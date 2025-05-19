أفضل 13 بديلاً لـ MeetGeek AI لإدارة اجتماعات أكثر ذكاءً

اجتماعاتك مليئة بالأفكار، ولكن ماذا عن ملاحظاتك؟ نصفها غير مكتملة.

ربما يلتقط MeetGeek AI المحادثة، ولكن ماذا عن بنود العمل التي لا يتم متابعتها؟ أو النصوص التي لا يقرأها فريقك أبدًا؟

إذا كانت الأداة التي تستخدمها حاليًا تقتصر على النسخ، فهي تكلفك أكثر من الوقت — إنها تكلفك الزخم. خاصةً إذا كان حجم فريقك في تزايد أو إذا كانت سير العمل لديك تتطلب أكثر من مجرد ملخصات.

لقد قمنا بمراجعة 13 بديلاً لـ MeetGeek AI لا يقتصر دورها على التسجيل فحسب، بل إنها تفكر وتنظم وتدمج مع أدواتك حتى تتمكن من التصرف بشكل أسرع بعد كل مكالمة.

لنجد البديل الذي يناسب طريقة عملك. 👇

ما هو MeetGeek AI؟

MeetGeek AI هي أداة لتدوين محاضر الاجتماعات وتدوين الملاحظات تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسجيل المحادثات وإنشاء ملخصات واستخراج النقاط الرئيسية. وهي تلتقط تلقائيًا المناقشات وبنود العمل والقرارات، وتوفر التوثيق دون الحاجة إلى تدوين الملاحظات يدويًا.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى النصوص والتسجيلات والمقاطع المهمة بعد كل مكالمة. غالبًا ما يستخدم MeetGeek AI في بيئات العمل عن بُعد أو المختلطة لإنشاء سجل متسق لاجتماعات الفريق والمساعدة في مهام التوثيق والمتابعة.

🧠 حقيقة ممتعة: كلمة meeting (اجتماع) مشتقة من الكلمة الإنجليزية القديمة mētan، والتي تعني "لقاء". وهذا يعني أن الاجتماعات كانت جزءًا من التفاعل البشري لقرون، حتى في العصور الوسطى.

لماذا تختار بدائل MeetGeek AI؟

يوفر MeetGeek AI ميزات مفيدة لنسخ الاجتماعات وملخصاتها، ولكن بعض الفرق تبحث عن بدائل بناءً على مدى ملاءمة الأداة لاحتياجاتها وسير عملها المحددة.

فيما يلي بعض الأسباب التي تدفع الفرق إلى استكشاف بدائل MeetGeek AI:

مشكلات الدقة: قد تفقد النصوص المكتوبة السياق أو العبارات المهمة في حالة وجود ضوضاء في الخلفية أو تداخل الأصوات أو عدم استقرار الإنترنت أثناء المكالمات

دعم لغات محدود: مع دعم عدد قليل من اللغات، قد تجد الفرق الدولية أن أداة النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي محدودة بالنسبة للتواصل اليومي عبر المناطق

خطط أسعار مقيدة: بالنسبة للأفراد أو الفرق الصغيرة، قد تبدو التكلفة الشهرية مرتفعة مقارنة بمدى تكرار استخدام الأداة

عدم توفر خيارات التكامل: قد تؤدي خيارات التكامل المحدودة مع CRM وإدارة المشاريع إلى تعطيل سير العمل المعتاد

أتمتة الحد الأدنى من سير العمل: غالبًا ما يتعين إضافة المهام والمتابعات يدويًا، مما يؤدي إلى إبطاء الإجراءات اللاحقة للاجتماعات

👥 قاعدة واحدة بسيطة لعقد اجتماعات أكثر فعالية؟ اجعلها صغيرة. يؤمن جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Amazon، بـ "قاعدة البيتزا الثانية" — إذا لم تكفِ بيتزتان لإطعام جميع المشاركين في الاجتماع، فإن المجموعة كبيرة جدًا. الفكرة بسيطة: الفرق الصغيرة تؤدي إلى تركيز أكبر وتعاون أفضل وتقليل الأصوات المفقودة في الضوضاء. 🍕

نظرة عامة على بدائل MeetGeek AI

قبل أن نتعمق في التفاصيل، إليك نظرة سريعة على كيفية مقارنة هذه البدائل لـ MeetGeek AI من حيث الميزات الرئيسية. 📝

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp الأفضل لذكاء المحادثة حجم الفريق: فرق المبيعات ودعم العملاء من مختلف الأحجام التي تحتاج إلى رؤى حول المحادثات يقوم ClickUp AI Notetaker بنسخ الاجتماعات وإنشاء بنود العمل، بينما يتيح ClickUp Brain إمكانية البحث في المحتوى مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Otter. ai الأفضل للنسخ المتكامل مع أدوات التعاون حجم الفريق: فرق صغيرة إلى كبيرة تحتاج إلى النسخ والتعاون في الوقت الفعلي النسخ التلقائي، والبحث عن الكلمات المفتاحية، وتحديد المتحدث، والتعاون في الوقت الفعلي يبدأ من 16.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم Fireflies. ai الأفضل لتسجيل الاجتماعات عبر الأنظمة الأساسية حجم الفريق: فرق متوسطة إلى كبيرة تعمل عبر أنظمة أساسية متعددة أدوات تتبع مخصصة، وتكامل عبر الأنظمة الأساسية، وملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقاعدة بيانات قابلة للبحث تبدأ من 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Avoma الأفضل لذكاء المحادثات حجم الفريق: فرق المبيعات ودعم العملاء التي تحتاج إلى رؤى حول المحادثات تحليل يركز على المبيعات، وتتبع المشاعر، ورؤى حول المحادثات تبدأ من 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Fathom الأفضل لملاحظات الاجتماعات المجانية باستخدام الذكاء الاصطناعي مع النقاط الرئيسية حجم الفريق: الفرق التي تحتاج إلى ملخصات اجتماعات بسيطة أنشئ مقاطع فيديو لأهم الأحداث ونصوص قابلة للبحث وتنظيم مساحة الفريق مجاني tl;dv الأفضل لمقتطفات الفيديو البسيطة والمشاركةحجم الفريق: فرق صغيرة إلى متوسطة تحتاج إلى مقتطفات اجتماعات سريعة وسهلة الفهم النسخ التلقائي والبحث عن الكلمات المفتاحية وتحديد المتحدث والتعاون في الوقت الفعلي تبدأ من 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Rev الأفضل لدقة النسخ التي تم التحقق منها بواسطة البشر حجم الفريق: فرق صغيرة إلى كبيرة تحتاج إلى نسخ عالية الدقة نسخ هجين بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، ودعم متعدد اللغات، وخدمات متخصصة للمجالات التقنية يبدأ من 14.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم Sonix. ai الأفضل لإعادة استخدام محتوى الفيديو تلقائيًا حجم الفريق: فرق المحتوى التي تعيد استخدام محتوى الفيديو/الصوت بكفاءة النسخ الآلي والترجمة والترجمة الفورية وتحسين المحتوى لمنصات مثل وسائل التواصل الاجتماعي تبدأ من 5 دولارات في الساعة لنسخ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي Krisp الأفضل للاجتماعات الخالية من الضوضاء حجم الفريق: الفرق البعيدة التي تحتاج إلى إلغاء الضوضاء في الوقت الفعلي اقتصاص اللحظات ومشاركة المقتطفات المهمة ونسخ الاجتماعات بأكثر من 28 لغة تبدأ من 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Tactiq الأفضل لمستخدمي Google Workspace حجم الفريق: الفرق التي تستخدم Google Meet لعقد اجتماعات عبر الإنترنت نسخ Google Meet سلس، والتكامل مع Google Docs، وتمييز النصوص بالألوان يبدأ من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Grain AI الأفضل لإنشاء مقاطع فيديو مميزة قابلة للمشاركة حجم الفريق: الفرق الإبداعية التي تحتاج إلى ملخصات مرئية للاجتماعات قمع الضوضاء في الوقت الفعلي، والتحكم في نشاط الميكروفون، والتحليلات التفصيلية ابتداءً من 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Notta. ai الأفضل للنسخ متعدد اللغات حجم الفريق: فرق عالمية تحتاج إلى نسخ متعدد اللغات قم بتعليق الاجتماعات وإعادة استخدام المحتوى في مقاطع فيديو والتعاون في الوقت الفعلي يبدأ من 13.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم Sembly AI تحديد المهام وتحليل ديناميكيات الاجتماعات ودعم اتخاذ القرار نسخ في الوقت الفعلي بـ 58 لغة، وتقليل الضوضاء، وميزات التعاون الجماعي تبدأ من 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

أفضل بدائل MeetGeek AI للاستخدام

إذا كنت مستعدًا لاستكشاف خياراتك، فإليك أفضل بدائل MeetGeek AI التي تستحق التجربة لإجراء اجتماعات مثمرة. 👇

1. ClickUp (الأفضل لملاحظات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة سير العمل)

غالبًا ما تظل ملاحظات الاجتماعات دون أن يلمسها أحد في صندوق البريد الوارد أو تختفي في محركات الأقراص المزدحمة. تتعطل المهام، ولا يتذكر أحد القرارات المهمة، وتتأخر المتابعات أو تضيع. الاعتماد على أدوات منفصلة للنسخ وتدوين الملاحظات وإنشاء المهام يحول كل اجتماع إلى عملية مجزأة.

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

تجمع اجتماعات ClickUp كل جزء من سير عمل اجتماعاتك في نظام واحد متصل — من التخطيط إلى التنفيذ — حتى يتمكن فريقك من التركيز على إنجاز العمل، وليس إعادة تتبعه.

التقاط النقاط الرئيسية وتحويلها إلى مهام على الفور

التقط النقاط الرئيسية وحوّلها باستخدام ClickUp AI Notetaker

بمجرد بدء الاجتماع، يتولى ClickUp AI Notetaker المهمة. فهو ينسخ المحادثة بأكملها، ويختصرها إلى ملاحظات سهلة الفهم، ويستخرج بنود العمل تلقائيًا.

لنفترض أن فريق نجاح العملاء يعقد مكالمة استراتيجية للتأهيل. يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء ملخص يغطي أهداف العميل والجداول الزمنية والعوائق، ثم ينشئ مهام متابعة مثل "مشاركة مواد التدريب" أو "جدولة موعد للتحقق في الأسبوع الثاني".

احصل على رؤى غنية بالسياق من النصوص والمهام

راجع المناقشات باستخدام النصوص القابلة للبحث في ClickUp Brain

بعد انتهاء الاجتماع مباشرة، يجعل ClickUp Brain هذه المعلومات قابلة للبحث والاستخدام. فهو يقوم بمسح النصوص لمساعدتك في العثور بسرعة على الموضوعات الرئيسية، ومعرفة من قال ماذا، ومراجعة القرارات الأساسية.

لنفترض أن أحد أعضاء الفريق يريد التحقق مرة أخرى من الشخص الذي وافق على تحديث لوحة معلومات التقارير. يمكن لـ ClickUp Brain استخراج تلك اللحظة من النص في ثوانٍ معدودة، دون الحاجة إلى التمرير خلال تسجيل مدته ساعة.

بالإضافة إلى الاجتماعات، يعمل ClickUp Brain كمساعد ذكي في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك.

اطرح أسئلة مثل "ما الذي اتفقنا عليه بشأن الجدول الزمني لحملة أبريل؟" واحصل على إجابات من ملاحظات الاجتماعات السابقة والمهام المرتبطة والمستندات ذات الصلة. على سبيل المثال، إذا انضم شخص ما إلى مشروع في منتصف الطريق، فلن يحتاج إلى إحاطة كاملة. يقوم Brain بربط النقاط من أجله باستخدام القرارات الفعلية والسياق الموجود بالفعل داخل ClickUp.

✨ مكافأة: يمكن لمستخدمي ClickUp Brain الاختيار من بين عدة نماذج AI خارجية، بما في ذلك GPT-4o وClaude، للعصف الذهني وتوليد الأفكار والمزيد.

تتبع نتائج الاجتماعات باستخدام المستندات والقوالب المرتبطة

تتبع النتائج المتكررة من خلال ClickUp Docs

لربط كل ذلك معًا، يخزن ClickUp Docs كل ملاحظات الاجتماعات والملخصات والإجراءات المرتبطة في مستند واحد مباشر.

على سبيل المثال، يمكن لفريق القيادة الذي يجري مراجعات شهرية للأعمال استخدام مستند ClickUp واحد لتتبع سجل الاجتماعات وعرض جميع العناصر التي يتعين اتخاذ إجراء بشأنها ومراقبة إنجازها دون الحاجة إلى التنقل بين منصات مختلفة.

قالب محضر اجتماع ClickUp

احصل على قالب مجاني سجل نتائج الاجتماعات بوضوح باستخدام نموذج محضر اجتماع ClickUp

يمكنك أيضًا استخدام قالب محضر اجتماعات ClickUp — أحد أكثر قوالب تدوين الملاحظات العملية لفرق العمل من ClickUp. يحصل كل اجتماع على صفحة فرعية خاصة به بتاريخه، بحيث لا يتم إغفال أو نسيان أي شيء. قم بإدراج قائمة الحاضرين، واربط التسجيلات، واربط المهام بعناصر العمل، وقم بتوثيق القرارات المهمة — كل ذلك في مكان واحد. إنه نظام موثوق وقابل للتكرار لفرق العمل التي ترغب في تبسيط الاجتماعات دون فوضى.

ابقَ على اتصال مع سير الاجتماع

ClickUp لا يقتصر على تدوين الملاحظات فحسب، بل يربطها ببعضها البعض. بفضل التكامل الأصلي مع Google Meet وZoom وSlack وGoogle Calendar وأكثر من 1000 أداة عبر Zapier، يجعل ClickUp تحويل المناقشات إلى نتائج ملموسة أمرًا سهلاً. سواء كنت تقوم بمزامنة الاجتماعات أو تتبع بنود العمل أو تحديث العملاء، فكل ذلك يتم في سير عمل واحد سلس.

أفضل ميزات ClickUp

خصص جدولك اليومي: دع دع ClickUp Calendar يحدد أولويات المهام تلقائيًا ويحجز وقت التركيز باستخدام الذكاء الاصطناعي

انضم إلى الاجتماعات بسلاسة: يمكنك الوصول إلى مكالمات Zoom وGoogle Meet وTeams مباشرة من ClickUp Calendar دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات

ابق على اطلاع على جدولك الزمني: احصل على تذكيرات تلقائية للاجتماعات في ClickUp لضمان استعدادك دائمًا

اعثر على الوقت المثالي: قارن بسهولة توفر أعضاء فريقك من خلال تقويم ClickUp لتجد الوقت الأنسب للجميع

تسجيل ملخصات الاجتماعات: التقاط شروحات سريعة باستخدام التقاط شروحات سريعة باستخدام ClickUp Clips لتحديث زملاء الفريق بشكل غير متزامن

تعاون على الأفكار مباشرة: قم بإعداد قم بإعداد لوحات ClickUp Whiteboards لتبادل الأفكار أثناء الاجتماعات وتحويل النقاط إلى مهام في الوقت الفعلي

مركزية مناقشات الاجتماعات: احتفظ بجميع التحديثات والقرارات في احتفظ بجميع التحديثات والقرارات في ClickUp Chat ، بجوار المهام والمستندات ذات الصلة

قيود ClickUp

يعمل بشكل أفضل ضمن منصة ClickUp، مما يحد من ملاءمته للفرق التي تحتاج إلى حل مستقل أو متعدد المنصات

يتطلب تعلمًا بسيطًا للاستفادة من الإمكانات الكاملة لعمليات سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، خاصةً للفرق الجديدة على أدوات الذكاء الاصطناعي

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (10,160+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (4,440+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

انظر إلى ما قاله أحد مستخدمي Reddit عن استخدام ClickUp،

في البداية كنت متشككًا بشأن جميع الميزات الإضافية، ولكنها نالت إعجابي. [...] كنت مترددًا بشأن ClickUp Brain في البداية، فقد بدا لي وكأنه مجرد حيلة أخرى من حيل الذكاء الاصطناعي. ولكنه أنقذني من بعض مهام الكتابة المملة، خاصةً عندما أحتاج إلى تلخيص رسائل البريد الإلكتروني الطويلة للعملاء أو البدء في صياغة مسودة. ليس مثاليًا، ولكنه مفيد عندما أكون مشغولًا. كانت ميزة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي هي المفاجأة الحقيقية. كنا نفقد الكثير من المهام بعد الاجتماعات، ولكن الآن يتم تسجيل كل شيء وتعيين المهام تلقائيًا. أصبح المتابعة أفضل بشكل ملحوظ.

في البداية كنت متشككًا بشأن جميع الميزات الإضافية، ولكنها نالت إعجابي. [...] كنت مترددًا بشأن ClickUp Brain في البداية، فقد بدا لي وكأنه مجرد حيلة أخرى من حيل الذكاء الاصطناعي. ولكنه أنقذني من بعض مهام الكتابة المملة، خاصةً عندما أحتاج إلى تلخيص رسائل البريد الإلكتروني الطويلة للعملاء أو البدء في صياغة مسودة. ليس مثاليًا، ولكنه مفيد عندما أكون مشغولًا. كانت ميزة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي هي المفاجأة الحقيقية. كنا نفقد الكثير من المهام بعد الاجتماعات، ولكن الآن يتم تسجيل كل شيء وتعيين المهام تلقائيًا. أصبح المتابعة أفضل بشكل ملحوظ.

Otter. ai يحول المحادثات تلقائيًا إلى ملاحظات قابلة للبحث، مع علامات للمتحدثين. كما يتكامل مع Zoom و Google Meet و Microsoft Teams حتى تتمكن من تسجيل نصوص الاجتماعات وتنظيمها دون أي خطوات إضافية.

على عكس MeetGeek، الذي يركز على المقاييس، يتيح لك Otter تحديث الملاحظات أثناء العمل. تحصل على 300 دقيقة مجانًا، وتفتح الخطط المدفوعة المزيد من الأبواب — وهو أمر مفيد إذا كنت تفضل ربط الأدوات على التحليل العميق.

أفضل ميزات Otter. ai

انتقل إلى نقاط مناقشة محددة باستخدام البحث عن الكلمات الرئيسية الذي يربطك مباشرةً بالطوابع الزمنية في تسجيلاتك

دعم أعضاء الفريق الذين لديهم تفضيلات تعليمية مختلفة من خلال توفير بدائل نصية للمحتوى الصوتي

حدد القرارات الهامة والإجراءات التي يجب اتخاذها من خلال نظام تمييز يجعل المتابعة أكثر كفاءة

حوّل الاجتماعات إلى ملخصات جاهزة للإرسال عبر البريد الإلكتروني لمشاركة الملاحظات والتحديثات على الفور

قيود Otter. ai

تنخفض الدقة في البيئات الصاخبة أو مع الكلام ذي اللهجة الثقيلة

يقوم تلقائيًا بإنشاء الحسابات والانضمام إلى الاجتماعات دون موافقة، مما يدفع بعض الفرق إلى البحث عن بدائل

أسعار Otter.ai

مجاني

المزايا: 16.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Otter.ai

G2: 4. 3/5 (290+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Otter. ai؟

هذا ما قاله أحد مستخدمي Reddit عن تجربته مع Otter. ai،

أحبها. أستخدمها يوميًا في الاجتماعات. تحتاج النصوص إلى بعض التعديلات بعد التسجيل لتصحيح المصطلحات والمغمغمات وبعض الأخطاء في النطق، ولكن بمجرد القيام بذلك، يصبح Otter bot رائعًا. أطلب منه تلخيص الأشياء لي، وإنشاء مسودات رسائل بريد إلكتروني للمتابعة، وحتى تحليل المحادثات للبحث عن الأسباب الجذرية والأشياء المماثلة.

أحبها. أستخدمها يوميًا في الاجتماعات. تحتاج النصوص إلى بعض التعديلات بعد التسجيل لتصحيح المصطلحات والمغمغمات وبعض الأخطاء في النطق، ولكن بمجرد القيام بذلك، يصبح Otter bot رائعًا. أطلب منه تلخيص الأشياء لي، وإنشاء مسودات رسائل بريد إلكتروني للمتابعة، وحتى تحليل المحادثات للبحث عن الأسباب الجذرية والأشياء المماثلة.

📖 اقرأ أيضًا: هل تبحث عن المزيد من الخيارات؟ تحقق من هذا المدونة حول بدائل Otter.ai.

3. Fireflies. ai (الأفضل لتسجيل الاجتماعات عبر الأنظمة الأساسية)

Fireflies. ai يتصل بسلاسة عبر مجموعة التقنيات الخاصة بك. بمجرد تكوينه، يتولى التسجيل والنسخ تلقائيًا، وإنشاء مستودع للمحادثات بغض النظر عن مكان انعقاد الاجتماعات. تقوم قاعدة البيانات القابلة للبحث بتحويل المعرفة المتفرقة من الاجتماعات إلى معلومات منظمة ويمكن الوصول إليها يمكن لأعضاء الفريق الرجوع إليها بعد أسابيع أو أشهر.

وبينما يتتبع MeetGeek مؤشرات الأداء الرئيسية، يتصل هذا البرنامج بـ Salesforce و Slack للفرق التي تعمل في بيئة سير العمل.

أفضل ميزات Fireflies. ai

أنشئ أدوات تتبع مخصصة لتحديد المناقشات حول مواضيع محددة مثل الأسعار أو المنافسين وتمييزها تلقائيًا

أرسل ملفات صوتية مسجلة مسبقًا بتنسيقات مثل MP3 أو M4A أو WAV لنسخها بدقة، مما يضمن توثيق جميع محادثاتك

قم بتنزيل امتداد Chrome لتسجيل الاجتماعات عبر مختلف المنصات المستندة إلى الويب، بما في ذلك أدوات مؤتمرات الفيديو وأنظمة VoIP

استخدم تطبيقات AI Super Summaries لتخصيص ملخصات الاجتماعات، مع التركيز على العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراءات أو الكلمات الرئيسية أو النظرات العامة الأكثر أهمية بالنسبة لك

قيود Fireflies. ai

قد تكون بنود العمل غير دقيقة، حيث يتم تعيين المهام للشخص الخطأ في بعض الأحيان

لا يمكن تصحيح أسماء المتحدثين في قسم "وقت حديث المتحدث"، حتى إذا كانت مكتوبة بشكل خاطئ أو غير صحيح

لا تسمح نصوص Fireflies.ai بالتعديل المباشر لتصحيح أخطاء الأسماء أو المحتوى

أسعار Fireflies. ai

مجاني

المزايا: 18 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Fireflies. ai

G2: 4. 8/5 (645+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

📮 ClickUp Insight: تتقلب الإنتاجية عادةً على مدار الأسبوع، مما قد يؤثر بشكل مباشر على فعالية الاجتماعات. وفقًا لبيانات الاستطلاع، يقول 35% من الأشخاص أن يوم الاثنين هو أقل أيام الأسبوع إنتاجيةً. ويجد 11% أن يوم الثلاثاء هو الأصعب، بينما يشعر 7% بأكبر انخفاض في التركيز بحلول يوم الأربعاء. وهذا يعني أن الاجتماعات المقررة في بداية الأسبوع قد لا تحظى دائمًا بالطاقة أو الاهتمام اللازمين. يساعد ClickUp الفرق على عقد اجتماعات أفضل، بغض النظر عن اليوم. تساعد جداول أعمال الاجتماعات في Docs، والمهام المخصصة، والأتمتة الموفرة للوقت على تركيز المناقشات ومتابعتها بوضوح تام، حتى عندما تكون الإنتاجية منخفضة.

4. Avoma (الأفضل لذكاء المحادثة)

عبر Avoma

يقدم Avoma زاوية مختلفة عن MeetGeek AI. فهو ينسخ المحادثات ويقسمها إلى أجزاء، ويلتقط الكلمات الملء، والإشارات إلى المنافسين، أو التلميحات المتعلقة بالمبيعات.

يرتبط بـ HubSpot، ويقوم بفرز الجداول الزمنية ومتابعة الاجتماعات، ويستهدف فرق المبيعات أو فرق النجاح. يقوم MeetGeek بحساب الأرقام، ولكن Avoma يستمع إلى ما يقال، مما يساعد المجموعات التي تحتاج إلى تقييم القرارات.

أفضل ميزات Avoma

تسريع عملية انضمام أعضاء فريق المبيعات الجدد من خلال توفير الوصول إلى مكتبة محادثات قابلة للبحث

حدد فرص التدريب من خلال التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يسلط الضوء على أنماط المحادثة الناجحة

تتبع مشاعر العملاء عبر دورة المبيعات من خلال الكشف التلقائي عن الإشارات الإيجابية والسلبية

قارن مقاييس الأداء بين أعضاء الفريق للتعرف على الأساليب الناجحة وتكرارها

قيود Avoma

يعرض ملاحظات مفرطة في التفاصيل قد تبدو مزدحمة ومربكة

يركز بشكل أساسي على حالات استخدام المبيعات، مما يحد من تنوع الاستخدامات في إدارة الاجتماعات العامة

أسعار Avoma

مساعد الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي: 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

ذكاء المحادثة: 69 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Revenue Intelligence: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Avoma

G2: 4. 6/5 (1,335+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

📖 اقرأ أيضًا: قوالب قوائم المهام المجانية في Excel و ClickUp

5. Fathom (الأفضل لملاحظات الاجتماعات المجانية باستخدام الذكاء الاصطناعي مع النقاط الرئيسية)

عبر Fathom

يوفر لك Fathom تخزينًا مجانيًا غير محدود للنصوص، ويعمل على Zoom وGoogle Meet وTeams. بينما يركز MeetGeek على التحليل، يوفر Fathom خدمة خفيفة مع ملاحظات يمكنك مشاركتها بسرعة دون الحاجة إلى إعداد. تنضم هذه الأداة تلقائيًا إلى مكالمات الفيديو الخاصة بك وتلتقط المحتوى وتلخصه في نقاط مهمة قابلة للتنفيذ.

تركز واجهة المستخدم البسيطة على توفير ما تحتاجه فقط دون تعقيدات مربكة.

أفضل ميزات Fathom

احتفظ باللحظات المهمة أثناء الاجتماعات المباشرة بنقرة واحدة لتتمكن من الرجوع إليها بسهولة لاحقًا

شارك فقط الأجزاء ذات الصلة من الاجتماع مع زملائك في الفريق من خلال تحديد المقاطع المهمة بذكاء

راجع النقاط الرئيسية مرتبة حسب المتحدث لفهم مساهمات كل مشارك

قم بنسخ وتلخيص الاجتماعات بأكثر من 28 لغة، بما يتناسب مع فرق العمل المتنوعة

اكتشف القيود

بالمقارنة مع المنافسين، يفتقر Fathom إلى ميزات التحليلات المتعمقة

لا يتم حفظ الاستفسارات التي يتم إجراؤها باستخدام "Ask Fathom"، مما يجعل من الصعب الرجوع إلى الأفكار السابقة

أسعار Fathom

مجاني

الاشتراك المميز: 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

إصدار الفريق: 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Team Edition Pro: 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Fathom

G2: 5/5 (4,945+ تقييم)

Capterra: 5/5 (735+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fathom؟

دعونا نلقي نظرة على رأي أحد مستخدمي Reddit حول هذه الأداة

Fathom رائع، أستخدمه يوميًا. يحتوي على نسخة كاملة من النص ويمكنك طرح أسئلة على الذكاء الاصطناعي الذي يبحث في النص ليظهر لك التوقيت الزمني للإجابات.

Fathom رائع، أستخدمه يوميًا. يحتوي على نسخة كاملة من النص ويمكنك طرح أسئلة على الذكاء الاصطناعي الذي يبحث في النص ليظهر لك التوقيت الزمني للإجابات.

🧠 حقيقة ممتعة: إرهاق Zoom حقيقي. يمكن أن تكون اجتماعات الفيديو أكثر إرهاقًا من الاجتماعات الشخصية لأن الدماغ يضطر إلى بذل جهد أكبر لمعالجة الإشارات غير اللفظية على الشاشة.

6. tl;dv (الأفضل لمقتطفات الفيديو البسيطة والمشاركة)

تركز أداة الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي هذه على جعل الفيديو محور استراتيجية توثيق اجتماعاتك. الاسم نفسه — طويل جدًا؛ لم أشاهده — يعبر عن المشكلة الأساسية التي يحلها: جعل الاجتماعات الطويلة سهلة الاستيعاب. يتفوق في إنشاء مقاطع فيديو قصيرة من اجتماعات أطول يمكن مشاركتها بسهولة مع أصحاب المصلحة.

تقوم MeetGeek بتحليل الإحصائيات بدقة، ولكن الذكاء الاصطناعي لـ tl;dv يركز على نقاط العمل ويغطي لغات متعددة، مما يجعله مثاليًا للأشخاص من مختلف أنحاء العالم الذين يفضلون العمل بسرعة بدلاً من التعمق في التفاصيل.

tl;dv أفضل الميزات

أنشئ نصوصًا قابلة للبحث ترتبط مباشرة بمقاطع الفيديو المقابلة للحصول على سياق إضافي

نظم الاجتماعات تلقائيًا في مساحات فريق تضمن تنظيم المشاريع والأقسام بشكل صحيح

قم بتمييز أعضاء الفريق في التعليقات لتوجيه انتباههم إلى أوقات محددة في الفيديو

تحكم في كيفية وموعد مشاركة تسجيلات الاجتماعات وملخصاتها، مما يضمن وصول المعلومات الصحيحة إلى الجمهور المناسب

قيود tl;dv

تفتقر إلى ميزة إزالة الكلمات الملء التلقائية للنصوص

الفشل في الانضمام إلى الاجتماعات المجدولة بشكل منتظم، مما يؤدي إلى فقدان التسجيلات

يقتصر البرنامج المجاني على 10 ملاحظات اجتماعات بالذكاء الاصطناعي و10 استفسارات لميزة "Ask tl;dv"

أسعار tl;dv

مجاني

المزايا: 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 98 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تصنيفات وتقييمات tl;dv

G2: 4. 7/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

7. Rev (الأفضل لدقة النسخ التي تم التحقق منها بواسطة البشر)

عبر Rev

على عكس البدائل الآلية بالكامل لـ MeetGeek، يجمع Rev بين تقنية الذكاء الاصطناعي وخدمات النسخ البشرية لضمان الدقة. يوفر هذا النهج الهجين نتائج أكثر موثوقية بشكل ملحوظ، خاصةً للمحتوى المعقد أو في حالات جودة الصوت الرديئة.

بالنسبة للفرق متعددة اللغات، توفر إمكانات الترجمة في برنامج تحويل الكلام إلى نص مرونة إضافية يصعب على الخدمات الآلية البحتة أن تضاهيها.

أفضل الميزات

اطلب النصوص حسب الطلب دون الالتزام باشتراكات شهرية عندما تختلف الاحتياجات

احصل على خدمات نسخ متخصصة للمصطلحات الفنية أو الطبية أو القانونية التي تتطلب خبرة في المجال

اطلب نصوصًا حرفية تلتقط كل كلمة كما قيلت بالضبط

احصل على طوابع زمنية وتحديد المتحدثين ووثائق منسقة جاهزة للاستخدام الاحترافي

قيود الإصدار

تقدم عملية مراقبة جودة غير متسقة

يقدم دعمًا سيئًا للعملاء، مع تقارير عن تأخير الردود ومشكلات في إدارة الحسابات وتنفيذ الطلبات

أسعار Rev

اشتراك VoiceHub

مجاني

الأساسي: 14.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 34.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

نصوص دقيقة

النسخ البشري: 1.99 دولار/الدقيقة

نسخ صوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي: 0.25 دولار/دقيقة

ترجمة كل دقيقة

ترجمة بشرية: 1.99 دولار/دقيقة

ترجمة بالذكاء الاصطناعي: 0.25 دولار/دقيقة

ترجمة كل دقيقة

ترجمة عالمية: 6.49 دولار إلى 15.99 دولار/الدقيقة

تقييمات ومراجعات المستخدمين

G2: 4. 7/5 (360+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (45+ تقييم)

8. Sonix. ai (الأفضل لإعادة استخدام محتوى الفيديو تلقائيًا)

بينما تركز العديد من الأدوات على الاجتماعات وحدها، يتفوق Sonix. ai في جميع المحتويات المسجلة — من مقابلات البودكاست إلى الندوات عبر الإنترنت وجلسات التدريب.

يقدر المحترفون في مجال الإعلام قدرة المنصة على إنشاء ترجمات وترجمات نصية قابلة للتحرير تلقائيًا من ملف مصدر واحد. تتيح واجهة التحرير تحسين النصوص مع الحفاظ على التزامن التام مع الوسائط الأصلية.

أفضل ميزات Sonix. ai

حوّل ملفات الصوت والفيديو إلى نصوص قابلة للبحث والتحرير مع طوابع زمنية تلقائية لتسهيل التنقل

أنشئ ترجمات متعددة اللغات لتوسيع نطاق الوصول إلى الجمهور دون الحاجة إلى جلسات تسجيل إضافية

قم بتصدير المحتوى بتنسيقات محسّنة لمختلف المنصات، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمواد التدريبية

نظم مكتبات الوسائط باستخدام مساحات عمل مخصصة تحافظ على الفصل بين المشاريع والفرق المختلفة بشكل صحيح

قيود Sonix. ai

الرسوم على أساس الدفع بالدقيقة، مما قد يكون مكلفًا للمستخدمين العرضيين

يدعم فقط الملفات المسجلة مسبقًا، دون خيار لتحويل الكلام المباشر إلى نص

أسعار Sonix. ai

قياسي: مجاني (الدفع حسب الاستخدام) النسخ باستخدام الذكاء الاصطناعي: 10 دولارات/ساعة الترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي: 10 دولارات/ساعة التحليل باستخدام الذكاء الاصطناعي: غير متوفر

النسخ الآلي باستخدام الذكاء الاصطناعي: 10 دولارات في الساعة

ترجمة بالذكاء الاصطناعي: 10 دولارات في الساعة

تحليل الذكاء الاصطناعي: غير متوفر

الاشتراك المميز: 22 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا النسخ باستخدام الذكاء الاصطناعي: 5 دولارات أمريكية للساعة الترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي: 3 دولارات أمريكية للساعة التحليل باستخدام الذكاء الاصطناعي: 5

النسخ الآلي باستخدام الذكاء الاصطناعي: 5 دولارات في الساعة

ترجمة بالذكاء الاصطناعي: 3 دولارات في الساعة

تحليل الذكاء الاصطناعي: 5 دولارات شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

النسخ الآلي باستخدام الذكاء الاصطناعي: 10 دولارات في الساعة

ترجمة بالذكاء الاصطناعي: 10 دولارات في الساعة

تحليل الذكاء الاصطناعي: غير متوفر

النسخ الآلي باستخدام الذكاء الاصطناعي: 5 دولارات في الساعة

ترجمة بالذكاء الاصطناعي: 3 دولارات في الساعة

تحليل الذكاء الاصطناعي: 5 دولارات شهريًا

تقييمات وتصنيفات Sonix. ai

G2: 4. 7/5 (20+ تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل برامج إنشاء محاضر الاجتماعات باستخدام الذكاء الاصطناعي

9. Krisp (الأفضل للاجتماعات الخالية من الضوضاء)

عبر Krisp

بينما تركز معظم بدائل MeetGeek على ما يحدث بعد الاجتماع، يركز Krisp على تحسين تجربة الاجتماع من خلال تقنية متطورة لإلغاء الضوضاء. تخلق هذه الأداة فقاعة من الوضوح الصوتي من خلال القضاء على عوامل التشتيت في الخلفية في الوقت الفعلي.

تقدر الفرق البعيدة والمختلطة بشكل خاص الطريقة التي يساوي بها Krisp بين بيئات العمل في المكتب والمنزل.

أفضل ميزات Krisp

راقب عاداتك في الاجتماعات من خلال تحليلات مفصلة، بما في ذلك إجمالي وقت الاجتماع ومتوسط مدة المكالمة ونسبة التحدث إلى الاستماع

عزز الوضوح في المحادثات من خلال ضبط اللهجات في الوقت الفعلي، مما يسهل الفهم في بيئات متنوعة

استخدم أداة عائمة للتحكم في ميزات Krisp أثناء المكالمات، مثل تشغيل وإيقاف إلغاء الضوضاء ومراقبة نشاط الميكروفون

تخلص من تأثيرات الصدى الناتجة عن صوتيات الغرفة أو الميكروفونات الحساسة، مما يضمن صوتًا واضحًا واحترافيًا أثناء المكالمات

قيود Krisp

يحد من إلغاء الضوضاء إلى 60 دقيقة في اليوم في الخطة المجانية

يميل إلى تصفية الصوت بشكل مفرط في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى جودة صوت متقطعة أو آلية

يقدم أداءً غير متسق اعتمادًا على سماعة الرأس أو الميكروفون المستخدم

أسعار Krisp

مجاني

المزايا: 16 دولارًا شهريًا

الأعمال: 30 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Krisp

G2: 4. 7/5 (560+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Krisp؟

هذا ما قاله أحد مستخدمي Reddit عن تجربته مع Krisp،

لقد اختبرنا Krisp. Ai منذ حوالي عام، ووجدنا أنه يعمل بشكل جيد للغاية. […] لديه القدرة على معالجة الصوت الصادر والوارد، لذا يمكن أن يكون مفيدًا للمكالمات عندما يكون لدى العملاء سماعات رأس سيئة. كان جزء من اختبارنا هو العثور على مقاطع فيديو بها ضوضاء خلفية سيئة، مثل أشخاص يقصون العشب أو يستخدمون آلات ثقيلة، ثم قمنا بتشغيلها باستخدام Krisp وبدونه. بدا أنه يعمل كما هو معلن، على الرغم من أن الضوضاء الخلفية المفرطة كانت تجعل الصوت يبدو آليًا بعض الشيء.

لقد اختبرنا Krisp. Ai منذ حوالي عام، ووجدنا أنه يعمل بشكل جيد للغاية. […] لديه القدرة على معالجة الصوت الصادر والوارد، لذا يمكن أن يكون مفيدًا للمكالمات عندما يكون لدى العملاء سماعات رأس سيئة. كان جزء من اختبارنا هو العثور على مقاطع فيديو بها ضوضاء خلفية سيئة، مثل أشخاص يقصون العشب أو يستخدمون آلات ثقيلة، ثم قمنا بتشغيلها باستخدام Krisp وبدونه. بدا أنه يعمل كما هو معلن، على الرغم من أن الضوضاء الخلفية المفرطة كانت تجعل الصوت يبدو آليًا بعض الشيء.

10. Tactiq (الأفضل لمستخدمي Google Workspace)

عبر Tactiq

Tactiq هو بديل خفيف الوزن لـ MeetGeek يتكامل بسلاسة مع Google Workspace. يتطلب امتداد Chrome الخاص به إعدادًا بسيطًا ومنحنى تعلم سهل للمستخدمين الجدد.

غالبًا ما تعتمد الفرق على Tactiq عندما تحتاج إلى حل بسيط دون الالتزام بتغيير منصة معقدة. تلتقط الأداة المحادثات اليومية للفريق بدلاً من العروض التقديمية الرسمية أو اجتماعات العملاء.

أفضل ميزات Tactiq

قم بالتثبيت والتكوين في دقائق من خلال امتداد Chrome بسيط دون الحاجة إلى تدخل قسم تكنولوجيا المعلومات

حوّل محادثات Google Meet إلى مستندات تعاونية بأقل قدر من الصعوبات

قم بتمييز النقاط المهمة أثناء الاجتماعات باستخدام الترميز اللوني الذي يجعل المراجعات أكثر كفاءة

قم بتصدير النصوص مباشرة إلى Google Docs، حيث يستمر التعاون بين أعضاء الفريق بشكل طبيعي

قيود Tactiq

يحد من الوظائف خارج Chrome ويركز بشكل أساسي على Google Meet

تحويل النصوص مجانًا لـ 10 اجتماعات شهريًا، مما قد لا يلبي احتياجات المستخدمين المتكررين

أسعار Tactiq

مجاني

المزايا: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Tactiq

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

11. Grain AI (الأفضل لإنشاء مقاطع فيديو مميزة قابلة للمشاركة)

عبر Grain AI

يتميز Grain AI عن MeetGeek من خلال تغيير طريقة مشاركة الفرق لرؤى الاجتماعات من خلال مقاطع فيديو بدلاً من النصوص فقط. يحافظ هذا النهج على السياق والنبرة والإشارات المرئية التي غالبًا ما تضيع في النصوص التقليدية.

تقدر فرق المحتوى والتسويق قدرة Grain على إعادة استخدام محتوى الاجتماعات لمشاركة المعرفة الداخلية والتواصل الخارجي.

أفضل ميزات Grain AI

أعد استخدام شهادات العملاء من المكالمات المبيعات لتحويلها إلى أصول تسويقية قوية لزيادة التفاعل

تعاون مع زملائك في الفريق على مجموعات الفيديو لإنشاء وثائق شاملة للمشروع

قم بتعليق الاجتماعات في الوقت الفعلي لإنشاء مقاطع فيديو لأهم اللحظات لأعضاء الفريق

قم بتجميع قوائم تشغيل لأهم أحداث الاجتماعات لتدريب الموظفين الجدد بشكل فعال

قيود Grain AI

فشل في التقاط الشرائح أو الوسائل البصرية الأخرى أثناء الاجتماعات

تفتقر إلى تكامل قوي مع أدوات CRM وإدارة المهام

تركز بشكل أقل على الرؤى الآلية مقارنة بالمنافسين الذين يركزون على الذكاء الاصطناعي

أسعار Grain AI

مجاني

المبتدئين: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Grain AI

G2: 4. 6/5 (295+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Grain AI؟

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن هذه الأداة

أحب سهولة استخدام Grain وتعدد استخداماته. إنه بسيط بما يكفي ليتمكن أي شخص من استخدامه، ولكنه يحتوي أيضًا على الكثير من الميزات المتقدمة للمستخدمين الأكثر خبرة.

أحب سهولة استخدام Grain وتعدد استخداماته. إنه بسيط بما يكفي ليتمكن أي شخص من استخدامه، ولكنه يحتوي أيضًا على الكثير من الميزات المتقدمة للمستخدمين الأكثر خبرة.

🔍 هل تعلم؟ تستهلك الاجتماعات جزءًا كبيرًا من أسبوع العمل، حيث يقضي معظم المهنيين أكثر من ثلاث ساعات أسبوعيًا في حضورها. ومن المثير للاهتمام أنه في حين أن حضور اجتماع أو اجتماعين في اليوم هو المعتاد، فإن 46% من الموظفين يحضرون ثلاثة اجتماعات أو أكثر يوميًا.

12. Notta. ai (الأفضل للنسخ متعدد اللغات)

Notta. ai تتعامل مع النسخ في الوقت الفعلي بـ 58 لغة، وتنضم إلى Zoom و Teams و Webex مع ملاحظات وملخصات مرتبطة بـ Salesforce أو Zapier. MeetGeek تركز على التحليل، لكن Notta تغطي الأصوات في جميع أنحاء العالم من خلال قوالب ملاحظات الاجتماعات المخصصة لفرق متنوعة.

تقدر الفرق التي تراعي الميزانية كيف توازن Notta بين التكلفة والوظائف دون المساومة بشكل كبير على الميزات الأساسية. تدعم المنصة بيئات اجتماعات متنوعة، مما يجعلها متعددة الاستخدامات بما يكفي للمؤسسات التي لديها قنوات اتصال متنوعة.

أفضل ميزات Notta. ai

قم بتحرير النصوص بشكل تعاوني وإدراج الصور ومشاركة الملاحظات لتعزيز تبادل المعلومات

حسّن وضوح تسجيلاتك عن طريق تقليل الضوضاء في الخلفية، مما يضمن نصوصًا عالية الجودة

نظم محتوى الاجتماعات باستخدام مجلدات مخصصة وعلامات لإدارة المعلومات بكفاءة

يمكنك الوصول إلى وظيفة النسخ عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة ومنصات الويب مع محتوى متزامن

قيود Notta. ai

أدى عدم وضوح مواعيد انتهاء الفترة التجريبية إلى فرض رسوم غير متوقعة على بعض المستخدمين

تتطلب مشكلات بناء الجمل وعلامات الترقيم أحيانًا تحريرًا يدويًا من أجل الوضوح

تفتقر الخطة المجانية إلى الميزات المتقدمة مثل الملخصات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وخي

أسعار Notta. ai

مجاني

المحترف: 13.49 دولارًا شهريًا

الأعمال: 27.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة (تبدأ من 51 مستخدمًا)

تقييمات ومراجعات Notta. ai

G2: 4. 5/5 (185+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notta. ai؟

يقول أحد المراجعين في G2

نسخ جيد جدًا. يتم التقاط اللغة الإنجليزية البريطانية جيدًا. ويبدو أن النموذج يقوم بعدة عمليات لفهم السياق وإعادة النسخ. وبفضل هذه الوظيفة المفترضة، تكون جودة الناتج عالية نسبيًا مقارنةً بعمليات النسخ الأخرى.

نسخ جيد جدًا. يتم التقاط اللغة الإنجليزية البريطانية جيدًا. ويبدو أن النموذج يقوم بعدة عمليات لفهم السياق وإعادة النسخ. وبفضل هذه الوظيفة المفترضة، تكون جودة الناتج عالية نسبيًا مقارنةً بعمليات النسخ الأخرى.

🧠 حقيقة ممتعة: لا تُقاس محاضر الاجتماعات بالدقائق. الكلمة مشتقة من الكلمة اللاتينية minuta scriptura، التي تعني "كتابة صغيرة"، في إشارة إلى تدوين الملاحظات الموجزة.

13. Sembly AI (الأفضل لتتبع بنود العمل)

عبر Sembly AI

يتميز Sembly AI بتركيزه على استخراج المعلومات المفيدة من المحادثات. يتجاوز برنامج إدارة الاجتماعات هذا النسخ الأساسي ليحدد القرارات والمهام والأفكار تلقائيًا.

تقدر الفرق التي تواجه فائضًا في المعلومات بشكل خاص الطريقة التي يستخلص بها مساعد Semblian AI المناقشات الطويلة إلى ملخصات مركزة. فهو يربط محتوى الاجتماعات بنتائج سير العمل، مما يساعد على سد الفجوة بين المحادثات والعمل الفعلي.

أفضل ميزات Sembly AI

احصل على تحليلات قيّمة حول ديناميكيات الاجتماعات، مثل وقت الحديث والمشاعر، لتحسين التعاون في المستقبل

حلل الموضوعات المتكررة في جميع الاجتماعات لتحديد أولويات المؤسسة والتحديات التي تواجهها

تتبع حالة إتمام المهام الناتجة عن الاجتماعات لتحسين مسؤولية الفريق

استفد من زملاء Sembly AI للمساعدة في مهام مثل تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار والتواصل

قيود Sembly AI

تفتقر إلى القدرة على تصدير محتوى الاجتماعات، مثل المهام والملخصات، إلى تنسيقات مثل مستندات Word

تقلل من التركيز على مكونات الفيديو في توثيق الاجتماعات

أسعار Sembly AI

مجاني

احترافي: 15 دولارًا شهريًا

الفريق: 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Sembly AI

G2: 4. 6/5 (40+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sembly AI؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Sembly AI،

يعجبني أنه يمكنني تصنيف تسجيلات الاجتماعات إلى أنواع أو فئات اجتماعات محددة، مما يتيح لي الحصول على تخطيط موجز لملاحظات الاجتماعات والمهام المطلوب تنفيذها. كما يعجبني أنه يمكنه التعرف على صوتي ويقوم بعمل جيد في تسجيل النقاط المهمة والمهام المطلوب تنفيذها.

يعجبني أنه يمكنني تصنيف تسجيلات الاجتماعات إلى أنواع أو فئات اجتماعات محددة، مما يتيح لي الحصول على تخطيط موجز لملاحظات الاجتماعات والمهام المطلوب تنفيذها. كما يعجبني أنه يمكنه التعرف على صوتي ويقوم بعمل جيد في تسجيل النقاط المهمة والمهام المطلوب تنفيذها.

🔍 هل تعلم؟ بالنسبة لمعظم الناس، المشاركة هي عامل نجاح أو فشل الاجتماع. في الواقع، يقول 62٪ أن المشاركة هي العامل الأكبر في إنتاجية الاجتماع. كما أشار ما يقرب من نصف المشاركين إلى أن الاجتماع سيكون على الأرجح غير ناجح إذا بدا المشاركون غير مهتمين في البداية.

✨ إشادات خاصة

Airgram: الأفضل لجدول الأعمال التعاوني وسير عمل الاجتماعات Claap: الأفضل للتحديثات غير المتزامنة بالفيديو وتنسيق الفريق Supernormal: الأفضل لملاحظات الاجتماعات الآلية مع بنود العمل

اجتماعات أكثر ذكاءً تبدأ في ClickUp

تغير أدوات الاجتماعات القائمة على الذكاء الاصطناعي طريقة عمل الفرق في إدارة الاجتماعات وتدوين الأفكار ومتابعة القرارات. على الرغم من أن MeetGeek AI يعد خيارًا موثوقًا، إلا أن هذه البدائل الـ 13 تثبت أن هناك مجالًا واسعًا للعثور على أداة تناسب طريقة عمل فريقك تمامًا.

يتميز ClickUp لأنه يجمع ملاحظات الاجتماعات والعمل الجماعي في مكان واحد.

يقوم AI Notetaker بمعالجة النصوص والموجزات مع ربط العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراءات مباشرة بمشاريعك. تظل رؤى الاجتماعات مرتبطة بالمهام والمستندات والجداول الزمنية، مما يسهل الانتقال من المناقشة إلى التنفيذ دون تفويت أي خطوة.

إذا كان هذا هو نوع أداة الاجتماعات التي يفتقدها فريقك... جرب ClickUp مجانًا اليوم! ✅