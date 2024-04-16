لوحات المعلومات: الوصول إلى الرؤى القوية أصبح الآن أسهل من أي وقت مضى

الآن أكثر من أي وقت مضى، أصبح الوصول إلى جميع أعمالك وتتبعها في مكان واحد أمراً ضرورياً.

وهنا يأتي دور لوحات معلومات ClickUp ادخل. لوحات المعلومات هي مركز التحكم في جميع مشاريعك - فهي تمكّنك من الوصول الفوري إلى الرؤى في الوقت الفعلي، وتتبع التقدم المحرز، وإضفاء الوضوح على شركتك بأكملها.

لقد استخدم الملايين بالفعل لوحات معلومات ClickUp Dashboards لتبسيط سير العمل وتوفير رؤية شاملة لكيفية إنجاز العمل.

واليوم، يسعدنا أن نعلن أن لوحات معلومات ClickUp Dashboards أصبحت أكثر قوة مع إضافة حالات استخدام جديدة وقوالب وطريقة عرض لوحة المعلومات التي يمكن إضافتها في أي مكان في ClickUp للحصول على رؤى فورية للمشروع.

جرب لوحات المعلومات الجديدة

تصور مشاريعك باستخدام طرق عرض لوحات المعلومات

هل تمنيت يومًا أن ترى تقدم مشروعك بنظرة واحدة فقط؟ حسنًا، الآن يمكنك ذلك مع طرق عرض لوحة التحكم! الأمر أشبه بامتلاك قوى خارقة لعملك.

فباستخدام لوحات المعلومات كطريقة عرض، يمكنك أخذ ما تعمل عليه بالفعل وتحويله إلى مخططات ورسوم بيانية بنقرات قليلة فقط - انقر فوق إضافة طريقة عرض، طريقة عرض لوحة المعلومات، واختر قالب لوحة المعلومات. تقوم طريقة العرض تلقائيًا بسحب البيانات من المهام/الحقول التي تعمل عليها لإنشاء لوحة معلومات لتصور عملك.

تُعد لوحة المعلومات البسيطة مثالاً رائعًا على كيفية الغوص في إنتاجيتك الشخصية من خلال إضافة لوحة معلومات كطريقة عرض باستخدام قالب مُعد مسبقًا. سيساعدك ذلك على تحديد أولويات مهامك وتتبع تقدم العمل والتركيز على الأمور الأكثر أهمية.

إنها مركز التحكم الشخصي الخاص بك لسير العمل الفعال والمنظم.

التخصيص اللانهائي مع بطاقات لوحة المعلومات

قوالب لوحة المعلومات المبنية مسبقاً هي البداية فقط. إن تخصيص عرض لوحة التحكم الخاصة بك هو أمر ممتع مثل اللعب بكتل البناء. مع وظيفة البطاقات لدينا، يمكنك انتقاء واختيار المعلومات التي تريد عرضها بالضبط وكيف تريد عرضها.

هل تريد إضافة بطاقات جديدة لتتبع جوانب مختلفة من عملك؟ قم بذلك! هل تحتاج إلى تغيير حجمها لتتناسب تمامًا؟ يمكنك فعل ذلك أيضاً.

اختر من بين 40+ بطاقات لوحة التحكم لتخصيص أي لوحة تحكم حسب احتياجاتك بالضبط. تتضمن بعض بطاقاتنا الأكثر شيوعًا ما يلي:

بطاقات الحساب: حساب أي بيانات باستخدام الصيغ في الحقول المخصصة

حساب أي بيانات باستخدام الصيغ في الحقول المخصصة بطاقات المحادثة : فتح خطوط اتصال مباشرة داخل لوحة التحكم الخاصة بك

: فتح خطوط اتصال مباشرة داخل لوحة التحكم الخاصة بك بطاقات الحالة : تصور تقدم المهام باستخدام المخططات الدائرية أو البطارية أو الشريطية

: تصور تقدم المهام باستخدام المخططات الدائرية أو البطارية أو الشريطية بطاقات الأولوية : بطاقات الأولوية: فرز المهام حسب درجة الاستعجال للتركيز على العناصر ذات الأولوية القصوى

: بطاقات الأولوية: فرز المهام حسب درجة الاستعجال للتركيز على العناصر ذات الأولوية القصوى بطاقات المكلفين : تسليط الضوء على أعباء العمل الفردية لتحقيق التوازن بين المسؤوليات

: تسليط الضوء على أعباء العمل الفردية لتحقيق التوازن بين المسؤوليات بطاقات البصمة : بطاقات البصمة: عرض التقدم المحرز في العدو السريع مع مخططات السرعة والنزول

: بطاقات البصمة: عرض التقدم المحرز في العدو السريع مع مخططات السرعة والنزول بطاقات التضمين : دمج محتوى من تطبيقات أخرى في لوحة التحكم الخاصة بك

: دمج محتوى من تطبيقات أخرى في لوحة التحكم الخاصة بك بطاقات مخصصة: إضافة نص وصور ومهام لإنشاء أقسام مخصصة تمامًا

تبرز قوة لوحات المعلومات بشكل أكبر عند دمجها مع مرونة أنواع المهام . الآن، يمكنك إضافة تحليلات إلى أي قائمة مخصصة للغاية تم إنشاؤها باستخدام أنواع المهام.

## إنشاء لوحات معلومات لأعمالك بأكملها

ألا تعرف كيف ستستخدم لوحة المعلومات في مجال عملك؟ دعنا نساعدك! هناك عدد لا نهائي من حالات الاستخدام التي يمكنها تحسين أي وظيفة وظيفية.

لوحة معلومات إدارة المشاريع

لوحة معلومات إدارة المشروع مثال رائع. من خلال إضافة قالب لوحة المعلومات هذا كطريقة عرض على أي مشروع، يمكنك أن ترى على الفور أين توجد مخاطر أو اختناقات وأي أعضاء الفريق يحتاجون إلى المساعدة للمضي قدمًا في المشروع حتى تتمكن من تركيز وقتك بشكل أفضل.

لوحة معلومات بوابة العميل

يعد نموذج لوحة معلومات بوابة العميل أكثر من مجرد قناة اتصال - إنها مساحة تعاونية تدعو العملاء إلى عملية المشروع، مما يعزز الشفافية والشراكة.

لوحة التحكم هذه هي حجر الزاوية لبناء الثقة والحفاظ على علاقات قوية مع العملاء.

لوحة معلومات حملة التسويق

حالة استخدام أخرى لفرق التسويق. باستخدام هذا القالب، يمكن للفرق إنشاء لوحات معلومات مخصصة لحملات التسويق لتجاوز التحليلات الأساسية.

أصبح تحليل أداء الحملة ومشاركة الجمهور وتتبع التحويل أسهل من أي وقت مضى. تُعد لوحة المعلومات هذه أداة أساسية لضبط استراتيجيات التسويق وتعظيم التأثير.

لوحة معلومات إدارة علاقات العملاء والاحتفاظ بهم

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لفرق نجاح العملاء إنشاء لوحات معلومات إدارة علاقات العملاء والاحتفاظ بهم لتوفير رؤية شاملة عن حالة العملاء وتسليط الضوء على مجالات التحسين والنمو المحتمل.

تُعد لوحة المعلومات هذه مفيدة في تحديد مخاطر العملاء وتعزيز ولاء العملاء على المدى الطويل.

لوحة معلومات المبيعات

هل تريد إشراك فريق المبيعات لديك أو تزويدهم بلوحة معلومات سريعة للحصول على رؤى سريعة؟ يمكن لفرق المبيعات وأصحاب الأعمال إنشاء لوحات معلومات المبيعات القوية لتصور بيانات المبيعات في الوقت الفعلي، مما يسمح بتحديد الاتجاهات والفرص بسرعة.

تتعلق لوحة المعلومات هذه بالاحتفال بالمكاسب والدفع الاستراتيجي نحو أهداف المبيعات الجديدة.

لوحة معلومات المبيعات

تحصل فرق البرمجيات على دفعة قوية مع قالب لوحة معلومات السبرينت المصممة مسبقًا، والتي تعمل على تحسين تخطيط وتتبع سباقات السرعة.

وهي توفر مجموعة من المقاييس لتوجيه سباقات السرعة نحو الإنجاز الناجح، مما يضمن بقاء فريقك رشيقًا ومركّزًا على النتائج.

انقر فوق الذكاء الاصطناعي: رؤى مستقبل العمل

كما ترى، الرؤية الرائعة تؤدي إلى نجاح كبير! إن قوة وظيفة الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain تجعل لوحات المعلومات هذه أفضل وأسهل في الاستخدام.

فمع وجود رؤى الذكاء الاصطناعي الخاصة ب ClickUp Brain الموضوعة فوق لوحة التحكم، يكون لديك بشكل أساسي محلل بيانات افتراضي تحت تصرفك. يمكنك طرح أي سؤال حول مشروعك وسيقوم ClickUp Brain بالبحث الفوري في جميع البيانات الموجودة في لوحة التحكم الخاصة بك لتقديم الإجابة.

تقلل هذه الميزة من الحاجة إلى تحليل البيانات يدويًا وتقلل من الانقطاعات.

يعني دمج رؤى الذكاء الاصطناعي في لوحات معلومات ClickUp Dashboards الخاصة بك تبني مستقبل تعزز فيه التكنولوجيا القدرات البشرية، مما يجعل إدارة المشروع أكثر كفاءة وبديهية وتأثيراً. مع الذكاء الاصطناعي، أنت لا تدير المشاريع فحسب، بل تتقن إدارتها.

مكافأة:_

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## أكثر وضوحًا في عملك

آمل أن أكون قد أقنعتك بتجربة ClickUp Dashboards. بغض النظر عن دورك، فإن لوحات المعلومات خطوة هائلة نحو تحقيق أهدافك الأكثر طموحًا.

تتوفر الآن لوحات المعلومات وطرق عرض لوحات المعلومات في جميع الخطط. اعرف المزيد هنا .