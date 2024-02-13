أفضل 10 برامج كتيبات إرشادية للموظفين في 2025

الإدارة الفعالة للموظفين

والتواصل المبسّط أمران ضروريان للنجاح في بيئة العمل السريعة اليوم. ومن العناصر الأساسية في الحفاظ على مكان عمل جيد التنظيم ومتماسك هو دليل الموظف. فهو بمثابة وثيقة إرشادية تحدد سياسات الشركة وإجراءاتها وتوقعاتها.

ومع ذلك، يمكن أن يكون إنشاء كتيب الموظف وإدارته وتنفيذه أمرًا معقدًا ويستغرق وقتًا طويلاً. وهنا يأتي دور برنامج كتيب الموظف. باستخدام حل برنامج إنشاء الكتيبات الصحيح، يمكنك تبسيط العملية وضمان سهولة الوصول إلى المعلومات الأساسية لفرقك.

توفر برامج كتيبات الموظفين منصة مركزية لإنشاء السياسات والإرشادات وتخصيصها وتوزيعها. لكن أفضل برامج إنشاء كتيبات الموظفين تسهل عملية الإعداد السلس، وتعزز التواصل المتسق، وتضمن التوافق مع قيم الشركة ولوائحها.

وبغض النظر عن حجم شركتك أو مجال عملك، سيساعدك هذا الدليل في العثور على الحل الأمثل لإنشاء وإدارة كتيب الموظفين بفعالية. دعنا نتعمق في الأمر ونكتشف كيف يمكن لبرنامج دليل الموظف المناسب أن يعزز التواصل في مكان العمل, إدارة الفريق والنجاح التنظيمي العام.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج دليل الموظف؟

فيما يلي أهم الميزات الأساسية التي يجب أن تبحث عنها في بحثك عن برنامج دليل الموظف المناسب لتبسيط سياسات شركتك وتوجيه فريقك

مستودع مركزي

التحكم في الإصدار

قوالب السياسات

التخصيص

وظيفة البحث

التعاون والتعليقات

تحديثات الامتثال والتحديثات القانونية

إمكانية الوصول ودعم الأجهزة المحمولة

إعداد التقارير والتحليلات

إن إعطاء الأولوية لميزات برنامج دليل الموظف هذه سيفيد مؤسستك من خلال توفير حل مخصص وسهل الاستخدام يركز على

إدارة السياسات

يعزز

إدارة العمل التعاوني

يضمن الامتثال للسياسات الأساسية، ويعزز إمكانية الوصول والتحليلات.

من خلال اختيار البرنامج الذي يلبي هذه المعايير، يمكنك تبسيط عمليات السياسات، وتحسين

مشاركة الموظفين

وخلق بيئة عمل شفافة وفعالة.

أفضل 10 برامج لدليل الموظف لتوثيق كل عملية تنظيمية ## أفضل 10 برامج لدليل الموظف لتوثيق كل عملية تنظيمية

1.

ClickUp

يتيح ClickUp Docs التنسيق المنسق و

أوامر الشرطة المائلة

للعمل بكفاءة أكبر

تقدم ClickUp، مستقبل التوثيق، حلاً متميزًا كبرنامج كتيب للموظفين من خلال برنامجها التعاوني ClickUp Docs ميزة لبناء مركز معرفة مؤسسي ضخم. ولكن هذا يتجاوز التوثيق من خلال ربط كتيبات الموظفين بسير العمل.

من خلال الربط بين المستندات والمهام، يمكنك تبسيط عملياتك وتحديث سير العمل وتغيير حالات المشاريع وتعيين المهام وغير ذلك، كل ذلك داخل المحرر البديهي. حافظ على تنظيم الموارد المهمة ومواقع الويكي الخاصة بالشركة من خلال إضافتها إلى أقسام مختلفة من مساحة العمل الخاصة بك.

أنشئ دليلاً إرشاديًا لأعضاء الفريق الجدد باستخدام قالب كتيب ClickUp هذا

نموذج

قالب دليل الموظف من ClickUp

يتضمن أقسامًا للسياسات المتعلقة ببيئة المكتب، والتواصل، والمزايا، وغير ذلك الكثير حتى تتمكن بسهولة من إنشاء كتيب الموظف المثالي.

باستخدام الميزات التنظيمية في ClickUp، يمكنك بسهولة تصنيف كتيبات الموظفين لسهولة الوصول إليها والبحث فيها. حافظ على تنظيم الموارد المهمة ومواقع الويكي الخاصة بالشركة من خلال إضافتها إلى أقسام مختلفة من مساحة العمل الخاصة بك.

ClickUp أفضل الميزات

توفر الصفحات المتداخلة وخيارات التصميم مرونة في المستندات لإنشاء كتيب الموظفين الأكثر تفصيلاً مع مستندات ثقافة الشركة وسياسات الشركة وسلامة مكان العمل ووثائق بيان المهمة وقوانين التوظيف الفيدرالية

أكثر من 1,000 نموذج مُعد مسبقاً لإنشاء كتيب أو مستندات للموظفين عبر الإنترنت لمجموعة واسعة من حالات استخدام الأعمال مثل الموارد البشرية والبرمجيات والمنتجات والتصميم

أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص مع ميزات إدارة المشاريع المضمنة لإدارة المهام ومشاريع الفريق وسير العمل

طريقة عرض مفصلة على الإنترنت مركز المساعدة , ندوات عبر الإنترنت ، والدعم لمساعدتك على زيادة ميزات المنصة إلى أقصى حد

قيود ClickUp

لا تتوفر جميع طرق العرض المخصصة على الهاتف المحمول (حتى الآن!)

قد تكون خيارات التخصيص القوية مربكة في البداية

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 6800 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,600 تقييم)

2. بليس بوك

عبر كتاب بليس بوك Blissbook هو أحد الحلول البرمجية الرائدة في مجال كتيبات الموظفين التي تجعل من السهل إنشاء ومشاركة ومراجعة كتيب الموظف الخاص بك. وبفضل القوالب المعدة مسبقًا لسياسات الشركة أو القوانين الفيدرالية أو بيان المهمة، تتيح مكتبة محتوى Blissbook للشركات تخصيص كتيب أساسي لتحويله إلى كتيب شامل حقًا للمؤسسة بأكملها.

يوفر برنامج كتيب الموظفين هذا قاعدة بيانات قابلة للبحث لاسترجاع المعلومات بسرعة وتتبع إقرارات الموظفين لضمان فهم السياسات.

التعاون في الوقت الحقيقي

يمكّن العديد من أصحاب المصلحة من المساهمة ومراجعة التغييرات، بينما تسهّل المنصة المركزية الاستضافة الآمنة ومشاركة الكتيبات مع الموظفين.

Blissbook أفضل الميزات

يتميز منشئ الكتيبات بواجهة بديهية وسهلة الاستخدام

خيارات تخصيص للسياسات والعلامات التجارية الفريدة

تتيح ميزات التعاون للموظفين والمديرين تقديم ملاحظات واقتراح تغييرات

تحديثات منتظمة حول المتطلبات القانونية ومتطلبات الامتثال

خيارات وتصميم قوالب متوافقة مع الأجهزة المحمولة

قيود Blissbook

محدودية التقارير والتحليلات

عدم وجود خيارات تكامل مع الموارد البشرية أو أدوات إدارة المشاريع

تسعير #### بليس بوك

من موظف واحد إلى 124 موظفًا: 75 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

75 دولارًا أمريكيًا/شهريًا 125 إلى 249 موظفًا: 7.20 دولارًا في السنة لكل مستخدم

7.20 دولارًا في السنة لكل مستخدم 250 موظفًا فأكثر: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Blissbook

G2: 4.7/5 ( 3 مراجعات )

4.7/5 ( 3 مراجعات ) Capterra: غير متاح

3. Handbook.io

عبر Handbooks.io Handbooks.io هو برنامج قوي لإعداد كتيبات الموظفين يعمل على تبسيط إنشاء كتيبات الموظفين وإدارتها وتوزيعها. يجعل Handbooks.io من السهل العثور على المعلومات بسرعة. كما يتيح لك تتبع إقرارات الموظفين، مما يضمن فهم السياسة والامتثال للقوانين الفيدرالية.

تسمح لك التحليلات القوية وإمكانيات إعداد التقارير بتقييم فعالية السياسة وقياس مدى تفاعل الموظفين مع كتيب الموظفين المفصل. ستساعد هذه الرؤى مؤسستك على تحديد المجالات التي تتطلب المزيد من الاهتمام أو التوضيح.

أفضل ميزات #### Handbooks.io

يمكن حفظ كتيبات الموظفين وتحريرها كمستند Word

محدثة باللغة الحالية المعتمدة من الموارد البشرية لتغطية أشياء مثل سلوك الموظفين، وتكافؤ فرص العمل، ومواضيع التأمين الصحي

سياسات مدمجة خاصة بالولاية والمدينة

حدود #### Handbooks.io

لا يتضمن دليل موظف قابل للتحرير أو تفاعلي على الإنترنت

تسعير #### Handbooks.io

مجانًا

شامل (لمرة واحدة): 79.95 دولارًا أمريكيًا

79.95 دولارًا أمريكيًا شامل (اشتراك): 159.95 دولارًا في السنة شامل (اشتراك): 159.95 دولارًا في السنة

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Handbooks.io التقييمات والمراجعات

لا يوجد

4. ProProfs

عبر بروفس ProProfs هو خيار برمجي استثنائي لبرامج كتيبات الموظفين يوفر منصة شاملة لقاعدة المعرفة بالإضافة إلى إدارة المستندات التقليدية. فهو يسمح للشركات بإنشاء مركز مركزي لجميع سياساتها وإجراءاتها وإرشاداتها.

باستخدام أداة إنشاء كتيبات الموظفين التي يوفرها برنامج ProProfs Knowledge Base، يمكن للشركات بسهولة تثقيف القوى العاملة لديها حول رؤية الشركة ورسالتها وسياساتها ووظائفها باستخدام قوالب مفيدة. وهذا يمكّن الموظفين من اكتساب المزيد من المعرفة في وقت أقل، مما يعزز منحنى التعلم الحاد.

يضمن برنامج كتيب الموظف الوصول إلى مستنداتك أثناء التنقل، مما يسمح للموظفين بالوصول إليها في أي وقت ومن أي جهاز، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية. كما يعطي ProProfs الأولوية لأمن كتيب الموظف الخاص بك. فمن خلال قواعد المحتوى المشروطة، يمكن لمستخدمين محددين الوصول إلى صفحات أو فقرات أو مجلدات معينة بناءً على قواعد مخصصة.

أفضل ميزات ProProfs

أداة إنشاء كتيبات الموظفين سهلة الاستخدام دون الحاجة إلى معرفة البرمجة أو خلفية تقنية

محرر النص المنسق واستيراد المحتوى لتنسيقات الملفات مثل مستندات Word وملفات PDF وPPT وأوراق Excel

علامات تجارية متعددة وعلامات بيضاء لتخصيص البرنامج لشركات مختلفة داخل قاعدة معرفية واحدة

يوفر نظام تقارير مدعوم بالذكاء الاصطناعي رؤى أعمق وغنية بالبيانات لإنشاء كتيب الموظفين الأكثر فعالية أو قاعدة معرفية

قيود ProProfs

قد يكون من الصعب الوصول إلى الصفحات المقصودة وإدارتها

تأخر من حين لآخر على أجهزة أندرويد

تسعير بروبروفس

كل شيء: 49 دولارًا شهريًا لكل مؤلف

تقييمات ومراجعات ProProfs

G2: 4.6/5 (أكثر من 25 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 25 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 25 تقييم)

5. إيرماسون

عبر إيرماسون تعمل AirMason على تغيير طريقة إنشاء المؤسسات لكتيباتها وإدارتها وتوزيعها. يستخدم Airmason ميزات تفاعلية مثل مقاطع الفيديو والصور والارتباطات التشعبية لتحسين تجربة القراءة لدى الموظفين.

يعمل Airmason على تبسيط

عملية التأهيل

من خلال توفير تجربة رقمية سلسة للموظفين الجدد. يمكن للمؤسسات تتبع إقرارات كتيبات الموظفين بسهولة، مما يضمن فهم السياسة والامتثال لها. توفر التحليلات المتقدمة وإمكانات إعداد التقارير رؤى حول تفاعل الموظفين مع الكتيبات وتتبع مقاييس القراءة وتحديد مجالات التحسين.

أفضل ميزات AirMason

واجهة سهلة الاستخدام سهلة التصفح

تصميم متوافق مع الأجهزة المحمولة لمزيد من الراحة والمرونة

تمكّن ميزات مدير المحتوى أي شخص تقريبًا من تنظيم وتحديث دفتر المحتويات

قيود AirMason

خيارات تخصيص محدودة في القوالب

خيارات تكامل محدودة مع عدم القدرة على مزامنة البيانات وتبسيط العمليات

تسعير AirMason

الشركات الناشئة (من 1 إلى 99 موظفًا): 149 دولارًا شهريًا أو 999 دولارًا سنويًا

149 دولارًا شهريًا أو 999 دولارًا سنويًا الشركات الصغيرة (من 100 إلى 199 موظفًا): 199 دولارًا شهريًا أو 1,499 دولارًا سنويًا

199 دولارًا شهريًا أو 1,499 دولارًا سنويًا المؤسسات (أكثر من 200 موظف): اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات AirMason

G2: 5/5 (1 تقييم)

5/5 (1 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 10 مراجعات)

6. إيجلو

عبر Igloo باستخدام Igloo، يمكن للشركات إنشاء دليل رقمي للموظفين يعمل كمركز مركزي لسياسات مكان العمل. هذه الإرشادات - من السفر والعمل عن بُعد إلى الأمن وقواعد اللباس - يمكن الوصول إليها بسهولة ويمكن البحث فيها، مما يضمن الوضوح وسهولة الاستخدام. تم تنظيم الدليل في فصول، مما يوفر تجربة مستخدم موجهة.

باستخدام Igloo، لا يمكن للشركات إدارة المعرفة فحسب، بل يمكنها أيضًا تعظيمها. يتصدر Igloo قائمة أفضل برامج كتيبات الموظفين لأنه يتيح إنشاء قواعد معرفية منظمة وقابلة للبحث، والتقاط أفضل الممارسات والدروس المستفادة الرئيسية. يتم تسهيل التعاون من خلال تحميل المستندات، والإشارات @، والمدونات والمنتديات التفاعلية.

تسمح إمكانات التكامل بالاتصال السلس مع تطبيقات الطرف الثالث، مما يزيد من الاستثمارات الحالية ويوفر للموظفين إمكانية الوصول إلى الأدوات الأساسية. تضمن حلول Igloo التي تدعم الأجهزة المحمولة إمكانية الوصول إليها من أي جهاز، حيث توفر تجربة ويب سريعة الاستجابة، وتطبيقات أصلية لنظامي iOS وAndroid، وتكامل كامل للبريد الإلكتروني.

أفضل مزايا Igloo

تصميم وتخطيط قابل للتخصيص بدرجة عالية لخلق تجربة مخصصة

قدرات قوية لإدارة المحتوى تسمح للمستخدمين بتنظيم المعلومات والوصول إليها بسهولة

منشئ دليل الموظف الرقمي بتصميم متوافق مع الأجهزة المحمولة

قيود Igloo

وظائف واسعة النطاق يمكن أن تؤدي إلى منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد

قد يكون إعداد التكامل صعباً

تسعير Igloo

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Igloo

G2: 4.2/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

7. جورو

عبر المعلم Guru هو واحد من أكثر خيارات برامج كتيبات الموظفين ابتكارًا وأفضلها لأنه يعمل كمصدر الحقيقة النهائي لمؤسستك. فهو يتكامل بسلاسة مع سير عملك حتى تتمكن من استدعاء أحدث المعلومات بسرعة. كما أنه يوفر محرك تحقق لضمان الدقة، مما يتيح لك دمجه مع

أدوات التواصل في مكان العمل

والعثور على المعرفة التي تحتاجها دون انقطاع.

إحدى الميزات البارزة في Guru هي الإجابات، وهو محرك بديهي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتنقل بسرعة في مشهد المعلومات في شركتك. يعمل محرك البحث باللغة الطبيعية وتوصيات المحتوى المخصص على توصيل المستخدمين بسرعة بالمعرفة الموثوقة. بالإضافة إلى ذلك، تساعد ميزة "اسأل خبيراً" المستخدمين على التواصل مع الأفراد المناسبين للإجابة عن أسئلة محددة، بينما تُبقي المواضيع الشائعة ورحلات القراءة فرق العمل على اطلاع وتفاعل.

Guru أفضل الميزات

امتداد Chrome يجعل من السهل الوصول إليه عندما تحتاج إلى إجابة سريعة

تعمل الاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحسين كفاءة إدارة المعرفة

تكامل سلس مع الأدوات الشائعة مثل Slack وSalesforce وZendesk

قيود المعلم

إمكانيات محرر النصوص المحدودة

يمكن أن تكون الواجهة والتنقل مربكة للمستخدمين الجدد

تسعير #### جورو

مجاني

المبتدئ: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسس: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات المعلم

G2: 4.7/5 (أكثر من 1500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 85 تقييم)

8. واي بوك

عبر كتاب الطريق باستخدام Waybook، يمكنك دمج جميع المعلومات والقيم والإجراءات الخاصة بمكان عملك في مصدر واحد يسهل الوصول إليه.

تتمثل إحدى الميزات البارزة في Waybook في مكتبته الواسعة من القوالب الخاصة بالصناعة، والتي تتيح لك توفير الوقت عن طريق استيراد دليل الموارد البشرية الموجود لديك أو إنشاء دليل جديد من مجموعة كبيرة من القوالب.

تتصدر هذه المنصة قائمتنا لأفضل برامج كتيبات الموظفين لأنها توفر واجهة سهلة الاستخدام تتيح لك تحرير وتصميم وتحديث المحتوى الخاص بك بسهولة، مما يسمح لك بتخصيص دليل الموظفين الخاص بك باستخدام الصور وصور GIF ومقاطع الفيديو والمزيد.

وعلاوة على ذلك، يمكن ل Waybook أتمتة عمليات التأهيل ووحدات التدريب, تقسيم الإجراءات المعقدة إلى عمليات سير عمل بسيطة ومنظمة. يمكنك تتبع التقدم المحرز وتقييم المعرفة من خلال الاختبارات والمسابقات، مما يضمن بقاء فريقك على اطلاع وتنسيق.

Waybook أفضل الميزات

مكتبة واسعة النطاق خاصة بالصناعة قوالب كتيبات الموظفين

وظيفة البحث السريع

إشعارات للتحديثات الأساسية لدليل الموظف

يضمن تتبع التقدم المحرز بقاء الجميع على اطلاع دائم

قيود Waybook

عدم القدرة على تصدير مستندات متعددة في وقت واحد

لا يتوفر توطين للغة

تسعير Waybook

Waybook Care: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا Waybook Pro: 198 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

198 دولارًا أمريكيًا/شهريًا استشارات Waybook: 95 دولارًا في الساعة

تقييمات ومراجعات Waybook

G2: 3.5/5 (1 مراجعة)

3.5/5 (1 مراجعة) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 45 مراجعة)

9. سليت

عبر سليت Slite هو أداة برمجية متعددة الاستخدامات لدليل الموظف تساعد الفرق على تنظيم جميع مستنداتها بشكل مركزي. ويخلق محرره المبسط تجربة كتابة سلسة دون تشتيت الانتباه، مما يسمح لك بالتركيز على المحتوى الأكثر أهمية.

باستخدام Slite، يمكنك دمج مقاطع الفيديو والرسومات والمحتوى المضمّن لتحسين

مشاركة المعرفة

. أضف شخصية وجاذبية بصرية إلى وثائقك من خلال صور الغلاف، والإبرازات، وكتل التلميح لجعل كتيب الموظف الخاص بك جذابًا وممتعًا.

يعزز تكامل Slite مع الأدوات الشائعة مثل Slack و Asana و Trello و Google Drive من تكاملك مع

هياكل إدارة المشروع الحالية

من خلال جمع كل معلومات فريقك في مكان واحد. يمكنك تضمين جداول البيانات ومقاطع الفيديو والعروض التقديمية والرسومات من تطبيقات مختلفة، مما يلغي الحاجة إلى التكرار.

سلايت أفضل الميزات

واجهة بسيطة يسهل تعلمها للمستخدمين غير التقنيين

ميزات تنظيم قوية تسمح للمستخدمين بإنشاء تسلسلات هرمية وعلامات لتنظيم وتصنيف مستنداتهم

تكامل سلس مع الأدوات الشائعة مثل Slack و Google Drive و Trello

قيود سلاك

عدم وجود واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة يحد من إمكانيات التكامل

خيارات تصدير محدودة

تسعير سلايت

مجاني

عادي: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

سلايت التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (175+ تقييم)

4.7/5 (175+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 35 تقييم)

10. فيزما

عبر فيسمي Visme هو أداة برمجية رائعة لدليل الموظف تساعدك على إنشاء كتيبات موظفين جذابة وجذابة بصريًا. لا مهارات تصميم؟ لا مشكلة. تم تصميم ميزات العرض التقديمي القوية في برنامج Visme لغير المصممين، مما يسمح لك بإنشاء كتيبات موظفين احترافية وغنية بالمعلومات.

يوفر منشئ كتيبات الموظفين من Visme جميع العناصر اللازمة لتصميم كتيبات شاملة وجذابة. يمكن تخصيص القوالب بشكل كامل لعرض عمليات شركتك وسياساتها وثقافتها. يمكنك أيضًا تحسين كتيباتك بشخصيات وأيقونات متحركة لإضفاء الحيوية على ثقافة شركتك.

يمكنك بسهولة إدراج معلومات شركتك مع الحفاظ على نمط العلامة التجارية من خلال تعديل الألوان والخطوط. توفر الأداة أيضًا ميزات مثل المخططات القابلة للتخصيص والتفاعلية وتكامل الوسائط المتعددة، مما يتيح لك إنشاء كتيبات تفاعلية وجذابة. يمكنك تنزيل كتيباتك الإرشادية بتنسيقات مختلفة، ومشاركتها عبر الإنترنت من خلال الروابط، وتضمينها على موقعك الإلكتروني، وحتى إنشاء كتيبات قابلة للقلب.

فيسمي أفضل الميزات

سهل الاستخدام، حتى للأشخاص الذين ليس لديهم خبرة تقنية أو خبرة في التصميم

إنشاء محتوى مرئي متعدد الاستخدامات يشمل العروض التقديمية والرسوم البيانية والتقارير وغيرها

عناصر تصميم تفاعلية ومتحركة تعزز سرد القصص المرئية

قيود فيسمي

نسخة مجانية محدودة

تصميمات محدودة للمخططات والجداول

تسعير #### فيسمي

مجانًا

المبتدئين: 29 دولارًا/شهريًا

29 دولارًا/شهريًا محترف: 59 دولارًا شهريًا

59 دولارًا شهريًا Visme للفرق: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Visme

G2: 4.5/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

قم بتمكين مؤسستك باستخدام برنامج دليل الموظف و ClickUp

حان الوقت الآن لتحويل سياسات وإجراءات مكان عملك. باستخدام برنامج كتيب الموظف المناسب، يمكنك تبسيط إنشاء المعلومات المهمة وإدارتها وتوزيعها لتعزيز التواصل الفعال ومواءمة فرقك حول الأهداف المشتركة.

من خلال الاشتراك في ClickUp، يمكنك الوصول إلى واجهة سهلة الاستخدام، وقوالب معدة مسبقًا، ومكتبة محتوى السياسات لتخصيص كتيبات الموظفين دون عناء. بفضل أدوات التعاون القوية، وإمكانيات التحرير في الوقت الفعلي، وخيارات الاستضافة والمشاركة الآمنة، يتيح ClickUp لفرقك المساهمة ومراجعة التغييرات بشكل تعاوني.

تسمح المنصة المركزية بتوزيع الكتيبات بسلاسة على الموظفين، مما يعزز الفهم المتسق لقيم الشركة ولوائحها. لا تنتظر أكثر من ذلك لإطلاق العنان لإمكانات برنامج كتيبات الموظفين.

اشترك في ClickUp

اليوم وأحدث ثورة في التواصل في مكان عملك وإدارة فريق العمل وتنفيذ السياسات.