أفضل 11 برنامج لإشراك الموظفين في الاستطلاعات &؛ المزيد في 2025

مرحبًا بكم في مستقبل المشاركة في مكان العمل. لقد ولّت أيام الموظفين غير المهتمين المحصورين في مقصوراتهم، الذين يتوقون إلى يوم الجمعة. في مشهد الشركات اليوم، تدرك المؤسسات أهمية مشاركة الموظفين كمحفز للنجاح.

A دراسة غالوب وجدت أن "مشاركة الموظفين في الولايات المتحدة شهدت أول انخفاض سنوي لها منذ عقد من الزمان - حيث انخفضت من 36% من الموظفين المشاركين في عام 2020 إلى 34% في عام 2021"

إذن، ما الذي يمكنك فعله للحفاظ على تفاعل فريقك؟

لحسن الحظ، أتاحت التكنولوجيا فرصاً مذهلة لتعزيز مشاركة الموظفين. بدءاً من استطلاعات الرأي التي تلتقط الرؤى القيّمة وصولاً إلى المنصات التفاعلية التي تشعل روح الفريق، فقد ازدهر عالم مشاركة الموظفين ليصبح حديقة رقمية من الفرص.

ستستكشف هذه المقالة أبرز 11 خيارًا من برامج مشاركة الموظفين. دعونا نتعمق في الأمر!

ما هي الميزات التي يجب أن تبحث عنها في برنامج إشراك الموظفين؟

عند اختيار برنامج إشراك الموظفين المناسب، هناك الكثير مما يجب مراعاته. ولكن لا تخف!

لقد قمنا بتغطيتك بقائمة مراجعة مباشرة لما يجب البحث عنه. لا مصطلحات معقدة، فقط إرشادات مباشرة لمساعدتك في العثور على البرنامج المثالي لاحتياجات مؤسستك.

يجب أن تضع في اعتبارك ما يلي:

التكامل السلس : تأكد من أن برنامج إشراك الموظفين الذي تختاره يعمل بشكل جيد مع أنظمتك وأدواتك الحالية. أنت تريد برنامجًا يعمل بسلاسة مع برنامج الموارد البشرية الحالي لديك و التواصل القنوات.

: تأكد من أن برنامج إشراك الموظفين الذي تختاره يعمل بشكل جيد مع أنظمتك وأدواتك الحالية. أنت تريد برنامجًا يعمل بسلاسة مع برنامج الموارد البشرية الحالي لديك و التواصل القنوات. بيانات قابلة للتنفيذ : بيانات الموظفين هي أفضل صديق لك لتحسين المشاركة. ابحث عن أدوات مشاركة الموظفين التي توفر تحليلات قوية وميزات إعداد التقارير. ستساعدك البيانات على تصور نتائج الاستطلاع، واكتشاف الاتجاهات واتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

: بيانات الموظفين هي أفضل صديق لك لتحسين المشاركة. ابحث عن أدوات مشاركة الموظفين التي توفر تحليلات قوية وميزات إعداد التقارير. ستساعدك البيانات على تصور نتائج الاستطلاع، واكتشاف الاتجاهات واتخاذ قرارات قائمة على البيانات. واجهة سهلة الاستخدام: من منا لا يحب التصفح السهل السهل؟ يجب أن يحتوي برنامج مشاركة الموظفين المثالي على لوحات تحكم سريعة الاستجابة وسهلة الاستخدام. ترقب المنصات التي تعطي الأولوية للبساطة دون التضحية بالوظائف.

أفضل 11 برنامجاً لمشاركة الموظفين لاستخدامها في عام 2024

سواء كنت قائد فريق أو متخصصاً في الموارد البشرية ولديك رغبة ملحة في إحداث ثورة في مساحة العمل الخاصة بك، فهذه القائمة مناسبة لك! فهي ستساعدك على تحديد أفضل برامج إشراك الموظفين لتحويل مؤسستك إلى مركز للإنتاجية والتعاون، والأهم من ذلك رضا الموظفين.

رحب بالموظفين الجدد بأسلوب أنيق مع قالب التهيئة العامة للموظفين من ClickUp

يعد ClickUp أحد أفضل عروض برامج مشاركة الموظفين مع ميزات مهمة ل توظيف الموظفين وتأهيلهم وتطويرهم . يوفر العديد من قوالب الموارد البشرية بما في ذلك استبيانات مشاركة الموظفين إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) ومراجعات الأداء وخطط العمل وغيرها.

بالإضافة إلى كونه ممتازًا برامج الموارد البشرية ومشاركة الموظفين ، ClickUp هو أداة كاملة لإدارة المشاريع حيث يمكنك التفاعل والتعاون مع بقية أعضاء فريقك في أي وقت وفي أي مكان.

ClickUp أفضل الميزات

منصة الكل في واحد: ClickUp هي مركز مركزي لجميع إدارة الفريق احتياجاتك. سواء كانت إدارة المشروع، أو تتبع المهام، أو مشاركة المستندات، أو التعاون عن بُعد ، يجمع ClickUp كل شيء معًا في واجهة سلسة وبديهية - لا مزيد من التنقل بين الأدوات المختلفة

ClickUp هي مركز مركزي لجميع إدارة الفريق احتياجاتك. سواء كانت إدارة المشروع، أو تتبع المهام، أو مشاركة المستندات، أو التعاون عن بُعد ، يجمع ClickUp كل شيء معًا في واجهة سلسة وبديهية - لا مزيد من التنقل بين الأدوات المختلفة قالب خطة العمل : يحتوي ClickUp علىقالب خطة عمل لمشاركة الموظفين الذي يساعدك على تحديد مشاكل الموظفين ومعالجتها أو مضاعفة الاستراتيجيات لتحسين المشاركة في مكان العمل

: يحتوي ClickUp علىقالب خطة عمل لمشاركة الموظفين الذي يساعدك على تحديد مشاكل الموظفين ومعالجتها أو مضاعفة الاستراتيجيات لتحسين المشاركة في مكان العمل قالب الاستبيان: باستخدام ClickUp، يمكنك إنشاءاستبيانات مشاركة الموظفين والحصول على تعليقات الموظفين القابلة للتنفيذ والتي يمكن أن تساعد في تحسين تجربة الموظف بشكل عام

باستخدام ClickUp، يمكنك إنشاءاستبيانات مشاركة الموظفين والحصول على تعليقات الموظفين القابلة للتنفيذ والتي يمكن أن تساعد في تحسين تجربة الموظف بشكل عام مساحات العمل : يتيح لك ClickUp إنشاء والانضمام و التبديل بين مساحات عمل متعددة مع حالات استخدام الفريق الفريدة. مساحات العمل هي أعلى مستوى من التسلسل الهرمي للتخزين ClickUp . تتكون مساحات العمل من مساحات تحتوي على مجلدات مملوءة بقوائم المهام

: يتيح لك ClickUp إنشاء والانضمام و التبديل بين مساحات عمل متعددة مع حالات استخدام الفريق الفريدة. مساحات العمل هي أعلى مستوى من التسلسل الهرمي للتخزين ClickUp . تتكون مساحات العمل من مساحات تحتوي على مجلدات مملوءة بقوائم المهام عروض : عرض 15+ طرق عرض قابلة للتخصيص مثل القوائم واللوحات والتقويمات والمزيد، يتيح لك ClickUp تصور المهام والمشاريع وسير العمل بالتنسيق الذي تفضله جرّب قوالب الموارد البشرية في ClickUp قيود ClickUp

بعض طرق العرض غير متاحة على الهاتف المحمول

لا تتوفر جميع ميزات مشاركة الموظفين في الباقة المجانية

تسعير #### ClickUp

مجانية للأبد

غير محدودة: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: الأسعار المخصصة متوفرة - إذا كنت بحاجة إلى برنامج للحفاظ على تفاعل موظفيك، اتصل ب مبيعات ClickUp للمساعدة في الإعداد عندما تكون جاهزًا.

ClickUp تقييمات العملاء

G2 : 4.7/5 (أكثر من 6,700 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 6,700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,600 تقييم)

2. وورك تانجو

عبر وورك تانغو كانت تسمى سابقًا Kazoo، WorkTango هي منصة شاملة لتجربة الموظفين لإشراك الموظفين وإلهامهم والاحتفاظ بهم. المنصة سهلة التصفح وقابلة للتخصيص حسب احتياجات فريقك.

باستخدام WorkTango، يمكنك الوصول إلى أدوات للاحتفال بإنجازات الموظفين، والاستماع إلى مخاوفهم ومعالجتها، ووضع خطط واضحة أولويات الفريق .

أفضل ميزات WorkTango

استبيانات وآراء الموظفين

أداة تقدير الموظفين والحوافز والمكافآت للموظفين

الأهداف والتغذية الراجعة المستمرة لتطوير الموظفين ونجاحهم

عمليات التكامل مع منصات الموارد البشرية وأدوات التعاون المفضلة لديك

قيود WorkTango

أراد المستخدمون حقًا الحصول على وثيقة ملخص تنفيذي بعد إكمال الاستبيانات للحصول على رؤى أكثر قابلية للتنفيذ

محدودة إلى حد ما بالنسبة لفرق الموارد البشرية التي تحتاج إلى المزيد من القوة أداة إدارة الأداء مع ميزات مركز المعرفة

تسعير #### WorkTango

اتصل بـ WorkTango لمعرفة الأسعار.

تقييمات عملاء WorkTango

G2 : 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 120 تقييم)

3. نكتار

عبر Nectar Nectar عبارة عن منصة لتقدير الموظفين تستخدم الحوافز المالية والمجتمعية لتحسين الاحتفاظ بالموظفين. يساعد التطبيق فرق العمل على التعرف على العمل الجدير بالثناء، وتعزيز المجتمع، وتعزيز القيم الأساسية واسترداد المكافآت

يركز Nectar على تعزيز معنويات الموظفين وبناء فريق عمل مترابط عن بُعد، مما يؤدي إلى تقليل معدل دوران الموظفين. كما أنه يستخدم أيضاً أسلوب التلعيب لإشراك الموظفين من خلال تشجيعهم على الصراخ في وجه زملائهم وتسهيل التحديات المخصصة مثل الأنشطة الصحية واستطلاعات الرأي وغيرها.

أفضل ميزات #### Nectar

يتكامل بسهولة مع حل نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) الخاص بك

تحليلات تُظهر عدد المرات التي يتم فيها تقدير الموظفين أو تلقيهم

احتفالات أعياد الميلاد السنوية الآلية لتعزيز ثقافة الشركة وتجربة الموظفين

جدولة احتفالات أعياد الميلاد المجدولة لتحسين التواصل مع الموظفين

نسخة تجريبية مجانية متاحة

قيود #### قيود نكتار

محدودة أو غير متوفرة تماماً في بعض البلدان

بطء توليد التقارير من حين لآخر

عمليات تكامل محلية محدودة

تسعير نكتار

قياسي : 2.75 دولار شهرياً لكل مستخدم

: 2.75 دولار شهرياً لكل مستخدم بالإضافة: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات عملاء #### Nectar

G2 : 4.7/5 (أكثر من 3,300 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 3,300 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 280+ تقييم)

4. أوسكاركو

عبر Awardco على غرار Nectar، تعتقد منصة Awardco أن منح المكافآت في مكان العمل سيوفر بيئة أكثر سعادة للموظفين ويشجعهم على تقديم أفضل ما لديهم من عمل. تقدم المنصة برنامجاً تحفيزياً حيث يمكن للموظفين استبدال نقاط المكافآت التي يحصلون عليها بأي هدية يرغبون فيها من أمازون.

أفضل ميزات #### Awardco

ميزة التقدير للثناء على الزملاء

الاحتفال الآلي بالإنجازات الهامة للموظفين لتعزيز مشاركة الموظفين

حسابات إنفاق نمط الحياة لإشراك الموظفين بمزيد من الهدايا الجديرة بالاهتمام

تكامل نظام إشراك الموظفين مع الأدوات الرئيسية مثل Slack وMicrosoft Teams وWorkday والمزيد

تقدير دون اتصال بالإنترنت عبر رموز الجوائز القابلة للاسترداد

قيود #### قيود Awardco

وجد بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم معقدة

لا توجد ميزة الأرشيف لجمع الرؤى القابلة للتنفيذ

ستفتقد فرق الموارد البشرية أثناء التنقل عدم وجود إصدار للجوال

تسعير #### Awardco

اتصل ب Awardco للحصول على الأسعار.

تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء أووردركو

G2 : 4.8/5 (أكثر من 1300 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 1300 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 3800 تقييم)

5. 15فيفايف

عبر 15خامسًا يشير 15five إلى نفسه على أنه برنامج إدارة الأداء المستمر . من خلال الميزات ذات الصلة مثل مراجعات الأداء بزاوية 360 درجة، وتتبع OKR، ومراجعة الأداء من شخص إلى شخص، وتقييمات النبض، تعمل المنصة على بناء مديرين أكفاء، وموظفين متفاعلين، وأعمال عالية الأداء.

يمكنك أيضًا بناء ثقافة إيجابية للشركة باستخدام التطبيق من خلال استخدامه لتقديم ملاحظات صادقة حول أداء الموظفين، وإجراء استطلاعات الرأي حول دورة الحياة، والوصول إلى تحليلات المشاركة والمزيد.

15أفضل خمس ميزات

قوالب مراجعة الأداء

رؤى المشاركة حول تجربة الموظف

استبيانات الموظفين

ملاحظات الموظفين بزاوية 360 درجة

تكامل Slacks وTeams وGoogle

مصافحات لتقدير الأقران وتقدير الملاحظات المستمرة

OKR (الهدف والنتائج الرئيسية) التدريب على إدارة الأداء

15القيود الخمسة عشر

أثار بعض المستخدمين مخاوف بشأن خدمة العملاء مقارنة بأدوات برمجيات مشاركة الموظفين الأخرى

تمنى المراجعون وجود ميزة المعالم الرئيسية

لا يوجد سجل أو قائمة مرجعية للمهام المكتملة

15five التسعير

المشاركة: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

4 دولارات شهرياً لكل مستخدم الأداء: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

8 دولارات شهرياً لكل مستخدم التركيز: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم المنصة الإجمالية: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 خمسة عشر تقييمات العملاء

G2 : 4.6/5 (أكثر من 1700 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 1700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 870 تقييم)

6. بونوسلي

عبر مكافأة Bonusly هو تطبيق لحلول إشراك الموظفين يوفر التقدير والمكافآت للموظفين، سواء كان ذلك بشكل عام أو خاص.

تقلل المنصة من احتكاك فريق العمل وتساهم في نشر ثقافة صحية في مكان العمل من خلال تبسيط جميع إشادات المديرين والزملاء في نظام واحد مباشر لتقدير الموظفين. تساعد Bonusly أيضاً فرق الموارد البشرية على وضع معيار لإدارة الأداء العالي للموظفين الآخرين.

أفضل مزايا بونوسلي

البدلات الشهرية

خلاصة المكافآت لتجربة أفضل للموظفين

مكافآت الموظفين الهادفة بطاقات الهدايا والنقدية والتبرعات الخيرية والمزيد

تساعد الواجهة في الحفاظ على تفاعل الموظفين

التكامل مع Slack وOkta، وBambooHR، والمزيد

قيود #### قيود Bonusly

خيارات محدودة لاسترداد النقاط

لا يوجد خيار برنامج مجاني لمشاركة الموظفين

خاصية النقاط المعقدة التي تخلق منحنى تعليمي حاد - مما قد يضر بتجربة موظفيك

تسعير #### بونوسلي

الخطة الأساسية : 2.70 دولار شهرياً لكل مستخدم

: 2.70 دولار شهرياً لكل مستخدم الخطة الاحترافية : 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم مخصصة: يمكن تصميمها لتناسب احتياجاتك

تقييمات عملاء #### بونوسلي

G2 : 4.8/5 (أكثر من 1900 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 1900 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1500 تقييم)

7. فود

عبر Fond يعد Fond الذي استحوذت عليه مؤخرًا شركة Reward Gateway أداة ممتازة لتقدير الموظفين ومكافأة عملهم الشاق. يتيح حل مشاركة الموظفين لأقرانهم مشاركة الملاحظات الإيجابية، والوصول إلى خصومات حصرية للشركات، و تتبع اتجاهات الموظفين .

باستخدام Fond، يمكنك أيضًا استخدام جوائز الخدمة لتتبع المناسبات السنوية للعمل وزيادة مشاركة الموظفين.

أفضل ميزات #### Fond

خصومات الشركات

تحليلات الأداء

التقدير الاجتماعي

جوائز الخدمة

نقاط المكافآت

قابلة للتخصيص بشكل كبير

المشاركة العائلية

عمليات التكامل والإضافات

قيود #### قيود مولع

هناك خيارات محدودة لاسترداد النقاط

لم يكن التحويل بين النقاط والمال بديهيًا لبعض المستخدمين

قال المشرفون إن عملية الإعداد استغرقت وقتاً لا بأس به

عدم وجود إصدار مجاني يجعل من الصعب اختباره قبل الشراء

تسعير مغرم

اتصل بـ Fond لمعرفة الأسعار

تقييمات عملاء فوند

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

8. أمب الثقافة

عبر أمب الثقافة تُعد Culture Amp من أفضل منصات إشراك الموظفين، وتوفر منصة Culture Amp ميزات متميزة مثل "1 على 1" وتتبع OKR لمساعدتك على فهم مشاعر الموظفين بشكل أفضل وتتبع التقدم المحرز ودفع التغيير الأمثل للشركة.

باستخدام Culture Amp، يمكنك إنشاء برنامج مشاركة للموظفين يركز على رفاهية الفريق والتعلم المخصص.

أفضل ميزات #### Culture Amp

التنبؤ بدوران الموظفين

نماذج استبيانات جاهزة للاستخدام

تتبع الأهداف/معدل دوران الموظفين

مدرب المهارات

محادثات فردية بين المديرين وقادة الفرق

تحليلات قوية

ملاحظات متعددة المصادر - ملاحظات الأقران وملاحظات المديرين وملاحظات المديرين والتأمل الذاتي

التكامل

قيود #### ثقافة أمب

وجد المستخدمون صعوبة في التنقل في هيكلية التسعير

يتطلب Culture Amp من المستخدمين تسجيل الدخول مرة أخرى في كل مرة يفتحون فيها التطبيق

بعض المستخدمين لم تعجبهم واجهة المستخدم لقسم المراجعات ووحدات التدريب

كانت ميزة الصراخ على Slack معقدة قليلاً بالنسبة للبعض

اكتشف بعض المراجعين أن التطبيق أبطأ من أداء الموقع الإلكتروني

تسعير #### ثقافة أمب

تواصل مع فريق Culture Amp لمعرفة الأسعار.

تقييمات عملاء #### تقييمات عملاء Culture Amp

G2 : 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 70+ تقييم

9. المناطق النائية بناء الفريق

عبر Outback Team Building آوتباك تيم بيلدينغ هي شركة بناء الفريق والتدريب i شركة نينغ لمجموعات العمل الافتراضية والشخصية. وهي ليست تطبيقًا فعليًا لمشاركة الموظفين، ولكنها تقدم أكثر من 60 حلًا تدريبيًا لفرق العمل ويوصي بها أكثر من 14,000 مجموعة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

إذا لم تكن متأكداً من أين تبدأ في إشراك الموظفين، تقدم Outback Team Building جلسة استشارية مجانية لمساعدتك في اتخاذ القرار.

أفضل ميزات Out00 Outback Team Building

افتراضية وشخصية أنشطة بناء الفريق برامج التدريب والتطوير الجماعي

أدلة مشاركة الموظفين المجانية

تطبيق جوال لنظامي iOS وAndroid

لوحة المتصدرين في الوقت الفعلي لألعاب/تحديات بناء الفريق

قيود بناء فريق العمل في المناطق النائية

عدم وجود شفافية في التسعير يجعل من الصعب تقييم نسبة التكلفة إلى الفائدة

تسعير بناء فريق العمل في المناطق النائية

تواصل مع آوتباك تيم بيلدينغ لمعرفة الأسعار.

تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء آوتباك تيم بيلدينغ

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متوفر

10. شاشة المبيعات

عبر شاشة المبيعات SalesScreen هو أحد الحلول الرائدة في مجال إشراك الموظفين، وهو مخصص خصيصًا لفرق المبيعات. ويستخدم البرنامج أسلوب التلعيب والتغذية الراجعة المستمرة لتقدير العمل الجاد وغرس المساءلة وتعزيز الإنتاجية.

أفضل الميزات #### SalesScreen

أدوات تصور البيانات لتتبع الأداء الفردي والجماعي مقاييس مؤشرات الأداء الرئيسية عملات وشارات لمكافأة الموظفين

الجدولة الآلية، وأدلة الجلسات 1:1، و بطاقات الأداء صرخات للاحتفال بالفوز وتعزيز المشاركة

ميزات التلعيب مثل لوحات المتصدرين ومسابقات الفريق ضد الفريق

قيود شاشة المبيعات

لا توجد نسخة مجانية

وجد بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم معقدة

مصمم خصيصًا لفرق المبيعات، لذلك قد لا يكون هذا التطبيق مناسبًا للجميع

مكتبة صغيرة من قوالب المسابقات والصور

لا توجد دردشة جماعية خاصة

تسعير شاشة المبيعات

اتصل بشاشة المبيعات لمعرفة الأسعار.

تقييمات #### تقييمات SalesScreen

G2 : 4.8/5 (أكثر من 150 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

11. كارما بوت

عبر روبوت الكارما

Karma هي أداة شائعة وسهلة الاستخدام لإشراك الموظفين تعمل أصلاً داخل Slack. من خلال التركيز على تقدير الأقران والمكافآت، تساعد كارما على تحفيز السلوك الإيجابي وإرساء ثقافة الفريق في مساحة العمل.

أفضل ميزات Karma

تقدير العمل الجاد الذي يقوم به الزملاء أمر سهل ومباشر وتفاعلي مع Karma. يمكن للمستخدمين منح أقرانهم "نقاط كارما" للأعمال الجيدة على Slack والتي يمكن استخدامها للمطالبة بمكافآت صغيرة

يمكن للمديرين الوصول إلى التحليلات والتقارير لتتبع أداء الفريق

تساعد كارما على خلق ثقافة عمل شفافة مع تواصل مفتوح للحصول على الملاحظات والاقتراحات

يسمح بتخصيص نظام المكافآت وتقارير الأداء

يتكامل مع أدوات أخرى مثل Trello وJira وGithub لعمليات سلسة

قيود Karma

تشير مراجعات المستخدمين إلى أن الأداة تعتمد بشكل كبير على Slack، مما قد يقصر استخدام Karma على مستخدمي Slack فقط

لا تدعم الأداة المشاركة في الوقت الفعلي أو استطلاعات الرأي حول رضا الموظفين

تسعير كارما

لدى Karma خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 30 دولارًا/مساحة عمل شهريًا.

تقييمات كارما

G2 : 4.9/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.9/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.6/5 (3 مراجعات)

ClickUp - أداة إشراك الموظفين في نهاية المطاف

ClickUp هو حل شامل لمشاركة الموظفين. وبفضل ميزاته الرئيسية وواجهته سهلة الاستخدام، فإن التطبيق يراعي دورة حياة الموظف بأكملها، مما يحول طريقة تعاون فرق العمل والتواصل وتحقيق أهدافهم.

كما أنه يجمع بسلاسة بين إدارة المشروع وتتبع المهام, التواصل مع الموظفين وإدارة المواهب والتعاون و مشاركة المستندات

مما يلغي الحاجة إلى أدوات متعددة.

هل أنت جاهز لتحويل استراتيجية المشاركة الخاصة بك وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لفريقك؟ اعتمد ClickUp كنظام لمشاركة موظفيك اليوم !