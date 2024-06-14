أفضل 20 أفضل بدائل حجر السج في 2025

كم مرة ننسى شيئًا مهمًا حتى قبل الموعد النهائي بساعتين؟
في كثير من الأحيان، إذا كنا صادقين مع أنفسنا.
لحسن الحظ، لدينا الآن تطبيقات تدوين الملاحظات مثل Obsidian لمساعدتنا على تجنب هذه الأنواع من المواقف. مثل معظم تطبيقات تدوين الملاحظات، يعدك تطبيق Obsidian بطريقة بسيطة لتدوين كل ما يجب أن تتذكره لتجنب نسيان أي تفاصيل مهمة.
ولكن هل هذا التطبيق لتدوين الملاحظات هو الأفضل في السوق؟
اليوم، نستكشف جميع بدائل Obsidian التي يجب أن تعرفها.
ما الذي تبحث عنه كبديل لـ Obsidian؟
مثال لما تبدو عليه صفحة Obsidian Publish التي يمكن الوصول إليها للجمهور
حجر السج هو تطبيق تدوين الملاحظات مصمم للأشخاص لبناء إدارة المعرفة الشخصية الخاصة بهم. وبفضل الإضافات والقوالب وCSS المخصّصة المتوفرة في مجموعة أدواته، يمكنك التحكم في بياناتك وتصميمك.
ينظم Obsidian جميع ملاحظاتك في مجلدات تسمى خزائن. يمكنك الحصول على خزائن مختلفة لمواضيع أو مشاريع مختلفة. يمكنك أيضًا ربط المستندات والملاحظات من خلال الربط ثنائي الاتجاه لإنشاء قاعدة بيانات متصلة يمكنك عرضها كرسم بياني معرفي.
يعمل هذا التطبيق بشكل رائع للأشخاص الذين يفضلون الإجراءات البسيطة لالتقاط الملاحظات وتخزينها. ولكن إذا كان هدفك هو إنشاء نظام للملاحظات والمهام القابلة للمشاركة تحت محور معرفي واحد، فلديك خيارات أخرى!
أفضل 20 بديل لـ Obsidian
1. ClickUp - أفضل مستندات مدعومة بالذكاء الاصطناعي
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة حيث تجتمع الفرق معًا لتخطيط العمل وتنظيمه والتعاون في العمل باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف واللوحات البيضاء والمزيد. يتيح ClickUp، الذي يسهل تخصيصه ببضع نقرات فقط، للفرق من جميع الأنواع والأحجام إنجاز العمل بفعالية أكبر، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة!
على عكس Obsidian, مستندات ClickUp يجعل من السهل المشاركة في كتابة الملاحظات في الوقت الفعلي أو بشكل غير متزامن حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى أحدث المعلومات. وسواء أكنت تكتب ملاحظات سريعة أو خطط عمل مفصّلة، فإن استخدام مستند ClickUp Doc سيوصلك ببقية مهامك ومشاريعك!
قم بإقران مستندات ClickUp مع ClickUp Brain ، أداة الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يمكن استخدامها داخل المستندات لتلخيص الملاحظات وإنشاء نسخة مقنعة والعصف الذهني والمزيد!
جرّب الأداة المجانية قالب ملاحظات الاجتماع ClickUp وقدم أفضل أعمالك مع هذه الميزات الموفرة للوقت في المستندات:
- ربط المستندات والمهام لبناء روابط وعلاقات بين المحتوى وعملك
- جلب المحتوى الخاص بك من تطبيقات أخرى لاستخدام التنسيق الغني والتحرير التعاوني
- أرشفة المستندات لتنظيف مساحة عملك مع حفظها للرجوع إليها
- تعيين أذونات المشاركة لأشخاص أو فرق عمل أو ضيوف محددين
البحث عن قوالب وإنشاء قوالب لتسريع عملية الكتابة تنزيل قالب ملاحظات الاجتماع
ClickUp الايجابيات
أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص لـتصور المهام والمشاريع وسير العمل في ClickUp
- 1,000+ تكامل معربط تطبيقاتك المفضلة ب ClickUp
- المفكرة في ClickUp لوضع إشارة مرجعية للملاحظات وإنشاء المهام والمزيد من متصفح الويب الخاص بك
- 1,000+ تكامل معربط تطبيقاتك المفضلة ب ClickUp
سلبيات ClickUp
- منحنى التعلّم بسبب عدد الميزات المتاحة ومستوى قابلية التخصيص
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات لكل عضو شهريًا
- للشركات: 12 دولارًا لكل عضو شهريًا
- المؤسسات: إذا كنت بحاجة إلى مجموعة برمجيات كاملة للتعامل مع أعباء العمل والعمليات الخاصة بمؤسستك، فنحن نود مساعدتك في إعدادك للنجاح! من فضلكاتصل بالمبيعات عندما تكون جاهزاً
تقييمات عملاء ClickUp
- G2: 4.7/5 (أكثر من 4800 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,100 تقييم)
2. Notion - الأفضل لتدوين الملاحظات
عبر الفكرةمفهوم هو بديل شائع ل Obsidian لبساطته وواجهته البسيطة ومجتمعه الكبير. علاوةً على تدوين الملاحظات، يمكنك استخدام Notion كـ إدارة المهام لإنشاء مهام بسيطة أو إنشاء قاعدة معرفية شخصية. يمكنك أيضًا تضمين الروابط والصور ومقاطع الفيديو ومقتطفات التعليمات البرمجية وما إلى ذلك. يحتوي Notion أيضًا على وظائف ثنائية الاتجاه تمكنك من ربط جميع ملاحظاتك ومساحات العمل الخاصة بك.
إيجابيات #### Notion
- وظائف قوية لتدوين الملاحظات
- يتكامل مع أكثر التطبيقات شيوعًا
- ميزات تعاون رائعة
سلبيات #### سلبيات تطبيق Notion
- يمكن أن يكون تطبيق الجوال بطيئًا وعتيقًا
- صعوبة إنشاء التخصيص والحفاظ عليه للاستخدام على المدى الطويل
- البحث والتنقل ليس بديهيًا
التسعير #### تسعير Notion
تقدم Notion خططاً مجانية ومدفوعة تبدأ من 4 دولارات شهرياً.
تقييمات عملاء Notion
- G2: 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 800 تقييم)
3. إيفرنوت - الأفضل لقص الويب
عبر إيفرنوتإيفرنوت هو أداة لتدوين الملاحظات مع إمكانيات رائعة لقص الملاحظات عبر الويب. يتيح لك هذا التطبيق المفيد قص الملاحظات وحفظها ومزامنتها من أي مكان على الويب إلى جميع أجهزتك.
إيجابيات إيفرنوت
- واجهة مستخدم مباشرة ونظيفة مع ميزات متعددة
- يمكنك إنشاء ملاحظات دون اتصال بالإنترنت
- أداة قص الويب لحفظ جميع الملاحظات المهمة أثناء البحث
- القدرة على مشاركة ملاحظاتك على القنوات الاجتماعية
سلبيات إيفرنوت
- نسخة مدفوعة الثمن مع وجود نسخة مجانية محدودة
- يفتقر إلى التعاون في الوقت الفعلي
- يفتقر إلى وظائف إدارة المهام مثل معظم التطبيقات في هذه القائمة
تسعير Evernote
يقدم Evernote خططًا مجانية ومدفوعة تبدأ من 7.99 دولارًا شهريًا.
تقييمات عملاء Evernote
- G2: 4.4/5 (1,900+ تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 7500 تقييم)
4. مايكروسوفت ون نوت - الأفضل لمستخدمي مايكروسوفت
عبر مايكروسوفت ون نوتون نوت هو تطبيق مجاني لتدوين الملاحظات متاح لأي شخص لديه حساب مايكروسوفت. على الرغم من سهولة استخدامه، إلا أن OneNote يحتوي على واجهة مريحة وليست بديهية. ومع ذلك، يحتوي OneNote على العديد من الميزات الجديرة بالملاحظة، بما في ذلك الملاحظات الصوتية وترجمة النصوص, ملاحظات لاصقة والملاحظات المكتوبة بخط اليد.
يمكنك أيضًا حماية أقسام الملاحظات على OneNote بكلمة مرور.
محترفات مايكروسوفت ون نوت
- قوالب OneNote لمساعدتك في إنشاء الملاحظات بسرعة
- أداة قص الويب لالتقاط الملاحظات من أي مكان عبر الإنترنت
- القدرة على تنظيم ملاحظاتك في شكل دفتر ملاحظات على حد سواء
- روابط داخلية لربط نظام ملاحظاتك بالكامل
سلبيات مايكروسوفت ون نوت
- الحد الأدنى من إمكانيات وضع العلامات على الملاحظات
- معقد إذا كنت مستخدمًا جديدًا لمايكروسوفت 365
- بطيء جداً وغير متقن
تسعير مايكروسوفت ون نوت
يتوفر OneNote مع اشتراك مدفوع في Microsoft 365.
تقييمات عملاء Microsoft OneNote
- G2: 4.5/5 (أكثر من 1700 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1,200 تقييم)
5. Google Keep - الأفضل لمستخدمي الأجهزة المحمولة
عبر جوجل الاحتفاظجوجل كيب يحتوي على معظم ما تحتاج إليه في تطبيق تدوين الملاحظات؛ قوائم المهام، والملاحظات الصوتية، ومُقتصّ الويب، والصور. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أرشفة الملاحظات لتحقيق واجهة أنظف.
إيجابيات تطبيق Google Keep
- أداة سهلة الاستخدام لتدوين الملاحظات الشخصية في مساحة عمل Google
- النسخ التلقائي لجميع تسجيلاتك الصوتية المسجّلة
سلبيات Google Keep
- خيار التخصيص المحدود
- واجهة مستخدم قديمة
- يفتقر إلى ضوابط الأذونات الدقيقة
- لا يوجد تعاون في الوقت الفعلي
- تكامل محدود
تسعير Google Keep جوجل كيب مجاني مع حساب جوجل.
تقييمات عملاء Google Keep
- G2: غير متاح
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 80 تقييم)
6 . nTask - الأفضل لتتبع المهام
عبر ن مهمة nTask هو أداة لإدارة المشاريع التي تأتي مع وظيفة تدوين الملاحظات. في المقام الأول، يمكنك أن تأخذ ملاحظات الاجتماع, إنشاء المهام وتتبع مهامك في مكان واحد. يتميز nTask أيضًا بوظيفة تعقب الوقت ووظيفة التعاون للحفاظ على فرق متعددة الوظائف على نفس الصفحة. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين إضافة صور وتعليقات ومقاطع فيديو إلى ملاحظاتهم أو تعيين مهمة معينة لأحد أعضاء الفريق.
إيجابيات #### nTask
- طرق عرض متعددة تشمل التقويم وكانبان وجانت
- مرن للفرق لاستخدامه كأداة لإدارة المهام
- إشعارات في الوقت الفعلي
- حالة المهمة وميزات الأولوية
nTask سلبيات
- يفتقر إلى الميزات المهمة في الإصدار المجاني
- الواجهة ليست بديهية
- تكامل محدود لقاعدة معرفية قوية
تسعير #### nTask
يقدم nTask خططًا مجانية ومدفوعة تبدأ من 3 دولارات شهريًا يتم دفعها سنويًا.
nTask تقييمات العملاء
- G2: 4.4/ 5 (أكثر من 15 تقييمًا)
- Capterra: 4.1/5 (90+ تقييم)
7. Workflowy - الأفضل لتدوين الملاحظات البسيطة
عبر سير العملسير العمل هو تطبيق لتدوين الملاحظات مع العديد من أدوات إدارة المهام. يشير هذا التطبيق إلى نفسه على أنه مساعد للأشخاص المشغولين والطموحين. Workflowy مدرج في قائمة بدائل Obsidian هذه بسبب بساطته. كل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول والبدء في كتابة أفكارك على Workflowy!
إيجابيات Workflowy Workflowy
- سريع ومباشر
- نسخ حية من أي ملاحظة أو قائمة مهام
- وظيفة السحب والإفلات لإنشاء ملاحظات سريعة
- ميزة البحث العام لتحديد ملاحظة مهمة بسهولة
- ملفات ترميز نصية عادية
سلبيات Workflowy
- يفتقر إلى أدوات التصور
- إدارة مهام محدودة
تسعير #### تسعير Workflowy
يقدم Workflowy خططاً مجانية ومدفوعة تبدأ من 4.99 دولار شهرياً.
تقييمات عملاء Workflowy
- G2: 4.4/ (أكثر من 20 تقييمًا)
- Capterra: 4.7/5 (أقل من 5 مراجعات)
8. كودا - الأفضل لمركزية المستندات
عبر كوداتم إنشاء Coda للفرق . ببساطة كودا يجمع كل مستنداتك وبياناتك في مستند مركزي ومتطور. يحتوي هذا التطبيق أيضًا على وحدات بناء مختلفة لمساعدتك في تخصيص مستنداتك حسب الحاجة.
إيجابيات #### كودا
- يتكامل مع تقويم Google لتسهيل إدارة المهام
- إشعارات التعديلات والتغييرات
- قوالب كودا متعددة حسب احتياجاتك
كودا سلبيات كودا
- مكلفة للغاية مع ميزات محدودة في الباقة المجانية
- تكامل محدود
- من الصعب توسيع نطاق قاعدة المعرفة الشاملة
تسعير كودا
لدى كودا خطط مجانية ومدفوعة تبدأ من 10 دولارات شهرياً لكل عضو.
تقييمات عملاء كودا #### تقييمات عملاء كودا
- G2: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 75 تقييم)
المكافأة:_
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9. Basecamp - الأفضل للوحات تدوين الملاحظات
عبر Basecampالمخيم الأساسي هو أداة لإدارة المشاريع، لكنه يتميز بتدوين الملاحظات وإدارة المهام. يتم وضع جميع مشاريعك (الملاحظات في هذه الحالة) تحت لوحة تحكم واحدة حيث يمكنك عرض الملاحظات وتعديلها وإعادة ترتيبها وأرشفتها حسب الحاجة.
يدعم التطبيق أيضاً تتبع المهام التي يجب القيام بها ويحتوي على رسائل داخل التطبيق لإبقاء الجميع على اطلاع.
إيجابيات تطبيق Basecamp
- جدول زمني للمشروع يعرض المواعيد النهائية والأحداث ذات الصلة وحالات المهام
- عروض كانبان المبسطة
- العديد من عمليات التكامل مع الأدوات الشائعة
- سجل التغييرات في ملاحظاتك
سلبيات Basecamp
- التخصيص المحدود
- قد تكون الإشعارات وتنبيهات الأنشطة مربكة للغاية
- أدوات التحرير محدودة
تسعير باسيكامب
لدى Basecamp باقات مجانية ومدفوعة تبدأ من 11 دولاراً شهرياً لكل عضو.
تقييمات عملاء Basecamp Basecamp
- G2: 4.1/5 (أكثر من 5,000 تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 13,500 تقييم)
10. نوت جوي - الأفضل للتعاون الجماعي
عبر نوت جوي قد يكون Notejoy بديلاً مناسباً لتطبيق Obsidian إذا كنت تريد تدوين ملاحظات سريعة ومركزة. في الأساس، Notejoy هو التطبيق الذي تستخدمه عندما تريد تدوين شيء ما في ذهنك، بعد اجتماع سريع مع زميل في العمل، أو بمجرد أن يوزع الأستاذ الواجبات.
إيجابيات تطبيق Notejoy
- معارض صور غير محدودة فورية وواضحة وجميلة وغير محدودة
- إمكانية إرفاق الملفات بملاحظاتك
- قائمة تدقيق لتسجيل مهامك
- تتبع النشاط لمعرفة من قام بمشاهدة ملفك الشخصي
- مناقشات مترابطة لتسهيل التعاون
سلبيات نوت جوي
- تكاملات محدودة لإدارة المشاريع
- ليس بديهيًا
- قد تكون واجهة المستخدم والميزات مربكة
تسعير #### Notejoy
يحتوي Notejoy على خطط مجانية ومدفوعة تبدأ من 4 دولارات شهريًا يتم دفعها سنويًا.
تقييمات عملاء Notejoy
- G2: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (180+ تقييم)
11 . pNotes - الأفضل لتخصيص سطح المكتب
عبر pNotes pNotes هو برنامج للملاحظات اللاصقة يتيح لك تثبيت أهم ملاحظاتك ومهامك على سطح المكتب. يمكنك تعديل كل ملاحظة لاصقة لتعكس موضوعها. على سبيل المثال، يمكنك تغيير لون كل ملاحظة وخطها وشفافيتها.
إيجابيات #### pNotes
- تجميع الملاحظات وتمييز الملاحظات اللاصقة المفضلة لديك
- إنشاء ملاحظة بسرعة عن طريق النقر المزدوج
- جدولة الملاحظات اللاصقة لتظهر فقط عند الحاجة إليها
- التحديثات التلقائية
سلبيات الملاحظات اللاصقة
- يمكن أن تكون ثقيلة إذا كنت تريد تدوين أشياء متعددة
- ليست فعالة فيتتبع المهام ضمن ملاحظاتك
- يفتقر إلى بديهية معظم تطبيقات تدوين الملاحظات
تسعير #### pNotes
pNotes هو تطبيق مجاني.
تقييمات عملاء pNotes
- G2: لا توجد تقييمات
- Capterra: لا توجد تقييمات
12. كويك جوتس - الأفضل للسرعة
عبر كويك جوتس كما يوحي الاسم، يتيح لك QuickJots تدوين الملاحظات وحفظها تلقائيًا بسرعة أثناء التنقل. يعمل على كل من الهاتف المحمول والكمبيوتر، وهو سريع جدًا.
إيجابيات QuickJots
- يعمل دون اتصال بالإنترنت
- يتم حفظ جميع ملاحظاتك تلقائيًا في اللحظة التي تقوم فيها بإنشاء ملاحظة
- يدعم تخفيض السعر
- يدعم محرر النص العادي
- لا تحتاج إلى التسجيل لاستخدام خاصية التدوين السريع
سلبيات QuickJots
- يفتقر إلى ميزات متقدمة لتتبع المهام
- لا تتم مزامنته بسلاسة عبر الأجهزة
- واجهة مستخدم قديمة
تسعير QuickJots
QuickJots هو تطبيق مجاني.
تقييمات عملاء QuickJots
- G2: لا توجد تقييمات
- Capterra: لا توجد مراجعات
13. أبل نوتس - الأفضل لمستخدمي أبل
عبر تفاحة يتوفر Apple Notes مجانًا على أجهزة macOS/iOS. يتيح لك هذا التطبيق كتابة أو تدوين الملاحظات يدويًا أو باستخدام Apple Pencil. يمكنك أيضًا إضافة صور ومقاطع فيديو أو إرفاق روابط بملاحظاتنا.
إيجابيات Apple Notes
- قوائم مجلدات لتنظيم ملاحظاتك حسب الموضوع
- وظيفة التثبيت للاحتفاظ بالتفاصيل الأكثر أهمية في الطية
- عرض المعرض للحصول على عرض أكثر ذكاءً لملاحظاتك
- معرف الوجه ومعرف اللمس وكلمات المرور لحماية ملاحظاتك
سلبيات Apple Notes
- لا يتكامل بسلاسة مع التطبيقات خارج نظام Apple البيئي
تسعير Apple Notes
يتوفر Apple Notes مجانًا على أجهزة macOS و iOS.
تقييمات عملاء Apple Notes
- G2: لا توجد تقييمات
- Capterra: لا توجد تقييمات
14. Simplenote - الأفضل لمحبّي البساطة
عبر Simplenote يعد Simplenote بديلاً ممتازًا لبرنامج Obsidian بفضل بساطته وواجهته الخالية من الفوضى. كما أنه يتميز بوظيفة مزامنة قوية لمساعدتك في الوصول إلى ملاحظاتك في أي وقت.
إيجابيات Simplenote
- علامات للعثور السريع على الملاحظات
- دعم تخفيض السعر
- مجاني بالكامل
- نسخ التغييرات احتياطيًا تلقائيًا
سلبيات برنامج Simplenote
- خيارات تخصيص محدودة
- لا يدعم مرفقات الصور والرسوم البيانية
- يصعب قياسه مع العديد من الملاحظات
تسعير برنامج Simplenote
Simplenote هو تطبيق مجاني.
تقييمات عملاء تطبيق Simplenote
- G2: 4.1/5 (أكثر من 20 تقييمًا)
- Capterra: 4.2/5 (أقل من 5 مراجعات)
15. جوبلين - الأفضل للخصوصية والتشفير
عبر جوبلين أفضل تعريف لتطبيق Joplin هو أنه تطبيق مفتوح المصدر لتدوين الملاحظات. يتيح لك التطبيق تدوين الملاحظات والوصول إليها في أي مكان حيث يقوم بعمل نسخة احتياطية من جميع ملاحظاتك على السحابة. يمكنك إنشاء قوائم تدقيق وملاحظات وجداول داخل جوبلين أو إرفاق الصور ومقاطع الفيديو. وبالإضافة إلى ذلك، يدعم Joplin الرسوم البيانية ووظائف الرياضيات، مما يجعله تطبيقاً شاملاً لتدوين الملاحظات بغض النظر عن الموضوع أو الموضوع.
إيجابيات جوبلين
- يمكنك التقاط صورة على تطبيق الهاتف المحمول وحفظها كملاحظة
- التعاون مع الأصدقاء، أو العائلة، أو الزملاء عبر سحابة جوبلين
- يمكنك إتاحة ملاحظاتك للعامة من خلال نشرها على الإنترنت
- يأتي تطبيق جوبلين مزوداً بملحق قصاصة ويب لحفظ الملاحظات عبر الإنترنت
- دعم تحرير النص المنسق والتحرير بتخفيض السعر
سلبيات جوبلين
- لا يوجد دعم فني مباشر إذا واجهتك مشكلة
- تتطلب المزامنة خطة مدفوعة
- تطبيق سطح المكتب بطيء جداً
تسعير #### جوبلين
يقدم Joplin باقات مجانية ومدفوعة.
تقييمات العملاء #### جوبلين
- G2: لا توجد تقييمات
- Capterra: لا توجد مراجعات
16. Dropbox Paper - الأفضل للكتابة التعاونية
عبر دروب بوكس يشار إليه عادةً باسم الورق, Dropbox Paper هو برنامج تعاوني لتحرير المستندات . ووفقاً للشركة، فإن Paper مثالي للتعاون في العمل الإبداعي. باستخدام Paper، يمكنك تدوين ملاحظات الاجتماعات، وتعيين المهام أو المهام، وذكر الأشخاص دون مغادرة المستند.
دروب بوكس إيجابيات الورق الورقي
- مجاني
- لديه أدوات تعاون رائعة
- يمكنك وضع تعليقات توضيحية على الصور داخل ملاحظاتك
- قوالب لإنشاء مستندات مثل قوالب دقائق الاجتماعات
- المزامنة مع التقويم الخاص بك، بحيث يمكنك معرفة الاجتماع الذي يتطلب مستندات محددة
سلبيات Dropbox Paper
- تكامل محدود خارج دروب بوكس
- مساحة تخزين محدودة لمستخدمي دروب بوكس المجاني (2 جيجابايت فقط)
- مكلفة للترقية
تسعير دروب بوكس الورقي
لدى Dropbox خطط مجانية ومدفوعة تبدأ من 11.99 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد.
تقييمات عملاء Dropbox Paper
- G2: 4.1/5 (أكثر من 4,400 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (149 مراجعة)
17. بروفهاب - الأفضل للجداول اليومية
عبر بروفهاب قد يكون ProofHub في المقام الأول أداة لإدارة المشاريع، ولكن لا يزال بإمكانه أن يتضاعف كتطبيق لتدوين الملاحظات مع إمكانات إدارة المهام. تتيح لك ميزة تدوين الملاحظات في Proofhub تدوين الملاحظات من أي نوع، سواء في إطار رسمي أو على المستوى الفردي. يمكنك أيضًا التعاون في تدوين الملاحظات مع إمكانيات مثل @الإشارات والمناقشات ولوحات كانبان.
إيجابيات بروف هاب
- وظائف إدارة المشاريع وإدارة المهام وتدوين الملاحظات تحت سقف واحد
- طرق عرض متعددة، بما في ذلك التقويم والجدول وكانبان، لعرض ملاحظاتك
- قوالب لتبسيط إنشاء الملاحظات
- جداول أعمال يومية لبدء يومك بشكل صحيح
سلبيات بروفهاب
- يفتقر إلى المجلدات الفرعية مما يجعل العثور على المستندات أكثر صعوبة
- منحنى تعلم صعب
- التحميل بطيء
تسعير #### تسعير ProofHub
يحتوي Proofhub على خطط مجانية ومدفوعة تبدأ من 45 دولارًا شهريًا يتم دفعها سنويًا.
تقييمات عملاء ProofHub #### تقييمات عملاء ProofHub
- G2: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)
18. الدب - الأفضل للتخفيض
عبر الدب عندما تحمل عندما يتحدث المستخدمون عنه، فإن الموضوع المشترك الذي ستسمعه من جميع الأشخاص هو واجهة مستخدم Bear البسيطة. يأتي Bear بدون أجراس وصفارات باستثناء بعض خيارات التنسيق. يمكن لمستخدمي Bear ربط ملاحظاتهم ببعضها البعض ومزامنتها عبر جميع أجهزة Apple الخاصة بهم.
إيجابيات #### Bear
- واجهة مستخدم بسيطة
- مباشر وسهل الاستخدام
- المزامنة عبر جميع أجهزة Apple
- محرر تخفيض السعر يدعم أكثر من 150 لغة برمجة
- روابط عبر الملاحظات المتقاطعة لإنشاء رسم بياني معرفي مترابط
سلبيات الدب
- يفتقر إلى الميزات المتقدمة المطلوبة في تطبيق تدوين الملاحظات، حتى في الباقات المدفوعة
- يفتقر إلى وظيفة الجدول
- باقة مدفوعة الثمن
تسعير #### تسعير الدب
لدى Bear خطط مجانية ومدفوعة حسب منطقتك.
تقييمات عملاء بير
- G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)
- Capterra: 4.3/5 (أقل من 3 مراجعات)
تحقق من هذه
مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/72285/undefined/ بدائل الدببة *%/%href/_
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19. Todoist - الأفضل لإنشاء قوائم المهام
عبر تودويستتودويست يركز على منحك تطبيقًا بسيطًا لإدارة المهام وقائمة المهام. إنه أحد أكثر بدائل تطبيق Obsidian شعبية بسبب بساطته ووظائفه المتقدمة في تدوين الملاحظات. يتيح لك تطبيق تدوين الملاحظات هذا إنشاء مهام ومهام فرعية وإعداد تذكيرات لمرة واحدة أو متكررة. يتميز Todoist أيضًا بإمكانيات المناقشات والتعليقات لتبسيط التعاون.
إيجابيات تطبيق Todoist
- تذكيرات حتى لا تفوتك أي مهمة
- عرض التقويم لإلقاء نظرة جيدة على جدولك الزمني
- قوالب لتبدأ بها
سلبيات تودويست
- لديه منحنى تعليمي حاد
- تطبيق ويندوز بطيء
- مهام محدودة في الإصدار المجاني
أسعار تودويست
يقدم Todoist خططًا مجانية ومدفوعة تبدأ من 4 دولارات شهريًا يتم دفعها سنويًا.
تقييمات عملاء Todoist
- G2: 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1600 تقييم)
20. هايف - الأفضل لتتبع الوقت
عبر خلية النحلالخلية يأتي مع طرق متعددة لعرض ملاحظاتك، بما في ذلك كانبان والجدول والتقويم والمحفظة. يتميز تطبيق إدارة المشاريع هذا أيضًا بإمكانيات تتبع الوقت وتدوين الملاحظات التعاونية.
إيجابيات #### Hive
- أكثر من 1000 تكامل
- مواد رائعة لدعم العملاء
- مزامنة ملاحظاتك مع التقويم
- تتبع الوقت
سلبيات #### Hive
- تطبيق جوال صعب الاستخدام
- يفتقر إلى وظيفة البحث المتقدم
- من الصعب تتبع التغييرات التي أجريتها على تطبيقك
تسعير #### Hive
يقدم Hive خططًا مجانية ومدفوعة تبدأ من 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.
Hive تقييمات العملاء
- G2: 4.6/5 (أكثر من 350 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 160 تقييم)
امتلك ملاحظاتك مع أفضل بدائل Obsidian
أفضل بديل لبرنامج Obsidian هو تطبيق تدوين الملاحظات الذي يتيح لك
- التعاون في تدوين الملاحظات من خلال @الإشارات والإشعارات وتتبع التغييرات والمناقشات داخل التطبيق
- التوسع مع تغير احتياجاتك في تدوين الملاحظات
- مزامنة ملاحظاتك عبر أجهزة متعددة
- الوصول إلى الملاحظات دون اتصال بالإنترنت أو عبر الإنترنت
يمكنك الاستفادة من هذه الميزات وغيرها في ClickUp. إنشاء حساب مجاني وابدأ في إنشاء ملاحظات لا نهائية على طريقتك!