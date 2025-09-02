حل مشكلة توسع نطاق العمل: نائب الرئيس التنفيذي للتسويق في ClickUp يتحدث عن مستقبل العمل

تعد توسع نطاق العمل القاتل الصامت للإنتاجية والابتكار والمعنويات في مكان العمل اليوم، وغالبًا ما يكون سببه الأدوات والعمليات غير المترابطة. لقد عشت هذه التجربة، وتغلبت عليها، والأهم من ذلك، تعلمت كيفية مكافحتها. في هذا المقال، أود أن أشارككم رحلتي مع توسع نطاق العمل، والتكاليف الخفية التي اكتشفتها، ولماذا أعتقد أن مستقبل العمل يعتمد على مساحات العمل الموحدة والذكاء الاصطناعي الذي يعمل بالفعل لصالح الناس.

ما هو توسع العمل؟ وجهة نظري الشخصية

عندما بدأت في قيادة فرق التسويق وتطوير المبيعات بين الشركات (B2B)، اعتقدت أن التحدي الأكبر هو مجرد إدارة التكاليف — ضمان عدم الإفراط في الإنفاق على الأدوات. ولكن على مر السنين، أدركت أن المشكلة الحقيقية أعمق بكثير وأكثر خبثًا.

ما كنت أواجهه حقًا هو توسع نطاق العمل، وهو ما أعرّفه الآن بأنه تجزئة العمل عبر العديد من الأدوات والأنظمة والعمليات غير المتصلة ببعضها البعض. يحدث ذلك عندما تتنقل فرق العمل بين المنصات، وتفقد السياق، وتقضي وقتًا أطول في إطلاع بعضها البعض على المستجدات بدلاً من إنجاز العمل فعليًا.

كان التأثير على الإنتاجية لا يمكن إنكاره. فقد تباطأت الفرق، وتكررت الجهود، وقضت وقتًا أطول في التنسيق بدلاً من التنفيذ. كانت المعلومات مبعثرة، وأصبح التعاون مجزأً، وفقدت المشاريع زخمها قبل أن تبدأ.

الأوجه الأربعة للتوسع

1. توسع التطبيقات

هنا بدأ كل شيء بالنسبة لي. أتذكر أنني بدأت في منصب جديد واكتشفت أن فريقنا كان يستخدم عشرات الأدوات المختلفة، وكثير منها كان يؤدي نفس الوظيفة، أو أسوأ من ذلك، لم يكن يؤدي أي وظيفة على الإطلاق. كنا ندفع ثمن برامج غير مستخدمة، وكان المدير المالي (بحق) يشعر بالإحباط. لكن التكلفة لم تكن مالية فقط. أدى الافتقار إلى التكامل إلى تجزئة العمل وفقدان التوافق، وهي علامات كلاسيكية على توسع نطاق العمل.

2. توسع السياق

هذا الأمر أثر عليّ بشدة كقائد. كنت أحاول الحصول على صورة واضحة لما تعمل عليه فرق العمل لديّ، لكنني وجدت أن المعلومات مبعثرة عبر Google Docs و Slack وسلسلة رسائل البريد الإلكتروني وأدوات إدارة المشاريع. لم يكن هناك مصدر واحد للمعلومات. كنت أقوم باستمرار بـ "تجميع" السرد — نتيجة للأدوات المجزأة التي تفتقر إلى التكامل في التصميم. فقدت الرؤية، وفقدت فرق العمل لديّ السياق اللازم لأداء عملهم على أفضل وجه.

3. توسع العمليات

لقد رأيت هذا الأمر يكسر حتى أفضل الفرق. عندما تستخدم كل مجموعة أدواتها وسير عملها الخاص، لا يكون هناك عملية موحدة. لقد شاهدت فرقًا تحاول "تجميع" عملياتها معًا، لتنتهي في النهاية إلى عدم الكفاءة والارتباك وفقدان فرص التعاون. إنه مثال مثالي على أسباب توسع نطاق العمل: الأدوات المنعزلة، والفرق غير المتوافقة، والقرارات المتسرعة.

4. توسع الذكاء الاصطناعي

هذا هو التحدي الأحدث والأسرع نموًا. في خضم الاندفاع لتبني الذكاء الاصطناعي، رأيت مؤسسات (بما في ذلك مؤسستي) تجمع مجموعة متنوعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تحل مشاكل صغيرة ولكنها لا ترتبط بالصورة الأكبر. سرعان ما تصبح هذه الأدوات عديمة الفائدة، تمامًا مثل أدوات SaaS التي سبقتها. والأسوأ من ذلك، عندما لا يتم دمج الذكاء الاصطناعي في السياق الحقيقي، فإنه ينتج نتائج سيئة ويقوض الثقة - وهو تكلفة خفية لا تدركها معظم الفرق حتى ينخفض معدل تبنيه.

التكاليف الخفية: ما يغفل عنه معظم القادة

استطلاع ClickUp حول انتشار الذكاء الاصطناعي: رأي العمال حول توحيد أدوات الذكاء الاصطناعي

كنت أعتقد أن التكلفة الرئيسية للتوسع هي بند في الميزانية. لكن التكاليف الحقيقية مخفية، مثل جبل الجليد تحت الماء.

الروح المعنوية والابتكار

عندما يفتقر الناس إلى السياق، يشعرون بالعزلة والانفصال. لقد شاهدت كبار الموظفين يستخدمون "القوة الغاشمة" للحصول على المعلومات اللازمة، من خلال عقد اجتماعات إضافية وملاحقة الزملاء وتجميع الأفكار. لكن لا يستطيع الجميع القيام بذلك، وهو أمر مرهق حتى بالنسبة لأولئك الذين يستطيعون.

إذا منحنا الجميع الفرصة لفهم ما يجري، فسوف تزداد الروح المعنوية والابتكار. وإلا، فإننا نحد من إمكانات الجميع.

استنزاف الإنتاجية

إحصائية لا تغيب عن بالي: يتنقل العامل المعرفي العادي بين التطبيقات والمواقع الإلكترونية ما يقرب من 1200 مرة في اليوم ، ويقضي أكثر من أربع ساعات كل أسبوع في إعادة توجيه نفسه. لقد رأيت ذلك بنفسي — أشخاص ينسخون ويصقون، ويكررون العمل، ويضيعون ساعات كل أسبوع في "العمل المزدوج" — وهو نوع من عدم التوافق الرقمي بين المعلومات والتنفيذ. هذا ليس مجرد عدم كفاءة؛ إنه أمر محبط.

الذكاء الاصطناعي بدون سياق لا فائدة منه

لقد رأيت العديد من مشاريع الذكاء الاصطناعي تفشل بسبب افتقارها إلى السياق، خاصة في شركات التكنولوجيا سريعة التطور حيث تعتمد الفرق على الدقة والوضوح. إذا كان الذكاء الاصطناعي الخاص بك لا يعرف إرشادات علامتك التجارية أو منهجية المبيعات أو الفروق الدقيقة في عملك، فإنه لا ينتج سوى ضوضاء. وبمجرد أن يفقد الناس ثقتهم في الذكاء الاصطناعي، تنخفض معدلات اعتماده بشكل حاد.

كيف أحل مشكلة توسع نطاق العمل في ClickUp

التقارب: قوة مساحة العمل الموحدة

تجمع ClickUp المعلومات من جميع تطبيقاتك المختلفة

كان الاكتشاف الكبير بالنسبة لي هو إدراكي أن التقارب — أي جمع التطبيقات والعمليات والأشخاص والمعرفة والذكاء الاصطناعي في مكان واحد — يغير كل شيء. في ClickUp، نحن نبني مساحة عمل لا يضيع فيها السياق، وتتم فيها خريطة العمليات، ويتم فيها دمج الذكاء الاصطناعي بشكل حقيقي.

غالبًا ما يبدأ توسع نطاق العمل بملاحظات متفرقة وأفكار نصف منسية لا تعود أبدًا إلى نظام التسجيل. لهذا السبب نستخدم ميزات مثل Talk to Text في ClickUp Brain Max — فهي تسد هذه الفجوة من خلال التقاط الأفكار في اللحظة التي تظهر فيها وتحويلها مباشرة إلى مهام أو مستندات أو تذكيرات — دون الحاجة إلى الكتابة أو البحث عن السياق — مجرد التقاط سلس للمعرفة يحافظ على تقدم العمل.

بفضل دمج Brain بشكل أصلي، لا أرى فقط تلاقي أعمالي، بل أرى الذكاء متشابكًا فيها. هل تحتاج إلى صياغة موجز أو تلخيص مستند أو أتمتة سير العمل؟ كل ذلك يحدث داخل نفس النظام الذي يتم فيه العمل. يساعد ClickUp Brain المستخدمين على تبسيط العمل من خلال تلخيص المحادثات وإنشاء المهام وتوليد المحتوى، كل ذلك ضمن مساحة عمل متكاملة وحديثة

حكاية شخصية: AI Notetaker

أحد أكثر الأدوات التي أحدثت تحولًا بالنسبة لي هو ClickUp AI Notetaker. لا يمكنني حضور كل اجتماع، ولكن مع AI Notetaker، لا أحتاج إلى ذلك. فهو يسجل المناقشات ويلخص النقاط الرئيسية ويشارك السياق مع كل من يحتاج إليه. أتذكر أنني فوتت اجتماعًا مهمًا بشأن أحد المنتجات، وكحال الكثيرين، مع التكيف مع العمل عن بُعد، قمت ببساطة بمراجعة الملخص الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي بدلاً من البحث عن الملاحظات أو الملخص. تمكنت على الفور من الاطلاع على آخر المستجدات واتخاذ القرارات دون تأخير.

توثيق المعرفة ومشاركتها

لقد تعلمت بالطريقة الصعبة أن السياق الأكثر قيمة غالبًا ما يكون محصورًا في عقول الناس. أحث فريقي - ونفسي - على تخصيص 20 دقيقة لتدوين الملاحظات. هذا ليس سهلاً، ولكنه ضروري. عندما نوثق ما تعلمناه وعملياتنا ورؤيتنا، فإننا ننشئ مستودعًا مشتركًا يعود بالنفع على الجميع.

دروس في القيادة: ما أقوله لكل مدير تنفيذي

1. قم بتخطيط عملياتك

لا يمكنك أتمتة ما لم تقم بتخطيطه. خذ الوقت الكافي لتوثيق كيفية إنجاز العمل، ثم ابحث عن طرق لتبسيطه وأتمتته.

2. إعطاء الأولوية للسياق

اجعل من السهل على الأشخاص (والذكاء الاصطناعي) الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها. قم بمركزية المعرفة وتوحيد التوثيق وكسر الحواجز.

3. دمج الذكاء الاصطناعي بشكل مدروس

لا تلاحق الأشياء البراقة. استثمر في الذكاء الاصطناعي الذي يتكامل بشكل عميق مع سير عملك وسياقك، وليس مجرد حل آخر.

بالإضافة إلى ذلك، للحصول على أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي، من المهم اختيار الأدوات التي تتكيف مع احتياجات فريقك وسير العمل. مع ClickUp Brain، يمكنك التبديل بين نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) لتخصيص تجربة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك. تضمن هذه المرونة أن الذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه ليس مجرد حل عام، بل هو حل مصمم خصيصًا لسياقك وأهدافك الفريدة.

قم بتبديل نماذج اللغة الكبيرة (LLM) داخل ClickUp Brain لتخصيص تجربة الذكاء الاصطناعي الخاصة

4. قيادة التغيير الثقافي

التحول ليس تقنيًا فحسب، بل ثقافيًا أيضًا. قم بتصميم السلوكيات التي تريد رؤيتها: الشفافية والتوثيق والاستعداد للتغيير.

مستقبل العمل: رؤيتي

أعتقد أن المستقبل سيكون من نصيب المؤسسات التي يمكنها حل مشكلة التوسع، ليس فقط عن طريق خفض التكاليف، ولكن عن طريق بناء ثقافة تتسم بالوضوح والتعاون والتحسين المستمر. ستتيح الوكالات المتكاملة للذكاء الاصطناعي ومساحات العمل الموحدة والتركيز المستمر على السياق للناس حرية القيام بأفضل أعمالهم وأكثرها إبداعًا. هذه هي قوة مساحة العمل المتكاملة للذكاء الاصطناعي، التي لا تقتصر على تجميع الأدوات، بل تعيد بناء العمل نفسه حول منصة واحدة ذكية.

الرؤية بسيطة: تحرير البشر من المهام المتكررة، وتمكينهم من خلال السياق، والسماح لهم بالتركيز على ما يهم حقًا. هكذا سنحافظ على قدرتنا التنافسية في عالم سريع التغير.

توسع نطاق العمل لا يحل نفسه. إنه يبطئ فرق العمل لديك، ويشوش استراتيجيتك، ويكلفك أكثر مما يمكنك تتبعه. حان الوقت لقيادة العمل بوضوح — ابدأ بتجربة ما قمنا بتطويره لمكافحة هذه المشكلة.

