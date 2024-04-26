فن وعلم تخطيط القدرة على تطوير البرمجيات وتخطيطها

إن مشروع تطوير البرمجيات الناجح يزدهر بقوة التخطيط الفعال. من التوفيق بين الموارد إلى تنفيذ التغييرات، يمكن تحقيق كل شيء من خلال الإعداد الشامل والدقيق.

فكر في الأمر كتجربة وصفة جديدة.

أولاً، تبدأ بتقييم المكونات المتاحة. ثم تتحقق مما إذا كانت لديك الإمكانيات والمعدات المطلوبة. وأخيراً، ترى ما إذا كان لديك الوقت الكافي لاختبار مهاراتك في الطهي. في الأساس، يتعلق الأمر كله بـ تخطيط القدرات !

انضم إلينا بينما نستكشف موضوع تخطيط سعة تطوير البرمجيات ونرى كيف يمكن أن يؤدي إلى نجاح المشروع.

دعونا نبدأ بفهم ماهية تخطيط السعة وسببها ومن يقوم بها.

ما هو تخطيط قدرات تطوير البرمجيات؟

احصل على عرض لوحة تحكم واحدة لقدرة تطوير برامجك باستخدام ClickUp

تخطيط سعة تطوير البرمجيات هو عملية متعددة الأوجه توازن بين الموارد والجداول الزمنية وأعباء العمل من أجل التنفيذ الناجح للمشاريع. وهي تنطوي على سلسلة من الأنشطة التي تتراوح بين تقييم الاحتياجات الحالية وتوقع المتطلبات المستقبلية. وعادةً ما تدور الاعتبارات الرئيسية في تخطيط قدرات تطوير البرمجيات حول أربعة عوامل:

القدرة الحرة الحالية متطلبات السعة الاحتياطية نمو عبء العمل المتوقع السعة الإضافية المطلوبة

يتيح التحليل الشامل والشامل الناتج للمديرين بناء خرائط طريق واقعية لتطوير البرمجيات. وفي الوقت نفسه، يمكن للفرق الحفاظ على هامش سليم لتعديل الأولويات، واستيعاب طلبات التغيير، أو توسيع نطاق الموارد عند الضرورة.

لماذا يجب أن تقوم شركات تطوير البرمجيات بتخطيط القدرات؟

الآن بعد أن فهمت ما هو تخطيط سعة فريق تطوير البرمجيات، دعنا ننتقل إلى السبب الذي يجعل الشركات تهتم به. ببساطة، يوفر قياس سعة فريقك الفوائد التالية:

الاستخدام الأمثل للموارد : نظرًا لأن تخطيط السعة يحدد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الناحيتين النوعية والكمية، يمكن لمديري المشاريع تخصيص الموارد الرئيسية مثل الموظفين والمعدات و أدوات تطوير البرمجيات . تمنع هذه الإدارة الديناميكية للموارد أي تخصيص كلي أو نقص في استخدام الموارد المتاحة

: نظرًا لأن تخطيط السعة يحدد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الناحيتين النوعية والكمية، يمكن لمديري المشاريع تخصيص الموارد الرئيسية مثل الموظفين والمعدات و أدوات تطوير البرمجيات . تمنع هذه الإدارة الديناميكية للموارد أي تخصيص كلي أو نقص في استخدام الموارد المتاحة زيادة عرض النطاق الترددي للفريق : إن التعامل مع أعضاء الفريق ومهاراتهم وتوافرهم كموارد يسمح بالإدارة الفعالة لقدرة فريق التطوير. وباستخدام مبادئ تخطيط السعة، يمكن لمديري هندسة البرمجيات إضافة أو توزيع أعضاء الفريق على مشاريع مختلفة للحفاظ على قابلية التوسع وتوسيع نطاق الفريق

: إن التعامل مع أعضاء الفريق ومهاراتهم وتوافرهم كموارد يسمح بالإدارة الفعالة لقدرة فريق التطوير. وباستخدام مبادئ تخطيط السعة، يمكن لمديري هندسة البرمجيات إضافة أو توزيع أعضاء الفريق على مشاريع مختلفة للحفاظ على قابلية التوسع وتوسيع نطاق الفريق إدارة فعالة للوقت: تستفيد الفرق من الرؤى المستقاة من تخطيط السعة للاستفادة من الموارد وتحديد أولويات المهام، مما يعزز مهاراتهم في إدارة الوقت. ويمكنهم توجيه سير عملهم للتغلب على أي اختناقات أو تأخيرات محتملة بسبب التبعيات للوفاء بالمواعيد النهائية باستمرار

استخدام الفترة الزمنية المتجددة في ClickUp لإدارة جدول الفريق وأدائه

إدارة المخاطر : يسلط تخطيط القدرات الضوء على أي مخاطر قائمة أو محتملة قد تعطل عملية تطوير البرمجيات. وسواء كانت قيوداً على الموارد أو زيادة في أعباء العمل، فإن إدراك التحديات المحتملة مسبقاً يمكّن الفرق من معالجة هذه المشكلات ومنعها من التأثير على جودة المشروع والجداول الزمنية

: يسلط تخطيط القدرات الضوء على أي مخاطر قائمة أو محتملة قد تعطل عملية تطوير البرمجيات. وسواء كانت قيوداً على الموارد أو زيادة في أعباء العمل، فإن إدراك التحديات المحتملة مسبقاً يمكّن الفرق من معالجة هذه المشكلات ومنعها من التأثير على جودة المشروع والجداول الزمنية مزيد من المرونة والقدرة على التكيف : يعد الحفاظ على مخزون احتياطي كافٍ من السعة المتاحة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية تخطيط القدرات. فهو يسمح للفرق بالتكيف مع التحول في متطلبات المشروع بسرعة أو تغيير الأولويات أو الأحداث غير المتوقعة دون تعطيل تقدم المشروع أو جودته

: يعد الحفاظ على مخزون احتياطي كافٍ من السعة المتاحة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية تخطيط القدرات. فهو يسمح للفرق بالتكيف مع التحول في متطلبات المشروع بسرعة أو تغيير الأولويات أو الأحداث غير المتوقعة دون تعطيل تقدم المشروع أو جودته تحسين عملية اتخاذ القرار: يمنح تخطيط القدرات رؤية أكبر لمتطلبات الموارد الحالية والمستقبلية والمخاطر والأولويات والمخاطر الحالية والمستقبلية. ونتيجةً لذلك، يمكن لمديري المشاريع اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وقائمة على البيانات التي تأخذ في الحسبان جميع العوامل الداخلية أو الخارجية المحتملة التي تؤثر على نتائج المشروع

_تحسين عملية اتخاذ القرار من خلال أطر عمل مثل مصفوفة أيزنهاور في ClickUp Whiteboards

رضا أعلى لأصحاب المصلحة : يؤدي تخطيط القدرات إلى إرضاء أصحاب المصلحة بعدة طرق - التسليم وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها، وضمان جودة المنتج، والحفاظ على المرونة، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتوفير قابلية التوسع، وغير ذلك. تعمل هذه الفوائد على تنمية العلاقات الإيجابية مع أصحاب المصلحة وكسب حسن النية

: يؤدي تخطيط القدرات إلى إرضاء أصحاب المصلحة بعدة طرق - التسليم وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها، وضمان جودة المنتج، والحفاظ على المرونة، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتوفير قابلية التوسع، وغير ذلك. تعمل هذه الفوائد على تنمية العلاقات الإيجابية مع أصحاب المصلحة وكسب حسن النية تحسين تخطيط السيناريو : يجعل تخطيط القدرات تطوير البرمجيات أكثر قابلية للتنبؤ من خلال تخطيط السيناريوهات. يتيح المزيج من البيانات التاريخية وأحدث اتجاهات السوق والتقديرات المستقبلية للفرق تشغيل سيناريوهات مختلفة والتخطيط لها وفقًا لذلك. فهو يزود الفرق بالاستعداد بشكل أفضل للظروف المتغيرة

: يجعل تخطيط القدرات تطوير البرمجيات أكثر قابلية للتنبؤ من خلال تخطيط السيناريوهات. يتيح المزيج من البيانات التاريخية وأحدث اتجاهات السوق والتقديرات المستقبلية للفرق تشغيل سيناريوهات مختلفة والتخطيط لها وفقًا لذلك. فهو يزود الفرق بالاستعداد بشكل أفضل للظروف المتغيرة تخفيض التكاليف التشغيلية : تقلل عملية تخطيط السعة من التكاليف التشغيلية من خلال تحسين استخدام الموارد على نحوٍ متدرج، وتسهيل إدارة المخاطر، والحفاظ على المرونة، وتحفيز مشاركة أصحاب المصلحة. تعمل هذه المزايا بشكل مباشر أو غير مباشر على خفض النفقات التشغيلية العامة وتحسين الربحية

: تقلل عملية تخطيط السعة من التكاليف التشغيلية من خلال تحسين استخدام الموارد على نحوٍ متدرج، وتسهيل إدارة المخاطر، والحفاظ على المرونة، وتحفيز مشاركة أصحاب المصلحة. تعمل هذه المزايا بشكل مباشر أو غير مباشر على خفض النفقات التشغيلية العامة وتحسين الربحية النمو على المدى الطويل: تخطيط القدرات مستمر ومتكرر. إن قياس وتعديل احتياجات السعة على المدى القصير والطويل الأجل يجعل الشركات أكثر استجابة واستعدادًا لتولي مشاريع تطوير البرمجيات. ويمكنهم اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن متطلبات التوظيف وتخصيص الموارد والاستثمارات في البنية التحتية لتتناسب مع الأهداف التنظيمية

بشكل عام، يساعد تخطيط السعة في تطوير البرمجيات على تخطيط الموارد، ومكافحة المخاطر، وجعل المشاريع قابلة للتنبؤ، وتقديم نتائج ناجحة تعود بالنفع على المؤسسة بأكملها.

من المسؤول عن تخطيط القدرات؟

أخيرًا، نجيب على من المسؤول عن إجراء كل جلسة تخطيط للقدرات.

من الناحية الواقعية، يشمل التخطيط الدقيق للقدرات أصحاب المصلحة التاليين:

مدراء المشاريع : المسؤول الأول عن إدارة سعة فريق تطوير البرمجيات ككل - حتى لو كانوا يعملون على مشاريع مختلفة

: المسؤول الأول عن إدارة سعة فريق تطوير البرمجيات ككل - حتى لو كانوا يعملون على مشاريع مختلفة قادة فريق التطوير : التحكم في سعة الفريق كمجموع سعة أعضاء الفريق كل على حدة

: التحكم في سعة الفريق كمجموع سعة أعضاء الفريق كل على حدة مدراء الموارد : غالبًا ما يظهرون في المؤسسات الكبيرة، ويقومون بتنسيق أنشطة إدارة الموارد عبر مشاريع مختلفة

: غالبًا ما يظهرون في المؤسسات الكبيرة، ويقومون بتنسيق أنشطة إدارة الموارد عبر مشاريع مختلفة مهندسو التطوير والعمليات : يشرفون على تخطيط القدرات الرشيقة لمشاريع تطوير البرمجيات التي تتبع المنهجية الرشيقة

: يشرفون على تخطيط القدرات الرشيقة لمشاريع تطوير البرمجيات التي تتبع المنهجية الرشيقة قسم الشؤون المالية : قد يشاركون بشكل غير مباشر في تخطيط السعة، خاصة أثناء تحديد قيود الميزانية وتخصيص الأموال وإجراء التنبؤات المالية

: قد يشاركون بشكل غير مباشر في تخطيط السعة، خاصة أثناء تحديد قيود الميزانية وتخصيص الأموال وإجراء التنبؤات المالية مالكو المنتجات: المساهمة في تخطيط السعة من خلال مشاركة مواصفات البرمجيات والأولويات ومتطلبات الميزات لتقدير واقعي لعبء العمل

وبعبارة أخرى، ينتج تخطيط السعة عن تضافر جهود مختلف أصحاب المصلحة الذين يشاركون عادةً في بناء القدرات .

## تخطيط القدرات مقابل تخطيط الموارد

لقد أكدنا على أهمية الموارد أثناء مناقشة قدرة الفريق. ونتيجة لذلك، قد يبدو أن التخطيط الفعال للقدرات هو نفسه تقريباً تخطيط الموارد. ومع ذلك، فهما مفهومان مختلفان، كما هو موضح أدناه:

عامل التمايز تخطيط السعة تخطيط الموارد التركيز يُعنى في المقام الأول ب تقييم مقدار القدرة التي تمتلكها المنظمة أو الفريق أو الفرد لتلبية الطلبات وتقديم المخرجات المقابلة يتمحور حول تحديد الموارد، مثل الموظفين والمعدات والمواد، المطلوبة لتنفيذ المهام أو الأنشطة المختلفة وتخصيصها النطاق يأخذ نظرة أشمل مع الإجابة على أسئلة مثل ما إذا كان الفريق لديه القدرة الكافية لتحقيق أهدافه، وما إذا كان يحتاج إلى قدرة إضافية، وكيفية تحسين القدرة لدعم النمو بما أنه يهتم بشكل أساسي بتخصيص موارد محددة لتمكين الأنشطة الفردية، فهو أكثر تركيزًا على المهام. فهو يتعامل فقط مع من وماذا ومتى من الموارد الإطار الزمني يمتد لفترات أطول لأنه يأخذ في الاعتبار منظورًا طويل الأجل للأهداف التنظيمية، ويمتد عبر الأداء السابق والحالة الراهنة والطلب المستقبلي التركيز على المتطلبات الفورية يجعله أكثر قصرًا وتكتيكًا، مع التركيز على المشروع الحالي والفترة الزمنية المحددة له وأولوياته المرونة غالبًا ما تكون أكثر مرونة وقابلية للتكيف حيث تقوم المؤسسات بتغيير خطة السعة استجابةً لتغيرات الطلب وظروف السوق والأهداف الشاملة أقل مرونة نسبيًا حيث يمكن للشركات إضافة المزيد من الموارد أو إزالتها أو إعادة تخصيصها بناءً على خطط المشروع وجداوله الزمنية

على الرغم من هذه الاختلافات الدقيقة، يمكن لمديري المشاريع استخدام أدوات مثل ClickUp لإدارة الموارد وتخطيط السعة!

استراتيجيات تخطيط القدرات في تطوير البرمجيات

تسمح استراتيجيات تخطيط السعة لمدير المشروع بالتخطيط الفعال للسعة وتخصيص الموارد وإدارة أعباء العمل أثناء دورة حياة تطوير البرمجيات. استخدم أياً من الاستراتيجيات الأربع التالية كدليل لإضافة هيكلية إلى عملية تخطيط السعة:

استراتيجية التأخير

استراتيجية التأخر هي واحدة من أكثر استراتيجيات تخطيط السعة تحفظًا. هنا، تقوم بإضافة السعة بعد زيادة الطلب الفعلي. وهي تناسب الشركات ذات قاعدة العملاء المستقرة والطلب الذي يمكن التنبؤ به، حيث يمكن أن تؤدي طفرات الطلب إلى تقلباتها. يمكنك أيضًا استخدامها لإضافة سعة في حالة قيود الميزانية أو ضيق الوقت.

مثال على استراتيجية التأخير

قد تتبع الشركة التي تصمم حلولاً برمجية مخصصة استراتيجية التأخر. وتحتفظ بفريق أساسي من مطوري البرمجيات الذين يستخدمون الموارد المتاحة لتقديم المنتجات.

لنفترض أن فترة معينة، مثل موسم معين أو حدث معين، تزيد من الطلب على منتجات البرمجيات المخصصة. وبدلاً من توظيف أعضاء فريق جديد على الفور، تستمر الشركة في استخدام الموارد الحالية والقدرة الحالية لمواكبة الطلب.

ولن تفكر في زيادة السعة بإضافة المزيد من الموارد إلا عندما يرتفع الطلب باستمرار إلى الحد الذي يتجاوز فيه قدرة الفريق ويتراكم عليه الطلب.

تعمل خطة السعة المقابلة على إدارة التكاليف مع الحفاظ على الاستجابة لاحتياجات السعة المتغيرة.

المزايا

فعالة للغاية من حيث التكلفة وتقلل من الهدر لأنك لا تضيف سعة إلا عند الضرورة

تقلل من مخاطر السعة الزائدة

العيوب

قد يؤدي التأخر المستمر إلى استنزاف العملاء أو عدم رضاهم

فقدان العملاء وسوء التجربة يقلل من المبيعات والربحية

قلة فرص الإيرادات بسبب الجمود

استراتيجية القيادة

استراتيجية الريادة هي عكس استراتيجية التأخر تمامًا. تقوم بزيادة السعة الحالية لتتناسب مع الطلب المتوقع في خطة السعة هذه. قد تختار الشركات التي ترى تحولات بين عشية وضحاها في ولاء العملاء أو تكون واثقة للغاية من ارتفاع ممتاز في الطلبات الحالية تخطيط السعة الرائدة. وهو أيضًا خيار جيد إذا كانت لديك الرغبة في المخاطرة والميزانية اللازمة لدعمها.

مثال على استراتيجية الرصاص

شركة متخصصة في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول واثقة من أنها ستشهد زيادة في الطلب على خدماتها خلال فصل الربيع. وغالبًا ما يتوافق هذا الموسم مع إطلاق الشركات لتطبيقات جديدة أو تحديث التطبيقات الحالية قبل مبيعات الربيع.

ومن خلال تبني استراتيجية تخطيط السعة الرئيسية، تقوم الشركة بتوظيف المزيد من المطورين بشكل استباقي لزيادة السعة لتلبية الطلب. وبالإضافة إلى توظيف مواهب جديدة، تعمل الشركة على توسيع فرق تطوير البرمجيات والاستثمار في توسيع نطاق بنيتها التحتية.

وتسمح خطة السعة الناتجة للشركة بالاستفادة من الفرص من خلال الاستعداد المسبق.

المزايا

يضمن تلبية الشركات للطلبات، حتى لو زادت هذه الطلبات بسرعة

يخفف من خسارة العملاء من خلال مواكبة أحدث المتطلبات

العيوب

السعة الزائدة غير مواتية إذا كانت الزيادة في الطلب بطيئة

تؤدي السعة الزائدة إلى زيادة التكاليف ونقص استخدام الموارد

يجعل العمليات التجارية محفوفة بالمخاطر

استراتيجية المطابقة

استراتيجية المطابقة هي الحل الوسط بين استراتيجيات تخطيط السعة المتأخرة والرائدة. وهي تتضمن إضافة سعة تتناسب بشكل مباشر مع الطلب، مما يجعلها فعالة من حيث التكلفة ولكنها عالية الاستجابة. يمكنك اختيار أسلوب تخطيط السعة هذا إذا كان لديك طلب متقلب إلى حد ما في السوق وقاعدة عملاء ولكنك واثق من أنهم سيزدادون قريبًا.

مثال على استراتيجية المطابقة

لنفترض أنك تدير شركة استشارات برمجيات تقدم خدمات متنوعة، من تصميم الهندسة المعمارية إلى اختبار ومراجعة التعليمات البرمجية. يتقلب الطلب على هذه الخدمات بناءً على احتياجات العمل والتقدم التكنولوجي وظروف السوق. تراقب شركتك هذه العوامل عن كثب لاتباع استراتيجية المطابقة.

كلما لاحظت بوادر زيادة في الطلب، تقوم على الفور بزيادة السعة من خلال توظيف المواهب وتوسيع نطاق الموارد. ومن ناحية أخرى، يؤدي الانكماش الاقتصادي إلى تقليص السعة وترشيد الموارد المتاحة.

ونتيجةً لذلك، تواكب شركتك الاستشارية ظروف السوق المتغيرة واحتياجات العملاء دون الإفراط في الإنفاق.

المزايا

تقلل التكلفة والمخاطر لأنك لا تضيف سعة إلا لتلبية الزيادة في الطلب

ينطوي على مرونة أعلى حيث تزيد أو تقلل الشركات حسب الظروف

تضمن رضا العملاء مع الحفاظ على كفاءة التكلفة

العيوب

معقدة للغاية، حيث سيتعين عليك مراقبة وتوقع متطلبات السوق ومتطلبات العملاء والتقدم التكنولوجي

قد يكون من الصعب إضافة سعة خلال مهلة قصيرة

يمكن أن تصبح مكلفة إذا واصلت إضافة الموارد بمعدل أعلى من معدل الزيادة في الطلب

استراتيجية التعديل

يتجلى تخطيط السعة الرشيق في شكل استراتيجية تعديل.

نظرًا لأنها عملية تخطيط رشيقة للقدرات، فإنها تتطلب مراقبة مستمرة لظروف السوق وطلبات العملاء والتحديثات التكنولوجية. بعد ذلك، فإن الرؤى المستقاة من سباقات السرعة السابقة تغذي التعديل في السباق التالي، مما يسمح للفرق بـ الاستجابة للتقلبات في الوقت الفعلي.

تناسب استراتيجية تخطيط السعة الرشيقة هذه الشركات التي تعمل في بيئات ديناميكية لا يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير حيث قد تتغير أنماط الطلب بشكل غير متوقع.

مثال على استراتيجية التعديل

لنفترض أنك تدير مشروع تطوير برمجيات يواجه تغييرات متكررة في النطاق والجدول الزمني بسبب تطور ظروف السوق ومتطلبات العملاء. لديك القدرة الأساسية للتعامل مع عبء عمل التطوير النموذجي.

ومع ذلك، يقع حدث غير متوقع، مما يدفعك إلى الوراء عدة خطوات إلى الوراء. هذا التغيير في الظروف يجب أن يجعلك تلجأ إلى استراتيجية التعديل.

في هذه الاستراتيجية، تقوم بإعادة تخصيص الموارد، وإعادة توزيع أعباء العمل، وتعديل الجداول الزمنية بعد كل سباق سريع للبقاء متناغمًا مع المتطلبات. تتسم هذه الاستراتيجية بالحساسية المفرطة والمرونة والقابلية للتكيف دون أن تكون مكلفة أو مهدرة.

المزايا

المرونة العالية والاستجابة للظروف أو المتطلبات المتغيرة

التخصيص الأمثل للموارد

استراتيجيات في الوقت الحقيقي من شأنها تحقيق رضا أصحاب المصلحة

العيوب

رصد أنماط الطلب واتجاهات السوق وتخصيص الموارد أمر معقد

هناك خطر الإفراط في ضبط السعة، مما يؤدي إلى استخدام غير مستدام للموارد

يعطل سير العمل ويقلل من الإنتاجية إذا تم إجراؤه بشكل متكرر للغاية

## 6 خطوات سهلة لكل عملية تخطيط لقدرات تطوير البرمجيات

بغض النظر عن مجال عملك أو أدوات تخطيط السعة التي تستخدمها، تتضمن كل عملية تخطيط للسعة الخطوات الست التالية:

1. احسب السعة الحالية لفريقك

قياس سعة الفريق الحالية هي عملية من ثلاثة أجزاء تتضمن:

تقدير سعة الفريق المستدامة: تحديد عدد الساعات التي يمكن لفريق تطوير البرمجيات لديك أن يعملها دون أن ينفد. للقيام بذلك، ضع في اعتبارك الساعات المتاحة لأعضاء الفريق ومهاراتهم وخبراتهم ومستوى خبراتهم. ضع في اعتبارك أيضًا الموارد مثل الأدوات والتكنولوجيا والبنية التحتية المتاحة لمساعدتهم على أداء مسؤولياتهم تحسين سير عمل التطوير: تحليل سير العمل الحالي ودوره في تطوير البرمجيات. قم بتقييم هذه العمليات من خلال عدسة منهجيات تطوير البرمجيات أو منهجيات إدارة المشاريع والأدوات المقابلة المطلوبة. بعد ذلك، حدد أي أوجه قصور واختناقات في سير العمل وطور طرقاً لمعالجة هذه التحديات تحديد قيود قدرات الفريق: تعرف على أي قيود أو قيود قائمة تقلص من قدرة فريقك. قد تكون في شكل ميزانية أو موظفين أو وقت أو مهارة أو تكنولوجيا. تساعد معرفة هذه القيود في تخطيط السعة مع استيعاب أي طلب مستقبلي

بمجرد الانتهاء من ذلك، ستكون لديك قدرة فريقك ككيان قابل للقياس.

2. إجراء تحليل الطلب

تحليل احتياجات العملاء يمكن أن يساعد في تقدير الطلب

يساعد إجراء تحليل الطلب على تصور التغير في الطلب في المستقبل البعيد أو القريب.

وللتنبؤ بالطلبات المستقبلية، قم بإجراء تحليل شامل للسوق للتعرف على اتجاهات الصناعة الجارية وعروض المنافسين وتفضيلات العملاء.

بدلاً من ذلك، يمكنك البحث داخليًا في خط سير المشاريع عن المشاريع الجديدة أو مبادرات تطوير البرمجيات القادمة. قم بقياس الطلب من حيث النطاق أو الحجم أو الجداول الزمنية أو التعقيدات.

اعمل مع أصحاب المصلحة لتوضيح هذه التفاصيل بشكل أكبر للحصول على فهم أساسي للمتطلبات والتوقعات الرئيسية للمشروع. بدءًا من جمع الملاحظات إلى استضافة مجموعات التركيز، قم بإشراك أصحاب المصلحة للحصول على فكرة واقعية عن تغيرات الطلب وتفاصيله.

3. توقع السعة المطلوبة

يمكن أن يساعد التنبؤ بالمبيعات في توقع ارتفاع الطلب ومتطلبات السعة

قم بتقدير التغير في السعة بناءً على تقديراتك للطلب.

استخدم النماذج التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تستفيد من تحليل الاتجاهات والبيانات التاريخية للتنبؤ بأعباء العمل المستقبلية ومتطلبات الموارد وقيود السعة.

ادمج ذلك مع تخطيط السيناريو للحصول على فكرة شاملة عن النتائج المحتملة للظروف المختلفة. إن معرفة السيناريوهات الأكثر احتمالاً وأفضل الحالات وأسوأ الحالات مسبقاً ستجعلك أكثر استعداداً لتخفيف المخاطر والتعامل مع حالات عدم اليقين.

تقدم منصات إدارة المشاريع مثل ClickUp أدوات تحجيم القمصان لتخطيط السعة الرشيقة. يستخدم تحديد حجم القميص قوالب تطوير البرمجيات لفهم نطاق المشروع وجهده وتعقيده وجدوله الزمني. ثم يمثل احتياجات السعة بالحجم المناسب، بدءًا من XS إلى XXL.

بمجرد أن يكون لديك تمثيل مبسط لسعة المشروع، يمكنك قياس ما إذا كان المشروع "مناسبًا" لفريق تطوير البرمجيات لديك!

4. قياس فجوة السعة

استخدم نموذج تحليل الفجوة في المهارات على ClickUp لبناء فرق تطوير متعددة الوظائف

استخدم نموذج تحليل فجوة المهارات ClickUp للمساعدة في تجميع جميع أعضاء فريقك مصنفين حسب نوع المهارة مع قسمهم واسم المهارة وتقييمهم وإجمالي الدرجات والدرجة المستهدفة وخطوات العمل والفجوة ومستوى الأولوية. الدرجة المستهدفة هي 0 لأدنى درجة و25 لأعلى درجة بشكل افتراضي، ولكن يمكنك تخصيصها حسب تفضيلاتك.

لديك سعتك الحالية وسعتك المتوقعة. الآن، اطرحهما لقياس فجوة السعة!

يساعدك تحليل فجوة السعة على فهم المجالات التي تحتاج فيها إلى موارد أقل أو أكثر، وما هي تدفقات العمل التي تحتاج إلى تحسين وكيف يمكنك سد الفجوة. كما أنه يشاركك أيضًا رؤى عملية حول ما إذا كان بإمكان فريقك تولي مشروع جديد أو طلب تغيير.

5. مواءمة السعة مع الطلب المتوقع

بمجرد تشخيص تحليل الفجوة في السعة، يمكنك المضي قدمًا في تحسين السعة.

ابدأ بـ تخصيص الموارد الاستراتيجية، حيث تريد الوصول إلى المهام الحرجة أولاً. قم بتعيين هذه المهام لأعضاء الفريق المناسبين وفقًا لمهاراتهم وخبراتهم وقدراتهم وتوافرهم. إن الاستثمار في الأدوات والتقنيات المناسبة، أو حتى الترقيات، يزيد من جهودهم من خلال زيادة الكفاءة والإنتاجية.

استخدام مصفوفات المهارات المستندة إلى الأولوية لمطابقة الطلب والقدرة

الرافعة المالية قالب مصفوفة المهارات الفنية في ClickUp لمراقبة المهارات الفنية داخل القوى العاملة لديك. يحصل كل قسم على صف واحد مخصص لكل موظف. يركز كل عمود على مهارة معينة، مثل تطوير البرمجيات، وتصحيح الأخطاء، ولغات الترميز، وإجراءات الاختبار، وما إلى ذلك. بهذه الطريقة، يمكن تصنيف كل موظف على مهارات معينة مهمة للدور أو المشروع.

6. خطة للطوارئ

دعم التخصيص الديناميكي للموارد مع استراتيجيات إدارة المخاطر التكميلية لتقليل الانتكاسات أو العقبات.

كن مستعدًا لأي سيناريو مع نموذج خطة الطوارئ ClickUp Contingency Plan

كليك أب نموذج خطة الطوارئ يساعدك على وضع خارطة طريق واضحة للأحداث غير المتوقعة من خلال مساعدتك على

تحليل المخاطر المحتملة وتأثيرها على العمليات

تحديد الموارد والموظفين الضروريين للتنفيذ الناجح

اختبار السيناريوهات البديلة لضمان تحقيق أفضل النتائج

استخدم خطط الطوارئ الصحيحة للتغلب على الاختناقات ومعالجة الثغرات في المهارات وإدارة التحديات غير المتوقعة. وفي الوقت نفسه، قم بمراقبة وتقييم التقدم المحرز مقابل مقاييس ومعايير الأداء المحددة مسبقًا لتحديد متطلبات السعة بشكل استباقي. تعزيز هذه المرحلة بحلقات التغذية الراجعة المستمرة والتواصل المفتوح لضمان التوافق بين الفرق والأهداف التنظيمية.

هذه المراحل الست هي مرحلة واحدة فقط من مراحل تخطيط سعة تطوير البرمجيات. يجب أن تظل متيقظًا أثناء مراقبة الموارد، وإجراء التعديلات المناسبة، وجمع الملاحظات والعمل عليها، وتحسين التخطيط بشكل متكرر. القيام بذلك يسهل تخطيط القدرات على المدى الطويل ويضعك على طريق التحسين المستمر!

نصائح للتنبؤ بالقدرات وجدولتها وإدارتها في فرق تطوير البرمجيات

التخطيط عملية مستمرة. لذا، حتى لو كنت قد أتقنت الخطوات الخمس لتخطيط سعة تطوير البرمجيات في فرق تطوير البرمجيات، يمكنك تحسينها باستخدام النصائح والحيل وأفضل الممارسات التي نحن على وشك مشاركتها.

إليك ما يساعدك:

إشراك أصحاب المصلحة : تحدث إلى فريقك، والمستشارين الماليين، ومالكي المنتجات، وجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتوقع زيادة الطلب والتوقعات. حافظ على خطوط الاتصال مفتوحة للحفاظ على الاستجابة والمرونة

: تحدث إلى فريقك، والمستشارين الماليين، ومالكي المنتجات، وجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتوقع زيادة الطلب والتوقعات. حافظ على خطوط الاتصال مفتوحة للحفاظ على الاستجابة والمرونة بناء فريق رشيق متعدد الوظائف : يعد فريق التطوير الأساسي سمة مشتركة في جميع استراتيجيات تخطيط القدرات التي ناقشناها. لذا، ركز على بناء فريق يمكنه التعاون والتواصل والعمل على الاستفادة من الموارد الموجودة وأداء وظائف مختلفة وتقديم النتائج على المستوى الأول

: يعد فريق التطوير الأساسي سمة مشتركة في جميع استراتيجيات تخطيط القدرات التي ناقشناها. لذا، ركز على بناء فريق يمكنه التعاون والتواصل والعمل على الاستفادة من الموارد الموجودة وأداء وظائف مختلفة وتقديم النتائج على المستوى الأول خطط للطوارئ : حتى لو خططت للقدرات بشكل صحيح، فإن الأحداث غير المتوقعة مثل سوء الأحوال الجوية واللوائح الحكومية وندرة المواهب وما إلى ذلك، يمكن أن تعيث فسادًا في خطتك. قم بإعداد خطط طوارئ للتعامل مع السعة الزائدة أو القليلة جدًا دون المساس بالتقدم أو الجودة أو الجداول الزمنية

: حتى لو خططت للقدرات بشكل صحيح، فإن الأحداث غير المتوقعة مثل سوء الأحوال الجوية واللوائح الحكومية وندرة المواهب وما إلى ذلك، يمكن أن تعيث فسادًا في خطتك. قم بإعداد خطط طوارئ للتعامل مع السعة الزائدة أو القليلة جدًا دون المساس بالتقدم أو الجودة أو الجداول الزمنية استفد من البيانات التاريخية: استخدم البيانات التاريخية من المشاريع السابقة أو سباقات السرعة لتحديد الاتجاهات والأنماط وموسمية متطلبات الموارد وتغيرات عبء العمل. سيساعدك ذلك على التخطيط لسباق السرعة التالي أو المشاريع المستقبلية

عزز تعاون الفريق وإنتاجيته باستخدام أدوات إدارة المشاريع الرشيقة من ClickUp

احتضن المنهجيات الرشيقة : تسهّل التقنيات الرشيقة مثل Scrum أو Kanban التخطيط والتسليم التكراري. ويساعد أساتذة Scrum فريقهم الرشيق على تحديد النقاط الحرجة وتعزيز التعاون وإزالة العوائق - والقيام بذلك من جديد. هذا المسار من المراقبة والتحسين المستمر يمكّن الفرق من تعديل السعة بشكل ديناميكي بناءً على الأولويات أو المتطلبات المتغيرة

: تسهّل التقنيات الرشيقة مثل Scrum أو Kanban التخطيط والتسليم التكراري. ويساعد أساتذة Scrum فريقهم الرشيق على تحديد النقاط الحرجة وتعزيز التعاون وإزالة العوائق - والقيام بذلك من جديد. هذا المسار من المراقبة والتحسين المستمر يمكّن الفرق من تعديل السعة بشكل ديناميكي بناءً على الأولويات أو المتطلبات المتغيرة جدولة اجتماعات مراجعة السعة : عقد اجتماعات منتظمة لمراجعة السعة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين. يجب أن تدور مناقشات الاجتماع حول أعباء العمل الحالية، ومعنويات الفريق، واستخدام الموارد، والاحتياجات الفورية، والأولويات المتغيرة، وما إلى ذلك، لمعالجة المشكلات أو الاختناقات المحتملة

: عقد اجتماعات منتظمة لمراجعة السعة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين. يجب أن تدور مناقشات الاجتماع حول أعباء العمل الحالية، ومعنويات الفريق، واستخدام الموارد، والاحتياجات الفورية، والأولويات المتغيرة، وما إلى ذلك، لمعالجة المشكلات أو الاختناقات المحتملة استثمر في الأدوات الرقمية : استثمر في أدوات أو منصات تخطيط القدرات وإدارة الموارد. توفر هذه الأدوات رؤية دقيقة لسعة الفريق وتوافر الموارد وتوزيع عبء العمل لتبسيط عملية تخطيط السعة وتحسين تخصيص الموارد. كما أنها تحتوي على قوالب تخطيط السعة لتبسيط العملية

: استثمر في أدوات أو منصات تخطيط القدرات وإدارة الموارد. توفر هذه الأدوات رؤية دقيقة لسعة الفريق وتوافر الموارد وتوزيع عبء العمل لتبسيط عملية تخطيط السعة وتحسين تخصيص الموارد. كما أنها تحتوي على قوالب تخطيط السعة لتبسيط العملية النظر في زيادة عدد الموظفين أو الاستعانة بمصادر خارجية: استكشف خيار الاستفادة من خدمات زيادة عدد الموظفين أو الاستعانة بمصادر خارجية لمهام معينة لتوسيع السعة مؤقتًا. يتيح دعم قدرتك الداخلية بهذه الطريقة للشركات تلبية المتطلبات خلال فترات الذروة دون أي التزام طويل الأجل أو التزام مالي كبير

استخدم قالب عبء عمل الموظفين على ClickUp لتصور أعباء العمل واتخاذ قرارات الاستعانة بمصادر خارجية أو زيادة عدد الموظفين

مع قالب عبء عمل الموظف في ClickUp يمكنك تحديد التوقعات وتخطيط المهام لإدارة عبء العمل في فريقك. سيساعدك هذا القالب على قياس قدرة كل موظف وتعيين المهام وفقًا لذلك، بالإضافة إلى التأكد من أن لكل مهمة مالكًا. بهذه الطريقة، يمكنك تحديد التوقعات وتجنب الإرهاق.

التوظيف لأدوار متعددة الأوجه : عند توظيف المواهب، اختر الأفراد ذوي مجموعات المهارات المتنوعة لتعزيز المرونة وقابلية التوسع. إن قدرتهم على العمل مع تقنيات مختلفة وفي مجالات مختلفة ستجعلهم أحد الأصول التي يمكن الاستفادة منها أثناء إدارة احتياجات المشروع المتغيرة

: عند توظيف المواهب، اختر الأفراد ذوي مجموعات المهارات المتنوعة لتعزيز المرونة وقابلية التوسع. إن قدرتهم على العمل مع تقنيات مختلفة وفي مجالات مختلفة ستجعلهم أحد الأصول التي يمكن الاستفادة منها أثناء إدارة احتياجات المشروع المتغيرة تعزيز التوازن بين العمل والحياة : يراعي تخطيط القدرات أيضاً صحة أعضاء الفريق ورفاهيتهم. فمن خلال تعزيز ثقافة التوازن الصحي بين العمل والحياة، يمكنك تعزيز معنويات الفريق والحفاظ على الإنتاجية ومنع الإرهاق للاحتفاظ بالمواهب والحفاظ على القدرات

: يراعي تخطيط القدرات أيضاً صحة أعضاء الفريق ورفاهيتهم. فمن خلال تعزيز ثقافة التوازن الصحي بين العمل والحياة، يمكنك تعزيز معنويات الفريق والحفاظ على الإنتاجية ومنع الإرهاق للاحتفاظ بالمواهب والحفاظ على القدرات تشجيع التحسين المستمر : تعمل ثقافة التحسين المستمر المزدهرة على تعزيز التجريب وتحفيز الحوار الهادف وتشجيع التعلم من التجارب السابقة أو الملاحظات. يؤدي القيام بذلك بشكل متكرر إلى تحسين عملية تخطيط القدرات بشكل متكرر

: تعمل ثقافة التحسين المستمر المزدهرة على تعزيز التجريب وتحفيز الحوار الهادف وتشجيع التعلم من التجارب السابقة أو الملاحظات. يؤدي القيام بذلك بشكل متكرر إلى تحسين عملية تخطيط القدرات بشكل متكرر توثيق كل شيء: سواء كانت خطة السعة أو المخاطر غير المتوقعة، فإن توثيق جميع جوانب عملية تطوير البرمجيات يسهل عملية اتخاذ القرارات المستنيرة والتعلم التكراري

إدارة المشروع وتخطيط السعة: ميزة ClickUp: ميزة ClickUp

هل تتذكر كيف تحدثنا عن أن ClickUp هو البطل الخارق في تخطيط القدرات؟ لم يكن تفاخرًا متواضعًا - لقد عنينا ذلك بصدق! إليك دليلك حول استخدام انقر فوق للبرامج تخطيط القدرات التنموية.

باستخدام ClickUp، يمكنك:

إدارة الموارد

اطلع على أعباء عمل الفريق في لمحة سريعة في ClickUp لتفويض المهام أو إعادة تعيينها بشكل أفضل وفهم بسرعة من لديه سعة أقل أو أكثر من اللازم

ClickUp هو أداة فعالة أداة إدارة الموارد . تسمح لمدير المشروع بتعيين مشاريع أو مهام محددة لأعضاء الفريق حسب مهاراتهم وكفاءاتهم. تخصيص الموارد اعتمادًا على تأثير المهمة وأهميتها ومدى أهميتها وإلحاحها، بالإضافة إلى عرض من يقوم بماذا ومتى.

تعرض لوحة التحكم البديهية توفر الموارد وحالة الموارد المشتركة والموارد المشاركة والمشتركة. ونتيجة لذلك، يمكن للمديرين تحديد المتطلبات أو القيود المتعلقة بالموارد بفعالية واتخاذ قرارات مستنيرة.

يمكنك أيضًا الوصول إلى قالب تخطيط الموارد الخاص ب ClickUp الذي يقوم بكل العمل نيابةً عنك!

من قوالب تخطيط الموارد إلى لوحات كانبان - مكتبة قوالب ClickUp بها كل ما تحتاجه

يساعدك قالب تخطيط الموارد هذا على تصور جميع المهام والموارد في مكان واحد ومواءمة الفرق حول ما هو أكثر أهمية لتحقيق أهداف الفريق. باستخدامه يمكنك تخصيص المهام بكفاءة وتحسين أعباء العمل. بصرف النظر عن الحقول والحالات المخصصة، فإنه يسمح أيضًا بتتبع الوقت والتحذير من التبعية.

تتبع الوقت

استخدم الجداول الزمنية على ClickUp لعرض الوقت المستغرق في مهام أو مشاريع معينة

يتميز ClickUp بأداة مدمجة لتتبع الوقت لتسجيل الوقت المستغرق في المهام والأنشطة المختلفة. هذه البيانات مفيدة في تقييم القدرة كدالة لوقت الفريق وقدراته واستخدام الموارد. كما أنها تمنح رؤية واضحة للموارد غير المستغلة أو المثقلة بالأعباء التي قد تؤدي إلى عدم كفاءة الوقت. الاستخدام تتبع وقت المشروع على ClickUp لتسليم منتجات البرمجيات في الموعد المحدد!

تحديد أولويات المهام

استخدم عوامل التصفية في طريقة عرض القائمة في ClickUp لفرز المهام حسب الحالة والأولوية والعديد من الحقول المخصصة الأخرى لإلقاء نظرة مخصصة على عملك

يتيح ClickUp للمستخدمين تعيين الأولويات للمهام والمشاريع مثل أي أداة لإدارة المشاريع. ومع ذلك، ما يفعله ClickUp بشكل أفضل هو أنه يمكنك تعيين أربعة مستويات من الأولويات لتمثيل الأهمية والاستعجال. تسمح هذه الدقة في تحديد مستويات الأولويات، التي تتراوح من العاجل إلى عدم وجود أولوية، للفرق بالتركيز على المهام المهمة. ينتج عن ذلك قائمة الأولويات يزيد من إنتاجية الفريق وقدراته إلى أقصى حد، مما يضمن نجاح المشروع!

إدارة أعباء العمل

طريقة عرض المخطط الزمني في ClickUp تقدم عرضًا شاملاً لاستخدام الموارد داخل الفرق

تقدم ClickUp عرض الجدول الزمني الذي يسمح للمديرين بتصور أعباء العمل في الوقت الفعلي وتوزيعها ديناميكيًا عبر الفرق والأعضاء والمشاريع. هذه الطريقة الاستباقية إدارة أعباء العمل يحسن إنتاجية الفريق، ويمنع الإرهاق، ويعزز جودة المنتج، ويضمن الالتزام بالجداول الزمنية.

قياس التقدم المحرز

إنشاء لوحات معلومات مفصلة وإضافة البطاقات بسهولة لعرض التقدم المحرز لوحات معلومات ClickUp في دوري خاص بها. حيث تسمح قدراتها القوية في إعداد التقارير والتحليلات للمستخدمين بتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، وموازنة الموارد، والحصول على تعليقات أصحاب المصلحة.

استخدم لوحات المعلومات لإنشاء تقارير مفصلة حول تقدم المشروع واستخدام الموارد وتوزيع عبء العمل لتحسين أداء الفريق. بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه الرؤى المستندة إلى البيانات في تخطيط القدرات على المدى الطويل لتحقيق النجاح المستدام!

استخدم القوالب

نحن في ClickUp نقدر الكفاءة، لذلك لا نريدك أن تعيد اختراع العجلة. ولتمكين ذلك، لدينا مكتبة من القوالب الجاهزة للاستخدام والقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة والتي تساعد في تخطيط السعة. استخدمها لتقدير سعة تطوير البرمجيات لفريقك، ومتطلبات الموارد المستقبلية، والفجوات في السعة. كما أنها توفر الموارد مثل الوقت والجهد اللذين يبذلان في عملية تخطيط السعة، والتي يمكنك إعادة تخصيصها لعمل أكثر إنتاجية.

## مستقبل تخطيط القدرات

نحن نقف الآن عند نقطة انعطاف حيث ستؤدي التطورات التكنولوجية والأتمتة وتحليلات البيانات إلى تمكين الشركات من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً فيما يتعلق بالقدرة الاستيعابية. بالإضافة إلى جعل تخطيط السعة أكثر اعتمادًا على البيانات، سيؤدي إدخال خوارزميات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي إلى زيادة القدرة على التنبؤ في تقييمات السعة وتقديراتها وإدارتها.

ونتيجة لذلك، ستتوقع المؤسسات بفعالية تقلبات الطلب ومتطلبات الموارد بسهولة ودقة أكبر.

ستؤدي هذه الاتجاهات إلى دفع التخطيط الإجمالي، حيث يمكن للشركات إدارة السعة والموارد عبر فرق أو وحدات تشغيلية أو مشاريع متعددة. من خلال أدوات تخطيط السعة مثل ClickUp، يمكنك توفير الموارد بشكل استراتيجي، وتوسيع نطاق العمليات، والاستجابة للطلب في الوقت الفعلي. باختصار، سيكون لديك فريق عمل رشيق معزز بالقدرات اللازمة. اشترك مجانًا وشاهد كيف يساعدك ClickUp على زيادة القدرة الإنتاجية وسرعة الحركة!

أسئلة

**1. ما هو تخطيط سعة البرمجيات؟

تخطيط سعة البرمجيات هو عملية نوعية وكمية لتقييم الاحتياجات من الموارد. وسواء أكانت هذه الموارد متاحة في شكل أجهزة أو برمجيات أو موظفين أو وقت أو ميزانية، فإن تخطيط السعة ينطوي على مطابقة السعة الحالية مع المتطلبات المستقبلية لتلبية أهداف المشروع.

2. ما هي الخطوات الخمس لتخطيط السعة؟

تشمل المراحل الخمس لتخطيط السعة ما يلي:

تقييم السعة الحالية التنبؤ بالطلب المستقبلي تقدير السعة المطلوبة تحليل فجوات السعة تحسين تخصيص الموارد لزيادة السعة إلى أقصى حد ممكن

ثم تقوم بالشطف والتكرار!

**3. ما هو تخطيط السعة لمشاريع تكنولوجيا المعلومات؟

بالنسبة لمشاريع تكنولوجيا المعلومات، يتضمن تخطيط السعة عادةً تحديد الموارد المطلوبة لتطوير ونشر وصيانة أدوات وأنظمة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات. وهو يشمل أنشطة مثل تقييم عرض النطاق الترددي للشبكة ومتطلبات التخزين، ومنع انقطاع الخادم، والامتثال لأحدث معايير الأمن والصناعة، وما إلى ذلك، لضمان أن منتج تكنولوجيا المعلومات يلبي معايير الأداء وقابلية التوسع والتوافر.

4. ما هو الفرق بين التخطيط طويل الأجل وقصير الأجل لتخطيط السعة؟

فيما يلي الفرق بين تخطيط السعة طويل الأجل وقصير الأجل: