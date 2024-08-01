كيفية إنشاء مخطط جانت في Notion (مع تعليمات خطوة بخطوة)

تعني إدارة فرق متعددة مراقبة التأخير أو تخلف أي شخص عن الركب.

إذا كنت مدير مشروع، فأنت على الأرجح تتعامل مع هذا الأمر يومياً، حيث تشرف على فرق متعددة في مهام المشروع والجداول الزمنية والتبعيات.

ستدرك بسرعة مدى صعوبة تخصيص الموارد بدون الأدوات والاستراتيجيات الصحيحة. وذلك عندما يلجأ الناس إلى أدوات مثل Notion لإنشاء مخططات جانت. تمنح Notion المديرين رؤية شاملة للمهام، وتساعدهم على تحديد الجداول الزمنية والمعالم الرئيسية مع تدفقات العمل المرئية.

يجمع مخطط Notion Gantt البياني بين إدارة المشروع وتتبع المهام في لوحة تحكم واحدة. يتيح لك تصور المهام وتجنب الاختناقات. وبفضل القوالب القابلة للتخصيص والتعاون في الوقت الفعلي، فإنه يستحق التجربة لإدارة الموارد بفعالية.

في هذه المقالة، دعنا نفهم كيفية إنشاء مخطط Notion Gantt وإدارة المهام بشكل أفضل.

## كيفية إنشاء مخطط جانت في Notion

اتبع هذه الخطوات البسيطة على كيفية إنشاء مخطط جانت في Notion:

الخطوة 1: قم بإعداد مساحة عمل Notion وإنشاء صفحة جديدة

نظّم مساحة عمل Notion الخاصة بك لإنشاء صفحات متعددة وإدارتها. يساعد ذلك في الحفاظ على الوضوح والتركيز.

ضع في اعتبارك الاحتفاظ بمساحة عمل مخصصة لإدارة المشاريع لتبسيط العملية

افتح Notion وانتقل إلى الصفحات ومساحات العمل الحالية على الشريط الجانبي الأيسر

انقر على علامة "+" بالقرب من الزر خاص. يؤدي ذلك إلى إنشاء صفحة فارغة جديدة، والتي يمكنك استخدامها كمساحة عمل لمخطط جانت

امنح هذه الصفحة عنوانًا ذا صلة، مثل ممارسة مخطط جانت على Notion'

يتيح لك Notion إعداد مشاريع متعددة حتى تتمكن من رؤية جميع أعمالك في لمحة سريعة

تقدم Notion قوالب متعددة لهذه الصفحات. حدد الخيار فارغ للبدء بصفحة فارغة. يمكنك الآن إنشاء مخطط جانت Notion Gantt بدون أي تنسيقات موجودة مسبقًا

الخطوة 2: إعداد قاعدة البيانات وإضافة أعمدة

بعد ذلك، ستحتاج إلى قاعدة بيانات تحتوي على نقاط البيانات وأنواع البيانات التي ستملأ مخطط جانت الخاص بك.

استخدم صفحتك الجديدة لكتابة '/جدول' في منطقة المحتوى

ستصدر Notion الآن قائمة منسدلة تحتوي على ثلاثة خيارات

اختر 'عرض الجدول' ضمن علامة تبويب قاعدة البيانات

توفر طريقة عرض جدول Notion تخصيصًا لتمثيل مختلف معلمات مشروعك

لاحظ أن الجدول يأتي مع أعمدة افتراضية. تحتاج إلى تخصيصها لتناسب احتياجات مشروعك وتقييمك. ستكون البداية الجيدة هي النقر على رأس كل عمود وإعادة تسميته بعلامة فريدة حسب الحاجة.

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الخطوة 3: إنشاء مخطط Notion Gantt البياني عن طريق إضافة عرض مخطط زمني

هل تعلم الجداول الزمنية ومخططات جانت أدوات مختلفة لتتبع التقدم المحرز؟ لقد حان الوقت لتحويل هذا الجدول إلى مخطط جانت عن طريق إضافة طريقة عرض المخطط الزمني.

انقر فوق الزر "+" أسفل اسم الجدول الخاص بك وقم بالتمرير لأسفل لاختيار 'عرض المخطط الزمني'. تمثل طريقة العرض هذه بصريًا المهام التي تستغرق كم من الوقت حسب التواريخ

لمحة عن طريقة عرض الجدول الزمني لـ Notion لمخططات جانت

سيُطلب منك أيضًا تسمية عرض المخطط الزمني هذا. انقر على مربع العنوان المكتوب عليه 'بدون عنوان' وأعد تسميته إلى 'مخطط جانت' للإشارة إلى الغرض منه

تذكر تحديد خصائص التاريخ للمخطط الزمني لمشروعك. عادةً ما يكون العمودان تاريخ البدء و تاريخ الانتهاء كافيين

💡 نصيحة احترافية: يمكنك التحقق من قوالب مشروع مخطط جانت هذه للتحقق مما إذا كنت على المسار الصحيح.

يعكس عرض الجدول الزمني لـ Notion الجدول الزمني للمشروع بدقة.

الخطوة 4: إدخال المهام والتواريخ والحالات

للمضي قدمًا، أضف مهام مشروعك ومهامه الفرعية مع تواريخ البدء والاستحقاق الخاصة بكل منها.

استخدم العمود 'اسم المهمة' لإدخال أسماء جميع المهام داخل مشروعك. هدفك هنا هو الدقة والوضوح

بعد ذلك، ابدأ بملء تواريخ البدء والانتهاء لتحديد الجدول الزمني لكل مهمة وكيفية ظهورها على مخطط جانت

أيضًا، قم بتحديث عمود الحالة لتصنيف موقع كل مهمة في مسار تطويرها

نموذج عرض الجدول في قالب مخطط جانت البياني في Notion

الخطوة 5: تخصيص مخطط جانت الخاص بك عن طريق تعيين التبعيات

إن تعيين التبعيات بين المهام يجعل من السهل فهم تسلسل أنشطة المشروع والعلاقة بينها.

تشير هذه التبعيات إلى المهام التي يجب إكمالها قبل أن تبدأ المهام الأخرى.

افتح خصائص المهمة بالنقر على المهمة المعنية ضمن عرض المخطط الزمني

انقر فوق 'إضافة خاصية جديدة' واختر 'علاقة' من أنواع الخصائص

ضع في اعتبارك أن العلاقة يجب أن ترتبط بنفس الجدول، مما يتيح لك إنشاء تبعيات داخل مخطط جانت الخاص بك

أخيرًا، في خاصية التبعية، حدد المهام التي يجب إكمالها قبل بدء المهمة الحالية. يوفر هذا رابطًا مرئيًا بين المهام في عرض المخطط الزمني، مما يساعدك على إدارة تسلسل المهام

تعيين التبعيات عن طريق إضافة خصائص العلاقة

الخطوة 6: تعيين المهام

قم بتعيين المهام لأعضاء فريق محددين للإشراف على المساءلة وتوعية الجميع بمسؤولياتهم.

انقر فوق الزر "+" مرة أخرى، وحدد 'شخص' كخاصية، وأضف عمودًا بعنوان 'تم تعيينه إلى'. يمكنك الآن إضافة عضو واحد أو أكثر من أعضاء الفريق المسؤولين عن كل مهمة في هذا العمود. ستظهر شاشتك الآن يوضح مثالاً كلاسيكيًا لمخطط جانت البياني المفاهيمي الذي يمكن استخدامه لإدارة المشروع

استخدم قسم التعليقات في كل مهمة لتوصيل موجز المهمة بالضبط إلى أعضاء الفريق المعني.

مخطط جانت كامل في Notion

جرّب اختبار الخطوات الثماني المذكورة أعلاه لإنشاء مخططات جانت بخصائص مختلفة.

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## قيود مخططات جانت البيانية

على الرغم من بساطة عملية إنشاء مخطط جانت البياني Notion Gantt، إلا أن له العديد من القيود. دعنا نستكشفها هنا:

مشكلات قابلية التوسع تجعله غير مناسب للمشاريع الكبيرة

بينما يعد Notion أداة قوية لإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، إلا أنه عادةً ما يواجه صعوبات في إدارة المشاريع الأكبر والأكثر تعقيدًا. فمع زيادة عدد المهام والتبعيات، قد تصبح مخططات جانت Notion Gantt مشوشة ويصعب إدارتها.

على الرغم من مرونة واجهة Notion، إلا أنها ليست مصممة للتعامل مع المتطلبات المعقدة لإدارة المشاريع الكبيرة.

على سبيل المثال، يمكن أن يكون تصور العديد من المهام على جدول زمني واحد أمرًا صعبًا، وقد يتدهور الأداء مع حجم البيانات.

تتطلب إدارة التبعيات جهدًا يدويًا من مديري المشاريع

تُعد إدارة التبعيات أمرًا بالغ الأهمية عند تخطيط المشاريع في بيئة متعددة الفرق، حيث إنها تساعد على مراقبة الجهود المطلوبة وإعادة جدولة المهام تلقائيًا إذا تأخرت. تفتقر مخططات جانت المفاهيمية إلى إمكانات إعادة الجدولة التلقائية، مما يجعل إعداد تبعيات المهام أكثر صعوبة.

على سبيل المثال، تخيل أن لديك جدولًا زمنيًا لمشروع من المهام الرئيسية والفرعية التابعة المرتبطة. تقرر تغيير فترة المهمة الأولى، لكن المهمة الثانية لا يتم تعديلها تلقائيًا. هذا يعني أن التبعيات الخاصة بك غير مرتبطة على Notion، وهو ما يتعارض مع الغرض من مخططات جانت الوظيفية.

لضبط الجداول الزمنية للمشروع، تحتاج إلى إعادة جدولة جميع المهام التابعة يدويًا إذا تأخرت المهمة السابقة. هذه العملية اليدوية تستغرق وقتًا طويلاً وعرضة للأخطاء على المدى الطويل، خاصةً في المشاريع ذات المهام المترابطة الكثيرة.

يفشل برنامج Notion أيضًا في توفير مؤشرات أو تنبيهات مرئية للتعارضات التبعية. قد يختل الجدول الزمني للمشروع إذا لم تتمكن من تحديد هذه المشكلات بشكل استباقي.

💡 نصيحة احترافية: استكشف بدائل الذكاء الاصطناعي لـ Notion قبل تنفيذ هذه الأدوات في سير عمل مشروعك.

عدم وجود تقارير مدمجة يجعل من الصعب تحليل التقدم المحرز

تحتوي كل أداة لإدارة المشاريع تقريبًا على إمكانات إعداد تقارير مدمجة للمساعدة في تتبع تقدم فريقك وتخطيط الأمور بشكل أفضل. ومع ذلك، تفتقر Notion إلى هذه الميزة الأساسية.

استخدم ClickUp Dashboards لمعالجة البيانات وفرزها قبل إنشاء مخططات جانت

تتوفر عمليات تكامل التقارير على Notion ولكنها تأتي بسعر باهظ. لحسن الحظ Clickup Dashboards تساعدك على تصور بيانات المشروع من خلال مخططات السرعة ومخططات الإنهاك ومخططات الإنهاك والمزيد دون فرض رسوم إضافية.

## إنشاء مخططات جانت في ClickUp

عندما يتعلق الأمر بإنشاء مخططات جانت، يبرز ClickUp كبديل أفضل من Notion بسبب مجموعة ميزاته الكبيرة وتصميمه الذي يركز على المستخدم.

وعلى الرغم من أن Notion قابل للتخصيص بدرجة كبيرة، إلا أنه لا يفي باحتياجات إدارة المشاريع المعقدة. من ناحية أخرى، يعالج ClickUp هذه القيود من خلال وظائف مدمجة قوية تدعم المشاريع المعقدة.

قوالب ClickUp

يقلل كتالوج ClickUp للقوالب المبنية مسبقًا بشكل كبير من وقت الإعداد ويضع إطار عمل لمشاريعك. وهذا يوفر الجهد في إعداد الجداول وإدارة تبعيات المهام المتزامنة يدويًا.

كما تساعد ميزات مثل الإدارة التلقائية للمهام، والتعاون في الوقت الفعلي، والتقارير المتقدمة في تبسيط سير عملك.

يوفر قالب جانت البسيط من ClickUp نظرة عامة على صورة كبيرة للمشروع، وتصور التبعيات، واستباق العوائق قبل حدوثها.

قالب جانت البسيط من ClickUp أتمتة التعامل مع تبعيات المهام وتحسين الإنتاجية الجماعية لفريقك.

فهو يقدم نظرة عامة شاملة على خط سير تطوير مشروعك، ورؤى حول الجداول الزمنية الخاصة بالمهام، وتدفق المهام، وأداء فريقك مقابل المواعيد النهائية.

تستخدم مخططات Gantt في ClickUp مكونات ديناميكية تتفاعل مع عناصر مثل قوائم المهام والتقويمات ولوحات المعلومات.

تتيح لك ميزات مخطط جانت الخاص ب ClickUp أيضًا تنظيم الأولويات وتحديدها مخططات جانت الخاصة ب ClickUp تعزيز سهولة قراءة حالات المهام مع أنظمة ألوان متعددة. بدءًا من تحويل المهام تلقائيًا إلى مراحل رئيسية وإعادة استخدام قوالب المهام عبر مخططات جانت، فإن ClickUp لديه كل شيء.

يدعم ClickUp أيضًا خاصية استيراد مساحات عمل Notion, حتى تتمكن من ترقية قدرات إدارة مشروعك دون فقدان البيانات الحالية. يسمح استيراد بيانات Notion إلى Clickup أيضًا بالوصول إلى ميزات تتبع الوقت والأهداف، والتكامل مع أدوات الطرف الثالث، وإعدادات التعاون في الوقت الفعلي.

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نوتيون مقابل ClickUp - ما الأداة الأفضل لإنشاء مخططات جانت؟

فيما يلي جدول مقارنة موجز عن باستخدام Notion مقابل ClickUp :

خاصية Notion ClickUp سهولة الاستخدام بديهي ولكنه يتطلب إعدادًا يدويًا سهل الاستخدام مع القوالب المعدة مسبقًا قابلية التوسع قابلية محدودة للتوسع للمشاريع الكبيرة قابلية عالية للتوسع للمشاريع المعقدة إدارة التبعيات الربط اليدوي الأساسي إدارة التبعيات المتقدمة والآلية الأتمتة الحد الأدنى من إمكانات الأتمتة إدارة المهام والتذكيرات وتغييرات الحالة وتعديلات التبعية، والمزيد قدرات التكامل يتكامل مع أدوات مختلفة، لكن الإعداد مرهق ويتطلب جهدًا يدويًا يتكامل بسلاسة مع أدوات مثل Slack وDrive وTrillo وغيرها من خلال الحد الأدنى من الدعم ويعزز كفاءة سير العمل قابل للتخصيص قابل للتخصيص بدرجة كبيرة ولكنه يتطلب جهدًا يدويًا كبيرًا لإعداده وصيانته قابل للتخصيص باستخدام أدوات إدارة المشاريع المتقدمة والقوالب وطرق العرض التعاون في الوقت الحقيقي جيد، لكنه يفتقر إلى الميزات المتقدمة ممتاز مع التحديثات والتعليقات والإشارات والإشعارات في الوقت الحقيقي

فيما يلي عرض موسع لكيفية يساعد ClickUp فرقك على إنهاء المزيد من العمل .

### ميزات ClickUp الحصرية لمخططات جانت

على عكس Notion، تسمح إدارة التبعية المتقدمة لـ ClickUp بإجراء تعديلات تلقائية عندما تتغير الجداول الزمنية للمهام، مما يضمن تحديث جميع المهام التابعة وفقًا لذلك. وهذا يقلل من الجهد اليدوي ومخاطر الأخطاء.

تعمل أدوات الجدولة القوية في ClickUp، بما في ذلك الكتل الزمنية وتكامل التقويم، على مواءمة أعضاء فريقك على نفس الجدول الزمني. تضمن التذكيرات والإشعارات التلقائية عدم تفويت المواعيد النهائية.

قابلية التوسع وتعدد الاستخدامات في برامج إدارة المشاريع أمر مفروغ منه عند استخدام ClickUp لمخططات جانت. فيما يلي بعض ميزات ClickUp الحصرية.

تتبع وقت ClickUp تتبع وقت ClickUp

قم بتحديث وقتك من أي مكان من خلال دمج جميع الأجهزة والتطبيقات مع ميزة تتبع الوقت في ClickUp ميزة تتبع الوقت في ClickUp تسمح بتتبع أجهزة متعددة من أي مكان وتقدم تقارير شاملة عن نشاط الموظفين. كما يتيح لك أيضًا مزامنة تطبيقات تتبع الوقت في واجهته مع مساعدتك في تصفية النتائج وفرزها وتصنيفها.

النقر فوق الأهداف

حدد الأهداف وتتبعها مقابل أداء فريقك

ميزة أخرى هي أهداف ClickUp ، والذي يتيح لك تحديد أهداف قابلة للقياس ومراقبة التقدم المحرز من خلال معالم محددة للمهام والمشروعات. كما يمكنك تعيين أهداف نقدية وأهداف أخرى مع ذكر الأوصاف ومؤشرات الأداء الرئيسية.

النقر فوق المهام المتكررة

استخدم المهام لتخصيص المهام لأعضاء الفريق وتمكين التعاون في المهام

أيضًا, ميزة "المهام المتكررة" في ClickUp تتيح لك تجنب ملء ملخصات المهام بشكل متكرر وأتمتة أماكن العمل اليومية لتوفير الوقت.

ارفع مستوى مخططات جانت الخاصة بك باستخدام ClickUp

يعد إنشاء مخطط جانت Notion Gantt البياني أمرًا في غاية البساطة؛ ولكن الصعب هو إدارته والبناء عليه. يمكنك الاستفادة من Notion كنقطة انطلاق ممتازة لإعداد المشاريع وتنظيمها.

ولكن مع نمو احتياجات إدارة مشروعك، يمكن لـ ClickUp استيعاب المزيد من الجوانب الأساسية، مثل جدولة المهام وإدارة المواعيد النهائية والكشف عن الاختناقات.

أفضل ما في الأمر أنه يمكنك استخدام إجراء تمرير بسيط لـ تحديد المسار الحرج ورؤية النسبة المئوية للمشروع أو المهمة بشكل ديناميكي. من هنا، يمكنك تحديد أولويات المهام الحاسمة لإكمال مشروعك.

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