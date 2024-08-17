كيفية إنشاء قائمة تدقيق ضمان الجودة وتنفيذها

يوشك فريقك على إطلاق موقع إلكتروني جديد للتجارة الإلكترونية يعدك بتجربة تسوق سلسة مع ميزات مبتكرة وتصميم سهل الاستخدام وسريع الاستجابة في جميع أنحائه. ومع ذلك، بدون قائمة مراجعة قوية لضمان الجودة، فإنك تخاطر بمواجهة مشاكل مثل الروابط المعطلة أو بطء تحميل الصفحات أو فشل بوابة الدفع - وهي مشاكل يمكن أن تحبط المستخدمين وتبعدهم عن الموقع الإلكتروني.

تضمن لك قائمة التحقق من ضمان الجودة المنظمة جيدًا تجنب هذه المزالق من خلال التحقق من أن جميع ميزات الموقع الإلكتروني تعمل كما هو متوقع عبر الأجهزة والمتصفحات المختلفة واختبار أوقات تحميل الصفحة والاستجابة لضمان تجربة مستخدم سلسة. كما أنها تساعد في التحقق من أن جميع العناصر التفاعلية، مثل النماذج والأزرار، تعمل بشكل صحيح.

وبدون ذلك، فإنك تخاطر بفوضى التدافع لإصلاح المشاكل بعد الإطلاق، وهو ما قد يكون مكلفاً ومضراً بمصداقية شركتك. ستوضح لك هذه المقالة كيفية صياغة قائمة مراجعة شاملة لضمان الجودة تحمي مشروعك من هذه المخاطر وتمهد الطريق لإطلاق ناجح وسلس.

قائمة مراجعة شاملة لضمان جودة الموقع الإلكتروني

قائمة مراجعة مفصّلة لضمان جودة الموقع الإلكتروني هي دليلك لاكتشاف المشكلات وإصلاحها قبل أن تؤثر على المستخدمين. في هذا القسم، سنقوم بتفصيل كل خطوة من خطوات قائمة مراجعة شاملة لضمان جودة الموقع الإلكتروني، مع توفير تعليمات واضحة لمساعدتك في تغطية جميع المجالات المهمة في اختبار ضمان جودة الموقع الإلكتروني.

إليك قائمة المراجعة في لمحة سريعة:

### قائمة مراجعة سريعة ومختصرة لعملية اختبار الموقع الإلكتروني

المرحلة 1: الإعداد

تحليل المتطلبات من أجل الوضوح والاكتمال

إنشاء بيانات الاختبار التي تعكس سيناريوهات العالم الحقيقي، بما في ذلك الحالات القصوى

المرحلة 2: التدريب والأدوار

تقييم مهارات المختبرين وتوفير التدريب المستهدف

تطوير مصفوفة RACI واضحة لأدوار الفريق

المرحلة 3: خطة ضمان الجودة

تضمين تقييم المخاطر في خطة ضمان الجودة

تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية لفعالية الاختبار

المرحلة 4: إعداد بيئة الاختبار

تنفيذ التحكم في الإصدار لبيئات الاختبار

تأمين البيانات الحساسة بما يتوافق مع اللوائح التنظيمية

المرحلة 5: تنفيذ الاختبار

تحديد أولويات حالات الاختبار حسب المخاطر والأثر

أتمتة حالات الاختبار المتكررة حيثما أمكن

المرحلة 6: الاختبار الوظيفي

اختبر عبر المتصفحات والأجهزة للحصول على تجربة مستخدم متسقة

تضمين اختبار إمكانية الوصول مع المستخدمين ذوي الإعاقة

المرحلة 7: اختبار الأداء

محاكاة أحمال المستخدمين في العالم الحقيقي للعثور على الاختناقات

اختبار حدود النظام لمعرفة مشكلات قابلية التوسع

المرحلة 8: اختبار قابلية الاستخدام

تقييم واجهة المستخدم من حيث البديهية والجمالية

اختبار تجربة الاستخدام من منظور الجمهور المستهدف

المرحلة 9: اختبار الأمان

التحقق من البنية التحتية والتطبيقات والشبكة بحثًا عن نقاط الضعف

تنفيذ هجمات محاكاة والتأكد من الامتثال لقوانين حماية البيانات

المرحلة 10: مراجعة المحتوى وتحسين محركات البحث

فحص كل المحتوى للتأكد من اكتماله ودقته

التأكد من الاهتمام بجميع عناصر تحسين محركات البحث على الصفحة

المرحلة 11: الصيانة

إجراء اختبارات الانحدار بعد التغييرات

إجراء جمع مستمر لملاحظات قابلية الاستخدام

المرحلة 12: معالجة الأخطاء

استخدام نظام تتبع العيوب لإدارة دورة حياة الأخطاء

تحديد أولويات الأخطاء التي تم إصلاحها وإعادة اختبارها

المرحلة 13: إنشاء تقرير الاختبار

إنشاء تقارير اختبار مفصلة مع نتائج التنفيذ والتغطية

تحليل النتائج لمعرفة الاتجاهات ومجالات التحسين

المرحلة 1: الإعداد

قبل البدء بعملية ضمان الجودة، تأكد من تحديد نطاق الاختبار وتحديد الأجهزة والمتصفحات المستهدفة. سيُطلب منك إعداد بيئة مرحلية والتأكد من اكتمال جميع الميزات وجاهزيتها للاختبار. وأخيرًا، قم بإنشاء نسخة احتياطية للحالة الحالية قبل الاختبار لمنع فقدان البيانات القيمة.

بالإضافة إلى فهم الوظائف، والجمهور المستهدف، وتوقعات الأداء، قم بتحليل المتطلبات بحثًا عن أي غموض أو تعارض أو معلومات مفقودة محتملة . هذا النهج الاستباقي يمنع سوء الفهم في وقت لاحق من الدورة

. هذا النهج الاستباقي يمنع سوء الفهم في وقت لاحق من الدورة عند إنشاء بيانات الاختبار، ضع في اعتبارك أنماط البيانات في العالم الحقيقي والحالات القصوى . على سبيل المثال، بالنسبة لنموذج تسجيل المستخدم، قم بتضمين بيانات القيمة الصالحة وغير الصالحة والحدود (على سبيل المثال، الحدود القصوى للأحرف، والأحرف الخاصة، وما إلى ذلك)

. على سبيل المثال، بالنسبة لنموذج تسجيل المستخدم، قم بتضمين بيانات القيمة الصالحة وغير الصالحة والحدود (على سبيل المثال، الحدود القصوى للأحرف، والأحرف الخاصة، وما إلى ذلك) قم بإشراك أصحاب المصلحة في إنشاء بيانات الاختبار لضمان توافقها مع سيناريوهات العالم الحقيقي، بما في ذلك اختبار القيمة الإيجابية والسلبية والحدود

المرحلة 2: التدريب والأدوار

هل تعلم؟ يمكن للأدوار المحددة بوضوح أن تقلل بشكل كبير من إعادة العمل وتحسن كفاءة المشروع بشكل عام. حول 80% من مديري المشاريع يعتقدون أن إدارة محفظة المشاريع، التي تتضمن تحديد الأدوار، عامل حاسم في التأثير على نجاح الأعمال.

إجراء تقييم شامل لمهارات المختبرين لتحديد احتياجات التدريب. تكييف التدريب حسب متطلبات المشروع المحددة، مع التركيز على الأدوات والمنهجيات والمعرفة بالمجال

لتحديد احتياجات التدريب. تكييف التدريب حسب متطلبات المشروع المحددة، مع التركيز على الأدوات والمنهجيات والمعرفة بالمجال إنشاء نظام واضحمصفوفة RACI (مسؤول، خاضع للمساءلة، استشاري، مستنير) لتجنب الالتباس وضمان المساءلة. التواصل المنتظم والتعاون بين الفرق ضروريان

المرحلة 3: خطة ضمان الجودة

إدراج تقييم للمخاطر في خطة ضمان الجودة لتحديد التحديات المحتملة واستراتيجيات التخفيف من المخاطر. يساعد ذلك على تحديد أولويات مرحلة الاختبار وتخصيص الموارد بفعالية لإجراء اختبار شامل

لتحديد التحديات المحتملة واستراتيجيات التخفيف من المخاطر. يساعد ذلك على تحديد أولويات مرحلة الاختبار وتخصيص الموارد بفعالية لإجراء اختبار شامل تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لقياس فعالية الاختبار، مثل كثافة العيوب وتغطية حالة الاختبار وكفاءة تنفيذ الاختبار

💡 نصيحة احترافية: قم بمراجعة خطة ضمان الجودة وتحديثها بانتظام مع تطور المشروع لضمان استمرار توافقها مع أهداف المشروع.

المرحلة 4: إعداد بيئة الاختبار

تنفيذ نظام التحكم في الإصدار لبيئات الاختبار لتتبع التغييرات وتسهيل التراجع إذا لزم الأمر

لبيئات الاختبار لتتبع التغييرات وتسهيل التراجع إذا لزم الأمر تأكد من التعامل مع البيانات الحساسة بشكل آمن في بيئة الاختبار للامتثال للوائح حماية البيانات

في بيئة الاختبار للامتثال للوائح حماية البيانات ضع في اعتبارك استخدام البيئات الافتراضية أو البيئات القائمة على السحابة لإعداد أسرع وقابلية للتطوير

المرحلة 5: تنفيذ الاختبار

إعطاء الأولوية لحالات الاختبار بناءً على المخاطر والأهمية وتأثير الأعمال. يساعد ذلك على تركيز جهود اختبار الأداء على المجالات ذات القيمة العالية

بناءً على المخاطر والأهمية وتأثير الأعمال. يساعد ذلك على تركيز جهود اختبار الأداء على المجالات ذات القيمة العالية تحديد الفرص ل أتمتة حالات الاختبار المتكررة لتحسين الكفاءة وتغطية الاختبار

لتحسين الكفاءة وتغطية الاختبار استخدام الاختبار الاستكشافي بالإضافة إلى حالات الاختبار النصية للكشف عن المشكلات غير المتوقعة

المرحلة 6: الاختبار الوظيفي واختبار التوافق

تتضمن أجزاء من الاختبار الوظيفي فحص جميع الروابط (الداخلية والخارجية والمرساة) وتحديد الروابط المعطلة وإصلاحها. يجب عليك أيضًا اختبار نماذج الإدخال للتحقق من صحتها وتقديم البيانات.

تحقق من أن رسائل الخطأ معروضة بشكل صحيح وأن وظيفة البحث تعرض نتائج صحيحة أو متوقعة. والأهم من ذلك، تأكد مما إذا كانت مصادقة المستخدم تعمل (تسجيل الدخول/الخروج).

الاختبار على مختلف المتصفحات والأجهزة المحمولة لضمان اتساق تجربة المستخدم. ضع في اعتبارك استخدام أدوات اختبار توافق المتصفح لتسريع العملية.

إشراك المستخدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية الاختبار للحصول على ملاحظات قيّمة وضمان الامتثال لمعايير إمكانية الوصول.

💡 نصيحة احترافية: قم بإجراء اختبار قابلية الاستخدام جنبًا إلى جنب مع الاختبار الوظيفي لتحديد مشكلات قابلية الاستخدام المحتملة في وقت مبكر من الدورة.

المرحلة 7: اختبار الأداء

هل تعلم أن ما يصل إلى 74% من زوار موقعك قد يغادرون موقعك إذا استغرق تحميله أكثر من خمس ثوانٍ؟

كجزء من اختبار الأداء، يجب على الفريق التحقق من أوقات التحميل لكل صفحة بشكل دقيق. قم بتحسين الصور ومحتوى الوسائط المتعددة لضمان أوقات تحميل أسرع.

محاكاة أحمال المستخدم في العالم الحقيقي وإجراء اختبارات الإجهاد لتحديد اختناقات الأداء وتحسين موارد النظام. ادفع النظام إلى ما وراء حدوده القصوى لتقييم نقطة الانهيار والكشف عن مشكلات قابلية التوسع المحتملة.

استخدم أدوات مراقبة الأداء لتتبع مقاييس الأداء الرئيسية وتحديد الانحدارات في الأداء.

المرحلة 8: اختبار قابلية الاستخدام

قم بتقييم واجهة المستخدم الخاصة بالبرنامج من حيث سهولة الاستخدام، وسهولة الاستخدام، والجماليات المرئية. تأكد من أن عناصر واجهة المستخدم منظمة بشكل جيد ومتسقة وممتعة من الناحية الجمالية:

التأكد من الاتساق في الخطوط والألوان والتخطيط

التحقق من سهولة قراءة النص ومحاذاة المحتوى

التحقق من صحة حالات التحويم والعناصر القابلة للنقر

مراجعة النماذج والنوافذ المنبثقة والإشعارات

تقييم تجربة المستخدم من منظور الجمهور المستهدف. حدد أي مشكلات في سهولة الاستخدام قد تعيق المستخدمين عن تحقيق أهدافهم على الموقع الإلكتروني.

💡 نصيحة احترافية: قم بإجراء اختبار قابلية الاستخدام مع مجموعة متنوعة من المشاركين للحصول على منظور أوسع. تذكر تضمين اختبار إمكانية الوصول للمستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك الامتثال لإرشادات الوصول إلى محتوى الويب (WCAG).

المرحلة 9: اختبار الأمان

ابدأ بالأساسيات. تحقق من صلاحية شهادة SSL. اختبر ثغرات حقن SQL.

التحقق من النقل الآمن للبيانات (HTTPS) وإجراء فحوصات أمان كلمة المرور.

بعد ذلك، انتقل إلى الاختبار المتقدم الذي يتضمن:

تحديد نقاط الضعف المحتملة في البنية التحتية والتطبيقات والشبكة لمنع الوصول غير المصرح به واختراق البيانات

في البنية التحتية والتطبيقات والشبكة لمنع الوصول غير المصرح به واختراق البيانات محاكاة الهجمات في العالم الحقيقي للكشف عن نقاط الضعف وتقييم المرونة ضد التهديدات الخبيثة

للكشف عن نقاط الضعف وتقييم المرونة ضد التهديدات الخبيثة التأكد من الامتثال للوائح حماية البيانات ذات الصلة (على سبيل المثال، اللائحة العامة لحماية البيانات، وقانون حماية البيانات) لحماية بيانات المستخدم

(على سبيل المثال، اللائحة العامة لحماية البيانات، وقانون حماية البيانات) لحماية بيانات المستخدم التحقق من أن التعليمات البرمجية الخاصة بك تلتزم بمعايير الترميز الآمن لتقليل الثغرات الأمنية

لتقليل الثغرات الأمنية اختبار فعالية مصادقة المستخدم وآليات التفويض لمنع الوصول غير المصرح به

المرحلة 10: مراجعة المحتوى وتحسين محركات البحث (SEO)

أشرك خبراء المحتوى وتحسين محركات البحث في هذه الخطوة من أجل:

تدقيق النص بحثًا عن الأخطاء الإملائية والنحوية

التحقق من تحميل جميع الصور ومقاطع الفيديو بشكل صحيح

التحقق من وجود محتوى العنصر النائب الذي يحتاج إلى استبدال

التأكد من تحسين العناوين الوصفية والأوصاف الوصفية

التحقق من الاستخدام الصحيح لعلامات العناوين (H1 و H2 وغيرها)

التحقق من صحة ملفات sitemap.xml و robots.txt

اختبر عناوين URL الخاصة بالصفحة للتأكد من البنية المناسبة وسهولة القراءة

المرحلة 11: الصيانة

تنفيذ مجموعة فرعية من حالات الاختبار للتأكد من أن التغييرات الجديدة أو إصلاحات الأخطاء لم تُدخل آثارًا جانبية غير مقصودة

للتأكد من أن التغييرات الجديدة أو إصلاحات الأخطاء لم تُدخل آثارًا جانبية غير مقصودة إجراء فحص سريع لقابلية الاستخدام للتحقق من الوظائف الأساسية للموقع الإلكتروني بعد كل عملية إنشاء أو نشر

للتحقق من الوظائف الأساسية للموقع الإلكتروني بعد كل عملية إنشاء أو نشر إجراء اختبار مستمر لقابلية الاستخدام لجمع الملاحظات حول تجربة المستخدم للموقع الإلكتروني وتحديد مجالات التحسين

💡 نصيحة احترافية: تنفيذ إطار عمل للاختبار المستمر لأتمتة اختبارات الانحدار والاختبارات الدخانية للحصول على ملاحظات أسرع.

المرحلة 12: معالجة الأخطاء

استخدم نظامًا قويًا لتتبع العيوب لتوثيق وتتبع الأخطاء المبلغ عنها طوال دورة حياتها

لتوثيق وتتبع الأخطاء المبلغ عنها طوال دورة حياتها إعطاء الأولوية للأخطاء بناءً على خطورتها وتأثيرها على وظائف الموقع الإلكتروني وتجربة المستخدم

على وظائف الموقع الإلكتروني وتجربة المستخدم إعادة اختبار الأخطاء التي تم إصلاحها للتأكد من حلها بشكل صحيح وعدم ظهور مشاكل جديدة

💡 نصيحة احترافية: استخدم تنسيقًا واضحًا ومتسقًا للإبلاغ عن العيوب لتسهيل التواصل الفعال والتحقق من صحة البيانات وتتبعها.

المرحلة 13: إنشاء تقرير الاختبار

إنشاء تقارير اختبار مفصلة تلخص نتائج تنفيذ الاختبار، وتفاصيل العيوب، والتغطية الشاملة للاختبار

تلخص نتائج تنفيذ الاختبار، وتفاصيل العيوب، والتغطية الشاملة للاختبار تحليل نتائج الاختبار بدقة لتحديد الاتجاهات والأنماط ومجالات التحسين في عملية الاختبار

لتحديد الاتجاهات والأنماط ومجالات التحسين في عملية الاختبار مشاركة تقارير الاختبار مع أصحاب المصلحة لزيادة الشفافية وبناء الثقة في المنتج

إليك نموذج قائمة مراجعة لضمان الجودة لمساعدتك على البدء:

مجال الاختبار عناصر قائمة التحقق المتطلبات كاملة وغير غامضة؟ بيانات الاختبار هل تغطي القيم الموجبة والسالبة والحدود؟ حالات الاختبار متوافقة مع المتطلبات؟ بيئة الاختبار هل تتطابق مع بيئة الإنتاج؟ الاختبار الوظيفي هل تم اختبار جميع الوظائف الأساسية؟ اختبار الأداء هل يفي بمتطلبات الأداء؟ اختبار سهولة الاستخدام واجهة سهلة الاستخدام؟ اختبار الأمان هل تم تحديد نقاط الضعف ومعالجتها؟ تتبع الأخطاء هل تم تسجيل العيوب وتتبعها وحلها؟ تقارير الاختبار شاملة وغنية بالمعلومات؟

إنشاء قائمة تدقيق ضمان الجودة وإدارة عملية ضمان الجودة الشاملة باستخدام ClickUp

هل ترهقك قائمة المراجعة أعلاه على الرغم من وجود فريق تطوير واختبار أكثر من كفء؟ إنه أمر طبيعي تماماً - ففي النهاية هناك الكثير من الأمور التي يجب التفكير فيها والتخطيط لها.

ولكن ليس عليك القيام بذلك بمفردك. يمكن للأدوات المناسبة أن تبسط العملية إلى حد يجعلها تبدو آلية بالكامل تقريباً.

هل نسمعك تسأل أي أدوات؟

الإجابة هي انقر فوق هي أداة متعددة الاستخدامات لإدارة المشاريع تساعدك على البقاء على اطلاع على قوائم مراجعة ضمان الجودة، وتبسيط عملية ضمان الجودة بأكملها (وغيرها من مهام سير العمل متعددة الوظائف) في مكان واحد.

قوائم تدقيق مهام ClickUp قوائم تدقيق مهام ClickUp هي أدوات فعالة لإنشاء قوائم مراجعة ضمان الجودة وإدارتها، مما يوفر طريقة منظمة وفعالة ل

ضمان ضمان الجودة في المشاريع.

إنشاء قوائم تدقيق مفصلة لضمان الجودة باستخدام ميزة قوائم تدقيق المهام ClickUp Task Checklists

إليك كيفية استخدام هذا المستقبل لتحقيق أقصى فائدة ممكنة:

أنشئ قوائم تدقيق مفصلة مع مهام فرعية وقوائم تدقيق متداخلة لتقسيم عمليات ضمان الجودة إلى خطوات يمكن التحكم فيها. بالنسبة لضمان الجودة، يمكنك إنشاء عنصر قائمة تدقيق رئيسي مثل "اختبار الوظائف" وإضافة مهام فرعية مثل "اختبار الوحدة" و"اختبار قبول المستخدم

لتقسيم عمليات ضمان الجودة إلى خطوات يمكن التحكم فيها. بالنسبة لضمان الجودة، يمكنك إنشاء عنصر قائمة تدقيق رئيسي مثل "اختبار الوظائف" وإضافة مهام فرعية مثل "اختبار الوحدة" و"اختبار قبول المستخدم قم بتعيين عناصر قائمة تدقيق محددة لأعضاء الفريق وحدد تواريخ استحقاق لضمان المساءلة والإنجاز في الوقت المناسب. على سبيل المثال، يمكنك تعيين "مراجعة التعليمات البرمجية" إلى مطور مع تحديد تاريخ استحقاق لضمان مراجعة التعليمات البرمجية قبل الموعد النهائي للإصدار

وحدد تواريخ استحقاق لضمان المساءلة والإنجاز في الوقت المناسب. على سبيل المثال، يمكنك تعيين "مراجعة التعليمات البرمجية" إلى مطور مع تحديد تاريخ استحقاق لضمان مراجعة التعليمات البرمجية قبل الموعد النهائي للإصدار ضبط التبعيات بين عناصر قائمة المراجعة لضمان إكمال المهام بالترتيب الصحيح. اجعل "النشر إلى التدريج" يعتمد على إكمال "اختبار التكامل" لضمان إجراء الاختبار قبل النشر

لضمان إكمال المهام بالترتيب الصحيح. اجعل "النشر إلى التدريج" يعتمد على إكمال "اختبار التكامل" لضمان إجراء الاختبار قبل النشر إضافة حقول مخصصة إلى عناصر قائمة المراجعة لالتقاط معلومات إضافية مثل الأولوية أو الحالة أو نوع اختبار ضمان الجودة. استخدم حقلاً مخصصًا لتحديد أولوية كل مهمة من مهام ضمان الجودة، مما يساعد الفريق على التركيز على العناصر ذات الأولوية القصوى أولاً

إلى عناصر قائمة المراجعة لالتقاط معلومات إضافية مثل الأولوية أو الحالة أو نوع اختبار ضمان الجودة. استخدم حقلاً مخصصًا لتحديد أولوية كل مهمة من مهام ضمان الجودة، مما يساعد الفريق على التركيز على العناصر ذات الأولوية القصوى أولاً أضف تعليقات وأرفق ملفات إلى عناصر قائمة التدقيق للحصول على تعليمات ووثائق مفصلة. أرفق النص البرمجي للاختبار وأضف تعليقات مع تعليمات اختبار محددة إلى عنصر قائمة التحقق "الاختبار الوظيفي

إلى عناصر قائمة التدقيق للحصول على تعليمات ووثائق مفصلة. أرفق النص البرمجي للاختبار وأضف تعليقات مع تعليمات اختبار محددة إلى عنصر قائمة التحقق "الاختبار الوظيفي تتبع التقدم المحرز في إنجاز قائمة التحقق في الوقت الفعلي. راقب التقدم الإجمالي لعملية ضمان الجودة من خلال النسبة المئوية لإكمال قائمة التدقيق

أضف معينًا إلى عناصر الإجراءات في قائمة مراجعة فريق ضمان الجودة الخاصة بك والتي تتطلب إجراءً من قبل عضو معين في فريقك على قوائم تدقيق مهام ClickUp

إليك مثال على هذا السيناريو. لنفترض أنك تدير عملية ضمان الجودة لإصدار برنامج.

قد تبدو قائمة مراجعة مهام ClickUp الخاصة بك على هذا النحو:

إنشاء خطة ضمان الجودة

تحديد النطاق والأهداف

تعيين أدوار ومسؤوليات ضمان الجودة

قائمة مراجعة ما قبل الاختبار

مراجعة المتطلبات

إعداد بيئة الاختبار

إعداد بيانات الاختبار

قائمة مراجعة الاختبار

اختبار الوحدة تعيين إلى المطور إرفاق البرامج النصية للاختبار

اختبار التكامل تعيين التبعيات إضافة حقل مخصص للأولوية

اختبار قبول المستخدم دعوة أصحاب المصلحة جمع الملاحظات



قائمة مراجعة ما بعد الاختبار

توثيق نتائج الاختبار

الإبلاغ عن الأخطاء والمشكلات

إعادة اختبار المشكلات التي تم حلها

ClickUp Brain

يمكنك حتى استخدام ClickUp Brain لإمكانيات الذكاء الاصطناعي لتبادل الأفكار حول المهام والمهام الفرعية المحتملة في قائمة المراجعة الخاصة بك. ما عليك سوى مطالبته باستخدام أوامر اللغة الطبيعية (كما في الصورة أدناه) ثم تعديل/تحرير قائمة المراجعة التي تم إنشاؤها لتناسب سير عملك.

أنشئ قوائم مراجعة كاملة في ClickUp في ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain

منصة إدارة مشاريع فريق عمل ClickUp البرمجية الخاصة بـ ClickUp

ما هو أكثر من ذلك؟ منصة ClickUp لإدارة مشاريع فريق عمل البرمجيات الخاصة بـ ClickUp تبسّط دورة حياة التطوير بأكملها من خلال جمع العمل الجماعي متعدد الوظائف والأدوات والمعرفة في مركز واحد.

وبفضل ميزات مثل الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لخطط التتبع السريع، وسير العمل المرن والمرن، وخرائط الطريق المرئية الواضحة، وتتبع الأخطاء بشكل مبسط، تساعد ClickUp فرق البرمجيات على تخطيط المنتجات وبنائها وشحنها بشكل أسرع وأكثر كفاءة - كل ذلك ضمن منصة واحدة.

تحرك بشكل أسرع مع مهام سير العمل المرنة على برنامج ClickUp Software Team Team لإدارة المشاريع

اقرأ أيضًا:_% ClickUp يغير اللعبة لفرق تطوير البرمجيات يمكنك أيضًا استخدام قالب قائمة مراجعة مشروع ClickUp وتخصيصها لتلبية متطلبات قائمة مراجعة ضمان الجودة الخاصة بك بدلاً من كتابة قائمة مراجعة من الصفر.

قم بإنشاء قوائم مفصلة لجميع مهام ضمان الجودة الضرورية باستخدام قالب قائمة مراجعة مشروع ClickUp

يوفر القالب نهجًا منظمًا لتنظيم مهام ضمان الجودة، مما يضمن عدم إغفال أي شيء. يمكنك تخصيص قائمة المراجعة لتناسب الاحتياجات المحددة لعملية ضمان الجودة لديك، بما في ذلك المراحل والمعايير المختلفة.

يمكن التعامل مع كل عنصر في قائمة التحقق كمهمة، مما يسمح بالتتبع والإدارة التفصيليين. يمكن لفرق العمل التعاون بسلاسة، حيث يمكن لكل عضو تحديث قائمة المراجعة وتتبع التقدم المحرز.

إليك كيفية استخدام هذا القالب:

استخدم الحقول المخصصة للتمييز بين مهام ضمان الجودة الحرجة وغير الحرجة ، مما يسمح بتحديد الأولويات

، مما يسمح بتحديد الأولويات أنشئ التبعيات لتجنب بدء مهمة ضمان الجودة قبل اكتمال مهامها المسبقة

لتجنب بدء مهمة ضمان الجودة قبل اكتمال مهامها المسبقة إلحاق حالات الاختبار، تقارير الأخطاء ، أو المستندات المرجعية إلى مهام ضمان الجودة لسهولة الوصول إليها

تقارير الأخطاء إلى مهام ضمان الجودة لسهولة الوصول إليها استخدم بيانات تتبع الوقت لتحسين تخصيص الموارد وتحسين عمليات ضمان الجودة المستقبلية

استخدام ClickUp كأداة لتتبع الأخطاء وتتبع المشروع عند تبسيط قوائم تدقيق ضمان الجودة

تصور عملك وحسِّن إدارة المشروع باستخدام طريقة عرض اللوحة في ClickUp

تعمل منصة ClickUp القابلة للتخصيص، وميزات التعاون، وإعداد التقارير في الوقت الفعلي على تبسيط تتبع الأخطاء وإدارة المشكلات:

مهام سير العمل المصممة خصيصًا: قم ببناء عمليات مخصصة مع ميزات مرنة مثل الحقول المخصصة وحالات المهام و ClickUps

قم ببناء عمليات مخصصة مع ميزات مرنة مثل الحقول المخصصة وحالات المهام و ClickUps تعزيز العمل الجماعي: التعاون بفعالية مع اللوحات البيضاء الرقمية والمستندات والتعليقات والدردشة في الوقت الفعلي

التعاون بفعالية مع اللوحات البيضاء الرقمية والمستندات والتعليقات والدردشة في الوقت الفعلي نظرات عامة واضحة: إنشاء لوحات معلومات مخصصة لإلقاء نظرة شاملة على عملية ضمان الجودة لديك

إنشاء لوحات معلومات مخصصة لإلقاء نظرة شاملة على عملية ضمان الجودة لديك ملائم للرشاقة: استخدم عرض لوحة ClickUp's Board لملفات الأخطاء وإدارة المهام والتخطيط للسباق السريع

استخدم عرض لوحة ClickUp's Board لملفات الأخطاء وإدارة المهام والتخطيط للسباق السريع استقبال الأخطاء بكفاءة: تبسيط الإبلاغ عن الأخطاء باستخدام نماذج لفرق البرمجيات جاهزة للاستخدام قوالب قائمة المراجعة : استفد من القوالب المعدة مسبقًا لـ تتبع الأخطاء وحل المشكلات

تبسيط الإبلاغ عن الأخطاء باستخدام نماذج لفرق البرمجيات

تعزيز التعاون متعدد الوظائف باستخدام نموذج ClickUp لتتبع الأخطاء والمشكلات

على سبيل المثال قالب تتبع الأخطاء والمشكلات في ClickUp يوفر حلاً شاملاً لإدارة المهام وإعداد التقارير عنها وتتبعها لفرق البرمجيات. يساعد هذا القالب فرق المشروع على إدارة التقدم المحرز وتخفيف المخاطر وتحسين الموارد.

إنه مركز مركزي لـ حل الأخطاء والمشكلات، وتعزيز التعاون بين الأقسام لضمان التواصل المتسق وحل المشكلات في الوقت المناسب وتعزيز رؤية المشروع. استخدم هذا القالب لتبسيط عملية إنشاء قوائم انتظار الأخطاء والتقارير وملاحظات العدو السريع وموجزات المنتج.

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تطوير مستند خطة اختبار مخصصة لكل مشروع باستخدام قالب حالة اختبار ClickUp

وبالمثل، فإن قالب حالة اختبار ClickUp يوفر طريقة منظمة ومنسقة لإدارة و تتبع حالات الاختبار .

إليك كيفية مساعدة فريق ضمان الجودة لديك:

يسمح لفرق ضمان الجودة بتنظيم حالات الاختبار بشكل منهجي ، مما يضمن توثيق كل حالة اختبار بشكل جيد وسهولة الوصول إليها

، مما يضمن توثيق كل حالة اختبار بشكل جيد وسهولة الوصول إليها يسمح لفرق ضمان الجودة بتبسيط إنشاء حالات الاختبار وتعيينها وتتبعها . وهذا يقلل الوقت المستغرق في المهام الإدارية ويتيح المزيد من التركيز على أنشطة الاختبار الفعلية

. وهذا يقلل الوقت المستغرق في المهام الإدارية ويتيح المزيد من التركيز على أنشطة الاختبار الفعلية يساعد في الحفاظ على مصفوفة تتبع واضحة، وربط حالات الاختبار بمتطلبات كل منها وضمان تغطية حالات الاختبار لجميع المتطلبات. وهذا أمر بالغ الأهمية لضمان اكتمال الاختبار

نصائح سريعة

ابدأ بإعداد قالب ClickUp Test Case Template داخل مساحة عمل ClickUp، قم بتخصيص القالب ليناسب احتياجات الاختبار الخاصة بك عن طريق إضافة حقول مخصصة وقوائم مراجعة وتبعيات المهام

استخدم القالب لإنشاء وتوثيق كل حالة اختبار، بما في ذلك جميع التفاصيل ذات الصلة مثل خطوات الاختبار والنتائج المتوقعة والنتائج الفعلية. تأكد من أن كل حالة اختبار مرتبطة بالمتطلبات المقابلة لها

بمجرد اكتمال الاختبار، قم بمراجعة النتائج وتحليل البيانات باستخدام ميزات إعداد التقارير ولوحة المعلومات. تحديد أي مشاكل أو ثغرات في الاختبار واتخاذ الإجراءات التصحيحية حسب الضرورة

القالب قالب تقرير اختبار ClickUp أداة رائعة أخرى لمساعدتك في تبسيط عمليات الاختبار الخاصة بك.

لخص نتائج الاختبار الذي تم إجراؤه على موقعك الإلكتروني أو برنامجك أو أي منتج باستخدام قالب تقرير اختبار ClickUp

إليك كيف يفيد هذا القالب فرق ضمان الجودة:

يوفر مكاناً واحداً لتخزين جميع تقارير الاختبار ، مما يسهل على أعضاء الفريق الوصول إلى بيانات الاختبار ومراجعتها وتحديثها

، مما يسهل على أعضاء الفريق الوصول إلى بيانات الاختبار ومراجعتها وتحديثها يسهل التواصل بشكل أفضل بين فرق ضمان الجودة وأصحاب المصلحة الآخرين من خلال توفير تقارير اختبار واضحة ومفصلة يمكن مشاركتها بسهولة

من خلال توفير تقارير اختبار واضحة ومفصلة يمكن مشاركتها بسهولة يتكامل بسلاسة مع ميزات إدارة المهام وتتبع الأخطاء في ClickUp، مما يضمن تتبع الأخطاء التي تم العثور عليها أثناء الاختبار وحلها بكفاءة

مما يضمن تتبع الأخطاء التي تم العثور عليها أثناء الاختبار وحلها بكفاءة يضمن تغطية شاملة للاختبار من خلال توفير تنسيق منظم لتوثيق حالات الاختبار والنتائج والملاحظات

نصائح سريعة

قم بتخصيص الحقول لتتناسب مع الاحتياجات المحددة لمشروعك . قم بتضمين حقول مثل معرف حالة الاختبار والوصف والنتيجة المتوقعة والنتيجة الفعلية والحالة والخطورة

قم بتضمين حقول مثل معرف حالة الاختبار والوصف والنتيجة المتوقعة والنتيجة الفعلية والحالة والخطورة استخدم القالب لتوثيق كل حالة اختبار، بما في ذلك الخطوات التفصيلية والنتائج المتوقعة وأي إجراءات إعداد أو تفكيك ضرورية

أثناء تنفيذ الاختبار، قم بتحديث حالات الاختبار بالنتيجة الفعلية، والملاحظات، وأي عيوب تم العثور عليها. ربط العيوب بحالات الاختبار ذات الصلة لسهولة التتبع

قم بتطبيق طرق عرض مختلفة لمراقبة تقدم الاختبار . على سبيل المثال، استخدم طريقة عرض اللوحة لنقل حالات الاختبار عبر مراحل مختلفة (على سبيل المثال، قيد التنفيذ، قيد التنفيذ، مكتمل)

على سبيل المثال، استخدم طريقة عرض اللوحة لنقل حالات الاختبار عبر مراحل مختلفة (على سبيل المثال، قيد التنفيذ، قيد التنفيذ، مكتمل) شجّع أعضاء الفريق على استخدام التعليقات والإشارة لمناقشة حالات الاختبار والعيوب، مما يضمن بقاء الجميع على اطلاع دائم وحل المشكلات بسرعة

وأخيرًا، فإن قالب إدارة اختبار ClickUp ضروري لفرق تطوير البرمجيات لضمان موثوقية منتجهم وجاهزيته للإصدار.

استخدم قالب ClickUp Test Management لإدارة بعض الاختبارات اليدوية أو نظام آلي واسع النطاق

يعمل هذا القالب على تبسيط إدارة الاختبارات من خلال السماح لك بتتبع التقدم، وإدارة جداول الاختبارات، ومراقبة النتائج، والتعاون بشأن الأخطاء وطلبات الميزات.

ضمان جودة البرامج ورضا المستخدم ## ضمان جودة البرامج ورضا المستخدم

يمكن لفرق ضمان الجودة تعزيز الكفاءة وتحسين التعاون وتقديم منتجات عالية الجودة من خلال اتباع قائمة مراجعة شاملة ومنظمة بشكل جيد واستخدام الأدوات المناسبة، وذلك من خلال اتباع قائمة مراجعة شاملة ومنظمة بشكل جيد لضمان الجودة واستخدام الأدوات المناسبة. وتعد قائمة التحقق هذه وثيقة حية يجب مراجعتها وتحديثها باستمرار للتكيف مع متطلبات المشروع المتطورة.

ميزات ClickUp المتنوعة وميزاته المبنية مسبقًا قوالب قائمة المراجعة تجعل هذه العملية أسهل وأكثر كفاءة. جرّب ClickUp بنفسك وإجراء اختبار ضمان الجودة بسلاسة!