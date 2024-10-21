أفضل 10 تطبيقات لقائمة المهام لنظام ماك في عام 2025

هل أنت في رحلة البحث عن إدارة المهام تطبيق يبقيك على قمة الإنتاجية؟ حسنًا، لا مزيد من البحث. لقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 تطبيقات لقائمة المهام لنظام التشغيل Mac والتي من المؤكد أنها ستعزز معدل عملك وتساعدك على تحقيق أهدافك.

ألقِ نظرة على أفضل اختياراتنا وابدأ في إنجاز مهامك كالمحترفين - لا مزيد من المواعيد النهائية الفائتة أو الملاحظات اللاصقة التي لا حصر لها، فقط نعيم الإنتاجية الخالص. دعنا نتعمق في أفضل تطبيقات قائمة المهام لنظام ماك!

ما الذي يجب أن تبحث عنه عند اختيار أفضل تطبيق لقائمة المهام لنظام التشغيل Mac؟

عند اختيار تطبيق قائمة المهام المثالي لاستخدامه على جهاز MacBook الخاص بك، هناك العديد من الجوانب الحيوية التي يجب مراعاتها. قبل اتخاذ القرار النهائي، ابحث عن هذه الميزات والوظائف الرئيسية:

ميزات التعاون: بالنسبة للعمل، ابحث عن تطبيقات قائمة المهام التي تتيح مشاركة المهام والتعليق وتفويض المهام وتتبع التقدم المحرز بين أعضاء الفريق. حتى بالنسبة للمهام الشخصية, التطبيقات ذات الميزات التعاونية مثل هذه ستتيح لك مشاركة الملاحظات والمهام مع العائلة والأصدقاء.

بالنسبة للعمل، ابحث عن تطبيقات قائمة المهام التي تتيح مشاركة المهام والتعليق وتفويض المهام وتتبع التقدم المحرز بين أعضاء الفريق. حتى بالنسبة للمهام الشخصية, التطبيقات ذات الميزات التعاونية مثل هذه ستتيح لك مشاركة الملاحظات والمهام مع العائلة والأصدقاء. تكامل الطرف الثالث : لتحسين سير عملك وزيادة الإنتاجية، فإن برنامج قائمة المهام الذي يتكامل مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها بالفعل على جهاز Mac الخاص بك - مثل التقويمات ورسائل البريد الإلكتروني ومساحات العمل مثل Slack وإدارة المهام - هو ما تحتاجه تمامًا.

: لتحسين سير عملك وزيادة الإنتاجية، فإن برنامج قائمة المهام الذي يتكامل مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها بالفعل على جهاز Mac الخاص بك - مثل التقويمات ورسائل البريد الإلكتروني ومساحات العمل مثل Slack وإدارة المهام - هو ما تحتاجه تمامًا. التوافق مع أجهزة متعددة : إذا كنت تعمل عبر أجهزة متعددة، فننصحك باختيار منصة قائمة مهام متوافقة مع جميع أجهزة Apple الخاصة بك - iPad و Apple watch و iPhone وغيرها - وليس فقط جهاز Mac الخاص بك. سيضمن لك هذا الاختيار الوصول إلى مهامك أو ملاحظاتك أينما كان المكان الأكثر راحة لك في أي وقت لإنشاء المهام في تطبيق قائمة المهام.

: إذا كنت تعمل عبر أجهزة متعددة، فننصحك باختيار منصة قائمة مهام متوافقة مع جميع أجهزة Apple الخاصة بك - iPad و Apple watch و iPhone وغيرها - وليس فقط جهاز Mac الخاص بك. سيضمن لك هذا الاختيار الوصول إلى مهامك أو ملاحظاتك أينما كان المكان الأكثر راحة لك في أي وقت لإنشاء المهام في تطبيق قائمة المهام. واجهة مستخدم سهلة التنقل : أيًا كان تطبيق قائمة المهام الذي تختاره لجهاز الماك الخاص بك، يجب أن يكون له واجهة نظيفة وبسيطة. ستضمن لك هذه البساطة ألا تقضي الكثير من الوقت في اكتشاف التطبيق بحيث لا يتبقى لك وقت كافٍ لإنشاء المهام أو إدارتها.

: أيًا كان تطبيق قائمة المهام الذي تختاره لجهاز الماك الخاص بك، يجب أن يكون له واجهة نظيفة وبسيطة. ستضمن لك هذه البساطة ألا تقضي الكثير من الوقت في اكتشاف التطبيق بحيث لا يتبقى لك وقت كافٍ لإنشاء المهام أو إدارتها. إمكانيات التخصيص: عند تحديد حل قائمة المهام الذي ستستخدمه على جهاز Mac الخاص بك، فإن خيارات التخصيص المرنة غير قابلة للتخصيص، بدءًا من العلامات والتسميات والمواعيد النهائية والتذكيرات والإشعارات. ستساعدك هذه الميزات على تخصيص التطبيق وفقًا لاحتياجاتك الخاصة والحصول على أقصى قيمة منه.

أفضل 10 قائمة مهام لنظام التشغيل Mac

سيساعدك تطبيق قائمة المهام على البقاء منظمًا وعلى رأس مهامك. لمساعدتك في اختيار ما يناسب احتياجاتك الشخصية أو احتياجات عملك، إليك أفضل 10 تطبيقات لقائمة المهام لنظام ماك.

1. انقر فوق

يتيح ClickUp Docs التنسيق المنسق و أوامر الشرطة المائلة للعمل بكفاءة أكبر

ClickUp هو مجموعة الإنتاجية المطلقة - مجموعة واسعة من الميزات القابلة للتخصيص لإدارة المهام والمشاريع, المستندات والأهداف تجعله تطبيقًا مثاليًا لقائمة المهام (و مخطط رقمي ). يتميز التطبيق أيضاً بواجهة سهلة الاستخدام والتكامل السلس مع أكثر من ألف حل إنتاجي آخر.

لذلك، بالنسبة للأفراد الذين يرغبون في تعزيز إنتاجيتهم - والفرق التي تتطلع إلى تحقيق (وتجاوز) مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المشاريع ، ClickUp هو أفضل تطبيق لقائمة المهام لنظام التشغيل Mac (إذا قلنا ذلك بأنفسنا).

ClickUp أفضل الميزات

مهام قابلة للتخصيص: يتيح لك ClickUp إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها أو إدارتها بسهولة. باستخدام هذه الميزة، يمكنك أيضًا تبسيط المشاريع الكبيرة والمعقدة عن طريق تقسيمها إلى مهام فرعية. ولتبسيط إدارة المهام بشكل أكبر، يتيح لك ClickUp تعيين تذكيرات بتاريخ الاستحقاق، وإعادة جدولة عناصر القائمة، وتعيين المهام للآخرين حسب الضرورة.

يتيح لك ClickUp إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها أو إدارتها بسهولة. باستخدام هذه الميزة، يمكنك أيضًا تبسيط المشاريع الكبيرة والمعقدة عن طريق تقسيمها إلى مهام فرعية. ولتبسيط إدارة المهام بشكل أكبر، يتيح لك ClickUp تعيين تذكيرات بتاريخ الاستحقاق، وإعادة جدولة عناصر القائمة، وتعيين المهام للآخرين حسب الضرورة. المساحات والمجلدات والقوائم: لسهولة التتبع، يوفر ClickUp بنية تراتبية للمشروع حيث يتم تنظيم المهام في قوائم، وتصنيف القوائم في مجلدات، وحفظ المجلدات في مساحات عمل.

لسهولة التتبع، يوفر ClickUp بنية تراتبية للمشروع حيث يتم تنظيم المهام في قوائم، وتصنيف القوائم في مجلدات، وحفظ المجلدات في مساحات عمل. قوالب : وفّر الوقت والطاقة باستخدام قوالب ClickUp المعدة مسبقًا والقابلة للتخصيص لحالات الاستخدام الشخصي والتجاري المختلفة، من الخطوط العريضة للمشروع إلى عناصر العمل بسيط قوائم المهام , قوائم المراجعة والمزيد

: وفّر الوقت والطاقة باستخدام قوالب ClickUp المعدة مسبقًا والقابلة للتخصيص لحالات الاستخدام الشخصي والتجاري المختلفة، من الخطوط العريضة للمشروع إلى عناصر العمل بسيط قوائم المهام , قوائم المراجعة والمزيد تتبع الوقت لنظام التشغيل Mac : يوفر ClickUp إدارة الوقت التي تتيح للأفراد حساب المدة المستغرقة في المهام وتحديد تقديرات الوقت، مما يحسن دقة التخطيط المستقبلي ويقلل من استهلاك الوقت بشكل كبير.

ملاحظات : تدوين الملاحظات و توثيق المشاريع من أي مكان في العالم وفي أي وقت باستخدام ClickUp. تساعدك وظيفة المفكرة في ملء قائمة المهام أثناء التنقل حتى لا تنسى المهام المهمة.

: تدوين الملاحظات و توثيق المشاريع من أي مكان في العالم وفي أي وقت باستخدام ClickUp. تساعدك وظيفة المفكرة في ملء قائمة المهام أثناء التنقل حتى لا تنسى المهام المهمة. النسخة المجانية المحملة: يتم تحميل نسخة ClickUp المجانية من ClickUp مع إدارة المهام الأخرى و ميزات إدارة المشاريع لن تحصل عليها في تطبيقات المهام الأخرى.

قيود ClickUp

منحنى التعلم بالنسبة للبعض

تحكم محدود في إعدادات الإشعارات

تسعير #### ClickUp

مجانياً للأبد (نسخة مجانية)

(نسخة مجانية) غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp تقييمات العملاء

G2 : 4.7/5 (أكثر من 6,700 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 6,700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,600 تقييم)

2. جودتاسك

عبر مهمة جيدة GoodTask هو تطبيق مهام بديهي يعتمد على تذكيرات وتقويمات Apple. وهو بمثابة تطبيق قائمة مهام للمهام البسيطة و برنامج إدارة المهام للمشاريع المعقدة

على الرغم من أن GoodTask رائع لمستخدمي نظام ماك، إلا أنه يتزامن بسهولة مع الأجهزة الأخرى في نظام Apple البيئي لعرض قوائم المراجعة لك أينما كنت.

أفضل ميزات GoodTask

واجهة مستخدم رائعة

إجراءات سريعة ومقتطفات نصية

عرض جدول يومي وأسبوعي وشهري

قوائم ذكية

صانع قوالب لتخصيص مظهر التطبيق الخاص بك

قيود جود تاسك

تطبيق الويب عرضة لتعطل التطبيق

تؤدي تحديثات iOS الجديدة أحيانًا إلى مشاكل في الأداء

لا يحتوي على ميزات مثل تطبيقات إدارة المشاريع الأخرى في هذه القائمة

تسعير تطبيق GoodTask

$39.99

تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء GoodTask

G2 : غير متوفر

: غير متوفر Capterra: غير متوفر

3. الأشياء 3

عبر رمز مثقف ثينجز 3، الذي صممه Cultured Code، هو مدير مهام رائد للتخطيط اليومي وإدارة المشاريع وتتبع التقدم المحرز. وقد جعل تصميمه الفريد وواجهة المستخدم السلسة منه أحد التطبيقات المفضلة لدى المستخدمين، وحاز على جائزة أبل للتصميم - مرتين.

تطبيق متخصص لأجهزة Apple, الأشياء 3 يجعل الحياة أسهل لمستخدميه من خلال التكامل مع مساحات العمل مثل Slack وتمكين مشاركة المشروع.

ثينجز 3 أفضل الميزات

أحداث وعروض التقويم للتذكير بالمهام والاجتماعات

شراء/دفع التطبيق لمرة واحدة (للأبد)

تصميم جمالي

القائمة القادمة - لتخطيط أسبوعك المقبل

علامات لتجميع المهام

قوائم المراجعة

الأشياء 3 القيود

لا توجد إصدارات مجانية

لا توجد واجهة تطبيق ويب

يفتقر إلى ميزات التعاون

Things 3 التسعير:

لأجهزة ماك : $49.99

: $49.99 لساعة أبل وiPhone : $9.99

: $9.99 لآيباد : $19.99

: $19.99 المجموعة الكاملة: 80 دولارًا

الأشياء 3 تقييمات العملاء

G2 : 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.9/5 (130+ تقييم)

المكافأة:_

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4. تودويست

قم بإدارة مهامك وقوائم مهامك باستخدام تودويست أحد أشهر تطبيقات قائمة المهام ومديري المهام، يتيح لك Todoist تقسيم المهام إلى مهام فرعية وتحديد أولوياتها كما تراه مناسبًا. على الرغم من أنه راسخ كأداة لتخطيط الحياة والتعاون مع العائلة والأصدقاء، إلا أن Todoist يقدم أيضًا خطة عمل للفرق التي تتطلع إلى إدارة مهامها الرسمية بشكل أفضل.

تسهّل واجهة المستخدم البسيطة للتطبيق ولوحات المعلومات على مستخدمي Mac تنظيم المهام بسرعة وتقييم التقدم المحرز والبقاء خاضعين للمساءلة وإنجاز المزيد من المهام اليومية.

أفضل ميزات Todoist

قوائم قابلة للتخصيص

قوالب المشروع

التذكيرات

التكامل

طرق عرض التصفية

المهام الفرعية

قيود Todoist

ميزات التعاون الأساسية؛ ليست مثالية لإدارة المشاريع المتقدمة أو المعقدة

يمكن استخدامه فقط مع اتصال بالإنترنت؛ وليس دون اتصال بالإنترنت

تسعير تودويست

مجاني

محترف : 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات عملاء Todoist

G2 : 4.4/5 (750 تقييم)

: 4.4/5 (750 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2200 تقييم)

5. أومني فوكس

عبر مجموعة أومني صُمم OmniFocus، من مجموعة Omni Group، للمهنيين المشغولين الذين قد ينشغلون بسهولة بالمهام والمشاريع المتعددة. إذا كان عليك التفاعل مع مهام معقدة كل يوم، فعليك التفكير في استخدام OmniFocus كتطبيق قائمة مهام Mac الخاص بك.

يجعل البرنامج إكمال مهامك الأكثر أهمية مريحًا ومرنًا، حيث يمكنك الوصول بسهولة إلى قوائم مهامك على أجهزة Apple الأخرى مثل Apple Watch و iPhone وغيرها. وخلافًا لبعض الأدوات الأخرى في هذه القائمة، مثل Todoist، يتيح Omnifocus إمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت.

أفضل ميزات OmniFocus

المزامنة في الوقت الفعلي عبر أجهزة أبل المتعددة

تحرير الدُفعات

إمكانية تكييف سيري

قائمة المشاركة - لاستيراد عناصر الإجراءات من أي تطبيق على جهازك

قيود أومني فوكس #### قيود أومني فوكس

لا توجد خطة مجانية

تسعير أومني فوكس

للإنترنت : 4.99 دولار شهريًا

: 4.99 دولار شهريًا للمحترفين : 9.99 دولارًا شهريًا

: 9.99 دولارًا شهريًا رخصة V3 القياسية : 49.99 دولارًا - دفعة تقليدية لمرة واحدة

: 49.99 دولارًا - دفعة تقليدية لمرة واحدة ترخيص V3 Pro: 99.99 دولارًا - الدفع التقليدي لمرة واحدة

تقييمات عملاء أومني فوكس

G2 : 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

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6. 2ـ

عبر 2العمل يتيح لك تطبيق 2Do، المصمم خصيصاً للاستخدام الشخصي، تخطيط مهامك وتقسيمها إلى خطوات صغيرة الحجم لتتبعها بشكل دقيق. إصدار التطبيق الخاص بنظام التشغيل Mac هو محرر مهام كامل يمكنك الوصول إليه من أي مكان وفي أي وقت.

باستخدام 2Do، يمكنك إنشاء مهام وتحديث حالتها - مجدولة أو قيد التنفيذ أو منجزة - وفقًا لذلك. يتيح لك 2Do أيضًا تصنيف المهام لتنظيمها حسب الفئات أو أوجه التشابه ذات الصلة.

أفضل ميزات 2Do 2Do

المزامنة السحابية مع أدوات مثل Dropbox وCalDAV وToodledo

قوائم مرمزة بالألوان للمشاريع والمهام ذات الصلة

تنبيهات التنبيهات الصوتية أو النصية للمهام غير المنجزة

تحرير الدُفعات

النسخ الاحتياطية التلقائية

إمكانيات بحث متقدمة

قوائم ذكية

قيود 2Do 2Do

لا توجد مزامنة للتقويم

ميزات تعاون ضعيفة

غير متوافق مع أجهزة أندرويد

2Do 2Do التسعير

2Do iOS : $14.99

: $14.99 2Do Mac: $49.99

2Do 2Do تقييمات العملاء

G2: 3.5/5 (2 تقييم)

3.5/5 (2 تقييم) Capterra غير متوفر

7. TaskPaper3

عبر ورقة المهام تأسس TaskPaper في عام 2016، وهو أحد أقدم تطبيقات قوائم المهام لنظام التشغيل Mac. ويحتفظ أحدث إصداراته TaskPaper3 بتنسيق النص العادي من التطبيق الأصلي ولكن بلمسة عصرية.

كما أن تنسيق النص العادي البسيط للأداة يجعلها مثالية للمستخدمين الذين يجدون تطبيقات إدارة المشاريع المتقدمة مشتتة أو مربكة. يتكامل TaskPaper3 بسلاسة مع نظام التذكير الخاص بجهاز Mac الخاص بك حتى لا يفوتك أي شيء في قائمة مهامك.

TaskPaper3 أفضل الميزات

جدولة المهام حسب التاريخ

ميزة السحب والإفلات لتنظيم القوائم

واجهة خالية من الإلهاء

تصدير/استيراد مع تطبيق التذكيرات

الوضع الداكن

قيود تطبيق TaskPaper

إذا كنت من محبي الرسومات وواجهات المستخدم الجذابة بصريًا، فإن TaskPaper ليس مناسبًا لك

لا توجد خطة مجانية

تسعير #### تسعير TaskPaper

$28.99

تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء TaskPaper

G2 : غير متوفر

: غير متوفر Capterra: غير متوفر

8. Any.do

عبر Any.doAny.do هو حل بسيط لقائمة المهام للأفراد والفرق. فهو يمكّن الأشخاص من التعاون في المشاريع في الوقت الفعلي، وإدارة المهام، ومراقبة العمليات التجارية.

Any.do أفضل الميزات

علامات ملونة

الدردشة في الوقت الفعلي

التكامل مع أدوات الطرف الثالث مثل Slack وMicrosoft Teams وWhatsApp والمزيد

التقويم والتذكيرات

أكثر من 100 قالب لمختلف المشاريع وحالات الاستخدام

مزامنة متعددة الأجهزة

المخطط اليومي

أي قيود أي.do

غير مناسب لإدارة المشاريع المتقدمة

يقدم فقط بعض الميزات القليلة

تسعير Any.do

مجاني

قسط : 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم الفرق: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات العملاء #### Any.do

G2 : 4.1/5 (190+ تقييم)

: 4.1/5 (190+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 160 تقييم)

9. مايكروسوفت تو-دو

عبر مايكروسوفت فيما يتعلق بتطبيقات المهام المتوافقة مع أجهزة MacBooks، يعد Microsoft To-do أحد أقوى الخيارات. إنه ذو قيمة خاصة لمستخدمي Microsoft 365 المتميزين الذين يمكنهم الجمع بين وظائف تخطيط المهام في Microsoft 365 مع تطبيقات أخرى أدوات الإنتاجية الأخرى داخل المحور مثل Outlook وPowerPoint وOneDrive وغيرها.

أفضل ميزات مايكروسوفت للمهام

اقتراحات ذكية وشخصية لتخطيط المهام اليومية أو الأسبوعية

ميزات الدعوات والمشاركة للتعاون مع الأصدقاء والعائلة والزملاء

تكامل سلس مع أدوات Microsoft 365 الأخرى

قيود مايكروسوفت للمهام

ميزات قليلة

محدودة تحديد أولويات المهام القدرات

واجهة مستخدم مربكة

يتطلب حساب Microsoft لاستخدامه

لا توجد ميزات إعداد التقارير

مايكروسوفت لتسعير مهام مايكروسوفت

مجاني

تقييمات عملاء Microsoft To-Do Do

G2 : 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2700 تقييم)

10. تيك تيك

عبر تيك تيك Tick Tick هو تطبيق 3 في 1 لإدارة قوائم المهام وقوائم المراجعة والمهام. فهو يتيح لك تنظيم حياتك الشخصية والعملية، وتحديد المواعيد النهائية للمهام والتذكيرات، والتعاون مع الآخرين بسلاسة.

مع أكثر من 30 ميزة لتسجيل الأفكار والتخطيط للأنشطة اليومية، فإن Tick Tick Tick هو أحد تطبيقات قوائم المهام التي تستحق أن تفكر فيها كمستخدم لنظام Mac.

تيك تيك تيك أفضل الميزات

طرق عرض مرنة للتقويم

إدخال الصوت

تحويل رسائل البريد الإلكتروني بسهولة إلى مهام

تذكيرات متعددة لتجنب تفويت تواريخ الاستحقاق ذات الصلة

المزامنة بسلاسة مع تطبيقات التقويم

فرز المهام حسب الوقت أو العنوان أو العلامة أو الأولوية أو مرشح مخصص تقوم بإنشائه

قيود تيك تيك

عدم القدرة على تحرير أو إكمال أو حذف المهام مباشرةً من حساب تقويم Google المرتبط به

الإصدار المجاني محدود للغاية

تسعير #### تيك تيك تيك

مجاني

قسط: 27.99 دولاراً في السنة

تقييمات العملاء

G2 : 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.7/5 (90+ تقييم)

ClickUp: تطبيق قائمة المهام رقم 1 لنظام التشغيل Mac

لم تكن إدارة مهامك على ماك أسهل من أي وقت مضى مع وفرة تطبيقات قائمة المهام المتاحة. بينما جميع التطبيقات الأخرى في هذه القائمة تقدم ميزات وفوائد فريدة من نوعها، إلا أن ClickUp هو بسهولة أفضل تطبيق للمهام على متجر تطبيقات ماك.

بفضل ميزاته الشاملة والبديهية، يجعل ClickUp من إدارة مهامك أمرًا سهلاً للغاية. إحدى الميزات البارزة في ClickUp هي مرونته. على عكس العديد من تطبيقات قوائم المهام الأخرى، فإن ClickUp هو تطبيق شامل لكل شيء برنامج لإدارة المشاريع الذي يتيح لك تخصيص سير عملك ليناسب احتياجاتك الخاصة. قم بتحميل وتجربة ClickUp اليوم !