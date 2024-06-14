أفضل 20 أفضل بدائل حجر السج في 2025

كم مرة ننسى شيئًا مهمًا حتى قبل الموعد النهائي بساعتين؟

في كثير من الأحيان، إذا كنا صادقين مع أنفسنا.

لحسن الحظ، لدينا الآن تطبيقات تدوين الملاحظات مثل Obsidian لمساعدتنا على تجنب هذه الأنواع من المواقف. مثل معظم تطبيقات تدوين الملاحظات، يعدك تطبيق Obsidian بطريقة بسيطة لتدوين كل ما يجب أن تتذكره لتجنب نسيان أي تفاصيل مهمة.

ولكن هل هذا التطبيق لتدوين الملاحظات هو الأفضل في السوق؟

اليوم، نستكشف جميع بدائل Obsidian التي يجب أن تعرفها.

ما الذي تبحث عنه كبديل لـ Obsidian؟

مثال لما تبدو عليه صفحة Obsidian Publish التي يمكن الوصول إليها للجمهور

حجر السج هو تطبيق تدوين الملاحظات مصمم للأشخاص لبناء إدارة المعرفة الشخصية الخاصة بهم. وبفضل الإضافات والقوالب وCSS المخصّصة المتوفرة في مجموعة أدواته، يمكنك التحكم في بياناتك وتصميمك.

ينظم Obsidian جميع ملاحظاتك في مجلدات تسمى خزائن. يمكنك الحصول على خزائن مختلفة لمواضيع أو مشاريع مختلفة. يمكنك أيضًا ربط المستندات والملاحظات من خلال الربط ثنائي الاتجاه لإنشاء قاعدة بيانات متصلة يمكنك عرضها كرسم بياني معرفي.

يعمل هذا التطبيق بشكل رائع للأشخاص الذين يفضلون الإجراءات البسيطة لالتقاط الملاحظات وتخزينها. ولكن إذا كان هدفك هو إنشاء نظام للملاحظات والمهام القابلة للمشاركة تحت محور معرفي واحد، فلديك خيارات أخرى!

أفضل 20 بديل لـ Obsidian

1. ClickUp - أفضل مستندات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

جرّب ClickUp Docs

مستندات ClickUp لتوثيق المعلومات المهمة ومشاركتها مع الفريق

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة حيث تجتمع الفرق معًا لتخطيط العمل وتنظيمه والتعاون في العمل باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف واللوحات البيضاء والمزيد. يتيح ClickUp، الذي يسهل تخصيصه ببضع نقرات فقط، للفرق من جميع الأنواع والأحجام إنجاز العمل بفعالية أكبر، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة!

على عكس Obsidian, مستندات ClickUp يجعل من السهل المشاركة في كتابة الملاحظات في الوقت الفعلي أو بشكل غير متزامن حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى أحدث المعلومات. وسواء أكنت تكتب ملاحظات سريعة أو خطط عمل مفصّلة، فإن استخدام مستند ClickUp Doc سيوصلك ببقية مهامك ومشاريعك!

قم بإقران مستندات ClickUp مع ClickUp Brain ، أداة الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يمكن استخدامها داخل المستندات لتلخيص الملاحظات وإنشاء نسخة مقنعة والعصف الذهني والمزيد!

جرّب الأداة المجانية قالب ملاحظات الاجتماع ClickUp وقدم أفضل أعمالك مع هذه الميزات الموفرة للوقت في المستندات:

ربط المستندات والمهام لبناء روابط وعلاقات بين المحتوى وعملك

جلب المحتوى الخاص بك من تطبيقات أخرى لاستخدام التنسيق الغني والتحرير التعاوني

أرشفة المستندات لتنظيف مساحة عملك مع حفظها للرجوع إليها

تعيين أذونات المشاركة لأشخاص أو فرق عمل أو ضيوف محددين

البحث عن قوالب وإنشاء قوالب لتسريع عملية الكتابة تنزيل قالب ملاحظات الاجتماع ClickUp الايجابيات

أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص لـ تصور المهام والمشاريع وسير العمل في ClickUp 1,000+ تكامل مع ربط تطبيقاتك المفضلة ب ClickUp المفكرة في ClickUp لوضع إشارة مرجعية للملاحظات وإنشاء المهام والمزيد من متصفح الويب الخاص بك



سلبيات ClickUp

منحنى التعلّم بسبب عدد الميزات المتاحة ومستوى قابلية التخصيص

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات لكل عضو شهريًا

: 7 دولارات لكل عضو شهريًا للشركات : 12 دولارًا لكل عضو شهريًا

: 12 دولارًا لكل عضو شهريًا المؤسسات: إذا كنت بحاجة إلى مجموعة برمجيات كاملة للتعامل مع أعباء العمل والعمليات الخاصة بمؤسستك، فنحن نود مساعدتك في إعدادك للنجاح! من فضلك اتصل بالمبيعات عندما تكون جاهزاً

تقييمات عملاء ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 4800 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 4800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,100 تقييم)

2. Notion - الأفضل لتدوين الملاحظات

عبر الفكرةمفهوم هو بديل شائع ل Obsidian لبساطته وواجهته البسيطة ومجتمعه الكبير. علاوةً على تدوين الملاحظات، يمكنك استخدام Notion كـ إدارة المهام لإنشاء مهام بسيطة أو إنشاء قاعدة معرفية شخصية. يمكنك أيضًا تضمين الروابط والصور ومقاطع الفيديو ومقتطفات التعليمات البرمجية وما إلى ذلك. يحتوي Notion أيضًا على وظائف ثنائية الاتجاه تمكنك من ربط جميع ملاحظاتك ومساحات العمل الخاصة بك.

إيجابيات #### Notion

وظائف قوية لتدوين الملاحظات

يتكامل مع أكثر التطبيقات شيوعًا

ميزات تعاون رائعة

سلبيات #### سلبيات تطبيق Notion

يمكن أن يكون تطبيق الجوال بطيئًا وعتيقًا

صعوبة إنشاء التخصيص والحفاظ عليه للاستخدام على المدى الطويل

البحث والتنقل ليس بديهيًا

التسعير #### تسعير Notion

تقدم Notion خططاً مجانية ومدفوعة تبدأ من 4 دولارات شهرياً.

تقييمات عملاء Notion

G2 : 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 800 تقييم)

3. إيفرنوت - الأفضل لقص الويب

عبر إيفرنوتإيفرنوت هو أداة لتدوين الملاحظات مع إمكانيات رائعة لقص الملاحظات عبر الويب. يتيح لك هذا التطبيق المفيد قص الملاحظات وحفظها ومزامنتها من أي مكان على الويب إلى جميع أجهزتك.

إيجابيات إيفرنوت

واجهة مستخدم مباشرة ونظيفة مع ميزات متعددة

يمكنك إنشاء ملاحظات دون اتصال بالإنترنت

أداة قص الويب لحفظ جميع الملاحظات المهمة أثناء البحث

القدرة على مشاركة ملاحظاتك على القنوات الاجتماعية

سلبيات إيفرنوت

نسخة مدفوعة الثمن مع وجود نسخة مجانية محدودة

يفتقر إلى التعاون في الوقت الفعلي

يفتقر إلى وظائف إدارة المهام مثل معظم التطبيقات في هذه القائمة

تسعير Evernote

يقدم Evernote خططًا مجانية ومدفوعة تبدأ من 7.99 دولارًا شهريًا.

تقييمات عملاء Evernote

G2 : 4.4/5 (1,900+ تقييم)

: 4.4/5 (1,900+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 7500 تقييم)

4. مايكروسوفت ون نوت - الأفضل لمستخدمي مايكروسوفت

عبر مايكروسوفت ون نوتون نوت هو تطبيق مجاني لتدوين الملاحظات متاح لأي شخص لديه حساب مايكروسوفت. على الرغم من سهولة استخدامه، إلا أن OneNote يحتوي على واجهة مريحة وليست بديهية. ومع ذلك، يحتوي OneNote على العديد من الميزات الجديرة بالملاحظة، بما في ذلك الملاحظات الصوتية وترجمة النصوص, ملاحظات لاصقة والملاحظات المكتوبة بخط اليد.

يمكنك أيضًا حماية أقسام الملاحظات على OneNote بكلمة مرور.

محترفات مايكروسوفت ون نوت

قوالب OneNote لمساعدتك في إنشاء الملاحظات بسرعة

أداة قص الويب لالتقاط الملاحظات من أي مكان عبر الإنترنت

القدرة على تنظيم ملاحظاتك في شكل دفتر ملاحظات على حد سواء

روابط داخلية لربط نظام ملاحظاتك بالكامل

سلبيات مايكروسوفت ون نوت

الحد الأدنى من إمكانيات وضع العلامات على الملاحظات

معقد إذا كنت مستخدمًا جديدًا لمايكروسوفت 365

بطيء جداً وغير متقن

تسعير مايكروسوفت ون نوت

يتوفر OneNote مع اشتراك مدفوع في Microsoft 365.

تقييمات عملاء Microsoft OneNote

G2 : 4.5/5 (أكثر من 1700 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 1700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1,200 تقييم)

5. Google Keep - الأفضل لمستخدمي الأجهزة المحمولة

عبر جوجل الاحتفاظجوجل كيب يحتوي على معظم ما تحتاج إليه في تطبيق تدوين الملاحظات؛ قوائم المهام، والملاحظات الصوتية، ومُقتصّ الويب، والصور. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أرشفة الملاحظات لتحقيق واجهة أنظف.

إيجابيات تطبيق Google Keep

أداة سهلة الاستخدام لتدوين الملاحظات الشخصية في مساحة عمل Google

النسخ التلقائي لجميع تسجيلاتك الصوتية المسجّلة

سلبيات Google Keep

خيار التخصيص المحدود

واجهة مستخدم قديمة

يفتقر إلى ضوابط الأذونات الدقيقة

لا يوجد تعاون في الوقت الفعلي

تكامل محدود

تسعير Google Keep جوجل كيب مجاني مع حساب جوجل.

تقييمات عملاء Google Keep

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 4.7/5 (أكثر من 80 تقييم)

6 . nTask - الأفضل لتتبع المهام

عبر ن مهمة nTask هو أداة لإدارة المشاريع التي تأتي مع وظيفة تدوين الملاحظات. في المقام الأول، يمكنك أن تأخذ ملاحظات الاجتماع, إنشاء المهام وتتبع مهامك في مكان واحد. يتميز nTask أيضًا بوظيفة تعقب الوقت ووظيفة التعاون للحفاظ على فرق متعددة الوظائف على نفس الصفحة. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين إضافة صور وتعليقات ومقاطع فيديو إلى ملاحظاتهم أو تعيين مهمة معينة لأحد أعضاء الفريق.

إيجابيات #### nTask

طرق عرض متعددة تشمل التقويم وكانبان وجانت

مرن للفرق لاستخدامه كأداة لإدارة المهام

إشعارات في الوقت الفعلي

حالة المهمة وميزات الأولوية

nTask سلبيات

يفتقر إلى الميزات المهمة في الإصدار المجاني

الواجهة ليست بديهية

تكامل محدود لقاعدة معرفية قوية

تسعير #### nTask

يقدم nTask خططًا مجانية ومدفوعة تبدأ من 3 دولارات شهريًا يتم دفعها سنويًا.

nTask تقييمات العملاء

G2 : 4.4/ 5 (أكثر من 15 تقييمًا)

: 4.4/ 5 (أكثر من 15 تقييمًا) Capterra: 4.1/5 (90+ تقييم)

7. Workflowy - الأفضل لتدوين الملاحظات البسيطة

عبر سير العملسير العمل هو تطبيق لتدوين الملاحظات مع العديد من أدوات إدارة المهام. يشير هذا التطبيق إلى نفسه على أنه مساعد للأشخاص المشغولين والطموحين. Workflowy مدرج في قائمة بدائل Obsidian هذه بسبب بساطته. كل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول والبدء في كتابة أفكارك على Workflowy!

إيجابيات Workflowy Workflowy

سريع ومباشر

نسخ حية من أي ملاحظة أو قائمة مهام

وظيفة السحب والإفلات لإنشاء ملاحظات سريعة

ميزة البحث العام لتحديد ملاحظة مهمة بسهولة

ملفات ترميز نصية عادية

سلبيات Workflowy

يفتقر إلى أدوات التصور

إدارة مهام محدودة

تسعير #### تسعير Workflowy

يقدم Workflowy خططاً مجانية ومدفوعة تبدأ من 4.99 دولار شهرياً.

تقييمات عملاء Workflowy

G2 : 4.4/ (أكثر من 20 تقييمًا)

: 4.4/ (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أقل من 5 مراجعات)

8. كودا - الأفضل لمركزية المستندات

عبر كوداتم إنشاء Coda للفرق . ببساطة كودا يجمع كل مستنداتك وبياناتك في مستند مركزي ومتطور. يحتوي هذا التطبيق أيضًا على وحدات بناء مختلفة لمساعدتك في تخصيص مستنداتك حسب الحاجة.

إيجابيات #### كودا

يتكامل مع تقويم Google لتسهيل إدارة المهام

إشعارات التعديلات والتغييرات

قوالب كودا متعددة حسب احتياجاتك

كودا سلبيات كودا

مكلفة للغاية مع ميزات محدودة في الباقة المجانية

تكامل محدود

من الصعب توسيع نطاق قاعدة المعرفة الشاملة

تسعير كودا

لدى كودا خطط مجانية ومدفوعة تبدأ من 10 دولارات شهرياً لكل عضو.

تقييمات عملاء كودا #### تقييمات عملاء كودا

G2 : 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 75 تقييم)

المكافأة:_

/مرجع/ __https://clickup.com/ar/blog/49152/undefined/ مقابل. كودا %/%href/

9. Basecamp - الأفضل للوحات تدوين الملاحظات

عبر Basecampالمخيم الأساسي هو أداة لإدارة المشاريع، لكنه يتميز بتدوين الملاحظات وإدارة المهام. يتم وضع جميع مشاريعك (الملاحظات في هذه الحالة) تحت لوحة تحكم واحدة حيث يمكنك عرض الملاحظات وتعديلها وإعادة ترتيبها وأرشفتها حسب الحاجة.

يدعم التطبيق أيضاً تتبع المهام التي يجب القيام بها ويحتوي على رسائل داخل التطبيق لإبقاء الجميع على اطلاع.

إيجابيات تطبيق Basecamp

جدول زمني للمشروع يعرض المواعيد النهائية والأحداث ذات الصلة وحالات المهام

عروض كانبان المبسطة

العديد من عمليات التكامل مع الأدوات الشائعة

سجل التغييرات في ملاحظاتك

سلبيات Basecamp

التخصيص المحدود

قد تكون الإشعارات وتنبيهات الأنشطة مربكة للغاية

أدوات التحرير محدودة

تسعير باسيكامب

لدى Basecamp باقات مجانية ومدفوعة تبدأ من 11 دولاراً شهرياً لكل عضو.

تقييمات عملاء Basecamp Basecamp

G2 : 4.1/5 (أكثر من 5,000 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 5,000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 13,500 تقييم)

10. نوت جوي - الأفضل للتعاون الجماعي

عبر نوت جوي قد يكون Notejoy بديلاً مناسباً لتطبيق Obsidian إذا كنت تريد تدوين ملاحظات سريعة ومركزة. في الأساس، Notejoy هو التطبيق الذي تستخدمه عندما تريد تدوين شيء ما في ذهنك، بعد اجتماع سريع مع زميل في العمل، أو بمجرد أن يوزع الأستاذ الواجبات.

إيجابيات تطبيق Notejoy

معارض صور غير محدودة فورية وواضحة وجميلة وغير محدودة

إمكانية إرفاق الملفات بملاحظاتك

قائمة تدقيق لتسجيل مهامك

تتبع النشاط لمعرفة من قام بمشاهدة ملفك الشخصي

مناقشات مترابطة لتسهيل التعاون

سلبيات نوت جوي

تكاملات محدودة لإدارة المشاريع

ليس بديهيًا

قد تكون واجهة المستخدم والميزات مربكة

تسعير #### Notejoy

يحتوي Notejoy على خطط مجانية ومدفوعة تبدأ من 4 دولارات شهريًا يتم دفعها سنويًا.

تقييمات عملاء Notejoy

G2 : 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.3/5 (180+ تقييم)

11 . pNotes - الأفضل لتخصيص سطح المكتب

عبر pNotes pNotes هو برنامج للملاحظات اللاصقة يتيح لك تثبيت أهم ملاحظاتك ومهامك على سطح المكتب. يمكنك تعديل كل ملاحظة لاصقة لتعكس موضوعها. على سبيل المثال، يمكنك تغيير لون كل ملاحظة وخطها وشفافيتها.

إيجابيات #### pNotes

تجميع الملاحظات وتمييز الملاحظات اللاصقة المفضلة لديك

إنشاء ملاحظة بسرعة عن طريق النقر المزدوج

جدولة الملاحظات اللاصقة لتظهر فقط عند الحاجة إليها

التحديثات التلقائية

سلبيات الملاحظات اللاصقة

يمكن أن تكون ثقيلة إذا كنت تريد تدوين أشياء متعددة

ليست فعالة فيتتبع المهام ضمن ملاحظاتك

يفتقر إلى بديهية معظم تطبيقات تدوين الملاحظات

تسعير #### pNotes

pNotes هو تطبيق مجاني.

تقييمات عملاء pNotes

G2 : لا توجد تقييمات

: لا توجد تقييمات Capterra: لا توجد تقييمات

12. كويك جوتس - الأفضل للسرعة

عبر كويك جوتس كما يوحي الاسم، يتيح لك QuickJots تدوين الملاحظات وحفظها تلقائيًا بسرعة أثناء التنقل. يعمل على كل من الهاتف المحمول والكمبيوتر، وهو سريع جدًا.

إيجابيات QuickJots

يعمل دون اتصال بالإنترنت

يتم حفظ جميع ملاحظاتك تلقائيًا في اللحظة التي تقوم فيها بإنشاء ملاحظة

يدعم تخفيض السعر

يدعم محرر النص العادي

لا تحتاج إلى التسجيل لاستخدام خاصية التدوين السريع

سلبيات QuickJots

يفتقر إلى ميزات متقدمة لتتبع المهام

لا تتم مزامنته بسلاسة عبر الأجهزة

واجهة مستخدم قديمة

تسعير QuickJots

QuickJots هو تطبيق مجاني.

تقييمات عملاء QuickJots

G2 : لا توجد تقييمات

: لا توجد تقييمات Capterra: لا توجد مراجعات

13. أبل نوتس - الأفضل لمستخدمي أبل

عبر تفاحة يتوفر Apple Notes مجانًا على أجهزة macOS/iOS. يتيح لك هذا التطبيق كتابة أو تدوين الملاحظات يدويًا أو باستخدام Apple Pencil. يمكنك أيضًا إضافة صور ومقاطع فيديو أو إرفاق روابط بملاحظاتنا.

إيجابيات Apple Notes

قوائم مجلدات لتنظيم ملاحظاتك حسب الموضوع

وظيفة التثبيت للاحتفاظ بالتفاصيل الأكثر أهمية في الطية

عرض المعرض للحصول على عرض أكثر ذكاءً لملاحظاتك

معرف الوجه ومعرف اللمس وكلمات المرور لحماية ملاحظاتك

سلبيات Apple Notes

لا يتكامل بسلاسة مع التطبيقات خارج نظام Apple البيئي

تسعير Apple Notes

يتوفر Apple Notes مجانًا على أجهزة macOS و iOS.

تقييمات عملاء Apple Notes

G2 : لا توجد تقييمات

: لا توجد تقييمات Capterra: لا توجد تقييمات

14. Simplenote - الأفضل لمحبّي البساطة

عبر Simplenote يعد Simplenote بديلاً ممتازًا لبرنامج Obsidian بفضل بساطته وواجهته الخالية من الفوضى. كما أنه يتميز بوظيفة مزامنة قوية لمساعدتك في الوصول إلى ملاحظاتك في أي وقت.

إيجابيات Simplenote

علامات للعثور السريع على الملاحظات

دعم تخفيض السعر

مجاني بالكامل

نسخ التغييرات احتياطيًا تلقائيًا

سلبيات برنامج Simplenote

خيارات تخصيص محدودة

لا يدعم مرفقات الصور والرسوم البيانية

يصعب قياسه مع العديد من الملاحظات

تسعير برنامج Simplenote

Simplenote هو تطبيق مجاني.

تقييمات عملاء تطبيق Simplenote

G2 : 4.1/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

: 4.1/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.2/5 (أقل من 5 مراجعات)

15. جوبلين - الأفضل للخصوصية والتشفير

عبر جوبلين أفضل تعريف لتطبيق Joplin هو أنه تطبيق مفتوح المصدر لتدوين الملاحظات. يتيح لك التطبيق تدوين الملاحظات والوصول إليها في أي مكان حيث يقوم بعمل نسخة احتياطية من جميع ملاحظاتك على السحابة. يمكنك إنشاء قوائم تدقيق وملاحظات وجداول داخل جوبلين أو إرفاق الصور ومقاطع الفيديو. وبالإضافة إلى ذلك، يدعم Joplin الرسوم البيانية ووظائف الرياضيات، مما يجعله تطبيقاً شاملاً لتدوين الملاحظات بغض النظر عن الموضوع أو الموضوع.

إيجابيات جوبلين

يمكنك التقاط صورة على تطبيق الهاتف المحمول وحفظها كملاحظة

التعاون مع الأصدقاء، أو العائلة، أو الزملاء عبر سحابة جوبلين

يمكنك إتاحة ملاحظاتك للعامة من خلال نشرها على الإنترنت

يأتي تطبيق جوبلين مزوداً بملحق قصاصة ويب لحفظ الملاحظات عبر الإنترنت

دعم تحرير النص المنسق والتحرير بتخفيض السعر

سلبيات جوبلين

لا يوجد دعم فني مباشر إذا واجهتك مشكلة

تتطلب المزامنة خطة مدفوعة

تطبيق سطح المكتب بطيء جداً

تسعير #### جوبلين

يقدم Joplin باقات مجانية ومدفوعة.

تقييمات العملاء #### جوبلين

G2 : لا توجد تقييمات

: لا توجد تقييمات Capterra: لا توجد مراجعات

16. Dropbox Paper - الأفضل للكتابة التعاونية

عبر دروب بوكس يشار إليه عادةً باسم الورق, Dropbox Paper هو برنامج تعاوني لتحرير المستندات . ووفقاً للشركة، فإن Paper مثالي للتعاون في العمل الإبداعي. باستخدام Paper، يمكنك تدوين ملاحظات الاجتماعات، وتعيين المهام أو المهام، وذكر الأشخاص دون مغادرة المستند.

دروب بوكس إيجابيات الورق الورقي

مجاني

لديه أدوات تعاون رائعة

يمكنك وضع تعليقات توضيحية على الصور داخل ملاحظاتك

قوالب لإنشاء مستندات مثل قوالب دقائق الاجتماعات

المزامنة مع التقويم الخاص بك، بحيث يمكنك معرفة الاجتماع الذي يتطلب مستندات محددة

سلبيات Dropbox Paper

تكامل محدود خارج دروب بوكس

مساحة تخزين محدودة لمستخدمي دروب بوكس المجاني (2 جيجابايت فقط)

مكلفة للترقية

تسعير دروب بوكس الورقي

لدى Dropbox خطط مجانية ومدفوعة تبدأ من 11.99 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد.

تقييمات عملاء Dropbox Paper

G2 : 4.1/5 (أكثر من 4,400 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 4,400 تقييم) Capterra: 4.4/5 (149 مراجعة)

17. بروفهاب - الأفضل للجداول اليومية

عبر بروفهاب قد يكون ProofHub في المقام الأول أداة لإدارة المشاريع، ولكن لا يزال بإمكانه أن يتضاعف كتطبيق لتدوين الملاحظات مع إمكانات إدارة المهام. تتيح لك ميزة تدوين الملاحظات في Proofhub تدوين الملاحظات من أي نوع، سواء في إطار رسمي أو على المستوى الفردي. يمكنك أيضًا التعاون في تدوين الملاحظات مع إمكانيات مثل @الإشارات والمناقشات ولوحات كانبان.

إيجابيات بروف هاب

وظائف إدارة المشاريع وإدارة المهام وتدوين الملاحظات تحت سقف واحد

طرق عرض متعددة، بما في ذلك التقويم والجدول وكانبان، لعرض ملاحظاتك

قوالب لتبسيط إنشاء الملاحظات

جداول أعمال يومية لبدء يومك بشكل صحيح

سلبيات بروفهاب

يفتقر إلى المجلدات الفرعية مما يجعل العثور على المستندات أكثر صعوبة

منحنى تعلم صعب

التحميل بطيء

تسعير #### تسعير ProofHub

يحتوي Proofhub على خطط مجانية ومدفوعة تبدأ من 45 دولارًا شهريًا يتم دفعها سنويًا.

تقييمات عملاء ProofHub #### تقييمات عملاء ProofHub

G2 : 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

18. الدب - الأفضل للتخفيض

عبر الدب عندما تحمل عندما يتحدث المستخدمون عنه، فإن الموضوع المشترك الذي ستسمعه من جميع الأشخاص هو واجهة مستخدم Bear البسيطة. يأتي Bear بدون أجراس وصفارات باستثناء بعض خيارات التنسيق. يمكن لمستخدمي Bear ربط ملاحظاتهم ببعضها البعض ومزامنتها عبر جميع أجهزة Apple الخاصة بهم.

إيجابيات #### Bear

واجهة مستخدم بسيطة

مباشر وسهل الاستخدام

المزامنة عبر جميع أجهزة Apple

محرر تخفيض السعر يدعم أكثر من 150 لغة برمجة

روابط عبر الملاحظات المتقاطعة لإنشاء رسم بياني معرفي مترابط

سلبيات الدب

يفتقر إلى الميزات المتقدمة المطلوبة في تطبيق تدوين الملاحظات، حتى في الباقات المدفوعة

يفتقر إلى وظيفة الجدول

باقة مدفوعة الثمن

تسعير #### تسعير الدب

لدى Bear خطط مجانية ومدفوعة حسب منطقتك.

تقييمات عملاء بير

G2 : 4.5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييمًا) Capterra: 4.3/5 (أقل من 3 مراجعات)

تحقق من هذه

مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/72285/undefined/ بدائل الدببة *%/%href/_

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19. Todoist - الأفضل لإنشاء قوائم المهام

عبر تودويستتودويست يركز على منحك تطبيقًا بسيطًا لإدارة المهام وقائمة المهام. إنه أحد أكثر بدائل تطبيق Obsidian شعبية بسبب بساطته ووظائفه المتقدمة في تدوين الملاحظات. يتيح لك تطبيق تدوين الملاحظات هذا إنشاء مهام ومهام فرعية وإعداد تذكيرات لمرة واحدة أو متكررة. يتميز Todoist أيضًا بإمكانيات المناقشات والتعليقات لتبسيط التعاون.

إيجابيات تطبيق Todoist

تذكيرات حتى لا تفوتك أي مهمة

عرض التقويم لإلقاء نظرة جيدة على جدولك الزمني

قوالب لتبدأ بها

سلبيات تودويست

لديه منحنى تعليمي حاد

تطبيق ويندوز بطيء

مهام محدودة في الإصدار المجاني

أسعار تودويست

يقدم Todoist خططًا مجانية ومدفوعة تبدأ من 4 دولارات شهريًا يتم دفعها سنويًا.

تقييمات عملاء Todoist

G2 : 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1600 تقييم)

20. هايف - الأفضل لتتبع الوقت

عبر خلية النحلالخلية يأتي مع طرق متعددة لعرض ملاحظاتك، بما في ذلك كانبان والجدول والتقويم والمحفظة. يتميز تطبيق إدارة المشاريع هذا أيضًا بإمكانيات تتبع الوقت وتدوين الملاحظات التعاونية.

إيجابيات #### Hive

أكثر من 1000 تكامل

مواد رائعة لدعم العملاء

مزامنة ملاحظاتك مع التقويم

تتبع الوقت

سلبيات #### Hive

تطبيق جوال صعب الاستخدام

يفتقر إلى وظيفة البحث المتقدم

من الصعب تتبع التغييرات التي أجريتها على تطبيقك

تسعير #### Hive

يقدم Hive خططًا مجانية ومدفوعة تبدأ من 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.

Hive تقييمات العملاء

G2 : 4.6/5 (أكثر من 350 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 160 تقييم)

امتلك ملاحظاتك مع أفضل بدائل Obsidian

أفضل بديل لبرنامج Obsidian هو تطبيق تدوين الملاحظات الذي يتيح لك

التعاون في تدوين الملاحظات من خلال @الإشارات والإشعارات وتتبع التغييرات والمناقشات داخل التطبيق

التوسع مع تغير احتياجاتك في تدوين الملاحظات

مزامنة ملاحظاتك عبر أجهزة متعددة

الوصول إلى الملاحظات دون اتصال بالإنترنت أو عبر الإنترنت

يمكنك الاستفادة من هذه الميزات وغيرها في ClickUp. إنشاء حساب مجاني وابدأ في إنشاء ملاحظات لا نهائية على طريقتك!