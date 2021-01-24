إدارة مشاريع جيرا: الدليل النهائي لعام 2025

أتساءل عما إذا كانت جيرا أداة جيدة لإدارة المشاريع_؟

Jira هي أداة لإدارة المشاريع مقدمة من Atlassian تساعدك على تخطيط وتتبع وإدارة عدد هائل من المشاريع.

إذا فكرت في الأمر، فإن Jira أشبه بـ Jira أداة إدارة المشاريع.

إنها عملاقة، ويُفترض أنها قوية ولا تقهر، ومخيفة إلى حد ما.

لكن هل هذا يجعل من جيرا الأداة المناسبة لإدارة المشاريع بالنسبة لك؟

_هذا يعتمد على ذلك

في هذا المنشور، سنقوم بوصف ماهية إدارة مشروع Jira وكيف تتناسب مع منهجية Agile. سوف تصادف أيضًا بعض القيود الهامة ل Jira و وكيف يمكنك التغلب عليها. لنبدأ مباشرةً!

ما هو Jira؟

كانت جيرا برنامج إدارة المشاريع الذي ركز في البداية على تتبع الأخطاء ولكنه يمكن أن يساعد الشركات الآن في التعامل مع معظم أعمال المشاريع الأخرى أيضًا.

حقيقة ممتعة:

كلمة غودزيلا مشتقة من الكلمة اليابانية "غو-جيرا"، مما يجعل جيرا غودزيلا الحقيقي لأدوات إدارةالمشاريع!

تستخدم الشركات الآن برنامج Jira لـ

تتبع الأخطاء والمشكلات والميزات والمهام وما إلى ذلك.

قدرته على التكامل مع العديد من البرامج الخارجيةتطبيقات مثل Salesforceو Git، وما إلى ذلك

إمكانات المشروع مثل إنشاء سير عمل مخصص، وتذاكر مرنة، وإدارة التكاليف

الخاصة بهم سكروم و كانبان اللوحات

تحاول أداة إدارة المشاريع Jira تقديم العديد من متطلبات المستخدم هذه، على الرغم من أنها تبدو مربكة بعض الشيء وتؤدي إلى نتائج عكسية في بعض الأحيان. راجع مراجعة Jira لمزيد من المعلومات. _لم يقل أحد أن ترويض غودزيلا سيكون سهلاً!

استخدام Jira لإدارة المشاريع الرشيقة ### استخدام Jira لإدارة المشاريع الرشيقة

يأخذ Atlassian Jira ممارسات Agile على محمل الجد.

في المنهجية الرشيقة تقوم بتقسيم المشروع أو المتطلبات إلى أجزاء أصغر وأكثر قابلية للإدارة أو المهام الفرعية .

بعد ذلك، يبدأ فريق Agile الخاص بك العمل على هذه المهام بشكل تعاوني، وإنجازها واحدة تلو الأخرى قبل الحصول على ملاحظات العملاء على كل مرحلة.

كما ترى، أجايل هي كل شيء عن الاستمرار التعاون والتحسين

عند إدارة المشاريع بطريقة Agile، تساعدك أداة Jira على:

إعداد خطة مشروع تعيين أدوار وأذونات فريق المشروع تتبع تقدم المشروع لا توجد ميزات إدارة موارد يتعذر إنشاء قوالب مهام :: تتبع المدة التي تعمل فيها أنت وفريقك على المهام أدوات سبرينت : تتبع كيفية تقدم مشاريعك مع عمليات التشغيل , عمليات الاحتراق و مخططات السرعة

3. لا يمكن تعيين مهام إلى عدة مكلفين

غالبًا ما يحتوي المشروع المعقد على مجموعة من المهام المعقدة التي تتطلب أكثر من شخص واحد للعمل عليها.

لسوء الحظ، يدعم Jira تعيين مهمة لفرد واحد فقط، بغض النظر عن مدى تعقيد أو تطلب تلك المهمة.

في بعض الأحيان تحتاج ببساطة إلى أكثر من عقل واحد للعمل على مشكلة ما، وعدم السماح للمستخدمين بإضافة عدة مكلفين بمهمة ما ليس خيارًا ذكيًا.

حل ClickUp: إضافة عدة مكلفين

يدرك ClickUp أنه في بعض الأحيان، لا يكفي شخص واحد لإكمال مهمة ما.

لهذا السبب يتيح لك ClickUp إضافة تعيينات متعددة لمهمة تحتاج إلى أكثر من شخص واحد. وإذا كنت بحاجة إلى مجموعة كاملة من الأشخاص للمشاركة، يمكنك فقط تعيين المهام إلى فريق (مجموعة المستخدمين) بدلاً من ذلك.

تذكر أن شخصًا واحدًا بمفرده لا يمكنه القضاء على جودزيلا تحتاج إلى فريق قوي من أجل ذلك!

يمكنك أيضًا فرز مهامك وتصفيتها حسب المكلفين المتعددين والفرق عبر التقويم , قائمة أو اللوحة وجهات النظر.

4. لا يمكن إنشاء قوالب المهام

من المحتمل أنك ستعمل على الأرجح على مشاريع متعددة في مرحلة ما. ومن المحتمل أن تشترك بعض هذه المشاريع في مهام متشابهة.

ألن يكون من الرائع أن تتمكن من نسخ المهام المتشابهة من مشروع واحد ولصقها في مشروع آخر؟

لسوء الحظ، الأمر ليس بهذه البساطة.

لا تمتلك جيرا قدرات مدمجة لإنشاء قوالب مهام ثم إعادة استخدامها لمشاريع أخرى.

لاستخدام قوالب المهام في جيرا، ستحتاج إلى زيارة سوق أطلسيان وشراء وظيفة إضافية.

كل هذا العمل الإضافي، فقط من أجل قالب!

نشعر بنفس الشعور

حل ClickUp: قوالب المهام

لحسن الحظ، تقدم ClickUp حلاً ذكياً لهذه المشكلة.

مع ClickUp قوالب المهام فإن إعادة استخدام القوالب أمر سهل. يمكنك استخدامها للأحداث أو العمليات أو أي شيء آخر تريده في المستقبل.

تقدم ClickUp أيضًا الكثير من القوالب المعدة مسبقًا بحيث لا داعي للقلق بشأن إنشاء قوالب من الصفر. ما عليك سوى الاختيار من بينها للبدء.

بهذه الطريقة، يمكنك إنشاء قوالب مهام قوية وقابلة للتخصيص دون عناء. يمكنك أيضًا التعديل والتحميل من القوالب بسرعة.

5. لا تتبع الهدف الأصلي

عندما تعمل بلا كلل على مجموعة من المهام، من السهل أن تفقد تتبع الصورة الأكبر.

كيف تؤثر المهمة التي تعمل عليها على المشروع ككل؟

هل سنتمكن من تحقيق التقدم المتوقع للمشروع قبل الموعد النهائي المحدد؟

يمنح تحديد الأهداف الوضوح والتوجيه لفريقك ويساعد على ربطها بالهدف الأكبر.

ومع ذلك، لا توجد ميزة أهداف مدمجة في Jira.

وإذا كنت ترغب في تتبع التخطيط للسباق السريع الأهداف، سيتعين عليك شراء تطبيق إضافي منفصل من Atlassian Marketplace.

نوعًا ما يذكرك بـ iPhone 12.

محول الطاقة غير متضمن. تطبق رسوم إضافية 😐 😐

حل ClickUp: ميزة الأهداف المدمجة

تدرك ClickUp مدى أهمية قيام الفرق بتحديد أهدافها وغاياتها وتتبعها. ولهذا السبب فإن الأهداف تأتي الميزة مدمجة. لا توجد رسوم إضافية.

باستخدام ClickUp، يمكنك تقسيم أهدافك إلى أهداف أصغر. كلما أكملت كل هدف، تقترب أكثر من تحقيق أهدافك!

لديك تحكم كامل في ماهية أهدافك أيضًا. يمكن أن تكون

أرقام: تتبع الزيادات والنقصان عبر نطاقات الأرقام

تتبع الزيادات والنقصان عبر نطاقات الأرقام صواب/خطأ: عندما تكون المهمة إما "منجزة" أو "غير منجزة

عندما تكون المهمة إما "منجزة" أو "غير منجزة العملات: للبقاء على اطلاع دائم على الإدارة المالية المهام: لتتبع مهامك أو قائمة مهامك

للبقاء على اطلاع دائم على الإدارة المالية

6. لا توجد ملفات تعريف

إذا كنت مدير مشروع، فأنت تريد أن تعرف ما الذي يعمل عليه فريقك، وما إذا كان أي شخص يعمل فوق طاقته، وما هي المهام التي تم إنجازها.

فبدون هذه الرؤى، ستواجه صعوبة في تمكين فريقك من العمل بأقصى طاقته وإنجاز إنجازاته المهمة في الوقت المحدد.

ومع ذلك، هذا غير ممكن مع Jira.

مع Jira، لديك لوحة كانبان و لوحة سكروم تقدم نظرة شاملة لمهام مشروعك.

ولكن هذا كل ما في الأمر.

تحصل على لمحات عامة رفيعة المستوى ولكن لا شيء مفصل عن عبء عمل أعضاء فريقك.

بالتأكيد، هناك تقرير عبء عمل المستخدم، ولكن هذا يأتي بدون معلومات متعمقة حول من ينجز معظم العمل، وما هي المهام التي تم إنجازها مؤخرًا، وما إذا كانت هناك أي مهام غير مجدولة في الأعمال المتراكمة.

حل ClickUp: الملفات الشخصية

إن الملفات الشخصية تشبه ميزة ClickUp في ClickUp نافذة على مسؤوليات الأشخاص. فهي تساعدك أنت وفريق العمل على البقاء مسؤولين.

باستخدام ملفات التعريف، يمكنك:

الوصول إلى وصف الشخص ودوره وموقعه وما إلى ذلك.

عرض مهمته الاصطفاف أو قوائم المهام الفردية

احصل على لمحة عن الأنشطة كان الناس يقومون بها في مكان العمل

إنشاء التذكيرات لأعضاء فريقك بشأن تواريخ الاستحقاق

تحديد المهام التي لم تتم جدولتها بعد ولكن تم تعيينها

الاطلاع على المهام الشائعة للأشخاص مع النسب المئوية بناءً على نشاط المهمة

أيضًا، باستخدام خاصية ClickUp رؤى الفريق وإعداد التقارير ، يمكنك تحليل ما إذا كان شخص ما متأخرًا في عمله، ومن يقوم بأكبر قدر من العمل، ومقدار الوقت الذي تستغرقه كل مهمة.

بالإضافة إلى ذلك، باستخدام عرض المربع يمكنك معرفة ما يعمل عليه الأشخاص بالضبط، وما تم إنجازه، ومن يحتاج إلى المزيد من المهام، ومن لديه الكثير من المهام.

وهذا ليس كل شيء نبض في ClickUp يتيح لك تحليل النشاط في مساحة العمل في أي يوم معين، بناءً على عدد المستخدمين النشطين في الساعة. يمكنك أيضًا الحصول على رؤى حول المهام التي يعلق عليها الأشخاص أو يشاهدونها في الوقت الحالي حتى تتمكن من الدخول مباشرةً والتعاون على الفور.

تعمل جميع هذه الميزات معًا لتمنحك وصولاً غير مسبوق إلى أداء فريقك، مما يساعدك على الاستفادة من هذه المعرفة لإدارة المشروع بكفاءة.

7. لا توجد وظيفة الدردشة

تعتمد إدارة المشاريع الرشيقة على التعاون المستمر مع أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة.

بالتأكيد، يمكنك استخدام البريد الإلكتروني.

ولكن، في بيئة سريعة الوتيرة، لماذا تختار البريد العادي بينما يمكنك استخدام الرسائل الفورية بدلاً من ذلك؟

إنها تلقائية ومريحة وسهلة التتبع.

لسوء الحظ، لا يوفر Jira ميزة الدردشة المباشرة للتعاون مع فريقك. للوصول إلى الدردشة المباشرة، ستحتاج إلى شراء وظيفة إضافية منفصلة من Atlassian Marketplace.

حل ClickUp: الدردشة

ClickUp الدردشة تدعم طريقة العرض المحادثات السريعة في الوقت الفعلي مع أعضاء فريقك أو أصحاب المصلحة الآخرين.

وأفضل ما في الأمر أنك لست بحاجة حتى إلى مغادرة مساحة العمل لبدء الدردشة. يمكنك ببساطة اختيار إجراء محادثات بجانب عملك!

هذا ليس كل شيء. يمكنك أيضًا إضافة مرفقات وإرسال إشعارات ومشاركة الرموز وحتى تضمين المرفقات في الدردشة.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي كل مهمة من مهام ClickUp على قسم التعليقات الخاص بها. يمكنك استخدامه لإجراء مناقشات متعلقة بالمهام بسهولة.

وإذا كان هناك شيء معقد للغاية بالنسبة للنص، يمكنك بدلاً من ذلك تسجيل فيديو سريع باستخدام مقطع لتوضيح وجهة نظرك. يساعدك ذلك على تجنب أي سوء فهم ويسهل على أعضاء فريقك التعاون.

لكن هذا ليس كل شيء

هذا

يأتي مع الكثير من الميزات الأخرى لمساعدتك على البقاء في صدارة Jira، مثل

التعليقات المعينة : تحويل التعليقات إلى عناصر العمل لضمان الاهتمام بها

تحويل التعليقات إلى عناصر العمل لضمان الاهتمام بها الحالات المخصصة :: تخصيص الحالات لتمييز المراحل المختلفة لسير عمل المهام الخاصة بك

طرق عرض متعددة : حدد من طرق العرض مثل قائمة , صندوق , اللوحة و التقويم للحصول على وجهات نظر فريدة حول عملك

حدد من طرق العرض مثل قائمة , صندوق , اللوحة و التقويم للحصول على وجهات نظر فريدة حول عملك الأتمتة : أتمتة الإجراءات المتكررة في مشروعك من خلال إعداد مجموعات من المشغلات والإجراءات المخصصة

أتمتة الإجراءات المتكررة في مشروعك من خلال إعداد مجموعات من المشغلات والإجراءات المخصصة لوحة رشيقة : ابقَ متقدمًا على مواعيدك النهائية باستخدام السرعة , الاحتراق , حرق و التدفق التراكمي : جدولة المهام وإدارتها التبعيات ومراقبة تقدم المشروع من مكان واحد

ابقَ متقدمًا على مواعيدك النهائية باستخدام السرعة , الاحتراق , حرق و التدفق التراكمي جدولة المهام وإدارتها التبعيات ومراقبة تقدم المشروع من مكان واحد الأذونات : حدد ما يمكن (وما لا يمكن) لأعضاء فريقك وضيوفك القيام به داخل ClickUp

حدد ما يمكن (وما لا يمكن) لأعضاء فريقك وضيوفك القيام به داخل ClickUp أنواع الحقول المخصصة : أضف معلومات غنية إلى طرق العرض الخاصة بك مثل التسميات ومربعات الاختيار والتواريخ والملفات وما إلى ذلك

أضف معلومات غنية إلى طرق العرض الخاصة بك مثل التسميات ومربعات الاختيار والتواريخ والملفات وما إلى ذلك تطبيقات الجوال : قم بتنزيل تطبيق ClickUp لنظام Android أو iOS للحفاظ على الإنتاجية أثناء التنقل

توقف عن السماح لـ Jira بأخذ قضمة من إنتاجيتك 🐲

بالتأكيد، Jira هي أداة متعددة الاستخدامات لإدارة المشاريع تساعدك على التعامل مع المهام والمشكلات والأخطاء والميزات.

ومع ذلك، نظرًا لأنها مصممة في الأصل لمساعدة مطوري البرامج العاديين على تتبع الأخطاء والمشكلات، فإنها تفتقر إلى العديد من وظائف إدارة المشاريع الحاسمة.

لحسن الحظ، يمكن ل ClickUp تعويض هذه العيوب.

فهو سهل الاستخدام، ويدعم تعيينات متعددة يمكن التعامل مع الأهداف ويعطيك قوالب المهام من بين أمور أخرى رائعة الميزات .

فلماذا لا التبديل إلى ClickUp من Jira وتأكد من سحق مواعيدك النهائية دائمًا!