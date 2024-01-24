كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في محرّر مستندات Google: دليل خطوة بخطوة وحالات الاستخدام والنصائح والحيل والبدائل

هل تعلم أن الموظف العادي يقضي حوالي خمس دقائق ونصف في صياغة رسائل البريد الإلكتروني؟ قد لا يبدو ذلك كثيراً. ومع ذلك، بالنظر إلى أن معظمنا يرسل حوالي 112 رسالة بريد إلكتروني في الأسبوع، فإن هذه الدقائق الخمس والنصف تصبح 11 ساعة في الأسبوع !

هذا أكثر من يوم عمل ضائع لكل موظف؛ هذا فقط الوقت الذي يقضيه في كتابة رسائل البريد الإلكتروني.

قد يشارك موظفوك أيضًا في أعمال أخرى متكررة، مثل إعداد التقارير، والرد على المذكرات، وتسجيل ملاحظات الاجتماعات وإنشاء العروض التقديمية وتحرير النسخ التسويقية وغير ذلك الكثير!

ألن يكون من الأفضل لو كانت هناك طريقة ذكية لأتمتة كل هذا الإنشاء والإدارة الآلية للمستندات؟

حسنًا، لقد وفر لك محرر مستندات Google Docs أحدث ابتكاراته - Duet AI. فيما يلي نظرة مفصّلة على كيفية استخدام Duet AI في محرّر مستندات Google لجعل تعمل بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

## فهم الذكاء الاصطناعي في مستندات Google أدوات الكتابة هي أول ما يتبادر إلى الذهن عند مناقشة الذكاء الاصطناعي في محرّر مستندات Google. ومع ذلك، استخدمت Google Workspace الذكاء الاصطناعي حتى قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي سائدًا.

وقد جعل الذكاء الاصطناعي محرّر مستندات Google أكثر سهولة وعزّز تجربة المستخدم. على سبيل المثال، يقوم تلقائيًا بإعداد مخططات هرمية للمستندات لتبسيط التنقل. وبالمثل، ساعد الذكاء الاصطناعي في التصحيح التلقائي للكلمات التي بها أخطاء إملائية أو تسليط الضوء على الأخطاء النحوية مع التصحيحات الموصى بها.

إذا انتقلت من بيئة المستندات، ستجد أن Gmail يدعم خاصية الإنشاء الذكي Smart Compose للتنبؤ بالجمل وإكمالها تلقائياً أثناء كتابة رسائلك الإلكترونية. وقد دعمت محادثة Google Chat شيئاً مماثلاً من خلال الردود الذكية، حيث تقدم الردود المناسبة على الرسائل الواردة. حتى خرائط جوجل استفادت من الذكاء الاصطناعي في التنقل الذكي للطريق.

لقد كان الذكاء الاصطناعي في صميم Google Workspace، ومن المقرر أن يرتقي الذكاء الاصطناعي Duet AI إلى المستوى التالي.

ما هو Duet AI في مستندات Google؟

لدى Duet AI خمس وحدات أساسية

تم الإعلان عن Duet AI في مؤتمر Google I/O 2023 كميزة "ساعدني في الكتابة"، وهي أحدث أداة ذكاء اصطناعي توليدية تم تطويرها من قِبل مختبرات Google Workspace Labs. مدعومًا بمزيج من اللغة التوليدية والصور، يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي هذا إنشاء نص أو صور بناءً على خصوصية مطالباتك .

إن Duet AI على مستوى المهمة، سواء كنت تتطلع إلى إنشاء رسوم بيانية أو مخططات أو إنشاء ملخصات أو مجموعات. ويمكنه أيضًا مشاركة الملاحظات والاقتراحات القيّمة لتحسين عمليتك الإبداعية.

إن تعدد استخداماته واسعة وممتدة لدرجة أن Google تطلق عليه اسم "متعاون قوي يعمل كمدرب وشريك في التفكير ومصدر للإلهام ومعزز للإنتاجية" وللحفاظ على هذه الصورة، فإنه يأتي مع الوحدات الخمس التالية:

ساعدني في الكتابة : سيساعد في إنشاء المحتوى من الصفر

: سيساعد في إنشاء المحتوى من الصفر ساعدني في التنظيم : لإنشاء جداول تنظيم وجداول تنظيمية مخصصة على جداول البيانات في جداول البيانات

: لإنشاء جداول تنظيم وجداول تنظيمية مخصصة على جداول البيانات في جداول البيانات ساعدني في التصور : ساعدني في التصور: إنشاء مرئيات أصلية ومقنعة للعروض التقديمية على الشرائح

: ساعدني في التصور: إنشاء مرئيات أصلية ومقنعة للعروض التقديمية على الشرائح ساعدني في التواصل : يساعدك في التواصل: يمكن أن يساعدك في إعداد مكالمات فيديو عالية الجودة عبر تطبيق Meet

: يساعدك في التواصل: يمكن أن يساعدك في إعداد مكالمات فيديو عالية الجودة عبر تطبيق Meet ساعدني في إنشاء تطبيق: لتطوير تطبيقات بدون تعليمات برمجية باستخدام AppSheet

نظرًا لأن عرض "ساعدني في الكتابة" يتماشى أكثر مع مستندات Google، فسنركز عليه بشكل أساسي. لذا، من الآن فصاعدًا، عندما نقول Duet AI، فإننا نتحدث بشكل أساسي عن ميزة "ساعدني في الكتابة" في Duet AI.

## مزايا Duet AI

النجاح الباهر للخاصية التوليدية أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وDall-E هي شهادة على مدى نجاح ابتكارات الذكاء الاصطناعي هذه في تحسين العمليات التجارية. إليك نظرة عامة على ما يمكن توقعه من ميزات Duet المدعومة بالذكاء الاصطناعي:

كأداة قوية للكتابة بالذكاء الاصطناعي، يمكن لـ Duet AI إنشاء محتوى عالي القيمة وذو مغزى يتوافق مع توقعات جمهورك مع الحفاظ على صوت علامتك التجارية ونبرة وأسلوب علامتك التجارية

يكون النص الذي تم إنشاؤه أصلياً وسياقياً وفريداً من نوعه. وتتمتع شركتك بالملكية المطلقة لهذه المواد الإبداعية، مما يجعل هذه الأصول ميزة تنافسية مميزة

تؤدي أتمتة عملية الكتابة إلى تحرير الموارد للتركيز على أنشطة أكثر تعقيداً أو إبداعاً. مثل هذه الاستراتيجية استخدام الموارد يزيد من إنتاجية القوى العاملة ويحسن من معنويات الموظفين

بصرف النظر عن إنشاء المحتوى، يمكن ل Duet AI أيضًا مراجعة النص الموجود أو تحديثه أو إضافة المزيد من القيمة إليه أو تحويل المحتوى من تنسيق إلى آخر. تساعد عملية إعادة توظيف المحتوى هذه الشركات على الالتزام بأهدافها التسويقية وبناء العلاقات وإشراك العملاء دون الحاجة إلى إنفاق الموارد

تعمل مواءمة القيمة للنص الذي تم إنشاؤه على تحسين نجاح العملاء، وتحسين الموارد وتقليل التكلفة، وتحسين أداء الأعمال والربحية

سيتيح التكامل السلس مع Google Workspace للمستخدمين التبديل بين المستندات إلى "المستندات" إلى "ميتس" إلى "سلايدس" إلى "جداول البيانات" وكل المنتجات أو الخدمات الأخرى دون فقدان البيانات أو التركيز

البدء باستخدام Duet AI في مستندات Google

على الرغم من أن Duet AI هو جزء من محرر مستندات Google، تحتاج الشركات إلى حساب Google Workspace لاستكشاف عمق واتساع نطاق الخدمات المقدمة. يُعرف Google Workspace سابقًا باسم G Suite، وهو عبارة عن مجموعة إنتاجية وتعاونية قائمة على السحابة تحتوي على أدوات مثل Gmail وDrive وDocs وSheets وSlides وغيرها.

| ملاحظة: يمكن للمستخدمين الذين لديهم حسابات شخصية على Google أيضًا تجربة إمكانات وميزات ومنتجات الذكاء الاصطناعي للشركة من خلال الاشتراك في مختبرات Google Workspace Labs |

الحسابات الشخصية مدرجة في القائمة البيضاء بشكل فردي

تتوفر مساحة عمل Google Workspace في خطط الاشتراك التالية (التكلفة المشار إليها هي للالتزامات السنوية):

مبتدئ الأعمال : 6 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 6 دولارات لكل مستخدم شهريًا الأعمال القياسية : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا شركة بلس : 18 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 18 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

اختر خطة لبدء استخدام Google Workspace. عند الدفع، لا تنسَ تضمين الوظيفة الإضافية Duet AI بسعر 30 دولارًا لكل مستخدم للوصول إلى مساعد الذكاء الاصطناعي.

| ملاحظة: إذا كنت لا ترغب في الالتزام بالإصدار المدفوع للمؤسسات، ففكر في الاشتراك في الإصدار التجريبي المجاني لمدة 14 يومًا أولاً. |

بمجرد الشراء، اشترك لاختبار تجارب الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة على Google Workspace.

تهانينا، لقد أصبحت جاهزًا لاستخدام Duet AI!

## كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مستندات Google لكتابة أو إعادة كتابة النص

الآن بعد أن أصبح لديك مساعد الكتابة ممكّن، إليك دليلك حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مستندات Google:

افتح ملف مستند جوجل جديد

سترى أيقونة العصا السحرية مع رسالة "ساعدني في الكتابة" تطفو على الحافة العلوية اليسرى من الورقة الفارغة

انقر فوق هذه الأيقونة لفتح مربع حوار حيث تحتاج إلى إدخال المطالبة الخاصة بك

أدخل المطالبة وانقر على زر "إنشاء

في غضون ثوانٍ قليلة، سينشئ Duet AI نصًا بناءً على مطالبتك

إذا كنت راضيًا عن الإخراج، اختر "إدراج"، وسيتم استيراد هذا المحتوى إلى ملف مستند Google الخاص بك

إذا لم تكن راضيًا عن الإجابة، فاختر "إعادة المحاولة" ضمن خيار "تنقيح" لإنشاء مسودة أو نسخة أخرى

إذا كنت ترغب في تعديل أو تعديل النص الذي تم إنشاؤه، فحدد خيارات أخرى تحت خيار "تنقيح" اضبط النغمة، أو لخص، أو لخص، أو لخص، أو فصّل، أو اختصر المحتوى الذي تم إنشاؤه. يمكنك حتى تحديث المطالبة أو إضافة سياق من خلال التنقيح المخصص

مساعدتي في الكتابة في مستندات جوجل

الخطوات المذكورة أعلاه هي لإنشاء المحتوى من الصفر. إذا كنت ترغب في إعادة كتابة أو تحرير محتوى موجود، فإليك كيفية القيام بذلك:

افتح ملف مستند Google Doc الموجود أو انسخ والصق المحتوى الخاص بك في ملف جديد

حدد الجمل أو الفقرات التي ترغب في تحريرها

انقر بزر الفأرة الأيمن ومرر مؤشر الماوس الأيمن على خيار "تنقيح النص المحدد". حدد التعديل الذي ترغب في إجرائه، وهو التفصيل والتلخيص وما إلى ذلك.

اتبع الخطوات المذكورة أعلاه لاستخدام وظيفة "ساعدني في الكتابة" على Gmail لملء مسودة بريدك الإلكتروني تلقائيًا.

مساعدتي في الكتابة على البريد الإلكتروني أيضاً

حالات استخدام أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي الثنائية

تجمع أداة "ساعدني في الكتابة" من Duet AI بين السرعة والتنوع والدقة. هذا المزيج يجعلها حلاً قابلاً للتطوير بدرجة كبيرة لإنشاء المحتوى المكتوب وتحريره وتنقيحه وتجديده عبر الأقسام والمؤسسات.

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في إطلاق أدوات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإليك بعض حالات الاستخدام لإلهامك:

التسويق والمبيعات

التسويق والمبيعات هما أشهر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وعلى نفس المنوال، يمكنك استخدام Duet AI في:

إنشاء المحتوى و كتابة النصوص : صياغة النصوص التسويقية ومنشورات المدونات وتعليقات وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات وغيرها من الضمانات التسويقية على نطاق واسع

كتابة النصوص : صياغة النصوص التسويقية ومنشورات المدونات وتعليقات وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات وغيرها من الضمانات التسويقية على نطاق واسع تحسين المحتوى وإعادة توجيهه: تحسين النص الحالي لمحركات البحث لتحسين الترتيب. تحديث المدونات عالية الأداء وتحويل المحتوى من شكل إلى آخر (على سبيل المثال، دراسة حالة إلى رسم بياني)

دعم العملاء

يمكن أن يساعدك Duet AI في محرّر مستندات Google في أنشطة دعم العملاء التالية:

تجميع القاعدة المعرفية : إعداد مكتبة من الموارد المفيدة والأسئلة الشائعة لمعالجة مخاوف العملاء وتمكين الخدمة الذاتية

: إعداد مكتبة من الموارد المفيدة والأسئلة الشائعة لمعالجة مخاوف العملاء وتمكين الخدمة الذاتية إعداد مسودات الردود عبر البريد الإلكتروني: إعداد مسودات ردود البريد الإلكتروني على استفسارات العملاء وبطاقات الدعم

القانونية والمالية

باستخدام Duet AI، يمكن للصناعات أو العمليات شديدة التنظيم الحفاظ على الامتثال بالطرق التالية:

تقارير الأعمال والعقود : إنشاء تقارير أو عقود أو اتفاقيات مفصّلة - كليًا أو جزئيًا - مع تسليط الضوء على المعلومات الأساسية المتعلقة بالامتثال والأمن وما إلى ذلك.

: إنشاء تقارير أو عقود أو اتفاقيات مفصّلة - كليًا أو جزئيًا - مع تسليط الضوء على المعلومات الأساسية المتعلقة بالامتثال والأمن وما إلى ذلك. فواتير دقيقة: الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مستندات Google لسحب البيانات من جداول البيانات وأتمتة الفواتير لزيادة السرعة والكفاءة والدقة

تطوير المنتجات

يمكن لمطوري المنتجات استخدام مزيج من Duet AI وGoogle Docs للاستخدامات التالية:

العصف الذهني والتفكير : نظرًا لأن مستندات Google Docs عبارة عن برنامج تعاوني تحرير المستندات يمكنك جمع الفرق معًا لتبادل الأفكار أو مشاركة الاقتراحات واستخدام الأفكار الجماعية كمطالبات لتغذية Duet AI

: نظرًا لأن مستندات Google Docs عبارة عن برنامج تعاوني تحرير المستندات يمكنك جمع الفرق معًا لتبادل الأفكار أو مشاركة الاقتراحات واستخدام الأفكار الجماعية كمطالبات لتغذية Duet AI التوثيق: تغذية مواصفات المنتج وغيرها من المعلومات في مطالبات Duet AI لإنشاء أدلة المستخدم وإعلانات تحديث الميزات وأدلة المنتج وغيرها من المستندات المماثلة

البحث والتطوير

سواء كنت تجري بحثًا في السوق أو تعمل على تطوير منتج جديد، يمكن أن يكون Duet AI مفيدًا، كما هو موضح أدناه:

الكتابة التقنية : إعداد وثائق فنية شاملة للمنتجات والعمليات وسلاسل القيمة والاتجاهات والأنماط الجديدة وغيرها

ملخصات مختصرة: تلخيص نتائج البحث في الحد الأدنى من المقتطفات والنتائج الرئيسية للمناقشات الخارجية أو الداخلية

## نصائح وحيل لتعزيز العمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي الثنائي من Google

مع حالات الاستخدام المذكورة أعلاه لأداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي في مستندات Google، قد تكون متحمسًا لاختبار مهاراتها المختلفة، بدءًا من تدوين الملاحظات إلى إنشاء الملخصات. قبل أن تتوجه في هذه الرحلة، لدينا بعض النصائح والحيل التي يمكن أن تساعدك في الحصول على المزيد:

بدلاً من إدخال الكلمات المفتاحية أو العبارات المعلقة فقط، قم بصياغة مطالباتك لتقرأها بلغة طبيعية - كما لو كنت تتفاعل مع شخص ما

قدم سياق Duet AI حول ما ترغب في تحقيقه من المهمة. ستُمكِّنه هذه الخلفية من مساعدتك بشكل أفضل بمخرجات محتوى أكثر قيمة

قم بتضمين صوت علامتك التجارية ونبرة صوتك وأسلوبك أثناء مشاركة المطالبات مع Duet AI. احرص أيضًا على تضمين مستوى خبرة الكاتب والجمهور المستهدف لزيادة المشاركة

إذا كنت تتطلع إلى إنشاء تفاصيل خاصة بالمنتج أو الخدمة، مثل دليل إرشادي أو دليل مستخدم، وما إلى ذلك، فقم بمشاركة جميع المعلومات ذات الصلة للحصول على استجابة أكثر ملاءمة

قسِّم طلباتك إلى أجزاء أصغر ومنفصلة للاستفسارات المعقدة والمتعددة الطبقات. يتيح ذلك لدويتو للذكاء الاصطناعي التركيز على شيء واحد في كل مرة وتقديم حلول أكثر شمولاً

تجنَّب استخدام لغة غامضة أو غير واضحة. ستحصل المطالبات ذات التعليمات الواضحة والدقيقة على استجابة أفضل

قيود الذكاء الاصطناعي الثنائي

يُظهر Duet AI إمكانات هائلة في فتح مستوى جديد من إنتاجية الأعمال. ومع ذلك، فإن هذه الرحلة لن تكون سهلة على الإطلاق بسبب العوائق التالية:

قامت Google بتسعير Duet AI بسعر 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا، وهو ما يضعه على قدم المساواة مع منافسه المباشر Microsoft Copilot. إن نموذج التسعير القوي هذا يجعله غير متاح للشركات الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من أن الشركة قد أشارت إلى تعديلات مستقبلية في الأسعار

حتى بالنسبة للمؤسسات والشركات ذات الجيوب العميقة، قد لا يكون Duet AI صفقة رابحة لأنه لا يؤدي حاليًا سوى إنشاء المحتوى الأساسي مع وظائف تحرير محدودة

وباعتبارها تقنية جديدة إلى حد ما، فإن مجموعة أدوات Duet AI بالكامل لا تزال قيد التطوير، مع حوالي عام من التدريب في العالم الحقيقي. توقّع أن ترتكب أخطاء وتظل غير موثوقة حتى تستقر التكنولوجيا

لا يتمتع Duet AI حاليًا بالقدرة على التعامل مع الظروف النادرة أو غير العادية أو الاستثنائية (الحالات الاستثنائية)، مما قد يتسبب في إساءة تفسير السياق، وتوليد مخرجات غير مناسبة، ونشر الثقة المفرطة في النموذج

الذكاء الاصطناعي الثنائي عرضة للهلوسة النموذجية الناجمة عن الافتقار إلى الأساس والواقعية مثل أي تقنية ذكاء اصطناعي أخرى. مثل هذه الأخطاء يمكن أن تتحول بسرعة إلى أخطاء مكلفة في تطبيقات الأعمال

على الرغم من مظهره الواعد، فإن هذا الأداء الباهت هو السبب في أن المستخدمين يبحثون عن بدائل لمحرّر مستندات جوجل الذكاء الاصطناعي. ففي نهاية المطاف، لا أحد يريد أن يدفع مقابل محتوى نمطي غير مبتكر ومبتذل مع إمكانيات محدودة لتحرير المحتوى.

بدائل لمحرر مستندات Google "ساعدني في الكتابة" Duet AI

يحتوي برنامج Duet AI "ساعدني في الكتابة" على بعض الميزات الجيدة ولكن يمكن أن يكون أفضل. لحسن الحظ ClickUp AI هنا لالتقاط الركود.

ClickUp AI يؤدي مجموعة متنوعة من الوظائف

فيما يلي نظرة عامة سريعة على ما يقدمه ClickUp AI:

مُنشئ المحتوى: أنشئ مجموعة متنوعة من أصول المحتوى، بدءًا من منشورات المدونة إلى سطور مواضيع البريد الإلكتروني الجديرة بالنقر والمزيد! تحكم في متغيرات المحتوى مثل صوت العلامة التجارية، وسهولة القراءة، والأسلوب، وما إلى ذلك لزيادة التفاعل إلى أقصى حد

استخدام ClickUp AI لإنشاء محتوى هادف

تحرير المحتوى وتنسيقه: ClickUp AI هو مؤلف الإعلانات الخاص بك لبث حياة جديدة في أصول المحتوى الخاص بك لصقل النص الحالي حتى تحصل على أفضل نسخة من مسودتك. قم بتنسيق المحتوى لجعله أكثر قابلية للقراءة والمسح الضوئي والعلامة التجارية

_يمكن لـ _ClickUp AI تحديث نغمة المحتوى الجديد والحالي

ملخص: إنشاء ملخصات لملاحظات الاجتماعات، وتحديثات المهام، وسلاسل التعليقات، وتقارير البحث والتطوير، وغير ذلك الكثير. تستغرق هذه الملخصات أقل من بضع ثوانٍ ويمكن دمجها في مستندات ClickUp بنقرة واحدة فقط

إنشاء ملخصات من المستندات وسلاسل المحادثات والمزيد

عناصر الإجراءات: تحويل الملاحظات الجارية والملخصات والوثائق الأخرى إلى عناصر عمل هرمية. وتساعد قائمة المهام والمهام الفرعية هذه، التي يتم تقديمها كقوائم مهام وقوائم تدقيق تفاعلية، على قياس التقدم المحرز وتصوره

تحويل الخطط إلى إجراءات باستخدام ClickUp AI

العمل التعاوني: سواء كنت تعمل مع فريق أو بشكل فردي بالشراكة مع ClickUp AI نفسه، فإن الكتابة باستخدام ClickUp AI تجعل العصف الذهني والعمل التعاوني أسهل وأكثر إبداعًا

كل مهمة تعاونية مع ClickUp AI

هنا يتفوق ClickUp AI على الذكاء الاصطناعي من Google Duet AI:

لديه قدرات أكثر شمولاً في توليد المحتوى للارتقاء بكتابتك

أسعاره تنافسية، مما يجعله في متناول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات على حد سواء

يمكنك الوصول إلى أدوات ذكاء اصطناعي مُعدَّة مُسبقًا ومُهيَّأة مسبقًا لقطاعات وأقسام محددة

تأتي في تطبيق سهل الاستخدام على الهاتف المحمول يجعل العمل أثناء التنقل أسهل

والأهم من ذلك أن ClickUp AI يتكامل مع منصة ClickUp ووحداتها الأساسية مثل ClickUp Docs لترجمة أي محتوى إلى مهام قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى تبديل المنصات! استعد، واستعد، واكتب مع ClickUp AI .