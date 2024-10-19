أفضل 15 أداة برمجية لإدارة المعرفة في 2025

في عالم الأعمال سريع الوتيرة اليوم، حيث المعلومات هي الملك، فإن إدارة المعرفة بفعالية تشبه ترويض وحش بري. وهنا يأتي دور برمجيات وأدوات إدارة المعرفة، حيث تعمل كدليل سفاري موثوق به للتنقل في غابة المعرفة الجامحة والخروج منها منتصراً.

تخيّل وجود مركز قوي تحت تصرفك، حيث يصبح جمع المعرفة وتنظيمها ومشاركتها سهلاً مثل زئير الأسد. لا مزيد من البحث في أكوام من المستندات أو الضياع في متاهة من سلاسل البريد الإلكتروني.

في هذه المقالة الشاملة، سنتعمق في عالم حلول وأدوات إدارة المعرفة. سنستكشف دورها الذي لا غنى عنه للشركات من جميع الأحجام، ونكشف النقاب عن فوائدها، ونرشدك في رحلة مثيرة لاختيار الحل الأمثل المصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتك الخاصة.

ما هي برامج إدارة المعرفة؟

برنامج إدارة المعرفة هو عبارة عن منصة مصممة لالتقاط وتنظيم وتخزين وتسهيل مشاركة المعرفة والمعلومات داخل المؤسسة. وهو يساعد الشركات على إدارة أصولها المعرفية الجماعية والاستفادة منها بفعالية، مثل المستندات والملفات وقواعد البيانات والخبرات.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة المعرفة؟

عند البحث عن البرنامج المثالي لإدارة المعرفة، من الضروري التأكد من توافق العوامل التالية مع احتياجات مؤسستك:

واجهة سهلة الاستخدام: يجب أن يكون فريقك قادراً على تبني حل إدارة المعرفة دون عناء

يجب أن يكون فريقك قادراً على تبني حل إدارة المعرفة دون عناء مستودع مركزي للمعرفة: يجب أن يكون المستودع المناسب برنامج قاعدة المعرفة يتيح لك مركزية المعرفة الجماعية لمؤسستك بحيث يسهل الوصول إليها والبحث فيها. وسواء كانت مستندات أو ملفات أو حتى مناقشات، فإن وجود مركز مركزي يساعد الجميع في العثور على المعلومات التي يحتاجون إليها

يجب أن يكون المستودع المناسب برنامج قاعدة المعرفة يتيح لك مركزية المعرفة الجماعية لمؤسستك بحيث يسهل الوصول إليها والبحث فيها. وسواء كانت مستندات أو ملفات أو حتى مناقشات، فإن وجود مركز مركزي يساعد الجميع في العثور على المعلومات التي يحتاجون إليها إمكانيات بحث قوية: ابحث عن أنظمة إدارة المعرفة ذات وظائف بحث فعالة. تتيح هذه الميزة لفريقك تحديد موقع معلومات محددة بسرعة, إدارة الوقت وزيادة الإنتاجية

ابحث عن أنظمة إدارة المعرفة ذات وظائف بحث فعالة. تتيح هذه الميزة لفريقك تحديد موقع معلومات محددة بسرعة, إدارة الوقت وزيادة الإنتاجية ميزات تعاونية: اختر برنامجاً يسهل التعاون بين أعضاء الفريق. تعمل ميزات مثل التحرير في الوقت الحقيقي والتعليق والتحكم في الإصدار على تمكين العديد من المستخدمين من العمل معًا على قاعدة المعرفة الداخلية الخاصة بك وتعزيز مشاركة المعرفة داخل مؤسستك

اختر برنامجاً يسهل التعاون بين أعضاء الفريق. تعمل ميزات مثل التحرير في الوقت الحقيقي والتعليق والتحكم في الإصدار على تمكين العديد من المستخدمين من العمل معًا على قاعدة المعرفة الداخلية الخاصة بك وتعزيز مشاركة المعرفة داخل مؤسستك التكامل مع الأدوات الحالية: يجب أن يتكامل برنامج إدارة المعرفة الخاص بك مع أنظمتك الحالية، مثل أداة إدارة المشاريع وحل الإدارة والبرامج الأخرى. تعمل حلول برمجيات قاعدة المعرفة مع قدرات تكامل قوية على زيادة تبسيط إدارة العمليات وتجنب ازدواجية الجهود

## أفضل 15 أداة برمجية لإدارة المعرفة لاستخدامها في عام 2024

تعمل برمجيات إدارة المعرفة بمثابة العمود الفقري للشركات والفرق الناجحة، حيث تستفيد من الذكاء الجماعي وتعزز التعاون السلس.

لقد اخترنا بعناية أفضل 15 نظاماً لإدارة المعرفة لاستخدامها في عام 2024 لمساعدتك في اختيار الأدوات التي تناسب احتياجاتك الفريدة. يعدك كل خيار بتحويل طريقة تخزينك للمعلومات ومشاركتها والاستفادة منها، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز كفاءتك التشغيلية.

1. انقر فوق

تعاون على الأفكار وأنشئ مستندات أو صفحات ويكي مذهلة مع صفحات متداخلة وخيارات تنسيق مخصصة لخرائط الطريق وقواعد المعرفة والمزيد

ClickUp هو برنامج الكل في واحد حل إدارة المشاريع الذي يتجاوز إدارة المشاريع والوثائق التقليدية. مع أنظمة ClickUp القوية لإدارة المعرفة والميزات الرئيسية التي يوفرها ClickUp، يمكن للفرق من جميع الأحجام إنشاء مواقع ويكي جميلة مع شخصيات المشترين والعمليات التجارية, كتيبات الموظفين, وغيرها من الوثائق المعرفية الأساسية في مستندات ClickUp .

اربط موظفيك بسلاسة بالمعارف التنظيمية المهمة وامنحهم وصولاً سهلاً مع ميزات رئيسية مثل وظيفة البحث الشامل والصفحات المتداخلة و إدارة المهام إمكانيات تعيين أو وسم الآخرين في مستندات محددة.

ClickUp أفضل الميزات

ClickUp Brain لإنشاء قواعد المعرفة مع الذكاء الاصطناعي التكامل مع أكثر من 1,000 أداة، بما في ذلك Jira و Zapier و Slack و Google Drive

ميزات إدارة المستندات تربط المستندات والمهام معًا حتى تتمكن من الوصول إلى معرفة الشركة في مكان واحد

إضافة أدوات لتحديث مهام سير العمل وتغيير حالات المشروع وتعيين المهام

يمكنك التحرير في الوقت الفعلي إلى جانب فريقك، ووضع علامات على الأشخاص بالتعليقات، وتعيين عناصر الإجراءات، وتحويل النص إلى مهام يمكنك البقاء على اطلاع على الأفكار وإبقاء الجميع على نفس الصفحة

احصل على رؤية شاملة لعملك من خلال إدارة المشاريع لوحات المعلومات صنف المستندات لسهولة الوصول إليها والعثور على ما تحتاج إليه بالضبط باستخدام وظيفة بحث قوية

يمكن للفرق الداخلية بسهولة إضافة مورد قيّم إلى مواقع الويكي الخاصة بشركتك لبناء قاعدة معرفية داخلية بشكل تعاوني ضمن أداة واحدة

اختر من مكتبة واسعة من القوالب (اطلع علىقالب قاعدة معرفة الموارد البشرية و قوالب دليل الموظف !)

قيود ClickUp

قد يكون التنقل في ClickUp معقدًا بالنسبة للمستخدمين الذين يستخدمونه لأول مرة، نظرًا لتشكيلة الميزات الغنية التي يقدمها، مما يؤدي إلى منحنى تعليمي أطول

بعض طرق العرض غير متاحة على الهاتف المحمول حتى الآن

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: اتصل للحصول على الأسعار 👉إذا كنت بحاجة إلى مجموعة برامج كاملة للتعامل مع أعباء العمل والعمليات الخاصة بمؤسستك، فنحن نود مساعدتك في إعدادك للنجاح! يرجى الاتصال بـ المبيعات _عندما تكون مستعداً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 6,670 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6,670 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,640 تقييم)

2. زندسك

عبر زندسك Zendesk ليست أداة مستقلة لإدارة المعرفة، بل هي مجموعة متكاملة لدعم العملاء. باستخدام Zendesk، يمكنك إنشاء قاعدة معرفية مركزية لتخزين المعلومات القيّمة وتنظيمها ومشاركتها مع عملائك وفرقك الداخلية لتحسين دعم العملاء.

تُعد أنظمة وقدرات إدارة المعرفة في Zendesk ذات قيمة خاصة لفريق الدعم لديك. فهي تُمكِّنهم من تقديم إجابات فورية، وتقليل استفسارات العملاء المتكررة، وتحسين تجربة العملاء بشكل عام من خلال الوصول إلى مكتب المساعدة المخزن أو مقالات قاعدة المعرفة.

أفضل ميزات Zendesk

إنشاء قاعدة معرفة داخلية للمقالات والأسئلة الشائعة وموارد الخدمة الذاتية في موقع مركزي واحد يسهل الوصول إليه

تتضمن الميزات الرئيسية ميزة بحث قوية باستخدام الكلمات الرئيسية والمرشحات ونظام إدارة المحتوى لوثائق الشركة

تتبُّع التعديلات، والعودة إلى الإصدارات السابقة، وضمان دقة المحتوى في قاعدة معارف الشركة

التكامل مع مجموعة أدوات Zendesk، بما في ذلك الدردشة المباشرة ومكتب المساعدة

قيود Zendesk

خيارات تخصيص محدودة للتصميم والتخطيط

تصبح إدارة المحتوى وتنظيمه في Zendesk أكثر تعقيدًا مع نمو قاعدة المعرفة بشكل أكبر

لا يقدم Zendesk حلاً مستقلاً لإدارة المعرفة

تسعير Zendesk

الخطط الأساسية فريق الدعم: 19 دولارًا لكل وكيل/شهريًا الدعم الاحترافي: 49 دولارًا لكل وكيل/شهريًا دعم المؤسسات: 99 دولارًا لكل وكيل/شهريًا

باقات سويت فريق النخبة: 49 دولارًا لكل وكيل/شهريًا نمو الباقة 79 دولارًا لكل وكيل/شهريًا Suite Professional: 99 دولارًا لكل وكيل/شهر Suite enterprise: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار



تقييمات ومراجعات Zendesk

G2: 4.3/5 (أكثر من 5,600 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 5,600 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 3,600 تقييم)

3. Document360

عبر المستند 360 Document360 هو نظام إدارة المعرفة الذي يتفوق في إنشاء المحتوى وإدارته، ويقدم أدوات بديهية لإنشاء وتنظيم المقالات والأسئلة الشائعة و وثائق المشروع .

يعد Document360 مناسبًا لمجموعة واسعة من الشركات، بما في ذلك الشركات الناشئة والشركات والمؤسسات والمؤسسات المتنامية للوصول بسرعة إلى المعلومات ذات الصلة. وهو يلبي احتياجات فرق دعم العملاء ومديري المنتجات والشركات التي تتعامل مع كميات كبيرة من البيانات والمعلومات.

Document360 أفضل الميزات

وظائف بحث متميزة عبر فلاتر البحث المتقدمة، وعمليات البحث بالكلمات الرئيسية، والتوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

واجهة بديهية وسهلة الاستخدام

ميزات التعاون القوية التي تتيح للفرق العمل معاً على إنشاء مقالات قاعدة المعرفة وتحديثها

قيود Document360

السعر الباهظ

وجد بعض المستخدمين أن إدارة قواعد المعرفة الكبيرة والمعقدة في Document360 يمكن أن تكون صعبة

Document360's Document360 الميزات الرئيسية لإدارة سير العمل تعتبر أساسية وغير متقدمة بما فيه الكفاية من قبل بعض المستخدمين

Document360 التسعير

مجاناً

قياسي: 149 دولارًا أمريكيًا لكل مشروع/شهريًا يتم احتسابها سنويًا

149 دولارًا أمريكيًا لكل مشروع/شهريًا يتم احتسابها سنويًا احترافي 299 دولاراً لكل مشروع/شهرياً يتم إصدار فاتورة سنوياً

299 دولاراً لكل مشروع/شهرياً يتم إصدار فاتورة سنوياً الشركات: 399 دولاراً لكل مشروع/شهرياً يتم إصدار فاتورة سنوياً

399 دولاراً لكل مشروع/شهرياً يتم إصدار فاتورة سنوياً المؤسسات: 599 دولارًا لكل مشروع/شهريًا/فواتير شهرية سنويًا

وثيقة 360 التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 330 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 330 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 160 تقييم)

4. جورو

عبر المعلم Guru هي عبارة عن منصة ديناميكية لإدارة المعرفة مصممة لإحداث ثورة في مشاركة المعرفة والتقاطها. في الواقع، تفيد أداة Guru لقاعدة المعرفة فرق خدمة العملاء وفرق المبيعات ومحترفي الدعم الذين يبحثون عن حل مبسط لإدارة المعرفة.

فبينما تتيح هذه الأداة للفرق إمكانية الوصول إلى المعرفة القيّمة في المؤسسة، فإنها تعمل أيضًا على تعزيز الإنتاجية وتحسين أوقات الاستجابة وتوفير معلومات دقيقة لمساعدتك على تقديم تجربة استثنائية للعملاء.

Guru أفضل الميزات

تحويل المعرفة إلى بطاقات صغيرة الحجم وموثوقة يمكن البحث فيها والوصول إليها بسهولة

إمكانات المزامنة في الوقت الفعلي التي تتكامل مع مهام سير العمل والأنظمة الأساسية الحالية لديك

اقتراحات وتذكيرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدك بشكل استباقي على إبقاء المعرفة محدثة وذات صلة

ميزات رئيسية مثل التعليق داخل السياق ومساحات الفريق لتعزيز التعاون

قيود المعلم

وجد بعض المستخدمين أن تبني منصة Guru وإتقانها يتطلب منحنى تعليمي حاد

يمكن أن تكون خيارات التخصيص في Guru، خاصة فيما يتعلق بالعلامة التجارية المرئية والتخطيط، محدودة

لاحظ المستخدمون أن وظيفة البحث قد تحتاج إلى تحسين لتكون أكثر دقة وفعالية عبر مقالات قاعدة المعرفة

تسعير #### Guru

مجاني: 0 دولار (لما يصل إلى 5 مستخدمين)

0 دولار (لما يصل إلى 5 مستخدمين) مُنشئ: 10 دولارات لكل مستخدم/شهرياً

10 دولارات لكل مستخدم/شهرياً المؤسسة: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 1400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم)

5. كونفلوينس

عبر التقاءكونفلوينس وهو جزء من مجموعة برمجيات أطلسيان SaaS، هو برنامج قوي برنامج ويكي الذي يمكّن الفرق من التعاون ومشاركة المعلومات بسلاسة، بحيث يكون الجميع على نفس الصفحة.

يعد Confluence مناسبًا لمجموعة واسعة من الشركات، وهو مناسب بشكل خاص للفرق متعددة الوظائف ومديري المشاريع والأقسام التي تعتمد على المعرفة بشكل كبير. فهو يسهل مشاركة المعرفة بسلاسة، ويعزز الإنتاجية، ويعزز التعاون الفعال عبر شركتك.

كونفلوينس أفضل الميزات

إنشاء المحتوى وتحريره وتنظيمه في الوقت الفعلي عبر الفرق والأشخاص

مساحات مرنة وقابلة للتخصيص تمكنك من إنشاء مناطق مخصصة لمشاريع أو أقسام أو مجالات معرفية محددة

وظيفة البحث المتقدم

قابلية تخصيص قوية للتخطيطات والقوالب والسمات

قيود Confluence

قد يستغرق الأمر وقتاً وجهداً لإتقان التنقل والاستفادة من ميزات Confluence بشكل فعال

ذكر المستخدمون أن خيارات التنسيق في Confluence، خاصة فيما يتعلق بتصميم المستندات وتصميمها، قد تكون محدودة مقارنة ببرامج معالجة النصوص المخصصة

في حين أن Confluence مصمم للتعامل مع كميات كبيرة من المحتوى، إلا أن بعض المستخدمين واجهوا مشاكل في الأداء عند العمل مع قواعد معرفية واسعة أو صفحات معقدة

تسعير #### Confluence

مجاني: 0 دولار (حتى 10 مستخدمين)

0 دولار (حتى 10 مستخدمين) قياسي: 5.75 دولار شهرياً لكل مستخدم

5.75 دولار شهرياً لكل مستخدم القسط: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات كونفلوينس

G2: 4.1/5 (3,600 تقييم)

4.1/5 (3,600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,900 تقييم)

مقارنة

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6. مساعدة

عبر HelpJuice HelpJuice مناسب للشركات من جميع الأحجام التي تتطلع إلى تحسين ممارسات إدارة المعرفة لديها. فهو يلبي احتياجات فرق إدارة خدمة العملاء وأقسام الموارد البشرية ومبادرات مشاركة المعرفة الداخلية.

يستوعب نظام إدارة المعرفة متطلبات المؤسسات متعددة اللغات ويوفر العديد من ميزات إعداد التقارير والتحليلات لمساعدتك على تتبع مشاريعك.

Helpjuice أفضل الميزات

اعثر على رؤى قيّمة حول استخدام قاعدة المعرفة، وأداء المقالات، ومشاركة المستخدمين

تتضمن خاصية البحث بحث ذكي، والذي يقدم اقتراحات ذات صلة بالمقالات أثناء كتابة استفساراتك

تعمل التعليقات المضمنة وسجل الإصدارات وسير عمل الموافقة على المحتوى على تعزيز التعاون السلس داخل فريقك

قيود Helpjuice

وجد بعض المستخدمين أن إدارة ملفات الوسائط معقدة لأن Helpjuice لا يحتوي على مجلد مخصص لتخزينها

لاحظ المراجعون أن خيارات قالب Helpjuice يمكن أن تكون جامدة إلى حد ما، مما يحد من القدرة على تخصيص تخطيط وهيكل المقالات وصفحات قاعدة المعرفة

تسعير Helpjuice

البداية: 120 دولارًا شهريًا (حتى 4 مستخدمين)

120 دولارًا شهريًا (حتى 4 مستخدمين) التشغيل: 200 دولار شهريًا (حتى 16 مستخدمًا)

200 دولار شهريًا (حتى 16 مستخدمًا) البريميوم المحدود: 289 دولارًا شهريًا (حتى 60 مستخدمًا)

289 دولارًا شهريًا (حتى 60 مستخدمًا) بريميوم غير محدود: 499 دولارًا شهريًا (عدد غير محدود من المستخدمين)

تقييمات ومراجعات Helpjuice

G2: 4.3/5 (أكثر من 15 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

7. نوتون

عبر الفكرةNotion عبارة عن مساحة عمل متعددة الاستخدامات ومتكاملة حيث يمكن للفرق إنشاء وتنظيم قواعد المعرفة الداخلية ومواقع الويكي الخاصة بالمشروع والمستندات التعاونية في منصة واحدة موحدة.

يعد نظام إدارة المعرفة وأداة إدارة المهام مناسبًا لمجموعة كبيرة من الأفراد والفرق، بما في ذلك مديري المشاريع ومنشئي المحتوى والفرق البعيدة. وهو بمثابة حل شامل لتنظيم المعلومات والوصول إليها، وتبسيط سير العمل، وتعزيز إنتاجية الفريق.

أفضل ميزات #### Notion

تسمح لك مساحة العمل المرنة والقابلة للتخصيص بتصميم التخطيطات والقوالب وقواعد البيانات الخاصة بك لتناسب سير العمل والتفضيلات الخاصة بك

يمكن للفرق التعاون في الوقت الفعلي وترك التعليقات وتتبع التغييرات

سهولة تضمين ودمج أنواع مختلفة من الوسائط، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو

تتيح لك وظيفة قاعدة بيانات Notion إنشاء محتوى منظم، وتنظيم البيانات، وإنشاء طرق عرض ديناميكية داخل قاعدة معارفك

قيود نوتيون

مع زيادة تعقيد المعلومات وحجمها، وجد المستخدمون أن أداء Notion يمكن أن يتأثر بأداء Notion

لاحظ المستخدمون وجود تحديات في إدارة التحكم في الوصول إلى أقسام محددة أو معلومات حساسة داخل قاعدة معرفية ما لم تكن في مستوى المؤسسة

تسعير Notion

مجاني: 0 دولار

0 دولار بالإضافة إلى: 8 دولارات لكل مستخدم/شهرياً يتم دفعها سنوياً أو 10 دولارات شهرياً

8 دولارات لكل مستخدم/شهرياً يتم دفعها سنوياً أو 10 دولارات شهرياً الشركات: 15 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا يتم دفعها سنويًا أو 18 دولارًا شهريًا

15 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا يتم دفعها سنويًا أو 18 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على عرض توضيحي

التقييمات والمراجعات:#### التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,600+ تقييم)

8. بلوم فاير

عبر بلوم فاير Bloomfire هو برنامج قوي لقاعدة المعرفة يسهّل على فرق العمل جمع المعلومات وتنظيمها ومشاركتها بفعالية.

بفضل واجهته سهلة الاستخدام، يسمح Bloomfire للفرق بإنشاء وتصنيف المقالات ومقاطع الفيديو وأنواع المحتوى الأخرى. يمكنك الاستفادة من إمكانات البحث القوية للعثور على المعلومات بسرعة وكفاءة.

بلومفاير أفضل الميزات

تمنحك ميزات التعلُّم الاجتماعي طريقة جديدة للتفاعل مع فريقك ومشاركة الأفكار وطرح الأسئلة وتقديم الملاحظات والتعلم من بعضكم البعض

تتيح لك وظيفة البحث القوية تحديد موقع معلومات محددة بسرعة داخل القاعدة المعرفية

قيود بلوم فاير

بينما يتكامل Bloomfire مع الأدوات والأنظمة الأساسية الشائعة، واجه المستخدمون قيودًا عند التكامل مع بعض أنظمة الجهات الخارجية

المستخدمون الذين يبحثون عن المزيد من أتمتة سير العمل أو عمليات الموافقة على إنشاء المحتوى ونشره قد يجدون أن إمكانيات المنصة غير كافية

تسعير بلومفاير

25 دولارًا لكل مستخدم/شهر حسب الحجم والنموذج

اتصل للحصول على عرض أسعار مخصص

تقييمات ومراجعات بلوم فاير

G2: 4.6/5 (470+ تقييم)

4.6/5 (470+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

9. زوهو ديسك

عبر مكتب زوهو Zoho Desk هو أحد أدوات خدمة العملاء العديدة التي تتضاعف كبرنامج لإدارة المعرفة. في حين أنه يركز في المقام الأول على توفير وظائف مركز المساعدة لوكلاء الدعم، إلا أنه يوفر أيضًا إمكانات إدارة المعرفة الأساسية، وخاصة حلول الخدمة الذاتية.

يُمكِّن Zoho Desk الشركات من إنشاء وإدارة قواعد المعرفة التي تواجه العملاء، مما يسمح للعملاء بالوصول إلى الموارد للاستفسارات والمشكلات الشائعة.

أفضل ميزات Zoho Desk

تتبع المراجعات وعرض سجل التغييرات واستعادة الإصدارات السابقة إذا لزم الأمر

تمكين العملاء من الوصول إلى قاعدة معرفية للخدمة الذاتية، وتمكينهم من العثور على إجابات لأسئلتهم واستكشاف المشكلات الشائعة وإصلاحها بشكل مستقل

يمكن لأعضاء الفريق التعاون في إنشاء المحتوى ومراجعته وتحديثه

قيود Zoho Desk

أعرب بعض المستخدمين عن الحاجة إلى مزيد من المرونة في تخصيص مظهر قاعدة المعرفة وتخطيطها وعلامتها التجارية

أبلغ المستخدمون عن وجود تحديات في دمج وحدة إدارة المعرفة في Zoho Desk مع الأنظمة أو المنصات الأخرى التي يستخدمونها داخل مؤسستهم

تسعير Zoho Desk

قياسي: 14 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا يتم دفعها سنويًا

14 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا يتم دفعها سنويًا احترافي: 23 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا يتم دفعها سنويًا

23 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا يتم دفعها سنويًا المؤسسات: 40 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا يتم احتسابها سنويًا

تقييمات ومراجعات زوهو ديسك

G2: 4.4/5 (أكثر من 4,600 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 4,600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

10. مساعدة الكشافة

عبر مساعدة الكشافةمساعدة الكشافة عبارة عن منصة دعم عملاء متعددة الاستخدامات مزودة بوظيفة قاعدة معرفية، مما يسمح للشركات ببناء مكتبة شاملة من المقالات والأسئلة الشائعة والوثائق.

من خلال ميزة المستندات، يمكنك بسهولة تأليف المحتوى وتصنيفه، مما يضمن سهولة التنقل للعملاء الذين يبحثون عن دعم الخدمة الذاتية.

مساعدة الكشافة أفضل الميزات

تضمن فلاتر البحث المتقدمة وخوارزميات الملاءمة أن يكتشف العملاء المعلومات ذات الصلة بكفاءة

من خلال خيارات وضع العلامات والتصنيف، يمكنك إنشاء بنية منطقية تساعد العملاء على التنقل واكتشاف المعلومات دون عناء

قيود Help Scout

عبّر المستخدمون عن حاجتهم إلى أدوات تعاون أكثر تقدماً، مثل عمليات سير عمل مراجعة المحتوى، أو تعيينات المهام، أو عمليات الموافقة على المحتوى

تحتوي قاعدة المعرفة الخاصة ب Help Scout على خيارات تخصيص محدودة، خاصة فيما يتعلق بالتخطيط والتصميم

تسعير Help Scout

المعيار: 20 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا يتم دفعها سنويًا

20 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا يتم دفعها سنويًا بالإضافة: 40 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا يتم دفعها سنويًا

40 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا يتم دفعها سنويًا الإيجابي: 65 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا يتم دفعها سنويًا

مساعدة كشاف المساعدة التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (380+ تقييم)

4.4/5 (380+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (190+ تقييم)

11. كويب

عبر كويب Quip هو برنامج تعاون وإدارة معرفة قائم على الحوسبة السحابية يوفر منصة متعددة الاستخدامات للفرق للعمل معًا وإنشاء المستندات ومشاركة المعرفة. فهو يجمع بين ميزات معالج النصوص وجداول البيانات وأداة إدارة المشاريع في منصة واحدة متماسكة.

أفضل ميزات Quip

الدردشة والمراسلة للتواصل مع زملاء الفريق داخل التطبيق

أذونات دقيقة لتعيين حقوق المستخدم على مستوى الملف أو المجلد

تطبيقات Android و iOS للوصول إلى الملفات المخزنة أثناء التنقل

قوائم المهام وأدوات إدارة المشاريع

تكامل Salesforce لتخزين الملفات

قيود كويب

منحنى تعليمي حاد للعملاء من غير عملاء Salesforce كمنصة مستقلة لمشاركة الملفات

محدودية التخصيص والتخصيص

تسعير كويب

مبتدئ : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم بالإضافة : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 100 دولار شهرياً/شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات كويب

G2 : 4.2/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 190 تقييم)

12. بيتريكس 24

عبر بيتريكس 24 Bitrix24 هي منصة تعاون واتصالات شائعة عبر الإنترنت تقدم مجموعة واسعة من الأدوات للشركات. وهي تتضمن ميزات مثل إدارة المشاريع، وإدارة علاقات العملاء، وأدوات التواصل، وإدارة المستندات، وغيرها. يتيح Bitrix24 للفرق التعاون بفعالية وتبسيط سير العمل وتحسين الإنتاجية.

أفضل ميزات Bitrix24

تحديد الاختناقات وفرص المبيعات باستخدام أداة تحليل مسار المبيعات

استخدم أتمتة البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة لتعزيز المبيعات وتحسين الاحتفاظ بالعملاء

جدولة وتتبع التقدم المحرز في أنشطة المبيعات باستخدام طريقة عرض مخطط جانت

إنشاء علاقات بين أنشطة المبيعات مع تبعيات المهام

قيود Bitrix24

قيود التخصيص

منحنى التعلم الحاد

عمليات تكامل محدودة

تسعير Bitrix24

لدى Bitrix24 خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 24 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين.

تقييمات ومراجعات Bitrix24 Bitrix24

G2: 4.1/5 (أكثر من 300 تقييم)

13. سيرفس ناو

عبر سيرفيس ناو سيرفس ناو هي منصة رائدة قائمة على السحابة توفر حلولاً برمجية متنوعة لإدارة الخدمات على مستوى المؤسسة. وهي تقدم مجموعة من أدوات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM)، بالإضافة إلى وحدات أخرى لإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOM)، وإدارة خدمة العملاء (CSM)، وإدارة خدمات الموارد البشرية (HRSM)، وغيرها.

سيرفس ناو أفضل الميزات

التقارير ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي

تحديد الأولويات وتعيين المهام تلقائياً

تقوم لوحة معلومات منصة تكنولوجيا المعلومات بتخزين جميع البيانات والرؤى الخاصة بك في مكان واحد لتعزيز التعاون والترويج مشاركة الموظفين استخدم تذكيرات وإشعارات إدارة اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) سهلة الاستخدام للبقاء على اطلاع على مستوى رضا العملاء



قيود خدمة ServiceNow

إنها ليست كاملة أداة إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع لذلك ستحتاج إلى استخدامه مع أدوات أخرى

شعر بعض المستخدمين أن ميزات إعداد التقارير يمكن أن تكون أكثر قوة لدعم العملاء

ServiceNow التسعير

اتصل للحصول على أسعار مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملك

تقييمات ومراجعات سيرفس ناو

G2: 4.4/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 190 تقييم)

14. هيفر

إدارة رسائل البريد الإلكتروني وتعزيز التعاون باستخدام ملحق Hiver Chrome الإضافي

Hiver هو أداة تعاونية لإدارة البريد الإلكتروني تساعد الفرق على العمل معًا بكفاءة وفعالية ضمن حسابات Gmail الحالية. وهي مصممة لتعزيز إنتاجية الفرق من خلال تمكينهم من التعاون والتفويض وتتبع رسائل البريد الإلكتروني بسلاسة.

Hiver أفضل الميزات

مشاركة صندوق بريد إلكتروني وإدارة رسائل البريد الإلكتروني داخل Gmail

تعيين رسائل البريد الإلكتروني وحلها معاً، مع إمكانية إضافة التعليقات والتسميات والملاحظات إلى رسائل البريد الإلكتروني

إنشاء قوالب بريد إلكتروني واستخدامها للرد على الأسئلة المتداولة

قيود Hiver

الاعتماد على Gmail

تجربة محدودة على الهاتف المحمول

ميزات محدودة

تسعير #### هافر

لايت 15 دولارًا لكل عضو/شهريًا

15 دولارًا لكل عضو/شهريًا محترف : 39 دولارًا لكل عضو/شهريًا

: 39 دولارًا لكل عضو/شهريًا لايت: 59 دولاراً لكل عضو/شهرياً

Hiver التقييمات والمراجعات

4.6/5 (أكثر من 800 تقييم)

15. تيترا

عبر تترا Tettra هو نظام لإدارة المعرفة مدعوم بالذكاء الاصطناعي وبرنامج ويكي يساعد الفرق على إدارة ومشاركة المعرفة المؤسسية. وهو يتيح للمستخدمين تنظيم معلومات الشركة المهمة في قاعدة معرفية، والتي يمكن استخدامها للإجابة عن الأسئلة المتكررة وإشراك زملاء جدد في الفريق. يوفر Tettra منصة لتنظيم وثائق وعمليات الفريق والتعاون في تنظيمها.

أفضل ميزات Tettra

التكامل

يجعل المساهمة بالمحتوى سهلة

يسمح بالوسائط والروابط والتنسيق الغني

قيود تيترا

مع نموها، قد يكون من الصعب رؤية النشاط الجديد

ينتج عنه محتوى مكرر عند محاولة إدراج مستند واحد في مكانين

توفر الصور داخل القوائم تنسيقًا محدودًا

تسعير تيترا

البدء: مجاناً

مجاناً التوسيع: 8.33 دولار شهريًا لكل مستخدم

8.33 دولار شهريًا لكل مستخدم احترافي: 16.66 دولار/شهريًا لكل مستخدم

تترا التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 89 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 89 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 9 تقييمات)

ClickUp: أفضل أداة لإدارة المعرفة للفرق

في المشهد الشاسع لإدارة المعرفة، قد يكون ترويض وحش المعلومات الزائد احتمالاً مرعباً. ولكن لا تخافوا، حيث توفر ميزة ClickUp منصة قوية للتعاون السلس، ومستودعات مركزية للمعرفة، واسترجاع المعلومات دون عناء.

وبفضل واجهته البديهية، يمكنك إنشاء المعرفة وتحريرها ومشاركتها بسهولة، مما يضمن وصول جميع من في شركتك إلى أحدث المعلومات ويجعل الفجوات المعرفية شيئاً من الماضي.

ابدأ مغامرتك في إدارة المعرفة اليوم مع انقر فوق وأطلق العنان للإمكانات الحقيقية لمعرفة مؤسستك.