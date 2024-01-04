ClickUp مقابل Notion: أفضل أداة مستندات للاختيار في عام 2025

تعمل الشركات الحديثة - تلك التي لديها مكاتب شخصية ضخمة، وتلك التي تعمل عن بُعد، وكل ما بينهما - على السحابة. تُستخدم الكثير من البرامج في هذه العملية، ولكن لا يوجد برنامج أكثر انتشارًا من برامج تدوين الملاحظات أو برامج تحرير النصوص. ✍🏼

سواء كان الأمر يتعلق ببناء مواقع الويكي الداخلية ووثائق السياسات أو ضمانات التسويق وعروض المبيعات، يستخدم الجميع أدوات المستندات كل يوم - وبعضهم يستخدمها طوال اليوم.

لهذا السبب من المهم اختيار أداة سهلة الاستخدام وتناسب مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام لجميع الفرق - الموارد البشرية والتسويق والمنتجات والمبيعات وغيرها. إذا كان تبسيط التعاون وتعظيم الإنتاجية من أولوياتك، فيجب أن يكون محرر المستندات المستند إلى السحابة هو اختيارك المفضل.

وإذا كان محرر المستندات المستند إلى مساعد الكتابة يمدها بالقوة، هذا هو الجليد على الكعكة 😉

في هذه المقالة، سنقارن بين خيارين رائعين في مجال المستندات وإدارة المشاريع, ClickUp و Notion حتى تتمكن من تحديد الخيار الأفضل لعملك.

ما هو ClickUp؟

ClickUp يوفر أداة واحدة لإدارة المشاريع والتعاون لتحل محل جميع تطبيقاتك المنفصلة

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة قائمة على السحابة تساعد المستخدمين على تحقيق الكثير من الأشياء: العصف الذهني للأفكار، وإنشاء المستندات والعروض التقديمية, تتبع تقدم المشروع في مساحة عمل واحدة، وغير ذلك الكثير.

يمكنك استخدامه كأداة إنتاجية شخصية، وكذلك للتعاون مع فرق العمل وعبرها في المؤسسة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة.

توازن المنصة بين الهيكلية والمرونة. سواء كانت القوالب المتعددة، أو القوالب المخصصة سير عمل إدارة المستندات أو ميزات التشغيل الآلي المدمجة، أو مجموعة واسعة من عمليات التكامل، أو مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي -ClickUp مصمم لتعزيز الإنتاجية مع تسهيل العمل.

مع ClickUp Docs، يمكنك أيضًا الحصول على محرر نصوص قادر على إكمال الحزمة. 🙌🏼

إلى جانب حلول إدارة المستندات القوية، يوفر ClickUp أدوات التعاون في المشروع وميزات إدارة المهام الرشيقة، ودعم البريد الإلكتروني، ورسم الخرائط الذهنية، وتتبع الوقت، وغير ذلك الكثير.

عند دمجها مع أداة ClickUp's Docs، تمنح كل هذه الحلول فريقك مساحة عمل مركزية للتعاون والتواصل والعمل بشكل أفضل.

ميزات ClickUp

دعنا نلقي نظرة أعمق على بعض أفضل الميزات في ClickUp وكيف تجعل إنشاء المستندات وإدارتها أمراً سهلاً بالنسبة لك ولفريقك.

المستندات

سواء كنت تنشئ مستندات بسيطة أو تنشئ صفحات متداخلة ومواقع ويكي متقنة, مستندات ClickUp هو محرر نصوص يمكنه القيام بكل ذلك.

بصرف النظر عن إمكانيات تحرير المستندات المعتادة مثل تصفيف النص وتنسيقه، يمكنك أيضًا باستخدام محرر المستندات إضافة مجموعة متنوعة من كتل المحتوى (الرؤوس والصور ومقتطفات التعليمات البرمجية) واستخدام العلامات لتصنيف مستنداتك.

استخدم مستندات ClickUp Docs لتدوين الأفكار ثم ربطها بسير العمل لتنفيذها بشكل أسرع

تتميز المستندات أيضًا بقوالب معدة مسبقًا، وأرشيف للمستندات غير المستخدمة أو القديمة، وإعدادات متقدمة مثل التسلسل الهرمي للمستخدمين، وخيارات لإبداء الإعجاب بالمستندات، والقدرة على تحويل النص إلى مهام قابلة للتتبع.

الذكاء الاصطناعي (AI) ClickUp AI هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ذو قدرات استثنائية يتكيف مع دورك وحالات الاستخدام. استخدم ClickUp AI لكتابة المحتوى أو تحريره، وتلخيص المحتوى (ومحادثاتك)، وإنشاء المهام، وترجمة المحتوى. وهو يتكامل بسلاسة مع مساعد ClickUp للذكاء الاصطناعي

أداة إدارة المشاريع الميزات أيضًا.

جرب ClickUp AI لمساعدتك في كتابة المحتوى وتحريره وتنسيقه بشكل أفضل وفي وقت أقل

التعاون

تم تصميم ClickUp لزيادة التعاون داخل الفرق وعبرها. مع المستندات أيضًا, التعاون المباشر لـ ClickUp تبرز. يمكن لأعضاء الفريق العمل معًا على مستند في الوقت الفعلي باستخدام ميزات مثل مؤشرات الكتابة والتعليقات وتتبع المراجعة.

استخدم مستندات ClickUp Docs لإدارة المستندات المهمة وتعزيز تعاون الفريق

يمكن للأعضاء أيضًا اختيار إشعارات الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني - عندما يقوم شخص ما بالتعليق على مستند أو تعيين مهمة؛ تقوم المنصة بإبلاغ المتعاونين.

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم للشركات 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات شهرياً لكل عضو في مساحة العمل

ما هو Notion؟

إدارة مساحات العمل والويكي في فكرة Notion عبارة عن مساحة عمل متصلة توفر للأفراد والفرق منصة واحدة لإدارة سير العمل.

في جوهره، يمكن لمستخدمي Notion القيام بثلاثة أشياء: إنشاء المستندات، وإنشاء مواقع الويكي وإدارة المشاريع. كان في الأصل تطبيقًا لتدوين الملاحظات، وقد تم تطويره ليحل محل تطبيقات مثل مستندات Google Docs وDropbox.

يأتي تطبيق Notion مع مجموعة من "وحدات البناء" التي يمكن للشركات استخدامها لبناء مساحة عمل مخصصة بالكامل، ولكنه يعمل بشكل أفضل كمحرر نصوص وظيفي.

ميزات Notion

يحتوي Notion على العديد من الميزات التي تجتمع معًا لتجعل منه أداة مستندات متعددة الاستخدامات. لنلقِ نظرة على أبرز ثلاث منها.

المستندات

تأتي مستندات Notion Docs مصممة مسبقًا مع مجموعة من الكتل الإنشائية: النصوص، ومقتطفات التعليمات البرمجية، والتبديلات، والصور ومقاطع الفيديو، وقوائم المهام، والمعادلات الرياضية، والمزيد. يمكن للمستخدمين إنشاء أي نوع من المستندات تقريبًا باستخدام Notion.

عبر Notion

تحتوي مساحات عمل Notion أيضًا على شريط جانبي يوفر عرضًا منظمًا لجميع الصفحات لسهولة التتبع.

الذكاء الاصطناعي

عبر Notion AI مفهوم الذكاء الاصطناعي أصبح شائعًا بين مستخدميه - ولسبب وجيه أيضًا. يمكنه مساعدة المستخدمين على العصف الذهني وتطوير الأفكار، وتبسيط المصطلحات التقنية، وترجمة النصوص، وتلخيص المعلومات.

التعاون

عبر نوتيون

يوفر Notion العديد من الميزات التي تجعل من التعاون داخل مساحة العمل تجربة رائعة: منها التعليقات والتذكيرات والمؤشرات للإشارة إلى إجراءات مستخدم آخر على الصفحة.

تتيح لك الأداة أيضًا قفل أجزاء معينة من المستند حتى لا يتمكن الآخرون من تحريرها.

تسعير المفاهيم

مجاني للأبد

بالإضافة إلى: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركة 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص تتوفر ميزة الذكاء الاصطناعي على جميع الباقات المدفوعة مقابل 10 دولارات لكل عضو شهرياً

ClickUp مقابل Notion: مقارنة الميزات

قبل الدخول في التفاصيل الدقيقة لكيفية أداء كل أداة في فئات مختلفة، إليك نظرة عامة سريعة على أفضل ميزات ClickUp وNotion.

يشتهر ClickUp بما يلي

التنسيق والتخصيصات المتقدمة: إضافة مجموعة متنوعة من كتل المحتوى، وتنسيق النصوص، وإنشاء قوالب مخصصة

إضافة مجموعة متنوعة من كتل المحتوى، وتنسيق النصوص، وإنشاء قوالب مخصصة إجراءات مجمعة : حدد مستندات متعددة ونفذ إجراءات مثل الأرشفة أو وضع علامات أو النسخ

: حدد مستندات متعددة ونفذ إجراءات مثل الأرشفة أو وضع علامات أو النسخ إدارة المستندات: قم بإنشاء وتنظيم مستندك في مساحات عمل خاصة أو مشتركة وأرشفة تلك التي لم تعد تستخدمها

قم بإنشاء وتنظيم مستندك في مساحات عمل خاصة أو مشتركة وأرشفة تلك التي لم تعد تستخدمها التعاون في الوقت الفعلي: إضافة تعليقات ووضع علامات على الأشخاص والدردشة معهم من داخل المستند

إضافة تعليقات ووضع علامات على الأشخاص والدردشة معهم من داخل المستند الذكاء الاصطناعي: استخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة المحتوى وتحريره، وتبادل الأفكار وربط المستندات بمشاريع محددة

استكشف ClickUp لإدارة مشاريعك بقوة الذكاء الاصطناعي وأكثر من 15 طريقة عرض وأتمتة المهام

إدارة المشاريع: تتبّع جميع مهامك ومشاريعك من خلال سباقات السرعة والحقول المخصصة والحالات المخصصة وطرق العرض المخصصة مثل لوحات كانبان ومخططات جانت

تتبّع جميع مهامك ومشاريعك من خلال سباقات السرعة والحقول المخصصة والحالات المخصصة وطرق العرض المخصصة مثل لوحات كانبان ومخططات جانت الأتمتة: إنشاء مهام سير عمل تلقائية لمختلف المهام والمهام الفرعية مع أكثر من 50 مشغلاً وإجراءً

إنشاء مهام سير عمل تلقائية لمختلف المهام والمهام الفرعية مع أكثر من 50 مشغلاً وإجراءً ملحق الكروم: استخدم ملحق امتداد المتصفح ClickUp لحفظ مواقع الويب كمهام، والتقاط لقطات الشاشة وتحريرها، والمزيد

استخدم ملحق امتداد المتصفح ClickUp لحفظ مواقع الويب كمهام، والتقاط لقطات الشاشة وتحريرها، والمزيد عمليات التكامل: مزامنة البيانات عبر جميع أدوات عملك مع أكثر من 1000 عملية تكامل

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3900 تقييم)

تشتهر نوتيون بـ

كتل المحتوى: إنشاء مجموعة متنوعة من المستندات باستخدام أكثر من 50 كتلة محتوى، مثل سياسات الشركة ومستودعات التصميم, متتبعات المشروع والمزيد

إنشاء مجموعة متنوعة من المستندات باستخدام أكثر من 50 كتلة محتوى، مثل سياسات الشركة ومستودعات التصميم, متتبعات المشروع والمزيد أداة قص الويب : احفظ أي مقال أو صفحة ويب في مساحة عمل Notion لقراءتها أو تحريرها لاحقًا

: احفظ أي مقال أو صفحة ويب في مساحة عمل Notion لقراءتها أو تحريرها لاحقًا الذكاء الاصطناعي : كتابة المحتوى وإنشاء الملخصات وتحرير الكتابة من حيث القواعد النحوية والأسلوب باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي في Notion

: كتابة المحتوى وإنشاء الملخصات وتحرير الكتابة من حيث القواعد النحوية والأسلوب باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي في Notion التعاون : ترك التعليقات على المستندات وتتبع التعديلات والعمل بشكل متزامن

: ترك التعليقات على المستندات وتتبع التعديلات والعمل بشكل متزامن الأزرار : استخدم الأزرار في الصفحات لبدء إجراء ما، مثل إنشاء مهمة جديدة أو الإبلاغ عن خطأ أو إنشاء مستند

: استخدم الأزرار في الصفحات لبدء إجراء ما، مثل إنشاء مهمة جديدة أو الإبلاغ عن خطأ أو إنشاء مستند تتبع المشروع : استخدم كتل المحتوى والأتمتة لإنشاء متتبعات مشاريع وأنظمة إدارة مهام مخصصة بالكامل

: استخدم كتل المحتوى والأتمتة لإنشاء متتبعات مشاريع وأنظمة إدارة مهام مخصصة بالكامل تنظيم قاعدة البيانات: إنشاء قواعد بيانات لتخزين أنواع مختلفة من البيانات. يمكنك تصميم مخطط قاعدة البيانات، وتحديد الخصائص أو الحقول، وتصنيف إدخالات البيانات حسب الطلب

تقييمات ومراجعات المفاهيم

G2: 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 2000 تقييم)

كلتا الأداتين من الدرجة الأولى، وتتداخل بعض الميزات أيضًا. ومع ذلك، تتفوق ClickUp في بعض الجبهات، بينما تتفوق Notion في البعض الآخر. 👀

لنلقِ نظرة على أداء كل منهما في فئات مهام محددة.

1. إدارة المستندات

إدارة المشاريع بسلاسة من داخل ClickUp Docs

يوفر كل من ClickUp وNotion ميزات مهمة لإدارة المستندات مثل كتل المحتوى، وتنسيق النصوص، والربط البيني، والمستندات المتداخلة، وتنظيم مساحة العمل.

ومع ذلك، فإن بعض الميزات الفريدة تجعل هذه الأدوات شائعة وتمنحك تجربة توثيق من الدرجة الأولى.

ميزات إدارة المستندات في ClickUp

تتألق ClickUp في مجالين: التنوع الهائل لميزاتها ووظائف إدارة المشاريع المدمجة فيها. على سبيل المثال، يحتوي ClickUp على أدوات عصف ذهني متخصصة، بما في ذلك ClickUp Whiteboards و انقر فوق الخرائط الذهنية التي تغني عن الحاجة إلى الانتقال إلى تطبيق آخر لتبادل الأفكار أثناء إنشاء مستند.

يتميز ClickUp أيضًا بميزات منظمة أدوات إدارة المشاريع والقوالب التي تتكامل مع مستنداتها - وهذا يعني أن المستخدمين ليسوا مضطرين إلى إنشاء خطوات حملاتهم أو خرائط طريق المنتجات من الصفر.

على سبيل المثال، يمكن لمدير المنتج استخدام قالب خطة مشروع ClickUp لإطلاق المنتج ودمجها مع مستند ClickUp الذي يحتوي على المفهوم الأولي والاستراتيجيات الترويجية ذات الصلة.

استخدم قالب خطة مشروع ClickUp لتغطية جميع القواعد لإطلاق منتجك

ميزات إدارة المستندات في Notion

أحد جوانب إدارة المستندات التي تتفوق فيها Notion هو الويكي الخاص بها. من السهل إنشاء الويكي وتنظيمها ويمكن أيضًا تحويلها إلى موقع إلكتروني زائف يمكن لأي شخص على الويب الاطلاع عليه. كما أنها تشكل منصة جيدة لاستضافة قواعد المعرفة.

توفر Notion أيضًا تحليلات للصفحة مثل المشاهدات وسجل التحرير والمزيد.

ما هي أداة المستندات الأكثر شمولاً: ClickUp أم Notion؟

الآن بعد أن رأيت كيف توفر الأداتان حلولاً متخصصة لتحرير النصوص، حان الوقت لتتويج الفائز.

ربما يكون لديك بالفعل فكرة.

نعم، إنه ClickUp! 🏆

مع ClickUp، لستَ مضطرًا للانتقال من أداة إلى أخرى. يمكنك طرح الأفكار باستخدام اللوحات البيضاء والخرائط الذهنية، واستخدام الذكاء الاصطناعي للكتابة والتحرير بشكل أفضل، وتحويل النص إلى مهام، وتعيين المسؤوليات، وتتبع تقدم المهام - والاستمتاع بإدارة المستندات من البداية إلى النهاية على منصة واحدة.

2. الذكاء الاصطناعي

حوّل كتابتك لتكون واضحة وموجزة وجذابة مع ClickUp AI

يشتهر كلٌّ من ClickUp وNotion بخاصية ميزات الذكاء الاصطناعي (AI) . ولكن ما مدى فعاليتها؟ دعنا نختبر ذلك.

قدرات الذكاء الاصطناعي في ClickUp الذكاء الاصطناعي في ClickUp يجيب على الأسئلة، ويقوم بالعصف الذهني معك، ويكتب المحتوى ويحرّره ويترجمه. ويمكنه أيضاً إنشاء مهام فرعية وعناصر عمل، وإنشاء تقارير من مشاريعك ولوحات المعلومات الأخرى، وتلخيص المستندات المطوّلة لمساعدتك على استخلاص الأفكار.

قدرات الذكاء الاصطناعي في Notion

يتميز الذكاء الاصطناعي في Notion بقدراته الكتابية - حيث يمكنه كتابة المحتوى وتلخيص ملاحظاتك وإعادة كتابة الفقرات وتوفير المرادفات واستخراج عناصر الإجراءات من الصفحات.

أيهما يتميز بمساعد ذكاء اصطناعي أكثر قدرة: ClickUp أم Notion؟

كلتا الأداتين تعملان بشكل جيد للغاية في المهام المتعلقة بالكتابة والعثور على المعلومات.

ومع ذلك، يجلب ClickUp AI شيئًا إضافيًا إلى الطاولة: محدد مسبقًا مطالبات الذكاء الاصطناعي مخصصة لدورك الوظيفي وحالة الاستخدام. إنه يوفر الوقت على الجميع - سواء كنت تعاني من استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل عام أو إنشاء مطالبات دقيقة تحقق نتائج.

تقدم ClickUp أيضًا كل هذا مقابل 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا، بينما تكلف Notion AI 10 دولارات إضافية لكل مستخدم شهريًا. 💸

3. التعاون

إبقاء الجميع على نفس الصفحة مع التعاون في الوقت الحقيقي في ClickUp

Notion مقابل ClickUp: لنقم بتحليل متعمق لإمكانيات التعاون في كلتا الأداتين.

ميزات التعاون في ClickUp

توفر ClickUp جميع أدوات التعاون الأساسية في الوقت الفعلي، مثل وضع العلامات، والتعليق، وتتبع النشاط، والتذكير، والمزيد. ومع ذلك، تحتوي الأداة على ثلاث قنوات تعاون متخصصة: صندوق الدردشة، وتسجيل الفيديو داخل التطبيق، والبريد الإلكتروني - وكلها مفيدة للغاية للتواصل مع الآخرين بسرعة ومن منصة واحدة.

ميزات التعاون في Notion

تقدم Notion أيضًا جميع أدوات التعاون الأساسية في الوقت الفعلي مثل وضع العلامات والتعليق ومساحات الفريق والميزات الجديدة، مثل التعليقات على مستوى المستند وسجلات النشاط التي تعرض سجل الصفحات.

يمكنك أيضًا دعوة متعاونين ضيوف أو نشر مستند كصفحة ويب عامة.

أيهما أداة تعاونية أكثر: ClickUp أم Notion؟

بينما تحتوي كلتا الأداتين على ميزات التعاون الأساسية في الوقت الفعلي، تتفوق ClickUp على Notion لأنها توفر أدوات تواصل إضافية وفعالة للغاية مثل الدردشة والبريد الإلكتروني وتسجيل الفيديو - كل ذلك داخل المنصة. لا مزيد من تبديل السياق !

4. التسعير

كل من ClickUp و Notion أداتان مجانيتان، مما يعني أن لديهما خطط مجانية ومدفوعة. تقدم كلتا الأداتين أيضًا ميزات الذكاء الاصطناعي كإضافة مدفوعة. دعنا نستكشف خططهما المدفوعة والميزات المقدمة في كل منهما.

خطط تسعير ClickUp

مجانية للأبد: الوصول إلى تحميل الملفات بحجم 100 ميغابايت، والمستندات التعاونية، ولوحات المعلومات، والمستندات التعاونية، وتسجيل الفيديو داخل التطبيق

الوصول إلى تحميل الملفات بحجم 100 ميغابايت، والمستندات التعاونية، ولوحات المعلومات، والمستندات التعاونية، وتسجيل الفيديو داخل التطبيق غير محدودة ( 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم): احصل على كل شيء في الباقة المجانية. بالإضافة إلى ذلك، استمتع بمساحة تخزين غير محدودة، وعمليات تكامل، ولوحات معلومات، وبريد إلكتروني، ومساحات للفريق، وإدارة الموارد، والمزيد

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم): احصل على كل شيء في الباقة المجانية. بالإضافة إلى ذلك، استمتع بمساحة تخزين غير محدودة، وعمليات تكامل، ولوحات معلومات، وبريد إلكتروني، ومساحات للفريق، وإدارة الموارد، والمزيد الأعمال (12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم): بالإضافة إلى الميزات الموجودة في الباقة غير المحدودة، احصل على إمكانية الوصول إلى الخرائط الذهنية والجداول الزمنية والتخصيصات المتقدمة والمزيد

(12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم): بالإضافة إلى الميزات الموجودة في الباقة غير المحدودة، احصل على إمكانية الوصول إلى الخرائط الذهنية والجداول الزمنية والتخصيصات المتقدمة والمزيد المؤسسات (اتصل لمعرفة الأسعار): استخدم واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالمؤسسات، وSSO، والبحث الشامل، والأدوار المخصصة غير المحدودة، والمزيد-إضافة إلى خطة الأعمال.

ClickUp AI متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات شهريًا لكل عضو في مساحة العمل.

خطط تسعير Notion

مجانية للأبد: الوصول إلى ميزة مساحة العمل التعاونية، وتحميل ملفات بحجم 5 ميغابايت، وسجل نشاط لمدة 7 أيام، ودعوة ما يصل إلى 10 ضيوف

الوصول إلى ميزة مساحة العمل التعاونية، وتحميل ملفات بحجم 5 ميغابايت، وسجل نشاط لمدة 7 أيام، ودعوة ما يصل إلى 10 ضيوف بالإضافة ( 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم): افتح ميزات إضافية مثل قواعد البيانات والكتل المتزامنة للفرق، وأتمتة قاعدة البيانات المخصصة، وسجل الصفحات لمدة 30 يومًا

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم): افتح ميزات إضافية مثل قواعد البيانات والكتل المتزامنة للفرق، وأتمتة قاعدة البيانات المخصصة، وسجل الصفحات لمدة 30 يومًا الأعمال (18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم): احصل على جميع ميزات باقة Plus. استفد أيضًا من مساحات الفريق الخاصة وتحميلات PDF الجماعية وتحليلات الصفحات المتقدمة ودعوة ما يصل إلى 250 ضيفًا

(18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم): احصل على جميع ميزات باقة Plus. استفد أيضًا من مساحات الفريق الخاصة وتحميلات PDF الجماعية وتحليلات الصفحات المتقدمة ودعوة ما يصل إلى 250 ضيفًا المؤسسة (تسعير مخصص): بالإضافة إلى الميزات الموجودة في باقة الأعمال، احصل على سجلات التدقيق، وسجل صفحات غير محدود، وأدوار إدارية مفصّلة، والمزيد، ودعوة أكثر من 250 ضيفًا

تتوفر خاصية *Notion AI على جميع الباقات المدفوعة مقابل 10 دولارات لكل عضو شهريًا

ما هي خطة التسعير الأفضل: ClickUp أم Notion؟

ClickUp هو الفائز الواضح هنا.

فباقاتها المدفوعة لا تبدأ فقط بسعر أقل من 7 دولارات لكل مستخدم، ولكنها تقدم أيضًا صفقة أفضل.

يوفر ClickUp مساحة تخزين أكبر بحوالي 20 مرة في الباقة المجانية (100 ميجابايت مقارنة بـ 5 ميجابايت في باقة Notion)

لديه المزيد من الميزات "غير المحدودة" من حيث الضيوف والمهام ولوحات المعلومات

يحتوي ClickUp على العديد من الميزات الرائعة، مثل اللوحات البيضاء والخرائط الذهنية وتتبع الوقت في باقات مختلفة، وهي مفقودة في Notion

ClickUp مقابل Notion على Reddit

وجدنا العديد من التعليقات المثيرة للاهتمام على رديت - بعضها يثني على ClickUp، وبعضها يثني على Notion، والعديد منها يثني على كليهما.

تفضيل ClickUp

## لقد عملت مع ClickUp و Notion. يفوز ClickUp بالنسبة لي لأنه يحتوي على نفس الشيء تقريبًا أدوات التوثيق توفر هذه الفكرة، ولكن بما أن كل ذلك موجود في تطبيق واحد لإدارة المشاريع، فيمكنه الاندماج في عملياتك" ( المصدر )_

"ما يعجبني في ClickUp هو مرونته. فبالتأكيد لن يقوم بتحديد جميع المربعات... يمكنك الرجوع إلى مستندات ClickUp أيضًا - فكر فيه وكأنه برنامج MS Word مبسط ولكن يمكنك الرجوع إلى مهامك. أنا أستخدمه لمشاريعي الشخصية، ولقائمة الكتب التي أريد قراءتها، ولتتبع أفكار الهدايا، ولإدارة المشاريع الأكثر تعقيدًا وما إلى ذلك." ( المصدر )

"الشيء الذي أحبه في ClickUp هو أن لديهم إصدار/تحديث للمنتج كل أسبوع. وهي ليست مجرد تحسينات طفيفة، إنها أشياء حقيقية وجوهرية. من ناحية أخرى، لدى Notion كل 45 يوماً؟ وأحياناً يمكنك أن تحبس أنفاسك وتجد أن الإصدار هو مجرد إصلاحات قليلة للأخطاء وخيار تبديل الوضع النهاري/الليلي؟ (لول)" () المصدر )

مدح الفكرة

"ClickUp سريع التوسع ويبدو جميلاً ولكن مع Notion، يمكنك الحصول على قواعد بيانات/مستندات متداخلة بلا حدود ولديك تدفقات عمل مخصصة (بالإضافة إلى أن حقل الصيغة أفضل بكثير). يحتوي ClickUp على خطة مجانية لطيفة وهو أكثر من تجربة محمولة باليد بينما يحتوي Notion على خطة سخية للغاية وهو رائع لأسلوبك الخاص." ( المصدر )

"حالة الاستخدام الخاصة بي عبارة عن مزيج من قاعدة معرفية و_ إدارة المشاريع والمفهوم يطابق ذلك بالنسبة لي. إذا كنت في سيناريو مشروع أكثر جدية/تعاونية للمشروع، فسأحتاج بالتأكيد إلى النقر فوق. هذا لا يعني أن الفكرة لا يمكن أن تفعل ذلك، فمن المحتمل أن تفعل ذلك. لكن ClickUp سيكون منظمًا لـ PM من البداية." ( المصدر )

في حين أن كلتا الأداتين لها معجبون بها، إلا أن الموضوع المشترك الذي لاحظناه هو أن Notion تعمل بشكل رائع للأفراد والمستقلين، بينما تعمل ClickUp بشكل أفضل للشركات.

كما وجدنا أيضًا أن عدد المستخدمين الذين ينتقلون من Notion إلى ClickUp أكثر من العكس. يبدو بالتأكيد أن رديت، في معظم الأحيان، وجدنا أن ClickUp هو أحد البدائل الأفضل ل Notion .

ClickUp مقابل Notion: ما هي أداة المستندات التي تسود؟

ClickUp هو مركزك المركزي لإدارة المستندات والمشروعات وفرق العمل في مكان واحد

في نهاية المطاف، يعد كل من ClickUp و Notion أداتين رائعتين. كلاهما ممتازان أدوات إدارة المستندات بالإضافة إلى منصات "الكل في واحد" لإدارة سير العمل والمشاريع.

ومع ذلك، فقد وعدناكم بفائز وهو ClickUp. 🏅

تبرز ClickUp لسببين رئيسيين: فهي تقدم ميزات أكثر بكثير وأكثر من 1000 تكامل (حاليًا، تقدم Notion حوالي 80 تكاملًا فقط). كما أن ClickUp أكثر قابلية للتخصيص من Notion. كما أن الأتمتة المدمجة والقوالب الجاهزة هي مجرد إضافة مميزة.

إذا كنت تبحث عن مركز مركزي لإدارة المستندات والمشاريع وجمع فريقك في منصة واحدة قادرة على ذلك، ففكر في تجربته. اشترك في باقة ClickUp المجانية اليوم