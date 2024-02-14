كن مبدعاً في التواصل: 10 قوالب مجانية للوحات الإعلانات الرقمية

في العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، قد تبدو طرق التواصل التقليدية للشركات قديمة. فمع وجود العديد من القنوات والرسائل المتداولة، من السهل أن تضيع المعلومات المهمة في زحمة العمل.

قوالب لوحة الإعلانات الرقمية هي الطريقة العصرية التي يمكن أن تكون التواصل الخالي من المتاعب . فهي تأتي مع أطر مصممة مسبقًا، مما يتيح لك تقديم المعلومات والإعلانات والرسائل بتنسيق رقمي ديناميكي مع صور ورسومات وخلفيات جذابة ومخصصة.

ولكن ليست كل القوالب متساوية. لقد بذلنا جهدًا كبيرًا ويسعدنا أن نقدم لك أفضل 10 قوالب للوحات الإعلانات الرقمية. دعنا نستكشف ميزاتها الفريدة لمساعدتك في العثور على ما يناسب عملك تمامًا! 👌

ما هو قالب لوحة الإعلانات الرقمية؟

قوالب لوحات الإعلانات الرقمية عبارة عن تخطيطات مصممة مسبقًا تبسط عملية إنشاء محتوى اللافتات الرقمية للوحات الإعلانات. إنها توفر خيارات تصميم متنوعة وقابلة للتخصيص بسهولة، مما يتيح لك ابتكار مواد جذابة وغنية بالمعلومات للعرض الرقمي. هذا التنوع يجعلها مناسبة لمجموعة متنوعة من المؤسسات، من المدارس إلى الشركات.

تشمل هذه القوالب مجموعة من عناصر التصميم، مثل الخلفيات والرسومات ومربعات النصوص والصور، مما يساعد المستخدمين على إنشاء محتوى مثل تحديثات الشركة, النشرات الصحفية وإشعارات الأحداث والجداول الزمنية

على عكس صياغة محتوى اللافتات الرقمية من المربع الأول، فإن الاستفادة من قوالب لوحة الإعلانات الرقمية يوفر الوقت والجهد ويضمن مظهرًا متسقًا واحترافيًا للافتات الرقمية لمؤسستك. تتيح لك إضافة العلامة التجارية لمؤسستك ورسائلها ومعلوماتها ذات الصلة إلى قالب ما إنشاء لوحة إعلانات رقمية جذابة بصريًا وغنية بالمعلومات تخدم احتياجات مؤسستك بشكل فعال.

ما الذي يجعل قالب لوحة الإعلانات الرقمية جيدًا؟

عادةً ما يتسم قالب لوحة الإعلانات الرقمية العملية بالخصائص التالية:

تصميم جذاب بصريًا : يجب أن تكون جذابة وملفتة للنظر لجذب انتباه المشاهد. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الرسومات ومقاطع الفيديو وملفات الصور على تعزيز الرسالة و الحفاظ على تركيز الجمهور التخصيص : يجب أن يكون المستخدمون قادرين على تعديل القالب بسهولة لإضافة المحتوى الخاص بهم مثل النصوص والصور ومقاطع الفيديو

: يجب أن تكون جذابة وملفتة للنظر لجذب انتباه المشاهد. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الرسومات ومقاطع الفيديو وملفات الصور على تعزيز الرسالة و الحفاظ على تركيز الجمهور الملاءمة : يجب أن يكون القالب ملائمًا للغرض من لوحة الإعلانات، سواء كان للإعلانات أو الإعلانات أو الجداول الزمنية أو غيرها من المعلومات

: يجب أن يكون القالب ملائمًا للغرض من لوحة الإعلانات، سواء كان للإعلانات أو الإعلانات أو الجداول الزمنية أو غيرها من المعلومات نص مرئي : يجب أن يكون النص قابلاً للقراءة بسهولة، مع خطوط وأحجام وألوان مناسبة مع خيارات بسيطة قائمة على الموضوع

: يجب أن يكون النص قابلاً للقراءة بسهولة، مع خطوط وأحجام وألوان مناسبة مع خيارات بسيطة قائمة على الموضوع الاتساق : يجب أن يكون القالب الجيد يتماشى مع علامتك التجارية ويحافظ على شكل ومظهر متناسق في جميع المحتويات

: يجب أن يكون القالب الجيد يتماشى مع علامتك التجارية ويحافظ على شكل ومظهر متناسق في جميع المحتويات قابلية التوسع : يجب أن تكون القوالب قابلة للتكيف مع مختلف أحجام الشاشات واتجاهاتها

: يجب أن تكون القوالب قابلة للتكيف مع مختلف أحجام الشاشات واتجاهاتها واجهة سهلة الاستخدام :يجب أن يكون من السهل على غير المصممين إنشاء المحتوى وتحديثه

:يجب أن يكون من السهل على غير المصممين إنشاء المحتوى وتحديثه التوافق:التأكد من أن القالب يعمل مع برنامج أو منصة اللافتات الرقمية التي اخترتها

10 قوالب للوحات الإعلانات الرقمية لاستخدامها في عام 2024

يمكن أن يكون إنشاء محتوى اللافتات الرقمية من الصفر أمراً صعباً للغاية. لحسن الحظ، نحن ندعمك بمجموعة منتقاة بعناية من أفضل قوالب لوحات الإعلانات الرقمية في PowerPoint و انقر فوق ، كل ذلك من أجل تعزيز رحلتك الإبداعية. ✈️

استعد، فنحن على وشك الغوص في ميزاتها المفيدة!

1. قالب لوحة ClickUp

يُبقي قالب لوحة ClickUp Board فريقك على اطلاع دائم بتقدم المهام من خلال لوحة كانبان سهلة الاستخدام

صمم لوحات إعلانات رقمية مخصصة دون عناء باستخدام قالب لوحة كانبان قالب لوحة ClickUp Board . تتيح لك هذه الأداة سهلة الاستخدام عرض المهام على لوحة كانبان جعل المشروع و إدارة سير العمل نسيم 🍃

تخيل أنك تهدف إلى تعزيز الكفاءة في إدارة المهام. من خلال نهج لوحة الإعلانات الرقمية، يكتسب فريقك رؤية واضحة لحالات المهام، مع التمييز بين ما هو قيد التنفيذ وما تم إنجازه وما هو معلق.

يحتوي القالب على أعمدة تمثل مراحل المشروع المختلفة. تمثل كل بطاقة على اللوحة مهمة، ويمكنك تحديث حالتها بسهولة عن طريق إجراء سحب وإفلات بسيط. لمزيد من الراحة، يمكنك تمكين أعضاء فريقك من تعديل حالات المهام أثناء تقدمها.

تحتاج إلى طريقة لـ التواصل أولويات العمل لفريقك يسمح العرض المرئي على لوحة الإعلانات الرقمية للفرق بتحديد المهام التي تتطلب اهتمامًا فوريًا وتلك التي يمكن معالجتها لاحقًا. وقد أصبح ذلك ممكناً من خلال خمسة مستويات من الاستعجال، تتراوح من المنخفضة إلى العاجلة. 🚩

يمكن أن تحتوي بطاقات المهام على صور غلاف. إنها طريقة رائعة لتقسيم لوحتك أو تقديم العناوين أو إضافة لمسة شخصية لبطاقاتك.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=t-102451738 تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

2. قالب مذكرة ClickUp

اكتب المذكرات بسرعة وفعالية باستخدام قالب مذكرة ClickUp

هل تبحث عن قالب متعدد الأغراض لإضفاء الهيكلية على لوحات الإعلانات الرقمية الخاصة بك وتحقيق فريق العمل بسهولة أهداف التواصل ? لا تنظر إلى أبعد من قالب مذكرة ClickUp ! 👀

هذا قالب المستند متعدد الاستخدامات هو الحل الشامل لعرض أنواع مختلفة من المعلومات، سواء كانت طلبات أو تحديثات الحالة أو إعلانات أو تعليمات أو ملاحظات. إنه إطار العمل الذي تحتاجه لبث الرسائل بدقة متناهية الوضوح، مما يضمن لك جميع التفاصيل ذات الصلة.

قم بتغطية جميع قواعدك بأقسام مثل:

مقدمة : حدد نغمة رسالتك

: حدد نغمة رسالتك الجسم : ضع المحتوى الرئيسي

: ضع المحتوى الرئيسي الخاتمة: لخص المحتوى الرئيسي: لخص العناصر القابلة للتنفيذ

يوفر القالب حقولاً قياسية مثل الموضوع والفئة، مما يسمح لك بتحديد نوع المذكرة. ستجد فئات افتراضية مثل طلب اتخاذ إجراء أو عاجل أو إعلان أو يحتاج إلى اهتمام، وإذا لم تكن هذه الفئات مناسبة تمامًا، يمكنك إنشاء فئاتك الخاصة.

لإضافة حرف إلى هذا انقر فوق المستند اعرض اسم شركتك وعنوانك ورابط موقعك الإلكتروني في العنوان. اجعل القالب أكثر جاذبية بصريًا عن طريق إضافة الصور والرسوم البيانية والمخططات والجداول لإيصال رسالتك بشكل أكثر فعالية!

استفد من ClickUp أداة كتابة الذكاء الاصطناعي لإنشاء مذكرات بالنغمة المطلوبة، أو تحسين قواعد اللغة وسهولة قراءة مسوداتك الحالية.

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3. قالب لوحة مشروع ClickUp

احرص على أن يكون فريقك على اطلاع دائم بجميع التغييرات التي تطرأ على المشروع على مدار العام باستخدام قالب ClickUp Project Board

هل تبحث عن طريقة بسيطة للبقاء على اطلاع دائم على مشاريعك على مدار العام وإبقاء فريقك على اطلاع دائم؟ يمكنكم استخدام قالب لوحة مشروع ClickUp يمكن أن يجعل العملية سهلة مثل الفطيرة! 🍰

يتيح لك توثيق المهام لمشاريع متعددة في مكان مركزي واحد، مما يسهل تنظيم المشروع. يمكنك بسهولة ضبط أولويات مهامك باستخدام "حالات مخصصة"، وإذا تغيرت الأمور على طول الطريق، ما عليك سوى السحب والإفلات لإعادة التنظيم.

يمكن لفريقك استخدام طريقة العرض الافتراضية لوحة التقدم كلوحات إعلانات رقمية لرؤية جميع المشاريع مجمعة حسب حالتها. يوفر هذا نظرة عامة سريعة على المشاريع في مراحل مثل البحث والعصف الذهني والعصف الذهني والجاري والمكتمل، مما يرسم صورة واضحة عن كيفية تقدم كل مشروع. 🖼️

إذا كنت مهتمًا بالتعمق أكثر في عمل الأقسام الفردية، فإن طريقة عرض لوحة الأقسام هي الطريقة التي يمكنك اللجوء إليها. هنا، يمكنك تعيين صورة فريدة لبطاقة كل قسم، وإضافة صور جذابة إلى المزيج. يؤدي النقر على هذه البطاقات إلى الكشف عن تفاصيل مثل الميزانية المخصصة والمدة ومستوى الجهد، والتي يتم تمثيلها بدقة في الحقول المخصصة.

للاطلاع على المشاريع بناءً على ربع السنة الذي تنتمي إليه، اختر عرض قائمة المشاريع. قد لا تكون جذابة بصريًا مثل لوحة كانبان، ولكنها تعرض بدقة جميع المهام إلى جانب المعلومات الأساسية مثل الأولوية والمدة والقسم.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=t-200668606 تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

4. قالب مذكرة الموظف ClickUp

أبقِ موظفيك على اطلاع على جميع تحديثات الشركة بسلاسة مع قالب مذكرة الموظف ClickUp

إذا كان نشاطك التجاري يعتمد على التواصل المنتظم وجهاً لوجه مع الموظفين، فأنت لا تريد أن تفوتك قالب مذكرة الموظف ClickUp . يساعدك بسهولة على مشاركة الاستراتيجيات الجديدة أو إدخال تغييرات أو إصدار إعلانات -وتوفير الوقت أثناء القيام بذلك! 🕒

تلبي هذه الأداة مختلف احتياجات التواصل، سواء كنت تعمل مع جهات متعددة الوظائف أو فرق العمل عن بُعد . يمكنك استخدامه لمخاطبة موظف فردي، أو قسم بأكمله، أو الشركة بأكملها.

هذا قالب المهمة هذا مليء بالحقول القابلة للتخصيص وقائمة مراجعة سهلة الاستخدام، لذا يمكن أن يكون بمثابة مخطط رقمي . قم بضبطها لتناسب احتياجاتك - استخدم الحقول المخصصة لتحديد أعضاء الفريق واختر القسم المعني من القائمة المنسدلة.

لتغطية جميع المعلومات الضرورية، تأكد من ملء ما يلي قائمة المهام الحقول:

الفئة : تحديد ما إذا كان إعلاناً أو تحديثاً عاجلاً أو طلباً لاتخاذ إجراء

: تحديد ما إذا كان إعلاناً أو تحديثاً عاجلاً أو طلباً لاتخاذ إجراء مقدمة : مقدمة : قم بتمهيد الطريق لمذكرتك

: : قم بتمهيد الطريق لمذكرتك المهام وخطة العمل : تعمّق في التفاصيل الدقيقة لما يجب القيام به

: تعمّق في التفاصيل الدقيقة لما يجب القيام به الخلاصة : خاتمة: اختتمها بدقة

: خاتمة: اختتمها بدقة مرفق: أرفق: أضف أي مواد أو مستندات إضافية حسب الحاجة

بمجرد أن تصبح تحفتك الفنية جاهزة، استخدمها كلوحة إعلانات، مما يضمن سهولة وصول جميع موظفيك إليها والبقاء على اطلاع على آخر الأخبار.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=t-2yzk70f قم بتنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

5. قالب ClickUp للاتصالات الداخلية

استخدم نموذج ClickUp للاتصالات الداخلية للإعلان عن الأحداث أو التغييرات لموظفيك

في عصر كل ما هو رقمي، لم يعد الاعتماد على لوحات الإعلانات التقليدية من أجل التواصل الداخلي يشبه محاولة إرسال فاكس في عالم الرسائل الفورية. لحسن الحظ، فإن نموذج ClickUp للاتصالات الداخلية يأتي للإنقاذ، حيث يعمل كلوحة إعلانات لجميع معلومات الشركة المهمة. 📌

باستخدام هذا القالب، يمكنك بسهولة مشاركة أحداث الشركة وجداولها الزمنية عبر الفرق والأقسام، مما يضمن أن يكون موظفوك على اطلاع دائم. تعرض طريقة عرض القائمة جميع الأحداث مصنفة حسب الأقسام ومصحوبة بحقول مخصصة مثل النوع و الحالة و الوصف.

البقاء على اطلاع على آخر المستجدات أمر في غاية السهولة مع طريقتين سهلتين لعرض اللوحة:

لوحة نوع الحدث:تنظم الأحداث حسب فئات الأحداث مثل المقابلات أو الندوات عبر الإنترنت والتدريب أو الاستطلاعات أو النشرات الإخبارية الأسبوعية لوحة الحالة:تجميع الأحداث حسب الحالة المخصصة مثل "قيد التنفيذ" أو "قيد التنفيذ" أو "مجدول

تسمح لك كلتا اللوحتين بتضمين وصف موجز للحدث من أجل السياق واستخدام الحقول المخصصة لتعيين الجمهور المستهدف، سواء كان قسمًا معينًا أو متدربين أو جميع الموظفين. عندما تتغير حالة الحدث، يمكنك ببساطة نقله إلى المرحلة التالية عن طريق سحب بطاقته وإسقاطها عبر اللوحة.

ولضمان عدم تفويت أي مواعيد نهائية، يمكن لموظفيك فتح عرض تقويم الاتصالات للاطلاع على جميع الأحداث القادمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إعادة جدولة المهام أو إيجاد مكان للمهام غير المجدولة عن طريق نقلها إلى تاريخ أفضل. 📅

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=t-211215717 تحميل هذا القالب /%ctaBtnTn/

6. قالب لوحة إعلانات باور بوينت التفاعلية بواسطة SlidesGo

يوفر قالب لوحة إعلانات باور بوينت التفاعلية من SlidesGo شرائح قابلة للتخصيص مع رسومات جذابة لجعل مشاركة المعلومات أكثر جاذبية

هل سئمت من عروض PowerPoint التقديمية المملة والمليئة بالنصوص التي تجعل طلابك يتثاءبون؟ يجلب قالب لوحة إعلانات PowerPoint التفاعلية متعددة الأغراض من SlidesGo الطاقة إلى دروسك ويحول التعلم ومشاركة المعلومات إلى مغامرة جذابة. 🚵‍♂️

يساعدك القالب على ملء العرض التقديمي الخاص بك بـ مرئيات ديناميكية مثل الصور والأشكال والملاحظات اللاصقة المصممة لجذب انتباه طلابك. تشبه الخلفية لوحة فلين كلاسيكية مع قوام ودبابيس ودبابيس ملصقة وملاحظات لاصقة وأوراق وصور. تضيف طباعة العنوان المرسومة يدويًا لمسة من الإبداع، مما يجعلها تبدو وكأنها درس حقيقي في الفصل الدراسي، حتى في التعليم عن بُعد.

القالب قابل للتحرير بالكامل وسهل التخصيص. يأتي مع 33 شريحة فريدة ، ولكن يمكنك تضمين أي عدد تريده. اجعلها خاصة بك مع:

رسومات وخرائط ونماذج بالحجم الطبيعي سهلة التعديل

أكثر من 500 أيقونة وامتداد Flaticon للشرائح المخصصة

صور وأشكال وخطوط وأنظمة ألوان فريدة من نوعها

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7. عرض تقديمي للوحة إعلانات باور بوينت بواسطة SlidesMania

يوفر العرض التقديمي للوحة إعلانات PowerPoint من SlidesMania تخصيصًا كاملاً وبساطة سهلة الاستخدام وطريقة رائعة للحفاظ على جمالية لوحة الإعلانات الكلاسيكية

العرض التقديمي للوحة إعلانات PowerPoint من SlidesMania يجمع بين سحر المدرسة القديمة للوحة الفلين مع جميع مزايا صناعة الإعلانات الرقمية.

قالب لوحة الإعلانات هذا بسيط للغاية - فهو يحتوي على أوراق ورق، وملاحظات لاصقة، ودبابيس دفع. استخدمها لإصدار الإعلانات ومشاركة الأخبار والأفكار مع فريقك, على متن الموظفين أو لأي غرض آخر تطلبه.

يمكنك جعلها خاصة بك عن طريق تغيير ألوان الورق، وتجربة الخطوط، وإضافة الشرائح أو إزالتها، وإدراج ملفات الصور والرسوم البيانية لجذب جمهورك.

ولمزيد من الراحة، هناك شريحة تعرض دبابيس بألوان مختلفة يمكنك نسخها ولصقها بسهولة، حتى لا تكون عالقًا مع الدبابيس الحمراء فقط. بالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعة من الأيقونات لمساعدتك في توضيح نقاطك والحفاظ على أسلوب متناسق خلال العرض التقديمي. سواء استخدمتها كما هي أو مزجتها في أيقوناتك الخاصة، فالخيار لك.

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8. قالب لوحة إعلانات باور بوينت من FPPT.com

قم بتخصيص قالب لوحة إعلانات PowerPoint من FPPT.com لإنشاء لوحة إعلانات رقمية مثالية لأي غرض

إذا كنت تبحث عن طريقة سهلة لإبقاء فريقك على اطلاع دائم أو إذا كنت ترغب في صياغة عرض تقديمي مباشر وجذاب في نفس الوقت في الفصل الدراسي، فإن قالب لوحة إعلانات PowerPoint من FPPT.com هنا لمساعدتك. إنه يقدم لك شرائح فارغة مستوحاة من لوحة الإعلانات مستوحاة من لوحة الإعلانات في انتظار لمستك الإبداعية. 👆

تخيل هذا القالب كلوحة فنية خاصة بك، حيث تصبح الخلفية البنية نابضة بالحياة كلما أضفت:

ملفات الصور المفعمة بالحيوية والأشكال الديناميكية ملاحظات لاصقة ملونة ورسومات جذابة خط مرحة وسهلة القراءة للحفاظ على تفاعل جمهورك مجموعة من الأيقونات لإضفاء المزيد من الإبهار البصري

هل لوح الفلين البني ليس أسلوبك المفضل؟ لا مشكلة! توجه إلى جزء الصور المصغرة، وانقر بزر الماوس الأيمن على خيار تغيير الخلفية، وفويلا! لقد منحت القالب للتو تغييراً كاملاً ليتناسب مع ذوقك الفريد.

نظرًا لأن الشرائح قابلة للتخصيص بالكامل، يمكن أن تكون بمثابة لوحة إعلانات رقمية لأي شيء تقريبًا، بدءًا من إعلانات الشركة وتحديثات المشروع إلى العروض الترويجية للفعاليات وتعاون الفريق.

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9. لوحة إعلانات باور بوينت التفاعلية بواسطة SlidesCarnival

تقدم لوحة إعلانات باور بوينت التفاعلية من SlidesCarnival ملعبًا إبداعيًا لصياغة لوحة إعلانات تفاعلية للعودة إلى المدرسة

اجذب الطلاب من جميع الأعمار مع لوحة إعلانات باور بوينت التفاعلية المصممة بطريقة إبداعية من SlidesCarnival! هذا القالب الديناميكي والنابض بالحياة مصمم خصيصًا للمعلمين الحريصين على جعل التعلم تجربة جذابة لا تنسى.

هذه اللوحة الرقمية لوحة إعلانات العودة إلى المدرسة هي طريقة رائعة لبدء الفصل الدراسي من خلال الترحيب الحار بطلابك وإعطائهم نظرة خاطفة على الدروس المثيرة القادمة.

وإذا كنت تقابل طلابك لأول مرة، فاستخدم شرائحها لإنشاء قسم "نبذة عني" وساعدهم على التعرف عليك بشكل أفضل. أضف صورة ودية لك، وأضف إطارًا ممتعًا، واترك انطباعًا أوليًا إيجابيًا لدى طلابك منذ اليوم الأول! 🌸

مع هذا القالب سهل الاستخدام، ستحصل على:

أكثر من 25 شريحة جاهزة جاهزة للتخصيص حسب رغبتك

تخطيط مجمّع بنمط الدبوس مع مزيج من درجات البرتقالي والأرجواني والبني

العديد من المخططات والإطارات والخطوط والأشكال التي توفر إمكانيات إبداعية لا حصر لها

ميزات رسوم متحركة وانتقالية مفيدة لكل شريحة للحفاظ على المشاركة

/ctaBtn/الأخضر https://www.slidescarnival.com/design/interactive-bulletin-board-free-ppt-template-google-slides-theme/41767 تنزيل هذا القالب /%ctaBtnTn/

10. لوحة إعلانات باور بوينت الرقمية بواسطة SlidesAcademy

استخدم لوحة إعلانات باوربوينت الرقمية من SlidesAcademy للتواصل التفاعلي مع زملائك أو طلابك

هل أنت حريص على تعزيز التواصل والتواصل بشكل أكثر فعالية مع زملائك أو طلابك؟ إن لوحة إعلانات باور بوينت الرقمية من SlidesAcademy هي الحل المناسب لك من أجل تبادل المعلومات بسلاسة. 📢

يأتي قالب لوحة الإعلانات الرقمية سهل الاستخدام هذا مليئًا بالعناصر التي تجعل رسائلك تنبض بالحياة، بما في ذلك:

دبابيس متعددة الألوان يمكنك نسخها ولصقها بسهولة ملاحظات لاصقة ملونة نابضة بالحياة خطوط ملفتة للنظر لإبراز المحتوى الخاص بك

ولكن هذا ليس كل شيء - فهناك لقطات توضيحية ورسومات وأيقونات معلقة على لوحة الفلين، مما يتيح لك صياغة تصميم أصلي وجذاب. مع وجود 13 شريحة تحت تصرفك، فإن إضافة شرائح جديدة أو تعديل وحذف أي شريحة لا تناسبك تمامًا أمر سهل للغاية.

إذا كان هدفك أكثر في الجانب الأكاديمي، فإليك نصيحة: قم بتحميل تلك الملاحظات اللاصقة بالمحتوى وأضف بعض ملفات الصور لإبقاء طلابك متفاعلين. ولجعل دروسك واضحة تمامًا، لا تتردد في إضافة بعض الرسوم البيانية والمخططات.

/ctaBtn/الأخضر https://www.slidesacademy.com/en/download-362-bulletin-board-free-powerpoint-template-google-slides قم بتنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

قم بتبسيط التواصل مع أفضل قوالب لوحات الإعلانات الرقمية

لن يفوتك أي شيء عند استخدام هذه قوالب لوحات الإعلانات الرقمية المجانية. سواء كان الأمر يتعلق بنشر الإعلانات، أو إبقاء شركتك على اطلاع، أو تسهيل التواصل الداخلي للفريق، فإن هذه القوالب تغطي جميع الجوانب. بالإضافة إلى سهولة الوصول إليها عبر الإنترنت، مما يجعلها حلماً يتحقق للفرق البعيدة أو المختلطة!

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