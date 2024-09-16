أمثلة على لوحة معلومات إدارة المشاريع &؛ القوالب

غالبًا ما نقضي الكثير من الوقت في ملاحقة تفاصيل المشروع، لندرك أنه كان بإمكاننا القيام بما هو أفضل.

فبدلاً من تسوية الساعات المدفوعة يدويًا بشق الأنفس، كان بإمكاننا أتمتة ذلك وتجنب العمل على خارطة طريق الكفاءة الجديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، على سبيل المثال.

إذا كنت مدير مشروع مثلي، فربما يمكنك مشاركة العشرات من هذه الحالات.

لهذا السبب نحن بحاجة إلى لوحة تحكم لإدارة المشاريع تعمل مثل قمرة القيادة الرقمية، مما يمنحنا رؤية واضحة تمامًا لكل التفاصيل عبر المشاريع.

في هذه المدونة، سوف أشارككم كيف يمكن للوحات معلومات إدارة المشاريع أن تحوّل سير العمل، بدءًا من تبسيط التواصل إلى تحديد المخاطر قبل أن تنسف المواعيد النهائية. سأقدم لك أيضًا بعض أدوات وقوالب لوحة المعلومات التي أفضّلها والتي تساعدني في الوصول إلى البيانات التي أحتاجها لاتخاذ القرارات - عندما أحتاج إليها.

ما هي لوحة معلومات إدارة المشاريع؟

لوحة معلومات إدارة المشاريع هي أداة مرئية مصممة لمساعدة الفرق على عرض أداء المشروع في موقع مركزي واحد. فهي تعرض المعلومات المتعلقة بالمشروع من خلال الرسوم البيانية والمقاييس، مما يسمح للجمهور بفهم حالة المشروع والتقدم المحرز والمخاطر المحتملة بسرعة.

غالبًا ما تكون العديد من المشاريع في السوق الحديثة اليوم مترابطة، مما يعني أن نتائجها ونجاحها مرتبطان ارتباطًا وثيقًا ببعضهما البعض. ويمكن أن يحدث هذا الترابط داخل المؤسسة الواحدة، حيث تعتمد مشاريع متعددة على موارد مشتركة, المخرجات أو الجداول الزمنية 🌐

يؤدي تنسيق المهام عبر مناطق زمنية مختلفة في بعض الأحيان إلى التأخير والإبطاء عمليات اتخاذ القرار . تؤدي هذه التحديات إلى سوء الفهم وعدم الالتزام بالمواعيد النهائية وانخفاض الإنتاجية.

تتبع وإدارة المهام والموارد والتقدم المحرز في المشروع على لوحة معلومات ClickUp

ومع برنامج لوحة التحكم مثل ClickUp, جداول بيانات جوجل أو إكسل ، سيكون لديك مجموعة من خيارات التصور لتلبية احتياجات مشاريع محددة!

فيما يلي فوائد لوحات معلومات المشروع لتحسين أداء المشروع:

رؤية محسّنة: توفر لوحات معلومات إدارة المشروع رؤية في الوقت الفعلي لحالة المشروع بشكل عام. يمكنك تحديد الاختناقات بسرعة، ومراقبة تقدم المهام، واكتشاف المشاكل المحتملة قبل أن تتفاقم

توفر لوحات معلومات إدارة المشروع رؤية في الوقت الفعلي لحالة المشروع بشكل عام. يمكنك تحديد الاختناقات بسرعة، ومراقبة تقدم المهام، واكتشاف المشاكل المحتملة قبل أن تتفاقم تواصل أفضل: تسهل لوحات المعلومات التواصل الفعال بين أعضاء الفريق. يمكن الوصول إلى التحديثات على الفور، مما يبقي الجميع على نفس الصفحة ويعزز تعاون الفريق

تسهل لوحات المعلومات التواصل الفعال بين أعضاء الفريق. يمكن الوصول إلى التحديثات على الفور، مما يبقي الجميع على نفس الصفحة ويعزز تعاون الفريق تتبع الأداء: من خلال أدوات التصور، يمكن للوحات المعلومات هذه تتبع مقاييس أداء المشروع بفعالية. ويمكنك قياس إنتاجية الفريق وميزانية المشروع وإدارة الوقت وغير ذلك الكثير

من خلال أدوات التصور، يمكن للوحات المعلومات هذه تتبع مقاييس أداء المشروع بفعالية. ويمكنك قياس إنتاجية الفريق وميزانية المشروع وإدارة الوقت وغير ذلك الكثير القرارات المستندة إلى البيانات: من خلال توفير رؤية شاملة لبيانات المشروع، تمنح لوحات المعلومات مديري المشاريع السياق الصحيح لاتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على البيانات. وهذا يساعد في تحسين تخطيط المشروع وإدارة المخاطر

من خلال توفير رؤية شاملة لبيانات المشروع، تمنح لوحات المعلومات مديري المشاريع السياق الصحيح لاتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على البيانات. وهذا يساعد في تحسين تخطيط المشروع وإدارة المخاطر زيادة الكفاءة: تساعد القدرة على رؤية المهام والمواعيد النهائية والتبعيات في مكان واحد على تبسيط سير العمل. تعمل لوحات معلومات إدارة المشروع على تبسيط تخصيص المهام ومنع الاستخدام المفرط للموارد، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة المشروع

بصفتك إنساناً أولاً ومديراً للمشروع ثانياً، فإن تفردك هو أحد الأصول التي يمكن أن تؤدي إلى إدارة مبتكرة وناجحة للمشروع. اشعر بالقدرة على استكشاف برامج مختلفة للوحة معلومات إدارة المشاريع لاكتشاف ما يناسبك أنت وفريقك ومشاريعك! ⚡️

فوائد استخدام لوحة معلومات إدارة المشاريع

ربما تكون أكبر ميزة للوحات معلومات المشروع بالنسبة لي هي الرؤية الفورية لتقدم المشروع. وهذا يسمح لي بتتبع المقاييس الرئيسية، وتحديد الاختناقات، وتخصيص الموارد على النحو الأمثل. ولكن هناك العديد من المزايا الأخرى التي أصبحت أعتمد عليها:

رؤية واضحة وضوح الشمس: تعمل لوحات المعلومات على جعل جميع بيانات المشروع مركزية، مما يمنح المرء لمحة آنية عن التقدم المحرز وتخصيص الموارد والمواعيد النهائية. بالنسبة لي، كان هذا يعني بالنسبة لي قضاء وقت أقل في البحث عن معلومات حول مهمة حديثة لها عدة مكلفين وتتطلب تحديثات الحالة من الجميع

تعمل لوحات المعلومات على جعل جميع بيانات المشروع مركزية، مما يمنح المرء لمحة آنية عن التقدم المحرز وتخصيص الموارد والمواعيد النهائية. بالنسبة لي، كان هذا يعني بالنسبة لي قضاء وقت أقل في البحث عن معلومات حول مهمة حديثة لها عدة مكلفين وتتطلب تحديثات الحالة من الجميع قرارات مستنيرة في لمح البصر: مع وجود جميع المقاييس الرئيسية في متناول يدك، يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة. اكتشف العوائق في وقت مبكر، وحدد المجالات التي تحتاج إلى موارد إضافية، وحافظ على مشروعك على المسار الصحيح

مع وجود جميع المقاييس الرئيسية في متناول يدك، يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة. اكتشف العوائق في وقت مبكر، وحدد المجالات التي تحتاج إلى موارد إضافية، وحافظ على مشروعك على المسار الصحيح كفاءة معززة: تعمل لوحات المعلومات على أتمتة تقارير المشروع وإلغاء الحاجة إلى جمع البيانات يدويًا. وهذا يوفر وقت فريقك للتركيز على ما هو أكثر أهمية - إنجاز الأمور!

تعمل لوحات المعلومات على أتمتة تقارير المشروع وإلغاء الحاجة إلى جمع البيانات يدويًا. وهذا يوفر وقت فريقك للتركيز على ما هو أكثر أهمية - إنجاز الأمور! تعزيز التواصل: تصبح لوحات معلومات إدارة المشروع مركز التواصل الخاص بك، مما يبقي الجميع على اطلاع وتنسيق. يمكن لأصحاب المصلحة تحليل التقدم المحرز بسهولة، ويمكن لأعضاء الفريق حل المشاكل أثناء التعاون مع تقدم المشروع. بدون لوحة معلومات، على سبيل المثال، لم نكن لنعرف أبدًا أن إحدى الوكالات الشريكة لنا كانت تؤخر باستمرار تقديم المحتوى بسبب تخبط الموظفين

تصبح لوحات معلومات إدارة المشروع مركز التواصل الخاص بك، مما يبقي الجميع على اطلاع وتنسيق. يمكن لأصحاب المصلحة تحليل التقدم المحرز بسهولة، ويمكن لأعضاء الفريق حل المشاكل أثناء التعاون مع تقدم المشروع. تحسين المساءلة: بفضل الرؤية الواضحة للأداء الفردي وأداء الفريق، تعزز لوحات المعلومات ثقافة المساءلة، مما يحفز الجميع على البقاء على رأس مهامهم

بفضل الرؤية الواضحة للأداء الفردي وأداء الفريق، تعزز لوحات المعلومات ثقافة المساءلة، مما يحفز الجميع على البقاء على رأس مهامهم تخصيص أكثر ذكاءً للموارد: معرفة أين يتم استخدام مواردك وتحديد الاختناقات المحتملة. تساعدك لوحة معلومات حالة المشروع على تحسين تخصيص الموارد والتأكد من أن الجميع يعمل على المهام الأكثر تأثيرًا، تمامًا كما ساعدت فريقي على ضم وكالة شريكة جديدة للمحتوى في الوقت المناسب

يتيح لي استخدام لوحة المعلومات التخلّص من التخمين وتعزيز كفاءة فريقي وضمان وصول مشاريعي إلى الهدف المنشود باستمرار. وهذا أمر رائع!

كيفية إنشاء لوحة تحكّم لإدارة المشاريع

أنشئ معي لوحة تحكّم رائعة لإدارة المشاريع لإبقاء مشاريعك على المسار الصحيح واتخاذ القرارات الرئيسية بسرعة.

إليك تفاصيل العملية التي أتبعها:

1. تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

يمكن أن تساعدك الرؤية الواضحة للجمهور المستهدف للوحة التحكم في تحديد أنواع المقاييس التي يجب تتبعها.

على سبيل المثال لوحة تحكم فريق المشروع تركز على معدلات إنجاز المهام وتخصيص الموارد والمواعيد النهائية القادمة؛ و لوحة معلومات العمليات يتتبع العمليات التشغيلية ويحلل أداء الأنشطة الداخلية في الشركة؛ و لوحة تحكم تنفيذية تركز على المعالم الرئيسية للمشروع وكيفية توافقها مع الأهداف التنظيمية العامة.

بمجرد أن أعرف جمهوري، يمكنني البدء في تحديد مجالات محددة للتحسين في مشاريعي. هل أفوت المواعيد النهائية باستمرار؟ هل يعاني فريقي من قيود الموارد؟ هل تتجاوز تكاليف المشروع الميزانية؟

بمجرد العثور على إجابات لهذه الأسئلة، يمكنني اختيار المقاييس ذات الصلة لتتبع التقدم المحرز.

2. اختيار برامج وأدوات لوحة التحكم

نحن مدللون حقًا من حيث أدوات لوحة المعلومات. من جداول البيانات البسيطة إلى مخططات التقدم القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، هناك العديد من الخيارات اعتمادًا على ما تحتاج إلى تتبعه. فيما يلي تفصيل لبعض الخيارات الشائعة:

جداول البيانات: قد تكون أدوات مثل Excel أو جداول بيانات Google مفيدة للوحات المعلومات الأساسية ولكنها قد تصبح مرهقة للمشاريع المعقدة التي تحتوي على الكثير من التغييرات الديناميكية

قد تكون أدوات مثل Excel أو جداول بيانات Google مفيدة للوحات المعلومات الأساسية ولكنها قد تصبح مرهقة للمشاريع المعقدة التي تحتوي على الكثير من التغييرات الديناميكية برامج إدارة المشاريع (PMS): عادةً ما تحتوي أدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp على لوحات معلومات مدمجة ذات قدرات عالية توفر رؤى مفيدة وتحديثات في الوقت الفعلي. وغالبًا ما تأتي مع أدوات مصممة مسبقًا و أدوات إعداد التقارير لتصور البيانات بسهولة

يتيح لك ClickUp إنشاء لوحات معلومات قابلة للتخصيص بالكامل لتحديد أولويات عملك، وتحسين أداء المشروع، وإدارة سباقات السرعة والفرق، وغير ذلك الكثير.

أدوات ذكاء الأعمال (BI): على الرغم من أنها ممتازة لتحليل البيانات المعقدة وتخصيصها، إلا أن أدوات مثل Tableau وMicrosoft Power BI غالبًا ما يكون لها منحنيات تعلم أكثر حدة وقد تتطلب متخصصين لتشغيلها

3. التصميم من أجل الوضوح

حافظ على لوحة التحكم نظيفة ومرتبة. أتجنب حشر الكثير من المعلومات في لوحة المعلومات لأنها ستربك المشاهدين وتجعل من الصعب عليهم العثور على المعلومات التي يحتاجون إليها.

استخدم تسميات واضحة وتنسيقًا متسقًا: احرص على أن تكون المخططات والرسوم البيانية سهلة الفهم، حتى بالنسبة للأشخاص الذين ليسوا على دراية بالمشروع. استخدم الخطوط والألوان والتسميات بشكل متسق في جميع أنحاء لوحة المعلومات

احرص على أن تكون المخططات والرسوم البيانية سهلة الفهم، حتى بالنسبة للأشخاص الذين ليسوا على دراية بالمشروع. استخدم الخطوط والألوان والتسميات بشكل متسق في جميع أنحاء لوحة المعلومات استخدام العناصر المرئية بفعالية: يمكن أن تساعد المخططات والرسوم البيانية والعناصر المرئية الأخرى في توصيل المعلومات المعقدة بسرعة وسهولة. استخدم مجموعة متنوعة من العناصر المرئية للحفاظ على جاذبية لوحة التحكم، ولكن تجنب استخدام الكثير من أنواع المخططات المختلفة، لأن ذلك قد يكون مربكًا

يمكن أن تساعد المخططات والرسوم البيانية والعناصر المرئية الأخرى في توصيل المعلومات المعقدة بسرعة وسهولة. استخدم مجموعة متنوعة من العناصر المرئية للحفاظ على جاذبية لوحة التحكم، ولكن تجنب استخدام الكثير من أنواع المخططات المختلفة، لأن ذلك قد يكون مربكًا ركز على المقاييس الأكثر أهمية: لا تحاول تتبع كل شيء. حدد المقاييس الأكثر أهمية لنجاح المشروع وركز عليها. سيساعد ذلك في إنشاء مقاييس قابلة للتنفيذ لوحة معلومات المهام وتوفير رؤى لاتخاذ قرارات أفضل

4. تصميم تخطيط لوحة المعلومات وبناء المكونات

الآن بعد أن حددت المقاييس الرئيسية، اختر أداة لتجميع لوحة المعلومات. فيما يلي بعض العناصر الشائعة التي يجب دمجها:

صحة المشروع: الحالة الإجمالية للمشروع، ونسبة الإنجاز، والمراحل الرئيسية التي تم تحقيقها

الحالة الإجمالية للمشروع، ونسبة الإنجاز، والمراحل الرئيسية التي تم تحقيقها إدارة المهام: تتبع معدلات إنجاز المهام، والمهام المتأخرة، وتوزيع عبء العمل على أعضاء الفريق

تتبع معدلات إنجاز المهام، والمهام المتأخرة، وتوزيع عبء العمل على أعضاء الفريق إدارة الموارد: مراقبة تخصيص الموارد وتحديد الاختناقات المحتملة

مراقبة تخصيص الموارد وتحديد الاختناقات المحتملة تتبع الميزانية: تصور الإنفاق مقابل الميزانية وتحديد التجاوزات المحتملة للتكاليف

تصور الإنفاق مقابل الميزانية وتحديد التجاوزات المحتملة للتكاليف اتصالات الفريق: تضمين مساحة للإعلانات أو تحديثات المشروع الرئيسية

5. صيانة لوحة المعلومات وتحديثها بانتظام

يجب أن تكون لوحة المعلومات وثيقة حية تتكيف مع احتياجات المشاريع المتغيرة. أقوم بتحديث البيانات وتحديث التصورات بانتظام للتأكد من أنها تصور بدقة التقدم الحالي للمشروع.

يعتمد عدد مرات تحديث لوحة المعلومات على طبيعة المشروع ومعدل تغير البيانات. بالنسبة للمشاريع سريعة الوتيرة ذات المواعيد النهائية المتغيرة باستمرار، كما هو الحال مع أنواع جديدة من المشاريع التي لم تتطرق إليها من قبل، قد تصبح التحديثات اليومية ضرورية. قد تكفي التحديثات الأسبوعية أو نصف الأسبوعية للمشاريع الأبطأ حركة والتي يمكن التنبؤ بها أو المتكررة.

المفتاح هو وضع جدول تحديث منتظم والالتزام به. وهذا يضمن بقاء لوحة المعلومات مصدراً موثوقاً للمعلومات لأصحاب المصلحة في المشروع.

أمثلة على لوحة معلومات المشروع لحالات الاستخدام المختلفة

هل تشعر أن إدارة المشروع غالباً ما تصبح أكثر تعقيداً مما يجب أن تكون عليه؟ بالتأكيد أشعر بذلك. فالمهام والمراحل الرئيسية تمتد عبر الأقسام، وهناك حاجة مستمرة للمراقبة على منصات متعددة، وأصبح التنقل بين المبادرات الاستراتيجية المتعددة هو القاعدة.

الحمد لله على وجود لوحات المعلومات! نعم، قد تكون ذات قيمة في مراقبة المشاريع المنفردة، لكنها لا غنى عنها على الإطلاق لإدارة محفظة من المشاريع المترابطة.

بالنسبة لي، أكثر المشاريع تحديًا هي المشاريع الضخمة متعددة الوظائف مثل إطلاق المنتجات. هناك الكثير من الأجزاء المتحركة، ويسعدني استخدام ClickUp للتعامل معها.

إليك بعض الأمثلة المفضلة لدي من لوحات معلومات ClickUp وكيف نستخدمها أنا وفريقي. آمل أن تمنحك بعض الأفكار المفيدة لبناء لوحات تحكم خاصة بك.

1. لوحة تحكم الإنتاجية الشخصية

اطلع على المهام المسندة إليك، والمهام اليومية المنجزة، والمحادثات، وحالة عبء العمل في لوحة معلومات الإنتاجية الشخصية في ClickUp

مثل معظم مديري المشاريع، أحب أن أبدأ يومي بالتحقق من تقدم مشروعي في الصباح! وقد أصبح ذلك ممكناً مع عرض لوحة التحكم في ClickUp .

بنقرات قليلة، يمكنني تحويل ما كنت أعمل عليه بالفعل إلى مخططات ورسوم بيانية واضحة.

للقيام بذلك بنفسك, اشترك في ClickUp أو قم بتسجيل الدخول إلى حسابك إذا كنت قد استخدمته بالفعل. أضف "عرض لوحة معلومات" جديد واختر قالباً. تسحب طريقة العرض تلقائيًا البيانات من المهام والحقول، مما يؤدي إلى إنشاء لوحة معلومات مخصصة تصور عملك.

تسمح لي إضافة "لوحة معلومات الإنتاجية الشخصية" كطريقة عرض بتقييم إنتاجيتي وتحسينها. فهي تساعدني على تحديد أولويات المهام، وتتبع التقدم المحرز، والتركيز على ما هو مهم حقًا.

هذا هو مركز القيادة الخاص بي لسير عمل فعال ومنظم.

2. لوحة تحكم عبء عمل الفريق

احصل على عرض شامل للمهام المستحقة حسب الأسبوع، وحالة عبء العمل، ومن يعمل على ماذا باستخدام لوحة معلومات عبء عمل فريق ClickUp

أستخدم لوحة تحكُّم عبء عمل الفريق في ClickUp لمعرفة ما يعمل عليه فريقي على مدار الأسبوع وتتبُّع تقدُّمهم في كل مهمة تم تعيينها.

يمكنني تعيين وتتبع قدرات عبء العمل لكل عضو في فريقي. وهذا يساعدني في معرفة من هو أقل أو أكثر من طاقته بسهولة. وهو أمر رائع بالنسبة لهم أيضاً - حيث يمكنهم استخدامه لتجنب الالتزام الزائد والإرهاق. وبالمثل، إذا كان لديهم وقت إضافي، فيمكنهم القيام بعمل إضافي للوفاء بالمواعيد النهائية بشكل أسرع أو مساعدة زميل آخر في الفريق.

يساعد في تحسين الشفافية - يمكنني إضافة تقديرات الوقت والأولويات إلى مهام فريقي حتى يعرف الجميع ما يجب العمل عليه أولاً. كما أستخدمه أيضاً لتحديد العمل الذي قد يتطلب موارد إضافية للفريق وإضافة مهام إضافية بسهولة.

3. لوحات معلومات تتبع الوقت

أنشئ جداول زمنية لكل عضو من أعضاء الفريق، واطلع على مقدار الوقت الذي قضوه في إكمال المهام، وقم بفوترة العاملين المستقلين في فريقك بدقة باستخدام أدوات تتبع الوقت في ClickUp

تساعدني لوحة تتبع الوقت على تصور وتحليل الوقت المستغرق في كل مشروع من مشاريعي العديدة - لي ولفريقي. من خلال مراقبة إجمالي الوقت المستغرق في مشروع ما، ونسبة الإنجاز، والتقدم المحرز في تحقيق المعالم، يمكنني مراقبة الحالة العامة للمشروع في لمحة سريعة.

لوحة التحكم هذه لها تطبيق مفيد آخر. فهي تساعدني في تتبع الساعات المدفوعة للعاملين بدوام جزئي أو العاملين المستقلين. يمكنني القيام بذلك عن طريق وضع علامة على إدخالات زمنية محددة على أنها قابلة للفوترة واستخدام البيانات المجمعة لإنشاء فواتير دقيقة في نهاية الشهر.

أستخدم أيضًا بيانات تتبع الوقت التاريخية لإبلاغ قراراتي بشأن التخطيط المستقبلي للمشروع، وتخصيص الموارد، ووضع الميزانية.

4. لوحة تحكم سباقات البرمجيات

عرض سرعة السبرنت، ومخططات الإنهاك والتراجع، والتدفق التراكمي لإدارة فرق البرمجيات باستخدام لوحة معلومات ClickUp Software Sprints Dashboard

لا يمكنك إدارة مشاريع تطوير البرمجيات بدون لوحة معلومات شاملة لسباقات السرعة. ثق بي، لقد جربت ذلك (وعانيت بلا داعٍ!)

يتيح لك ClickUp إدارة عبء عمل فريقك باستخدام نظام نقاط قابل للتخصيص بالكامل. قم بتجميع النقاط من المهام الفرعية، وقم بتقسيمها حسب المُعيَّن، وفرزها بسهولة لتتبع سباقات السرعة الخاصة بك في لمحة سريعة.

استخدم لوحة تحكم رشيقة في ClickUp لتعيين تواريخ سباقات السرعة وتعيين النقاط وتحديد الأولويات حتى يعرف الجميع ما يجب القيام به ومتى. قم بأتمتة نقل العمل غير المكتمل إلى سباق السرعة التالي ومزامنة تقدم فريقك في التطوير مع GitHub أو GitLab أو Bitbucket.

تعمل لوحة المعلومات هذه على تكثيف جميع الأرقام المهمة - سرعة العمل السريع، والإنجاز، والإنجاز السريع، والإنجاز السريع، والوقت المستغرق، ووقت الدورة، والمزيد - في مخططات معبرة لاتخاذ قرارات أفضل.

لقد أحببت أيضًا استخدام كليك أب سبرينتس لتخطيط وتتبع وتحسين سباقات السرعة الخاصة بنا لتحقيق النجاح، وبناء فريق رشيق وموجه نحو تحقيق النتائج في هذه العملية.

5. لوحة معلومات حملة التسويق

تصور التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف بشفافية على مستوى الفريق والتخلص من تدفقات العمل الزائدة عن الحاجة باستخدام لوحة معلومات حملة ClickUp Marketing Campaign Dashboard

تساعدك لوحات معلومات الحملات التسويقية على تتبع التقدم المحرز في مبادرات التسويق ذات الأولوية وتحويلها في عرض واحد. فهي تسمح لك بقياس مدى وصول وتفاعل المحتوى الذي تنشره عبر الإنترنت، وعدد العملاء المحتملين المؤهلين للتسويق (MQLs) الذين تنشئهم، ومدى تحويلهم إلى مبيعات.

يمكنك بسهولة تحديد سياق المهام المرتبطة بخارطة طريقك وخطط الانتقال إلى السوق.

6. لوحة معلومات المبيعات العامة

قم بتخصيص لمحات عامة عن المبيعات لتتبع المقاييس الرئيسية عبر عملك باستخدام لوحة معلومات نظرة عامة على المبيعات ClickUp

إذا كنت تبحث عن طريقة لتصور المبيعات حسب المنتج/الخدمة وفئات العملاء، لا يمكنني أن أوصي بأي شيء أفضل من لوحة معلومات نظرة عامة على المبيعات ClickUp.

ولكن هذا ليس كل ما يتيح لك تتبعها. يمكنك تقسيم الإيرادات إلى أرقام إجمالية وصافية لقياس الربحية بدقة وحساب العبء الضريبي. راقب الإيرادات حسب الفترة الشهرية أو الفصلية أو السنوية، لتوقع فترات الركود والذروة وتحسين المخزون وفقًا لذلك. قارن الأهداف بالأرقام الفعلية وضع استراتيجيات للتحسين.

يمكنك أيضًا استخدام البيانات كأساس للاحتفال، كما نفعل نحن، ومكافأة المندوبين ذوي الأداء العالي في فريق المبيعات لديك.

أفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك إقران لوحة التحكم مع براعة الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain واستخلاص الرؤى لتوقع الاتجاهات واكتشاف المثبطات المحتملة في وقت مبكر.

7. لوحة معلومات بوابة العميل

قم بإنشاء بوابات العملاء للتعاون في المهام والتسليمات باستخدام لوحة معلومات بوابة العميل ClickUp Client Portal Dashboard

لا تعمل لوحات المعلومات على تمكيننا فقط؛ بل على تمكين عملائنا أيضًا. يمكنك دعوة أي عميل إلى مساحة عمل ClickUp كضيف ومشاركة بوابة العميل لتوفير تحديثات المشروع في الوقت الفعلي والتعاون معه في مكان واحد. تتبّع المشاريع والمهام، واطلع على أعباء العمل عبر فرق المشروع، وتحدث معهم في الوقت الفعلي.

تعرّف على كيفية تتبع الفواتير بمرور الوقت، ومن يقوم بإتمام الصفقات، وتقييم الأداء العام لفريقك. يمكنك أيضًا تحديد حالات التعطيل باستخدام مخططات التدفق التراكمي والإنهاك والتراجع والسرعة.

8. لوحة معلومات تصور إدارة علاقات العملاء

عزز الاحتفاظ بالعملاء من خلال لوحة تحكم ClickUp CRM مخصصة لإدارة علاقات العملاء

هل تريد مراقبة مدى استجابتك لحوادث ومخاطر العملاء؟ لقد فعلنا ذلك.

لذا، استخدمنا لوحة معلومات CRM Dashboard في ClickUp، التي ساعدتنا على إظهار شرائح العملاء الأكثر خطورة، وتلخيص الأسباب المحتملة للتخبط، وتوقع الإيرادات عبر المناطق والفرق.

ضع في اعتبارك التتبع الديني للمقاييس التي تشير إلى صحة العملاء والمخاطر المحتملة للتراجع. ومن الأمثلة على ذلك درجات رضا العملاء، وأوقات حل تذاكر الدعم، ومستويات المشاركة.

استخدم هذه المقاييس أمثلة لوحة المعلومات من ClickUp لإنشاء نظام تصور مخصص لسير عملك. يمكنك أيضًا أن تستلهم من فريق ClickUp و تحسين لوحة التحكم الحالية الخاصة بك !

والآن، دعنا نلقي نظرة على بعض القوالب المعدة مسبقًا لمساعدتك في إعداد لوحة التحكم الخاصة بك دون الحاجة إلى البدء من الصفر.

قوالب لوحة تحكم إدارة المشاريع

تعد قوالب لوحة المعلومات أداة قيمة لإنشاء لوحات معلومات غنية بالمعلومات وجذابة بصريًا بسرعة وكفاءة. فهي توفر أساسًا متينًا لتحليل البيانات، مما يتيح لك التركيز على المحتوى واستخراج رؤى قابلة للتنفيذ من بياناتك.

إليك بعض قوالب لوحات المعلومات التي جربتها واختبرتها من أجلك:

1. قالب لوحة معلومات إدارة مشروع ClickUp لإدارة المشاريع

احتفظ بعلامات تبويب على تطوير المشروع والميزانية وعبء عمل الفريق وحالته باستخدام قالب لوحة معلومات إدارة المشروع ClickUp

هل سئمت من التلاعب بتفاصيل المشروع؟ قالب لوحة معلومات إدارة المشاريع في ClickUp يضع كل ما تحتاجه في متناول يدك. شاهد كل شيء، على الفور!

يوفر قالب لوحة معلومات المشروع المصممة مسبقًا عرضًا واضحًا في لمحة سريعة لمشاريعك، بما في ذلك المواعيد النهائية والمهام والتقدم في الوقت الفعلي.

حافظ على التنظيم، وحافظ على الكفاءة. يقدم القالب بعض الميزات القوية:

تتبع تقدم المهام باستخدام حالات مخصصة مثل "مكتمل" و"قيد التنفيذ" والمزيد

استخدم ثمانية حقول مخصصة لالتقاط المعلومات الحيوية حول المشاريع، مثل الميزانية والمرحلة

توفر طرق عرض متعددة توفر وصولاً سهلاً للتبديل السريع بين سبعة تكوينات مختلفة لـ ClickUp، بما في ذلك دليل البدء وطريقة عرض أداء الفريق

تعزيز إدارة مشروعك من خلال تتبع الوقت، والعلامات، وتحذيرات التبعية، والتواصل المدمج عبر البريد الإلكتروني

توقَّف عن الإدارة التفصيلية، وابدأ في التبسيط. يُمكِّنك هذا القالب من إبقاء مشاريعك على المسار الصحيح من خلال التنظيم السهل والرؤى الواضحة تمامًا.

2. قالب لوحة معلومات الأعمال Tableau

عبر الجدول أ يمكن لقالب لوحة معلومات الأعمال هذا أن يتتبع مجموعة كبيرة من المقاييس اعتمادًا على الأهداف والأقسام الخاصة بشركتك.

التتبع والتحليل:

إجمالي الإيرادات الناتجة عن مشروع ما، مقسمة حسب المنتج أو الخدمة أو المنطقة أو الكمية المباعة أو شريحة العملاء

الإنفاق مقابل مخصصات الميزانية، والهامش الإجمالي، وصافي الدخل، ونسب الربحية الرئيسية

التدفقات النقدية الواردة والصادرة لمراقبة السلامة المالية للمشروع وقابليته للاستمرار

3. قالب لوحة معلومات إدارة مشروع Tableau

عبر تابلو قالب لوحة معلومات إدارة المشروع هذا عبارة عن متجر شامل لتتبع المشروع وتحليل بيانات المشروع بشكل عام.

يلغي هذا القالب حاجة مديري المشاريع إلى البحث في نقاط البيانات المبعثرة. فهو يقدم معلومات المشروع الأساسية بتنسيق مرئي مقنع، مما يسمح لمديري المشاريع وأصحاب المصلحة بالتحقق من حالة المشروع في لمحة سريعة.

بعض المقاييس الشائعة التي يمكنك تتبعها باستخدام هذا القالب:

معدل إنجاز المهام: يعرض النسبة المئوية للمهام المنجزة مقابل المهام المتبقية

يعرض النسبة المئوية للمهام المنجزة مقابل المهام المتبقية الجدول الزمني للمشروع: يتتبع التقدم المحرز نحو المواعيد النهائية ويسلط الضوء على التأخيرات المحتملة

يتتبع التقدم المحرز نحو المواعيد النهائية ويسلط الضوء على التأخيرات المحتملة تخصيص الموارد: تصور كيفية تعيين أعضاء الفريق وتحديد الاختناقات المحتملة

تصور كيفية تعيين أعضاء الفريق وتحديد الاختناقات المحتملة الميزانية مقابل التكلفة الفعلية: يقارن الإنفاق المخطط له بالتكاليف الفعلية لمراقبة السلامة المالية

يقارن الإنفاق المخطط له بالتكاليف الفعلية لمراقبة السلامة المالية إدارة المخاطر: يتتبع المخاطر المحددة وخطط التخفيف من حدتها

يسمح لك هذا القالب بمراقبة العديد من المقاييس المهمة، خاصةً للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتعامل مع مشاريع متعددة في وقت واحد.

4. قالب لوحة معلومات نفقات Excel

عبر مايكروسوفت 365 أداة Excel المجانية لتتبع النفقات هذه تجعل إدارة أموالك في غاية السهولة. لا مزيد من البحث عن الإيصالات أو التساؤل عن مكان إنفاق ميزانيات مشاريعك. عندما تحتاج إلى أداة مخصصة لإدارة تلك النفقات المكتبية الصغيرة ولكن المهمة، فهذا هو القالب الذي يجب أن تلجأ إليه:

تتبع جميع نفقاتك بتصميم نظيف وعصري

تنظيم النفقات حسب الفئة، مثل المواصلات والمرافق وما إلى ذلك.

اجعلها خاصة بك! هذا القالب قابل للتخصيص بنسبة 100%

قم بتغيير النص أو إضافة لمسات شخصية بالصور أو ضبط الألوان لتتناسب مع أسلوبك

يمكنك الوصول إلى مكتبة واسعة من الصور والرسومات والخطوط لتخصيص متتبعك وإضافة السياق

شارك ميزانيتك مع فريقك أو قيادتك أو مستشار مالي لإبقاء نفسك مسؤولاً وضمان الشفافية في نفقات المكتب

نصيحة: تكون القوالب الجاهزة للاستخدام مفيدة عندما تقوم بتوسيع نطاق عملك ولا يتوفر لديك الوقت لصياغة لوحات معلومات فردية. ومع ذلك، يجب عليك دمج نقاط البيانات ذات الصلة لتتبع التقدم المحرز والاستفادة القصوى من لوحات المعلومات.

العناصر الشائعة التي يجب تضمينها في لوحة معلومات مشروعك

دعنا نستكشف بعض العناصر الرئيسية التي من شأنها أن ترتقي بلوحات المعلومات من مجرد تفريغ بسيط للبيانات إلى مراكز معلومات قوية:

التركيز على مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة: لا تضيع في بحر من البيانات! إن مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) هي طوافات حياتك، حيث توفر مقاييس قابلة للقياس الكمي مرتبطة مباشرة بأهدافك. اختر مؤشرات الأداء الرئيسية التي تحكي قصة واضحة عن أداء مؤسستك

لا تضيع في بحر من البيانات! إن مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) هي طوافات حياتك، حيث توفر مقاييس قابلة للقياس الكمي مرتبطة مباشرة بأهدافك. اختر مؤشرات الأداء الرئيسية التي تحكي قصة واضحة عن أداء مؤسستك الاستكشاف التفاعلي مع الفلاتر: مكّن أعضاء فريقك من التعمق في البيانات. تسمح الفلاتر التفاعلية للمستخدمين بتجزئة البيانات وتقسيمها بناءً على معايير محددة. فهي تعزز مشاركة المستخدم وتساعد في الكشف عن الرؤى الخفية

مكّن أعضاء فريقك من التعمق في البيانات. تسمح الفلاتر التفاعلية للمستخدمين بتجزئة البيانات وتقسيمها بناءً على معايير محددة. فهي تعزز مشاركة المستخدم وتساعد في الكشف عن الرؤى الخفية سرد القصص المرئية باستخدام الرسوم البيانية: الصورة تساوي ألف رقم! تُعد المخططات والرسوم البيانية أدوات قوية لعرض البيانات المعقدة بطريقة واضحة وسهلة الفهم. اختر نوع الرسم البياني المناسب لبياناتك لسرد قصة مرئية مقنعة

الصورة تساوي ألف رقم! تُعد المخططات والرسوم البيانية أدوات قوية لعرض البيانات المعقدة بطريقة واضحة وسهلة الفهم. اختر نوع الرسم البياني المناسب لبياناتك لسرد قصة مرئية مقنعة الاتجاهات الزمنية مع أدوات انتقاء التواريخ: اسمح للمستخدمين باستكشاف الاتجاهات بمرور الوقت. تسمح منتقيات التاريخ للمستخدمين بتحديد فترات محددة، مما يتيح لهم تحليل البيانات التاريخية ومقارنتها بالأداء الحالي

اسمح للمستخدمين باستكشاف الاتجاهات بمرور الوقت. تسمح منتقيات التاريخ للمستخدمين بتحديد فترات محددة، مما يتيح لهم تحليل البيانات التاريخية ومقارنتها بالأداء الحالي فلاتر عالمية لوجهات نظر واسعة: تقديم وجهات نظر مختلفة. تتيح الفلاتر العامة للمستخدمين عرض البيانات عبر فئات أو أقسام مختلفة

تقديم وجهات نظر مختلفة. تتيح الفلاتر العامة للمستخدمين عرض البيانات عبر فئات أو أقسام مختلفة الرسومات التي تعزز الوضوح: المرئيات تتجاوز مجرد الرسوم البيانية. استخدم رسومات موضوعة بشكل جيد مثل الأيقونات أو الرسوم التوضيحية لتعزيز الوضوح وإرشاد المستخدمين من خلال المعلومات المقدمة

هذا كل شيء! أنت جاهز تمامًا لإنشاء لوحة التحكم الخاصة بك باستخدام القوالب أو ضمن برنامج لوحة التحكم .

قم بإعداد لوحة التحكم المرنة الخاصة بك باستخدام ClickUp

بالنسبة لي، يكمن جمال لوحات المعلومات في تعدد استخداماتها. من تتبع أداء المبيعات ورضا العملاء في التسويق إلى مراقبة مراحل المشروع وتخصيص الموارد في إدارة المشاريع، يمكنك تخصيص لوحات المعلومات لتلبية الاحتياجات المحددة لأي فريق.

وبصفتي شخصًا يعيش في لوحات المعلومات الخاصة به، يمكنني أن أشهد على قوة ClickUp في القيام بها بشكل صحيح من خلال مكتبته الواسعة من لوحات المعلومات المبنية مسبقًا والقابلة للتخصيص. سواء كنت موظفًا مستقلاً تدير مهامك الشخصية أو مدير مشروع مؤسسي يشرف على عدة مشاريع معقدة، فإن ClickUp لديه لوحة تحكم لكل غرض. اشترك في ClickUp اليوم واجعل لوحات المعلومات حليفك!