الاختبار الرشيق: مفتاح تطوير البرمجيات عالية الجودة

هل أنت مستعد للتعرف على الاختبار الرشيق_؟

تستخدم منهجية Agile اختبارات مختلفة للتأكد من أن المنتج النهائي يلبي احتياجات العملاء بشكل مثالي.

وإذا كنت في فريق رشيق من المفترض أن تختبر كل شيء.

_سورتا مثل ريك سانشيز، ساحر العلوم من مسلسل ريك ومورتي

لهذا السبب سنستخدم أمثلة من ريك ومورتي في هذه المقالة لمساعدتك على فهم الاختبار الرشيق.

ستتعلم أساسيات الأنواع الأربعة للاختبار الرشيق، وأرباع الاختبار الرشيق، وكيفية إدارة عملية الاختبار الرشيق بسهولة!

لنبدأ!

ما هو الاختبار الرشيق؟

ملاحظة: هذا القسم مخصص للقراء الذين يرغبون في التعرف على أساسيات منهجية أجايل. إذا كنت على دراية بذلك، انقر هنا للانتقال إلى القسم الخاص بـ الاختبار_ إدارة المشاريع الرشيقة تساعد الفرق على بناء منتجات أفضل وأكثر تركيزًا على العملاء في دورات تطوير أقصر، على عكس أساليب إدارة المشاريع التقليدية .

تناسب طريقة Agile بشكل أساسي العباقرة سريعي التفكير، مثل ريك.

_لماذا؟

لأنه لا يعيق تقدمه بعمليات غير ضرورية ولكنه لا يزال يتيح له بناء منتجات رائعة.

إليك مثالاً لمساعدتك على فهم كيفية عمل طريقة Agile:

لنفترض أن ريك يريد بناء تطبيق يتتبع موقع حفيده (مورتي) عندما يكون الاثنان في مغامرة. لن يساعد هذا التطبيق ريك في تحديد موقع مورتي في أبعاد موازية فحسب، بل سيساعد والدي مورتي أيضًا في تتبع مكان وجود ابنهما.

_بعد كل شيء، نحن نعلم كم يكره ريك صهره جيري الذي يشكو من مغامراتهما

إذا كان ريك يستخدم أساليب إدارة المشروع التقليدية، فسيقوم بتطوير المنتج من البداية إلى النهاية دون أي مدخلات من جيري. قد يستغرق هذا الأمر سنوات وقد ينتج عنه منتج نهائي يكرهه جيري لأنه لم تتم استشارته أبدًا!

ومع ذلك، إذا استخدم ريك طريقة Agile، فسوف يبني التطبيق في عدة ' قصيرة سباقات السرعة ' واختباره بعد كل سباق سريع. بعد الاختبار، سيطلب من جيري ملاحظاته ثم يقوم بتنفيذها في السباق التالي، وفي النهاية يبني التطبيق النهائي بالطريقة التي يريدها جيري بالضبط!

نظرًا لوجود الكثير من الاختبارات في سباقات السرعة هذه، يعتمد فريق Agile على مجموعة من أساليب الاختبار المتطورة والشاملة.

لنتعلم كل شيء عنها......_

ملاحظة: بينما يمكن تكييف منهجية أجايل مع أي نوع من المشاريع، إلا أننا سنناقش في هذه المقالة تطبيقاتها في مشاريع البرمجيات_

ما هو إطار عمل الاختبار الرشيق؟

طريقة الاختبار القائمة على القيم الرشيقة والمبادئ المعروفة باسم إطار الاختبار الرشيق.

ونتيجة لذلك، فإنه يتبع بعض المبادئ التوجيهية من منهجية التطوير الرشيقة، مثل:

توفير التغذية الراجعة المستمرة للمطورين لتحسين المنتج

الحفاظ على بساطة عملية اختبار البرمجيات

إشراك الفريق بأكمله قدر الإمكان

تقليل التوثيق وزيادة التواصل المباشر

بناءً على هذه المبادئ التوجيهية، يستخدم فريق Agile 4 أنواع من تقنيات اختبار Agile:

(انقر عليها للقفز إلى الأقسام التي تتناول كل نوع من أنواع الاختبار.)

التطوير المدفوع بالسلوك

التطوير المدفوع باختبار القبول

الاختبار الاستكشافي

الاختبار المستند إلى الجلسة

ولكن لماذا يستخدم فريق أجايل طريقة اختبار خاصة به؟

_هذا مثل التساؤل عن سبب قيام ريك بصنع أغراضه الخاصة بدلاً من شرائها فقط!

_لأنه أروع بكثير!

لكن هذا ليس السبب الوحيد بالطبع.

تتبع فرق Agile منهجية مختلفة لاختبار البرمجيات لأن طرق الاختبار التقليدية لا يمكن استخدامها في بيئة رشيقة .

لنرى كيف تختلف تقنياتالاختبارالرشيقعنالاختبارالتقليدي

الفرق بين تقنيات الاختبار التقليدي والاختبار الرشيق

1. تواتر الاختبار

في منهجيات إدارة المشاريع التقليدية مثل الشلال الاختبار، يتم اختبار المنتج فقط بعد انتهاء دورة التطوير. ولكن نظرًا لأن نطاق الاختبار سيكون قد ازداد بشكل كبير بحلول نهاية المشروع، فإن الفريق إما يؤخر إصدار المنتج أو يقتصد في اختبار البرمجيات.

لتجنب ذلك، توصي منهجية الاختبار الرشيق بـ الاختبار المستمر متبوعًا بالتكامل المستمر للميزات الجديدة في المنتج.

في بيئة Agile، يقوم الفريق في بيئة Agile ببناء الميزات واختبارها في نفس الوقت للتأكد من دقتها وأدائها، مما يساعدهم على تقديم منتجات قوية في الموعد النهائي.

2. طبيعة فريق الاختبار

عادةً ما يتم إجراء الاختبار التقليدي من قبل فريق منفصل لضمان الجودة أو فريق ضمان الجودة الذي يهدف إلى العثور على العيوب في المنتج. ومع ذلك، فإن فريق ضمان الجودة ليس جزءًا من عملية حل المشاكل مع المطورين، مما قد يؤدي إلى صوامع معلومات في الفريق .

ومع ذلك، تعتمد العملية الرشيقة على التعاون عبر الوظائف وبناء نظام تواصل لفريق الاختبار الخاص بك

تعمل جميع الفرق معًا لتحقيق النتائج المرجوة، ولا حاجة لفريق منفصل لضمان الجودة.

يقوم المطورون بإنشاء الاختبار وإجرائه و أيضًا إيجاد الحلول. هذا يضمن أن كل فرد في الفريق لديه ملكية متساوية للمنتج.

إذن من هو المختبر الرشيق؟

يمكن لأي شخص في فريق أجايل أن يكون مختبِرًا، ولا يتم تعيين أي شخص فقط لهذه الوظيفة.

ولكن وفقًا لمعتقدات ريك حول الخبرة، يجب أن يكون المختبر الرشيق بارعًا في بعض الأشياء:

مهارات التواصل

التعاون

التنظيم الذاتي

الاستجابة للتغيير

المهارات التقنية (خاصة بالنسبة لـ الاختبارات الآلية ) والخبرة في الاختبارات الاستكشافية التوثيق



الأنواع الأربعة للاختبارات الرشيقة ## 4 أنواع من الاختبارات الرشيقة

الآن بعد أن تعرفت على أساسيات الاختبار الرشيق، سنتعرف على أنواع الاختبارات الأربعة وكيفية إجرائها.

_دعنا نغوص مباشرة في هذا البعد الجديد!

النوع ### النوع رقم 1: التطوير المدفوع بالسلوك (BDD)

_هل تتذكر كيف هرب ريك من سجن شديد الحراسة في اتحاد المجرة؟

لقد تلاعب بالنظام ليجعل محققيه يعتقدون أن خطته كانت فاشلة.

وهكذا تمكن من قلب اللعبة بأكملها!

التطوير المدفوع بالسلوك أو BDD يتبع عملية مشابهة إلى حد ما.

لأن المنتج مقدر له أن يفشل في الاختبار_!

_لماذا؟

في كل مرة يفشل فيها المنتج في اختبار BDD، فإنه يخبر المطورين بالضبط كيف يستجيب لسيناريو ما. تسمح لهم هذه المعرفة ببناء ميزات يمكنها تصحيح هذا السلوك.

_كيف يتم إجراؤه؟

معًا، يقوم المختبرون والمطورون ومحللو الأعمال معًا بإنشاء قائمة من السيناريوهات أو "حالات الاختبار" التي يريدون اختبار المنتج فيها.

تتم كتابة هذه السيناريوهات بصيغة Gherkin: معطى/متى/متى/ثم

يمكن أن تكون حالة اختبار نموذجية لتطبيق ريك مورتي لتتبع ريك مورتي:

إذافشلتالخطة، _عندما_ فقد مورتي في المكان والزمان، _ثم يجب أن يكون التطبيق قادرًا على تحديد موقعه والإطار الزمني

يقوم فريق الاختبار بتحسين الخطوات والعمليات التي سيستخدمها المنتج للاستجابة لهذا الموقف.

وبما أن نشاط الاختبار يحدث بالتزامن مع التطوير الرشيق، فإن المنتج يفترض أن يفشل في هذه السيناريوهات!

إلى جانب الاختبار، يقوم المطورون بإنشاء ميزات تساعد المنتج على اجتياز اختبار BDD.

ويقومون باختبار المنتج حتى يجتازه، ويقومون بتحسينه أكثر مع كل سباق سريع.

_نوع من الطريقة التي وجد بها ريك ومورتي وأخته سمر طريقة لتقسيم الوقت للقيام بالأشياء في وقت واحد!

_لكن مهلاً، لهذا السبب نحن نحبه كثيراً، أليس كذلك؟

وإذا كنت من محبي البرامج التلفزيونية الارتجالية مثل ريك ومورتي، فستجد الاختبار الاستكشافي يعجبك لأنه أيضاً لا يتبع نصاً مكتوباً!

فالمختبرون الذين يتبعون هذه الطريقة يلعبون بشكل مثير للفضول بالمنتج، يحاكون سلوك المستخدم للعثور على العيوب.

_ومع ذلك، هناك طريقة لهذا الجنون!

أثناء لعبهم بالمنتج، المختبرون الاستكشافيون

اتباع أهداف محددة ومعدة مسبقًا

اعتماد شخصيات المستخدمين

تسجيل أنشطتهم

تصميم اختبارات جديدة في وقت واحد

هذا يجعل العملية علمية وممتعة ومليئة بالمغامرة... هذا ما تحتاجه تمامًا لتجعل هذا الثنائي الديناميكي مدمنًا!

لجعل الاختبار الاستكشافي فعالاً، إليك بعض أفضل الممارسات التي يمكنك اتباعها:

إنشاء سجل مفصل لوظائف المنتج لاختبارها جميعاً

لاحظ الوظائف التي لم يتم اختبارها في كل جولة لاختبارها لاحقًا

صمم شخصيات المستخدم الخاصة بك لتتناسب مع عقلية المجموعة المستهدفة

توثيق وتوصيل أكبر قدر ممكن من التفاصيل

النوع #4: الاختبار القائم على الجلسة

يشبه الاختبار المستند إلى الجلسة الاختبار الاستكشافي عندما يتعلق الأمر باعتماد الاختبار الإبداعي والتدفق الحر.

ومع ذلك، فإن الاختبار الاستكشافي هو الأفضل للمختبرين ذوي الخبرة الذين هم على دراية بخصائص المنتج وعمومياته. على هذا النحو، لا تشدد هذه الطريقة على المساءلة والهيكلية.

وهنا يأتي دور الاختبار القائم على الجلسة.

فهو يتبع نفس الطريقة الارتجالية للاختبار، ولكنه يطبق أيضًا هيكلية مع:

مواثيق الاختبار التي تحدد أهداف كل جلسة اختبار

التي تحدد أهداف كل جلسة اختبار جلسات محاطة بوقت محدد يُفترض أن يختتم فيها المختبرون الاختبار

يُفترض أن يختتم فيها المختبرون الاختبار تقارير الاختبار التي يقدمها المختبرون للإبلاغ عن النشاط في كل جلسة اختبار

التي يقدمها المختبرون للإبلاغ عن النشاط في كل جلسة اختبار موجزات لمناقشة نشاط الاختبار بين المختبرين والمديرين بعد كل جلسة اختبار

طريقة الاختبار هذه مثالية للفرق التي تواجه تحديات في التكيف مع وتيرة الاختبار الاستكشافي. ولكن يمكن أن يكون أيضًا نقطة انطلاق لـ فريق الاختبار، لاتباع نهج اختبار أكثر انفتاحًا.

ولتحقيق أقصى استفادة من الاختبار القائم على الجلسات، إليك بعض الممارسات الجيدة التي يجب اتباعها:

وضع الخطوط العريضة لجدول الاختبار (مع جدول أعمال لكل جلسة) مسبقًا

تحديد أهداف واضحة وضوح الشمس لكل جلسة اختبار

إجراء جلسات اختبار غير متقطعة

مناقشة الخطوات التالية أثناء استخلاص المعلومات بعد الجلسة

ما هي رباعيات الاختبار الرشيق؟

_معرفة جميع أنواع الاختبارات المختلفة أمر رائع

ولكن عليك أن تتعلم كيف تطبق هذه المعرفة، وإلا سينتهي بك الأمر بإنشاء شيء عديم الفائدة تمامًا مثل هذا.

إذن، أي اختبار يجب أن تستخدمه و متى؟

والأهم من ذلك، متى يجب عليك تضمين الاختبارالآلي_ فياستراتيجيةالاختبارالرشيقة_؟

لدى أرباع الاختبار الرشيق الإجابة على هذين السؤالين وإليك ما يبدو عليه الأمر:

(لا تقلق إذا كان الأمر يبدو مربكاً، سنشرح لك كل شيء!)

يتم اشتقاق الأرباع وفقاً لهذه المواصفات:

'X' المحور : يقسم الاختبارات إلى موجهة للأعمال (الاستجابة لاحتياجات العملاء) و موجهة للتكنولوجيا (فهم السلوك التقني للمنتج)

: يقسم الاختبارات إلى (الاستجابة لاحتياجات العملاء) و (فهم السلوك التقني للمنتج) "Y" المحور : يقسم الاختبارات إلى ما إذا كنت تدعم أو تنقد المنتج

وهذا يؤدي إلى 4 أنواع اختبارات متميزة يمكن تلخيصها في الأرباع التالية:

الربع الرباعي للاختبار الرشيق 1: الاختبارات الآلية

وهي مجموعة من أساليب الاختبار التكنولوجية أو اختبار الوحدة التي تساعد الفريق على بناء منتج أفضل. أمثلة على ذلك: اختبار الوحدة، اختبارات المكونات.

رباعي الاختبار الرشيق 2: الاختبار الآلي والاختبار اليدوي

هذه هي الاختبارات التي تواجه الأعمال والتي تدعم الفريق لبناء منتجات تقدم قيمة أفضل للأعمال. مثال: الاختبارات الوظيفية.

رباعي الاختبار الرشيق 3: الاختبار اليدوي

وهي اختبارات موجهة للأعمال تهدف إلى تقديم ملاحظات لتحسين أداء المنتج. أمثلة على ذلك: اختبارات قبول المستخدم، الاختبارات الاستكشافية.

الربع الرابع من الاختبار الرشيق 4: الأدوات

هي الاختبارات التقنية التي تتحقق من أداء المنتج في المجالات غير الوظيفية (التي لا تمثل ميزات تواجه العميل مثل الأمان والصيانة وقابلية التوسع، إلخ): اختبارات الأداء والحمل.

بما أن اختبار أجايل يتبع قيم ومبادئ أجايل، فإنه لا يوصي بأي قواعد صارمة وسريعة للاختبار. بدلاً من ذلك، يشجعك على الاختيار الصحيح بناءً على متطلبات فريقك.

أو كما يقول ريك:

على سبيل المثال، على الرغم من ترقيم الأرباع، إلا أنه ليس عليك اتباع نفس الترتيب.

يمكنك اختيار نوع الاختبار بناءً على متطلبات منتجك .

لذا إليك بعض الأسئلة التي يمكنك طرحها على نفسك قبل إنشاء خطة اختبار:

_هل يمتلك فريقك القدرة (المهارات والموارد) على إجراء اختبار معين؟

هل تختبر الميزات ذات الأولوية في مشروعك؟

كيف ستنظم الاختبار المستمر وعمليات التطوير الرشيقة في آن واحد؟

هل تحتاج إلى اختبار يدوي أم أتمتة الاختبار؟

المكافأة:_

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/technical-debt//#3-the-technical-debt-quadrant رباعي الديون التقنية:_ ***% في النهاية، السؤال الوحيد الذي عليك الإجابة عليه هو :: نقل العناصر لإعادة جدولة قائمتك

تعيين العناصر: تعيين عناصر من القائمة إلى عدة أعضاء الفريق مباشرةً القوالب: إنشاء قوالب قابلة لإعادة الاستخدام لقوائم المراجعة وإضافتها إلى مشاريعك

ب. سجل كل التفاصيل في المستندات _في بعض الأحيان، تحتاج فقط إلى كتابة الأشياء، أليس كذلك؟

ولكن بفضل خاصية Docs في ClickUp، لن تحتاج إلى كائنات فضائية طفيلية غير حقيقية لمساعدتك في تدوين الملاحظات!

يمكنك إنشاء مستندات للتسجيل:

استراتيجية اختبار رشيقة

خطة الاختبار

ميثاق الاختبار

تعليمات للاختبار الآلي

يمكنك أيضاً استخدام المستندات لإنشاء ويكي داخلي خاص بك لمنهجية الاختبار الرشيق الخاصة بك!

_أفضل جزء؟

يمكنك العثور على جميع هذه المستندات مباشرةً إلى جانب مشاريعك بحيث لا تضطر أبدًا إلى قضاء الوقت في البحث عنها!

كما أن الكتابة في مستندات ClickUp Docs ممتعة للغاية بفضل ميزات مثل:

تنسيق نصي غني للحصول على مستندات ذات مظهر مميز

تداخل الصفحات داخل المستندات لمزيد من التفاصيل

حقوق وصول قابلة للتخصيص لإشراك أعضاء الفريق في التحرير

القدرة على السماح ل Google بفهرسة هذه المستندات لتظهر في نتائج البحث

ج. تتبع الوقت باستخدام تتبع الوقت الأصلي إدارة الوقت أمر صعب، ويكاد يكون من المغري العودة بالزمن إلى الوراء لإنهاء شيء ما.

لكنك لا تريد أن تقع في الجانب الخطأ من "شرطة السفر عبر الزمن" هنا:

لهذا السبب يساعدك ClickUp على إدارة وقتك بشكل أفضل باستخدام ميزة تتبع الوقت الأصلي. هذه الميزة مفيدة للغاية لأعضاء الفريق الذين العمل عن بُعد أو خارج الموقع .

يمكنك الوصول إلى أداة التعقب داخل ClickUp لتتبع الوقت الذي تقضيه في المهام بسرعة. ويمكنك أيضًا إضافة تسميات وملاحظات وتصنيف الوقت كساعات قابلة للفوترة لإدارة الوقت بكفاءة أكبر!

ولكن إذا كنت تستخدم بالفعل متعقب وقت تابع لجهة خارجية مثل دكتور الوقت هبستاف أو توجل يمكنك دمجها مع ClickUp بسهولة أيضًا.

وبهذه الطريقة، يمكنك مراقبة استخدام الوقت والتخطيط لجلسة الاختبار بشكل أفضل، كل ذلك دون الحاجة إلى السفر عبر الزمن!

د. شارك حقوق الوصول المخصصة مع أصحاب المصلحة

تذكر أن فريق Agile يحتاج إلى العمل مع جميع أصحاب المصلحة لتقديم منتج جيد.

لمساعدتك هنا، يتيح لك ClickUp مشاركة حقوق الوصول المخصصة معهم. يمكنك مشاركة ملفات مشروعك ومجلداتك وقوائم مهامك مع أي شخص داخل شبكتك وخارجها.

ولكن لا يزال بإمكانك التحكم في ما يمكنهم فعله بمجرد دخولهم إلى مساحة العمل الخاصة بك عن طريق تعيين الأذونات '.

فيما يلي بعض الأمثلة على الأذونات التي يمكنك تعيينها:

يمكنك عرض : عرض تفاصيل المشروع ولكن ليس التفاعل معه

: عرض تفاصيل المشروع ولكن ليس التفاعل معه يمكن التعليق : التعليق على المهام وقوائم المهام

: التعليق على المهام وقوائم المهام يمكنك التعديل : تحرير المهام ولكن ليس إنشاؤها

: تحرير المهام ولكن ليس إنشاؤها إنشاء وتعديل : إنشاء وتحرير: إنشاء وتحرير المهام والمهام الفرعية

: إنشاء وتحرير: إنشاء وتحرير المهام والمهام الفرعية يمكن الحذف: حذف المهام التي لم يتم إنشاؤها

سيساعدك هذا على تضمين العملاء في عملية اختبار ATDD الخاصة بك.

لكن انتظر، هناك المزيد!