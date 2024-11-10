كيفية كتابة حالات اختبار فعالة

في الخدمات المالية، يُطلق عليه "عملية التحقق من الصانع" وفي إدارة المخاطر، يُعرف هذا المبدأ باسم "مبدأ العيون الأربعة" وفي إدارة الأسلحة النووية الأمريكية، يُطلق عليه "مفهوم الشخصين"

من حيث الجوهر، تقوم جميعها بنفس الشيء: تتضمن هذه العمليات مستوى إضافي من التقييم أو التأكيد أو التفويض أو الموافقة لضمان دقة المخرجات أو جودتها أو ملاءمتها.

في تطوير البرمجيات، يسمى هذا الاختبار أو ضمان الجودة. ببساطة، يقوم اختبار البرمجيات بتقييم التعليمات البرمجية للتأكد من أنها تعمل كما هو متوقع. لأداء هذا النشاط بفعالية، تستخدم فرق الجودة أداة قوية تسمى حالة الاختبار.

في منشور المدونة هذا، نستكشف ماهية هذه الأداة، وسبب الحاجة إليها، ومتى يتم استخدامها، والأهم من ذلك، كيفية كتابة حالات الاختبار.

ما هي حالة الاختبار؟

حالة الاختبار هي مجموعة من الإجراءات والشروط وبيانات الإدخال المستخدمة لتقييم جودة تطبيق برمجي.

لنفترض أنك أنشأت نموذجًا لالتقاط اسم المستخدم ومعرف البريد الإلكتروني الخاص به للاشتراك في رسالة إخبارية. ستحدد حالة الاختبار الخاصة به ما يلي:

الإجراءات [سواء التي تواجه المستخدم أو الداخلية]: كل ما يتوقع من المستخدم أو البرنامج القيام به لإكمال سير العمل في البرنامج الذي يتم إنشاؤه.

يقوم المستخدم بإدخال اسم

يقوم المستخدم بإدخال عنوان بريد إلكتروني

ينقر المستخدم على "إرسال

يتم إرسال رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني إلى المستخدم

البيانات المحفوظة في قاعدة البيانات المقابلة

البيانات المضافة إلى قائمة البريد الإلكتروني للنشرة الإخبارية المعنية

الشروط: المتطلبات التي من المتوقع أن يستوفيها المستخدم أو النظام أثناء تنفيذ إجراءاته.

احفظ إذا تم قبول التحقق من صحة حقل الاسم، وإلا قم بإظهار رسالة خطأ

احفظ إذا تم قبول التحقق من صحة حقل عنوان البريد الإلكتروني، وإلا قم بإظهار رسالة خطأ

الإضافة إلى قائمة الرسائل الإخبارية فقط إذا كان المستخدم قد أكد عنوان بريده الإلكتروني

إذا كان المستخدم موجود بالفعل، قم بإظهار رسالة الخطأ المقابلة

بيانات الإدخال: عينات من المدخلات المقبولة للميزة. عادةً ما تقوم فرق ضمان الجودة [QA] بإنشاء بيانات اختبار يمكنها اختبار النتائج الإيجابية والسلبية.

على سبيل المثال، إذا كان الشرط الخاص بالتحقق من صحة حقل الاسم هو "يمكن أن يحتوي فقط على أحرف من الحروف الأبجدية ومسافة"، فإن بيانات الاختبار ستكون

جين دو، والتي تستوفي المعايير

Ad@m Sand!er، والتي لا تستوفي المعايير

دور حالات الاختبار في هندسة البرمجيات

طريقة حالة الاختبار هي نهج شامل ومنهجي وقابل للتكرار لاختبار البرمجيات. وفي حين أن الغرض الأساسي منها هو ضمان جودة التطبيق، إلا أنها تضيف مستويات متعددة من المتانة والموثوقية إلى عملية هندسة البرمجيات نفسها.

✅ تحديد العيوب: تساعد حالات الاختبار في تحديد العيوب في البرمجيات. فهي تمسك بزمام الأمور حول ما إذا كان التطبيق آمنًا للانتقال إلى مرحلة الإنتاج.

✅ التحقق من صحة المتطلبات: تضمن حالات الاختبار أن ما قمت ببنائه هو ما كنت تنوي القيام به طوال الوقت. وهذا مهم بشكل خاص إذا كنت مؤسسة خدمية تبني برمجيات لأصحاب المصلحة الخارجيين الذين لديهم متطلبات محددة.

✅ تخفيف المخاطر: تقوم حالات الاختبار بتقييم الميزة من حيث الأمان والأداء والمخاطر المالية. يتضمن محلل الجودة أيضًا شروطًا تتعلق بالامتثال التنظيمي ومعايير الصناعة وما إلى ذلك للتأكد من تغطية جميع القواعد الخاصة بك.

✅ موازنة الصورة الكبيرة: قد تعمل الميزة الجديدة بشكل جيد بمعزل عن غيرها. ولكن عند دمجها في بقية البرنامج، قد تتعطل أو تتسبب في تعطل بعض الميزات الأخرى. تضمن حالات الاختبار اكتشاف ذلك قبل أن يؤثر على تجربة المستخدم في الإنتاج.

هل يمكن لحالة اختبار واحدة القيام بكل ما سبق؟ ليس تماماً. اعتمادًا على الميزة والبرامج والأنظمة والاحتياجات والأهداف التنظيمية، هناك عدة أنواع من حالات الاختبار التي تكتبها فرق ضمان الجودة.

أنواع حالات الاختبار

هناك حالة اختبار لكل نوع اختبار البرمجيات . فيما يلي بعض من أكثرها استخدامًا.

حالة اختبار الأداء الوظيفي: تقوم حالة الاختبار الأساسية والتأسيسية هذه بتقييم ما إذا كان البرنامج يعمل على النحو المنشود. وكحد أدنى، يقوم كل ضمان جودة بكتابة هذه الحالة.

حالات اختبار الوحدة: يقوم اختبار الوحدة بتقييم جزء من الميزة أو وحدة واحدة. على سبيل المثال، قد يكتب مسؤول ضمان الجودة اختبارات الوحدة للتحقق من أن حقل عنوان البريد الإلكتروني يفي بشروط مختلفة.

حالات اختبار الأمان: يقوم هذا الاختبار بتقييم ما إذا كانت الميزة تفي بمعايير الأمان للانتقال إلى الإنتاج. عادةً ما يتضمن ذلك اختبارات التفويض، والمصادقة، والامتثال لمعايير OWASP، وما إلى ذلك.

حالات اختبار الأداء: هذا يتحقق من أن الميزة الجديدة تلبي متطلبات السرعة والموثوقية وقابلية التوسع واستخدام الموارد.

حالات اختبار الانحدار: يضمن اختبار الانحدار أن الميزة الجديدة التي طورتها لا تؤثر على أي من الميزات الموجودة في المنتج.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا تشغيل حالات اختبار محددة. على سبيل المثال، قد تتضمن المؤسسات التي تعتمد على التصميم حالات اختبار واجهة المستخدم [UI]. المنتجات التي تؤدي جزءًا من سير عمل أكبر قد تكتب العديد من حالات اختبار التكامل. قد يقوم آخرون بإنشاء حالات اختبار قابلية استخدام محددة حول الاستدلال وإمكانية الوصول والتضمين وما إلى ذلك.

بصفتك مالك المنتج، عليك أن تقرر ما يحتاج برنامجك إلى القيام به وإنشاء حالات اختبار تنطبق على ذلك. يجب أن تغطي كل سيناريو مهم بالنسبة لك.

هل هذا يعني أن حالة الاختبار هي مجرد سيناريو اختبار؟ لا على الإطلاق.

حالة الاختبار مقابل سيناريو الاختبار

حالة الاختبار هي سجل شامل لكيفية تصرف الميزة الجديدة الخاصة بك [وكيفية اختبارها]. سيناريو الاختبار هو وصف عالي المستوى للإجراءات التي يمكن أن تحدث [وبالتالي يمكن اختبارها].

بتوسيع المثال السابق، سيكون سيناريو الاختبار هو "اختبار الاشتراك في النشرة الإخبارية" ومع ذلك، فإن حالات الاختبار ستكون:

اختبار حقل الاسم مع اسم مقبول

اختبار حقل الاسم بحروف خاصة

حقل اسم الاختبار لأسماء المشاهير

حقل اسم الاختبار مع أرقام

اختبار حقل اسم حقل الاسم للعنصر النائب أو الأسماء الوهمية مثل جون دو

حالة اختبار سيناريو الاختبار التعريف توثيق شامل لكيفية اختبار الميزة مخطط موجز لكيفية عمل الميزة من منظور المستخدم النهائي المستوى إجراءات منخفضة المستوى مع مسؤولية دقيقة إجراءات عالية المستوى مع مسؤولية الصورة الكبيرة التركيز كيفية الاختبار [سجل مفصل للوظائف المقصودة ] ماذا يجب اختباره [سجل موجز للنتائج المقصودة ] المصدر مشتق من سيناريوهات الاختبار مشتق من قصص المستخدمين وحالات استخدام الأعمال المنهجية [نهج [النظر في دقة أعلى من الاحتمالات واختبارها بدقة [محاكاة سيناريوهات الحياة الواقعية والاختبار وفقًا لذلك \

الاختلافات بين حالة الاختبار وسيناريو الاختبار

الآن بعد أن عرفنا الاختلافات، دعنا نحول تركيزنا مرة أخرى إلى حالة الاختبار ونقوم بالتكبير.

مكونات حالة الاختبار

للتلخيص، حالة الاختبار هي توثيق مفصل لكل ما يجب اختباره للتأكد من أن البرنامج يعمل على النحو المنشود. وهذا يجعلها شاملة ومفصلة ومتعددة الأوجه، وتتضمن مكونات متعددة.

بعض المكونات الهامة لحالة الاختبار هي:

معرف حالة الاختبار: كل حالة اختبار لها رقم. قد يبدو هذا بسيطًا، ولكن لاختبار تطبيق ما بدقة، ستجري اختبارات مختلفة تبدو متشابهة. يساعد معرف حالة الاختبار على التمييز بينها.

الوصف: وصف ما تقوم باختباره. في المثال أعلاه، قد يكون هذا هو "إضافة عملاء محتملين حقيقيين مهتمين إلى قاعدة بيانات الرسائل الإخبارية."

الشروط: جميع المتطلبات الأساسية التي يجب استيفاؤها لاستخدام هذه الميزة. على سبيل المثال، ناقشنا التحقق من صحة كل حقل أعلاه. بالإضافة إلى ذلك، قد تتضمن الشروط الأخرى ما يلي:

يجب ألا يكون المستخدم قد اشترك بالفعل في النشرة الإخبارية

يجب ألا يكون المستخدم قد ألغى اشتراكه في النشرة الإخبارية

الخطوات: الخطوات التي يجب على المستخدم أو النظام اتباعها لإكمال التقييم ووضع علامة نجاحه.

يقوم المستخدم بإدخال اسم صحيح

يقوم المستخدم بإدخال معرف بريد إلكتروني صحيح

يقوم المستخدم بتحديد خانة الخصوصية

ينقر المستخدم على زر الإرسال

النتائج المتوقعة: قائمة بما يتعين على النظام القيام به بعد ذلك.

إذا كان اسم المستخدم غير صالح، اعرض رسالة خطأ

إذا كان معرف البريد الإلكتروني غير صالح، اعرض رسالة خطأ

إذا كان اسم المستخدم ومعرف البريد الإلكتروني صالحين، فاحفظ في قاعدة البيانات المعنية

بمجرد الحفظ في قاعدة البيانات، أرسل رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني إلى المستخدم

النتائج الفعلية: هذه هي ملاحظات المختبر بعد تشغيل حالة الاختبار. هذا ما سيتم إرساله إلى المطور في حالة عدم عمل شيء ما بشكل صحيح.

تم اختبار حقل الاسم مع كاتي P3rry وتم قبوله كمدخل صالح [على الرغم من احتوائه على رقم]

بهذا تكون جاهزًا لكتابة حالات اختبار فعالة. إليك الطريقة

كيفية كتابة حالات اختبار فعالة مع أمثلة

تتطلب كتابة حالة اختبار جيدة كلاً من منطق العمل والفطنة التقنية. تحتاج إلى فهمها من وجهة نظر المستخدم في العالم الحقيقي وكذلك من المنظور التكنولوجي في العالم الرقمي. فيما يلي إطار عمل قوي يساعدك على البدء في هذه الرحلة.

1. تحديد سيناريوهات الاختبار

قبل أن تكتب حالات الاختبار، افهم السيناريوهات الواقعية التي سيتم استخدام الميزة فيها. اقرأ قصة المستخدم، أو ادرس مستند المتطلبات، أو حتى ناقش المواصفات مع المطور.

على سبيل المثال، ستكون سيناريوهات الاختبار في المثال السابق: يشترك المستخدم بنجاح في النشرة الإخبارية.

في هذه الخطوة، من المهم أن تسأل ما إذا كانت وثيقة المتطلبات تصف المستخدم بأي طريقة محددة.

على سبيل المثال، إذا كنت تنشئ وظيفة نشرة إخبارية للعملاء الذين يدفعون فقط، فسيكون لديك سيناريو قد يحاول فيه المستخدمون الذين لا يدفعون الاشتراك.

لذا، ابحث في المتطلبات والمواصفات وقصص المستخدمين بدقة.

2. حدد أهداف حالة الاختبار

في هذه المرحلة، حدد ما تتطلع إلى تحقيقه من خلال إجراء اختباراتك. على سبيل المثال، إذا كنت تختبر فقط ما إذا كانت الميزة تعمل كما هو مخطط لها، فستكتب حالات اختبار وظيفية.

ومع ذلك، إذا كنت تحتاج أيضًا إلى أن تكون آمنة وفعالة في الأداء، فستكتب حالات الاختبار المقابلة أيضًا. سيساعد هذا في تبسيط الاختبار الرشيق عملية وتقديم النتائج إلى فريق التطوير.

3. كتابة خطوات واضحة وموجزة

هذه المرحلة أكثر من مجرد تحديد سير العمل. إنها كل ما يحتاج ضمان الجودة إلى القيام به لضمان عمل الميزة كما هو متوقع.

اجعلها شاملة: ادخل في أكبر قدر ممكن من التفاصيل. قم بتضمين ما يجب أن يحدث بناءً على إجراء المستخدم/النظام. على سبيل المثال، يمكنك كتابة

أدخل الاسم في حقل الاسم

إذا كان الاسم يحتوي على رقم، اعرض رسالة خطأ، "الرجاء إدخال اسم يحتوي على أحرف ومسافة فقط"

إذا كان الاسم يحتوي على أحرف خاصة، قم بإظهار رسالة خطأ، "الرجاء إدخال اسم يحتوي على أحرف ومسافة فقط"

إذا كان الاسم عنصراً نائباً، اعرض رسالة خطأ "الرجاء إدخال اسم صحيح"

إذا تم التحقق من صحة الاسم، اسمح للمستخدم بالإرسال

اجعلها قابلة لإعادة الاستخدام: معظم الميزات لها تداخلات مع ميزات أخرى في الماضي. على سبيل المثال، قد تكون الحقول الخاصة باشتراكات الرسائل الإخبارية مشابهة لتلك الخاصة بإنشاء حسابات مستخدمين جدد. أعد استخدامها قدر الإمكان للحفاظ على الاتساق والكفاءة.

في الواقع، يمكنك أيضًا إنشاء حقول قابلة لإعادة الاستخدام قوالب مستندات متطلبات المنتج والتي يسهل من خلالها استخراج سيناريوهات الاختبار وحالات الاختبار.

ارسم العملية: بالنسبة للميزات المعقدة، قد تجد صعوبة في توثيق جميع حالات الاختبار بطريقة خطية. في مثل هذه الحالات، جرب المخطط الانسيابي.

كيفية صنع القهوة كمخطط انسيابي باستخدام ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards توفر لوحة فارغة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لتصور سير عمل الميزة الخاصة بك. لا تشعر بالضغط للقيام بذلك بمفردك. قم بإنشاء المخططات الانسيابية الخاصة بك وشاركها مع جميع أصحاب المصلحة - محللي الأعمال والمطورين ومديري الاختبارات، وما إلى ذلك - واحصل على موافقتهم قبل البدء!

حدد السياق: بينما يحدد سيناريو الاختبار سياق العمل، تحتاج إلى تحديد إعداد الاختبار بوضوح. قم بتضمين إصدار البرنامج، ونظام التشغيل/المتصفح، والأجهزة، وتنسيقات التاريخ/الوقت، والمنطقة الزمنية، إلخ. اربط أيضًا أي مستندات وموارد قد تكون مفيدة أثناء تنفيذ الاختبار.

4. حدد النتائج المتوقعة

هذا هو الجواب على ماذا يحدث إذا! ماذا يحدث إذا تم التحقق من صحة حقل الاسم؟ ماذا يحدث إذا كان حقل الاسم _لم يتم التحقق من صحته؟

ماذا لو كان المستخدم مشتركًا بالفعل؟ هل يجب رفض اشتراكه أم إعادة الاشتراك؟

ماذا لو لم يكن المستخدم عميلاً يدفع - هل يجب أن تطلب منه الدفع الآن؟

ماذا لو كان المستخدم قد ألغى اشتراكه من قبل؟ هل يجب عليك التحقق مرة أخرى قبل إعادة الاشتراك؟

بهذه الطريقة، حدد النتائج المتوقعة لكل الاحتمالات. كلما كانت ميزتك أكثر تعقيداً، كلما كانت قائمتك أطول.

5. تضمين شروط مسبقة وشروط لاحقة

الآن، لا توجد ميزة هي جزيرة منعزلة. في تطوير البرمجيات، ترتبط كل ميزة بشيء آخر، مما يعني أن الاختبار يحتوي على عدد من الشروط المسبقة والشروط اللاحقة.

أمثلة على الشروط المسبقة

يجب أن يكون عميلاً يدفع

يحتاج إلى تقديم اسم وعنوان بريد إلكتروني صالحين

يجب أن يقبل الشروط والأحكام

يجب أن يستخدم أحدث إصدار من كروم

يجب تسجيل الدخول من الهاتف المحمول

أمثلة على الشروط

يحتاج إلى إضافته إلى قاعدة البيانات

يحتاج إلى قبول الاشتراك في البريد الإلكتروني للتأكيد

يحتاج إلى إضافته إلى قائمة الرسائل الإخبارية في CRM

إذا كنت من قادة المنتجات الذين يتطلعون إلى إجراء اختبار، فإليك بعض أدوات بدون كود لمديري المنتجات .

تلك كانت الأساسيات، دعنا ننتقل إلى بعض التفاصيل الدقيقة.

## أفضل الممارسات لكتابة حالات الاختبار

دعنا نواجه الأمر: كتابة حالات الاختبار هي فن. ستكشف حالة الاختبار الجيدة عن الأخطاء والعيوب التي لم يتم تصورها في المتطلبات. على سبيل المثال، ماذا لو كان حقل الاسم يحتوي على خانتين؟ أو ماذا لو كان اسم عائلة المستخدم يحتوي على واصلة؟

للتأكد من أن حالات الاختبار الخاصة بك موجهة نحو تقديم برمجيات عالية الجودة، ضع في اعتبارك أفضل الممارسات التالية.

🧠 فكر مثل المستخدم

قبل كتابة حالات الاختبار الخاصة بك، فكر من منظور المستخدم. كن نقديًا ودقيقًا. في المثال الذي ناقشناه حتى الآن، يمكنك أن تسأل

ماذا يعني "الاسم"؟ الاسم الأول؟ الاسم الأخير؟ أم كلاهما؟

اسم من هذا الحقل؟ هل يجب أن يقول نص اسم الحقل "اسمك" بدلاً من "اسمك"؟

هل يجب أن يكون هناك نص عنصر نائب لتوجيه القارئ؟

إذا قام المستخدم بإدخال اسم غير صالح، هل يجب أن تحدد رسالة الخطأ ما هو الخطأ؟

ضع نفسك مكان المستخدم. استكشف الاحتمالات المختلفة وحتى الحالات القصوى. قد لا تنشئ حالات اختبار لجميع الحالات، لكن استكشافها يساعد في تعزيز الميزة.

🎯 ركز على شيء واحد في كل مرة

لا تكتب حالة اختبار وظيفية هي أيضًا حالة اختبار قابلية الاستخدام وحالة اختبار قاعدة البيانات. افعل شيئًا واحدًا في كل مرة. بهذه الطريقة، عندما تكون نتيجة الاختبار ناجحة/فاشلة، تعرف بالضبط ما الذي نجح أو ما الخطأ الذي حدث.

سيؤدي تضمين الكثير من المتغيرات في اختبار واحد إلى تعقيد المشكلات عند فشل الاختبار.

👫 لا تفعل ذلك بمفردك

تحدد حالات الاختبار جودة البرمجيات. على الرغم من أنها هي المدقق في عملية الصانع-المُدقق، إلا أنها تحتاج إلى طبقة أخرى من المراجعة من شخصين. لذا، بمجرد كتابة حالات الاختبار، اطلب مراجعة الأقران.

اطلب من أحد الزملاء مراجعة ما كتبته. شجعهم على العثور على الأخطاء وإعطاء ملاحظات نقدية. من المفيد أيضًا القيام بذلك بالتعاون مع محللي الأعمال والمطورين للحصول على فهم أوضح لنواياهم.

♻️ إنشاء قوالب قابلة لإعادة الاستخدام

من بين جميع أفضل الممارسات في كتابة حالات الاختبار، فإن أكثرها قيمة هو إنشاء قوالب. وسواء كنت تختبر ميزات متشابهة أو مختلفة تمامًا، فإن القالب يوفر هيكلًا لأفكارك. قم بتضمين المكونات الرئيسية، أو آلية ترقيم آلية، أو إطار عمل لتقديم جميع نتائج الاختبار.

قالب حالة اختبار ClickUp

قالب حالة اختبار ClickUp هو مثال بسيط ولكنه قوي على كيفية تحسين الكفاءة والرؤية بشكل كبير باستخدام إطار عمل قابل للتكرار. هذا القالب على مستوى المبتدئين قابل للتخصيص، مما يتيح لفرقك إنجاز المزيد من المهام بشكل أسرع. ما هو أكثر من ذلك؟ يمكنك أيضًا استخدام هذا القالب لتحديد المرشحين للتشغيل الآلي ومضاعفة جهود ضمان الجودة لديك.

🛠️ استخدم الأدوات المناسبة

في فريق تطوير البرمجيات، يمكن أن تكون كتابة حالات اختبار شاملة للميزات المعقدة مهمة مستهلكة للوقت. ناهيك عن توثيقها وتنظيمها لسهولة الوصول إليها.

للقيام بذلك، اختر الأداة المناسبة.

أدوات وموارد لإدارة حالات الاختبار

تمكّنك الإدارة الجيدة لحالات الاختبار من إنشاء وتنظيم وتنفيذ وتسجيل ومراقبة ما تقوم باختباره. فهي تساعد فرق الاختبار على ضمان الدقة دون فقدان الكفاءة. تساعد فرق التطوير على رؤية الأخطاء بوضوح.

في حين أن الفوائد لا حصر لها، إلا أن التحديات كذلك. القاعدة الأساسية لعدد حالات الاختبار لكل ميزة هي "بقدر الحاجة" اعتمادًا على الميزة الخاصة بك، يمكن أن تكون حالتين - أي واحدة إيجابية وأخرى سلبية. ويمكن أن تكون ثلاثة، إذا كانت حالة الاختبار مشروطة. أو يمكن أن تكون متعددة.

لإدارة ذلك، تحتاج إلى أداة قوية. بعض من أفضل أدوات اختبار ضمان الجودة الحديثة هي

TestRail ### TestRail

TestRail عبارة عن منصة إدارة اختبار لتوثيق وتتبع خطط الاختبار. يتضمن ميزات التتبع والتغطية وأتمتة الاختبار والتحليلات. وهي تتكامل أصلاً مع عدد من أدوات تطوير البرمجيات وتوفر واجهة برمجة تطبيقات شاملة.

BrowserStack

BrowserStack هو أداة لاختبار التطبيقات والمتصفحات. يوفر اختبار تطبيقات iOS و Android بالإضافة إلى مواقع الويب على متصفحات متعددة. ويتضمن وحدات محددة للاختبار المرئي، واختبار إمكانية الوصول، واختبار إمكانية الوصول، واختبار إمكانية الملاحظة، وأتمتة التعليمات البرمجية المنخفضة، وغير ذلك.

جيرا

كأحد أشهر برامج إدارة المشاريع الرشيقة أدوات، تتضاعف Jira أيضًا كأداة لإدارة المشاريع الرشيقة /٪ /٪ref/ برنامج تتبع الأخطاء . باستخدام Jira، يمكنك كتابة حالات الاختبار، وربطها بقصص المستخدم أو الأخطاء المعروفة أو المشكلات الأخرى.

ومع ذلك، نظرًا لأن Jira غير مصمم لإدارة حالات الاختبار، فقد تكون ميزات إعداد التقارير والأتمتة محدودة.

انقر فوق ClickUp لفرق البرمجيات هي أداة شاملة لإدارة المشاريع، مصممة لدعم كل جانب من جوانب العملية الهندسية. إدارة حالات الاختبار ليست استثناءً.

إدارة حالات الاختبار باستخدام ClickUp

كتابة حالات الاختبار: انقر فوق يُمكِّن الفرق من إدارة كفاءة أعمالهم المتراكمة من خلال ميزات قوية لتتبع الأخطاء والمشكلات. قم بإدارة حالات الاختبار الحالية بالإضافة إلى إنشاء حالات اختبار جديدة باستخدام ClickUp. استخدم نماذج لفرق البرمجيات لالتقاط الطلبات/الأخطاء وتحويلها تلقائيًا إلى مهام للفريق.

رؤية للعمليات: يمكنك عرضها كلوحة كانبان عبر الحالات أو استخدام عرض التقويم لجدولتها. قم بإدارة مهام فريق ضمان الجودة باستخدام طريقة عرض ClickUp Workload ونقل المهام إلى الإنتاج بشكل أسرع. استخدام قالب تتبع الأخطاء والمشكلات في ClickUp للحصول على نظرة شاملة لكل ما يتعلق بالاختبارات في مشروع تطوير البرمجيات الخاص بك.

الأتمتة في إدارة المشروع: دمج إدارة حالات الاختبار بسلاسة في مشروعك لتطوير البرمجيات عملية تطوير المنتج .

استخدم أتمتة ClickUp لتعيين المختبر المناسب لكل حالة اختبار. عند تغيير حالة ضمان الجودة، قم بتعيينها تلقائيًا إلى المطور لمراجعتها.

مع ClickUp للفرق الرشيقة إنشاء قوائم مراجعة قابلة لإعادة الاستخدام لإضافتها تلقائيًا إلى المهام. قم بإعداد ClickUp Brain لمساعدة فرق ضمان الجودة على كتابة التقارير بشكل أسرع.

أفضل الممارسات التي تم إعدادها مسبقاً: استخدم العشرات من القوالب المصممة مسبقًا لإضفاء طابع هيكلي على عملية الاختبار الخاصة بك. ابدأ بـ قوالب حالات الاختبار أو قوالب الإبلاغ عن الأخطاء .

نموذج إدارة الاختبارات الخاص بـ ClickUp

ثم جرب قالب إدارة الاختبار الخاص ب ClickUp لتبسيط سيناريوهات الاختبار، وحالات الاختبار، وعمليات تشغيل الاختبار. باستخدام هذا القالب، يمكنك تتبع العملية وتقييم النتائج والتعاون مع فريق التطوير بشأن الأخطاء/المشاكل.

بالنسبة للمبتدئين، يحتوي هذا القالب أيضًا على مستند شامل عن "كيفية البدء" لإرشادك خلال العملية.

هل تتساءل عن كيفية كتابة تقرير اختبار؟ لدينا قالب لك. قم بتنزيل واستخدام القالب الملائم للمبتدئين قالب تقرير اختبار ClickUp لتلخيص نتائج اختباراتك وتسليمها للمطورين.

قم ببناء برنامج رائع لكل حالة مع ClickUp

في تطوير البرمجيات، يلعب الاختبار دورًا حاسمًا في التأكد من أن كل شيء على ما يرام. فهو يوفر الدعم بزاوية 360 درجة.

ويتحقق من صحة عمل فريق التطوير. ويؤكد ملاءمته لنوايا فريق العمل. يبقى مخلصًا لاحتياجات المستخدم من الوظائف والأداء والأمان والخصوصية.

تتطلب إدارة عملية بهذه الأهمية والشمولية مجموعة مدروسة من الأدوات. وهذا بالضبط ما يمثله ClickUp.

سواء كنت تتبع نموذجًا رشيقًا أو انحداريًا أو نموذجًا هجينًا لتطوير البرمجيات، فإن ClickUp مليء بالميزات، وهو مصمم ليكون قابلاً للتخصيص بدرجة كبيرة للتكيف مع احتياجاتك الفريدة.

بالإضافة إلى إدارة المهام القوية والمتعددة الأوجه، يتضمن ClickUp أيضًا مجموعة اختبار, أتمتة DevOps وعمليات التكامل والقوالب التي تحتوي على الكثير من الميزات. شاهدها بنفسك. جرّب ClickUp مجانًا اليوم .