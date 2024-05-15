أفضل 11 بديلًا لـ Quillbot للكتابة بالذكاء الاصطناعي في 2025

أنت تنهمك في أسبوع عمل مزدحم، وتسعى جاهداً للوفاء بالمواعيد النهائية، وتكتب مقالات متعددة، وتحاول إدارة ذلك الجبل المتزايد من المهام.

وبصفتك مسوقاً ديناميكياً أو كاتباً متعدد المواهب، فأنت بلا شك على دراية بهذا العمل المتداخل و تبديل السياق . في هذا الكون المزدحم، كل ثانية يتم توفيرها تعتبر ثمينة. هنا حيث أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي مثل Quillbot، تأتي للإنقاذ.

ولكن ماذا يحدث عندما تحتاج إلى أكثر قليلاً مما يقدمه Quillbot؟ ماذا لو قلنا لك أن هناك عالمًا كاملاً من بدائل Quillbot؟

مجموعة مثيرة من الأدوات الحريصة على تقديم يد العون لعملية إنشاء المحتوى الخاص بك، والمصممة لتعزيز إبداعك وزيادة إنتاجيتك وإضفاء لمسة سحرية على عملك. كل ذلك مع إبقائك في مقعد القيادة في المحتوى الخاص بك.

في هذه المقالة، سنستكشف معًا هذا المشهد من بدائل Quillbot المتطورة. سنلقي نظرة خاطفة على ما تحت غطاء هذه الأدوات، ونفحص كيف يمكنها تعزيز براعتك في الكتابة وزيادة خططك التسويقية.

تذكّر، أنت لا تختار أداة فقط - أنت تختار شريكاً لمغامراتك في الكتابة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل كويلبوت؟

أفضل بديل لـ Quillbot سيوفر لك الوقت، وسيكون صديقًا لمحفظتك، ويوفر مدققًا نحويًا مفصلاً - كل ذلك من أداة معالجة هبوط طبيعية قوية حقًا. ولكن قبل أن تقفز أولاً في المسبح، من الضروري أن تعرف ما الذي يجعل بديل Quillbot جيدًا يساعدك على إنشاء محتوى تفخر به:

معالجة اللغة الطبيعية: أنت تريدأداة ذكاء اصطناعي تكتب مثل البشر. يجب أن ينشئ بديل Quillbot محتوى طويل يتدفق دون عناء ويكون منطقيًا. باختصار، يجب أن يكون شريكك في الذكاء الاصطناعي أداةً رائعة لإعادة الصياغة - وليس مجرد مولد كلمات

أنت تريدأداة ذكاء اصطناعي تكتب مثل البشر. يجب أن ينشئ بديل Quillbot محتوى طويل يتدفق دون عناء ويكون منطقيًا. باختصار، يجب أن يكون شريكك في الذكاء الاصطناعي أداةً رائعة لإعادة الصياغة - وليس مجرد مولد كلمات قابلية التخصيص: يجب أن تتكيف أداة الكتابة الخاصة بك معك، وليس العكس. ابحث عن البدائل التي تسمح لك بتحديد نبرة وأسلوب وتعقيد المحتوى الخاص بك

يجب أن تتكيف أداة الكتابة الخاصة بك معك، وليس العكس. ابحث عن البدائل التي تسمح لك بتحديد نبرة وأسلوب وتعقيد المحتوى الخاص بك واجهة سهلة الاستخدام: يجب أن تكون أداة الكتابة الممتازة بديهية وسهلة التصفح. إذا كنت تقضي وقتًا أطول في اكتشاف البرنامج أكثر من الكتابة الفعلية، فهذا مؤشر خطر

يجب أن تكون أداة الكتابة الممتازة بديهية وسهلة التصفح. إذا كنت تقضي وقتًا أطول في اكتشاف البرنامج أكثر من الكتابة الفعلية، فهذا مؤشر خطر أدوات تحرير قوية: إن صقل المحتوى الخاص بك لا يقل أهمية عن صياغته. يجب أن توفر أداتك المثالية إمكانيات تحرير قوية، بدءاً من ميزات التدقيق النحوي الأساسية إلى ملاحظات أكثر دقة حول أسلوبك في الكتابة وهيكلها

إن صقل المحتوى الخاص بك لا يقل أهمية عن صياغته. يجب أن توفر أداتك المثالية إمكانيات تحرير قوية، بدءاً من ميزات التدقيق النحوي الأساسية إلى ملاحظات أكثر دقة حول أسلوبك في الكتابة وهيكلها عمليات التكامل: ابحث عن بدائل كويلبوت التي تتكامل بسلاسة مع الأدوات الأخرى في سير عملك الحالي، سواء كانت المفضلة لديكأداة إدارة المشروع أو معالج النصوص المفضل لديك

أفضل 11 بديلًا لـ Quillbot لاستخدامها في عام 2024

هل أنت مستعد لمقابلة رفاقك المحتملين في الكتابة؟ لقد استكشفنا المشهد الواسع لـ مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي واخترنا لك أفضل 11 بديلاً لـ Quillbot لتكثيف عملية الكتابة في 2024.

كل واحد من هذه الخيارات يجلب ذوقه الفريد إلى الطاولة، حيث يقدم مزيجاً من معالجة اللغة الطبيعية، وقابلية التخصيص، وواجهات سهلة الاستخدام، وأدوات تحرير قوية، وتكامل سلس. استعد لاستكشاف هؤلاء المتنافسين الرائدين الجاهزين لمساعدتك في إنشاء محتوى عالي التحويل وجذاب وجذاب حتى تترك انطباعًا دائمًا.

1. انقر فوق

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

ClickUp هو برنامج متعدد الاستخدامات برنامج مجاني لإدارة المشاريع الذي يتضمن الآن أداة إنشاء محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع ClickUp AI . هذه الميزة المبتكرة هي أداة شاملة تساعد في توليد الأفكار, كتابة الإعلانات وتحرير رسائل البريد الإلكتروني، وتلخيص النصوص - كل ذلك مع مطالبات محددة لقسمك الخاص.

يكمن تفرده في دمج إنشاء المحتوى بسلاسة مع إدارة المشروع. بالنسبة لفرق العمل في مختلف المجالات، فهي حزمة كاملة - تسمح بالتعاون مع الحفاظ على سير عمل موحد لتطوير المحتوى سواء كان ذلك من كتاباتك الخاصة أم لا.

يُعد ClickUp AI مثاليًا للبحث عن المحتوى، ووضع الأفكار، والتدقيق النحوي، وتحرير النسخ، والأتمتة، ويضمن لك ClickUp AI تلبية احتياجاتك من المحتوى عالي الجودة. تتيح لوحة معلومات التقارير في الوقت الفعلي عرضًا مخصصًا لمهامك الجارية.

مع جميع الميزات والراحة الإضافية للأتمتة والقوالب المخصصة وإمكانيات التكامل، فإن ClickUp يمثل أداة قوية لجميع مجالات مؤسستك وأنماط الكتابة الفريدة.

أفضل ميزات ClickUp

يساعدك ClickUp AI في توليد الأفكار وكتابة المحتوى باستخدام أكثر من 100 أداة قائمة على البحث

تسمح لوحة معلومات التقارير في الوقت الفعلي بإلقاء نظرة عامة عالية المستوى على العمل الجاري

توفر لك الأتمتة المخصصة والمبنية مسبقاً الوقت في الإجراءات الروتينية

يتصل بأكثر من 1,000 تطبيق عمل

اختر من مكتبة قابلة للتخصيصقوالب التسويق لبدء عمليتك

أدوات التدقيق النحوي وتحسين جودة الكتابة والتلخيص لتبسيط العمليات

قيود ClickUp

لا يتضمن الإصدار المجاني من ClickUp ميزات الذكاء الاصطناعي

على الرغم من أنها أداة قوية بشكل عام، إلا أن بعض ميزات التخصيص قد تكون صعبة

تسعير #### ClickUp

يتوفر ClickUp AI على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا.

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم للأعمال : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

4.7/5 (2,000+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. جاسبر

عبر جاسبر تتألق أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي هذه في بساطتها ودقتها. يشتهر Jasper بنهجه الخالي من الرتوش، ويحظى بالتقدير لدقته التنبؤية ومخرجاته ذات الجودة الاحترافية. ويبرز وضع Boss Mode، وهي ميزة تساعد على إنشاء محتوى طويل، وجاسبر Chat، وهو روبوت دردشة تفاعلي يعمل بالذكاء الاصطناعي، في هذا المجال.

تتميز الأداة أيضًا بخاصية AI Art لإنشاء الصور المصغرة والرسوم التوضيحية، وتتكامل مع SurferSEO لتحسين الكلمات الرئيسية، ومع Grammarly لإمكانيات المدقق النحوي. بالنسبة للمسوِّقين الذين يبحثون عن سهولة الاستخدام و أداة إنشاء المحتوى فإن جاسبر هو أفضل اختيار.

تساعد مطالباته المحددة مسبقًا في جعل عملية إنشاء المحتوى أكثر انسيابية وفعالية. على الرغم من بعض القيود، إلا أن قدراته تجعله منافسًا قويًا.

أفضل ميزات Jasper

إنشاء المحتوى بسرعة باستخدام روبوت محادثة تفاعلي يعمل بالذكاء الاصطناعي

إنتاج أعمال فنية للصور المصغرة والرسوم التوضيحية والإعلانات

الكتابة بلغات متعددة

قيود جاسبر

يفتقر إلى أدوات أصلية لتحسين محركات البحث وتحسين المحتوى

لا يتوفر إصدار مجاني

الإصدار المميز قد يكون مكلفًا للشركات الصغيرة

تسعير جاسبر

المنشئ: 39 دولارًا أمريكيًا/شهريًا تدفع سنويًا

39 دولارًا أمريكيًا/شهريًا تدفع سنويًا الفرق: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جاسبر

G2: 4.7/5 (1,200+ تقييم)

4.7/5 (1,200+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,700+ تقييم)

تحقق من هذه بدائل جاسبر للذكاء الاصطناعي !

3. فريس

عبر فراس لا تنظر إلى أبعد من Frase للحصول على حل شامل ل أبحاث تحسين محركات البحث وإنشاء المحتوى القائم على الذكاء الاصطناعي . إنها أداة بديهية تدمج بين هذه الإمكانيات لتوليد محتوى سهل وسريع.

الميزة الأبرز هي قدرتها على البحث في الإنترنت عن معلومات محددة في ثوانٍ وإنتاج محتوى عالي الجودة موجز إبداعي . يتم استكمال ذلك من خلال واجهة مستخدم/تجربة مستخدم مصممة بذكاء تقدم للكتّاب نظرة عامة شاملة عن موضوع بحثهم.

كأداة تقدّر تحسين محركات البحث بقدر إنشاء المحتوى ، يبرز Frase أيضًا كواحد من أفضل بدائل Quillbot مع ميزة مقارنة المحتوى وتحسينه مقابل أفضل 20 نتيجة بحث على Google. بالنسبة إلى المسوقين والكتاب الذين يركزون على تحسين محركات البحث، يمكن أن تكون هذه الأداة أداة لتغيير قواعد اللعبة.

أفضل ميزات Frase

يوفر بحثاً مفصلاً وسريعاً على الإنترنت

يقدم نظرة عامة شاملة لموضوع البحث (أي منشورات المدونة والمحتوى التسويقي,أوصاف المنتجوصفحات المبيعات، وموجزات تحسين محركات البحث)

تمكين التحسين مقابل أفضل نتائج بحث جوجل

حدود #### Frase

يفتقر إلى ميزات تنظيمية للمحتوى

لا يوجد مدقق انتحال مدمج

قد تكون النسخة المميزة مكلفة للفرق الصغيرة

تسعير #### Frase

منفردة: 14.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

14.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الإصدار الأساسي: 44.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

44.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الفريق: 114.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات #### Frase

G2: 4.9/5 (أكثر من 280+ تقييم)

4.9/5 (أكثر من 280+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (320+ تقييم)

4. وورد تون

عبر ضبط الكلمات Wordtune هو رفيق الكاتب المليء بميزات مثل المحرر، والمدقق اللغوي، ومدقق النغمات، والمترجم، وقاموس المرادفات. تتميز أداة الكتابة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي هذه بقدرتها على تصحيح الجمل تلقائيًا واقتراح كلمات أفضل، وهي مثالية للكتّاب الذين يبحثون عن مدقق نحوي وتحسين الإملاء الأساسي.

وتتمثل نقطة بيعه الفريدة في التكامل السلس مع منصات الكتابة من خلال امتداد المتصفح أو تطبيق سطح المكتب. غالبًا ما تعمل اقتراحات Wordtune على تحسين وضوح وفعالية الكتابة، حيث توفر مجموعة واسعة من العبارات البديلة وخيارات الكلمات لتناسب السياق المحدد.

أفضل ميزات Wordtune

يصحح الجمل تلقائياً ويقترح كلمات أفضل

يتضمن محررًا ومدققًا لغويًا ومدققًا لغويًا ومدققًا للنبرة ومترجمًا وقاموس مرادفات

توفر أداة إعادة الصياغة مجموعة واسعة من العبارات البديلة وخيارات الكلمات البديلة

قيود Wordtune

عمليات تشغيل محدودة في اليوم على إصدار الأداة المجاني عبر الإنترنت

لاحظ بعض المستخدمين أن خاصية اقتراح الجمل بطيئة

تسعير Wordtune

مجاني

القسط: 9.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا تُدفع سنويًا

9.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا تُدفع سنويًا قسط للفرق: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

Wordtune التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 65 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 65 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 70 تقييم)

تحقق من هذه بدائل Wordtune !

5. يكتب

يكتب مثال

استمتع بمجموعة من الميزات مثل القوالب القابلة للتخصيص، والقدرة على تحميل مقالات متعددة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام عند التسجيل في Writesonic.

إنه مثالي للأفراد الذين يعانون من صعوبات في الكتابة أو أولئك الذين يسعون إلى تحسين جودة كتاباتهم. مع الاقتراحات والأفكار التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، والقدرة على اقتراح كلمات رئيسية ملائمة لتحسين محركات البحث، يعد Writesonic أداة مفيدة لمنشئي المحتوى والمسوقين.

الميزة البارزة هي قدرتها على مساعدتك في صياغة تعليقات فريدة على إنستغرام، ومقالات لينكد إن، وتغيير نبرة المحتوى، وهي ميزة متعددة الاستخدامات تميزها في عالم أدوات الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات Writesonic

يسمح بإنشاء المحتوى ومشاركته بسهولة باستخدام قوالب قابلة للتخصيص والمشاركة التلقائية

يقترح كلمات مفتاحية لتحسين تحسين تحسين محركات البحث لتحسين ترتيب المحتوى على محركات البحث

أداة إعادة صياغة مخصصة لـالسير الذاتية الاحترافيةومقالات LinkedIn والمحتوى الاجتماعي الآخر

من بين بدائل Quillbot المجانية، تعمل هذه الأداة كمساعد حقيقي للكتابة لمن لديهم ميزانية محدودة

قيود كويلبوتك

يستخدم أرصدة للتغييرات الطفيفة، ونتيجة لذلك، يمكن أن يكون النظام القائم على الائتمان محبطًا عند محاولة إنشاء محتوى مُرضٍ

تسعير Writesonic

مجاني

المحترف: 12.67 دولارًا أمريكيًا/مليون دولار أمريكي

12.67 دولارًا أمريكيًا/مليون دولار أمريكي المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

Writesonic التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (1,780+ تقييم)

4.7/5 (1,780+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,770+ تقييم)

6. سبيدرايت

عبر الكتابة السريعة تعمل الكتابة السريعة، كما يوحي اسمها، على تسريع إنشاء المحتوى باستخدام مولد النص التلقائي الخاص به . إنه الفائز بين أدوات إعادة كتابة المقالات مثالية لإنشاء إصدارات فريدة من المحتوى الحالي، وهي ميزة مفيدة لبناء الروابط واستراتيجيات التسويق الأخرى.

يمكنك إضافة فواصل الأسطر التي تجعل المحتوى أسهل في المسح الضوئي، وهو ما يميز Speedwrite عن غيرها من أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي.

على الرغم من أن Speedwrite هي الأداة الفائزة من بين أدوات إعادة الصياغة والرائعة لإنتاج المحتوى السريع، إلا أنها قد لا تكون أداة مفضلة لإنشاء محتوى طويل من الصفر أو تعديل نبرة المحتوى وأسلوبه.

أفضل ميزات سبيد وايت

يحول أي نص إلى محتوى جديد بسرعة مع إمكانات إعادة الصياغة

يعزز إمكانية مسح المحتوى باستخدام فواصل الأسطر

قيود الكتابة السريعة

مقارنةً بالأدوات الأخرى، ليست مثالية لإنشاء محتوى من الصفر

لا توجد خيارات لضبط نبرة المحتوى وأسلوبه ولغته

تسعير الكتابة السريعة

اشتراك شهري: 19.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا

19.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا اشتراك نصف سنوي: 11.65 دولارًا أمريكيًا في الشهر، وتبلغ قيمة الفاتورة 69.95 دولارًا أمريكيًا

11.65 دولارًا أمريكيًا في الشهر، وتبلغ قيمة الفاتورة 69.95 دولارًا أمريكيًا اشتراك سنوي: 8.33 دولارًا أمريكيًا في الشهر، بسعر 99.95 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات سبيد وايت

لا توجد مراجعات على G2 أو Capterra

تحقق من هذه بدائل الكتابة السريعة !

7. كوبيسميث

عبر Copysmith احصل على إمكانية الوصول إلى مكتبة ضخمة من القوالب باستخدام Copysmith، وهي أداة متعددة الاستخدامات لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي. باستخدام بديل Quillbot هذا، يمكنك تحويل أفكار منشورات المدونة الخام إلى أجزاء محتوى مكتوبة بشكل جيد في دقائق. وتشمل ميزاته البارزة أداة إعادة كتابة المحتوى، وأداة وصف المنتج، وقوالب إعلانات فيسبوك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن امتداد كروم والبرامج التعليمية المفيدة تجعل الأداة أكثر سهولة في الاستخدام. على الرغم من بعض القيود في واجهته وتوليد المحتوى، يظل Copysmith أداة مفيدة لمنشئي المحتوى والمسوقين بسبب مجموعة القوالب التي يقدمها والتزامه بالتحسينات المستمرة بناءً على ملاحظات المستخدمين.

أفضل ميزات Copysmith

مجموعة واسعة من القوالب، من أوصاف المنتجات إلى قوالب إعلانات فيسبوك

أداة إعادة كتابة المحتوى تساعد في إعادة صياغة المحتوى وتحسينه

ترقيات مستمرة بناءً على ملاحظات المستخدمين ورؤى الفريق

قيود Copysmith

قد يتطلب المحتوى الذي تم إنشاؤه تكرارات متعددة

أشار المستخدمون إلى أنه في بعض الأحيان يتم إنشاء محتوى غير ذي صلة للمدونات الطويلة

تسعير Copysmith

السنوية للمبتدئين: 228 دولارًا في السنة

228 دولارًا في السنة الإصدار السنوي الاحترافي: 490 دولاراً في السنة

490 دولاراً في السنة خطط المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات كوبي سميث

G2: 4.3/5 (أكثر من 10 مراجعات)

4.3/5 (أكثر من 10 مراجعات) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 20 تقييم)

8. أي كلمة

عبر أي كلمة تعرّف على Anyword، وهي شركة قوية في مجال إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي، ومعروفة بدقتها واقتراحات المحتوى المذهلة. تتمتع دردشة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بفهم استثنائي للغة الطبيعية، مما يسمح لها بفهم استفسارات المستخدم والفروق الدقيقة والسياق دون عناء.

تضمن هذه القدرة الحصول على ردود دقيقة وذات صلة بالسياق. يسمح لك التطبيق بتسمية كلمات مختلفة واختيار نبرة وأسلوب نسختك، مما يضمن توافقها بشكل مثالي مع رسائل علامتك التجارية.

أفضل ميزات تطبيق Anyword

يفهم استفسارات المستخدم والفروق الدقيقة والسياق

تحسين النبرة والأسلوب القابلين للتخصيص إدارة العلامة التجارية من خلال الاتساق في جميع المحتويات

قيود أي كلمة

أرصدة مجانية محدودة

يفتقر إلى العديد من القوالب مثل الأوصاف التعريفية والعناوين الرئيسية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي

تسعير #### تسعير Anyword

المبتدئين: 39 دولارًا/شهرًا

39 دولارًا/شهرًا الفرق المستندة إلى البيانات: 79 دولارًا/شهرًا

79 دولارًا/شهرًا الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أي كلمة

G2: 4.8/5 (1,170+ تقييم)

4.8/5 (1,170+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (380+ تقييم)

9. ووردأي

عبر WordAI WordAi هو بديل لـ Quillbot يبرز كأداة تلقائية لإعادة الكتابة وإعادة الصياغة. باستخدام تقنيات البرمجة اللغوية العصبية المتقدمة، يفهم WordAi معنى النص وسياقه لإنتاج عمليات إعادة كتابة دقيقة وشبيهة بالإنسان.

قد تشكل الموضوعات المعقدة أو المتخصصة تحديًا لهذا البديل ل Quillbot، ولكن المحتوى عالي الجودة وقابليته للقراءة الشبيهة بالبشر تجعله منافسًا قويًا في السوق.

أفضل ميزات WordAi

يستخدم تقنيات البرمجة اللغوية العصبية المتقدمة لإعادة كتابة النص وإعادة صياغته

ينتج مواد طبيعية ومقروءة

يفهم معنى النص وسياقه

قيود WordAi

أفاد بعض المستخدمين أن الأداة قد تواجه صعوبة في التعامل مع الموضوعات المعقدة أو المتخصصة

قد تكون النسخة المميزة مكلفة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمستخدمين الأفراد

تسعير WordAi

المبتدئين: 9 دولارات شهريًا تُدفع سنويًا

9 دولارات شهريًا تُدفع سنويًا القوة: 27 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا

27 دولارًا أمريكيًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

WordAi التقييمات والمراجعات

G2: 3.9/5 (أكثر من 15 تقييم)

3.9/5 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 10 مراجعات)

10. Copy.ai

Copy.ai مثال

تتميز Copy.ai بتركيزها على توفير سياق واضح لإنشاء المحتوى، مما يجعلها أداة مفضلة لنسخ المبيعات المخصصة، ورسائل البريد الإلكتروني للتوعية الباردة، ومنشورات المدونات، وغيرها.

يوفر هذا البديل ل Quillbot أيضًا روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي، ومطالبات مبنية مسبقًا، والقدرة على تعديل النسخة التي تم إنشاؤها لتناسب صوت علامتك التجارية ونبرة صوتها. على الرغم من بعض التكرار في المحتوى الكبير وعدم وجود مدقق للانتحال في الإصدار المجاني، فإن تعدد استخدامات Copy.ai ودعم المجتمع يجعل منه أداة بارزة في مجال إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات Copy.ai

يدعم لغات متعددة

إنشاء نسخ مبيعات مخصصة، ورسائل بريد إلكتروني للتوعية الباردة، ومنشورات المدونات، وما إلى ذلك.

مجتمع مفيد من مؤلفي النصوص للحصول على التعليقات والاقتراحات.

قيود #### قيود Copy.ai

لا يوجد مدقق للانتحال في النسخة المجانية

أبلغ بعض المستخدمين عن حدوث تكرار في المحتوى الكبير

تسعير Copy.ai

مجاني

المحترف: 36 دولارًا شهريًا

36 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

Copy.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 160 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: 4.5/7 (أكثر من 50 تقييم)

11. كوبيماتيك

عبر Copymatic Copymatic هي أداة للكتابة بالذكاء الاصطناعي اكتسبت اهتمامًا في مجتمع الكتابة لميزاتها البديهية وسهلة الاستخدام. وهي تقدم مجموعة من أدوات التحرير الآلي التي تساعد الكُتّاب على إنشاء المحتوى بسرعة ودقة.

على عكس الأدوات الأخرى، يمكن لـ Copymatic AI إنشاء محتوى فريد من خلال استخدام خوارزميات معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي.

أفضل ميزات Copymatic

قدرات إنشاء المحتوى

استخدام مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت مع امتداد كروم الخاص به

يتضمن مساعد دردشة بالذكاء الاصطناعي - كوبي تشات - لتلخيص المحتوى عبر الإنترنت

قيود النسخ

تكلفة إعادة الكتابة إضافية، والتي يمكن أن تكون مكلفة مقارنة بأدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي الأخرى

مشاكل في النغمة أو الأسلوب

تسعير نسخ النسخ

المحترف: 29 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

29 دولارًا لكل مستخدم شهريًا الفريق: 49 دولارًا شهريًا (حتى 5 مستخدمين)

49 دولارًا شهريًا (حتى 5 مستخدمين) المؤسسة: 99 دولارًا شهريًا (حتى 25 مستخدمًا)

مراجعات عملاء Copymatic

Trustpilot: 4.8/5 (أكثر من 1250 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 1250 تقييم) G2: 4.7/5 (29 تقييمًا)

للمزيد من الأدوات ذات الصلة تحقق من هذه بدائل سبينبوت !

تسخير الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع بدائل كويلبوت

في المخطط الكبير لإنشاء المحتوى، أطلق مساعدو الذكاء الاصطناعي إمكانات هائلة. لقد قدم الذكاء الاصطناعي حلاً للتحديات الشائعة مثل كتلة الكاتب و ضيق الوقت مع تعزيز الإبداع والإنتاجية.

من بين جميع بدائل Quillbot المتاحة، فإن ClickUp يثير الإعجاب بمزيجها المبتكر بين الإنتاجية والذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى. هذا التكامل بين إدارة المهام ومساعدة الذكاء الاصطناعي في منصة واحدة، مما يجعلها خيارًا قويًا للكتاب والمسوقين الذين يتطلعون إلى تبسيط عملية إنشاء المحتوى.

من خلال الجمع بين نقاط قوة الذكاء الاصطناعي وميزات إدارة الإنتاجية الأخرى, ClickUp يضمن لك التجهيز الجيد للارتقاء بالمحتوى الخاص بك إلى آفاق جديدة. تبدأ رحلتك نحو إنشاء محتوى أكثر كفاءة وابتكارًا من هنا!