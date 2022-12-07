كيفية استخدام Notion لإدارة المشاريع (قاعدة البيانات، ومخطط جانتت، والجدول الزمني، وإدارة علاقات العملاء)

الفضول حول فكرة إدارة المشاريع؟

لم يمضِ سوى أربع سنوات فقط على ظهور برنامج Notion على الساحة، وقد أحدث البرنامج بالفعل ضجة في هذا المجال.

لكن ما هو المفهوم ?

Notion هو تطبيق قوي لتدوين الملاحظات ( مشابه ل Evernote ) وأداة تعاونية تساعد الفرق على تنظيم عملها ومستنداتها.

على الرغم من أن مساحة عمل Notion هي بالتأكيد أكثر ملاءمة لتدوين الملاحظات، إلا أنها تحتوي على بعض الميزات الموجهة نحو إدارة مهام المشروع.

لكن مدى فائدة هذه الميزات هي قصة أخرى.

لحسن الحظ، تبدأ هذه القصة هنا!

في هذه المقالة، سنلقي نظرة على كيفية مساعدة Notion لك في إدارة المشاريع، ومزاياها، وقيودها، وكيفية التغلب على مشاكلها ببديل أسهل!

دعنا نبدأ.

ما هو Notion؟

عبر الفكرة Notion عبارة عن مساحة عمل رقمية تتيح لك تنظيم جميع أعمال شركتك ومهامها.

تتيح لك أداة الإنتاجية هذه بشكل أساسي إنشاء المستندات والتعاون مع فريقك.

ولكن هذا ليس كل شيء. يمكن أن تلعب Notion دورًا في إدارة المشاريع أيضًا.

وإذا كنت تستمتع باللعب بالليغو في طفولتك، فقد تجد هذا مثيرًا للاهتمام...

تقدم Notion كتلًا مختلفة يمكن استخدامها لإنشاء تخطيطات وقوالب فريدة من نوعها لمشروعك. بهذه الطريقة، يمكنك الجمع بين كتل مختلفة من المعلومات لإنشاء مساحة مشروع متماسكة.

فيمَ يُستخدم Notion؟

تستخدم معظم الشركات Notion في المقام الأول كتطبيق لتدوين الملاحظات وقاعدة معرفية داخلية.

ويُستخدم إلى حد كبير في:

مسودة خطط المشروع إنشاء وتخزين الأدلة والبرامج التعليمية المهمة

إنشاء قاعدة بيانات

ومع ذلك، فإن مساحة عمل Notion ليست مخصصة للفرق فقط، بل يمكن استخدامها من قبل أي شخص يريد تنظيم حياته.

يمكنك القيام بجميع أنواع الأشياء المثيرة للاهتمام مثل تخزين وصفاتك المفضلة، وأهدافك الشخصية، والمزيد.

ما هي الميزات الرئيسية لـ Notion Project Management؟

قد يبدو تطبيق Notion وكأنه برنامج مدمج لإدارة المشاريع، ولكنه يحتوي على بعض الميزات المثيرة للاهتمام في جعبته.

دعنا نلقي نظرة على أفضل ما يقدمه: