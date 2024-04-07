بير مقابل إيفرنوت: مراجعة 2025 (الميزات والأسعار)

الدب ضد إيفرنوت، أيهما تختار؟

قد يكون العثور على الأداة المناسبة لتدوين الملاحظات مهمة شاقة.

ففي النهاية، لا يمكنك الاستغناء عن واحدة منها.

لذا، قل وداعاً لـ ملاحظات لاصقة ومرحباً بالدفاتر الرقمية

في هذه المقالة، سنساعدك في اختيار التطبيق المثالي لتدوين الملاحظات حيث نقارن بين الدب مقابل إيفرنوت . وكمكافأة إضافية، سنسلط الضوء على بديل رائع لكليهما.

لتبدأ المواجهة!

ملاحظة: سنستعرض أولاً ماهية كل من Bear و Evernote مع تغطية ميزاتهما لنعطيك فكرة أفضل عن كل أداة. إذا كنت تبحث فقط عن مقارنة بين الأداة، انقر هنا للانتقال إلى هذا القسم.

ما هو الدب؟

Bear هو تطبيق قياسي لتدوين الملاحظات يتيح لك تدوين ملاحظات سريعة أو إنشاء مقالات طويلة.

يمكنك حتى مشاركة الملاحظات مع الآخرين أو بين أجهزتك الخاصة فقط.

عبر الدب دعنا نتحقق من بعض ميزات Bear الرئيسية:

1. عمليات البحث الخاصة

ألا يمكنك العثور على الملاحظات عندما تكون في أمس الحاجة إليها؟

ستقوم عمليات بحث بير الخاصة بذلك نيابةً عنك.

تتضمن بعض عمليات البحث الخاصة ما يلي:

@@task: يعرض الملاحظات التي تحتوي على واحد أو أكثر من المهام العناصر

يعرض الملاحظات التي تحتوي على واحد أو أكثر من المهام العناصر @@ اليوم: يعرض الملاحظات التي قمت بتعديلها اليوم

يعرض الملاحظات التي قمت بتعديلها اليوم @@صور: يعرض الملاحظات التي تحتوي على صور فيها

يعرض الملاحظات التي تحتوي على صور فيها @الرمز: يعرض الملاحظات التي تحتوي على مقتطف رمز واحد على الأقل

يمكنك إضافة كلمات رئيسية أو مصطلحات مع عمليات البحث الخاصة هذه للحصول على نتائج محددة.

2. خيارات تصدير متعددة

ميزة الدب الرائعة هي قدرته على تصدير الملاحظات إلى تنسيقات مختلفة.

يمكنك الحصول على تنسيق النص المنسق، والنص العادي، وملف PDF، وتنسيق ملاحظات الدب، ودعم تخفيض السعر... القائمة واسعة جدًا.

3. ملاحظات مشفرة

يدرك بير أن بعض الملاحظات تحتاج إلى حماية بسبب كل البيانات الحساسة التي قد تحتويها.

الآن، لا يمكنك كتابة عبارة "اتركني وشأني" وتتوقع أن تكون آمنة!

ولكن يمكنك حماية ملاحظاتك بكلمة مرور.

بمجرد تعيينها، تصبح ملاحظاتك وأنواع النصوص الأخرى مشفرة، ولن يتمكن أحد غيرك من الوصول إليها.

4. وضع التركيز

\ هل لديك مدى انتباه سمكة ذهبية؟ 🐟_

لا تقلق.

أنت لست وحدك. لكنك ستحتاجين إلى المساعدة للحفاظ على انتباهك.

ونعني بالمساعدة، وضع التركيز في تطبيق Bear. هذه الميزة تخفي كل شيء على شاشتك، ويُترك لك التركيز على ملاحظتك فقط

عندما تكون على جهاز iPhone أو iPad، ما عليك سوى النقر على الملاحظة لتعديلها، وسيختفي الشريط الجانبي وقائمة الملاحظات في لحظة واحدة!

ما هو إيفرنوت؟

كان Evernote موجودًا منذ الأزل، ولا يزال مستمرًا بقوة!

لقد نما على مر السنين ليصبح تطبيقًا قويًا لتدوين الملاحظات وهو أيضًا أداة خفيفة الوزن لإدارة المشاريع.

عبر إيفرنوت لكن هل Evernote هو الخيار الأفضل لك؟ تحقق من موقعنا الشامل_ مراجعة إيفرنوت مع البدائل لفكرة أفضل.

دعنا نتحقق من بعض ميزات Evernote الرئيسية:

1. القوالب يحتوي Evernote على الكثير من القوالب لجميع أنواع الملاحظات، بما في ذلك الكتابة الإبداعية والتسويق والمبيعات والاجتماعات وغير ذلك الكثير.

القوالب قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، ويمكنك استخدامها من أجل توفير الوقت وإنجاز المزيد من المهام

2. قصاصة الويب

هل وجدت مقالاً رائعاً عن كيفية الترويج لعملك على الويب؟ ما عليك سوى حفظها كلقطة شاشة باستخدام ملحق متصفح Evernote's web clipper للمتصفح.

استخدم هذه الميزة لقص جزء من صفحة ويب أو الصفحة بأكملها دون العناوين والإعلانات المزعجة.

إنها على الأرجح أفضل أداة قص للويب في السوق اليوم.

اسأل أي منافس ل Evernote ومن المحتمل أن يوافقك الرأي.

3. البحث المحفوظ

إذا كان لديك ملاحظة تفتحها كل يوم، مثل مخطط يومي أو قائمة مراجعة، فلن تحتاج إلى البحث فيها مرارًا وتكرارًا. ما عليك سوى حفظ البحث على Evernote، ولن تضطر إلى البحث عن الملاحظة يدويًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى عمليات البحث المحفوظة على جميع أجهزتك، بفضل ميزة مزامنة الجهاز.

4. الملاحظات الصوتية

ما هو أفضل وأسرع من كتابة ملاحظة نصية_؟

ملاحظة صوتية!

هذه الميزة نعمة لأولئك الذين يعانون من صعوبة في استخدام لوحة المفاتيح، خاصة في الاجتماعات السريعة.

وإذا كنت مفتونًا دائمًا بأجهزة الإملاء، فستحب هذه الميزة..

بير وإيفرنوت مكدسة جنباً إلى جنب

كلا التطبيقين متشابهان جداً من عدة نواحٍ. بالنسبة للمبتدئين، كلاهما يحب الحيوانات.

_ماذا؟

انظر فقط إلى شعاراتهما. أحدهما دب، والآخر فيل!

ومع ذلك، من الواضح أن هناك أكثر من ذلك.

يسمح لك كل من Bear و Evernote بقص صفحات الويب؛ يتيح لك كل تطبيق للملاحظات تنظيمها، ويدعم المزامنة عبر جميع الأجهزة، وهكذا.

ومع ذلك، فهما يختلفان في بعض الجبهات الرئيسية.

إليك كيفية ذلك:

1. دعم نظام التشغيل

أي تطبيق، كما نقول، يجب أن يعمل على جميع أنظمة التشغيل.

موافقون؟ يوافق إيفرنوت أيضًا، ولكن... بير لا يوافق.

أ. بير

بير هو بلا شك محرر ممتاز لتدوين الملاحظات والتخفيض. لكن الأمور تتحول إلى إشكالية عندما تدرك أن Bear يدعم فقط أجهزة Apple.

لذا فإن الآيفون والآيباد وجميع أجهزة مستخدمو iOS و Mac يمكنهم التبختر الآن

وهذا يجعله بديلاً أفضل من Apple Note أكثر من أي شيء آخر.

إلى جميع مستخدمي Windows و Android، نأسف لجميع مستخدمي Windows و Android.

ب. إيفرنوت

من ناحية أخرى، فإن Evernote شامل ويعمل على أنظمة التشغيل iOS وAndroid وWindows!

لسوء الحظ، استبعدوا مستخدمي لينكس.

_قريب جدًا يا إيفرنوت، قريب جدًا!

2. بحث

وظيفة "البحث" في أي تدوين الملاحظات يجب أن يساعدك التطبيق في العثور على ما تبحث عنه.

أعني، إذا أردنا أن نجعل من الصعب العثور على الملاحظات أو النصوص، سنستخدم دفتر ملاحظات ونضيع الوقت في تقليبها.

الخبر السار هو أن البحث في كلا التطبيقين متقدم وفعال للغاية.

ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك. دعنا نلقي نظرة.

#

يستخدم تطبيق Bear علامات لتنظيم ملاحظاتك. يمكنك إضافة هذه العلامات بنفسك، في أي مكان على الملاحظة، اعتمادًا على مدى ملاءمتها.

أخذ ملاحظات الاجتماع المتعلقة بالميزانية لشهر ديسمبر؟ يمكن أن يكون وسمك #ميزانية ديسمبر.

هل تعلم أنه يمكنك حتى إنشاء ملاحظة جديدة من علامة؟

ولتوفير وقت البحث والتنظيم، يمكنك إزالة وسوم وإضافتها إلى ملاحظات متعددة.

ب. إيفرنوت

يمكنك إضافة علامات إلى ملاحظات Evernote أيضًا، ولكن هناك اختلافات هنا.

وهنا يأتي دور دفاتر الملاحظات.

ينظم هذا التطبيق ملاحظاتك في دفاتر ملاحظات لسهولة العثور عليها. قد يكون من الصعب العثور على دفتر ملاحظات معين إذا كان لديك الكثير منها.

في مثل هذه الحالات، ما عليك سوى كتابة "دفتر الملاحظات: أدخل عنوان دفتر الملاحظات"، وفويلا، ستجد المكان الذي تريده.

3. التسعير

يكمن الفرق الرئيسي بين Evernote و Bear في أسعارهما. كان تطبيق Evernote هو التطبيق الذي يقدم الكثير دون مقابل. لكنه الآن مشهور بخيارات التسعير الباهظة الثمن. أما Bear، من ناحية أخرى، فأسعاره معقولة جداً. ولكن تذكر أنه مخصص لمستخدمي Apple فقط!

إليك نظرة على أسعارها:

A. Bear

يقدم Bear خيارين للتسعير:

الدب مجانًا : خيارات التصدير والعلامات والمرفقات

: خيارات التصدير والعلامات والمرفقات الدب المحترف (1.49 دولار شهريًا): كتابة السمات والملاحظات المشفرة ومزامنة iCloud عبر iPhone وiPad وMac

ب. إيفرنوت

يقدم Evernote ثلاثة خيارات تسعير:

إيفرنوت مجانًا : ملاحظات صوتية ومقص الويب وحجم ملاحظة يصل إلى 25 ميغابايت

: ملاحظات صوتية ومقص الويب وحجم ملاحظة يصل إلى 25 ميغابايت إيفرنوت بريميوم (7.99 دولار شهريًا) : شرح PDF والبحث عن النص داخل ملفات PDF، وحجم ملاحظة يصل إلى 200 ميغابايت

: شرح PDF والبحث عن النص داخل ملفات PDF، وحجم ملاحظة يصل إلى 200 ميغابايت Evernote للأعمال (14.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا): عرض سجل نشاط الفريق وإدارة الفريق وحد تحميل 20 جيجابايت شهريًا

4. التكاملات

في عصرنا الحالي، تُعد عمليات التكامل في غاية الأهمية لتعزيز الإنتاجية وربط ملاحظاتك مع رسائل البريد الإلكتروني والتقويمات، إلخ.

_هل يدعم كل من Bear و Evernote عمليات التكامل؟

أ. بير

قائمة تكامل Bear صغيرة جدًا. بعض من أبرز هذه التكاملات هي Things، و Bear Power Pack، و سير العمل .

لا يوجد الكثير!

ب. إيفرنوت

يحب Evernote عمليات التكامل أكثر بكثير من Bear.

إليك نظرة سريعة على بعض عمليات التكامل الخاصة به:

جيميل

سلاك

مايكروسوفت تيمز

أوتلوك

بير مقابل إيفرنوت على ريديت

انتقلنا إلى Reddit لنرى أين يهبط الناس على موقع Bear مقابل Evernote. عند البحث الدب مقابل إيفرنوت على موقع ريديت يتفق الكثير من المستخدمين على أن Evernote غني بالميزات ولكن إذا كنت تبحث عن أداة أبسط، فإن Bear هو خيار رائع:

"Bear هو نسخة مبسطة من أبسط الميزات الموجودة في Evernote (وهو القدر المناسب لبعض الأشخاص)."

بالنسبة لمستخدمي Reddit الآخرين الذين يبحثون عن أكثر من مجرد أداة أساسية فإن Evernote هو الأداة الأفضل:

"Evernote وحش من الميزات ولكنه أيضًا قوي للغاية. هناك بعض الميزات التي قد لا تستخدمها أبدًا ولكنها ستكون موجودة لدعمك عندما تنمو في تلك المجموعة."

الدب مقابل إيفرنوت: الحكم

في حين أن هناك أوجه تشابه مرئية واضحة، مثل واجهة المستخدم المكونة من ثلاثة أعمدة، فإن تطبيق Bear هو تطبيق أقل تكلفة بكثير من Evernote، ولكنه يقتصر فقط على منصة iOS.

من ناحية أخرى، يحتوي Evernote على عمليات تكامل أكثر بكثير من Bear ولكنه يبدو أكثر شبهاً بالتطبيق التقليدي أداة إنتاجية مقارنة بواجهة مستخدم Bear الأنيقة والبسيطة.

إذًا هل لدينا فائز في معركة تطبيقات تدوين الملاحظات هذه؟

إذا كنت بحاجة إلى تطبيق للكتابة بتكلفة معقولة وتصميم أنيق، فإننا نقول لك أن تختار تطبيق Bear. 🐻

هذا على افتراض أنك من مستخدمي iOS أو Mac.

وإذا كنت تريد التكامل مع بعض التطبيقات الأكثر شيوعًا والأكثر أهمية مثل Gmail وGoogle Drive وغيرهما، إلى جانب أحد أفضل أدوات قص الويب في المدينة، فإن Evernote هو الحل.

ولكن انتظر، هل ترى ما نراه؟ 👀

أحدهما بخيل في عمليات التكامل ولا يحب جميع أنظمة التشغيل.

والآخر يحتاج لميزانية كبيرة. 💰 💰

لا تقلق. دعنا نقدم لك برنامج Evernote المثالي و بديل تطبيق Bear App .

ما هي أفضل أداة لتدوين الملاحظات؟

الإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر الهيّن.

ونحن نفهم ذلك.

فهناك الكثير مما يمكن قياسه.

ولكن إليك بعض الأفكار:

تدوين الملاحظات، ثم ماذا...؟ 💭

ملاحظاتك لها غرض. أنت تستخدمها لإنشاء عناصر العمل وتعيين المهام، وإضافة المواعيد النهائية وتواريخ الاستحقاق... فهمت الصورة.

_ ماذا لو قلنا لك أن هناك تطبيقًا يمكنه القيام بكل ذلك بالإضافة إلى إنشاء ملاحظاتك؟

رحّب بتطبيق ClickUp!

تحميل ClickUp على أي جهاز والوصول إلى عملك من أي مكان

ClickUp هو الأعلى تصنيفًا في العالم أداة إدارة المشاريع التي تستخدمها فرق العمل عالية الإنتاجية.

_انتظر، برنامج إدارة المشاريع؟

نعم، برنامج يتيح لك تدوين الملاحظات وإدارة المشاريع والمهام والموارد مجاناً!

هل تتذكر كيف أن برنامج Bear أعطى عناق الدببة لمستخدمي _iOS فقط بينما يدعم Evernote جميع المنصات ما عدا لينكس؟

ClickUp هو الصفقة الحقيقية.

نحن ندعم جميع المنصات.

ولكن دعنا ننتقل إلى أكثر الأجزاء إثارة.

يمكن لميزات ClickUp الرئيسية هذه أن تفعل ما يمكن لـ Evernote وBear القيام به، وأكثر من ذلك!

1. التقط أفكاراً غير محدودة مع المفكرة هل تمر بيوم شديد الإبداع؟ في ClickUp، نعتقد أنه لا يوجد شيء اسمه "الكثير من الأفكار"

لهذا السبب تتيح لك مفكرة ClickUp إنشاء عدد غير محدود من الملاحظات. أضف تعديلات نصية غنية إلى ملاحظاتك مثل العناوين، والخط المائل، والقوائم الرقمية، وما إلى ذلك، مع أوامر القطع .

ويمكنك القيام بأكثر من مجرد تدوين النص. تحويل ملاحظاتك إلى مهام مباشرةً من المفكرة ثم قم بتعيينها إلى أعضاء الفريق.

فقط ابحث عن الرمز + في الملاحظة التي ترغب في تحويلها إلى مهمة.

نظّم ملاحظاتك وقوائم المراجعة والمهام في مكان واحد باستخدام مفكرة ClickUp

انقر عليها وحدد قائمة أو المجلد لإضافة مهمة جديدة.

يصبح عنوان ملاحظتك عنوان المهمة.

يصبح نص الملاحظة هو وصف المهمة.

بعد ذلك، يمكنك إضافة المزيد من التفاصيل إلى المهمة، مثل الأولوية , تاريخ الاستحقاق و المعينون .

2. إنشاء قواعد المعرفة مع المستندات عندما يكون لديك الكثير لتكتبه، ولا تكفي الملاحظة، اختر المستندات.

في المستندات، يمكنك إضافة صفحات متداخلة، وإدراج الرموز التعبيرية، والسماح بفهرسة مستنداتك بواسطة جوجل، والقيام بأكثر من ذلك بكثير!

يمكن أن تحتوي مستنداتك على عدد غير محدود من الصفحات، ويمكنك مشاركتها مع زملائك أو أشخاص من خارج مساحة العمل الخاصة بك أيضًا.

خصص مستندك لأي حاجة عمل مع الكثير من الميزات والأدوات، بما في ذلك:

أنماط المستندات : اختر نمط المستند الذي يمثل عملك على أفضل وجه - النمط القائم على المعرفة أو النمط الكلاسيكي أو نمط المدونة

: اختر نمط المستند الذي يمثل عملك على أفضل وجه - النمط القائم على المعرفة أو النمط الكلاسيكي أو نمط المدونة العلاقات : ربط المهام والصفحات ذات الصلة بسهولة داخل صفحة المستند

: ربط المهام والصفحات ذات الصلة بسهولة داخل صفحة المستند تنسيق النص الثري : اضبط حجم الخط (صغير، متوسط، كبير)، واختر من بين مختلف ألوان الخط والتمييز للتأكيد على التفاصيل المهمة

: اضبط حجم الخط (صغير، متوسط، كبير)، واختر من بين مختلف ألوان الخط والتمييز للتأكيد على التفاصيل المهمة المؤلفون : إضافة عدة مؤلفين والحصول على عرض واضح لمن ساهم في المستند

: إضافة عدة مؤلفين والحصول على عرض واضح لمن ساهم في المستند التحرير في الوقت الحقيقي: تحرير مستند جنبًا إلى جنب مع أعضاء الفريق الآخرين لتحقيق أقصى قدر من التعاون

كشف التعاون: معرفة متى يقوم أحد أعضاء الفريق بعرض مستند أو التعليق عليه أو تحريره

حرر في الوقت الفعلي جنبًا إلى جنب مع فريقك باستخدام ClickUp Docs

هل تجد نفسك تستخدم المحتوى نفسه مراراً وتكراراً، مثل ملاحظات الاجتماع أو الخطوط العريضة للمشروع؟ حوّلها إلى قالب المستند وحفظ الجهود.

يتيح لك ClickUp أيضًا تنزيل المستندات كملفات Markdown و HTML و PDF.

وبينما تفكر في ملفات PDF ، لا تبحث في أي مكان آخر لأن ClickUp قادر على شرح PDF كذلك 😎

3. دوّن ملاحظات مرئية مع الخرائط الذهنية هل تريد مكاناً لرسم خطة لعبتك وأهدافك؟

جرّب الخرائط الذهنية ل ClickUp .

يمكنك إنشاء المخططات الانسيابية وتحريرها ومشاركتها بسهولة باستخدام ميزات مثل ClickUp Mind Maps

استخدمها لرسم خطط المشروع وتعريف هيكلها، وإنشاء وتحرير و حذف المهام من الخرائط الذهنية.

يدرك ClickUp أيضًا أنه قد يكون لديك تطبيقات مفضلة عندما يتعلق الأمر بالتطبيقات. وهذا هو السبب في أنه يتكامل مع الكثير منها، بما في ذلك إيفرنوت !

كانت هذه مجرد ميزات يمكن أن تساعدك في تدوين ملاحظات أفضل وقيّمة. ومع ذلك، يمكن لـ ClickUp أن يقدم لك أكثر من ذلك بكثير.

إليك لمحة عن بعض الميزات التي صنعناها بحب:

الأتمتة :: أتمتة المهام المتكررة

المنزل : مركز التحكم في المهمة لجميع المهام (المنجزة والجارية والقادمة)

: مركز التحكم في المهمة لجميع المهام (المنجزة والجارية والقادمة) التذكيرات :: عدم نسيان الأشياء مرة أخرى

القوالب :: إعادة استخدام المهام, قوائم المراجعة والمزيد باستخدام القوالب

البحث الذكي :: للعثور على ما تبحث عنه بالضبط في ثوانٍ

محرر النص المنسق : إضافة قوائم المراجعة كتل التعليمات البرمجية إشارات المهام والعناوين والمزيد

تكامل جوجل درايف :: الوصول إلى ملفات Google وإنشاء مستندات Google من داخل ClickUp

تخفيض السعر و مفاتيح الاختصار :: إجراء تعديلات سريعة وتوفير الوقت باستخدام محرر تخفيض السعر ومفاتيح اختصارات لوحة المفاتيح

مفاتيح الاختصار :: إجراء تعديلات سريعة وتوفير الوقت باستخدام محرر تخفيض السعر ومفاتيح اختصارات لوحة المفاتيح وضع عدم الاتصال : العمل بدون اتصال بالإنترنت باستخدام تطبيق سطح المكتب أو تطبيق الويب أو تطبيقات Android و iOS

مركز القوالب : استخدام القوالب ومشاركتها في جميع أنحاء العالم

هل تحتاج إلى المزيد من الخيارات؟ تحقق من أفضل 10 تطبيقات لتدوين الملاحظات .

الفائز في المواجهة

يمكن أن تستمر معركة Evernote ضد Bear إلى الأبد. فلكل من هذين التطبيقين مزاياه وعيوبه على معظم الميزات نفسها.

ومع ذلك، تذكر أن هذه مجرد تطبيقات لتدوين الملاحظات.

فهي لا تساعدك في إدارة المهام أو الموارد أو الوقت.

هذه هي وظيفة تطبيق إدارة المشاريع المتكامل والفعال.

بعبارة أخرى، ClickUp.

فهو يتغلب على عيوب Bear و Evernote ويمنحك أكثر من مجرد ملاحظات هادفة. بالإضافة إلى أنه _مجاني إلى الأبد!

_فماذا تنتظر؟

قل وداعًا لتطبيقات تدوين الملاحظات العادية و احصل على ClickUp مجانًا اليوم !

القراءات ذات الصلة: