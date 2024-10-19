أفضل 10 بدائل لتطبيق Bear App لتدوين الملاحظات في 2025

يُعد Bear أحد أكثر تطبيقات الكتابة بتخفيض السعر أناقةً بفضل أسلوبه السلس في تسجيل الأفكار وتدوين المذكرات وفهرسة المعلومات. وقد جعل الهيكل التنظيمي المثير للإعجاب وقدرات المزامنة عبر الأجهزة من التطبيق المفضل لمستخدمي Apple.
ومع ذلك، هناك طلب متزايد على بدائل Bear. ماذا لو كنت ترغب في تغيير المشهد الرقمي لتحسين استراتيجية تدوين الملاحظات ?
من مجموعات الميزات الديناميكية في ClickUp إلى سحر SimpleNote البسيط، فإن ساحة تدوين الملاحظات الرقمية نابضة بالحياة ومتنوعة لأي شخص لديه مشاريع كتابة على نار هادئة.
تعمق معنا بينما نستكشف أفضل بدائل Bear لتدوين الملاحظات في عام 2024!
ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل تطبيق Bear؟
تصبح العديد من العوامل ذات أهمية قصوى عند الخوض في عالم تطبيقات تدوين الملاحظات .
أولاً، تحتاج إلى التوافق عبر أجهزة متعددة. وهذا يضمن لك وصولاً سلسًا إلى أفكارك وأفكارك ومشاريعك الكتابية بغض النظر عن مكان وجودك أو الأداة التي تستخدمها.
بعد ذلك، ابحث عن وظيفة دعم تخفيض السعر التي تدعم النص المنسق وتمييز بناء الجملة الدقيق لتوفير المرونة في كيفية هيكلة ملاحظاتك وتنسيقها.
تذكر أن تجد تطبيقًا بواجهة سهلة الاستخدام. بساطة تطبيق Bear هي نقطة قوته، لذا يجب أن يظل بديلك سهل الاستخدام. فأنت تريد قضاء وقت أطول في التقاط الأفكار ووقت أقل في التنقل بين الشاشات المربكة.
وعلى سبيل المكافأة، سيمكنك تطبيق تدوين الملاحظات المزود بوظائف بحث متقدمة من استرداد حتى أكثر الملاحظات مراوغة في غضون ثوانٍ. بالنسبة للمشاريع التعاونية، تصبح قدرات المشاركة أمراً لا غنى عنه. تسمح ميزات التحرير في الوقت الفعلي لأعضاء الفريق بتبادل الأفكار وتنقيح المفاهيم بشكل جماعي.
وفي عصرنا الرقمي اليوم، يجب مراعاة الأمان؛ فالتشفير والتخزين السحابي الآمن أمران لا غنى عنهما.
وأخيراً، فإن إمكانيات التكامل مع التطبيقات الأخرى هي الحل الأمثل اختراق الإنتاجية . يحدث السحر الحقيقي عندما تنسج تطبيق تدوين الملاحظات في نسيج إنتاجيتك الأوسع نطاقاً.
أفضل 10 بدائل لتطبيق Bear App لاستخدامها في عام 2024
سواء كنت من مستخدمي الأندرويد أو تحتاج فقط إلى تطبيق مختلف لتدوين الملاحظات، إليك اختياراتنا لأفضل بدائل تطبيق Bear App في عام 2024.
1. انقر فوق
اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك
عند التقاطع بين الإنتاجية وتعدد الاستخدامات تكمن ClickUp، وهي منصة إنتاجية تتجاوز حدود تدوين الملاحظات التقليدية. وتكمن عبقريتها في نهجها التكاملي الذي يجمع بين المهام والمستندات والتذكيرات والأهداف في نظام بيئي واحد متماسك. وفي حين أن التطبيقات الأخرى تكتفي بتسجيل الملاحظات فقط، فإن ClickUp يُمكِّنك من اتخاذ إجراءات، ويحول الأفكار إلى مهام قابلة للتنفيذ.
تتجلى براعة المنصة من خلال طرق العرض المدمجة والقابلة للتخصيص مستندات ClickUp والعديد من الميزات الأخرى المصممة خصيصًا لإدارة مشاريع الكتابة. يعمل هذا الإطار الموسع على سد الفجوة بين تطبيقات قائمة المهام و تحديد أولويات المشروع لضمان رعاية وتعبئة كل شرارة إلهام مكتوبة على الملاحظات اللاصقة الرقمية.
أما بالنسبة لأولئك الذين ينتقلون من تطبيق Bear، فإن ClickUp يقدم لهم ألفة مريحة في واجهة المستخدم الخاصة به مع تقديم مجموعة ميزات غنية في الوقت نفسه، خاصةً مع ClickUp Notepad .
ClickUp أفضل الميزات
- يوفر وضع التركيز تجربة كتابة خالية من التشتت
- يوفر النص المنسق وتمييز بناء الجملة ودعم تخفيض السعر تنوعًا في إنشاء الملاحظات
- أداة ClickUp AI تجعل من منصتنا واحدة من أفضل المنصاتأدوات الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات
- تضمين خيارات العرض لتجربة تدوين ملاحظات ديناميكية
- ClickUp Notepad هو تطبيق كتابة مرن لتدوين الملاحظات بشكل سريع وعفوي
- هيكل هرمي لفهرسة الأفكار المنظمة وإدارة المستندات بفعالية
- أدوات تعاونية للعصف الذهني والمشاركة الجماعية
- يضمن التكامل مع عدد لا يحصى من تطبيقات الجهات الخارجية نظاماً بيئياً متصلاً
- وظائف بحث قوية مع خيارات تصفية لاسترجاع الملاحظات دون عناء
- أداة مدمجة لتتبع الوقت تجعل من هذا البرنامج أحد أدواتأفضل تطبيقات التذكير في السوق
- يدعم جميع تنسيقات تبادل البيانات الرئيسية
قيود ClickUp
- لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الجوال
- منحنى التعلم الأولي بسبب مجموعة الميزات الواسعة
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- شركة: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: الاتصال لمعرفة الأسعار
- ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في Workspace شهريًا
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)
2. تعزيز الملاحظات
عبر ملاحظة تعزيز يعد Google Keep في جوهره تطبيقًا للكتابة بدون تشتيت الانتباه يوفر بساطة تامة، مما يجعل تدوين الملاحظات مهمة فورية تقريبًا.
تدعم واجهته البديهية الملاحظات والتذكيرات وإنشاء قوائم متنوعة. وكونه جوهرة في نظام Google البيئي، فإنه يعد بمزامنة لا تشوبها شائبة عبر جميع الأجهزة. تضيف الملاحظات اللاصقة المرمزة بالألوان والمذكرات الصوتية وخيار إرفاق الصور تنوعاً إلى التطبيق.
ويبرز خاصية التعرف الضوئي على الأحرف، مما يتيح للمستخدمين استخراج النصوص من الصور دون عناء. بالنسبة لأولئك الذين يتنقلون بين الأجهزة بشكل متكرر، يضمن توفر Google Keep عبر الأنظمة الأساسية إمكانية الوصول السلس.
كما أن مشاركة الملاحظات والتعاون في تدوينها يزيد من فائدته للمهام الشخصية والجماعية.
نظرًا لأن Google Keep أداة مجانية، فقد لا يقدم سوى بعض الميزات القوية التي تبحث عنها في تطبيق تدوين الملاحظات. إذا كانت هذه هي الحالة، فلدينا الكثير من بدائل Google Keep للتوصية
أفضل ميزات #### أفضل ميزات Google Keep
- تطبيق الكتابة الأمثل لمدوني الملاحظات المدمج في نظام Google البيئي
- تصميم بسيط وبديهي يضمن التدوين الفوري للملاحظات
- مزامنة سلسة مع حساب Google لإدارة المستندات بفعالية
- ملاحظات مرمزة بالألوان لتنظيم مرئي
- إنشاء ملاحظات صوتية
- مرفقات الصور مع إمكانات التعرّف على النص
- خيارات المشاركة التعاونية للعمل مع الأقران
- تذكيرات مدمجة مع مزامنة تقويم Google
قيود Google Keep
- خيارات تنسيق محدودة مقارنة بالبدائل الأكثر ثراءً بالميزات
- لا يحتوي على محرر تخفيض السعر الخاص به
تسعير Google Keep
- مجاني
تقييمات ومراجعات Google Keep
- G2: 4.5/5 (أكثر من 1,200 تقييم)
- Capterra: غير متاح
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4. إيفرنوت
عبر إيفرنوت يشتهر تطبيق Evernote، وهو لاعب متمرس في مجال تدوين الملاحظات، باتساع ميزاته وبيئة الكتابة الخالية من التشتت. فهو لا يقتصر فقط على تدوين الأفكار، إذ يمكن للمستخدمين تدوين منشورات المدونة، وتخزين جميع مستنداتهم، وغير ذلك الكثير. وتكمن قوته الحقيقية في دعمه للملاحظات متعددة الأشكال - من الرسومات السريعة إلى صفحات الويب المعقدة.
يضمن Evernote وضع كل شيء في منصة واحدة موحدة. إمكانيات البحث المتقدمة تجعل استرجاع المعلومات أمراً سهلاً، حتى من الملاحظات المكتوبة بخط اليد.
وبفضل جميع الأدوات والمرونة في التكامل مع التطبيقات الأخرى، يدعم Evernote تجربة تدوين الملاحظات الشاملة. وغالبًا ما يكتشف أولئك الذين يتعمقون في ميزاته طبقات من الوظائف التي تحول لعبة تدوين الملاحظات. لكنه ليس مناسبًا تمامًا للجميع. قد تكون مهتمًا أيضًا باستكشاف بعض التطبيقات الأخرى بدائل إيفرنوت .
إيفرنوت أفضل الميزات
- أداة قص الويب لحفظ صفحات الويب بأكملها
- مسح المستندات ضوئيًا باستخدام الكاميرا
- قوالب لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام
- دفاتر الملاحظات والعلامات للأرشفة المنظمة
- التعاون مع دفاتر الملاحظات والملاحظات المشتركة
- أدوات التعليقات التوضيحية لملفات PDF والصور
- التكامل مع العديد من تطبيقات الجهات الخارجية
قيود Evernote
- خيارات متميزة باهظة الثمن
- قد تكون واجهة المستخدم مرهقة للمستخدمين الجدد
تسعير إيفرنوت
- مجاني
- شخصي: 10.83 دولار شهريًا لكل مستخدم
- احترافي 14.17 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات Evernote
- G2: 4.4/5 (1,950+ تقييمات)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم)
5. مايكروسوفت ون نوت
عبر مايكروسوفت ون نوت يعمل Microsoft OneNote من مايكروسوفت كلوحة رقمية تحاكي ملمس الورق، ولكنها مشحونة بكفاءات رقمية تجعلها أحد أفضل البدائل لـ Bear.
يقع ضمن مجموعة مايكروسوفت أوفيس Microsoft Office، كما أن قدراته التكاملية مع تطبيقات مايكروسوفت الأخرى لا مثيل لها.
ويستمتع المستخدمون بحجم الملاحظات غير المقيّد للمنصة، حيث تستوعب الملاحظات من جميع النطاقات والأحجام، بدءاً من قوائم البقالة وحتى أفكار منشورات المدونة.
وتعزز أدوات الرسم والتخطيط من تعدد استخداماتها، مما يجعلها جذابة لكل من المفكرين النصيين والمرئيين. تسمح دفاتر الملاحظات والأقسام والتسلسل الهرمي للصفحات بتصنيف دقيق.
تعمل المزامنة السحابية على إتاحة ملاحظاتك عبر الأجهزة، مما يضمن الاستمرارية في العمل وعمليات التفكير. كما أن الميزة الإضافية المتمثلة في التكامل مع جميع الأدوات في نظام Microsoft البيئي تجعل منه حلاً قوياً للإنتاجية الشاملة.
إذا لم تكن مندمجاً بالفعل في نظام Microsoft البيئي، فإن الكثير من بدائل OneNote متوفرة.
مايكروسوفت ون نوت أفضل الميزات
- لوحة رقمية لتدوين الملاحظات بشكل حر
- التكامل مع مجموعة Office 365
- التعرف البصري على الحروف للنصوص المصورة
- ملاحظات صوتية مع ميزات التشغيل
- أقسام وصفحات لتنظيم الملاحظات بشكل مفصل
- ملصقات وتأثيرات حبر لملاحظات مخصصة
- التعاون من خلال دفاتر الملاحظات المشتركة
قيود Microsoft OneNote
- قد يبدو ضخماً بالنسبة لمهام الملاحظات البسيطة
- يتم الإبلاغ عن مشكلات المزامنة من حين لآخر
تسعير Microsoft OneNote
- مجاني مع حساب مايكروسوفت
تقييمات ومراجعات Microsoft OneNote
- G2: 4.5/5 (أكثر من 1600 تقييم)
- Capterra: غير متاح
6. اليوم الأول
عبر اليوم الأول Day One ليس مجرد تطبيق آخر لتدوين الملاحظات؛ إنه وعاء للحظات الحياة التي لا تعد ولا تحصى.
إنه أكثر من مجرد أحد البدائل الرائعة لتطبيق Bear، فهو يوفر بيئة كتابة هادئة وخالية من التشتت تساعد على التفكير والتفكير. وبفضل تصميمه الجميل، تبدو الكتابة على تطبيق Day One وكأنها ملاذ - مكان للاسترخاء وتفريغ الشحنات.
يعني دعم الوسائط الغنية أن الإدخالات لا تقتصر على النصوص؛ حيث يمكن دمج الصور ومقاطع الفيديو والصوت دون عناء.
يضمن التشفير الشامل للتطبيق الحفاظ على خصوصية التأملات الشخصية. ومع خيار إعادة النظر في الذكريات عبر ميزة "في هذا اليوم"، يصبح التطبيق كبسولة زمنية عزيزة على المستخدمين.
بالنسبة لأولئك الذين يدركون الفوائد العلاجية والتنظيمية لتدوين اليوميات، فإن تطبيق Day One يناديهم.
أفضل مزايا تطبيق "في هذا اليوم
- واجهة جميلة وبديهية لتدوين اليوميات
- إدخالات الصور والفيديو والصوت
- علامات الطقس والموقع
- تشفير شامل يضمن الخصوصية
- ميزة "في هذا اليوم" للذكريات
- قوالب لتدوين اليوميات المنظم
- تتبع الحالة المزاجية والرؤى
قيود اليوم الأول
- يمكن أن يكون نموذج الاشتراك باهظ الثمن
أسعار اليوم الأول
- مجاني
- قسط: 2.92 دولار شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات اليوم الأول
- G2: 5/5 (1 مراجعة)
- Capterra: غير متاح
7. أوبسيديان
عبر أوبسيديان يقدم Obsidian نقلة نوعية في كيفية كتابة الملاحظات، مع التركيز على إنشاء متاهة من الأفكار المترابطة.
لا يتعلق الأمر فقط بالتقاط الأفكار بل بفهم وتصور كيفية ترابطها.
ومن أهم ما يميز تصميمه هو جعل الملاحظات التي يتم تدوينها تدوم طويلاً، مما يمنح المستخدمين رؤية بانورامية لحكمهم المجمعة.
كما أن عرض الرسم البياني الخاص به - وهو تمثيل مرئي لكيفية تشابك الملاحظات - مثير للاهتمام بشكل خاص للمفكرين المرئيين الذين يبحثون عن بدائل للدب. بينما ينمي المستخدمون مستودع ملاحظاتهم، يتطور Obsidian معهم، ويصبح أكثر تعقيدًا وقيمة مع كل مشروع كتابة.
يعد Obsidian كنزًا دفينًا لأولئك الذين يحبون الغوص بعمق وربط النقاط في قاعدة معارفهم. بالإضافة إلى ذلك، يضمن تخزين البيانات المحلي أولاً أن تظل ملاحظاتك تحت سيطرتك وحدك. إذا كان هذا لا يبدو مثل المربى الخاص بك، فلدينا مجموعة من بدائل Obsidian لتتمكن من الاطلاع عليها بدلاً من ذلك.
أفضل الميزات #### Obsidian
- قاعدة المعرفة مع روابط ثنائية الاتجاه
- تخزين محلي أولاً يضمن خصوصية البيانات
- قابل للتخصيص باستخدام الإضافات والسمات
- عرض الرسم البياني لتصور اتصالات الملاحظات
- محرر تخفيض السعر مع معاينة في الوقت الفعلي
- تنظيم مرن مع مجلدات وعلامات
- بطاقات روابط خارجية لسياق أفضل
حدود الأوبسيديان
- قد يكون منحنى التعلم أكثر حدة
تسعير أوبسيديان
- شخصي: مجاني
- رخصة تجارية: 50 دولارًا في السنة لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات Obsidian
- G2: غير متاح
- Capterra: 4.9/5 (14 مراجعة)
8. إنكدروب
عبر قطرة حبر يجمع Inkdrop بين الأناقة الجمالية ووظائف تدوين الملاحظات الهائلة، ويلبي احتياجات المطورين بشكل أساسي من خلال دعم مقتطفات التعليمات البرمجية المدمجة.
يضمن محرر Markdown الخاص به أن يكون تدوين الملاحظات وتنسيقها سلسًا وبديهيًا. يتميز التطبيق بتشفيره الشامل، مع التأكيد على أمان البيانات.
يوفر التصميم المكون من أربعة أجزاء للمستخدمين سير عمل مبسط لإنشاء المستندات. فهو يستوعب قوائم الملاحظات ويتضمن محرر علامات وجزء معاينة وجزء معاينة وجزء كتاب. وهو يدعم التحرير والمعاينة المتزامنة، مما يجعل إنشاء الملاحظات عملية سلسة.
بالنسبة لأولئك الذين يتنقلون بشكل متكرر بين البرمجة وتدوين الملاحظات، فإن مزيج Inkdrop السلس بين هذين العالمين هو نعمة. يعزز دعم المكونات الإضافية للمنصة من قدراتها بشكل أكبر، مما يضمن تكيفها مع احتياجات المستخدمين المتنوعة.
أفضل ميزات Inkdrop
- محرر تخفيض السعر مصمم للمطورين
- دفاتر ملاحظات مع دفاتر ملاحظات فرعية متداخلة
- قوالب وإضافات للتخصيص
- وسم الملاحظات لتصنيف أفضل
- مزامنة سلسة عبر الأجهزة
- تمييز بناء جملة التعليمات البرمجية للغات متعددة
- بحث في النص الكامل للوصول السريع
قيود Inkdrop
- أكثر ملاءمة للمستخدمين البارعين في التكنولوجيا
- تكامل محدود مع جهات خارجية
تسعير #### تسعير Inkdrop
- أساسي: 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات Inkdrop #### تقييمات ومراجعات Inkdrop
- G2: غير متاح
- Capterra: غير متاح
9. أمبلينوت
عبر أمبلينوت Amplenote هو المكان الذي يتلاقى فيه تدوين الملاحظات مع إدارة المهام والتقويم، مما يعزز منظومة إنتاجية شاملة.
يتعلق الأمر بالتقاط الأفكار وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ. تعمل الحواشي السفلية الغنية والروابط ثنائية الاتجاه وقدرات المهام على الارتقاء به إلى ما هو أبعد من تطبيقات الملاحظات التقليدية.
يدعم Amplenote الاعتقاد بأن الملاحظات لا يجب أن تكون ثابتة؛ بل يجب أن تتطور وتدفع للعمل.
وتُعد ميزة نقاط المهام، التي تعطي الأولوية للمهام بناءً على معايير مثل الإلحاح والأهمية، دليلاً على التزامه بتعزيز الإنتاجية. يضمن دمج ملاحظاتك في التقويم الخاص بك ترجمة الأفكار إلى أفعال في الوقت الفعلي.
مع Amplenote، تكون الرحلة من بداية الفكرة إلى تحقيقها سلسة وفعالة.
أفضل ميزات Amplenote
- الربط ثنائي الاتجاه للملاحظات المتصلة
- إدارة المهام من داخل الملاحظات
- حواشي سفلية غنية للحصول على معلومات مفصلة
- تكامل التقويم للمهام المجدولة
- ثلاثة أوضاع: الكتابة، والتخطيط، والتدوين
- اختصارات لوحة المفاتيح لتحقيق الكفاءة
- تحرير تعاوني في الوقت الفعلي على المستند نفسه
قيود أمبلينوت
- قد يكون مربكاً للمستخدمين الجدد
- يمكن تحسين تطبيقات الأجهزة المحمولة
تسعير #### تسعير Amplenote
- شخصي: مجاني
- محترف: 5.84 دولار شهريًا لكل مستخدم
- غير محدود: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- مؤسس: 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات Amplenote
- G2: غير متاح
- Capterra: غير متاح
10. سيمبلينوت
عبر Simplenote يوفر Simplenote عالمًا مرتبًا وخاليًا من التشتت للتفكير. وهو مثالي للمستخدمين الذين يبحثون عن أداة مباشرة، ويضمن عدم إهمال الوظائف. يسهّل تصميمه الخالي من الرتوش تسجيل الملاحظات بسرعة، مما يضمن تدوين الأفكار عند ظهورها.
تُعد ميزة سجل الإصدارات في المنصة ملائمة، مما يسمح للمستخدمين بإعادة النظر في الإصدارات السابقة من ملاحظاتهم. كما أن التحرير التعاوني يعزز من فائدتها في المساعي الجماعية، مما يضمن التفكير الجماعي الخالي من المتاعب.
وبفضل بساطته وميزاته القوية، يحقق Simplenote توازناً يلقى صدى لدى العديد من المستخدمين.
أفضل ميزات Simplenote
- واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام
- المزامنة عبر جميع الأجهزة
- دعم تخفيض السعر للتنسيق
- مشاركة الملاحظات التعاونية
- بحث فوري وعلامات
- سجل الإصدارات للملاحظات
- سمات فاتحة وداكنة لتفضيلات المستخدم
قيود Simplenote
- يفتقر إلى الميزات المتقدمة للأدوات الأخرى
- لا توجد تنسيقات نصية (خارج نطاق تخفيض السعر)
تسعير #### تسعير Simplenote
- مجاني
تقييمات ومراجعات Simplenote
- G2: 4.2/5 (38 مراجعة)
- Capterra: 4.3/5 (13 مراجعة)
الحل النهائي لتدوين الملاحظات: لماذا يتميز ClickUp
يمكن أن يؤثر اختيار التطبيق المناسب لتدوين الملاحظات بشكل كبير على إنتاجيتك اليومية. ما يرفع ClickUp حقًا إلى مستويات لا مثيل لها هو طبيعته الشاملة. تخيل منصة يمكنك بعد إنشاء الملاحظات أن تنتقل بسهولة إلى المهام أو المشاريع أو حتى الأنشطة الموقوتة. مع ClickUp، لن تكتفي بتدوين الأفكار فحسب، بل ستتمكن من وضعها موضع التنفيذ.
ويضمن لك تكامله السلس بين إدارة الوقت والمهام والمشاريع، إلى جانب تحسينات الإنتاجية الأخرى، تحويل كل خربشة أو فكرة إلى خطوات قابلة للتنفيذ.
وسواء كنت تعمل بمفردك أو تدير فريقًا صغيرًا، فإن نهج ClickUp في تبسيط جميع ملاحظاتك ومستنداتك ومهامك يمنحك تخصيصًا كاملاً لجميع أعمالك. تعمق أكثر في عروض ClickUp، وستجد أنه ليس مجرد بديل لتطبيق Bear App، بل هو الأداة المثلى لمن يسعون لتحقيق إنتاجية وكفاءة لا مثيل لها في مساعيهم.
لذا، لماذا تكتفي بتطبيق لتدوين الملاحظات بينما يمكنك الحصول على منظومة إنتاجية كاملة مع ClickUp؟ ابدأ مساحة عمل مجانية اليوم وجرّب منصة ClickUp!