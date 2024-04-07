Notion مقابل Evernote –؛ ما هي أداة تدوين الملاحظات الأفضل في عام 2025؟

Notion ضد Evernote، ما هو اختيارك؟

سواء كان التدوين ملاحظات الاجتماع أو تذكيرات، أو وصفة رامين سريعة أعطاك إياها زميلك، فإن الملاحظات 🗒️ هي جزء من حياتك اليومية.

وتدوين الملاحظات أمر سهل!

ما _ليس هو اكتشاف تطبيق ممتاز لتدوين الملاحظات يناسبك تمامًا. 😒

_لا تقلق. نحن معك

سنساعدك في اختيار التطبيق المناسب لتدوين الملاحظات حيث نقارن بين تطبيق Notion و Evernote، بل ونسلط الضوء على بديل رائع لكليهما.

الفرق الرئيسي بين Notion و Evernote هو أن Evernote هو أداة لتدوين الملاحظات تتيح للمستخدمين الاحتفاظ بملفاتهم منظمة في أداة واحدة، في حين أن Notion هو تطبيق شامل برنامج لإدارة المشاريع يساعدك على الاحتفاظ بملاحظاتك و عملك في مكان واحد.

في هذه المقالة، سنغوص في جميع التفاصيل التي تميز بين Notion و Evernote.

ما هو المفهوم؟

عبر الفكرةNotion هو تطبيق لتدوين الملاحظات بواجهة مستخدم بسيطة إلى حد ما. بصرف النظر عن مساعدتك في تدوين الملاحظات الرقمية مثل تطبيق الملاحظات العادي، يمكنك أيضًا القيام بـ بعض إدارة المشاريع والمهام.

الميزات الرئيسية #### Notion

القوالب

كتل التعليمات البرمجية

اللوحات

التعاون في الوقت الحقيقي

التسعير

خطة شخصية (مجانية) : مزامنة الأجهزة ومشاركة ما يصل إلى خمسة ضيوف وصفحات غير محدودة

: مزامنة الأجهزة ومشاركة ما يصل إلى خمسة ضيوف وصفحات غير محدودة الشخصية الاحترافية (4 دولارات شهريًا): عدد غير محدود من الضيوف وتحميل غير محدود للملفات وسجل الإصدارات

(4 دولارات شهريًا): عدد غير محدود من الضيوف وتحميل غير محدود للملفات وسجل الإصدارات الفريق (8 دولارات/مستخدم شهريًا): عدد غير محدود من أعضاء الفريق، وأذونات متقدمة، ومساحة عمل تعاونية

ما هو إيفرنوت؟

عبر إيفرنوت كان تطبيق Evernote موجودًا منذ زمن طويل، وقد أعطى باستمرار تطبيقات الملاحظات الأحدث، مثل Apple Notes وGoogle Keep، فرصةً للتفوق على تطبيقات الملاحظات الأحدث.

ليس فقط لأن Evernote هو أحد تطبيقات أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات ولكنه يغامر الآن أيضًا في عالم إدارة المهام.

يستخدم مستخدم Evernote النموذجي الأداة لأسباب مختلفة، بدءًا من إنشاء ملاحظة يومية أو تذكير أو حتى تدوين الملاحظات اليومية.

ميزات Evernote الرئيسية

أداة قص الويب

البحث عن النصوص في ملفات PDF والمستندات

مسح المستندات ضوئيًا

ملاحظات صوتية

أسعار إيفرنوت

أساسي (مجانًا) : تنسيق غني، ومقتطف الويب، ومزامنة حتى جهازين

: تنسيق غني، ومقتطف الويب، ومزامنة حتى جهازين قسط (7.99 دولار شهريًا) : شروح PDF، وملاحظات غير متصلة بالإنترنت، و إنشاء قوالب Evernote مخصصة الأعمال (14.99 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا) : سجل أنشطة الفريق والتعاون في المساحات المشتركة وإدارة الفريق

: شروح PDF، وملاحظات غير متصلة بالإنترنت، و إنشاء قوالب Evernote مخصصة

مقارنة بين ميزات Evernote مقابل Notion

قدرات الذكاء الاصطناعي

Notion

تم تصميم قدرات الذكاء الاصطناعي في Notion لتعزيز إنتاجية وتنظيم مستخدميها. تتمثل إحدى أبرز ميزاته في خوارزميات التعلم الآلي التي يمكنها استخراج المعلومات من الصور والمستندات ووضع علامات عليها.

عندما يقوم المستخدم بتحميل صورة أو مستند، يمكن للذكاء الاصطناعي في Notion تحديد المعلومات المهمة تلقائيًا مثل التواريخ والأسماء والمواقع، ثم تنظيم البيانات في شكل جدول. وهذا يجعل من السهل إدارة المعلومات المعقدة وتتبعها.

إيفرنوت

تُعد ميزة تنظيف الملاحظات بالذكاء الاصطناعي من Evernote ميزة تستخدم التعلم الآلي لتحليل الملاحظات وتصنيفها لجعلها أكثر تنظيماً وأسهل في العثور عليها.

ستساعد ميزة تنظيف الملاحظات بالذكاء الاصطناعي من Evernote المستخدمين في الحفاظ على تنظيم الملاحظات والبقاء على رأس المهام.

التخزين

ملاحظة

تتفوق Notion هنا.

لا تحتوي أي من خططهم على حد للتخزين، باستثناء تجارب خطة الفريق الخاصة بهم.

ولكن لديهم حد لتحميل الملفات.

إيفرنوت

من ناحية أخرى، لدى Evernote حد تخزين يبلغ 60 ميغابايت من التحميلات شهرياً لباقتهم الأساسية.

للحصول على مساحة تخزين أكبر، سيتعين عليك دفع الكثير من المال.

حجم الملف

فكرة

لدى Notion حد أقصى لحجم الملف يبلغ 5 ميغابايت على خطتهم المجانية. وهذا قليل جداً مقارنة بالخيارات الأخرى في السوق.

ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى المزيد، فعليك إما الترقية إلى خطتهم المدفوعة أو حذف العناصر لتوفير مساحة. أحد الخيارين يأخذ أموالك، والآخر يضيع وقتك.

إيفرنوت

Evernote أكثر سخاءً في هذه الحالة. يتيح لك التطبيق تضمين ملاحظات بحجم ملاحظة يصل إلى 25 ميغابايت مجانًا.

ولكن هل هذا كافٍ بالنسبة لك؟

إذا كانت ملاحظاتك تحتوي فقط على نص عادي، فبالتأكيد.

_ولكن بما في ذلك الصور والوسائط المتعددة الأخرى؟

سيكون الأمر صعباً للغاية!

التكامل

الفرق الرئيسي بين Notion و Evernote هو قدرات التكامل بينهما. يتكامل Evernote مع غالبية الأدوات الشائعة مثل Gmail، بينما يفتقر Notion إلى معظم عمليات التكامل الأساسية.

Notion

التكامل هو للأسف أكبر نقطة ضعف في Notion.

قد تضطر إلى الاعتماد على Zapier أو Automate لتكاملاتك لأنه يفتقر إلى تكامل مباشر مع معظم الأدوات الأخرى مثل Gmail وMicrosoft Outlook وZoom.

قد يكون هذا مزعجًا لأن هناك العديد من البدائل الأفضل التي لا تحتاج إلى مساعدة للتكامل مع تطبيقاتك المفضلة.

إيفرنوت

يتقدم Evernote بسرعة فائقة عندما يتعلق الأمر بالتكامل.

يمكنك بسهولة دمج بعض الأدوات الأكثر شيوعًا مع Evernote، مثل:

جيميل

جوجل درايف

سيلز فورس

سلاك

أوتلوك

وظيفة البحث

مفهوم

في Notion، يمكنك البحث في الملاحظات باستخدام وظيفة البحث السريع. للقيام بذلك، يجب عليك كتابة الكلمات الرئيسية التي تبحث عنها.

بعد ذلك، يمكنك فرز بحثك حسب تفضيلاتك.

تتضمن بعض خيارات الفرز ما يلي:

تم الإنشاء: الأخبار أولاً

تم الإنشاء: الأقدم أولاً

أفضل التطابقات

إيفرنوت

يعد Evernote أكثر تقدمًا بعض الشيء مع وظيفة البحث الخاصة به. هناك العديد من الطرق للعثور على الأشياء بسرعة على تطبيق الإنتاجية هذا:

استخدم البحث الوصفي واكتب شيئًا مثل "ملاحظات مع صور" أو "ملاحظات مع ميزانيات

ابحث عن أشياء في دفتر ملاحظات محدد عن طريق كتابة _دفتر ملاحظات:*أدخل اسم الدفتر*

إنشاء بحث محفوظ للبحث السريع بدلاً من استخدام شريط البحث مرارًا وتكرارًا

إيفرنوت مقابل نوتيون: أيهما أفضل؟

يعد كل من Notion و Evernote خيارين رائعين لإدارة الملاحظات والمهام والمشاريع. ومع ذلك، يأتي كل منهما بمجموعة فريدة من الميزات التي تلبي احتياجات المستخدمين المختلفة.

يعد Notion خيارًا رائعًا لأولئك الذين يفضلون مساحة عمل قابلة للتخصيص مع القدرة على تنظيم وإدارة أنواع مختلفة من البيانات في مكان واحد. وهذا يجعله رائعًا لإدارة المشاريع وتدوين الملاحظات وحتى تدوين اليوميات الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، فإن ميزة القوالب في Notion تجعل من السهل البدء وإنشاء أنواع مختلفة من الصفحات بسرعة.

من ناحية أخرى، يعد Evernote خيارًا رائعًا لأولئك الذين يعطون الأولوية للبساطة وسهولة الاستخدام. ينصب تركيز Evernote الرئيسي على إنشاء وتنظيم الملاحظات والمهام. يحتوي على ميزة بحث قوية تتيح للمستخدمين العثور على الملاحظات بسهولة بناءً على الكلمات الرئيسية أو العلامات. وهذا يجعله رائعًا للبحث وتتبع الأفكار.

في النهاية، يعود القرار بين Notion و Evernote إلى التفضيل الشخصي ونوع العمل الذي تقوم به.

إذا كنت تقدر التخصيص والمرونة، فقد يكون نوتيون هو الخيار الأفضل لك. أما إذا كنت تفضّل البساطة وسهولة الاستخدام، قد يكون Evernote الخيار الأفضل لك. كلاهما خياران رائعان، ومن المفيد تجربة كليهما لمعرفة أيهما أفضل بالنسبة لك.

Notion مقابل Evernote على Reddit

انتقلنا إلى Reddit لنرى أين يستقر الناس على إيفرنوت مقابل نوتيون. عند البحث Notion مقابل Evernote على Reddit ، يتفق العديد من المستخدمين على أن Notion لديه مجموعة أوسع وأكثر فائدة من الميزات:

"يقوم Notion بكل ما كنت أتمنى أن يقوم به Evernote في تنظيم وتخطيط الملاحظات. كما أنه أفضل بكثير في التعاون. تستخدمه شركتي في تخطيطنا الاستراتيجي بأكمله عبر الفريق الأساسي."

أخرى مستخدمو ريديت لاحظ أن Evernote هو الخيار الأفضل إذا كنت تبحث عن خزانة ملفات رقمية:

"لا يزال Evernote هو خزانة الملفات الرقمية الأفضل للأرشفة الشاملة والتي لها مكان في سير العمل الشخصي."

هل تحتاج إلى بديل لـ Notion Vs Evernote؟ تعرف على ClickUp

أفضل تطبيق هو التطبيق الذي يناسبك أو يناسب احتياجات مؤسستك بكفاءة.

وهذا التطبيق هو ClickUp.

ClickUp هو أحد أجهزة الأعلى تصنيفًا في العالم أداة إدارة المشاريع.

وهي أداة لإدارة المشاريع بأسعار معقولة أكثر من Evernote، وتتميز بميزات تدوين ملاحظات أفضل من Notion.

إليك بعض ميزاته الرئيسية التي من المؤكد أنها ستثير إعجابك:

1. ClickUp Notepad

يمكنك إنشاء أكبر عدد تريده من الملاحظات باستخدام مفكرة ClickUp .

لا توجد قيود على أفكارك. تحرير النص المنسق في ClickUp يمنحك القدرة على إضافة رؤوس وخط مائل وقوائم رقمية ومقتطفات شفرات وغيرها.

ولكن إليك أروع الميزات الرائعة في المفكرة:

يمكنك تحويل أي من ملاحظاتك إلى مهام قابلة للتنفيذ .

كل ما عليك فعله هو

النقر على + داخل ملاحظة أو على خيارات الملاحظة

اختر قائمة لإجراء تعديلات

تحويل الملاحظات إلى مهام قابلة للتنفيذ في ClickUp

وهذا كل شيء. أصبحت ملاحظتك الآن مهمة يمكنك أنت وفريقك العمل عليها!

2. ClickUp Docs

في بعض الأحيان لا تكفي الملاحظات.

عندها يمكنك اللجوء إلى مستندات ClickUp .

إنه المكان الذي تذهب إليه لإنشاء قاعدة معرفية أو قسم ويكي. شاركها مع أي شخص تريد، سواء بشكل خاص أو عام، باستخدام رابط المشاركة.

يمكنك أيضًا حماية مستنداتك من التعديلات غير المرغوب فيها بمجرد تشغيل خيار حماية هذه الصفحة وإضافة سياق لجمهورك.

يمكن أيضًا فهرسة مستنداتك بواسطة Google ومحركات البحث الأخرى.

في المستندات، يمكنك إضافة أي عدد تريده من الصفحات.

يمكنك حتى إنشاء صفحات داخل صفحة موجودة (الصفحة الرئيسية) عن طريق "تداخلها".

لتسهيل عملك، يتيح لك ClickUp أيضًا إنشاء قوالب المستندات. بهذه الطريقة، يمكنك توفير الوقت بدلاً من إعادة إنشاء نفس المستندات بشكل متكرر.

ويمكنك التأكد من أن مستندك يتمتع بمظهر وأسلوب مثاليين مع ميزات التنسيق هذه:

نمط المستند: اختر النمط الذي يمثل مستندك وعملك على أفضل وجه - النمط المستند إلى المعرفة أو النمط الكلاسيكي أو نمط المدونة

اختر النمط الذي يمثل مستندك وعملك على أفضل وجه - النمط المستند إلى المعرفة أو النمط الكلاسيكي أو نمط المدونة صورة الغلاف: أضف صورة غلاف من المعرض، أو من سطح المكتب، أو من رابط، أو من مكتبة Unsplash

أضف صورة غلاف من المعرض، أو من سطح المكتب، أو من رابط، أو من مكتبة Unsplash العنوان الفرعي: أضف عنوانًا فرعيًا لتضمين السياق لمزيد من التوضيح لجمهورك

لا تذهب للبحث عن تطبيقات التعليقات التوضيحية أيضًا، لأن يحتوي ClickUp على تعليقات توضيحية بصيغة PDF أيضًا!

3. انقر فوق الذكاء الاصطناعي مساعد الكتابة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي من ClickUp هو

أداة ذكاء اصطناعي التي تستخدمها العديد من الأقسام في مختلف الصناعات لإنشاء محتوى مقنع يدفع الأعمال إلى الأمام. تعمل المنصة على تسخير قوة الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تبسيط عملية الكتابة وتحسينها، مما يسهّل على الفرق التعاون وإنتاج محتوى عالي الجودة يلقى صدى لدى الجمهور المستهدف.

باستخدام مساعد الكتابة في ClickUp، يمكن للمستخدمين:

تلخيص الملاحظات في ثوانٍ

إنشاء عناصر الإجراءات

تنسيق الملاحظات

4. انقر فوق الخرائط الذهنية أطلق العنان لجانبك الإبداعي لأن ClickUp لديه مكان لأفكارك مع

الخرائط الذهنية .

إنشاء و تنظيم المشاريع والمهام والمفاهيم هنا باستخدام وضع المهام. أو استخدم الوضع الفارغ للعصف الذهني دون أي صلة بالمهام.

إنشاء خريطة ذهنية في الوضع الفارغ

ClickUp: الإجابة على المناظرة بين الفكرة والمفهوم

ليس هناك شك في أن تطبيق Notion و Evernote من أشهر التطبيقات لتدوين الملاحظات القياسية.

لكن لديهما قيود.

سواء كان ذلك بسبب الأسعار أو السعة التخزينية المحدودة، فهو خيار صعب.

ما تحتاجه في الواقع هو أداة تقدم كل ما يمكن لـ Evernote و Notion والمزيد.

_لحسن الحظ، هذا هو بالضبط المكان الذي يأتي فيه ClickUp

إنها الأداة المثالية أداة الإنتاجية التي يمكن أن تكون مدير مشروعك ومدوّن الملاحظات ومتعقب المهام ومدير المستندات وأداة التذكير وغير ذلك الكثير.

_هل تبدو حزمة متكاملة؟

إذن احصل على ClickUp مجانًا اليوم واجعل تدوين الملاحظات سهلًا وممتعًا وهادفًا.

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