أفضل 10 برامج تلخيص الملاحظات بالذكاء الاصطناعي لعام 2025

بصفتك طالباً أو باحثاً أو محترفاً، قد تواجهك في كثير من الأحيان صعوبات في التعامل مع كميات هائلة من النصوص. قد يكون التنقل عبر المستندات الطويلة أمراً شاقاً، ولكن يمكن أن تساعدك الأدوات المناسبة في ذلك.

تعرّف على أدوات تلخيص الملاحظات بالذكاء الاصطناعي - وهي أدوات مبتكرة يمكنها تلخيص المعلومات المستفيضة في ملخصات موجزة ونقاط رئيسية في ثوانٍ. فهي تستخرج لك التفاصيل الأساسية بسرعة، مما يعزز إنتاجيتك بشكل كبير.

هل ترغب في معرفة المزيد عن هذه الأدوات؟ تابع القراءة لاكتشاف أفضل عشر أدوات لتلخيص الملاحظات بالذكاء الاصطناعي التي يمكنها تعزيز كفاءتك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات تلخيص الملاحظات بالذكاء الاصطناعي؟

مُلخِّص الملاحظات الجيد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي يجعل العمل على المستندات أمرًا سهلاً. فيما يلي بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك أثناء وضع قائمة مختصرة بملخصات الملاحظات بالذكاء الاصطناعي:

سهولة الاستخدام: يجب أن تحتوي الأداة على واجهة سهلة الاستخدام وسهلة التنقل وسهلة الاستخدام

يجب أن تحتوي الأداة على واجهة سهلة الاستخدام وسهلة التنقل وسهلة الاستخدام خيارات التخصيص: يجب أن تمنحك خيارات لتخصيص وتعديل تنسيق الملخصات وطولها ومدى تفاصيلها حسب احتياجاتك

يجب أن تمنحك خيارات لتخصيص وتعديل تنسيق الملخصات وطولها ومدى تفاصيلها حسب احتياجاتك جودة الملخصات: يجب أن تجسد الملخصات التي يتم إنشاؤها جوهر مستنداتك

يجب أن تجسد الملخصات التي يتم إنشاؤها جوهر مستنداتك ميزات مفيدة: بالإضافة إلى تلخيص النصوص، يجب أن يوفر برنامج الذكاء الاصطناعي ميزات قيّمة مثل الترجمة ونسخ الملفات الصوتية/ الفيديو وإمكانيات التحرير وما إلى ذلك.

بالإضافة إلى تلخيص النصوص، يجب أن يوفر برنامج الذكاء الاصطناعي ميزات قيّمة مثل الترجمة ونسخ الملفات الصوتية/ الفيديو وإمكانيات التحرير وما إلى ذلك. إمكانات التكامل: يجب أن يتكامل برنامج تلخيص الملاحظات بالذكاء الاصطناعي بسلاسة مع الأدوات الأخرى، مثل معالجات النصوص وبرامج إدارة المشاريع.

يجب أن يتكامل برنامج تلخيص الملاحظات بالذكاء الاصطناعي بسلاسة مع الأدوات الأخرى، مثل معالجات النصوص وبرامج إدارة المشاريع. خيارات المشاركة والتصدير: يجب أن يسمح لك بحفظ الملخص على جهازك لاستخدامه لاحقًا وتصديره ومشاركته مع الآخرين في صيغة PDF أو Word، إلخ.

يجب أن يسمح لك بحفظ الملخص على جهازك لاستخدامه لاحقًا وتصديره ومشاركته مع الآخرين في صيغة PDF أو Word، إلخ. أسعار معقولة: يجب أن تحتل أداة التلخيص مرتبة عالية في طيف القيمة مقابل المال، ويجب أن يكون الاشتراك فيها بأسعار معقولة

أفضل 10 أدوات لتلخيص الملاحظات بالذكاء الاصطناعي

بعد فحص الميزات المذكورة أعلاه في عدد كبير من أدوات توليد ملخصات الذكاء الاصطناعي في السوق، قمنا بوضع قائمة مختصرة لأفضل عشر أدوات للنظر فيها. دعنا نستعرضها واحدة تلو الأخرى.

1. ClickUp (الأفضل لتلخيص الملاحظات وتنظيمها)

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية مليئة بالميزات مصممة للاستخدام الفردي والتجاري. وهو يقدم مجموعة واسعة من الميزات القوية، بما في ذلك ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات تسمى انقر فوق الدماغ .

إنشاء ملخصات موجزة للملاحظات، ونسخ اجتماعات الفيديو، والمزيد باستخدام ClickUp Brain

يبرع ClickUp Brain في تلخيص الملاحظات والوثائق في مفاهيم أساسية ونقاط رئيسية. وببعض التعليمات البسيطة، يقوم البرنامج بإنشاء ملخصات مصممة خصيصاً في ثوانٍ معدودة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن ل ClickUp Brain نسخ اجتماعات الفيديو وتلخيص ملاحظات الاجتماع . ويمكنه أيضًا ترجمتها إلى لغات مختلفة، بما في ذلك الفرنسية والإيطالية والإسبانية وغيرها.

بالإضافة إلى ClickUp Brain, ميزة المفكرة في ClickUp تتيح لك تدوين الملاحظات وإنشاء قوائم مراجعة وتنسيقها وتحريرها من أي مكان. علاوة على ذلك، مع مستندات ClickUp يمكنك إنشاء ملاحظاتك ومستنداتك وتنظيمها وتخزينها في مكان واحد.

كجزء من منظومة ClickUp، تتكامل هذه الأدوات بسلاسة. وهذا يعني أن ClickUp Brain يمكنه بسهولة إنشاء ملاحظات وقوائم مراجعة لك مباشرةً في المفكرة والمستندات.

ويمكنه أيضًا إنشاء جداول أعمال الاجتماعات، وتحديثات المنتجات، والمهام والمهام الفرعية القابلة للتنفيذ من الملاحظات.

يساعدك ClickUp Brain في جوهره على كتابة ملاحظات عالية الجودة, العمل بشكل أسرع وإنجاز المزيد من الأعمال في وقت أقل.

أفضل ميزات #### ClickUp

مشاركة الملاحظات بأمان مع أقرانك وزملائك مع إمكانات المشاركة الآمنة

التعاون والدردشة ومناقشة الأمور مع أعضاء فريقك باستخدام ClickUp Chat قم بإنشاء جميع أنواع النسخ للعمل وتبادل الأفكار حول المحتوى باستخدام ClickUp Brainإنشاء مستندات نوتا هو برنامج شائع لتدوين الملاحظات و أداة النسخ بالذكاء الاصطناعي لتسجيلات الصوت والفيديو . يمكنها نسخ جميع أنواع مقاطع الفيديو، بما في ذلك مقاطع فيديو الاجتماعات ومقاطع فيديو YouTube والندوات عبر الإنترنت والبودكاست. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه تلخيص النسخ من ملفات الفيديو والصوت في شكل يسهل استهلاكه.



يمكّنك Notta أيضًا من البحث داخل النصوص، مما يعزز قدرتك على العثور على المعلومات الأساسية بسرعة.

أفضل ميزات Notta

إنشاء ملخصات كل فصل على حدة لنصوص الاجتماعات

نسخ المحتوى بأكثر من 50 لغة، بما في ذلك الألمانية والإسبانية والبرتغالية وغيرها.

التكامل بسلاسة مع أدوات الاجتماعات مثل Google Meet وMicrosoft Teams وZoom وغيرها.

تخصيص المحتوى باستخدام مجموعة متنوعة من القوالب مع إمكانات التحرير

مشاركة الملاحظات بأمان مع أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة

قيود نوتا

لا يوفر إمكانية تلخيص ملفات PDF أو أي ملف نصي آخر مباشرةً

يوفر إمكانية الوصول إلى مولد ملخص الذكاء الاصطناعي فقط في الخطة المدفوعة

تسعير نوتا

مجاني للأبد

الإحترافية: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 27.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

27.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: غير متاح

3. Wordtune (الأفضل لتلخيص النصوص وملفات الفيديو وإعادة صياغتها)

عبر

_/مرجع/ _https://www.wordtune.com/summarizer Wordtune /%href/

Wordtune عبارة عن أداة للكتابة وإعادة الصياغة والتلخيص مدعومة بالذكاء الاصطناعي. فهي تمكّنك من كتابة محتوى عالي الجودة بسرعة، مما يساعدك على الهروب من فخّ تعثّر الكاتب. وعلاوةً على ذلك، فهو يمكّنك من إعادة صياغة المحتوى لجعله يبدو أكثر أصالةً ويجد صدىً لدى القراء الآخرين.

بالإضافة إلى كونه أداة مساعدة في الكتابة وإعادة الصياغة، فإن Wordtune هو ملخص النصوص والفيديو القائم على الذكاء الاصطناعي . يمكنه تلخيص مجموعة واسعة من الملفات، من المستندات النصية والمقالات وصفحات الويب إلى مقاطع فيديو الاجتماعات ومقاطع فيديو يوتيوب، مما يوفر لك ملخصات صغيرة الحجم.

يساعدك على فهم كمية كبيرة من المعلومات في وقت قصير.

أفضل ميزات Wordtune

تخصيص لهجة الملخصات ولغتها وطولها لتلبية احتياجاتك

صياغة رسائل غير رسمية ومراسلات رسمية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتك

احصل على المساعدة في كل خطوة من خطوات عملية الكتابة، بدءاً من التفكير إلى الإنشاء

تأكّد من الدقة النحوية والإملائية باستخدام إمكانيات التدقيق اللغوي للأداة

ترجمة الملخصات إلى اللغة الإنجليزية من لغات متعددة، بما في ذلك الألمانية والعبرية والفرنسية والروسية وغيرها.

قيود الضبط اللغوي

يمكن كتابة النصوص والملخصات باللغة الإنجليزية فقط

يوفر عددًا محدودًا فقط من عمليات إعادة الكتابة والتلخيص في الإصدار المجاني

تسعير Wordtune

الإصدار الأساسي: مجاني

مجاني متقدم: 13.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

13.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم غير محدود: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: اتصل بالمبيعات

تقييمات ومراجعات Wordtune

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 70 تقييم)

4. Otter.ai (الأفضل لتلخيص الاجتماعات المباشرة)

عبر

_/مرجع/ _https://help.otter.ai/hc/en-us/articles/5093228433687-Conversation-Page-Overview Otter.ai /%href/

Otter.ai هو أداة تلخيص شائعة للذكاء الاصطناعي لملاحظات الاجتماعات المباشرة. وهي تتفوق في تحويل الكلمات المنطوقة إلى نص في الوقت الفعلي وإنشاء ملخصات للاجتماعات مدتها ثلاثون ثانية.

أثناء توليد الملخصات، تحدد الأداة عناصر العمل وتعيّنها لأعضاء الفريق، مما يجعلهم متوافقين على الخطوات التالية. كما أنه يُمكِّن أعضاء الفريق من التعاون والدردشة عبر ميزة الدردشة.

كما توفر الأداة أيضًا تسهيلات للنسخ، مما يجعلها مثالية للأشخاص في مجالات التعليم والتسويق والتوظيف والمبيعات وغيرها.

أفضل ميزات Otter.ai

إنشاء محتوى مثل رسائل البريد الإلكتروني وتحديثات الحالة للاجتماعات

التكامل بسلاسة مع أدوات مثل Zoom وMicrosoft Teams وGoogle Meet، إلخ.

تمييز الصور وإضافتها إلى الملخصات ومشاركتها مع الآخرين عبر الروابط

قيود Otter.ai

لا يوفر إمكانية مشاركة الملخصات في شكل ملفات PDF وDOCX و TXT وتنسيقات ملفات أخرى

أقل دقة من ملخصات ملاحظات الذكاء الاصطناعي الأخرى، خاصة في حالة ضعف جودة الصوت والاتصال بالشبكة

أسعار Otter.ai

مجانًا

المحترف: 16.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Otter.ai

G2: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

قراءة المزيد تخلص من القلم والورق: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لملاحظات الاجتماعات

5. Jasper AI (الأفضل لإنشاء وتلخيص المحتوى)

عبر

_/مرجع/ _https://www.jasper.ai/tools/text-summarizer Jasper AI /%href/

باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة المساعد الافتراضي للذكاء الاصطناعي ، يمكن لجاسبر للذكاء الاصطناعي إنشاء وتلخيص مجموعة متنوعة من المحتوى. فهو يساعدك على إنشاء عناوين للمقالات والسير الذاتية للملفات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى الطويل مثل المدونات والكتب الإلكترونية وما إلى ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يساعدك على تلخيص المستندات والتقارير وأنواع المحتوى الطويلة الأخرى في ملخصات مكتوبة بشكل جيد.

سواء كنت تقوم بصياغة المواد التسويقية والأوراق الأكاديمية أو تلخيصها، يوفر لك Jasper AI الأدوات اللازمة لتحسين فهمك وجعل المحتوى الخاص بك أكثر تأثيرًا.

أفضل ميزات جاسبر للذكاء الاصطناعي

إدخال ما يصل إلى 5000 حرف من النص الأصلي

إنشاء ملخصات بأكثر من 25 لغة

تقسيم الموضوعات المعقدة والتقنية إلى ملخصات صغيرة الحجم وسهلة الفهم

ضبط النبرة ومستوى التفاصيل في الملخصات

قيود جاسبر للذكاء الاصطناعي

لا يقدم خطة مجانية؛ قد يجد بعض المستخدمين أن تكلفة الاشتراك فيه مرتفعة نوعًا ما

يمكن أن تؤدي الترجمات إلى لغات معينة، مثل الألمانية، إلى أخطاء نحوية وبالتالي تتطلب تدقيقًا لغويًا

أسعار جاسبر للذكاء الاصطناعي

المنشئ: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جاسبر للذكاء الاصطناعي

G2: 4.7/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1500 تقييم)

6. AI Summarizer (الأفضل لتلخيص الملفات النصية)

عبر

_/مرجع/ _https://www.summarizer.org/ AI Summarizer /%href/

سواء أكنت تريد تلخيص مقال أكاديمي أو ورقة بحثية أو منشور مدونة أو أي نوع آخر من النصوص، فإن AI Summarizer أداة ممتازة لهذه المهمة. فهو يسمح لك بـ تعيين طول الملخص وبناءً على ذلك يلخص النص مع الاحتفاظ بمعناه الأصلي وسياقه.

وعلاوةً على ذلك، فإن تصميمه سهل الاستخدام يجعله سهل التصفح ومتاحًا للأفراد على جميع مستويات الخبرة التقنية.

أفضل ميزات AI Summarizer تلخيص

عرض أفضل سطر من المحتوى الملخص

إنشاء ملخصات في شكل فقرات بالإضافة إلى نقاط نقطية

ترجمة أو توليد ملخصات بثماني لغات مختلفة، بما في ذلك الألمانية والإسبانية والفرنسية والبرتغالية

نسخ المحتوى الملخص وتنزيله كملف Docx

قيود ملخص الذكاء الاصطناعي

لا يوفر إمكانية نسخ وتلخيص المحتوى القائم على الصوت/الفيديو

يوفر تنسيقات ملفات محدودة (نوع واحد فقط: .docx) لتنزيل الملخصات

تسعير AI Summarizer

مساعد الذكاء الاصطناعي : 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم مدقق الانتحال: 6.99 دولار/شهرًا لكل مستخدم

6.99 دولار/شهرًا لكل مستخدم الكل في واحد: 9.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات تلخيص الذكاء الاصطناعي

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

7. Quillbot (الأفضل لإعادة صياغة وتلخيص الملاحظات والوثائق)

عبر كولبوت Quillbot عبارة عن حل للكتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يضم أدوات مثل أداة إعادة الصياغة، ومدقق قواعد اللغة، ومولد الاقتباسات، ومُلخِّص، ومترجم.

يساعدك على صياغة محتوى واضح ومصقول يلقى صدى لدى جمهورك المستهدف ويثير إعجابه. كما أنه يساعدك في تلخيص المستندات والأوراق والمقالات وصولاً إلى نقاطها الرئيسية.

يتفوق Quillbot في تحويل المعلومات المعقدة إلى صيغ سهلة الهضم، مما يجعله أداة قيمة للباحثين والطلاب.

أفضل ميزات Quillbot

توليد الملخصات بأسلوبين: الجمل الرئيسية والفقرات

اضبط طول الملخصات وفقًا لاحتياجاتك

إعادة صياغة الكلمات باستخدام قاموس المرادفات المدمج

صياغة الاقتباسات بتنسيقات متعددة، بما في ذلك APA، وشيكاغو، وMLA، إلخ.

تصحيح الأخطاء النحوية وعلامات الترقيم بنقرة واحدة

قيود الملخصات الآلية

يقدم إنشاء ملخصات تصل إلى 600 كلمة في الإصدار المجاني

يعيد صياغة الجمل أحياناً بطريقة تجعلها صعبة الفهم

تسعير Quillbot

مجاناً

القسط: 4.17 دولار شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

4.17 دولار شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) الفريق: 3.75 دولار شهريًا لكل مستخدم لما يصل إلى 10 مستخدمين (يتم الدفع سنويًا)

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.5 (أكثر من 100 تقييم)

8. Hypotenuse AI (الأفضل لإنشاء وتلخيص المحتوى الملائم لتحسين محركات البحث)

عبر

الإفراط في الاستخدام__

Hypotenuse AI هو مُنشئ محتوى مناسب لكبار المسئولين الاقتصاديين يعمل كمدعوم بالذكاء الاصطناعي

ملخص للملاحظات والمستندات

لمحترفي التسويق

يتيح لك إنشاء بيانات وصفية، وأوصاف المنتجات، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات الطويلة، وأنواع أخرى من المحتوى المحسّن لتحسين محركات البحث.

وعلاوة على ذلك، يتيح لك تلخيص الفقرات والمقالات والمستندات ومقاطع الفيديو إلى مفاهيمها وأفكارها الرئيسية.

أفضل ميزات Hypotenuse AI

تلخيص المحتوى في نقاط أو فقرات قصيرة أو نقاط نقطية

إنشاء محتوى وصور بطريقة تتماشى مع صوت علامتك التجارية

تنسيق المحتوى الخاص بك وفقًا لإرشادات علامتك التجارية

إدراج الروابط التشعبية الداخلية والخارجية ذات الصلة في المحتوى الخاص بك

ترجمة المحتوى والملخصات بأكثر من 25 لغة

قيود الذكاء الاصطناعي

يمكن أن يجد بعض المستخدمين أن أسعار الاشتراك في أداة الذكاء الاصطناعي هذه مكلفة للغاية

لديها حد معين من الكلمات لإنشاء المحتوى في الخطط المدفوعة

أسعار الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي

الدخول: 29 دولارًا في الشهر

29 دولارًا في الشهر أساسي: 87 دولارًا/شهريًا

87 دولارًا/شهريًا المدونة الاحترافية: 230 دولارًا شهريًا (حتى 3 مقاعد)

230 دولارًا شهريًا (حتى 3 مقاعد) مخصص: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2 : 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: غير متاح

9. Anyword AI (الأفضل لكتابة وتلخيص المحتوى للمسوقين)

عبر

_/مرجع/ _https://www.anyword.com/use-cases/text-summarizer أي كلمة AI /%href/

باعتبارها منصة كتابة مصممة لفرق التسويق، تساعد Anyword AI المسوقين على إنشاء محتوى مقنع، بدءًا من نسخ البريد الإلكتروني والإعلانات إلى الصفحات المقصودة ومنشورات المدونات. كما تساعدهم أيضًا على إعادة توظيف المحتوى الحالي بمعلومات إضافية باستخدام أداة إعادة الصياغة الخاصة بها.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد أداة تلخيص النصوص في Anyword AI المسوقين في تلخيص أجزاء المحتوى الطويلة، مما يساعدهم على توفير ساعات من الوقت.

أفضل ميزات برنامج Anyword AI

إنشاء ملخصات بثلاثة تنسيقات: الفقرة، والكلمات الرئيسية، وTLL؛ DR

ترجمة المحتوى والملخصات بلغات متعددة، بما في ذلك الإيطالية والألمانية والإسبانية وغيرها.

تحقق من المحتوى الخاص بك بحثًا عن الانتحال باستخدام أداة التدقيق المدمجة في الأداة

تخصيص أكثر من 100 قالب تسويقي يتناسب مع علامتك التجارية

تحليل أداء المحتوى المنشور الخاص بك والتنبؤ به

قيود الذكاء الاصطناعي

باهظة الثمن قليلاً مقارنةً بأدوات تلخيص الملاحظات بالذكاء الاصطناعي الأخرى

يمكن أن ينتج أحيانًا معلومات غير دقيقة

تسعير الذكاء الاصطناعي لأي كلمة

البداية: 49 دولارًا شهريًا

49 دولارًا شهريًا مدفوعة بالبيانات: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الشركات: 499 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

499 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: 4.8/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

10. TLDR هذا (الأفضل لتلخيص المقالات والوثائق الطويلة)

عبر TLDR هذا TLDR هذه واحدة من أدوات الذكاء الاصطناعي الشائعة على الإنترنت لـ تلخيص المستندات والملاحظات والمقالات. وهي مصممة للطلاب والكتّاب والباحثين والصحفيين وأي شخص آخر يريد أن يفهم جوهر المحتوى المطول، فهي تلخص المعلومات بسرعة في جزء من المحتوى سهل الفهم.

توفر أداة التلخيص بالذكاء الاصطناعي هذه في النهاية تجربة قراءة مرتبة يسهل فهمها والتصرف على أساسها.

أفضل ميزات هذه الأداة

استخراج البيانات الوصفية مثل اسم المؤلف، وتاريخ النشر، وعنوان المقالة، وما إلى ذلك.

الحصول على تقدير لوقت قراءة منشورات المدونة والمقالات

تسليط الضوء على المعلومات الأكثر صلة بالموضوع وتصفية الحجج الضعيفة والزغب

تلخيص صفحات الويب بسرعة باستخدام ملحقات المتصفح لمتصفحين، جوجل كروم وفايرفوكس

TLDR هذه القيود

يتطلب اتصالاً خاليًا من الأعطال بالإنترنت لتلخيص المعلومات الهامة من النصوص الطويلة

لا يوفر أي خيار لتعديل طول أو تنسيق الملخصات

TLDR هذا السعر

مجاني

المبتدئين: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

4 دولارات شهريًا لكل مستخدم المحترف: 8.25 دولار شهريًا لكل مستخدم

8.25 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركات: 16.60 دولار/شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

قراءة المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التوثيق

قم بتلخيص ملاحظاتك وتنظيمها وتعزيز إنتاجيتك باستخدام ClickUp

لقد أصبحت أدوات تلخيص الملاحظات بالذكاء الاصطناعي أدوات أساسية في عالم مليء بالمعلومات. فهي تلخص النصوص الطويلة في نقاط رئيسية، مما يتيح لك فهم جوهرها في ثوانٍ.

والآن بعد أن أصبحت على دراية بأفضل عشر أدوات للذكاء الاصطناعي لتلخيص الملاحظات، حان الوقت للبدء في تلخيص ملاحظاتك ومستنداتك. فكر في استخدام أدوات الإنتاجية الغنية بالميزات مثل ClickUp لتسهيل مهمتك.

يساعدك ClickUp على تلخيص المعلومات الأساسية ويسمح لك بما يلي تنظيم ملاحظاتك وتخزينها بكفاءة، مما يجعل من الممكن فهم مجموعة كبيرة ومتنوعة من النصوص والعمل عليها بسرعة. اشترك مع ClickUp مجانًا وتلخيص النصوص الطويلة وفهمها في ثوانٍ!