اختبرنا أفضل 10 برامج ويكي للشركات في عام 2025

على الرغم من أن ويكيبيديا هي الويكي الأكثر شهرة على وجه الأرض، إلا أن الويكي ليست كلها عامة.

فقد دفعت ممارسات مشاركة المعرفة والشفافية داخل المؤسسات إلى استخدام الويكي الداخلية للشركات. الآن، أي ويكي هو مستودع سهل الإنشاء للمعلومات على شكل موقع إلكتروني. ويمكن لجميع أنواع المستخدمين الحفاظ على واحد.

من فرق العمل إلى فرق تكنولوجيا المعلومات، يمكنهم جميعًا نشر محتوى على صفحات محددة عبر برنامج ويكي. ويمكنهم أيضاً التعليق على تلك الصفحات وتغيير المحتوى المنشور من قبل الآخرين.

تستخدم الشركات الويكي كمصدر وحيد للحقيقة لإجراءات الشركة وسياساتها. فهي تبني قواعد المعرفة وتدير مستنداتها باستخدام أدوات برمجيات الويكي. لكنهم يستخدمون أيضاً الويكي لوصف عمليات الفريق، وتحديد متطلبات المشروع وتعيين موظفين جدد أو تدريبهم.

ومهما كانت حالة الاستخدام التي تفكر فيها، فإن المعرفة الموجودة في رؤوس أعضاء الفريق تكون عديمة الفائدة ما لم يطبقوها أو يتشاركوها. وبرامج مستودعات الويكي هي الحزام الناقل لنشر المعرفة المؤسسية.

بالإضافة إلى ذلك، تجعل أدوات الويكي العثور على تلك المعلومات ذات الصلة أسهل وأسرع بكثير. وتأتي هذه الأدوات مزودة بميزات البحث والمصادقة وإدارة الوصول وسجل الإصدارات لتنظيم المعرفة عبر الشركة. لذا تابع القراءة لمعرفة المزيد عن أفضل برامج الويكي وماهيتها وأفضل الميزات لإدارة المشاريع وأنواع إدارة المعرفة المختلفة.

ما هي برامج الويكي؟

تدعم برمجيات الويكي تطوير وتشغيل الصفحات الداخلية أو الخارجية لتكون مرجعًا لمعرفة الشركة أو توثيق موضوع معين. ويمكن أن يشمل ذلك أيضًا إنشاء المحتوى في مستودعات الويكي على الإنترنت وتحديثه وتنظيمه (أو الربط التشعبي) والتنقل بين محتوياته.

لكن إنشاء محتوى الويكي أو تحديثه هو أمر تعاوني، لذا فإن البرامج الخاصة بمواقع الويكي تدعم تعاون الفريق . ويحتاج أعضاء الفريق إلى متصفح ويب فقط للحصول على أذونات الوصول للسماح لهم بإنشاء صفحات جديدة داخل الويكي وتحرير الصفحات الموجودة التي أنشأها أعضاء آخرون.

تستخدم الشركات برامج الويكي لإنشاء ويكي داخلية للموظفين وويكي خارجية للعملاء أو المستخدمين. على سبيل المثال، يمكن أن تحتوي الويكي الخارجية على إرشادات مفيدة للمنتج. خلاصة القول، تمكّنك أدوات الويكي من جعل المعرفة المؤسسية أو معرفة المنتج مركزية. تاريخ الويكي

كان الويكي موجودًا منذ 25 مارس 1995، عندما نشر هوارد ج. "وارد" كننغهام، وهو مبرمج كمبيوتر أمريكي، أول ويكي على موقع شركته الاستشارية. كان كننغهام يبرمج برنامج الويكي الذي حافظ على الويكي الخاص به المسمى "ويكي ويكي ويب" منذ عام 1994.

أفضل 10 برمجيات ويكي في مؤسستك

1. ClickUp - الأفضل لويكي الشركات

أنشئ مستندات جميلة وجداول أعمال الاجتماعات ومذكرات الويكي والمزيد - ثم اربطها بسير العمل ونفذ الأفكار مع فريقك

بالطبع، سنبدأ بـ أفضل برامج قاعدة المعرفة : ClickUp! إنها منصة الإنتاجية المتكاملة التي تحتوي على كل ما تحتاجه فرق العمل لتنفيذ وإدارة مواقع الويكي.

بالتأكيد، إنه حل لكل ما يتعلق بإدارة المشاريع والإنتاجية، بالإضافة إلى برنامج ويكي مدمج- ClickUp Docs . ولكن إليك الأمر: ClickUp ممتاز إذا كانت مشاريعك وسير عملك كثيفة المستندات.

إنشاء اللوحات البيضاء والمستندات في ClickUp وربط مهام المشروع بها. بعد ذلك، قم بتنظيم كل تلك الأجزاء المعرفية وتعاون عليها، في الوقت الفعلي أو لا. إجراءات التشغيل الموحدة، وملاحظات الاجتماعات، والمذكرات الموجزة، ومواصفات المتطلبات - اعمل على كل ذلك باستخدام ClickUp Docs.

أفضل ميزات ClickUp

مستندات في السياق أرفق المستندات في سياقها أرفق المستندات إلىالمشاريع والمهام ذات الصلة بها والوصول إليها من داخل المشروع أو المهمة.

أرفق المستندات في سياقها أرفق المستندات إلىالمشاريع والمهام ذات الصلة بها والوصول إليها من داخل المشروع أو المهمة. علاقات المستندات : الارتباط بمستند أو مهمة من داخل مستند آخر.

: الارتباط بمستند أو مهمة من داخل مستند آخر. تداخل الصفحات في المستندات : لتنظيم المحتوى الخاص بك، قم بتقسيم المستندات إلى صفحات فرعية متداخلة داخل المستند الرئيسي.

: لتنظيم المحتوى الخاص بك، قم بتقسيم المستندات إلى صفحات فرعية متداخلة داخل المستند الرئيسي. أرشفة المستندات : بدلاً من حذف المستندات، قم بأرشفتها. ستقوم المنصة بإخفاء تلك المستندات، مع الاحتفاظ بها حتى تتمكن من العثور عليها لاحقًا إذا احتجت إلى ذلك.

: بدلاً من حذف المستندات، قم بأرشفتها. ستقوم المنصة بإخفاء تلك المستندات، مع الاحتفاظ بها حتى تتمكن من العثور عليها لاحقًا إذا احتجت إلى ذلك. تنسيق نصي غني : عندما تطول المستندات، فإن تنظيمها باستخدام قوائم التبديل والخلفيات الملونة والأعمدة يكون فعالاً للغاية.

: عندما تطول المستندات، فإن تنظيمها باستخدام قوائم التبديل والخلفيات الملونة والأعمدة يكون فعالاً للغاية. حقوق وصول مخصصة : حماية مستنداتك من التعديلات غير المرغوب فيها من قبل جمهور محدد.

: حماية مستنداتك من التعديلات غير المرغوب فيها من قبل جمهور محدد. التحرير في الوقت الفعلي : تعاون مباشرة مع فريقك على المحتوى ووضع علامة على الأعضاء في التعليقات.

: تعاون مباشرة مع فريقك على المحتوى ووضع علامة على الأعضاء في التعليقات. فئات المستندات : وسم المستندات بفئات حتى تتمكن من الوصول إليها والعثور عليها بسهولة.

: وسم المستندات بفئات حتى تتمكن من الوصول إليها والعثور عليها بسهولة. القوالب : احفظ المستندات المستخدمة بشكل متكرر كقوالب لوقت لاحق. (راجع هذهقوالب الملخص التنفيذي!)

: احفظ المستندات المستخدمة بشكل متكرر كقوالب لوقت لاحق. (راجع هذهقوالب الملخص التنفيذي!) إنشاء المهام : تحويل التعليقات إلى مهام وتعيينها لأعضاء فريقك.

: تحويل التعليقات إلى مهام وتعيينها لأعضاء فريقك. دعم تخفيض السعر : لوحة المفاتيح وأوامر القطع تنسيق المحتوى بلغة تخفيض السعر.

: لوحة المفاتيح وأوامر القطع تنسيق المحتوى بلغة تخفيض السعر. تنسيق كتلة الكود: تحسين إمكانية قراءة التعليمات البرمجية في وثائقك باستخدام تمييز بناء الجملة. قوالب الويكي هي مورد رائع لبدء تشغيل مركز المعرفة الخاص بك. ولضمان النجاح المستدام لمعلومات فريقك على الويكي على نحو مستدام، قم بإنشاء أساس قوي بمساعدة قالب ويكي ClickUp . استخدم هذا القالب كدليل بدء سريع حتى يكون فريقك جاهزًا بمركز معلومات موثق جيدًا.

وفِّر وصولاً سهلاً إلى المعرفة لكل فرد في الفريق واسمح بإنشاء محتوى جديد بشكل أسرع باستخدام قالب ويكي الخاص بـ ClickUp

قيود ClickUp

يوفر ClickUp إمكانيات عديدة للتخصيص لدرجة أنك قد تشعر بالإرهاق قليلاً في البداية.

لن تجد جميع طرق عرض ClickUp على تطبيق الجوال (حتى الآن).

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات للمستخدم الواحد شهريًا

: 7 دولارات للمستخدم الواحد شهريًا للشركات : 12 دولاراً للمستخدم الواحد شهرياً

: 12 دولاراً للمستخدم الواحد شهرياً المؤسسات: اتصل بالمبيعات

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. Confluence - الأفضل لتعاون الفريق

عبر أطلسيانكونفلوينس توفر الويكي للفرق مساحات عمل لمشاركة المعرفة وتهدف إلى تعزيز التعاون حول تلك المعرفة. مساحات العمل مناسبة للفرق والمشاريع من أي حجم ونوع.

كما أن كونفلوينس لا يناسب المشاريع ذات المهام الحرجة ذات الممارسات عالية المستوى فحسب، بل يناسب أيضًا الفرق التي تبحث عن قناة للاستفادة من شفافية المعلومات. مقارنة Notion مقابل Confluence ,

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كونفلوينس أفضل الميزات

شجرة الصفحات : هيكل هرمي للمساحات والصفحات يجعل العثور على المحتوى سريعاً وسهلاً.

: هيكل هرمي للمساحات والصفحات يجعل العثور على المحتوى سريعاً وسهلاً. التكامل مع جيرا : ربط مشكلات Jira بصفحات Confluence. علاوة على ذلك، يمكنك إضافة خرائط طريق Jira إلى صفحات Confluence وتحديثها في الوقت الفعلي باستخدام ماكرو Jira Roadmap.

: ربط مشكلات Jira بصفحات Confluence. علاوة على ذلك، يمكنك إضافة خرائط طريق Jira إلى صفحات Confluence وتحديثها في الوقت الفعلي باستخدام ماكرو Jira Roadmap. التكامل مع Trello : قم بتضمين بطاقات ولوحات Trello في صفحات Confluence وقم بإدارتها في الوقت الفعلي تمامًا كما تفعل في Trello. وعلى العكس من ذلك، قم بإرفاق صفحات Confluence ببطاقات Trello حتى تتمكن من التحقق من تغييرات الصفحة والتعليقات في سياق المهام.

: قم بتضمين بطاقات ولوحات Trello في صفحات Confluence وقم بإدارتها في الوقت الفعلي تمامًا كما تفعل في Trello. وعلى العكس من ذلك، قم بإرفاق صفحات Confluence ببطاقات Trello حتى تتمكن من التحقق من تغييرات الصفحة والتعليقات في سياق المهام. التحرير في الوقت الفعلي : شارك في تحرير الصفحات مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي.

: شارك في تحرير الصفحات مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي. الإشعارات : ضع علامة على زملائك في الفريق أو الفريق بأكمله وقم بتعيين المهام لهم.

: ضع علامة على زملائك في الفريق أو الفريق بأكمله وقم بتعيين المهام لهم. موجز مخصص : يقوم Confluence بتخصيص الصفحة الرئيسية لكل مستخدم لعرض المساحات التي قام بزيارتها مؤخرًا، ومسودات الصفحات قيد التقدم، ونشاط الصفحة.

: يقوم Confluence بتخصيص الصفحة الرئيسية لكل مستخدم لعرض المساحات التي قام بزيارتها مؤخرًا، ومسودات الصفحات قيد التقدم، ونشاط الصفحة. المدونات : إنشاء مدونات ونشر مشاركات المدونة في Confluence.

: إنشاء مدونات ونشر مشاركات المدونة في Confluence. التسميات: قم بتطبيق التسميات على الصفحات والمرفقات لتسريع البحث عن المحتوى الذي تحتاجه والعثور على المحتوى ذي الصلة.

قيود Confluence

لا يرقى مستوى التفاصيل في رسائل الخطأ أحياناً إلى مستوى توقعات المستخدمين.

يمكن أن تكون نتائج البحث المستندة إلى النص عن المستندات أكثر دقة.

أبلغ بعض المستخدمين عن صعوبات في لصق المحتوى من صفحات Confluence في برامج الطرف الثالث.

تسعير Confluence

مجاني: لعشرة مستخدمين (اشتراك شهري فقط)

قياسي: 5.75 دولار لكل مستخدم (تقديري)

قسط: 11 دولارًا لكل مستخدم (تقديري)

المؤسسات: اتصل بالمبيعات

تقييمات ومراجعات Confluence

G2: 4.1/5 (أكثر من 3000 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

اعثر على الأفضل

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/6092/بدائل-التقاء-البدائل/ التأثير على البدائل *%/%href/_

يجب أن تعرفها في دليلنا*_

3. Zoho Learn - الأفضل للمعرفة المنظمة

عبر زوهو زوهو ويكي هو برنامج ويكي من Zoho لبناء مستودعات المعرفة للفرق. ومع ذلك، يجب أن ننبهك إلى أن ميزات Zoho Wiki تنتمي إلى منصة أوسع نطاقًا - Zoho Learn، وهو نظام إدارة التعلم. ولكن إذا فكرت في الأمر، فإن القاعدة المعرفية ليست أكثر من مستودع للتعلم، لذا فإن التداخل منطقي.

أفضل ميزات Zoho Learn Zoho Learn

الأدلة والفصول : هيكلة المعلومات في كتيبات مصنوعة من مقالات معرفية متعددة تتعلق بموضوع ما. وإذا كان الموضوع معقدًا بما فيه الكفاية، قم بتجميع المقالات في فصول داخل الدليل.

: هيكلة المعلومات في كتيبات مصنوعة من مقالات معرفية متعددة تتعلق بموضوع ما. وإذا كان الموضوع معقدًا بما فيه الكفاية، قم بتجميع المقالات في فصول داخل الدليل. مساحات مخصصة مساحات: تنظيم المقالات والأدلة في مساحات مخصصة لأقسام أو فرق عمل محددة.

مخصصة مساحات: تنظيم المقالات والأدلة في مساحات مخصصة لأقسام أو فرق عمل محددة. محرر ويكي تعاوني : يشارك أعضاء الفريق الذين يتمتعون بامتيازات وصول على مستوى المساهمين في تحرير المقالات في الوقت الفعلي.

: يشارك أعضاء الفريق الذين يتمتعون بامتيازات وصول على مستوى المساهمين في تحرير المقالات في الوقت الفعلي. قوالب مخصصة: حفظ المقالات كقوالب لإعادة استخدامها كنقطة بداية لمقالات أخرى.

قيود Zoho Learn

لا يتكامل مع Zoho Desk، وهو حل برمجيات خدمة العملاء ومكتب المساعدة عبر الإنترنت من Zoho، حيث يحتفظ بعض عملاء Zoho بمعرفة العملاء.

تفتقر إلى مستودع قوالب أكثر شمولاً.

لا تدعم الأداة تعيين عدة مستخدمين لكل مساحة.

تسعير Zoho Learn

مجانًا:

اكسبرس 1 دولار لكل مستخدم شهريًا

احترافي: 3 دولارات لكل مستخدم شهريًا

Zoho Learn التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (10 تقييمات)

Capterra: 4.5/5 (2 تقييمات)

4. Helpjuice - الأفضل لخدمة العملاء

عبر HelpJuice HelpJuice هو برنامج ويكي يضع نفسه على أنه مخصص لخدمة العملاء. يزعمون أن أداتهم تساعد الشركات على توسيع نطاق خدمة العملاء من خلال قواعد المعرفة بطريقتين.

يراجع العملاء تلك المحاور بأنفسهم بدلاً من الاتصال بفرق الدعم الفني. وتعتمد تلك الفرق على المحاور الداخلية لتقديم أفضل خدمة عملاء.

Helpjuice أفضل الميزات

بحث مصمم خصيصاً : طورت Helpjuice محرك بحث من الصفر، مصمم خصيصًا لكيفية بحث المستخدمين في قواعد المعرفة.

: طورت Helpjuice محرك بحث من الصفر، مصمم خصيصًا لكيفية بحث المستخدمين في قواعد المعرفة. قواعد المعرفة المحلية : صممت Helpjuice العديد من السمات المخصصة وخصصت يدويًا لكل عميلقواعد إدارة المعرفة.

: صممت Helpjuice العديد من السمات المخصصة وخصصت يدويًا لكل عميلقواعد إدارة المعرفة. تحليلات شاملة : احصل على رؤى قابلة للتنفيذ من Helpjuice Analytics، مثل عدد المستخدمين الذين يقرؤون كل مقالة، ومن هم، وما هي المقالات التي يجب أن تدخل في المركز، والمقالات التي تحتاج إلى تحسين.

: احصل على رؤى قابلة للتنفيذ من Helpjuice Analytics، مثل عدد المستخدمين الذين يقرؤون كل مقالة، ومن هم، وما هي المقالات التي يجب أن تدخل في المركز، والمقالات التي تحتاج إلى تحسين. تحسين محرك البحث : من خلال الترتيب العالي على جوجل، يصل المستخدمون إلى صفحات Helpjuice من خلال البحث على جوجل عن المعلومات التي يبحثون عنها.

: من خلال الترتيب العالي على جوجل، يصل المستخدمون إلى صفحات Helpjuice من خلال البحث على جوجل عن المعلومات التي يبحثون عنها. متعدد اللغات الدعم : تمكين خدمة العملاء في جميع أنحاء العالم من خلال قواعد المعرفة بلغات متعددة. ترجمة المحتوى تلقائيًا على Helpjuice باستخدام التعلم الآلي وترجمة Google.

: تمكين خدمة العملاء في جميع أنحاء العالم من خلال قواعد المعرفة بلغات متعددة. ترجمة المحتوى تلقائيًا على Helpjuice باستخدام التعلم الآلي وترجمة Google. التعاون في الوقت الفعلي: التعليق على المقالات والرد على المساهمين في المقالات مباشرةً.

قيود Helpjuice

تستغرق إدارة فئات المقالات وقتاً لفهمها.

منحنى التعلّم لفهم بعض قوالب المقالات حاد بعض الشيء.

قد تستفيد واجهة الإدارة من تحسين التصميم المرئي.

تسعير Helpjuice

البداية: 120 دولارًا شهريًا (حتى 4 مستخدمين)

التشغيل: 200 دولار شهريًا (حتى 16 مستخدمًا)

قسط محدود: 289 دولارًا شهريًا (حتى 60 مستخدمًا)

بريميوم غير محدود: 499 دولاراً شهرياً (عدد غير محدود من المستخدمين)

تقييمات ومراجعات Helpjuice

G2: 4.3/5 (16 تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (92 تقييمًا)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/69693/undefined/ قوالب النشرات الإخبارية %/%href/_

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5. لوح - الأفضل للتنسيق المرئي

عبر سلاب سلاب يسوق نفسه كبرنامج ويكي للمؤسسات مناسب تمامًا للفرق التقنية وغير التقنية. وهو الأفضل للشركات التي لديها فرق عمل متعددة تحتاج إلى ويكي مرئي وقدرات تنسيق.

سلاب أفضل الميزات

التصميم المرئي : يراهن Slab على تقديم محتوى ذي جاذبية بصرية عالية، مما يقلل من الحاجة إلى التنسيق المكثف.

: يراهن Slab على تقديم محتوى ذي جاذبية بصرية عالية، مما يقلل من الحاجة إلى التنسيق المكثف. المواضيع : تنظم مواقع الويكي الخاصة بهم المحتوى حسب الموضوع، مما يسهل تصفح المعرفة واكتشافها.

: تنظم مواقع الويكي الخاصة بهم المحتوى حسب الموضوع، مما يسهل تصفح المعرفة واكتشافها. بحث موحد: يحصل المستخدمون الذين يبحثون عن معلومات على ويكي سلاب على نتائج عبر سلاب وجميع أدوات عملاء سلاب المدمجة معها.

قيود سلاب #### قيود سلاب

التسلسل الهرمي للمشاريع والمشاركات غير واضح للمبتدئين.

الإحالة المرجعية لعناوين محددة في المنشورات معقدة بعض الشيء من وجهة نظر التصميم التفاعلي.

يعد التنقل بين المواضيع المختلفة أمرًا صعبًا في بعض الأحيان.

تسعير لوح

مجاني: 0 دولار

الشركات الناشئة: 6.67 دولار لكل مستخدم شهرياً

الشركات: 12.5 دولار لكل مستخدم شهرياً

الشركات: اتصل بالمبيعات

Slab التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

كابيترا: 4.8/5 (39 تقييم)

6. GitBook - الأفضل لتوثيق المطورين

عبر GitBook GitBook طوّر برنامج Public Docs، وهو برنامج ويكي مخصص لنشر المعرفة التقنية. تم تصميم برنامج Public Docs خصيصًا كمنصة توثيق، وهو مناسب لمشاركة وثائق المنتج وبناء قواعد المعرفة الداخلية وواجهات برمجة التطبيقات.

أفضل ميزات GitBook GitBook

طلبات التغيير : تتبع التغييرات على كل صفحة، ومقارنة الإصدارات، ودمج التغييرات وعكسها.

: تتبع التغييرات على كل صفحة، ومقارنة الإصدارات، ودمج التغييرات وعكسها. مصادقة آمنة : يمكن للعملاء والشركاء عرض الوثائق بأمان من خلال منصات مصادقة متعددة وتسجيل دخول واحد.

: يمكن للعملاء والشركاء عرض الوثائق بأمان من خلال منصات مصادقة متعددة وتسجيل دخول واحد. دعم وثائق المطورين . قم بتضمين كتل التعليمات البرمجية ومقاطع الفيديو وبيئات وضع الحماية المباشرة في وثائقك.

. قم بتضمين كتل التعليمات البرمجية ومقاطع الفيديو وبيئات وضع الحماية المباشرة في وثائقك. التعليقات والمناقشات : اترك تعليقات مضمنة على الصفحات وحوِّل هذه التعليقات إلى سلاسل مناقشات.

: اترك تعليقات مضمنة على الصفحات وحوِّل هذه التعليقات إلى سلاسل مناقشات. إشعارات : إشعارات داخل التطبيق والبريد الإلكتروني حول المحتوى الجديد أو التغييرات المهمة التي تطرأ على المحتوى أو التغييرات في رؤية المستندات.

: إشعارات داخل التطبيق والبريد الإلكتروني حول المحتوى الجديد أو التغييرات المهمة التي تطرأ على المحتوى أو التغييرات في رؤية المستندات. مزامنة Git: مزامنة وثائق المطورين مع قواعد التعليمات البرمجية المقابلة.

قيود GitBook

لا تسمح المنصة للمستخدمين بتخصيصها كثيرًا.

تتطلب وظيفة التصدير بعض التحسينات من حيث التنسيق.

لا يوفر GitBook تجربة تأهيلية ووثائق مصممة خصيصًا للمبتدئين والمستخدمين غير المعتادين على Git.

تسعير GitBook

شخصي: 0 دولار

زائد: 6.7 دولار لكل مستخدم شهرياً

محترف: 12.5 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: اتصل بالمبيعات

تقييمات ومراجعات GitBook GitBook

G2: 4.7/5 (81 مراجعة)

كابيترا: 4.5/5 (15 مراجعة)

7. Notion - الأفضل للمستخدمين متعددي الاستخدامات

عبر Notion ويكي فكرة لا تستهدف مجالاً محددًا أو نوعًا معينًا من التوثيق. وبدلاً من ذلك، فهي تتكيف لتناسب أنواعًا متنوعة من قواعد المعرفة، مثل صفحات معلومات الشركة ومستودعات إرشادات العلامة التجارية والفرق الهندسية وإعداد الموظفين.

أفضل ميزات #### Notion

التنوع : يمكن أن يلبي متطلبات فرق المحتوى ذات وتيرة الإنتاج العالية والمشاريع الكبيرة وأقسام الموارد البشرية التي تحتاج إلى مركزية موادها التدريبية.

: يمكن أن يلبي متطلبات فرق المحتوى ذات وتيرة الإنتاج العالية والمشاريع الكبيرة وأقسام الموارد البشرية التي تحتاج إلى مركزية موادها التدريبية. كتل متزامنة : تحديثات تلقائية للمحتوى تتغير عبر جميع المساحات.

: تحديثات تلقائية للمحتوى تتغير عبر جميع المساحات. عمليات التكامل: Slack وFigma وJira والمزيد

قيود مفهوم

في بعض الأحيان، تكون الإشعارات غير دقيقة.

إعداد تذكيرات متكررة للمهام الفرعية أمر شاق بعض الشيء.

لا يدعم المهام المتكررة ويفتقر إلى الميزات الموجهة للمهام.

تسعير #### تسعير Notion

مجاني: 0 دولار

زائد: 8 دولارات لكل مستخدم شهرياً

الأعمال: 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: اتصل بالمبيعات

تقييمات ومراجعات #### Notion

G2: 4.6/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم)

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8. Document360 - الأفضل للشركات المتنامية

عبر المستند 360 المستند 360 هو برنامج ويكي للمؤسسات لبناء قواعد معرفية للعملاء والموظفين في الشركات النامية. ويمكن أن تكون قواعد المعرفة هذه أي شيء بدءًا من أدلة المستخدم عبر الإنترنت والبرامج التعليمية وملاحظات الإصدار إلى صفحات الأسئلة الشائعة وكتيبات الموظفين وكتيبات المبيعات أو التسويق.

Document360 أفضل الميزات

مساعد قاعدة المعرفة : أداة يمكن تضمينها في منتجات SaaS أو مواقع الويب التي تعرض قواعد معارف Document360 عليها.

: أداة يمكن تضمينها في منتجات SaaS أو مواقع الويب التي تعرض قواعد معارف Document360 عليها. بوابة قاعدة المعرفة : تمكين كتّاب المحتوى ومحرري المحتوى من العمل معاً في نفس البيئة.

: تمكين كتّاب المحتوى ومحرري المحتوى من العمل معاً في نفس البيئة. الإدخالات والإضافات : الاتصال بمكاتب المساعدة، وروبوتات الدردشة الآلية، وأدوات الترجمة، وبرامج التحليل، وأنظمة تعاون الفريق.

: الاتصال بمكاتب المساعدة، وروبوتات الدردشة الآلية، وأدوات الترجمة، وبرامج التحليل، وأنظمة تعاون الفريق. واجهة برمجة تطبيقات المنصة: تمنح واجهة برمجة التطبيقات إمكانية الوصول للقراءة والكتابة إلى قواعد المعرفة.

قيود Document360

واجهة المستخدم ليست بديهية.

أبلغ المستخدمون أن البرنامج بطيء أحياناً في تحرير المقالات أو حفظها.

Document360 التسعير

قياسي: 149 دولارًا لكل مشروع شهريًا

احترافي: 299 دولاراً لكل مشروع شهرياً

الأعمال: 399 دولارًا لكل مشروع شهريًا

المؤسسات: 599 دولارًا لكل مشروع شهريًا

Enterprise Plus: اتصل بالمبيعات

Document360 التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (325 تقييمًا)

Capterra: 4.7/5 (157 مراجعة)

9. نوكلينو - الأفضل للمبادئ التوجيهية المبسطة

عبر نوكلينو نوكلينو هو برنامج ويكي يركز على البساطة. ولكن في حين أنه نظيف وخالٍ من الفوضى، إلا أنه شامل بما فيه الكفاية ليشمل ميزات إدارة المشاريع.

Nuclino أفضل الميزات

دعم تخفيض السعر : تنسيق المحتوى باستخدام أوامر لوحة مفاتيح Markdown.

: تنسيق المحتوى باستخدام أوامر لوحة مفاتيح Markdown. حفظ تلقائي : حفظ التغييرات تلقائيًا ومزامنة المحتوى عبر الأجهزة.

: حفظ التغييرات تلقائيًا ومزامنة المحتوى عبر الأجهزة. مناظر متعددة : يعرض المعرفة والمستندات منظمة في طرق عرض، مثل القوائم أو الرسوم البيانية.

: يعرض المعرفة والمستندات منظمة في طرق عرض، مثل القوائم أو الرسوم البيانية. تصدير: تصدير: حفظ المحتوى بتنسيقات متنوعة، مثل PDF وWord وMarkdown.

قيود #### قيود نوكلينو

لا يوصي بعض مستخدمي Nuclino باستخدام الأداة للمواقع الإلكترونية الكبيرة.

لا تتكامل معبرنامج إدارة المشاريع بخلاف Jira.

يمكن أن تستفيد الصفحات الرئيسية للمجموعات من كونها قابلة للتحرير.

#

مجاني: 0 دولار

قياسي: 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا

قسط: 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً

Nuclino التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (20 تقييمًا)

كابيترا: 4.7/5 (49 مراجعة)

مكافأة: تحقق من الأعلى

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/106270/undefined/ 10 بدائل Nuclino والمنافسين* %/%href/

10. Google Drive - الأفضل لمستخدمي Google Workspace

عبر جوجل

ربما لم تفكر أبدًا في جوجل درايف بهذه الطريقة، ولكن يمكنك استخدامه لإنشاء قواعد المعرفة. في الواقع، تستخدم الكثير من الشركات Google Drive كبرنامج ويكي خاص بها لإبقاء الموظفين على نفس الصفحة.

أفضل ميزات جوجل

الأمان : حماية مدمجة ضد البرمجيات الخبيثة وفيروسات الفدية والبريد المزعج. كما أنه يوفر وصولاً مشفّرًا إلى الملفات ويفحص المستندات بحثًا عن البرامج الضارة وفيروسات الفدية والبريد المزعج والتصيد الاحتيالي.

: حماية مدمجة ضد البرمجيات الخبيثة وفيروسات الفدية والبريد المزعج. كما أنه يوفر وصولاً مشفّرًا إلى الملفات ويفحص المستندات بحثًا عن البرامج الضارة وفيروسات الفدية والبريد المزعج والتصيد الاحتيالي. عمليات التكامل : الاتصال بمنتجات Google الأخرى مثل جداول البيانات والمستندات والعروض التقديمية

: الاتصال بمنتجات Google الأخرى مثل جداول البيانات والمستندات والعروض التقديمية دعم أنواع ملفات متعددة : تحرير ملفات PDF وتصدير المستندات إلى أنواع ملفات مثل PDF.

: تحرير ملفات PDF وتصدير المستندات إلى أنواع ملفات مثل PDF. بحث Google: تقنية البحث التي تعتمد عليها في Google مضمنة في Drive.

قيود Google

بالنسبة للمحتوى المعقد، من الأفضل العمل على جهاز كمبيوتر مكتبي بدلاً من جهاز محمول، خاصةً بالنسبة لأفضل خيارات برامج الويكي

لا يوجد تشفير من طرف إلى طرف، مما يعني أنه يمكن لـ Google الوصول إلى المعلومات المخزنة في Drive.

تسعير Google

للأفراد: 0 دولار

للأعمال القياسية: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات جوجل

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 26,000 تقييم)

أنواع برامج الويكي

نقوم بتصنيف البرامج الخاصة بمواقع الويكي وفقًا لثلاثة معايير: من يمكنه الوصول إلى الويكي التي تدعمها، والغرض من تلك الويكي، ومن يحافظ على برنامج الويكي. وهذه هي الأنواع:

الويكي العامة أو الخاصة

تدعم أدوات الويكي العامة الويكي العامة، بينما تدعم أدوات الويكي الخاصة الويكي الخاصة. ويكمن الفرق بين الويكي العامة والخاصة في كيفية وصول المستخدمين إليها ومن هم هؤلاء المستخدمون.

فمواقع الويكي العامة - مثل ويكيبيديا - متاحة لأي شخص على الإنترنت. أما الويكي الخاصة - أو الويكي الداخلية - فيمكن لعدد محدود من الأشخاص الوصول إليها عبر المصادقة.

تستخدم الشركات مواقع الويكي الخاصة لمشاركة المعرفة بين موظفيها. ولكن يمكن للشركة أيضًا استخدام مواقع الويكي العامة لتوصيل معلومات المنتج مع المستخدمين ومعلومات المشروع مع العملاء.

الويكي الشخصية أو الخاصة بالشركات

على غرار برمجيات الويكي العامة والخاصة، فإن أدوات الويكي الشخصية أو الخاصة بالشركات تدعم الويكي الشخصية أو الخاصة بالشركات، على التوالي. قد تخدم الويكي الخاصة بالشركات غرضًا تجاريًا وتنتمي إلى مؤسسة ما، لكن الويكي قد تخدم غرضًا ترفيهيًا وتنتمي إلى فرد.

سحابة مستضافة أو ويكي مستضافة ذاتيًا

إذا اخترت برنامج ويكي مستضاف ذاتيًا، فيجب عليك تثبيته على خوادمك. يجب عليك أيضًا إنشاء فريق متخصص من محترفي تكنولوجيا المعلومات لصيانته. ويجب أن يكون أعضاء الفريق قادرين على تخصيص وتطوير برنامج ويكي مفتوح المصدر، وهو أمر مكلف.

ومع ذلك، توفر شركات الاستضافة برنامج ويكي مستضاف على السحابة، وهو برنامج كخدمة. ويضمن مزودو الاستضافة أمان المعلومات التي تحتفظ بها على موقع الويكي المستضاف سحابياً. كما أنهم يحافظون على تلك البرمجيات بانتظام من خلال تحديثها وتطوير ميزات جديدة أو تحسين الميزات الموجودة.

أمثلة على المحتوى على برنامج ويكي المستضاف ذاتيًا

ونظرًا لأن برنامج الويكي المستضاف ذاتيًا متصل بالإنترنت، يمكن لأعضاء الفريق أو العملاء أو المستخدمين الوصول إلى منصة الويكي في أي وقت وفي أي مكان. يتضمن محرك ويكي الشركة أو محرك ويكي عادةً ما يلي:

معلومات الشركة : بيانات المهمة والرؤية والقيم

: بيانات المهمة والرؤية والقيم المخطط التنظيمي : هيكل الشركة وتقسيمات الأقسام وأدلة الموظفين

: هيكل الشركة وتقسيمات الأقسام وأدلة الموظفين كتيبات الموظفين : سياسات الشركة ومزاياها وقواعدها وشروطها

: سياسات الشركة ومزاياها وقواعدها وشروطها إرشادات العلامة التجارية : النغمة والشعارات ولوحات الألوان والمواد الصحفية

: النغمة والشعارات ولوحات الألوان والمواد الصحفية بيانات الصناعة : التحليل التنافسي واستطلاعات أو تقارير الصناعة

: التحليل التنافسي واستطلاعات أو تقارير الصناعة المحتوى الداخلي: أفضل الممارسات، والأدلة الإرشادية، وأوراق المبيعات، والدروس التعليمية للمنتجات

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج ويكي؟

سبق أن ذكرنا بعض ميزات الويكي ولكن ما الذي يجب أن تستخدمه شركتك؟ يجب أن تكون برامج الويكي مصممة خصيصًا لمؤسستك وقابلة للتنقل للجميع، خاصةً المستخدمين غير التقنيين. فيما يلي بعض الميزات التي يجب مراعاتها:

وظائف البحث : تتيح أفضل برامج الويكي لفريقك أو عملائك أو المستخدمين البحث والعثور على المعلومات الدقيقة - بسرعة. يجب أن يحتوي الويكي الخاص بالشركة على وظيفة بحث دقيقة ومقصودة.

: تتيح أفضل برامج الويكي لفريقك أو عملائك أو المستخدمين البحث والعثور على المعلومات الدقيقة - بسرعة. يجب أن يحتوي الويكي الخاص بالشركة على وظيفة بحث دقيقة ومقصودة. التنقل : تعتبر التسلسلات الهرمية المنظمة للمحتوى ضرورية للمستخدمين لاستكشاف المحتوى على برنامج الويكي الخاص بك ومن خلال أشياء مثل مستودعات الويكي لـالربط ثنائي الاتجاه.

: تعتبر التسلسلات الهرمية المنظمة للمحتوى ضرورية للمستخدمين لاستكشاف المحتوى على برنامج الويكي الخاص بك ومن خلال أشياء مثل مستودعات الويكي لـالربط ثنائي الاتجاه. التعاون : يعد إنشاء المحتوى وتحريره وتحديثه دائمًا أمرًا ضروريًا لبرنامج الويكي. يجب أن تكون سهلة التنسيق وإضافة المحتوى وتضمين الصور أو الروابط أو التعليمات البرمجية.

: يعد إنشاء المحتوى وتحريره وتحديثه دائمًا أمرًا ضروريًا لبرنامج الويكي. يجب أن تكون سهلة التنسيق وإضافة المحتوى وتضمين الصور أو الروابط أو التعليمات البرمجية. سجل الإصدارات : تقوم أفضل أدوات الويكي بتتبع جميع التغييرات التي تطرأ على صفحات الويكي الخاصة بك لضمان المساءلة، وهو أمر بالغ الأهمية لبرامج الويكي مفتوحة المصدر. كما تتيح لك العودة بأمان إلى الإصدارات السابقة.

: تقوم أفضل أدوات الويكي بتتبع جميع التغييرات التي تطرأ على صفحات الويكي الخاصة بك لضمان المساءلة، وهو أمر بالغ الأهمية لبرامج الويكي مفتوحة المصدر. كما تتيح لك العودة بأمان إلى الإصدارات السابقة. المصادقة وإدارة الوصول : قد لا يكون حل الويكي الخاص بك ويكي عام ويتضمن معلومات خاصة بالشركة. أو قد يكون مزيجًا من الاثنين معًا، لذا أيًا كانت الحالة، فأنت بحاجة إلى أداة يمكنها التأكد من بقاء المحتوى الحساس مغلقًا.

: قد لا يكون حل الويكي الخاص بك ويكي عام ويتضمن معلومات خاصة بالشركة. أو قد يكون مزيجًا من الاثنين معًا، لذا أيًا كانت الحالة، فأنت بحاجة إلى أداة يمكنها التأكد من بقاء المحتوى الحساس مغلقًا. عمليات التكامل : تساعد تكاملات الجهات الخارجية بين برنامج الويكي الخاص بك والتطبيقات الأخرى في ربط البيانات والتحليلات بصفحاتك.

: تساعد تكاملات الجهات الخارجية بين برنامج الويكي الخاص بك والتطبيقات الأخرى في ربط البيانات والتحليلات بصفحاتك. وثائق المستخدم والدعم : إذا كنت بحاجة إلى استضافة مركز مساعدة، فيجب أن يكون حل الويكي الخاص بك قادرًا على العمل كمساحة مركزية للمستخدمين والمحتوى الخاص بك.

: إذا كنت بحاجة إلى استضافة مركز مساعدة، فيجب أن يكون حل الويكي الخاص بك قادرًا على العمل كمساحة مركزية للمستخدمين والمحتوى الخاص بك. القوالب والتخصيص: إذا كان تصميم الويكي الخاص بك من الصفر أمرًا صعبًا أو حتى غير مشجع، فابحث عن أدوات الويكي ذات القوالب المدمجة.

ما هو برنامج الويكي الأفضل لفريقك؟

اختيار أفضل أدوات برمجيات الويكي ليس بالأمر الهين. أنت بحاجة إلى برنامج ويكي معقد للحصول على تجربة مستخدم أكثر تقدمًا وتعقيدًا ومركزًا للمعرفة.

من الذكاء أن تختار برنامج الويكي الأفضل الذي يمكّن المستخدمين من إنشاء الصفحات وتحريرها بسهولة، حتى بالنسبة للمشاريع الكبيرة والمعقدة. وهنا تكمن أهمية ClickUp!

مع ميزات قوية مثل التحكم في الإصدار، والتحكم في الوصول، وإمكانيات البحث، يمكن للمستخدمين إدارة كمية هائلة من المعلومات والتنقل بكفاءة في ClickUp Docs.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل ClickUp كخيار رائع لبرامج الويكي لأنه يمكن أن يوفر خيارات تخصيص متقدمة، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص النظام الأساسي وفقًا لاحتياجاتهم وتفضيلاتهم الخاصة.

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