات مؤتمرات الفيديو وأدوات إدارة المهام وتطبيقات المراسلة لتسهيل نسخ الاجتماعات والتواصل في الوقت الفعلي

يجب أن يتكامل منشئ محاضر اجتماعات الذكاء الاصطناعي مع منصات مؤتمرات الفيديو وأدوات إدارة المهام وتطبيقات المراسلة لتسهيل نسخ الاجتماعات والتواصل في الوقت الفعلي قوالب معدة مسبقًا: ابحث عن قوالب محاضر اجتماعات معدة مسبقًا للبدء بسرعة دون الحاجة إلى تدوين المحاضر من الصفر

لكل فريق احتياجاته الخاصة. حدد أهدافك الخاصة ثم استخدم قائمة التحقق من الميزات هذه للعثور على أداة الذكاء الاصطناعي المثالية للاجتماعات ومساعدي الاجتماعات .

أفضل 11 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي لمحاضر الاجتماعات

إليك قائمتنا لأفضل أدوات إنشاء محاضر الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي التي ستساعدك على التركيز على المناقشة عند حضور الاجتماعات:

1. ClickUp (الأفضل لمحاضر الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتلخيص الملاحظات) ClickUp عبارة عن منصة شاملة لإدارة المشاريع تساعد الشركات الناشئة والشركات على تحسين الإنتاجية والتعاون والتواصل بين زملائهم في الفريق.

كما أنه يأتي مزودًا بمنشئ محاضر اجتماعات مدمج مدهش يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه إدارة سير عمل الاجتماعات من البداية إلى النهاية باستخدام منصة واحدة. هذا صحيح - لا حاجة إلى أدوات إضافية أو مكونات إضافية.

يمكنك الاستفادة من ClickUp Brain ، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، لإنشاء مواد مختلفة للاجتماعات، بما في ذلك جداول الأعمال، ومجموعات الشرائح، ومحاضر الاجتماعات، والملاحظات التفصيلية، وملخصات الاجتماعات.

تلخيص محاضر الاجتماعات على الفور باستخدام ClickUp Brain

دعنا نلقي نظرة سريعة على كيفية القيام بما يلي استخدام الذكاء الاصطناعي من ClickUp لتوثيق الاجتماعات وغيرها. إنشاء جداول الأعمال

إذا تمت جدولة الاجتماعات دون إشعار مسبق، ما عليك سوى أن تطلب من ClickUp Brain إنشاء جداول أعمال اجتماعاتك. قم بتزويده بالمطالبة، وسيقوم بتحليل بيانات الاجتماعات السابقة والمواضيع والمواضيع التي تمت مناقشتها لإعداد جدول أعمال الاجتماع.

نظّم جداول أعمال فعالة للاجتماعات وقم بإجراء مناقشات مثمرة باستخدام ClickUp Brain

محاضر الاجتماعات

بمجرد الانتهاء من الاجتماع، استفد من خاصية ClickUp Brain إمكانيات النسخ بالذكاء الاصطناعي لتحليل النسخ وتلخيص محضر الاجتماع.

يمكنك أيضًا مزامنة ClickUp مع تقويم Google الخاص بك والاستفادة من عرض تقويم ClickUp التقويم لإدارة الاجتماعات ومتابعة جدولك الزمني. أفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك التبديل بين طرق عرض الاجتماعات اليومية والأسبوعية والشهرية مع فلاتر متقدمة لتمييز الاجتماعات المهمة.

إذا كنت ترغب في إلغاء الاجتماعات تمامًا بالنسبة للعروض التوضيحية للمنتج أو جلسات الملاحظات، يمكنك تسجيل شاشتك باستخدام كليك أب كليب ومشاركة الرابط مع فريقك أو حتى خارجيًا.

💡 نصيحة احترافية: ليس لديك وقت لمشاهدة مقطع طويل؟ استخدم انقر فوق الدماغ لنسخه. يمكنك بعد ذلك أن تطرح عليه أسئلة حول المعلومات الواردة في المقطع، وسيقدم لك إجابات ذات صلة على الفور.

قم بجدولة وإدارة جميع اجتماعاتك في مكان واحد باستخدام ClickUp Calendar View

التذكيرات والإشعارات

تعيين التنبيهات باستخدام تذكيرات ClickUp واحصل على إشعارات بشأن الاجتماعات المهمة عبر الأجهزة.

يمكنك أيضًا تحويل التعليقات والمهام إلى تذكيرات، مما يسهل متابعة المهام المهمة. تسمح لك علامة التبويب "إدارة التذكير" على شاشتك الرئيسية بإيقاف تشغيل التذكيرات أو تأجيلها أو إعادة جدولتها بناءً على حاجة الساعة.

قم بإعداد التذكيرات وقل مرحباً بالاجتماعات في الوقت المحدد باستخدام ClickUp Reminders

🌈 دراسة حالة: توفر شركة Vida Health، وهي شركة رعاية صحية افتراضية، 8 ساعات في الاجتماعات الأسبوعية لجميع أصحاب المصلحة في الحدث وتوفر ساعة واحدة أسبوعيًا في البحث عن المستندات باستخدام منصة ClickUp المركزية. انقر هنا لمعرفة المزيد.

قوالب جاهزة للاستخدام

تقدم ClickUp مكتبة من القوالب الجاهزة للاستخدام لمزيد من اجتماعات مثمرة .

على سبيل المثال، فإن قالب محضر اجتماع ClickUp إطار عمل منظم لتنظيم ملخصات الاجتماعات والملاحظات الفردية.

قالب محضر اجتماع ClickUp

يسمح لك بتضمين جميع التفاصيل الحيوية، مثل الأهداف وجدول الأعمال والحضور والروابط وعناصر الإجراءات والإعلانات وغيرها. يمكنك تتبع النتائج والنتائج الرئيسية لإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع وتعيين المهام لزملائك في الفريق بناءً على عناصر العمل الخاصة بهم.

ما عليك سوى تخصيص هذه الوثيقة المكونة من صفحة واحدة وتحريرها ومشاركتها مع زملائك في الفريق لأي نوع الاجتماع .

💈مكافأة: 16 نموذج جدول أعمال اجتماع وقوالب مجانية

ClickUp أفضل الميزات

احصل على ملخصات فورية للاجتماعات مع جدول أعمال الاجتماع، وعناصر الإجراءات، واللحظات الرئيسية، والقرارات باستخدام ClickUp Brain

استخدم مستندات ClickUp لإنشاء جميع مواد اجتماعك والوصول إليها وتخزينها في موقع مركزي

تحويل مهام الاجتماع إلى عناصر عمل وتعيينها لزملائك في الفريق باستخدام انقر فوق المهام استخدم التنسيق المسبق, قوالب ملاحظات الاجتماع المجانية لتنظيم المعلومات الأساسية وتصنيفها بسرعة

قم بدمج ClickUp مع أدوات عملك، بما في ذلك Google Meet وMicrosoft Teams وZoom وSlack وHubspot وSalesforce والمزيد، لأتمتة المهام وتبسيط سير العمل بعد الاجتماعات

قيود ClickUp

قد لا يتضمن إصدار ClickUp على الهاتف المحمول مجموعة واسعة من الميزات المتاحة على تطبيق سطح المكتب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. Fireflies.ai (الأفضل لملاحظات الاجتماعات التلقائية وعناصر الإجراءات)

عبر Fireflies.ai يقوم Fireflies.ai تلقائيًا بنسخ اجتماعات الفيديو وإنشاء محاضر الاجتماعات، مما يسهل مراجعة النقاط الرئيسية وعناصر الإجراءات والمهام والمقاييس بنقرة واحدة.

يمكن للفرق التعاون بسلاسة من خلال إضافة التعليقات والدبابيس وردود الفعل. ينشئ مُولِّد محاضر الاجتماعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي هذا أيضًا مهام في Asana وTrillo وMondi.com من خلال الأوامر الصوتية أثناء الاجتماعات.

اليراعات أفضل الميزات

احصل على محاضر اجتماعات تلقائية والتقط اللحظات الرئيسية من اجتماعاتك

تنظيم محاضر الاجتماعات حسب القسم واكتشاف المعلومات باستخدام بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي

تعيين ضوابط خصوصية مخصصة لمحاضر الاجتماعات التي يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي

اجعل زملاءك في الفريق على نفس الصفحة من خلال مشاركة محاضر الاجتماعات مع تطبيقات التعاون مثل Slack وNotion وGoogle Docs

قيود #### قيود Fireflies

كثيرًا ما تفوت ميزة "المهام" في Fireflies.ai التقاط المهام المهمة من الاجتماعات

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود مشكلات في الدقة وأخطاء عند تدوين الاجتماعات ذات المصطلحات التقنية أو اللهجات القوية

أسعار Fireflies.ai

مجاني إلى الأبد

المحترف: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات اليراعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 490 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 490 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

3. Otter.ai (الأفضل لتوليد الإجابات والمحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Otter.ai Otter.ai، وهو تطبيق تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي ينضم تلقائيًا إلى اجتماعات Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams لإنشاء محاضر الاجتماعات وعناصر الإجراءات.

فهو يمكّنك من طرح الأسئلة على الذكاء الاصطناعي، وتحديد التفاصيل الرئيسية بسرعة ، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والتحديثات بناءً على اجتماعاتك. كما أنه يحتفظ بجميع عناصر الإجراءات من الاجتماعات السابقة في موقع مركزي واحد، مما يسهّل عليك البقاء منظماً واتخاذ قرارات مستنيرة.

Otter.ai أفضل الميزات

يقوم بتحليل تسجيلات الاجتماعات واستخراج النتائج الرئيسية تلقائياً

مشاركة محاضر الاجتماعات وملخصاتها تلقائياً عبر البريد الإلكتروني وقناة Slack الخاصة بالفريق

تتكامل بسلاسة مع Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams وHubspot وSalesforce وEgnyte وSnowflake

قيود Otter.ai

لا توجد طريقة لتحديد المتحدثين المختلفين حيث يقوم بتسميتهم كمتحدث 1 ومتحدث 2

سعر Otter.ai.ai

الأساسي: مجانًا

مجانًا المحترف: 16.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

Otter.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

4. فاثوم (الأفضل لمحاضر الاجتماعات الفورية)

عبر فاثوم ينشئ Fathom محاضر اجتماعات شاملة في غضون 30 ثانية بعد انتهاء كل اجتماع و يزامن المهام بسلاسة مع أدوات إدارة علاقات العملاء. ويتضمن كل ملخص اجتماع الوجبات الرئيسية وعناصر الإجراءات ومهام المتابعة، مما يساعدك على تبسيط سير العمل بعد الاجتماع.

بالإضافة إلى ذلك، تلتزم Fathom بمعايير HIPAA وSOC-2 واللائحة العامة لحماية البيانات لضمان حماية المعلومات الحساسة وإدارتها وفقًا للمتطلبات التنظيمية.

أفضل ميزات Fathom

ينضم إلى الاجتماعات كحاضر لتدوين الملاحظات وإنشاء محاضر الاجتماعات تلقائيًا

مشاركة محاضر الاجتماعات وإرسال عناصر الإجراءات إلى أدوات الإنتاجية مثل Asana وSlack وTodoist

قيود فاثوم #### قيود فاثوم

هيكلية التسعير وتقسيم الميزات معقدة للغاية

تسعير Fathom

مجانًا

قياسي: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات فاثوم

G2: 5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

5/5 (أكثر من 3000 تقييم) Capterra: 5/5 (أكثر من 450 تقييم)

5. 5. tl;dv (الأفضل للحصول على رؤى من اجتماعات متعددة)

عبر tl;dv يقوم tl;dv بنسخ الاجتماعات تلقائيًا وإنشاء محاضر اجتماعات بأكثر من 30 لغة. وهو يقدم ملاحظات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والنتائج الرئيسية مباشرةً إلى أعضاء الفريق المعنيين، مما يتيح لهم العمل على المهام وعناصر الإجراءات على الفور.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم tl;dv بتوزيع محاضر الاجتماعات على إدارة علاقات العملاء وأدوات التواصل، مما يسهل المناقشة الفورية والتعاون بين الفرق.

أفضل ميزات tl;dv

إنشاء محاضر الاجتماعات وتجميعها حسب المواضيع، مثل نقاط الضعف والاعتراضات والخطوات التالية

تعيين عناصر الإجراءات أو تسليط الضوء على المهام لزملائك في الفريق مباشرةً داخل المحضر

إرسال محضر الاجتماع تلقائياً إلى جميع المشاركين بعد الاجتماع

قيود #### tl;dv

يفتقر إلى ميزات التحرير المتقدمة

لا يوفر إمكانية التعاون في الوقت الفعلي في ملاحظات الاجتماع والأحداث البارزة

#### tl;dv التسعير

مجاني للأبد

المحترف: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 98 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

98 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

tl;dv التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

6. زميل (الأفضل لإدارة الاجتماعات)

عبر زميل مع هذا برنامج إدارة الاجتماعات ، يمكنك التعاون بسلاسة مع أصحاب المصلحة من خلال مشاركة ملاحظات الاجتماع لإبقاء الجميع على اطلاع. كما يمكن لأعضاء الفريق أيضاً ربط تطبيق التقويم الخاص بهم لـ الوصول إلى محاضر الاجتماعات السابقة، مما يضمن سهولة الوصول إلى سجلات دقيقة للقرارات والمناقشات السابقة.

أفضل ميزات #### Fellow

وفّر الوقت مع قوالب اجتماعات Fellow المصممة مسبقًا لاجتماعات مجلس الإدارة والاجتماعات الرسمية والداخلية

تعيين عناصر الإجراءات لزملائك في الفريق بتواريخ استحقاق محددة

قفل محضر الاجتماع بعد انتهاء الاجتماع لمنع التغييرات المستقبلية

قيود Fellow

أبلغ بعض المستخدمين عن عدم القدرة على وضع علامات وتعيين المتابعة لعدة أشخاص في وقت واحد

لا يتكامل بشكل جيد مع أدوات إدارة المشاريع الأخرى

تسعير #### زميل

مجاني

المحترف: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الزملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 30 تقييم)

7. Read.ai (الأفضل للملخصات الموجزة)

عبر اقرأ.ai يعمل تطبيق Read.ai على أتمتة عملية تدوين الملاحظات اليدوية ويوفر محاضر الاجتماعات مع النقاط الرئيسية والقرارات والنتائج. تتمثل إحدى الميزات البارزة في أن مساعد الاجتماعات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي يقدم نصوصًا كاملة من خلال التقاط ردود أفعال الحاضرين ومشاعرهم في الوقت الفعلي.

أفضل الميزات #### Read.ai

إنشاء محاضر الاجتماعات والتقاط النقاط الرئيسية تلقائياً

عزل الموضوعات الرئيسية الشائعة في اجتماعاتك والإبلاغ عنها باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

التكامل مع Slack وZapier وWebhooks لإرسال محاضر الاجتماعات تلقائيًا إلى هذه المنصات

قيود Read.ai

تفتقر المنصة إلى سياسات وإعدادات خصوصية متقدمة للاجتماعات السرية

تسعير #### Read.ai

الإصدار المجاني

الإصدار الاحترافي: 19.75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19.75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 29.75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29.75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة+: 39.75 دولارًا أمريكيًا في الشهر لكل مستخدم

8. أفوما (الأفضل للملاحظات التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي)

عبر أفوما Avoma هو مساعدك الشامل للاجتماعات الذي يقوم بتسجيل الاجتماعات الافتراضية وتدوينها وتحليلها، مما يمنحك تلقائيًا محاضر اجتماعات مفيدة. ما عليك سوى كتابة '@' لاختيار الحاضرين بسرعة والعمل معًا على الملاحظات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي. يتميز Avoma بخاصية الملاحظات الخاصة، مما يسمح لك بتسجيل الملاحظات الشخصية والمهام التي يجب القيام بها والتفاصيل الأخرى التي لا يمكن الوصول إليها إلا لك فقط.

أفضل ميزات Avoma

إنشاء فئات مخصصة بناءً على احتياجات عملك وتنظيم ملاحظات الاجتماعات بكفاءة أكبر

دمج النظام الأساسي بسلاسة مع أدوات مؤتمرات الفيديو الخاصة بشركتك وأدوات الاتصال والتقويم وإدارة علاقات العملاء

قيود Avoma

يمكن أن يستغرق البحث عن اجتماع أو العثور على مقتطف معين وقتاً طويلاً للغاية

تسعير #### تسعير Avoma

الأساسي: مجانًا

مجانًا البداية: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بالإضافة: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 99 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أفوما

G2: 4.6/5 (أكثر من 1300 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1300 تقييم) Capterra: تقييمات غير كافية

9. كريسب (الأفضل لإلغاء الضوضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي أثناء الاجتماعات)

عبر كريسب Krisp مفيد للغاية لتتبع كل شيء في اجتماعاتك - من المحاضر والنقاط الرئيسية إلى بنود الإجراءات والمناقشات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول بسهولة إلى محاضر الاجتماعات كلما احتجت إليها للرجوع إليها أو إجراء تعديلات سريعة.

أفضل ميزات #### Krisp

أتمتة إنشاء محاضر الاجتماعات من خلال ربط Krisp بالتقويم الخاص بك

استخدم القوالب المتاحة بسهولة لمشاركة محاضر الاجتماعات وعناصر الإجراءات مع الحاضرين الآخرين

الاتصال بتطبيقات مؤتمرات الفيديو الخاصة بك مثل Google Meet وMicrosoft Teams وZoom دون الحاجة إلى ملحقات

قيود Krisp

يتطلب تلف الملفات المتكرر إلغاء تثبيت التطبيق وإعادة تثبيته باستمرار

تسعير #### تسعير Krisp

مجاني

المحترف: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات كريسب

G2: 4.7/5 (أكثر من 550 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 550 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

10. Sembly AI (الأفضل لملاحظات ومهام الاجتماعات التلقائية)

عبر Sembly AI يتيح Sembly AI للمستخدمين التركيز على المحادثة بينما يتعامل مع محاضر الاجتماعات. فقط قم بتحميل الصوت أو الفيديو للاجتماعات المسجلة مسبقًا، ويقوم على الفور بإنشاء المحاضر والرؤى. تقوم ميزة الدردشة بالذكاء الاصطناعي في Sembly باستخراج التفاصيل الرئيسية من الاجتماعات السابقة، مما يوفر إجابات سريعة وخطوات تالية قابلة للتنفيذ ردًا على أسئلتك.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي في Sembly AI

إنشاء محاضر اجتماعات بأكثر من 40 لغة وتخصيصها بمجموعة غنية من الخيارات

مشاركة محاضر الاجتماعات مع عملائك وزملائك في الفريق بشكل آمن والسماح لهم بعرضها أو تعديلها

قيود Sembly AI

قائمة المهام لا تتضمن تواريخ استحقاق المهام المذكورة في الاجتماع

يمكن أن تكون عمليات التكامل صعبة ومعقدة

تسعير Sembly AI

شخصي: مجانًا

مجانًا احترافي: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفريق: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات برنامج Sembly AI

G2: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

11. جيمي (الأفضل للتوثيق الشامل لمناقشات الاجتماعات)

عبر ميت جيمي جيمي هو مُولِّد محاضر اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي ينتج ملخصات اجتماعات عالية الجودة شبيهة بالبشر لاجتماعات Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams وحتى الاجتماعات غير المتصلة بالإنترنت - كل ذلك دون مقاطعة المكالمات باستخدام روبوت افتراضي. وللحصول على معلومات سريعة، ما عليك سوى أن تسأل جيمي وسيقدم لك إجابات فورية مع مراجع الاجتماعات ذات الصلة.

MeetJamie أفضل الميزات

إنشاء قوالب محاضر اجتماعات مخصصة ليقوم جيمي بتعبئتها لك وفقًا لاحتياجاتك

تعليم الكلمات والمختصرات المخصصة لزيادة دقة محضر الاجتماع الخاص بك

قيود MeetJamie

لا يدعم تحليل تسجيل الفيديو بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية

أسعار تطبيق MeetJamie

خطة مجانية

القياسية: 25.76 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

25.76 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الإحترافية: 50.44 دولارًا أمريكيًا في الشهر

50.44 دولارًا أمريكيًا في الشهر تنفيذي: 106.28 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

وفِّر الوقت وركز على اجتماعاتك مع مُولِّدات محاضر الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي

مع وجود مجموعة واسعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة لإنشاء محاضر الاجتماعات، فإن العثور على الأداة المناسبة يعود إلى شكل اجتماعك ومدته وأهدافه المحددة. بعد مراجعة هذه الخيارات الـ 11، من الواضح أن كل منها يقدم ميزات فريدة من نوعها - من الملخصات الفورية وعناصر الإجراءات التلقائية إلى رؤى الاجتماعات والتكامل السلس.

إذا كان الاختيار من هذه القائمة، فإن ClickUp يبرز كخيار أول. حيث إن واجهته سهلة الاستخدام، وميزاته المتقدمة، وقوالب الاجتماعات القابلة للتخصيص، والرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي، وقابلية التشغيل البيني القوية تميزه عن مولدات دقائق الاجتماعات القياسية.

الآن هو الوقت المثالي لتبسيط سير عمل اجتماعاتك باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة. جرّب ClickUp مجانًا واحصل على ملاحظات وملخصات الاجتماعات في ثوانٍ.