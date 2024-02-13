15 قالب مجاني من إيفرنوت لتدوين الملاحظات في 2025

إذا كنت تحب اختراق الإنتاجية، فأنت تعلم مدى أهمية تطبيقات تدوين الملاحظات. بدءاً من تدوين الأفكار لمشروعك القادم وحتى التخطيط أهداف المشروع وإنشاء قاعدة معرفية لجميع المعلومات المهمة، تقدم هذه الأدوات نظرة ثاقبة لاتخاذ خطوتك التالية. لكن مراكز البيانات هذه يمكن أن تستغرق أيضًا الكثير من الوقت لإنشائها وإدارتها.

وهنا يأتي دور القوالب. فالتخطيطات المصممة مسبقًا تجعل من السهل توصيل المعلومات ذات الصلة لتطوير المستندات والملاحظات التي تحتاجها لتعزيز الأداء. وسواء كنت تبحث عن قوالب Evernote أو قوالب من بدائل Evernote، فنحن نوفر لك كل ما تحتاجه.

سنستعرض هنا ما هو قالب Evernote، وسنسلط الضوء على خمسة من أفضل القوالب، وسنشارك 10 قوالب بديلة من Evernote لتجربتها اليوم. 🛠️

ما هو قالب إيفرنوت؟

إيفرنوت هو واحد من العديد من تطبيقات تدوين الملاحظات . هذه الأدوات مصممة لإزالة بعض الأعمال الشاقة من على عاتقك وتوفير هيكلية لعملية التفكير أو العمل.

عبر إيفرنوت قوالب Evernote عبارة عن قوائم وصفحات ملاحظات منظمة أو منسقة لمساعدتك في توفير الوقت . هناك قوالب مجانية بالإضافة إلى قوالب مدفوعة. إذا كان لديك حساب Evernote مدفوع ، يمكنك إنشاء ملاحظة أو قالب جديد بناءً على احتياجات عملك أو احتياجاتك الشخصية المحددة.

العديد من مواقع الطرف الثالث - بما في ذلك ClickUp - تقوم أيضًا بإنشاء قوالب Evernote لاستخدامها مع Evernote أو أي تطبيق قائمة المهام . مرة أخرى، تهدف هذه النماذج إلى تبسيط العملية وتسهيل تدوين الأفكار وإكمال المهام الزائدة عن الحاجة. ✅

مقارنة مقارنةأبداً ضد Notion !

ما الذي يجعل قالب Evernote جيدًا؟

ليس كل أدوات الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات متساوية. بعضها أفضل من البعض الآخر، خاصةً إذا كنت بحاجة إلى أداة لتدوين الملاحظات للاستخدام التجاري وليس الشخصي. ✍️

إليك ما يجب البحث عنه في أفضل قوالب Evernote:

هيكل واضح ومنظم: جزء من تدوين الملاحظات هو الحفاظ على التنظيم وإنشاء تخطيط يسهل مراجعة المعلومات الأساسية. ابحث عن قوالب إيفرنوت أو قم بإنشاء مذكرة جديدة تحتوي على نقاط ورؤوس وأقسام وعناصر هيكلية أخرى

جزء من تدوين الملاحظات هو الحفاظ على التنظيم وإنشاء تخطيط يسهل مراجعة المعلومات الأساسية. ابحث عن قوالب إيفرنوت أو قم بإنشاء مذكرة جديدة تحتوي على نقاط ورؤوس وأقسام وعناصر هيكلية أخرى سهولة التصفح: أحد أسباب استخدام الأشخاص لتطبيقات تدوين الملاحظات هو أن يتمكنوا من تتبع المعلومات المهمة. ابحث عن تطبيق يوفر سهولة في التنقل حتى تعرف مكان كل شيء

أحد أسباب استخدام الأشخاص لتطبيقات تدوين الملاحظات هو أن يتمكنوا من تتبع المعلومات المهمة. ابحث عن تطبيق يوفر سهولة في التنقل حتى تعرف مكان كل شيء التخصيص: يجب أن تكون قوالب Evernote قابلة للتخصيص لتقسيم المحتوى إلى أجزاء منطقية - أو يمكنك اختيار اللغة التي تناسبك

يجب أن تكون قوالب Evernote قابلة للتخصيص لتقسيم المحتوى إلى أجزاء منطقية - أو يمكنك اختيار اللغة التي تناسبك التعاون: تعمل قوالب الإنتاجية بشكل أفضل عندما يمكنك استخدامها مع فريقك. إذا كنت تخطط لاستخدام قالب Evernote الأصلي لتتبع ملاحظات الاجتماعات، وإنشاء جداول الأعمال، وتتبع المشاريع، فابحث عن قالب يوفر تعاونًا سلسًا

5 قوالب إيفرنوت

هل أنت مستعد للعثور على قالب Evernote لتبسيط سير عملك أو تنظيم حياتك؟

لقد قمنا بتجميع قائمة بخمسة خيارات من معرض قوالب Evernote سواء كنت ترغب في إنشاء قوائم تسوق تعاونية، أو الحصول على رؤى من الاجتماعات، أو إيجاد طرق لتعزيز عملية العصف الذهني لديك. 🤔

1. قالب ملاحظات اجتماعات إيفرنوت

عبر Evernote

يتميز قالب ملاحظات الاجتماع من Evernote بأربعة أقسام منظمة لتفاصيل الاجتماع، والمتابعة، والقرارات، والإغلاق. من السهل إضافة ملاحظة جديدة والنقر على القالب لتعبئتها قبل بدء الاجتماع حتى يكون لديك معلومات المشروع ذات الصلة ليعرف الجميع ما تتم مناقشته.

أثناء الاجتماع، قم بتدوين الملاحظات والقرارات التي ذكرها كل عضو من أعضاء الفريق. احرص على إضافة تفاصيل من المناقشة وأي معلومات ذات صلة مثل الموارد المطلوبة للخطوات التالية وأعضاء الفريق الذين سيحتاجون إلى إلغاء التبعيات.

قم بتعيين مهام المتابعة لأعضاء الفريق المعنيين بعد الاجتماع. قم بتضمين تواريخ الاستحقاق المستهدفة والأولوية وأي معلومات إضافية يحتاج أعضاء الفريق إلى معرفتها حول نطاق العمل.

2. قالب جدول أعمال اجتماع Evernote

عبر Evernote

في كثير من الأحيان، يجد الموظفون أن الاجتماعات عبارة عن امتصاص للوقت حيث لا يتم إنجاز أي شيء - ولكن هذا عادة ما يكون نتيجة لسوء التخطيط أو عدم وجود جدول أعمال الاجتماع التنسيق. تم تصميم قالب جدول أعمال الاجتماعات من Evernote ليتم ملؤه ومشاركته قبل الاجتماع. وبهذه الطريقة، يمكن لأعضاء الفريق القيام بالأعمال التحضيرية المناسبة والحضور جاهزين للمناقشة بدلاً من قضاء الوقت أثناء الاجتماع في تهيئة الجميع.

3. قالب مخطط الاجتماعات Evernote

عبر Evernote

عنصر آخر من عناصر الاجتماع الناجح هو التخطيط لما تريد استخلاصه من المناقشة. باستخدام حساب Evernote الخاص بك، استخدم هذا النموذج لتخطيط الاجتماع من Evernote قبل الاجتماع لوضع أسس النجاح والحصول على المزيد من النصائح حول ما يجب تضمينه. املأ أقسام التحضير وجدول الأعمال والعرض التقديمي بما تريد إنجازه. بعد الاجتماع، قم بتدوين الملاحظات في قسم المتابعة لتعيين بنود العمل بسرعة حسب الحاجة.

4. قالب مخطط إيفرنوت الأسبوعي

عبر Evernote

يمكن أن يساعدك قالب التقويم على تخطيط مهامك على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري لتسهيل تحقيق أهدافك الشخصية وأهداف مشروعك. استخدم قالب مخطط إيفرنوت الأسبوعي لتقسيم أسبوعك إلى مهام يمكن التحكم فيها وقائمة مهام مصغرة. هذا يجعل من السهل العثور على ما تبحث عنه أو تنسيق جدولك الزمني.

ما عليك سوى تحديد الأهداف الأسبوعية، والحصول على نظرة عامة سريعة على ما تريد إنجازه في نص الملاحظات المرئية لتوفير الوقت في مراجعة الصفحة.

5. قالب تعقب مشروع إيفرنوت

عبر Evernote

إذا كنت تدير فريق عمل، فإن قالب تعقب المشاريع من Evernote يمنحك نظرة ثاقبة حول من هو المسؤول عن ماذا ومدى إنجازه لعمله. قم بتقسيم القالب إلى مشاريع وقم بإدراج عناصر العمل لكل منها لتوفير الوقت.

املأ الأعمدة الخاصة بالأولوية، وتاريخ البدء، وتاريخ الاستحقاق، والمُعيَّن للحصول على نظرة عامة سريعة على المشروع ورؤية ثاقبة حول تتبع الهدف أو التعديل على النحو التالي قيود المشروع تظهر

10 قوالب بديلة لإيفرنوت لاستخدامها في عام 2024

في حين أن Evernote خيار رائع لأداة تدوين الملاحظات، إلا أنه ليس التطبيق الوحيد في المدينة. فيما يلي 10 من أفضل بدائل إيفرنوت للارتقاء بمخرجاتك إلى المستوى التالي. ستجد قوالب إدارة المشاريع لإدارة تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك، وتدوين ملاحظات أفضل للاجتماعات، وتتبع المعالم الرئيسية. 👀

1. قالب نمط ملاحظات الاجتماع ClickUp

سجّل الملاحظات الرئيسية وتتبع المناقشات المهمة باستخدام قالب نمط ملاحظات الاجتماعات من ClickUp

قالب قالب نمط مذكرة اجتماع ClickUp هو طريقة بسيطة لتتبع المعلومات والتطورات المهمة التي تحدث في اجتماعات الفريق. يتميز القالب المكون من صفحة واحدة بأقسام لمعلومات الاجتماع، ورابط التسجيل، والنتائج الرئيسية، وعناصر الإجراءات. ما عليك سوى التعديل أو منح حق الوصول إلى فريقك للتعاون في المستند معًا.

املأ تفاصيل الاجتماع وشارك النموذج مع أعضاء الفريق قبل الاجتماع. استخدمه لتدوين الأفكار أو كتابة ملخص لما تمت تغطيته. وأخيراً، أكمل قسم عناصر الإجراء حيث يمكنك تعيين مهام ClickUp تلقائياً لأعضاء الفريق المعنيين بناءً على المناقشة.

2. قالب مذكرة مشروع ClickUp

إن قالب مذكرة المشروع من ClickUp طريقة مثالية لمشاركة معلومات إضافية حول مشروع جارٍ. ويمكن أن تشمل تحديثات الدعم المالي وتغييرات الموارد والشراكات. والفكرة من وراء ملاحظات المشروع هي إبقاء أعضاء الفريق الداخليين وأصحاب المصلحة الخارجيين على علم بالتطورات المهمة على طول الطريق.

يوفر القالب أقساماً لنظرة عامة موجزة عن المشروع بالإضافة إلى قسم ملخص لتسليط الضوء على المعلومات والتطورات الجديدة. إضافة العلامة التجارية وعناصر النمط إلى القالب إذا كنت تشاركه مع شركاء أو أصحاب مصلحة خارجيين.

3. قالب ملاحظات الفصل الدراسي ClickUp

قم بتدوين ملاحظات المحاضرة المفيدة من أجل مذاكرة أكثر كفاءة باستخدام قالب ملاحظات الفصل الدراسي من ClickUp

ClickUp ليس فقط للشركات. فهو أداة ممتازة لتدوين الملاحظات والتعاون للطلاب أيضاً. إن قالب ملاحظات الفصل الدراسي ClickUp يتيح لك تنظيم ملاحظاتك لجعل الدراسة والتعلم أكثر فعالية.

قم بتعيين أنواع الفئات لملاحظاتك لكل مقرر دراسي مختلف أو أسلوب تدوين الملاحظات مثل ملاحظات كورنيل. أضف مهام فرعية لمراجعة الملاحظات وفق جدول زمني منتظم.

يجعل القالب المخصص من السهل صياغة ملاحظات جديدة وسحب الملاحظات القديمة للرجوع إليها. يمكنك أيضًا مشاركة الملاحظات مع زملائك في الفصل عندما تحتاج إلى العمل معًا في مشاريع جماعية. تعمل ميزات التعاون أيضاً على تسهيل عقد جلسات دراسة جماعية مثمرة. يمكنك تضمين ملاحظات وأسئلة لطرحها على الأستاذ إذا كنت بحاجة إلى توضيح. ✨

4. قالب ملاحظات الإصدار ClickUp

قم بتشغيل المنتجات ومشاركة التحديثات وتتبع التغييرات باستخدام قالب ملاحظات الإصدار من ClickUp

كمطور، أنت تعلم أن إطلاق منتجات جديدة يمكن أن يكون مثيراً ومرهقاً في نفس الوقت. هناك الكثير من التفاصيل التي يجب تتبعها ومن الصعب الاحتفاظ بجميع الوثائق في مكان واحد.

استخدم ملاحظات الإصدار لتقليل القلق من خلال تتبع التغييرات بسهولة ومشاركة التحديثات مع أصحاب المصلحة في مكان واحد. قالب ملاحظات الإصدار الخاص ب ClickUp يتميز بحقول وحالات وعروض مخصصة لبناء سير العمل وتتبع التطورات ونشر الملاحظات على المنتج.

5. قالب محضر اجتماع ClickUp

قم بإنشاء محاضر اجتماعات سريعة ومفصلة وفعالة باستخدام قالب محضر الاجتماع من ClickUp

عندما لا يجب أن تكون الاجتماعات مجرد بريد إلكتروني فقط، فإن قالب محضر اجتماع ClickUp هو الخيار المفضل لتتبع المناقشات وتسجيل النتائج القيّمة. وهو يتميز بأقسام للحضور، والروابط ذات الصلة، وعناصر الإجراءات، وبنود جدول الأعمال.

أعد استخدام ورقة العمل للاجتماعات الأسبوعية وقم بتعبئة المعلومات المتكررة مسبقًا أو استفد من القالب لوضع اجتماع مخصص لمرة واحدة. شارك قالب محضر الاجتماع مع جميع الحاضرين بعد المناقشة. وبهذه الطريقة، يمكنهم تتبع بنود العمل والرجوع إلى الأفكار للاجتماعات المستقبلية.

6. قالب كليك أب 1 على 1

حدد الأدوار والتوقعات الواضحة في اجتماعاتك 1 على 1 مع قالب ClickUp هذا

كمدير، أنت تعرف مدى أهمية التواصل مع أعضاء فريقك. تعد الاجتماعات الفردية جزءًا لا يتجزأ من الحصول على الملاحظات والتعبير عن التوقعات ومناقشة التغييرات والتحسينات.

مع قالب ClickUp's 1-على-1 الخاص بـ ClickUp احتفظ بكل سجل اجتماعاتك في مكان واحد. وهذا يجعل من السهل رؤية التقدم المحرز بمرور الوقت وتخصيص الاجتماعات لكل عضو من أعضاء الفريق على حدة. قم ببناء أقسام مخصصة لتسليط الضوء على الأدوار المطلوبة وعناصر العمل وتحديد الملاحظات والنتائج الرئيسية للعمل المستقبلي. 📝

7. قالب تعقب الاجتماعات ClickUp

نظّم الاجتماعات الهامة والمتكررة في مكان واحد وأضف المهام التحضيرية لكل منها باستخدام قالب تعقب الاجتماعات من ClickUp

قالب قالب تعقب الاجتماعات من ClickUp يحافظ على تنظيم جميع اجتماعاتك في طريقة عرض واحدة، مما يقلل من احتمالية تفويت حدث مهم أو نسيان الأفكار الرئيسية. قم بتخصيص أداة التعقب في عرض جدول ClickUp وتعيين عناصر العمل التي تأتي من المناقشات. تأكد من مراجعة وتحديث أداة تعقب الاجتماعات الخاصة بك للبقاء على اطلاع دائم.

8. قالب السجل اليومي لـ ClickUp

استخدم قالب السجل اليومي من ClickUp لإضافة قائمة مهامك والبقاء على رأس جميع أنشطتك

تبحث عن مخطط يومي للبقاء على رأس أنشطة المشروع أو قوائم المهام الشخصية؟ استخدم قالب السجل اليومي ل ClickUp لتسجيل المهام اليومية، وتعيين تواريخ الاستحقاق، وتحديد أولويات الأنشطة. اعتد على تحديث السجل اليومي لعكس التقدم المحرز وتتبع مجالات التحسين. إذا كنت تستخدم هذا المستند كجزء من سير عمل الفريق، شارك سجلك اليومي حتى يعرف كل فرد ما تعمل عليه وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على جداولهم الخاصة.

10. قالب محضر الاجتماع (MoM) ClickUp

قم بإنشاء سجل اجتماع يتضمن النقاط الرئيسية وعناصر الإجراءات باستخدام قالب محضر الاجتماع (MoM) من ClickUp

إذا كنت تدير الكثير من الاجتماعات أو كنت جزءًا من مناقشات الفريق المتعمقة، فمن الصعب تتبع جميع المعلومات ذات الصلة التي تتم مشاركتها. باستخدام قالب محاضر الاجتماعات (MoM) الخاص بـ ClickUp ، يمكنك إنشاء سجل للمناقشات والقرارات والنتائج التي يتم التوصل إليها من كل اجتماع.

أسند مسؤولية تدوين ملاحظات الاجتماع إلى أحد أعضاء الفريق. بمجرد إنشاء الملاحظات النهائية للاجتماع، اطلب من كل من الحاضرين مراجعتها للتأكد من اكتمالها. أضف أي أفكار إضافية من خطوة المراجعة وشارك المحضر النهائي للاجتماع مع جميع أعضاء الفريق المعنيين.

ارتقِ بإنتاجيتك إلى المستوى التالي باستخدام ClickUp

بينما تعد قوالب Evernote طريقة رائعة للبقاء منظمًا، إلا أنها ليست الخيار الوحيد. إذا كنت لا تزال غير قادر على العثور على قوالب ومستندات لاستخدامها إلى جانب أداة إدارة المشاريع، فربما حان الوقت لـ البدء باستخدام ClickUp !

يضم معرضنا أكثر من 1000 نموذج لتعزيز الإنتاجية وتتبع أهداف المشروع وتبسيط أداء الاجتماعات. يتميز كل منها بعدة طرق عرض حتى تتمكن من الحصول على نظرة عامة واسعة أو الغوص في التفاصيل.

باستخدام الحقول المخصصة، يمكنك تخصيص القوالب لمساعدتك على أن تكون أكثر إنتاجية في جميع جوانب حياتك. 💪