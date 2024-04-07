OneNote مقابل Notability: ما هي أداة تدوين الملاحظات الأفضل؟

رسميًا أُعلن عنه في عام 2002 تم تصميم OneNote بشكل مختلف عن التطبيقين الشقيقين Excel وWord. قدم OneNote ميزات مميزة للأشخاص لبناء ما يفضلونه بحرية من خلال أنظمة تدوين الملاحظات المفضلة لديهم .

في مطلع العقد الجديد وعندما تم إطلاق جهاز iPad من Apple لأول مرة في عام 2010، ظهر تطبيق Notability الرقمي في مجال تطبيقات تدوين الملاحظات. أصبح التطبيق هو التطبيق المفضل للطلاب الذين يدونون الملاحظات في الفصل الدراسي.

وكلا التطبيقين مليء بالميزات التي تساعدك في الحصول على أكبر قيمة من ملاحظاتك، ولكن هل يستحق استثمار وقتك وأموالك ذلك؟

إذا كنت تتنقل بين تطبيقي Microsoft OneNote و Notability، فقد وضعنا لك الدليل النهائي لميزاتهما وأسعارهما لمساعدتك في تحديد أفضل تطبيق لتدوين الملاحظات بالنسبة لك!

لنبدأ!

ما هو OneNote؟

عبر ون نوت يعد OneNote مركزًا قويًا من الميزات الفريدة التي تعزز تجربتك. فيما يلي بعض الميزات التي اخترناها لهذه المقالة:

التسلسل الهرمي لـ OneNote

يقدم حساب Office 365 الخاص بك دفتر ملاحظات افتراضي مع أقسام وصفحات اختيارية يمكنك تخصيصها ببضع نقرات فقط. قم بتسمية دفاتر الملاحظات بناءً على موضوعك أو فكرتك. ثم يمكن أن تعمل الأقسام مثل الفصول مع عناصر منظمة على صفحات مختلفة.

تخيل دفتر ملاحظات OneNote ككتاب مادي يحتوي على فصول وصفحات. وإنشاء دفتر جديد أمر في غاية السهولة!

عبر ون نوت

علامات OneNote المخصصة

من الشائع أن تعيش العناصر ذات الخصائص المتشابهة حياة منفصلة في أقسام أو صفحات مختلفة. كيف يمكنك تجميعها بحيث تتحدث مع بعضها البعض؟

استخدم علامات OneNote لتحقيق ذلك.

عبر ون نوت يتيح لك التطبيق أيضًا تخصيص وإضافة العديد من العلامات حسب حاجتك. ما هي الفوائد؟ ستتمكن من تصنيف عناصر معينة في العديد من دفاتر الملاحظات أو الصفحات أو الأقسام وتحديد سياقها وتحديدها!

OneNote OneNote Sticky Notes

إذا كانت هذه الميزة مفقودة من تطبيق OneNote الخاص بك، يمكنك تثبيتها من متجر Microsoft مجانًا!

إنها أفضل على الهواتف المحمولة للأشخاص دائمي التنقل. ما عليك سوى تدوين ملاحظتك، وستتم مزامنتها على الفور مع جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول أو الأجهزة الأخرى.

عبر مايكروسوفت

### OneNote OCR

يأتي OneNote أيضًا مزودًا ببرنامج التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، وهو برنامج مغير لقواعد اللعبة يسمح لك باستخراج النصوص القابلة للتحرير في الصورة وقراءتها. يمكنك نسخ النص من صورتك، ولصقه في برنامج نصي (مثل MS Word) وتحريره.

هل تريد نسخ ولصق بعض النصوص فقط دون عناء تحويل جميع الصور إلى نصوص قابلة للتحرير؟ يمكنك البحث عنها ببضع نقرات.

عبر ون نوت

قارئ OneNote الغامر

يدرك OneNote أن الفضاء الرقمي يمكن أن يربكك بسرعة مع المشتتات. لهذا السبب قدموا قارئًا غامرًا للقراءة المركزة.

تعمل هذه الميزة على إلغاء تشويش شاشتك بحيث تركز على النص فقط. يمكنك أيضًا ضبط خيارات المساحة ولون الخلفية والخط وحجم النص.

عبر مايكروسوفت إذا كان لديك تسجيلات صوتية من الاجتماعات أو المحاضرات، فإن إحدى الوظائف المثيرة في OneNote هي تحويل الكلام إلى نص حتى تظل حاضرًا ومركزًا في الغرفة!

تسعير OneNote

تقدم مايكروسوفت OneNote مجاناً!

ولكن هناك مشكلة: لإلغاء قفل الميزات المتميزة والاستمتاع بمساحة تخزين موسعة في OneDrive، تحتاج إلى الاشتراك في Microsoft 365.

الخبر السار؟ تحتوي كل خطة على اشتراك مجاني لمدة شهر واحد لاختبارها.

Microsoft 365 Family (99.99 دولارًا في السنة أو 9.99 دولارًا في الشهر) 5 مقاعد إجمالية تخزين سحابي إجمالي 6 تيرابايت متوافق مع أندرويد وiOS وويندوز وماك

(99.99 دولارًا في السنة أو 9.99 دولارًا في الشهر) مايكروسوفت 365 شخصي (69.99 دولارًا في السنة أو 6.99 دولارًا في الشهر) 1 شخص فقط 1 تيرابايت من التخزين السحابي متوافق مع أندرويد وiOS وويندوز وماك

(69.99 دولارًا في السنة أو 6.99 دولارًا في الشهر)

تحقق من هذه

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ما هي قابلية الملاحظة؟

عبر قابلية الملاحظة تطبيق Notability هو تطبيق بسيط لتدوين الملاحظات والتعليقات التوضيحية على ملفات PDF يخدم المستخدمين الذين يفضلون استخدام قلم Apple Pencil لرسم المستندات وترميزها. دعنا نتعمق في بعض ميزاته الرئيسية:

قابلية تدوين الملاحظات الجديدة

أنشئ دفتر ملاحظات من الصفر أو استخدم قالبًا مجتمعيًا من معرض Notability! يمكنك تعديل لون صفحة القالب، وتباعد الشبكة، والاتجاه، والمزيد.

عبر قابلية الملاحظة وإذا لم تكن راضيًا تمامًا عن القالب، يمكنك إنشاء قالب خاص بك وحفظه للعمل المستقبلي.

مع قابلية استجابة Notability للهاتف المحمول، يمكنك البدء في إنشائك على كمبيوتر محمول وإنهائه باستخدام جهاز لوحي. لكن بعض المستخدمين يشتكون من وجود عقبات في المزامنة، لذا توخَّ الحذر.

مكافأة:_

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أدوات تدوين الملاحظات

اختر من بين مجموعة كبيرة من الأقلام لتحويل أفكارك إلى كلمات أو رسومات: الحبر، والحبر الجاف، والمنقّط، والمتقطع. وإذا كانت لديك جمالية ألوان محددة، فيمكنك إضافة ما يصل إلى 64 لونًا مخصصًا إلى لوحة ألوان Notability الخاصة بك!

يمكنك دائمًا إعادة النظر في نقطة مهمة في ملاحظاتك باستخدام أداة التمييز. وتساعدك الممحاة في الحفاظ على الكمال.

هل نفدت المساحة؟ لا تقلق! أدخل ملاحظات صغيرة باستخدام ميزة التكبير/التصغير.

وأداة لاسو هي إضافة رائعة أخرى تمكّنك من الإبداع: تغيير نمط المحتوى الخاص بك، وتكرار العناصر، وتغيير حجم الملاحظات، وتحديدات المجموعات، والمزيد!

عبر قابلية الملاحظة

الملاحظات اللاصقة والملصقات اللاصقة الملصقات الرقمية تُحدث موجات في عالم تدوين الملاحظات. ولا تخيب Notability الآمال هنا. فهي تقدم العديد من الملصقات لتروي قصة على طريقتك!

يمكنك الحصول على ملصقات مجانية في معرض الصور إذا لم تكن من هواة الفن. ولكن هذه الميزة تعمل فقط مع العناصر المكتوبة بخط اليد، وليس النصوص أو الصور.

عبر قابلية الملاحظة

Notability OCR

لا تريد Notability أيضًا التأخر في تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR). يمكن للتطبيق تحديد النص في الصور وتحويل الكلمات المكتوبة بخط اليد إلى نصوص بـ 22 لغة. إذا كان هناك أي خطأ في الملاحظات المكتوبة بخط اليد، يمكن أن يساعدك Notability في إصلاحه قبل التحويل.

بالنسبة لأولئك الذين يملؤون دفاتر ملاحظاتهم بالمعادلات الرياضية، يمكن لـ Notability تحويل المعادلات إلى صور قابلة للتطوير وعالية الجودة باستخدام ميزة التعرف الضوئي على الحروف. من السهل تغيير حجم النص أو تدويره أو التفافه حول الصور.

الرياضيات والكيمياء لها قواعد. يحتوي OCR الخاص بـ Notability أيضًا على قواعد تتعلق بتحويل المعادلات. لكن ليس من الصعب اتباعها!

عبر قابلية الملاحظة

تسعير قابلية الملاحظة

لدى Notability أيضًا خطة مجانية 100%.

لكن الباقة المدفوعة هي خيارك الأفضل إذا كنت ترغب في فتح القوة الكاملة للتطبيق.

مجانًا استيراد ملفات PDF والتعليقات التوضيحية معرض الصور والقوالب ملصقات مخصصة وضع العرض التقديمي خيارات متنوعة للمشاركة والتصدير، والمزيد

إضافة (يختلف السعر حسب المنطقة) تحويل الكتابة اليدوية والبحث تعديلات وملاحظات غير محدودة مزامنة iCloud تحويل الرياضيات مخططات ومذكرات سنوية، والمزيد غير ذلك

(يختلف السعر حسب المنطقة)

تحقق من هذه

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مقارنة ميزات Notability مقابل ميزات OneNote

OneNote مقابل Notability: التسعير

أنت تريد تطبيقًا متطورًا لتدوين الملاحظات لا يكلفك الكثير. إذن، ما هو التطبيق المناسب للميزانية؟

OneNote

يمكنك تنزيل تطبيق OneNote واستخدامه مجاناً.

ومع ذلك، تمنحك الباقة المجانية 60 ميغابايت فقط من مساحة التخزين والميزات الأساسية. كما يمكنك مزامنة الملاحظات عبر جهازين فقط.

هل تريد الحصول على ميزات متميزة مثل خيارات المشاركة والملصقات؟ تبلغ تكلفة اشتراك Microsoft 365 6.99 دولارًا شهريًا.

الإمكانية

يمكن لخطة Notability المجانية أن تبدأ رحلتك في تدوين الملاحظات. لكن الإصدار المجاني من Notability يحد من مقدار التحرير الذي يمكنك إجراؤه.

يوفر برنامج Notability Plus ميزات غنية بشكل لا يصدق مثل الملصقات المصممة يدويًا وتحويل الرياضيات والتعرف على خط اليد. كما يمكنك الكتابة بالقدر الذي ترغب فيه.

يختلف سعر التطبيق باختلاف المنطقة التي تعيش فيها.

OneNote مقابل Notability: سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول

أنت تريد تطبيقاً خالياً من الفوضى يساعدك على الكتابة والقيام بالمزيد دون متاعب. لنكتشف من الفائز هنا.

OneNote

ينقل تطبيق تدوين الملاحظات من مايكروسوفت لعبة التنظيم إلى مستوى جديد. يمكن أن تساعدك دفاتر الملاحظات والأقسام والصفحات المنفصلة على إنشاء دفتر ملاحظات قوي.

كما أن هذا التطبيق متعدد المنصات أيضًا، مما يتيح لك متابعة تجربتك على أجهزة iOS وAndroid وWindows.

ولكن يبدو أن تجربة مستخدم التطبيق قد تحتاج إلى بعض التحسينات. يمكنك أن تضيع بسهولة في غابة ميزاته إذا كنت جديداً على نظام مايكروسوفت البيئي.

عبر ون نوت الملاحظة

تخطيط Notability البديهي مع أدوات الرسم الفعالة هو ما يجذب معظم الناس إلى هذا التطبيق.

ولكن هناك جمهور كامل من مدوني الملاحظات الرقمية الذين لا يستطيعون الوصول إلى هذا التطبيق لأنه متاح من خلال متجر تطبيقات Apple فقط. إذا كنت مهتمًا باستخدام Notability كأداة تعاون جماعي، فعليك التأكد من أنهم من مستخدمي Apple لتنزيل هذا التطبيق.

OneNote مقابل Notability: أدوات الكتابة والتحرير الرئيسية

الكتابة دون انقطاع تحافظ على تدفق الأفكار. إليك كيفية منافسة العملاقين لبعضهما البعض.

ملاحظة واحدة

قد لا تستمتع بالتحكم السلس في ممحاة OneNote. هذا يجعل المسح مسألة خرقاء.

لكن التطبيق يعوضك عن هذا القيد من خلال وجود ممحاة رائعة وسلسة. لا تتعامل مع الظلال الفوضوية.

يأتي OneNote أيضًا مع إصبع إضافي لمهام الكتابة والرسم. نحن نتحدث عن دعم القلم.

كما أنه يحتوي على وظيفة التعرف الضوئي على الحروف التي تحول خط يدك إلى نص. ومع ذلك، فإن الكتابة اليدوية ليست قوية وواضحة مثل Notability، على الرغم من التحديث الأخير.

القدرة على الملاحظة

عندما يتعلق الأمر بالممحاة، فإن برنامج Notability يتفوق على OneNote في هذا المجال. يمكنك تغيير حجمها ومسح النص بالبكسل، مما يضمن لك عدم حدوث فوضى في عملك.

لكن أداة التظليل قصة أخرى. يمكن أن تترك التداخلات علامة قبيحة وتثنيك عن قراءة ملاحظاتك.

فيما يتعلق بدعم القلم، إنه تعادل هنا.

ماذا عن الكتابة اليدوية والتعرف الضوئي على الحروف؟ يفوز برنامج Notability بالجائزة مرة أخرى. ستحب إعادة النظر في ملاحظاتك المكتوبة بخط اليد برشاقة في المستقبل.

عبر قابلية الملاحظة

OneNote مقابل Notability على Reddit

لقد انتقلنا إلى Reddit لنرى أين يستقر الناس في المناظرة بين OneNote وNote Notability. عند البحث OneNote مقابل Notability على Reddit ، يبدو أن العديد من المستخدمين يفضلون ميزات تسجيل الصوت وتحريره في Notability:

"التسجيلات الصوتية، والسرعة عند نقل/تعديل الملاحظات المكتوبة بخط اليد، والطباعة/التحرير كانت مثل PITA من OneNote. أشعر أن Notability يحتوي على أوراق/خلفيات أفضل."

أشار مستخدمو Reddit الآخرون إلى أنه على الرغم من قدرات التسجيل الصوتي في Notability، إلا أن هناك إيجابيات كبيرة لاستخدام OneNote أيضًا:

"التنظيم هو المكان الذي يسود فيه OneNote. كان لديّ موسوعة من المعلومات في OneNote، ولا يزال بإمكاني العثور على أي شيء أفكر فيه. الخطوط العريضة القابلة للطي مذهلة."

قابلية الملاحظة مقابل OneNote: من يفوز؟

تتيح لك بنية التسلسل الهرمي المكونة من 3 مستويات في OneNote صياغة المجلدات بشكل متكرر. لكن ميزاته العديدة يمكن أن تضعك في رحلة معقدة.

يمنحك Notability فواصل لتحسين تنظيمك. وسهولة الاستخدام هي المكان الذي يتفوق فيه على OneNote.

لا يميز OneNote بين الأنظمة الأساسية، مما يضمن لك استمرار تجربة تدوين الملاحظات عبر الأجهزة التي تحبها. لكن Notability متاح فقط لقبيلة Apple.

ممحاة OneNote ليست رائعة، على الرغم من أن أداة التظليل الخاصة به تعوض عن هذا الإزعاج. على العكس من ذلك، يتميز تطبيق Notability بممحاة قوية، على الرغم من أن أداة التظليل الخاصة به مخيبة للآمال.

يأتي كلا التطبيقين مع دعم متطور للقلم والتعرف الضوئي على الحروف. ومع ذلك، فإن ميزة الكتابة اليدوية في Notability تتفوق على OneNote.

لذا، نعود إلى السؤال الأهم: من الفائز؟

قابلية الملاحظة!

ميزاته المتقدمة، وأسعاره المناسبة للجيب، وسهولة استخدامه، وتوافقه مع المنصات المتعددة، كل ذلك يضعه في مرتبة متقدمة على OneNote.

ولكن إذا كنت قلقًا بشأن عيوب برنامج Notability، فلدينا حل أفضل لك، وهو ClickUp!

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لـ OneNote وNoteability

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة تجتمع فيها الفرق لتخطيط العمل وتنظيمه والتعاون في العمل باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف واللوحات البيضاء والمزيد. يتيح ClickUp، الذي يسهل تخصيصه ببضع نقرات فقط، للفرق من جميع الأنواع والأحجام إنجاز العمل بفعالية أكبر، مما يرفع الإنتاجية إلى آفاق جديدة!

ما بين الملاحظات المهملة إلى أهم أعمالك، فإن خطة ClickUp المجانية للأبد مليئة بالميزات الموفرة للوقت:

ClickUp Docs

يتيح ClickUp Docs التنسيق المنسق و أوامر الشرطة المائلة للعمل بكفاءة أكبر مستندات ClickUp تتكامل مع المشاريع والمهام حتى تتمكن من الانتقال من خلال قاعدة المعرفة دون أي احتكاك. وإذا كنت من محبي الربط ثنائي الاتجاه ستحب تطبيق النقر على العلاقات في المستندات. ما عليك سوى الارتباط بالمستندات والمهام من داخل مستند آخر لمساعدتك في الإحالة المرجعية للموارد في أي مكان تحتاج إليه!

إليك ميزات رائعة أخرى في المستندات:

حدد صورة غلاف مخصصة من المعرض، أو من سطح المكتب، أو من رابط، أو من مكتبة Unsplash

قم بتشغيل وضع التركيز حتى تتمكن من التركيز على كتلة نصية واحدة في كل مرة

تعيين الردود المترابطة حتى لا تضيع عناصر العمل أبدًا

إنشاء القوالب والوصول إليها من الشريط الجانبي الأيمن

المفكرة بواسطة ClickUp

قم بتنزيل ملحق Chrome الإضافي من ClickUp للوصول إلى المفكرة وإنشاء مهمة والمزيد من أي مكان على الويب تقريبًا

هل تقضي معظم وقتك في متصفح كروم؟ أنت بحاجة إلى المفكرة بواسطة ClickUp ! لن تضطر بعد الآن إلى التنقل بين علامات التبويب والتطبيقات لتدوين الملاحظات. أزرار الإجراءات العائمة موجودة عندما تحتاج إليها لالتقاط ملاحظة سريعة أو إنشاء مهمة!

إليك ما يمكنك فعله باستخدام إضافة ClickUp Chrome :

/أوامر سلاش: قم بتنسيق ملاحظتك بالعناوين، والخطوط العريضة، والقوائم، وغير ذلك الكثير

/أوامر سلاش: قم بتنسيق ملاحظتك بالعناوين، والخطوط العريضة، والقوائم، وغير ذلك الكثير السحب والإفلات : أضف الصور والصور المتحركة ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى مباشرةً إلى ملاحظاتك

: أضف الصور والصور المتحركة ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى مباشرةً إلى ملاحظاتك البحث : ابحث في ملاحظاتك عن طريق الكلمات الرئيسية الموجودة في عنوان الملاحظة أو وصفها

: ابحث في ملاحظاتك عن طريق الكلمات الرئيسية الموجودة في عنوان الملاحظة أو وصفها أرشفة/إلغاء الأرشفة : أرشفة ملاحظتك أو إلغاء أرشفتها

: أرشفة ملاحظتك أو إلغاء أرشفتها تحويل: تحويل: تحويل ملاحظتك إلى مهمة - أو إلى مستند!

انقر فوق اللوحات البيضاء

تحويل العناصر بسهولة داخل لوحة ClickUp Whiteboard إلى مهام

إذا كان لديك أسلوب تدوين الملاحظات يفضل المرئيات ومجموعات من العناصر الموضوعة بشكل استراتيجي على لوحة رقمية، جرب كليك أب السبورات البيضاء ! مثالية للمشاريع الشخصية أو المشتركة ملاحظات الاجتماع ، تسد اللوحات البيضاء الفجوة بين العصف الذهني وإنجاز العمل.

إليك أشياء أخرى يمكنك القيام بها باستخدام السبورات البيضاء:

استخدم /أوامر /لاش لتنسيق عناصر مثل اللافتات والعناوين والتمييزات وكتل التعليمات البرمجية

إنشاء سبورة بيضاء من الصفر أو استخدام قالب مُعد مسبقًا لحالة استخدامك

تحويل الأشكال أو الملاحظات اللاصقة أو النص إلى مهمة

تضمين الأشخاص والمهام والمستندات

تنظيم جميع أوراقك الرقمية في ClickUp

أصبح من الضروري تدوين الملاحظات من أجل تطورنا الشخصي والمهني. فهو لا يساعد فقط على تحسين أدائنا، ولكننا نتيح مساحة أكبر في أذهاننا للحصول على معارف جديدة.

يُصنف برنامج OneNote وNotability من بين أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات لكنها لا تناسب الجميع. إذا كان ما تريده حقًا هو منصة إنتاجية لتشغيل تدوين ملاحظاتك, جرّب ClickUp -إنه لك مجانًا إلى الأبد!