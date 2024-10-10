كيفية إتقان إدارة دورة سبرينت سبرينت للفرق الرشيقة

يمكن لدورات العدو السريع إما أن تدفع فريقك إلى الأمام أو تجعلك عالقًا في لعبة مستمرة من اللحاق بالركب.

يكمن الفرق في مدى جودة إدارتك لها. كمدير مشروع أو ممارس رشيق، عليك أن تفعل أكثر من مجرد الوفاء بالمواعيد النهائية. فمع كل سبرنت، عليك أن تقترب أكثر من تحقيق الأهداف طويلة الأجل مع الحفاظ على استجابتك للتغييرات.

لكن هذا ليس بالأمر السهل.

إذا فشلت في إدارة دورة العدو السريع بشكل صحيح، فقد يعاني فريقك من عدم وضوح الأولويات. وفي أسوأ الحالات، قد يؤدي ذلك إلى مشاكل مثل التأخير في المشروع، وزيادة التكاليف، وانخفاض معنويات الفريق، وفقدان ثقة أصحاب المصلحة.

لتجنب هذا الانخفاض، تحتاج إلى تحسين إدارة دورة العدو السريع. من خلال إتقان هذه المهارة، يمكنك تعزيز التعاون بين الفرق متعددة الوظائف، والحفاظ على إنتاجية أكبر خلال سباقات السرعة، وتحقيق تقدم تدريجي هادف.

ما هي دورات العدو السريع في إدارة المشاريع؟

دورة السبرينت هي فترة زمنية محددة ومحددة يكمل خلالها الفريق مهمة محددة ويجعلها جاهزة للمراجعة. وتمتد دورة العدو السريع بشكل عام من أسبوع إلى أربعة أسابيع، وهي مكون أساسي من مكونات إطار عمل سكرم لإدارة المشاريع -واحدة من أكثر منهجيات أجايل استخدامًا على نطاق واسع.

في بداية كل سبرنت، يقوم فريق سكروم يختار مجموعة من قصص المستخدمين من الأعمال المتراكمة في السباق. هذه تمثل أجزاء صغيرة يمكن إدارتها من العمل التي تساهم في المشروع ككل.

الهدف من دورة العدو السريع هو تقديم زيادة محتملة في المنتج القابل للشحن بحلول نهاية الدورة.

يجب معرفة مصطلحات أجايل سكروم

قبل أن ننتقل إلى عملية إدارة دورة السبرنت، دعنا نراجع بسرعة بعض المفاهيم الأساسية:

1. رشيق: إدارة المشاريع الرشيقة هو نهج تكراري لإدارة المشاريع وتطوير البرمجيات. تتسم هذه المنهجية بالمرونة والتعاون والتركيز على العملاء. وهي تسمح للفرق بالاستجابة بسرعة للتغيرات في المتطلبات أو ظروف السوق من خلال تقديم العمل في زيادات صغيرة يمكن التحكم فيها.

تضمن أجايل التحسين المستمر من خلال التغذية الراجعة المنتظمة.

2. سكروم: إطار عمل شائع في أجايل، وينظم سكروم العمل في دورات محددة المدة تسمى سباقات السرعة. يعتمد إطار عمل سكروم على ثلاثة مبادئ أساسية، تُعرف أيضًا باسم ركائز سكروم - الشفافية والتفتيش والتكيف.

الشفافية تضمن لجميع المشاركين في المشروع رؤية العمل والتقدم المحرز بوضوح.

التفتيش يتضمن فحص العمل بانتظام للعثور على أي مشاكل.

التكيف يسمح للفرق بإجراء تغييرات بناءً على ما يكتشفونه أثناء عمليات الفحص. تساعد هذه المبادئ الفرق على إدارة المشاريع المعقدة بفعالية وتقديم القيمة بشكل تدريجي.

3. قصة المستخدم: قصة المستخدم هي وصف بسيط وغير رسمي لميزة برنامج من منظور المستخدم النهائي. وهي تتبع الصيغة التالية "بصفتي [نوع المستخدم]، أريد [وظيفة] بحيث [فائدة]

على سبيل المثال، يمكن أن تكون قصة المستخدم لتطبيق تخطيط السفر على النحو التالي "بصفتي مسافرًا متكررًا، أريد حفظ وجهاتي المفضلة في التطبيق حتى أتمكن من الوصول إليها بسرعة عند التخطيط لرحلاتي"

تساعد هذه البنية فرق تطوير البرمجيات على تحديد أولويات الميزات بناءً على احتياجات المستخدم وتوقعاته.

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أهمية دورات العدو السريع في تطوير البرمجيات الرشيقة

تعتبر دورات السبرينت مهمة للغاية بالنسبة لأجايل لأنها تقسم عملية تطوير البرمجيات إلى أجزاء يمكن التحكم فيها، مما يسمح للفرق بما يلي:

التكرار بسرعة : يمكن للفرق أن تتكيف وتغير مسارها بناءً على التغذية الراجعة أو ظروف السوق أو الأولويات المتغيرة بعد كل سباق سريع

: يمكن للفرق أن تتكيف وتغير مسارها بناءً على التغذية الراجعة أو ظروف السوق أو الأولويات المتغيرة بعد كل سباق سريع الحفاظ على التركيز : تحافظ سباقات السرعة على تركيز الفريق على أهداف محددة وقصيرة الأجل، مما يقلل من الانحرافات وزحف النطاق

: تحافظ سباقات السرعة على تركيز الفريق على أهداف محددة وقصيرة الأجل، مما يقلل من الانحرافات وزحف النطاق تقديم القيمة في وقت أقرب : بحلول نهاية كل سبرنت، تقدم الفرق زيادة عملية للمنتج، مما يضمن أن يكون التقدم مرئيًا وقابلاً للاستخدام

: بحلول نهاية كل سبرنت، تقدم الفرق زيادة عملية للمنتج، مما يضمن أن يكون التقدم مرئيًا وقابلاً للاستخدام تشجيع التحسين المستمر: مع كل سباق سريع، تقوم الفرق بتحليل عملياتها وتحديد طرق التحسين للدورة التالية

تشريح دورات العدو السريع

تتبع دورة العدو السريع عملية محددة مسبقًا لمساعدة الفريق على الانتقال من التخطيط إلى التسليم. هذه هي مراحل دورة العدو السريع:

1. التخطيط للسباق السريع التخطيط السريع هو نقطة البداية لكل دورة سبرنت، حيث يقرر فريقك ما هو العمل الذي سيتم إنجازه في السباق القادم.

تتضمن الأنشطة الرئيسية خلال اجتماع التخطيط للسباق السريع ما يلي:

يقدم مالك المنتج قصص المستخدمين ذات الأولوية القصوى من الأعمال المتراكمة للسباق السريع ويناقش أعضاء الفريق هذه القصص لتوضيح المتطلبات وتحديد الأولويات والاتفاق على هدف السباق السريع

يقوم فريق التطوير بعد ذلك بتقدير الجهد المطلوب لإكمال كل قصة ويلتزم بالعمل الذي يمكن إنجازه بشكل واقعي ضمن الإطار الزمني للسباق السريع

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2. الوقوف اليومي (Daily Scrum)

المتابعة اليومية عبارة عن اجتماع سريع مدته 15 دقيقة مصمم لـ الحفاظ على توافق الفريق وإدراكه لتقدم كل فريق.

خلال هذه الخطوة، يجيب أعضاء الفريق على ثلاثة أسئلة رئيسية:

ما الذي عملت عليه بالأمس؟

ما الذي سأعمل عليه اليوم؟

هل هناك أي عوائق تمنعني من إحراز تقدم؟

تعمل هذه الخطوة على تحسين تواصل الفريق وتساعد على تحديد وحل أي مشاكل قد تؤثر على التقدم. إذا ظهرت بعض العوائق، يتدخل مسؤول سكروم للمساعدة.

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3. مراجعة سبرينت

في نهاية دورة السباق، يعقد الفريق اجتماعًا لمراجعة السباقات ل عرض العمل المنجز على مالك المنتج وأصحاب المصلحة.

تتضمن الأنشطة الرئيسية خلال هذه المرحلة ما يلي:

يقوم فريق التطوير بعرض زيادة المنتج العامل، وعرض الميزات التي أنجزوها

يقدم أصحاب المصلحة ومالك المنتج تعليقات على المنتج ويناقشون آفاقه المستقبلية

يقوم الفريق بدمج زيادة المنتج التي تمت مراجعتها (ومن المحتمل أن تكون قابلة للشحن) مع الملاحظات في دورات العدو المستقبلية

4. استعراض سريع بأثر رجعي

يعدّ الاستعراض بأثر رجعي فرصة للفريق للتفكير في سباق السرعة و تحديد مجالات التحسين

تشمل الأنشطة الرئيسية ما يلي:

ييسر مسؤول سكروم الاجتماع ويشجع على تقديم ملاحظات صادقة

يناقش الفريق ما الذي سار بشكل جيد وما الذي لم يسر بشكل جيد ويحدد بنود عمل محددة لتحسينها خلال دورات العدو المستقبلية

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مدة دورة العدو السريع

يستمر العدو السريع ما بين أسبوع واحد وأربعة أسابيع، اعتمادًا على مدى تعقيد المشروع وتفضيل فريق Scrum.

تُعد سباقات السرعة التي تستغرق أسبوعين هي أفضل مكان، حيث إنها توفر وقتًا كافيًا لإكمال المهام ذات الأولوية مع الاستمرار في استيعاب الملاحظات والتعديلات المنتظمة.

نصيحة سريعة: إذا كان فريق Scrum الخاص بك غالبًا ما يكافح من أجل تسليم زيادة منجزة بحلول نهاية السباق، فقد يكون السباق مثقلًا بالمهام. ولمعالجة ذلك، قلل إما عبء العمل في كل سباق أو مدة السباق للحفاظ على تركيز الفريق.

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كيفية إدارة دورات سبرينت بشكل أكثر فعالية: أفضل الممارسات والاستراتيجيات

لجعل كل سبرينت مهمًا، تحتاج إلى نظام لتبسيط دورات السبرينت.

من إدارة تواريخ السبرنت، وتحديد أولويات المهام، وتعيينها لأعضاء الفريق إلى إجراء تغييرات مستمرة بناءً على الملاحظات، هناك الكثير من القطع المتحركة التي يجب عليك التعامل معها.

قد يصبح الأمر مربكاً، ولكن الخبر السار هو أنه مع أداة إدارة سباقات السرعة مثل ClickUp Sprints بجانبك، يمكن أن تصبح الأمور سلسة.

دعنا نستكشف بعضًا من أفضل الممارسات لتسوية التجاعيد في دورات سباقات السرعة الخاصة بك وكيف يمكن لـ ClickUp دعمك على طول الطريق.

1. قم بمواءمة أهداف العدو السريع مع أهداف العميل

تتمثل الخطوة الأولى في أي سباق سريع في التأكد من أن أهدافك واضحة تمامًا ومتوافقة مع ما يريده العميل/صاحب المصلحة. أهداف ClickUp تبسّط عملية تحديد الأهداف. تتيح لك الأداة تحديد أهداف قابلة للقياس وتتبع تقدمها في الوقت الفعلي.

يمكنك تقسيم الأهداف الكبيرة إلى أهداف أصغر وأكثر قابلية للإدارة وربطها مباشرةً بالمهام.

على سبيل المثال، لنفترض أن الهدف السريع هو زيادة تفاعل المستخدم بنسبة 20% لتطبيق التسوق بحلول نهاية السباق. يمكنك تقسيم ذلك إلى أهداف أصغر، مثل:

إنشاء إطارات سلكية للشاشة الرئيسية المعاد تصميمها

تطوير ميزة "الحفظ لوقت لاحق" واختبارها

تحسين أوقات التحميل

يمكنك تحويل هذه الأهداف إلى مهام قابلة للتتبع في ClickUp والحفاظ على تركيز فريقك.

بهذه الطريقة، تكون كل مهمة يكملها فريقك مرتبطة مباشرة بشيء يضيف قيمة لأصحاب المصلحة. نظرًا لأن التقدم نحو الأهداف يكون مرئيًا طوال فترة السباق، يبقى الجميع على نفس الصفحة.

تبسيط كيفية تعيين أهداف دورة السباق وتتبعها باستخدام ClickUp Goals

2. تخطيط المهام وإدارتها باستخدام أداة تعاون

الآن وقد تم تحديد أهدافك وغاياتك، فأنت بحاجة إلى خطة محكمة للتعاون مع فريقك وتحقيق تلك الأهداف.

قد يكون التنقل بين المهام المتعددة أثناء دورات العدو السريع والتنسيق مع فريقك متعدد الوظائف في أجايل أمرًا صعبًا. ولكن مع أداة إدارة المهام مثل ClickUp، يمكنك إدارة مهام سير العمل المعقدة بسهولة.

إليك الطريقة:

قسّم عملك إلى عناصر قابلة للتنفيذ باستخدام مهام النقر فوق المهام إنشاء مهام فرعية، وتعيينها لأعضاء الفريق، وتحديد تواريخ الاستحقاق

تنظيم المهام في قوائم أو لوحات تناسب سير عملك

إلى جانب إدارة العمل، تجعل أدوات التعاون التي يوفرها ClickUp من التواصل أمراً سهلاً. دعنا نرى كيف:

التعليقات والإشارات: ضمن كل مهمة، يمكنك ترك تعليقات ووسم زملائك في الفريق، وتعيين التبعيات، وربط المهام ذات الصلة. يمكنك الحصول على توضيحات سريعة حول الاستفسارات المتعلقة بالمهام دون أن يملأ صندوق الوارد الخاص بك

تبسيط التواصل غير المتزامن باستخدام تعليقات المهام في ClickUp

محادثة: هل تحتاج إلى تبادل الأفكار في الوقت الفعلي؟ استخدم انقر فوق الدردشة للحفاظ على تدفق المحادثات مع إبقاء الجميع في الحلقة

تواصل مع أعضاء الفريق عن بُعد في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Chat

مقاطع: للحصول على تحديثات أكثر تعقيدًا، استخدم كليك أب كليب لالتقاط تسجيلات الشاشة، وتسجيل أفكارك، ومشاركة شرح صوتي ومرئي دون الدخول في اجتماعات

مشاركة الأفكار وتوضيح الشكوك مع ClickUp Clips

تساعدك هذه الأدوات على تقليل رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة والاحتفاظ بجميع مناقشات المشروع في مكان واحد. ونتيجة لذلك، يمكنك توفير الوقت وتجنب الارتباك.

3. قم بإشراك الفريق بأكمله لتحسين الشفافية

للحفاظ على دورة سباقات السرعة الفعالة، قم بكسر الصوامع وإشراك جميع أعضاء الفريق في سباقات السرعة الخاصة بك.

من خلال هذه الممارسة، يمكنك

جلب وجهات نظر متنوعة من أعضاء الفريق متعددي الوظائف

من أعضاء الفريق متعددي الوظائف تسريع عملية اتخاذ القرار من خلال تقليل التواصل بين أعضاء الفريق

الحفاظ على الشفافية مع العمليات والتغييرات الجارية والتقدم المحرز في سباق السرعة

مع خاصية ClickUp أداة إدارة المشاريع الرشيقة ، يمكنك أن توفر لفريقك رؤية واضحة لمشاريعك وسباقات السرعة عبر خط سير العمل بأكمله.

وبفضل لوحات المعلومات الآلية، ستبقى أنت (وفريقك الرشيق) على اطلاع دائم على آخر المستجدات من خلال رؤى في الوقت الفعلي حول تقدم الفريق وتغييرات النطاق ومعدلات إنجاز المهام، وتبسيط تخطيط السعة الرشيقة وتحديد العوائق المحتملة بشكل أسرع.

في ClickUp Dashboards، يمكنك إضافة بطاقات لوحة معلومات سبرينت لإنشاء مخططات مخصصة وتمكين الفرق من تصور سباقات السرعة بالطريقة التي يريدونها.

إليك بعض المخططات لمساعدتك في إدارة سباقات السرعة بشكل أكثر فعالية:

مخطط الانحدار: تتبع التقدم المحرز في السباق مقابل النتائج المتوقعة

تتبع التقدم المحرز في السباق مقابل النتائج المتوقعة مخطط الاحتراق: اطلع على نطاق العمل المتبقي والمهام المكتملة

اطلع على نطاق العمل المتبقي والمهام المكتملة مخطط التدفق التراكمي: مراقبة التقدم المحرز في السباق حسب حالة المهمة، وترميز المهام بالألوان لتحديد العمل الجاري وإبراز الاختناقات

مراقبة التقدم المحرز في السباق حسب حالة المهمة، وترميز المهام بالألوان لتحديد العمل الجاري وإبراز الاختناقات مخطط السرعة: توقع معدل إنجاز المهام أسبوعيًا وعرض الأداء على فترات شهرية

تتبع التقدم المحرز في المشروع من خلال مقارنة العمل المكتمل مقابل النطاق الإجمالي باستخدام بطاقة Burnup Card في لوحات معلومات ClickUp Dashboards - مساعدة الفرق على تقييم وتيرتها والتنبؤ بإكمال المشروع بشكل أكثر فعالية

عندما يكون الجميع على دراية بحالة السباق السريع ومسؤولياتهم الفردية، تقل فرص حدوث تعارضات. يظل أعضاء الفريق متحمسين لأنهم يستطيعون رؤية كيف يتحرك عملهم ويسير المشروع بسلاسة.

4. تنفيذ التغذية الراجعة والتحسين المستمر

لا يوجد سباق سريع مثالي، ولكن هنا يأتي دور التحسين المستمر. تساعد حلقات التغذية الراجعة المنتظمة، مثل اجتماعات مراجعة سباقات السرعة والمراجعات بأثر رجعي، فريقك على تحديد ما الذي يعمل وما الذي يحتاج إلى تغييره.

يمكنك استخدام مستندات ClickUp ، وهي وثيقة افتراضية تعاونية، لتدوين اقتراحات أصحاب المصلحة والدروس المستفادة والخطط المستقبلية المتعلقة بالمنتج المطور.

تعاون مع فريق أجايل الخاص بك في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Docs، ودوّن ملاحظاتك على سباقات السرعة، وخطط لكيفية تحسين عملياتك ClickUp Notepad هي أداة أخرى مفيدة لإنشاء قوائم مراجعة لنقاط الملاحظات المهمة التي تريد تطبيقها في السباق الجاري أو للمشاريع المستقبلية. يمكنك أيضًا تحويل ملاحظاتك أو قوائم المراجعة إلى مهام قابلة للتنفيذ في ClickUp.

إنشاء قائمة مرجعية لعناصر الإجراءات المهمة باستخدام ClickUp Notepad

باستخدام هذا النهج، سيلتزم فريقك بمبدأ Agile المتمثل في إحراز تقدم تدريجي مع مرور الوقت، وسيعمل كل سباق جديد بسلاسة أكبر من سابقه.

5. كن مستعداً للمهام والتحديات غير المتوقعة

من شبه المؤكد أنه سيحدث شيء غير متوقع خلال سباقك السريع. ولكن لا تدع تلك المفاجآت تُفقدك تركيزك - ابق مرنًا وتعامل معها كالمحترفين.

إليك بعض الاستراتيجيات لمساعدتك في التعامل مع التحديات غير المسبوقة:

تبنَّ عقلية النمو واعتبر التحديات فرصًا للتحسين

واعتبر التحديات فرصًا للتحسين استخدم مصفوفة تحديد الأولويات لتقييم مدى إلحاح وأهمية المهمة غير المتوقعة وما إذا كانت تتماشى مع أهداف السباق

لتقييم مدى إلحاح وأهمية المهمة غير المتوقعة وما إذا كانت تتماشى مع أهداف السباق حافظ على خطوط مفتوحة من الاتصال مع أصحاب المصلحة حول التغييرات في الأولويات/الجداول الزمنية بسبب المهام غير المتوقعة

حول التغييرات في الأولويات/الجداول الزمنية بسبب المهام غير المتوقعة أضف وقتًا إضافيًا إلى كل سباق سريع، حتى لا تكون مرهقًا من حيث الجداول الزمنية أولويات المهام في ClickUp تسهّل إدارة هذه المهام. يمكنك وضع علامة على المهام كأولوية عاجلة أو عالية أو عادية أو منخفضة (وتغييرها حسب الحاجة)، وتعديل تواريخ الاستحقاق، ومساعدة فريقك في الحصول على وضوح بشأن ما يجب القيام به ومتى.

قم بتنظيم الأعمال المتراكمة حسب الأولوية باستخدام أولويات المهام على ClickUp

6. تحسين دورات العدو السريع باستخدام الأتمتة والقوالب

إعداد المهام، وتعيينها لأعضاء الفريق، وتغيير حالات المهام - هناك قدر كبير من العمل المتكرر الذي يشغل جدولك الزمني خلال دورة العدو السريع. إذا كنت ترغب في التخلص من العمل اليدوي، فإن الأتمتة هي الحل الأمثل.

على سبيل المثال, أتمتة سبرينت سبرينت من ClickUp يتيح لك تسريع عملياتك وتشغيل المهام المتكررة تلقائيًا. يمكنك أتمتة المهام التالية:

وضع علامة على السباق السريع على أنه تم عند انتهائه

إنشاء سبرنت جديد أو أكثر عند انتهاء سبرنت مستمر

نقل المهام غير المكتملة من سباق منتهي إلى السباق التالي

أرشفة سباقات السرعة القديمة (عدد سباقات السرعة التي تريد أرشفتها قابل للتخصيص)

وفّر الوقت في المهام الإدارية باستخدام أتمتة سبرينت من ClickUp واجعل سباقات السرعة أكثر كفاءة

اتبع هذه الخطوات لتمكين أتمتة سبرينت في مساحة عمل ClickUp الخاصة بك:

انقر فوق علامة الحذف (...) بجوار مجلد سبرينت

اختر إعدادات المجلد، ثم إعدادات مجلد العدو السريع

إذا كنت تستخدم سباقات السرعة ذات الفترات المخصصة، فانقر فوق علامة التبويب الأتمتة

قم بتبديل المفاتيح لتمكين أتمتة سبرينت

انقر فوق تم

نصيحة احترافية: في حال لم تكن حريصًا على بدء إدارة سباقات السرعة من الصفر، جرّب قوالب سباقات السرعة المعدة مسبقًا:

قالب تخطيط سبرينت سبرينت الخاص ب ClickUp إذا كنت قد بدأت للتو في التخطيط للسباق السريع أو كنت تبحث عن طريقة خالية من المتاعب لإدارة سباقات السرعة الخاصة بك، فإن قالب تخطيط سبرينت سبرينت من ClickUp هو نقطة انطلاق رائعة.

تتبع سباقات السرعة الخاصة بك، من التخطيط إلى التنفيذ، باستخدام قالب تخطيط سبرينت من ClickUp

استخدم هذا الإطار القابل للتخصيص لتخطيط وتنفيذ وتتبع سباقات السرعة من منصة موحدة. تساعدك الحالات المخصصة مثل Backlogs وDeaded وDeadone وIngress وCont Progress وTo Do على مراقبة كل خطوة من خطوات السباق، بينما توفر الحقول المخصصة مثل نقاط القصة وحالة التطوير وهدف السباق، والفئة والملحمة رؤية للمعلومات المهمة الخاصة بالمهمة.

يمكنك تصور سباقات السرعة الخاصة بك بشكل أفضل باستخدام طرق العرض المدمجة هذه:

طرق العرض استخدام طريقة عرض نموذج تقديم التذاكر إضافة تذاكر إلى العدو السريع عرض تعريف المنجز تحديد معايير إكمال التذكرة بنجاح طريقة عرض الملاحم احصل على نظرة شاملة لأهداف سباقك عرض سباقات السرعة تخطيط وتتبع سباقات السرعة بمرور الوقت طريقة عرض جميع التذاكر تتبع جميع التذاكر (بما في ذلك التذاكر المكتملة وقيد التنفيذ والعناصر المتراكمة)

يسهّل هذا القالب على أعضاء الفريق معرفة مكان وجود السباق، والتواصل والتعاون مع بعضهم البعض، وضمان سير العمليات بسلاسة.

كما يسمح لك بتوثيق دورة العدو السريع بأكملها، والتي يمكنك استخدامها كنقاط مرجعية لسباقات السرعة المستقبلية.

قالب العصف الذهني للعصف الذهني السريع الخاص ب ClickUp مرحلة رئيسية في دورة السباق، يوفر اجتماع العصف الذهني بأثر رجعي للسباق السريع فرصة لاستخلاص الدروس المستفادة من السباق الحالي. يساعدك هذا التأمل على إحراز تقدم تدريجي في سباقات السرعة المستقبلية - كرر ما نجح بشكل جيد وصحح ما لم ينجح.

ولكن عندما يشارك العديد من أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة، قد يكون من الصعب جمع مدخلات الجميع في وثيقة واحدة. وهنا يأتي دور قالب العصف الذهني الاستعراضي للسباق السريع من ClickUp الذي يثبت فائدته.

ادعُ أعضاء فريق Scrum وأصحاب المصلحة لتسجيل ما تعلموه من دورة العدو الحالي باستخدام قالب العصف الذهني الاستعراضي السريع من ClickUp

يساعدك هذا الإطار الجاهز للاستخدام على

بدء حوار مفتوح بين أعضاء الفريق

جمع أفكار الجميع وتنظيمها في مستند مركزي

تحليل المعلومات التي تم جمعها للكشف عن الأنماط والمشكلات الأساسية

يتيح لك القالب تقسيم جلسة العصف الذهني إلى أربعة أعمدة: ما الذي سار على ما يرام، وما الذي يمكن أن يكون أفضل، وعناصر الإجراءات، والأهداف بأثر رجعي.

بمجرد انتهائك من العصف الذهني، ستحصل على رؤى حول كيفية جعل سباقات السرعة القادمة أكثر كفاءة ووضع خطة عمل لها.

إليك بعض القوالب الأخرى التي قد تجدها مفيدة:

## أدوار أعضاء الفريق ضمن دورة سبرينت

في دورة العدو، يلعب كل عضو من أعضاء الفريق متعدد الوظائف دورًا فريدًا في دفع المشروع إلى الأمام. فيما يلي تفصيل للأدوار ومسؤولياتها:

العنوان المسؤوليات مالك المنتج تحديد رؤية المشروع واتجاهه مواءمة الأعمال المتراكمة للمنتج مع احتياجات أصحاب المصلحة وأهداف العمل تحديد أولويات الأعمال المتراكمة للمنتج وتنقيحها لتقديم الميزات الأكثر تأثيرًا أولاً كوني الجسر بين أصحاب المصلحة وفريق التطوير، وتوضيح المتطلبات، وتقديم الملاحظات لإبقاء الجميع على نفس الصفحة سيد سكرم تأكد من أن الفريق يتبع مبادئ سكرم القضاء على الاختناقات ومساعدة أعضاء الفريق على العمل بكفاءة إدارة الاحتفالات الرئيسية مثل الوقوف اليومي والتخطيط للسباق السريع ومراجعات السباق السريع والمراجعات السريعة والمراجعات بأثر رجعي تأسيس بيئة من التعاون والتحسين المستمر فريق التطوير (يتكون من مطورين ومختبرين ومصممين ومتخصصين في تجربة المستخدم ومهندسي العمليات) تقديم زيادة في المنتج في نهاية كل سباق سريع/تقرير كيفية إنجاز العمل خلال السباق السريع - تقدير عدد المهام التي يمكنهم إكمالها، وتعيين الأدوار فيما بينهم، وإدارة التقدم بشكل مستقلالتعاون بشكل وثيق مع مالك المنتج لفهم المتطلبات وتقديم منتج عالي الجودة أصحاب المصلحة (يتألفون من العملاء وأصحاب المصلحة الداخليين والشركاء والمؤثرين الخارجيين) تقديم ملاحظات قيمة أثناء مراجعات العدو السريعالعمل مع مالك المنتج للتأثير على اتجاه المنتج بحيث يوفر الناتج قيمة ويتماشى مع الأهداف التنظيمية الأوسع نطاقًا

كن مسؤولاً عن سباقات السرعة الخاصة بك مع ClickUp

تعمل الإدارة الفعالة لدورة العدو السريع على تعزيز الإنتاجية، وتحسين نتائج المشروع، وتعزيز التعاون، وتشجيع النمو والتعلم.

قد تكون دورات السبرنت قصيرة الأمد، لكنها مليئة بالعمليات والمهام والمتطلبات المتغيرة. ومع ذلك، بغض النظر عن مدى صعوبة التعامل مع سباقات السرعة، لا يمكنك تحمل تعطلها أو فشلها لأن ذلك أمر مكلف.

فبدلاً من الاعتماد على أدوات متعددة لا تؤدي إلا إلى فوضى في سير عملك، استخدم أداة إدارة المشاريع الرشيقة مثل ClickUp لتبسيط دورة العدو السريع بأكملها. يمكنك تحديد أهداف العدو السريع، وربطها بالإجراءات، وتعيين المهام، وإجراء تغييرات على سير عملك، ومراقبة التقدم المحرز، واكتساب رؤى من سباقات السرعة السابقة - كل ذلك ضمن منصة واحدة. ابدأ مع ClickUp وإدارة كل سباق بسلاسة.