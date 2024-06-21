كيفية إنشاء لوحة معلومات لمحفظة المشاريع لإدارة المشاريع

بالنسبة لمكاتب إدارة المشاريع والمديرين الذين يديرون عدة مشاريع في وقت واحد، من السهل أن يضيعوا في روتين العمل اليومي. قد يكون تتبع التقدم وقياسه، وضمان توافق الجميع، وتحسين عبء العمل على الفريق أمراً صعباً. لا شيء يضع الأمور في نصابها مثل رؤية الصورة الكاملة عبر لوحة معلومات المشروع.

توفر لوحة معلومات محفظة المشاريع نظرة عامة كاملة على حالة المشروع، ومدى تقدم العمل في كل مشروع، وتقارير شاملة في الوقت الفعلي عن الجدول الزمني العام والميزانية والحالة. وهي تضمن توفر المعلومات الهامة عن المشروع وإمكانية الوصول إليها متى شئت أنت أو أصحاب المصلحة.

قد يكون إنشاء لوحة معلومات لمحفظة المشاريع لأول مرة أمرًا مربكًا بسبب أعمال التخطيط والتصميم التي ينطوي عليها، وقد يؤدي ذلك إلى تعقيد لوحة معلومات المحفظة.

ماذا لو أخبرناك أن برامج إدارة محفظة المشاريع المتقدمة قد بسطت هذه العملية؟

تابع القراءة لتتعلم كيفية إنشاء لوحات معلومات ديناميكية لإدارة محفظة المشاريع من أجل تحسين تخطيط مشاريعك وتنفيذها باستخدام ClickUp، وأفضل الأمثلة والقوالب لمساعدتك على البدء بسرعة.

ما هي إدارة محفظة المشاريع؟

تعد إدارة محفظة المشاريع طريقة استراتيجية لإدارة مشاريع المؤسسة لتحقيق أهدافها التجارية. وتشمل تضييق نطاق مجموعة من المشاريع التي تتوافق مع أهداف عملك وتحديد أولوياتها.

تهدف إدارة محفظة المشاريع إلى تعظيم قيمة مشاريعك من خلال تقييم وإدارة جوانب مثل المخاطر والميزانيات والموارد المتاحة.

ما هي لوحة معلومات إدارة محفظة المشاريع؟

يستخدم فريق القيادة ومديرو المحافظ ومديرو المشاريع لوحة معلومات إدارة محفظة المشاريع لتصور جميع المشاريع وتقدمها بشكل مركزي. تحتوي لوحة المعلومات على مخططات ومقاييس تسمح لك بمراقبة أداء مؤشرات الصحة وعرض المعالم الرئيسية ومعلومات الميزانية وتوافر الموارد.

في المؤسسات الحديثة، ترتبط المشاريع ببعضها البعض من حيث الموارد والجداول الزمنية والنتائج المتوقعة، كما أن النتائج والنجاح مترابطان؛ وتقدم لوحة معلومات المحفظة المركزية هذه المعلومات في نافذة واحدة.

يمكنك إنشاء لوحة معلومات لإدارة محفظة المشاريع أو استخدام حلول إدارة محفظة المشاريع مثل ClickUp لتسهيل المهمة.

تتيح لك لوحات معلومات ClickUp تصور مشاريعك وتحليلها من مركز تحكم واحد. لا يقتصر الأمر على الحصول على نظرة عامة على المشاريع التي تعمل عليها، بل يمكنك أيضًا مشاركتها مع الأطراف المعنية الرئيسية. وبهذه الطريقة، يمكن للجميع متابعة تقدم المشاريع المختلفة.

استخدم لوحات معلومات ClickUp لإنشاء لوحات معلومات تفاعلية لمحفظة المشاريع ومشاركتها مع قيادتك وأعضاء فريقك

تساعدنا لوحة معلومات ClickUp في عرض البيانات بطريقة مفيدة، كما أنها توفر الوقت. يمكنني أيضًا إنشاء مساحات مختلفة حيث يمكنني العمل على المشكلات والتحسينات. علاوة على ذلك، يمكن أيضًا مراقبة عملنا اليومي، كما أن تتبع الوقت الذي نقضيه في مهمة معينة يساعد أيضًا على تحسين كفاءة العمل. – ماناسوي دويفيدي، Cedcoss Technologies Pvt. Ltd.

باعتبارها منصة لإدارة المشاريع، تتيح لك ClickUp تحديد الأهداف وتتبع الوقت المستغرق في المهام والمشاريع الفردية وتحديد العقبات وحلها على الفور لضمان إتمام المشروع.

فوائد استخدام لوحة معلومات محفظة المشاريع

تحسين الرؤية

احصل على رؤية في الوقت الفعلي لحالة المشروع بشكل عام، وحدد العقبات، وراقب أداء المهام للمشاريع عالية المخاطر، وقم بقياس رضا العملاء.

تحسين التواصل

نظرًا لأن لوحات معلومات المشاريع تعد مركزًا رئيسيًا لكل ما يتعلق بمشروع واحد أو عدة مشاريع، فإنها تضمن أن الجميع على اطلاع على المواعيد النهائية والمهام والميزانية المخصصة والتقدم المحرز.

اتخاذ قرارات أفضل

تتيح العروض الشاملة على مستوى المحفظة للمشاريع الحالية والمحتملة لمديري المشاريع والمحافظ اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات لتخطيط المشاريع وتنفيذها، والتوقعات المالية، وإدارة المخاطر.

تتبع الأداء

تساعدك برامج لوحات المعلومات على تصور المقاييس المهمة في لمحة سريعة، بما في ذلك إنتاجية الفريق وتخصيص الميزانية وأهداف الشركة وحالة سير المشروع.

تحسين الكفاءة

احصل على عرض كامل لأنشطة المشروع والميزانية وتوزيع عبء العمل واستخدام الموارد لمختلف المشاريع والتبعيات لتبسيط توزيع المهام وتجنب إرهاق الموظفين وزيادة كفاءة الفريق.

لإنجاز المشاريع بنجاح، ضع في اعتبارك استخدام برامج مختلفة لإدارة محفظة المشاريع حتى تجد البرنامج المناسب الذي يلبي متطلباتك.

أمثلة عملية على لوحات معلومات محفظة المشاريع

فيما يلي بعض الأمثلة الواقعية على لوحات معلومات محفظة المشاريع لمساعدتك على فهم كيفية إدارة عدة مشاريع.

1. لوحات معلومات مرنة لفرق سكرم

توفر لوحة معلومات الفريق المرنة الشفافية بشأن حالة مشروعك وتمنحك رؤية واضحة لأداء الفريق وتقدمه في السباق.

عند استخدامها في سير عمل تطوير البرمجيات، توفر لوحة معلومات إدارة محفظة المشاريع الرشيقة (PPM) عرضًا تفصيليًا للمعوقات المحتملة والمقاييس الرئيسية والتقدم المحرز والمشكلات ذات الأولوية العالية للمشاريع الجارية في تنسيق مرئي للغاية.

تتضمن عناصر لوحة المعلومات المرنة ما يلي:

قائمة المهام المؤجلة

تُعرض في شكل قائمة أو لوحة Kanban، وتُظهر العناصر المتبقية من العمل وحالاتها (مطلوب، قيد التنفيذ، منجز) وحجم العمل المقدر. بفضل الرؤية الإضافية لحجم العمل في السباق، يمكنك معرفة مدى تقدمك نحو هدف السباق.

مخطط إنجاز المهام

يُظهر هذا الرسم البياني الخطي نقاط القصة (العمل المتبقي) مقابل الوقت المتبقي في السباق السريع — لتتبع تقدم السباق السريع بصريًا وإجراء تعديلات استباقية لضمان إكمال السباق السريع.

أنشئ مخططات إنجاز مخصصة لمراقبة نقاط القصة وتتبع تقدم فريقك

المهلة

تعرض المهلة الزمنية إجمالي الوقت من بدء عنصر العمل حتى اكتماله وإصداره. وتُستخدم لتحديد تأخيرات التسليم، وتحسين عمليات الإصدار، وتحسين وقت طرح المنتج في السوق.

نصيحة احترافية💡: لكي يكون مخطط الإنجاز أداة فعالة لفريقك، حدد أهدافًا معقولة، وتعلم من التجارب السابقة، وتأكد من عدم تحميل فرقك بأعباء زائدة.

2. لوحات معلومات تخصيص الموارد

عندما يكون لديك موارد مشتركة تعمل عبر مشاريع مختلفة أو تخطط لتخصيص الموارد لمشروع محتمل، تعرض لوحة معلومات محفظة المشاريع هذه كيفية توزيع الموارد عبر المشاريع المختلفة.

تساعدك طريقة عرض حجم العمل في ClickUp على تحديد المهام الموكلة إلى الفريق (وأعضاء الفريق)، وأولويات العمل، والمهام التي يمكن تأجيلها، كل ذلك في لوحة تحكم واحدة.

اطلع على أعباء عمل الفريق في لمحة سريعة لتوزيع المهام أو إعادة تخصيصها بشكل أفضل وفهم من يعمل بأقل من طاقته أو بأكثر من طاقته بسرعة

نصيحة احترافية💡: حدد سعة العمل اليومية أو الأسبوعية لكل عضو في الفريق. يمكنك تحديد السعات بالساعات أو المهام أو نقاط قصة سكرم.

3. لوحات معلومات إدارة الأعمال

تُظهر لك لوحة معلومات إدارة محفظة المشاريع هذه حالة أهداف عملك وتقدمها.

اطلع على عمل فرقك في لمحة واحدة من خلال تتبع أو تصنيف التقدم العام في لوحات معلومات ClickUp

قم بتخصيص لوحات معلومات ClickUp لتخطيط أهداف عملك الفصلية وتتبعها بسهولة. عندما تشارك عدة أقسام في إدارة محفظة المنتجات، تساعدك طريقة عرض القائمة في ClickUp على تتبع حالة كل مهمة والميزانية التقديرية والتقدم المحرز.

يحصل الجميع، بما في ذلك أعضاء الفريق ومديري المشاريع وأصحاب المصلحة والقيادة، على رؤى ثاقبة حول المبادرات الاستراتيجية وأولويات محفظة المشاريع الخاصة بهم.

نصيحة احترافية💡: استخدم قوالب إدارة المحافظ لتتبع مهامك. ففي النهاية، تعمل لوحات معلومات PPM على تحسين كفاءة مكتب إدارة المشاريع وتوقعاته الاستراتيجية (PMO).

4. لوحات معلومات إدارة العمليات

في إدارة المشاريع، توفر لوحة معلومات العمليات رؤى في الوقت الفعلي حول سير العمليات التشغيلية المختلفة في مؤسستك. وهي تتيح لأصحاب المصلحة مراقبة الأنشطة اليومية وتتبع الأولويات الاستراتيجية والتشغيلية واستكشاف البيانات على مستويات عديدة لتحليل نقاط الضعف في عملياتك وتحديدها بدقة.

احصل على نظرة شاملة على حالة المشاريع والمهام المتبقية في فريقك أو قسمك باستخدام لوحات المعلومات في ClickUp 3. 0

نصيحة احترافية💡: بفضل الوصول القائم على الأدوار، يتيح لك ClickUp تخصيص أعضاء الفريق الذين يمكنهم إجراء تغييرات في لوحة المعلومات ومن يمكنه عرضها لتتبع التقدم المحرز.

المكونات الرئيسية للوحة معلومات محفظة المشاريع

1. نظرة عامة على المشروع

شارك ملخصًا لنطاق المشروع وأهدافه حتى يعرف الجميع ما الذي يعملون عليه. سيتضمن معلومات عالية المستوى مثل أسماء المشاريع وأعضاء الفريق المشاركين والأوصاف والميزانية الإجمالية والأهداف الاستراتيجية المراد تحقيقها.

2. مؤشرات الحالة

قم بتعيين مؤشرات مرئية على لوحات معلومات PPM لتحديد حالة المشروع بسهولة. على سبيل المثال، يمكن أن يشير اللون الأحمر إلى المهام غير المكتملة، بينما يشير اللون الأخضر إلى الأنشطة المكتملة، ويشير اللون البرتقالي إلى الأعمال قيد التنفيذ.

3. الرسوم البيانية والتقارير الرسومية

تعد مخططات إدارة المشاريع طريقة رائعة لتصور البيانات والاتجاهات والمقاييس المتعلقة بمشاريعك. هناك العديد من أنواع المخططات المختلفة، مثل مخطط جانت، والجدول الزمني للمشروع، والسرعة، والاستهلاك، والخط، وهيكل تقسيم العمل، والمخطط الخطي.

على سبيل المثال، تتيح لك طريقة عرض مخطط جانت في ClickUp عرض مشاريعك على جدول زمني. كما توفر لك معلومات مثل المهام والتبعيات حتى تتمكن من إدارة المواعيد النهائية من مصدر واحد موثوق.

احصل على صورة واضحة عن مهامك والتبعيات في عرض ClickUp Gantt

4. أدوات تتبع المشاريع

تقيس أدوات تتبع المشاريع تقدم المهام والأنشطة طوال دورة حياة المشروع، مما يساعد أعضاء الفريق على البقاء منظمين، وتتبع مهامهم، والاطلاع على المهام المتأخرة، ومراقبة الجداول الزمنية.

ومع ذلك، قد يكون إعداد أداة تتبع مشاريع مفصلة عملية تتطلب جهدًا كبيرًا. يوفر ClickUp قوالب لأداة تتبع المشاريع يمكن تخصيصها لأي مشروع.

مثال على ذلك: يستخدم قالب متتبع المشاريع من ClickUp على نطاق واسع لإدارة ميزانيات المشاريع والمواعيد النهائية. فهو يساعد قادة الفرق على رؤية الصورة الأكبر من خلال التحديثات في الوقت الفعلي ويحافظ على جميع المشاريع في مكان واحد لتسهيل التعاون بين الأقسام.

تنزيل هذا النموذج يساعدك نموذج متتبع المشاريع من ClickUp على إدارة عدة مشاريع ومهام وجداول زمنية في مكان واحد

نصيحة احترافية💡: استخدم هذا النموذج لإنشاء متتبعات متعددة للمشاريع القابلة للتكرار. سيساعدك ذلك على توفير الوقت بعد مكالمة بدء المشروع للانطلاق بسرعة.

5. إدارة الموارد

تتيح لك إدارة الموارد معرفة مدى فعالية توزيع الموارد المختلفة (الموظفون والميزانيات والمعدات) على المهام المختلفة وما إذا كانت تُستخدم بفعالية.

يوفر ClickUp العديد من الميزات التي يمكن أن تساعدك في إدارة مواردك.

تتبع الوقت في ClickUp : تتبع الوقت المرتبط بأي مهمة عبر الأجهزة، وأنشئ تقارير لعرض الوقت المستغرق في كل مهمة، وشارك تقديرات الوقت لتخطيط تسليم مشاريعك.

تتبع الوقت، وحدد التقديرات، وأضف الملاحظات، واطلع على التقارير من أي مكان باستخدام ميزة تتبع الوقت من ClickUp

طرق عرض ClickUp : مع أكثر من 15 طريقة عرض، يمكنك الحصول على نظرة عامة عالية المستوى على جميع مشاريعك وتقدمها. باستخدام طرق العرض هذه، يمكنك ضبط الجداول الزمنية والأولويات وإضافة التبعيات ومعرفة الخطوات التالية.

أهداف ClickUp : أضف المهام من مشاريعك إلى هدف وتأكد من أنك على المسار الصحيح للوفاء بمواعيد تسليم مشروعك. يمكنك إنشاء أهداف لمشاريع متعددة وعرضها في مكان واحد.

ضع أهدافًا قابلة للقياس للمهام والمشاريع مع تقدم تلقائي لتحقيق الأهداف بشكل أكثر فعالية مع جداول زمنية محددة وأهداف قابلة للقياس

6. إدارة المخاطر

تسلط الضوء على المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على محفظة مشاريعك. تتيح إدارة المخاطر لأصحاب المصلحة فهمًا أفضل للعقبات واحتمالية حدوثها وتأثيرها وكيفية التخفيف من حدتها. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك على تتبع وتقييم مدى فعالية جهودك للتخفيف من المخاطر وطرق تقليل تأثير المخاطر على نتائج المشروع.

7. القيمة المكتسبة

القيمة المكتسبة تمثل القيمة الإجمالية لجميع الأعمال المنجزة خلال فترة زمنية محددة. يتم التعبير عنها بالعملة ويمكن قياسها من خلال دراسة النسبة المئوية للمهام والنتائج المنجزة حتى مرحلة معينة من الجدول الزمني للمشروع.

8. المقاييس المالية والميزانية

تشمل المقاييس المالية والميزانية قياس إجمالي الميزانية مقابل الإنفاق الفعلي، وتباين التكاليف، وعائد الاستثمار، والأداء المالي، بحيث يمكن لأصحاب المصلحة مراقبة الميزانية في عرض من صفحة واحدة على لوحة المعلومات واتخاذ قرارات بشأن تخصيص الموارد.

9. الوصول عبر متصفح الويب

يجب أن يتمكن مديرو المشاريع من عرض لوحة معلومات محفظة المشاريع وإدارتها على متصفح الويب الخاص بهم لمراقبة التقدم عن بُعد عبر الأجهزة المختلفة. وهذا أمر بالغ الأهمية خاصةً عندما يكون لديك فرق موزعة.

كيفية إنشاء لوحة معلومات لمحفظة المشاريع

1. حدد أهداف لوحة المعلومات بوضوح

قبل إعداد لوحة معلومات محفظة المشاريع، عليك أن تفهم لماذا تقوم بذلك وتحديد من سيستخدمها. ثم قم بإعداد لوحة معلومات PPM لتتوافق مع الاحتياجات والمقاييس والمتطلبات التي سيحتاج أصحاب المصلحة إلى تتبعها.

على سبيل المثال، تهدف لوحة المعلومات إلى تزويد الإدارة العليا بنظرة عامة عالية المستوى على محفظة المشاريع الخاصة بك وكيفية تقدم المشاريع ذات الصلة. وهذا يعني أن أهداف لوحة المعلومات ستشمل معلومات عن عدد المشاريع النشطة والتقدم العام ومؤشرات الأداء الرئيسية والمخاطر المحتملة.

اجمع البيانات الهامة لإدارة المشاريع من الأدوات التي تستخدمها لإدارة مشاريعك وتتبع وتحليل ما ينجح. ضع في اعتبارك تضمين البيانات من أدوات إدارة المشاريع وقواعد البيانات وجداول البيانات ومصادر الأعمال الخارجية الأخرى التي تستخدمها الفرق ذات الصلة.

3. حدد المقاييس الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية

بعد ذلك، تحتاج إلى تحديد المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية التي يجب تتبعها — والتي تتوافق مع أهداف عملك أو قسمك أو مشروعك وتتيح لك اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن المشروع والعمليات التجارية والعمليات.

نصيحة احترافية💡: يجب أن يكون اختيار المقاييس الرئيسية ومؤشرات الأداء نشاطًا جماعيًا. ابدأ بالعصف الذهني على ClickUp Whiteboards ، وجمع ردود الفريق باستخدام ClickUp Forms، والتواصل مع الفريق باستخدام ClickUp Chat View دون عناء.

4. اختر أداة لإدارة محفظة المشاريع

أداة إدارة محفظة المشاريع هي نظام مركزي يمكنك من خلاله تخزين جميع المعلومات المتعلقة بمحفظة مشاريعك. يمكنك استخدامها لإنشاء خطط المشاريع وتوثيق المعلومات الضرورية وإدارة الجداول الزمنية وتوزيع المهام على أعضاء الفريق وتتبع التقدم المحرز.

على سبيل المثال، يوفر برنامج إدارة المشاريع ClickUp العديد من الميزات الشاملة التي يمكن أن تساعدك في تخصيص المهام وعرض التقدم المحرز وتتبع المقاييس الرئيسية وتصور معلومات مشروعك والحصول على رؤية كاملة لمشاريع متعددة من خلال تقارير آلية في الوقت الفعلي وإدارة مواردك على النحو الأمثل — عبر منصة واحدة.

لوحة معلومات OKR من ClickUp – وهي جزء من برنامجنا الشامل لإدارة المشاريع – تخصص العروض للمشاريع متعددة الوظائف، وتعزز الكفاءة من خلال الأتمتة، وتوحد أفضل الممارسات لتحقيق نجاح قابل للتطوير

5. صمم تخطيط لوحة المعلومات

باستخدام جميع المعلومات التي جمعتها، قم بتنظيم لوحة المعلومات إلى أقسام مختلفة واستخدم المخططات والرسوم البيانية لإنشاء لوحات معلومات مختلفة للمحفظة.

إن إنشاء لوحة معلومات شاملة ليس بالمهمة السهلة إذا كنت تفتقر إلى الوقت أو الخبرة.

يمكنك استخدام نموذج لوحة معلومات محفظة المشاريع كنقطة انطلاق. على سبيل المثال، نموذج محفظة إدارة المشاريع من ClickUp هو أداة جاهزة للاستخدام تضمن توافق المشاريع عبر الأقسام المختلفة بينما تراقب حالتها وتقدمها.

تنزيل هذا النموذج استخدم قالب محفظة إدارة المشاريع من ClickUp لتتبع جميع مشاريعك في مكان واحد وتحسين إدارة المخاطر والتنسيق وإعداد التقارير والتحليلات

فيما يلي بعض الوظائف المثيرة للاهتمام في لوحة معلومات محفظة مشاريع ClickUp:

العلامات: اعرض حالة جميع مشاريعك بمساعدة العلامات. على سبيل المثال، جاهز، معطل، مرفوض، إلخ.

رموز الألوان : توفر قوالب ClickUp القابلة للتخصيص مجموعة متنوعة من الألوان للاختيار من بينها بحيث يمكنك إضافة ألوان محددة لكل حالة لمراقبة تقدم المشروع بسهولة

طرق العرض: يمكنك استخدام أكثر من 15 نوعًا مختلفًا من طرق العرض لتصور عملك بالطريقة التي تريدها. دعنا نلقي نظرة على ثلاث طرق يمكنك من خلالها عرض مشاريعك في برنامج إدارة المشاريع ClickUp: عرض القائمة : قم بتنظيم مشاريعك وتجميعها في فئات مختلفة. يمكنك رؤية مهامك وأنشطتك في لمحة واحدة في شكل قائمة. تتيح لك معرفة المشاريع قيد التنفيذ أو قيد المراجعة أو المكتملة عرض المربع : حافظ على التوافق مع أولويات فريقك باستخدام عرض المربع. يمكنك تتبع عبء عمل فريقك والمشاريع المكتملة والمزيد من لوحة تحكم واحدة النشاط : احصل على عرض تفصيلي لأنشطة أعضاء فريقك واطلع على ما عمل عليه كل شخص في المشروع. يمكنك تحديد أنواع الأنشطة والاطلاع على تفاصيل المشروع المقابلة

عرض القائمة : قم بتنظيم مشاريعك وتجميعها في فئات مختلفة. يمكنك الاطلاع على مهامك وأنشطتك في لمحة واحدة في شكل قائمة. يتيح لك معرفة المشاريع قيد التنفيذ أو قيد المراجعة أو المكتملة

عرض Box : حافظ على التوافق مع أولويات فريقك باستخدام عرض Box. يمكنك تتبع حجم عمل فريقك والمشاريع المكتملة والمزيد من لوحة معلومات واحدة

النشاط: احصل على عرض تفصيلي لأنشطة أعضاء فريقك واطلع على ما عمل عليه كل شخص في المشروع. يمكنك تحديد أنواع الأنشطة والاطلاع على تفاصيل المشروع المقابلة

عرض القائمة : قم بتنظيم مشاريعك وتجميعها في فئات مختلفة. يمكنك الاطلاع على مهامك وأنشطتك في لمحة واحدة في شكل قائمة. يتيح لك ذلك معرفة المشاريع قيد التنفيذ أو قيد المراجعة أو المكتملة

عرض Box : حافظ على التوافق مع أولويات فريقك باستخدام عرض Box. يمكنك تتبع حجم عمل فريقك والمشاريع المكتملة والمزيد من لوحة معلومات واحدة

النشاط: احصل على عرض تفصيلي لأنشطة أعضاء فريقك واطلع على ما عمل عليه كل شخص في المشروع. يمكنك تحديد أنواع الأنشطة والاطلاع على تفاصيل المشروع المقابلة

ستحتاج إلى إجراء بعض الاختبارات الأولية للتأكد من أن لوحة المعلومات تعمل بالشكل المطلوب، وجمع تعليقات فريقك وأصحاب المصلحة والموافقة عليهم لإجراء التعديلات اللازمة.

7. نشر

الآن، أنت جاهز تمامًا لنشر لوحة المعلومات الخاصة بك.

أطلع جميع المشاركين في المشروع على لوحة المعلومات الخاصة بك وما تتضمنه. قدم التدريب المناسب حتى يعرف الفريق كيفية استخدام لوحات المعلومات هذه. تأكد من تحديث لوحات المعلومات بانتظام وضمان استمرار ملاءمتها. يمكنك حتى إجراء تغييرات دورية لتلبية متطلبات العمل المتغيرة.

يمكن أن تساعدك لوحة معلومات دقيقة ومنظمة جيدًا في إدارة جميع المشاريع التي تعمل عليها بسلاسة.

يخطو ClickUp خطوة إلى الأمام ويتيح لك الاستفادة من ميزاته، مثل إدارة المهام والموارد، وتتبع الوقت، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، والقوالب القابلة للتخصيص لتبسيط إدارة مشاريعك.

باعتباره برنامجًا لإدارة محفظة المشاريع وإدارة المشاريع، فإن أفضل ما يميز ClickUp هو أنه يعمل على أتمتة العديد من المهام المتكررة، مثل إدارة المهام وأعباء العمل، وتتبع التقدم المحرز وإعداد التقارير، وجدولة التنبيهات في حالة التأخير، وإتاحة الوصول عبر الأجهزة المختلفة للفرق البعيدة.

إذا كنت ترغب في تحقيق نتائج ناجحة، بغض النظر عن مدى تعقيد مشروعك، فابدأ في إنشاء لوحات معلومات تفاعلية لمحفظة المشاريع من خلال التسجيل في ClickUp مجانًا.

الأسئلة المتداولة (FAQs)

1. ما هي لوحة معلومات محفظة المشاريع؟

لوحة معلومات محفظة المشاريع هي أداة مرئية لتتبع تقدم جميع المشاريع التي تديرها. وهي توفر رؤى حول المقاييس الرئيسية ومؤشرات الأداء وحالة المشروع، وهي عناصر أساسية لتقييم الحالة العامة للمشروع وضمان توافقه مع أهداف عملك.

2. ما الفرق بين المحفظة ولوحة المعلومات؟

المحفظة لوحة المعلومات التعريف المحفظة هي مجموعة من جميع المشاريع المختلفة التي تديرها. بدلاً من إدارة المشاريع المختلفة بشكل فردي، تميل الشركات إلى تجميع المشاريع ذات الصلة. على العكس من ذلك، لوحة المعلومات هي تمثيل مرئي لكيفية تقدم المشاريع المختلفة في محفظتك. وهي تحتوي على المقاييس الرئيسية والمعالم والنتائج المتوقعة وتخصيص الموارد وترابط المهام. تُستخدم تحسين تخصيص الموارد وتحديد أولويات المبادرات. تقييم كيفية ارتباط المشاريع وتحديد كيفية إدارة الموارد دون التسبب في نقص.

3. ماذا تتضمن محفظة المشاريع؟

تتضمن المحفظة المشاريع ذات الصلة التي تعتبر أساسية لتحقيق الأهداف العامة للمؤسسة. لكل مشروع في المحفظة نطاقه ومخرجاته ومراحله الزمنية وجداوله الزمنية ووثائقه مثل الخطط والجداول الزمنية والمبادئ التوجيهية وتقارير الحالة.