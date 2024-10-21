أفضل 11 برنامج لإشراك الموظفين في الاستطلاعات &؛ المزيد في 2025

مرحبًا بكم في مستقبل المشاركة في مكان العمل. لقد ولّت أيام الموظفين غير المهتمين المحصورين في مقصوراتهم، الذين يتوقون إلى يوم الجمعة. في مشهد الشركات اليوم، تدرك المؤسسات أهمية مشاركة الموظفين كمحفز للنجاح.
A دراسة غالوب وجدت أن "مشاركة الموظفين في الولايات المتحدة شهدت أول انخفاض سنوي لها منذ عقد من الزمان - حيث انخفضت من 36% من الموظفين المشاركين في عام 2020 إلى 34% في عام 2021"
إذن، ما الذي يمكنك فعله للحفاظ على تفاعل فريقك؟
لحسن الحظ، أتاحت التكنولوجيا فرصاً مذهلة لتعزيز مشاركة الموظفين. بدءاً من استطلاعات الرأي التي تلتقط الرؤى القيّمة وصولاً إلى المنصات التفاعلية التي تشعل روح الفريق، فقد ازدهر عالم مشاركة الموظفين ليصبح حديقة رقمية من الفرص.
ستستكشف هذه المقالة أبرز 11 خيارًا من برامج مشاركة الموظفين. دعونا نتعمق في الأمر!
ما هي الميزات التي يجب أن تبحث عنها في برنامج إشراك الموظفين؟
عند اختيار برنامج إشراك الموظفين المناسب، هناك الكثير مما يجب مراعاته. ولكن لا تخف!
لقد قمنا بتغطيتك بقائمة مراجعة مباشرة لما يجب البحث عنه. لا مصطلحات معقدة، فقط إرشادات مباشرة لمساعدتك في العثور على البرنامج المثالي لاحتياجات مؤسستك.
يجب أن تضع في اعتبارك ما يلي:
- التكامل السلس: تأكد من أن برنامج إشراك الموظفين الذي تختاره يعمل بشكل جيد مع أنظمتك وأدواتك الحالية. أنت تريد برنامجًا يعمل بسلاسة مع برنامج الموارد البشرية الحالي لديك والتواصل القنوات.
- بيانات قابلة للتنفيذ: بيانات الموظفين هي أفضل صديق لك لتحسين المشاركة. ابحث عن أدوات مشاركة الموظفين التي توفر تحليلات قوية وميزات إعداد التقارير. ستساعدك البيانات على تصور نتائج الاستطلاع، واكتشاف الاتجاهات واتخاذ قرارات قائمة على البيانات.
- واجهة سهلة الاستخدام: من منا لا يحب التصفح السهل السهل؟ يجب أن يحتوي برنامج مشاركة الموظفين المثالي على لوحات تحكم سريعة الاستجابة وسهلة الاستخدام. ترقب المنصات التي تعطي الأولوية للبساطة دون التضحية بالوظائف.
أفضل 11 برنامجاً لمشاركة الموظفين لاستخدامها في عام 2024
سواء كنت قائد فريق أو متخصصاً في الموارد البشرية ولديك رغبة ملحة في إحداث ثورة في مساحة العمل الخاصة بك، فهذه القائمة مناسبة لك! فهي ستساعدك على تحديد أفضل برامج إشراك الموظفين لتحويل مؤسستك إلى مركز للإنتاجية والتعاون، والأهم من ذلك رضا الموظفين.
1. ClickUp
رحب بالموظفين الجدد بأسلوب أنيق مع قالب التهيئة العامة للموظفين من ClickUp
يعد ClickUp أحد أفضل عروض برامج مشاركة الموظفين مع ميزات مهمة ل توظيف الموظفين وتأهيلهم وتطويرهم . يوفر العديد من قوالب الموارد البشرية بما في ذلك استبيانات مشاركة الموظفين إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) ومراجعات الأداء وخطط العمل وغيرها.
بالإضافة إلى كونه ممتازًا برامج الموارد البشرية ومشاركة الموظفين ، ClickUp هو أداة كاملة لإدارة المشاريع حيث يمكنك التفاعل والتعاون مع بقية أعضاء فريقك في أي وقت وفي أي مكان.
ClickUp أفضل الميزات
- منصة الكل في واحد: ClickUp هي مركز مركزي لجميعإدارة الفريق احتياجاتك. سواء كانت إدارة المشروع، أو تتبع المهام، أو مشاركة المستندات، أوالتعاون عن بُعد، يجمع ClickUp كل شيء معًا في واجهة سلسة وبديهية - لا مزيد من التنقل بين الأدوات المختلفة
- قالب خطة العمل: يحتوي ClickUp علىقالب خطة عمل لمشاركة الموظفين الذي يساعدك على تحديد مشاكل الموظفين ومعالجتها أو مضاعفة الاستراتيجيات لتحسين المشاركة في مكان العمل
- قالب الاستبيان: باستخدام ClickUp، يمكنك إنشاءاستبيانات مشاركة الموظفين والحصول على تعليقات الموظفين القابلة للتنفيذ والتي يمكن أن تساعد في تحسين تجربة الموظف بشكل عام
- مساحات العمل: يتيح لك ClickUp إنشاء والانضمام والتبديل بين مساحات عمل متعددة مع حالات استخدام الفريق الفريدة. مساحات العمل هي أعلى مستوى من التسلسل الهرمي للتخزين ClickUp. تتكون مساحات العمل من مساحات تحتوي على مجلدات مملوءة بقوائم المهام
عروض: عرض 15+طرق عرض قابلة للتخصيص مثل القوائم واللوحات والتقويمات والمزيد، يتيح لك ClickUp تصور المهام والمشاريع وسير العمل بالتنسيق الذي تفضله جرّب قوالب الموارد البشرية في ClickUp
قيود ClickUp
- بعض طرق العرض غير متاحة على الهاتف المحمول
- لا تتوفر جميع ميزات مشاركة الموظفين في الباقة المجانية
تسعير #### ClickUp
- مجانية للأبد
- غير محدودة: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: الأسعار المخصصة متوفرة - إذا كنت بحاجة إلى برنامج للحفاظ على تفاعل موظفيك، اتصل بمبيعات ClickUp للمساعدة في الإعداد عندما تكون جاهزًا.
ClickUp تقييمات العملاء
- G2: 4.7/5 (أكثر من 6,700 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,600 تقييم)
2. وورك تانجو
عبر وورك تانغو كانت تسمى سابقًا Kazoo، WorkTango هي منصة شاملة لتجربة الموظفين لإشراك الموظفين وإلهامهم والاحتفاظ بهم. المنصة سهلة التصفح وقابلة للتخصيص حسب احتياجات فريقك.
باستخدام WorkTango، يمكنك الوصول إلى أدوات للاحتفال بإنجازات الموظفين، والاستماع إلى مخاوفهم ومعالجتها، ووضع خطط واضحة أولويات الفريق .
أفضل ميزات WorkTango
- استبيانات وآراء الموظفين
- أداة تقدير الموظفين والحوافز والمكافآت للموظفين
- الأهداف والتغذية الراجعة المستمرة لتطوير الموظفين ونجاحهم
- عمليات التكامل مع منصات الموارد البشرية وأدوات التعاون المفضلة لديك
قيود WorkTango
- أراد المستخدمون حقًا الحصول على وثيقة ملخص تنفيذي بعد إكمال الاستبيانات للحصول على رؤى أكثر قابلية للتنفيذ
- محدودة إلى حد ما بالنسبة لفرق الموارد البشرية التي تحتاج إلى المزيد من القوةأداة إدارة الأداء مع ميزات مركز المعرفة
تسعير #### WorkTango
اتصل بـ WorkTango لمعرفة الأسعار.
تقييمات عملاء WorkTango
- G2: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)
- Capterra: 4.9/5 (أكثر من 120 تقييم)
3. نكتار
عبر Nectar Nectar عبارة عن منصة لتقدير الموظفين تستخدم الحوافز المالية والمجتمعية لتحسين الاحتفاظ بالموظفين. يساعد التطبيق فرق العمل على التعرف على العمل الجدير بالثناء، وتعزيز المجتمع، وتعزيز القيم الأساسية واسترداد المكافآت
يركز Nectar على تعزيز معنويات الموظفين وبناء فريق عمل مترابط عن بُعد، مما يؤدي إلى تقليل معدل دوران الموظفين. كما أنه يستخدم أيضاً أسلوب التلعيب لإشراك الموظفين من خلال تشجيعهم على الصراخ في وجه زملائهم وتسهيل التحديات المخصصة مثل الأنشطة الصحية واستطلاعات الرأي وغيرها.
أفضل ميزات #### Nectar
- يتكامل بسهولة مع حل نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) الخاص بك
- تحليلات تُظهر عدد المرات التي يتم فيها تقدير الموظفين أو تلقيهم
- احتفالات أعياد الميلاد السنوية الآلية لتعزيز ثقافة الشركة وتجربة الموظفين
- جدولة احتفالات أعياد الميلاد المجدولة لتحسين التواصل مع الموظفين
- نسخة تجريبية مجانية متاحة
قيود #### قيود نكتار
- محدودة أو غير متوفرة تماماً في بعض البلدان
- بطء توليد التقارير من حين لآخر
- عمليات تكامل محلية محدودة
تسعير نكتار
- قياسي: 2.75 دولار شهرياً لكل مستخدم
- بالإضافة: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم
تقييمات عملاء #### Nectar
- G2: 4.7/5 (أكثر من 3,300 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 280+ تقييم)
4. أوسكاركو
عبر Awardco على غرار Nectar، تعتقد منصة Awardco أن منح المكافآت في مكان العمل سيوفر بيئة أكثر سعادة للموظفين ويشجعهم على تقديم أفضل ما لديهم من عمل. تقدم المنصة برنامجاً تحفيزياً حيث يمكن للموظفين استبدال نقاط المكافآت التي يحصلون عليها بأي هدية يرغبون فيها من أمازون.
أفضل ميزات #### Awardco
- ميزة التقدير للثناء على الزملاء
- الاحتفال الآلي بالإنجازات الهامة للموظفين لتعزيز مشاركة الموظفين
- حسابات إنفاق نمط الحياة لإشراك الموظفين بمزيد من الهدايا الجديرة بالاهتمام
- تكامل نظام إشراك الموظفين مع الأدوات الرئيسية مثل Slack وMicrosoft Teams وWorkday والمزيد
- تقدير دون اتصال بالإنترنت عبر رموز الجوائز القابلة للاسترداد
قيود #### قيود Awardco
- وجد بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم معقدة
- لا توجد ميزة الأرشيف لجمع الرؤى القابلة للتنفيذ
- ستفتقد فرق الموارد البشرية أثناء التنقل عدم وجود إصدار للجوال
تسعير #### Awardco
اتصل ب Awardco للحصول على الأسعار.
تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء أووردركو
- G2: 4.8/5 (أكثر من 1300 تقييم)
- Capterra: 4.9/5 (أكثر من 3800 تقييم)
5. 15فيفايف
عبر 15خامسًا يشير 15five إلى نفسه على أنه برنامج إدارة الأداء المستمر . من خلال الميزات ذات الصلة مثل مراجعات الأداء بزاوية 360 درجة، وتتبع OKR، ومراجعة الأداء من شخص إلى شخص، وتقييمات النبض، تعمل المنصة على بناء مديرين أكفاء، وموظفين متفاعلين، وأعمال عالية الأداء.
يمكنك أيضًا بناء ثقافة إيجابية للشركة باستخدام التطبيق من خلال استخدامه لتقديم ملاحظات صادقة حول أداء الموظفين، وإجراء استطلاعات الرأي حول دورة الحياة، والوصول إلى تحليلات المشاركة والمزيد.
15أفضل خمس ميزات
- قوالب مراجعة الأداء
- رؤى المشاركة حول تجربة الموظف
- استبيانات الموظفين
- ملاحظات الموظفين بزاوية 360 درجة
- تكامل Slacks وTeams وGoogle
- مصافحات لتقدير الأقران وتقدير الملاحظات المستمرة
- OKR (الهدف والنتائج الرئيسية) التدريب على إدارة الأداء
15القيود الخمسة عشر
- أثار بعض المستخدمين مخاوف بشأن خدمة العملاء مقارنة بأدوات برمجيات مشاركة الموظفين الأخرى
- تمنى المراجعون وجود ميزة المعالم الرئيسية
- لا يوجد سجل أو قائمة مرجعية للمهام المكتملة
15five التسعير
- المشاركة: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم
- الأداء: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم
- التركيز: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- المنصة الإجمالية: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
15 خمسة عشر تقييمات العملاء
- G2: 4.6/5 (أكثر من 1700 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 870 تقييم)
6. بونوسلي
عبر مكافأة Bonusly هو تطبيق لحلول إشراك الموظفين يوفر التقدير والمكافآت للموظفين، سواء كان ذلك بشكل عام أو خاص.
تقلل المنصة من احتكاك فريق العمل وتساهم في نشر ثقافة صحية في مكان العمل من خلال تبسيط جميع إشادات المديرين والزملاء في نظام واحد مباشر لتقدير الموظفين. تساعد Bonusly أيضاً فرق الموارد البشرية على وضع معيار لإدارة الأداء العالي للموظفين الآخرين.
أفضل مزايا بونوسلي
- البدلات الشهرية
- خلاصة المكافآت لتجربة أفضل للموظفين
- مكافآت الموظفين الهادفة
- بطاقات الهدايا والنقدية والتبرعات الخيرية والمزيد
- تساعد الواجهة في الحفاظ على تفاعل الموظفين
- التكامل مع Slack وOkta، وBambooHR، والمزيد
قيود #### قيود Bonusly
- خيارات محدودة لاسترداد النقاط
- لا يوجد خيار برنامج مجاني لمشاركة الموظفين
- خاصية النقاط المعقدة التي تخلق منحنى تعليمي حاد - مما قد يضر بتجربة موظفيك
تسعير #### بونوسلي
- الخطة الأساسية: 2.70 دولار شهرياً لكل مستخدم
- الخطة الاحترافية: 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم
- مخصصة: يمكن تصميمها لتناسب احتياجاتك
تقييمات عملاء #### بونوسلي
- G2: 4.8/5 (أكثر من 1900 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1500 تقييم)
7. فود
عبر Fond يعد Fond الذي استحوذت عليه مؤخرًا شركة Reward Gateway أداة ممتازة لتقدير الموظفين ومكافأة عملهم الشاق. يتيح حل مشاركة الموظفين لأقرانهم مشاركة الملاحظات الإيجابية، والوصول إلى خصومات حصرية للشركات، و تتبع اتجاهات الموظفين .
باستخدام Fond، يمكنك أيضًا استخدام جوائز الخدمة لتتبع المناسبات السنوية للعمل وزيادة مشاركة الموظفين.
أفضل ميزات #### Fond
- خصومات الشركات
- تحليلات الأداء
- التقدير الاجتماعي
- جوائز الخدمة
- نقاط المكافآت
- قابلة للتخصيص بشكل كبير
- المشاركة العائلية
- عمليات التكامل والإضافات
قيود #### قيود مولع
- هناك خيارات محدودة لاسترداد النقاط
- لم يكن التحويل بين النقاط والمال بديهيًا لبعض المستخدمين
- قال المشرفون إن عملية الإعداد استغرقت وقتاً لا بأس به
- عدم وجود إصدار مجاني يجعل من الصعب اختباره قبل الشراء
تسعير مغرم
اتصل بـ Fond لمعرفة الأسعار
تقييمات عملاء فوند
- G2: 4.7/5 (أكثر من 2500 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)
8. أمب الثقافة
عبر أمب الثقافة تُعد Culture Amp من أفضل منصات إشراك الموظفين، وتوفر منصة Culture Amp ميزات متميزة مثل "1 على 1" وتتبع OKR لمساعدتك على فهم مشاعر الموظفين بشكل أفضل وتتبع التقدم المحرز ودفع التغيير الأمثل للشركة.
باستخدام Culture Amp، يمكنك إنشاء برنامج مشاركة للموظفين يركز على رفاهية الفريق والتعلم المخصص.
أفضل ميزات #### Culture Amp
- التنبؤ بدوران الموظفين
- نماذج استبيانات جاهزة للاستخدام
- تتبع الأهداف/معدل دوران الموظفين
- مدرب المهارات
- محادثات فردية بين المديرين وقادة الفرق
- تحليلات قوية
- ملاحظات متعددة المصادر - ملاحظات الأقران وملاحظات المديرين وملاحظات المديرين والتأمل الذاتي
- التكامل
قيود #### ثقافة أمب
- وجد المستخدمون صعوبة في التنقل في هيكلية التسعير
- يتطلب Culture Amp من المستخدمين تسجيل الدخول مرة أخرى في كل مرة يفتحون فيها التطبيق
- بعض المستخدمين لم تعجبهم واجهة المستخدم لقسم المراجعات ووحدات التدريب
- كانت ميزة الصراخ على Slack معقدة قليلاً بالنسبة للبعض
- اكتشف بعض المراجعين أن التطبيق أبطأ من أداء الموقع الإلكتروني
تسعير #### ثقافة أمب
تواصل مع فريق Culture Amp لمعرفة الأسعار.
تقييمات عملاء #### تقييمات عملاء Culture Amp
- G2: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 70+ تقييم
9. المناطق النائية بناء الفريق
عبر Outback Team Building آوتباك تيم بيلدينغ هي شركة بناء الفريق والتدريب i شركة نينغ لمجموعات العمل الافتراضية والشخصية. وهي ليست تطبيقًا فعليًا لمشاركة الموظفين، ولكنها تقدم أكثر من 60 حلًا تدريبيًا لفرق العمل ويوصي بها أكثر من 14,000 مجموعة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.
إذا لم تكن متأكداً من أين تبدأ في إشراك الموظفين، تقدم Outback Team Building جلسة استشارية مجانية لمساعدتك في اتخاذ القرار.
أفضل ميزات Out00 Outback Team Building
- افتراضية وشخصيةأنشطة بناء الفريق
- برامج التدريب والتطوير الجماعي
- أدلة مشاركة الموظفين المجانية
- تطبيق جوال لنظامي iOS وAndroid
- لوحة المتصدرين في الوقت الفعلي لألعاب/تحديات بناء الفريق
قيود بناء فريق العمل في المناطق النائية
- عدم وجود شفافية في التسعير يجعل من الصعب تقييم نسبة التكلفة إلى الفائدة
تسعير بناء فريق العمل في المناطق النائية
تواصل مع آوتباك تيم بيلدينغ لمعرفة الأسعار.
تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء آوتباك تيم بيلدينغ
- G2: غير متاح
- Capterra: غير متوفر
10. شاشة المبيعات
عبر شاشة المبيعات SalesScreen هو أحد الحلول الرائدة في مجال إشراك الموظفين، وهو مخصص خصيصًا لفرق المبيعات. ويستخدم البرنامج أسلوب التلعيب والتغذية الراجعة المستمرة لتقدير العمل الجاد وغرس المساءلة وتعزيز الإنتاجية.
أفضل الميزات #### SalesScreen
- أدوات تصور البيانات
لتتبع الأداء الفردي والجماعيمقاييس مؤشرات الأداء الرئيسية
- عملات وشارات لمكافأة الموظفين
- الجدولة الآلية، وأدلة الجلسات 1:1، وبطاقات الأداء
- صرخات للاحتفال بالفوز وتعزيز المشاركة
- ميزات التلعيب مثل لوحات المتصدرين ومسابقات الفريق ضد الفريق
قيود شاشة المبيعات
- لا توجد نسخة مجانية
- وجد بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم معقدة
- مصمم خصيصًا لفرق المبيعات، لذلك قد لا يكون هذا التطبيق مناسبًا للجميع
- مكتبة صغيرة من قوالب المسابقات والصور
- لا توجد دردشة جماعية خاصة
تسعير شاشة المبيعات
اتصل بشاشة المبيعات لمعرفة الأسعار.
تقييمات #### تقييمات SalesScreen
- G2: 4.8/5 (أكثر من 150 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)
11. كارما بوت
عبر روبوت الكارما
Karma هي أداة شائعة وسهلة الاستخدام لإشراك الموظفين تعمل أصلاً داخل Slack. من خلال التركيز على تقدير الأقران والمكافآت، تساعد كارما على تحفيز السلوك الإيجابي وإرساء ثقافة الفريق في مساحة العمل.
أفضل ميزات Karma
- تقدير العمل الجاد الذي يقوم به الزملاء أمر سهل ومباشر وتفاعلي مع Karma. يمكن للمستخدمين منح أقرانهم "نقاط كارما" للأعمال الجيدة على Slack والتي يمكن استخدامها للمطالبة بمكافآت صغيرة
- يمكن للمديرين الوصول إلى التحليلات والتقارير لتتبع أداء الفريق
- تساعد كارما على خلق ثقافة عمل شفافة مع تواصل مفتوح للحصول على الملاحظات والاقتراحات
- يسمح بتخصيص نظام المكافآت وتقارير الأداء
- يتكامل مع أدوات أخرى مثل Trello وJira وGithub لعمليات سلسة
قيود Karma
- تشير مراجعات المستخدمين إلى أن الأداة تعتمد بشكل كبير على Slack، مما قد يقصر استخدام Karma على مستخدمي Slack فقط
- لا تدعم الأداة المشاركة في الوقت الفعلي أو استطلاعات الرأي حول رضا الموظفين
تسعير كارما
لدى Karma خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 30 دولارًا/مساحة عمل شهريًا.
تقييمات كارما
- G2: 4.9/5 (أكثر من 30 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (3 مراجعات)
ClickUp - أداة إشراك الموظفين في نهاية المطاف
ClickUp هو حل شامل لمشاركة الموظفين. وبفضل ميزاته الرئيسية وواجهته سهلة الاستخدام، فإن التطبيق يراعي دورة حياة الموظف بأكملها، مما يحول طريقة تعاون فرق العمل والتواصل وتحقيق أهدافهم.
كما أنه يجمع بسلاسة بين إدارة المشروع وتتبع المهام, التواصل مع الموظفين وإدارة المواهب والتعاون و مشاركة المستندات
- مما يلغي الحاجة إلى أدوات متعددة.
هل أنت جاهز لتحويل استراتيجية المشاركة الخاصة بك وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لفريقك؟ اعتمد ClickUp كنظام لمشاركة موظفيك اليوم !