أفضل 10 برامج للوحات التحكم (المراجعات والميزات والأسعار)

سواء أكنت تدير المهام اليومية أو المشاريع الرشيقة، عليك مراقبة أدائها لضمان سير كل شيء وفقًا للخطة.

لحسن الحظ، يمكنك باستخدام برنامج لوحة المعلومات الصحيح تحديد الاتجاهات، واكتشاف الاختناقات، وإجراء تنبؤات بناءً على البيانات دون إنفاق ثروة.

في هذه المقالة، سنغطي في هذه المقالة ما هي برامج لوحات التحكم، وسنسلط الضوء على عشر أدوات للوحات التحكم ستجعل إدارة مشاريعك في غاية السهولة.

ما هي برمجيات لوحة المعلومات؟

توفر برمجيات لوحة التحكم للفرق ومعالجي الوكلاء المعلومات الأساسية للأعمال، وتضغط البيانات الضخمة إلى معلومات أصغر وأسهل للفهم.

يمكن لوكلائك استخدام هذه المعلومات الجديدة لإكمال المهام دون أي أخطاء.

نظرًا لأن لوحة معلومات الأعمال (لوحة معلومات ذكاء الأعمال) تعرض أحدث المعلومات والاتجاهات، يمكن لمستخدمي الأعمال استخدام البيانات لمراقبة و قياس الأداء واتخاذ قرارات عمل مستنيرة.

_كيف؟

على سبيل المثال، يمكن للمدراء استخدام لوحة تحكم المشروع لمراقبة صحة الأعمال وتحديد المجالات التي تضر بنموها. لن تضطر إلى إحضار عالم بيانات للوظيفة 😛

يمكن للفرق التشغيلية استخدام لوحات المعلومات التشغيلية للاستجابة للاختناقات قبل أن تعطل الإنتاجية.

وبالمثل، يمكن للفرق المالية استخدام البيانات للتنبؤ بما يلي المبيعات والإيرادات

وبالطبع، يمكن لوكالات التجسس استخدام البيانات لتتبع جميع مهامها!

ما الذي تبحث عنه في أداة لوحة التحكم؟

مزج البيانات: دمج البيانات من مصادر بيانات متعددة لرؤية المعلومات الأكثر أهمية. على سبيل المثال، التقدم الذي أحرزته نحو تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك (KPI)

دمج البيانات من مصادر بيانات متعددة لرؤية المعلومات الأكثر أهمية. على سبيل المثال، التقدم الذي أحرزته نحو تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك (KPI) التنقل بين البيانات: الانتقال من نظرة عامة عالية المستوى إلى عرض أكثر تفصيلاً لتلك البيانات باستخدام الرسوم البيانية والعناصر المرئية الأخرى

الانتقال من نظرة عامة عالية المستوى إلى عرض أكثر تفصيلاً لتلك البيانات باستخدام الرسوم البيانية والعناصر المرئية الأخرى التخصيصات: اجعل لوحة التحكم الخاصة بك خاصة بك باستخدام الكثير من الخطوط والألوان والخلفيات والأدوات والمزيد 🎨

اجعل لوحة التحكم الخاصة بك خاصة بك باستخدام الكثير من الخطوط والألوان والخلفيات والأدوات والمزيد 🎨 أدوات التعاون: العمل معًا على لوحات المعلومات من خلال التعليق ومشاركة البيانات مع الزملاء والعملاء

العمل معًا على لوحات المعلومات من خلال التعليق ومشاركة البيانات مع الزملاء والعملاء التوافر عبر الهاتف المحمول: راقب أداءك وكن على اطلاع دائم ببياناتك أثناء التنقل

راقب أداءك وكن على اطلاع دائم ببياناتك أثناء التنقل أمان البيانات: تأمين معلومات عملك باستخدام الأذونات المستندة إلى الأدوار والحماية بكلمة مرور والمصادقة الثنائية

تذكّر أن امتلاك أداة لوحة معلومات شاملة يعني أنك ستحصل على رؤى شاملة وقابلة للتنفيذ!

أفضل 10 برامج للوحات المعلومات في عام 2024

فيما يلي عشرة برامج للوحة المعلومات ستساعدك على جمع البيانات وتحليلها كعميل سري:

1. انقر فوق

الوصول إلى ClickUp عبر جميع الأجهزة

ClickUp هو تطبيق الأعلى تصنيفًا الإنتاجية و برنامج إدارة المشاريع تستخدمه الفرق فائقة الإنتاجية في الشركات الصغيرة والكبيرة.

إنه أيضًا أفضل برنامج للوحات المعلومات في عام 2024 ويتيح لك إنشاء لوحات معلومات لأي سيناريو عمل.

مع أكثر من 50 قطعة تخصيصات للأدوات لمساعدتك في الحصول على رؤى حول تحليلات الأعمال الأكثر أهمية، يمكنك مراقبة أداء أي عملية تجارية بسهولة.

بدءًا من إدارة الموارد إلى إعداد تقارير العملاء، فإن لوحات المعلومات هذه ستوفر لك كل ما تحتاج إليه.

اجمع كل أعمالك معًا في نظرة عامة عالية المستوى باستخدام لوحات المعلومات

يمكنك استخدام النقر فوق لوحات المعلومات لمساعدتك على تقييم أهدافك ربع السنوية، والاطلاع على الوقت الذي تم تتبعه في المشاريع، واكتشاف الاختناقات المحتملة، وغير ذلك الكثير. 📈

تساعدك لوحات المعلومات في ClickUp أيضًا على فهم مؤشرات الأداء الرئيسية و مقاييس الأعمال أفضل

_كيف؟

تقوم لوحة متابعة مؤشرات الأداء الرئيسية بتقسيم البيانات المعقدة إلى رسوم بيانية ومخططات بسيطة. وبهذه الطريقة، تجعل لوحات المعلومات تحليل البيانات أكثر سهولة بالنسبة لك ولعملائك.

يتيح لك ClickUp أيضًا تخصيص لوحة التحكم الخاصة بك باستخدام مخططات مخصصة مثل:

مخطط خطي: إنشاء مخطط خطي مخصص لتحديد الاتجاهات في معلوماتك

إنشاء مخطط خطي مخصص لتحديد الاتجاهات في معلوماتك مخطط شريطي: استخدم المخططات الشريطية لمعرفة التغيرات في معدلات الجريمة بمرور الوقت

استخدم المخططات الشريطية لمعرفة التغيرات في معدلات الجريمة بمرور الوقت مخطط دائري: استخدم مخططًا دائريًا مخصصًا لرسم خريطة لنفقات وكالة الاستخبارات الخاصة بك

يتيح لك ClickUp تأمين لوحات المعلومات الخاصة بك عن طريق تعيين الأذونات .

بشكل افتراضي، تكون لوحات المعلومات سرية (خاصة) ومرئية لك فقط. ولكن يمكنك مشاركتها مع أي شخص في فريقك أو اختيار عرض لوحة المعلومات في المكتب في وضع ملء الشاشة!

ميزات ClickUp الرئيسية الأخرى

طرق العرض: عرض أداء عملك في عرض عبء العمل والمربع واللوحة وعرض جانت

عرض أداء عملك في عرض عبء العمل والمربع واللوحة وعرض جانت حالات المهام: إضافة مراحل مختلفة إلى عملك لتتبع التقدم المحرز بدقة

إضافة مراحل مختلفة إلى عملك لتتبع التقدم المحرز بدقة تعيين المهام: قم بتعيين المهام لزملائك في الفريق لتتبع أداء فريقك عبء العمل تتبع الوقت الأصلي بدء الوقت وإيقافه من أي جهاز وإنشاء تقارير من جميع إدخالات وقتك، بما في ذلك الساعات المدفوعة الأجر

قم بتعيين المهام لزملائك في الفريق لتتبع أداء فريقك عبء العمل أهداف ClickUp: قم بتعيين مؤشر أداء رئيسي لفريقك وتتبع التقدم المحرز نحو مقاييس عملك

الأتمتة: استخدم الأتمتة المبنية مسبقًا أو قم بتخصيصها بناءً على احتياجاتك، حتى يتمكن فريقك من التركيز على الأشياء المهمة

إشعارات مخصصة: اختر كيف ومتى يتم إعلامك بمهام ومشاريع ClickUp ومتى يتم إعلامك بها

أداة الحساب : هل تحتاج إلى إجراء بعض الحسابات؟ لا تقلق، يمكنك الاعتماد علينا! احصل على جميع البيانات الرقمية التي يحتاجها فريقك المالي باستخدام هذه الأداة

: هل تحتاج إلى إجراء بعض الحسابات؟ لا تقلق، يمكنك الاعتماد علينا! احصل على جميع البيانات الرقمية التي يحتاجها فريقك المالي باستخدام هذه الأداة أدوات الجدول : اطلع على أداء فريقك، ومن أنجز معظم المهام، ومن يتأخر في إنجازها

: اطلع على أداء فريقك، ومن أنجز معظم المهام، ومن يتأخر في إنجازها القوالب: استخدمقالب لوحة معلومات إدارة المشاريع في ClickUp لمشروعك القادم

إيجابيات ClickUp

إصدار مجاني قوي مع عدد غير محدود من المستخدمين

واجهة مستخدم سهلة الاستخدام مع واجهة مستخدم متصلة بالإنترنت و وضع غير متصل بالإنترنت إنشاء خرائط طريق ومخطط تفصيلي لعمليات زملاء الفريق الجدد باستخدام المستندات اكتشاف التعاون يُعلمك عندما يقوم أحد زملائك في الفريق بعرض أو تحرير نفس المستند الذي تعرضه في الوقت الفعلي

تبعيات المهام لمساعدة الفرق على إكمال المهام بالترتيب الصحيح

يتكامل مع العديد من برامج الجهات الخارجية مثل سلاك جوجل درايف , تكبير و المزيد إضافة المهام وإدارتها باستخدام نظامي iOS و Android القويين تطبيقات الجوال يدعم منصات أبل وويندوز ولينكس



قيود ClickUp

لا يوجد عرض للجدول الزمني في تطبيق الهاتف المحمول (حتى الآن)

ألقِ نظرة على خارطة طريق ClickUp لمعرفة كيف نصلح هذه العيوب البسيطة.

تسعير #### ClickUp

مجانًا للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Business Plus: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp تقييمات المستخدمين

عبر كليبفوليوكليبفوليو هي منصة لتحليل البيانات مع معرض لقوالب لوحات المعلومات. يمكنك أيضًا إظهار مهاراتك التقنية باستخدام صيغها ونمذجة البيانات ووظائف التعلم الآلي.

ولسوء الحظ، فإن الباقة الأساسية لـ Klipfolio لا تقدم سوى معدل تحديث للبيانات يبلغ ساعة واحدة فقط، مما يجعل فريقك يشعر بهذا:

الميزات الرئيسية لـ Klipfolio

إنشاء لوحات معلومات مخصصة لإعداد تقارير العملاء وفريق العمل

لوحات معلومات مُصممة مسبقاً لفعالية المحتوى وأداء وسائل التواصل الاجتماعي والمزيد

يدعم قوالب لوحات التحكم، المصممة مسبقاً أدوات تصور البيانات والمزيد

أتمتة تحليلات البيانات لتوفير الوقت

كليبفوليو المحترفين

يمكن تتبع البيانات بمرور الوقت لتحديد اتجاهات البيانات التاريخية بسهولة

خيارات قوية لتصفية البيانات لمساعدتك في عرض البيانات التي تريدها

يتكامل مع الأدوات الشائعة مثل باسيكامب 3 ، أسانا، والمزيد

قيود كليبفوليو

الباقة المجانية لها حد أقصى 10 لوحات معلومات

قد يكون من الصعب إنشاء الرسوم البيانية وأحيانًا تتطلب مهارات برمجة

لا يمكن عرض بيانات الجدول الزمني في زيادة ربع سنوية

تسعير كليبفوليو

لدى Klipfolio أربع خطط تسعير للشركات. تبدأ الخطط من 99 دولاراً شهرياً.

تقييمات مستخدمي Klipfolio

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

3. تروي

عبر تروي TruOI، سابقًا

/مرجع/ https://www.idashboards.com/operational-intelligence-platform/ iDashboards /%href/

هي أداة لتصور البيانات تتيح لك إنشاء لوحات معلومات تشغيلية. يمكّنك التطبيق من دمج البيانات من مصادر شائعة مثل Airtable وبحث جوجل، وإنستغرام، والمزيد.

ومع ذلك، فإن الميزات الأساسية مثل ترخيص الوصول العام متاحة فقط كإضافات مميزة.

لذا إليك مدى إحباط فريقك عند محاولة مشاركة لوحات المعلومات مع العملاء:

الميزات الرئيسية للوحات المعلومات iDashboards

لوحات معلومات مخصصة مع وظيفة السحب والإفلات

تدعم العديد من قوالب المخططات والرسوم البيانية

تتيح لك اللوحات التفصيلية الانتقال من نظرة عامة على بياناتك إلى التفاصيل الدقيقة

تتحكم الأذونات المستندة إلى الأدوار في الأفراد والمجموعات التي يمكنها الوصول إلى لوحات المعلومات أو تعديلها أو عرضها

إيجابيات لوحات معلومات iDashboards

يمكن إنشاء لوحة معلومات للرعاية الصحية أو الموارد البشرية أو التسويق

متوفرة على الأجهزة المحمولة (iOS وAndroid)

إضافة الألوان، والخلفيات، والتنبيهات، والمزيد إلى مخططاتك ولوحات المعلومات

قيود لوحات معلومات iDashboards

منشئ النماذج متاح فقط كإضافة مميزة

يتطلب تكوين الرسوم البيانية بعض الخبرة في الترميز

تفتقر إلى إدارة المهام ميزات مثل تعيين المهام وأولويات المهام

تسعير لوحات معلومات iDashboards

تحتوي iDashboards على خيار سحابي وخيار محلي. لمعرفة الأسعار، اطلب عرض أسعار مخصص من iDashboards.

تقييمات مستخدمي iDashboards

G2: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

4. زوهو أناليتكس

عبر تحليلات زوهوزوهو أناليتكس هي أداة ذكاء الأعمال والتحليلات. يحتوي تطبيق لوحة المعلومات هذا على مساعد ذكي ورائع يُدعى Zia. اطرح عليها الأسئلة، وستحصل على إجابات في شكل تقرير. 🤖

ومع ذلك، تتطلب بعض ميزات إعداد التقارير المتقدمة في التطبيق مهارات تقنية.

_ولا، لا يمكن لضياء مساعدتك في ذلك

الميزات الرئيسية لـ Zoho Analytics

تخصيص لوحة معلومات أعمالك باستخدام الرسوم البيانية والأدوات والجداول المحورية وطرق العرض الجدولية

تنبيهات البيانات لإعلامك عند حدوث طفرات أو تغييرات أخرى في بياناتك

مقارنة المقاييس الرئيسية عبر البلدان وتحليلها باستخدام مخططات الخرائط

استيراد البيانات من قواعد البيانات السحابية بسهولة

إيجابيات Zoho Analytics

يدعم التحليلات لوظائف المبيعات والتمويل والتسويق لديك

إمكانية إضافة تعليقات في الوقت الفعلي إلى طرق العرض المشتركة مثل عرض الملخص، والعرض المحوري، ولوحات المعلومات والمزيد

يتكامل مع Salesforce إدارة علاقات العملاء Google Analytics و Quickbooks والمزيد

قيود Zoho Analytics

يدعم عددًا محدودًا فقط من الرسوم البيانية التي يمكنك إضافتها إلى تقاريرك

الخطة المجانية لها حد أقصى لمستخدمين اثنين

لا تتوفر ميزات إدارة البيانات الأساسية مثل النسخ الاحتياطي للبيانات ولقطات شاشة البيانات إلا في الخطة القياسية فقط

تسعير Zoho Analytics

لدى Zoho Analytics أربع خطط تسعير. تبدأ الخطط المدفوعة من 24 دولارًا شهريًا.

تقييمات مستخدمي Zoho Analytics

G2: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

5. داش هذا

عبر DashThisDashThis هي أداة لدمج ومشاركة بيانات التسويق في مكان واحد. يمكنك الربط بين جميع أدوات التسويق التي تستخدمها عبر قنوات مثل تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة (PPC)، ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني لتجميع تقاريرك بشكل مركزي.

باستخدام أداة إنشاء لوحة التحكم بالسحب والإفلات الخاصة بهم، يمكنك سحب مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس التي يريد فريقك رؤيتها، واستخدم قوالب التقارير لتسريع الأمور.

DashThis الميزات الرئيسية

يتصل بأكثر من 36 أداة تسويق

توليد عناوين URL قابلة للمشاركة للوحات المعلومات

قوالب إعداد التقارير للقنوات والصناعات وحالات الاستخدام المختلفة

عدد غير محدود من مصادر البيانات والمستخدمين في جميع الخطط

إيجابيات DashThis

واجهة مستخدم سهلة السحب والإفلات سهلة الاستخدام للغاية

يغطي بيانات التسويق للعديد من القنوات، بما في ذلك تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة (PPC)، ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها

يتكامل مع أدوات شائعة مثل Google Analytics و Search Console و Semrush وإعلانات فيسبوك و Mailchimp وغيرها

قيود DashThis

قد لا يتكامل مع الأدوات الأقل شعبية

3 لوحات تحكم على الأقل قد لا تكون مثالية للمستخدمين المنفردين

لا توجد نسخة مجانية

DashThis التسعير

يحتوي DashThis على أربع خطط تسعير للشركات. تبدأ الخطط الفردية من 33 دولاراً شهرياً.

DashThis تقييمات المستخدمين

G2 : 4.9/5 (أكثر من 60 تقييم)

: 4.9/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.5/5 (20+ تقييمات)

6. سمارتشيت

عبر ورقة ذكيةالورقة الذكية يتيح لك إنشاء لوحات معلومات تحليلية مخصصة. يمكنك العمل على تقرير واحد مع زملائك في الفريق أو أشخاص من خارج شركتك في الوقت الفعلي.

ومع ذلك، يفتقر التطبيق إلى ميزات إعداد تقارير لوحة المعلومات المتقدمة اللازمة للتحليلات المعقدة. على سبيل المثال، لا توجد ميزة مدمجة للحفاظ على التحديث التلقائي للوحة المعلومات أو طريقة عرض التقرير.

أعتقد أنه سيتعين عليك تحديث الأشياء يدويًا:

الميزات الرئيسية لـ Google Data Studio

قوالب لتقارير قنوات YouTube، ونظرة عامة على إعلانات Google، والمزيد

تحويل أبعاد ومقاييس بياناتك إلى لبنات بناء قوية للمخططات والرسوم البيانية

المشاركة والتعاون في جميع تقارير ولوحات بيانات استوديو البيانات الخاصة بك

لوحات معلومات قابلة للتخصيص تتيح لك إضافة الشعارات والأيقونات وتغيير الخلفية والمزيد

محترفو Google Data Studio

سهولة الاستخدام

إجراء عمليات حسابية حيث يمكن للصيغ أن تتضمن حقولاً من مصدر البيانات، ونصوصًا حرفية، وقيمًا رقمية

يدعم المخططات الشريطية، والمخططات الدائرية، والجداول، والخرائط الحرارية، وغير ذلك الكثير

قيود Google Data Studio

يعتمد على عمليات التكامل لتتبع الوقت

غير مناسب لإدارة المهام المعقدة

تحتاج إلى موصلات مدفوعة لسحب مصادر بيانات غير تابعة لجوجل

تسعير Google Data Studio

Google Data Studio مجاني تمامًا.

تقييمات المستخدمين لـ Google Data Studio

G2: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 90 تقييم)

دومو

عبر دومو التالي في القائمة دومو . هذا التطبيق عبارة عن منصة بيانات منخفضة التعليمات البرمجية تتيح للمستخدمين دمج البيانات من أي مكان وإنشاء لوحات معلومات مخصصة. يعمل Domo على تبسيط عملية إعداد التقارير من خلال ربط بياناتك معًا ومنحك إمكانية الوصول إلى رؤى في الوقت الفعلي، كل ذلك في واجهة بسيطة.

الميزات الرئيسية لـ Domo

يتكامل مع أكثر من 1,000 موصل تم إنشاؤه مسبقًا ويوفر مئات الطرق الأخرى للاتصال ببياناتك

الاختيار من بين أكثر من 150 نوعًا من أنواع المخططات لتصورات البيانات

استخدم واجهة السحب والإفلات لإنشاء لوحة تحكم مخصصة بسهولة

استكشف أكثر من 7,000 خريطة مخصصة أو قم بتحميل خرائطك الخاصة ببضع نقرات

محترفو دومو

إعداد التقارير في الوقت الفعلي

متوفر في تطبيق الجوال

تسمح مسارات الحفر لأسفل للمستخدمين بالتعمق أكثر عند التعامل مع البيانات المعقدة والهرمية

قيود دومو

يمكن تحسين واجهة المستخدم؛ قد يكون التنقل في البرنامج مربكًا لبعض المستخدمين

خطط التسعير باهظة الثمن

تسعير دومو

يقدم Domo نسخة تجريبية مجانية. بالنسبة للخطط المدفوعة، قم بزيارة الموقع الإلكتروني للحصول على عرض أسعار

الزعنفة الصفراء

عبر الزعنفة الصفراءالزعنفة الصفراء هي أداة أخرى من أدوات ذكاء الأعمال (BI) تتيح للمستخدمين التواصل وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وجمع العديد من التصورات والجداول من مصادر البيانات المختلفة معًا لإنشاء نظرة عامة عالية المستوى لأداء أعمالهم. تقدم هذه الأداة لوحات معلومات معدة مسبقًا وميزات إعداد تقارير الخدمة سهلة الاستخدام لمساعدة الشركات على إضافة التحليلات بسهولة إلى منتجاتها.

الميزات الرئيسية لـ #### Yellowfin

يقوم التحليل الآلي بتحليل بيانات عملائك تلقائيًا وإعلامهم بالتغييرات التي تطرأ عليها

تسمح لك قصص البيانات والعروض التقديمية بدمج الرسوم البيانية والجداول مع السرد بتنسيقات سهلة الاستهلاك للمستخدمين النهائيين

توصيل البيانات بفعالية باستخدام تصورات JavaScript المخصصة

محترفو Yellowfin

تتيح لك لوحات المعلومات الإضافية تقديم لوحات معلومات مدمجة مبنية مسبقًا في تطبيقك

تُمكِّن الخدمة الذاتية لذكاء الأعمال العملاء من إنشاء تقاريرهم الخاصة بهم

استخدم واجهة برمجة التطبيقات البسيطة الخاصة ب Yellowfin لإضافة التقارير والمخططات ولوحات المعلومات إلى برنامجك بأقل قدر من التعليمات البرمجية

قيود Yellowfin

منحنى تعليمي حاد لأولئك الذين ليسوا على دراية ب SQL

بناء وتحرير لوحات المعلومات قد يكون معقداً لبعض المستخدمين

يمكن أن تكون الخطط مكلفة

تسعير #### تسعير Yellowfin

اتصل ب Yellowfin لطلب عرض أسعار لتحليلات المؤسسات والتحليلات المضمنة

DataBox

عبر صندوق البياناتصندوق البيانات هي عبارة عن منصة تحليلات أعمال تتيح للمستخدمين إنشاء لوحات معلومات لمؤشرات الأداء الرئيسية وربط جميع بيانات أدائهم في مكان واحد. وهو يوفر ميزات للتقارير، وتتبع المقاييس، وتتبع أهداف الأعمال، ولوحات معلومات التلفزيون، وحسابات البيانات، والمزيد لمساعدتك على ربط بياناتك بسهولة، وإنشاء التقارير ومشاركتها، ومراقبة الاتجاهات، واكتشاف الرؤى كل ذلك داخل DataBox.

الميزات الرئيسية لـ DataBox

إنشاء لوحات معلومات هادفة ومخصصة باستخدام مصمم لوحات المعلومات

استخدم محرر تقارير لوحة المعلومات لإنشاء تقارير سريعة ومخصصة تشبه سطح السفينة

ابق على اطلاع دائم ببياناتك باستخدام شرائح قصة البيانات

إيجابيات صندوق البيانات

يقدم DataBox أكثر من 75 تكاملاً أصلياً لمساعدتك على ربط جميع بياناتك ودمجها في مكان واحد

تصفح أكثر من 200 تقرير وأمثلة للوحات المعلومات التي تم إنشاؤها مسبقاً من قِبل خبراء وشركاء الوكالات

أداة إنشاء صيغ السحب والإفلات تجعل من السهل حساب مقاييس جديدة من أي مصدر بيانات

قيود صندوق البيانات

يمكن تحسين واجهة المستخدم الخاصة به؛ فقد أبلغ بعض مستخدميه أنها غير متقنة

لا توجد خطة تسعير للمستخدمين الأفراد، فقط للفرق الصغيرة، وهي مكلفة لمستخدم واحد

وجد بعض مستخدميه أن خيارات إعداد التقارير محدودة

تسعير #### DataBox

يقدم DataBox خطة مجانية إلى الأبد، وتبدأ الخطط المدفوعة من 72 دولارًا في الشهر

اختر أفضل برنامج للوحة معلومات المشروع لفريقك

يمنح برنامج Dashboard Software الفرق ومديري المشاريع نظرة عامة على أداء العمل.

وباستخدام البيانات من لوحة التحكم، ستتمكن من إصلاح المشاكل قبل حدوثها، وتحسين سير العمل، وتتبع التقدم المحرز بدقة.

_ولكن هل سيثق جيمس بوند في أي أداة استخباراتية قديمة، أم سيعتمد على مصدر ممتاز؟

الأمر نفسه ينطبق على برنامج لوحة المعلومات الذي تختار إدخاله إلى شركتك.

_ هل ستعتمد على أداة دون المستوى أم ستعتمد على برنامج قوي للوحة المعلومات مثل ClickUp؟

بدءًا من مساعدتك في مراقبة سباقات السرعة إلى مساعدتك في تخطيط وعرض وتتبع وتقييم أهدافك الفصلية، ClickUp هو برنامج لوحة القيادة المثالي. ابدأ مع ClickUp مجاناً لمعرفة أي شيء وكل شيء عن شركتك.

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