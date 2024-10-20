أفضل 11 أداة لإعداد التقارير &؛ البرمجيات في عام 2025

بصفتك مديرًا، لا تقتصر مهمتك على إبقاء فريقك في مهامه فحسب، بل أيضًا التباهي بإنجازات فريقك. وبغض النظر عن مديرك أو قائد فريقك، فأنت بحاجة إلى أداة قوية لإعداد التقارير تُظهر - بالأرقام بالأبيض والأسود - مدى فعالية فريقك.

لكنك مشغول، ونحن على استعداد للمراهنة على أنه ليس لديك ساعات من وقت الفراغ لإنشاء تقارير بلوحات معلومات تفاعلية من مصادر بيانات متعددة. لا تعيد اختراع العجلة: فقط استخدم هذه الأدوات والبرامج الـ 11 لإعداد تقارير الخدمة الذاتية لتقوم بالعمل الشاق نيابةً عنك.

في هذا الدليل، سنقدم لك قائمة مرجعية بسيطة لما يجب البحث عنه في أداة إعداد التقارير، بالإضافة إلى أفضل 11 أداة إعداد تقارير مفضلة لدينا لعام 2024.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات إعداد التقارير؟

العثور على أداة إعداد التقارير المناسبة ليس نزهة. مع وجود المئات من برامج ذكاء الأعمال الخيارات المتاحة، فأنت بحاجة إلى العثور على أدوات إعداد التقارير التي تمزج بين إدارة المشاريع والتقارير التفاعلية وتصورات البيانات البسيطة لمشاريعك - وهذه ليست مهمة سهلة.

ابحث عن هذه الميزات الرئيسية:

برنامج تصور البيانات : أوراق إكسل للبيانات الخام مملة. استخدم برنامج إعداد تقارير الأعمال الذي يقدم تصورًا للبيانات من أجل أهم مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك . نقاط إضافية إذا كانت تولد رسوماً بيانية رائعة ولوحات معلومات تفاعلية

أوراق إكسل للبيانات الخام مملة. استخدم برنامج إعداد تقارير الأعمال الذي يقدم تصورًا للبيانات من أجل أهم مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك . نقاط إضافية إذا كانت تولد رسوماً بيانية رائعة ولوحات معلومات تفاعلية أدوات التحليلات: ستعمل قوالب التقارير الصحيحة على سحب البيانات في الوقت الفعلي بحيث يكون لديك أحدث المعلومات. وهذا يجعل من السهل القيام بالتنبؤ واتخاذ القرارات التجارية المستندة إلى البيانات - حتى لو كان لديك مصادر بيانات متعددة

ستعمل قوالب التقارير الصحيحة على سحب البيانات في الوقت الفعلي بحيث يكون لديك أحدث المعلومات. وهذا يجعل من السهل القيام بالتنبؤ واتخاذ القرارات التجارية المستندة إلى البيانات - حتى لو كان لديك مصادر بيانات متعددة التعاون: يجب أن تكون قادرًا على مشاركة تقريرك مع العديد من أصحاب المصلحة ببضع نقرات فقط. يجب أيضًا أن يكون بديهيًا وسهل الاستخدام بحيث يمكن لأي شخص فهم التقرير

يجب أن تكون قادرًا على مشاركة تقريرك مع العديد من أصحاب المصلحة ببضع نقرات فقط. يجب أيضًا أن يكون بديهيًا وسهل الاستخدام بحيث يمكن لأي شخص فهم التقرير تعدد الاستخدامات: لا تحصر نفسك في نطاق معين. ابحث عن برنامج إعداد التقارير الذي يساعدك في كل شيء بدءًا من إعداد التقارير المالية إلى تقارير التسويق لتحسين محركات البحث وحتى برنامج إدارة المشاريع ## 11 أفضل أدوات إعداد التقارير في عام 2024

#

1. ClickUp

الأفضل لإعداد تقارير إدارة المشاريع الرشيقة

احصل على نظرة عامة عالية المستوى لتقدم مشروعك في لوحات المعلومات في ClickUp

ليس من باب التباهي والتفاخر، ولكن ClickUp يقدم أقوى أدوات إعداد التقارير للمدراء وفرقهم. يتيح برنامجنا لإعداد التقارير للمديرين بناء

لوحات معلومات ClickUp المتكاملة كليًا

كمركز للتحكم في المهمة.

الأمر سهل مثل إضافة عناصر واجهة مستخدم، وإسقاط بياناتك، وتخصيص المرئيات. يمكنك رؤية جميع الأعمال على مستوى عالٍ لإدارة الأشخاص والمهام والوقت والمستندات والتضمينات والعمليات السريعة في مكان واحد.

ClickUp هو أداة إعداد التقارير المثالية

ل إدارة الأعمال . قم بتعيين الأهداف الفصلية وتتبع وقت كل موظف في لوحة تحكم واحدة. تساعدك إدارة الموارد على تصور مدى الاستفادة من فريقك بشكل جيد، ويوضح لك تحليل عبء العمل مدى إنتاجية فريقك من خلال تتبع إنجاز المهام.

الهدف النهائي؟ تحديد ما تقوم به بشكل جيد وإزالة الاختناقات في عملياتك. من خلال تصور كل خطوة من خطوات سير عملك، ستدير فرقًا أكثر إحكامًا وتنتج عملاً أفضل.

ClickUp أفضل ميزات إعداد التقارير

عرض عبء العمل والصندوق : أعد التفكير في إدارة الموارد مع طريقة عرض الفريق الفريدة من نوعها في ClickUp. تحقق من عبء العمل في فريقك لمعرفة من هو المعرض لخطر الإرهاق ومن هو متفرغ لتولي المزيد من المهام

أعد التفكير في إدارة الموارد مع طريقة عرض الفريق الفريدة من نوعها في ClickUp. تحقق من عبء العمل في فريقك لمعرفة من هو المعرض لخطر الإرهاق ومن هو متفرغ لتولي المزيد من المهام المعالم الرئيسية : قم بتحويل المهام إلى معالم لتصور المدى الذي وصلت إليه في مخطط أنيق على غرار مخطط جانت

قم بتحويل المهام إلى معالم لتصور المدى الذي وصلت إليه في مخطط أنيق على غرار مخطط جانت التكاملات : هل تحتاج إلى سحب تقارير من منصات أخرى؟ يتكامل ClickUp بسهولة مع حلول مثل Tableau

هل تحتاج إلى سحب تقارير من منصات أخرى؟ يتكامل ClickUp بسهولة مع حلول مثل Tableau أهداف ClickUp : قم بتعيين الأهداف في ClickUp وإنشاء جداول زمنية وأهداف و تتبع التقدم المحرز لكل هدف حتى لا تغفل أبدًا عن خط النهاية

قم بتعيين الأهداف في ClickUp وإنشاء جداول زمنية وأهداف و تتبع التقدم المحرز لكل هدف حتى لا تغفل أبدًا عن خط النهاية النبض : هل تحتاج إلى نظرة عامة سريعة على المتصلين بالإنترنت وما الذي يقومون به؟ تعرض تقارير النبض من هم المتصلون بالإنترنت في الساعة والمهام التي يعملون عليها

قيود ClickUp

يتطلب ClickUp منحنى تعلُّم مقدمًا للمستخدمين الجدد

بعض الميزات لا يمكن الوصول إليها إلا للمشتركين المدفوعين فقط

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. ميستر تاسك

الأفضل لإعداد تقارير إدارة المهام

عبر

ماستر تاسك

MeisterTask هي في المقام الأول منصة لإدارة المهام والتعاون، ولكنها تسحب تقارير قوية لمساعدة المديرين على قيادة فرق عمل أفضل. يقوم MeisterTask تلقائيًا يجمع البيانات عن جميع المشاريع وأعضاء الفريق. ما عليك سوى زيارة علامة التبويب التقارير في لوحة التحكم للاطلاع عليها:

المهام المفتوحة

المهام التي تم إنشاؤها مؤخرًا

المهام المكتملة

يمكنك أيضًا إعداد تقارير مخصصة لسحب البيانات المتعلقة بالفرق أو المساهمين الأفراد أو إكمال المهام حسب الإطار الزمني (على سبيل المثال، الربع الرابع). ينشئ MeisterTask رسومًا بيانية شريطية ملونة في أعلى كل تقرير، ولكن يمكنك البحث في نقاط البيانات الفردية في النصف السفلي من التقرير - على الرغم من أن هذه معلومات كثيرة يجب غربلتها يدويًا.

أفضل ميزات إعداد التقارير في MeisterTask

تقارير مخصصة سريعة مع فلاتر جاهزة

يمكنك حفظ التقارير المخصصة لإعادة استخدامها في المستقبل

تصدير التقارير إلى ملفات Excel (XLS) أو CSV للمشاركة الخارجية

قيود برنامج MeisterTask

تعرض ميزات أداة إعداد التقارير كمًا هائلاً من البيانات، لذلك من الصعب استخلاص استنتاجات سريعة إلى أصحاب المصلحة الفلاتر المخصصة مفيدة ولكنها لا تقدم الكثير من التخصيص لأدوات إعداد تقارير المؤسسة



تسعير #### MeisterTask

الأساسي: مجاني

مجاني المحترف: 11.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

11.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 23.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

23.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

مايسترالتقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

3. داتابين

الأفضل لإعداد تقارير ذكاء الأعمال

عبر داتابين يقع مقر Datapine في ألمانيا، ولكن برنامج ذكاء الأعمال (BI) القوي الخاص به متاح لأي شخص. على عكس MeisterTask، لا يتتبع Datapine المهام نيابةً عنك. بدلاً من ذلك، تقوم أدوات إعداد التقارير الخاصة به بتجميع بيانات التسويق من قواعد البيانات والملفات والوسائط الاجتماعية وإدارة علاقات العملاء/مكتب المساعدة/مكتب إدارة علاقات العملاء ومكتب المساعدة لإعداد تقارير قوية عن ذكاء الأعمال.

ومع ذلك، فإن هذا أداة تحليلات التسويق متخصصة في تصور البيانات، لذلك إذا كنت تريد التعمق في بياناتك حقًا، فهذا خيار قوي. إذا كنت بحاجة إلى مراقبة أداء فريقك عن كثب، فإن إشعارات البيانات في Datapine تقوم بإعلامك بالمشكلات بشكل استباقي.

Datapine أفضل ميزات إعداد التقارير

80 نموذجاً احترافياً لإعداد تقارير البيانات للاختيار من بينها

تحليلات مضمنة

متوافق مع الهاتف المحمول

خيارات إدارة أداء الشركات

قيود داتابين

يصف Datapine نفسه بأنه سهل الاستخدام للمبتدئين، لكن أدوات إعداد التقارير المتقدمة الخاصة به لا تزال مربكة

إنه أكثر تكلفة من خيارات أدوات إعداد التقارير الأخرى

أبلغ بعض المستخدمين عن فترات إلغاء طويلة

أسعار داتابين

الأساسي: 249 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

249 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الاحترافية: 449 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين

449 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين القسط: 799 دولاراً شهرياً لثلاثة مستخدمين

799 دولاراً شهرياً لثلاثة مستخدمين العلامة التجارية والمضمنة: 1,099 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين

Datapine التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.9 (أكثر من 20 تقييمًا)

4. ما الفقرة

الأفضل لإعداد تقارير تحليلات التسويق المرئية

عبر Whatagraph يعيش المسوقون ويتنفسون البيانات، ولهذا السبب يتدفق مديرو التسويق الرقمي على Whatagraph. تتضمن أداة إعداد التقارير التسويقية هذه تصور البيانات والعلامات التجارية المخصصة. إذا كان لديك موظف في خطة تحسين الأداء ، تتضمن أداة إعداد التقارير هذه أيضًا تتبع أداء الموظفين.

تتكامل Whatagraph مع منصات تسويقية متعددة مثل إعلانات Google وTwitter, Mailchimp و Shopify و Google My Business وحتى Snapchat. إذا كنت بحاجة إلى رابط لا يتوفر لديك، فإن Whatagraph يساعدك على الاتصال بأي مصدر بيانات.

أفضل ميزات إعداد التقارير في Whatagraph

قوالب تقارير خاصة بالتسويق

العلامة التجارية المخصصة تجعلها خيارًا رائعًا لوكالات التسويق أو الإعلانات

يعمل تكامل واجهة برمجة التطبيقات الجاهزة على تسريع عملية إعداد التقارير المملة عادةً لمستخدمي الأعمال

ما هي قيود فقرة ما

يقول بعض المستخدمين أن هناك اتصالات بيانات غير متسقة مع برنامج إعداد التقارير

دعم العملاء لا يستجيب دائمًا

تسعير برنامج Whatagraph

احترافي: 223 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، يتم دفعها سنويًا ل 5 مستخدمين

223 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، يتم دفعها سنويًا ل 5 مستخدمين القسط: 335 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا ل 10 مستخدمين

335 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا ل 10 مستخدمين مخصص التسعير: لمستخدمين غير محدودين

ما هي تقييمات ومراجعات فقرة

G2: 4.5/5 (أكثر من 230 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 230 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 80 تقييم)

5. تابلو

الأفضل لتصور البيانات على نطاق واسع

عبر تابلو Tableau هو حل إعداد تقارير التحليلات المرئية من Salesforce. إذا كنت تستخدم بالفعل Salesforce لإدارة علاقات العملاء (CRM)، فإن Tableau سيسحب البيانات تلقائيًا من Salesforce لتبسيط تحليلاتك بشكل أكبر وتمكينك من إعداد تقارير أفضل إعداد تقارير إدارة علاقات العملاء .

يشتمل برنامج Tableau لإعداد التقارير على تكامل مع جداول بيانات Google وExcel وSalesforce (بطبيعة الحال) وGoogle لتجميع بياناتك في مكان واحد. تُعد أداة إعداد التقارير هذه أفضل لذكاء الأعمال التي تحلل المؤسسة ككل بدلاً من البحث في مهام أو أداء كل عضو من أعضاء الفريق.

ولكننا نحب ميزتهم الجديدة، Tableau GPT. فهي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحليل مصادر البيانات المتعددة بسرعة وتحديد الأنماط واقتراح الخطوات التالية.

Tableau أفضل ميزات إعداد التقارير

تعمل ميزة الذكاء الاصطناعي التنبؤي على تسريع التحليل

يتكامل مع مصادر البيانات من معظم قواعد البيانات ومنصات التحليلات الرئيسية

يتمتع Tableau بالقدرة على التعامل مع تصورات البيانات المعقدة

قيود Tableau

هناك الكثير من الأجراس والصفارات في لوحات المعلومات التفاعلية الخاصة به لدرجة أنه غير عملي بالنسبة للمبتدئين

قد تحتاج إلى المزيد من الحلول إذا كنت لا تستخدم Salesforce

تعقيد Tableau يجعل التنسيق المخصص لبرنامج إعداد التقارير الخاص به أمرًا صعبًا

تسعير تابلو

عارض Tableau Viewer: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا Tableau Explorer: 42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا مُنشئ برامج تابلو: 70 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

Tableau التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 1600 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 1600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

6. ProWorkflow

الأفضل لسير العمل وإعداد تقارير تتبع الوقت

عبر ProWorkflow يتخصص ProWorkflow في التعاون عن بُعد مما يجعلها شائعة لدى المديرين في الشركات البعيدة والمختلطة. استخدم أداة إعداد التقارير هذه لعرض جميع المشاريع والمهام وسجلات الوقت وجهات الاتصال وسير العمل والموارد في مكان واحد. حتى أنه يحتوي على ميزات للفوترة والمراسلة ومشاركة الملفات والجداول الزمنية، لذا فهو خيار قوي إذا كنت بحاجة إلى أداة إدارة سير عمل شاملة.

إذا كنت مؤسسة تابعة لمايكروسوفت، فإن ProWorkflow يتكامل مع Microsoft Teams وOutlook، ولكنه لا يحتوي على العديد من عمليات التكامل مثل أدوات إعداد التقارير الأخرى، لذا قد تحتاج إلى إعادة إدخال بعض البيانات.

ProWorkflow أفضل ميزات إعداد التقارير

بسعر 20 دولارًا لمستخدمين غير محدودين، فإن ProWorkflow ميسور التكلفة للغاية مقارنة بأدوات إعداد تقارير البيانات الأخرى في هذه القائمة

يتضمن ProWorkflow مجموعة متنوعة من الميزات بخلاف التقارير، لذا فهو مفيد للمديرين الذين يحتاجون إلى الكثير من الأدوات في لوحة تحكم واحدة

رائعة في التعامل مع بيانات الأعمال وفرزها

قيود ProWorkflow

نظرًا لأنه ليس أداة إعداد تقارير خالصة، فإن ProWorkflow يفتقر إلى قوة برامج إعداد التقارير الأخرى

لا يتمتع المتعاقدون بإمكانية الوصول إلى أدوات ProWorkflow، مما قد يؤدي إلى تحريف بيانات عملك

يصعب إعداد التخصيص - خاصةً من مصادر بيانات متعددة

تسعير ProWorkflow

احترافي: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، بدون حد أقصى للمستخدم

20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، بدون حد أقصى للمستخدم متقدم: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، بحد أدنى 5 مستخدمين

تقييمات ومراجعات برنامج ProWorkflow

G2: 4.1/5 (أكثر من 35 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 35 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 240 تقييم)

7. خواطر

الأفضل للتحليلات التي تعتمد على البحث

عبر نقطة التفكير تقدم Thoughtspot نفسها كمنصة قوية لإعداد التقارير مدعومة بالذكاء الاصطناعي. استخدم هذه المنصة للبحث عن إجابات حول أعمالك وتصور بياناتك ومراقبة الأداء.

إن Thoughtspot ليست للمبتدئين، لذا ستحتاج إلى مهارات بيانات جادة لاستخدام هذه المنصة. إذا كنت محترفاً في مجال البيانات، استخدم هذه المنصة لربط مجموعات البيانات السحابية، ونمذجة البيانات، وإعداد أتمتة بيانات الذكاء الاصطناعي.

Thoughtspot أفضل ميزات إعداد التقارير

يمكن للذكاء الاصطناعي في Thoughtspot اكتشاف الحالات الشاذة وتنبيهك إلى المشكلات في أسرع وقت ممكن

تقدم اللوحات المباشرة تقارير تفاعلية للحصول على رؤى سريعة

يتيح لك تطبيق الهاتف المحمول التحقق من تحليلات البيانات في أي وقت وفي أي مكان

قيود خوادم Thoughtspot

مع وجود العديد من الميزات المعقدة فهو الأنسب لمحترفي البيانات فقط

يفتقر إلى المرونة والتخصيص للمرئيات

تسعير #### تسعير Thoughtspot

الفريق: 95 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين

95 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين المحترف: 2,500 دولار شهريًا لعدد غير محدود من المستخدمين، يتم دفعها سنويًا

2,500 دولار شهريًا لعدد غير محدود من المستخدمين، يتم دفعها سنويًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات خواطر

G2: 4.4/5 (أكثر من 240 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 240 تقييم) Capterra: 4/5 (2 تقييمات)

8. استوديو لوكير

الأفضل لنمذجة البيانات المخصصة

عبر

استوديو لوكير

ابتهجوا يا مؤسسات Google: Looker Studio هو برنامج لإعداد التقارير صممته Google لمؤسسات Google. ينشئ Looker Studio نماذج بيانات في الوقت الفعلي، مما يعني أنه يمكنك مراقبة بياناتك عبر مجالات متعددة من الأعمال في لوحة تحكم تفاعلية واحدة. يوفر برنامج ذكاء الأعمال هذا أيضًا تنبيهات استباقية لتسريع عملية اتخاذ القرار.

على الرغم من أن Looker Studio هو أحد منتجات Google (مثل تحليلات جوجل ) )، فهي بالتأكيد ليست للمبتدئين. ستحتاج إلى معرفة أساسيات SQL وأساسيات البرمجة لتتمكن من فهم هذه المنصة.

Looker Studio أفضل ميزات إعداد التقارير

يتكامل Looker Studio مع بيانات Google، لذا فهو مثالي إذا كان عملك يعمل في Google Cloud

يأتي Looker Studio مزودًا بقوالب بيانات معدة مسبقًا

تتكامل أداة إعداد التقارير هذه مع إجراءات Looker Actions لأتمتة مهام سير العمل

قيود استوديو Looker Studio

Looker Studio معقد، لذا فهو الأفضل للمبرمجين أو علماء البيانات

عمليات تكامل البيانات مع الجهات الخارجية وعرة بعض الشيء

أبلغ بعض المستخدمين من رجال الأعمال عن تأخيرات ومشاكل في الأداء

التخصيص غير متوفر

أسعار استوديو Looker Studio

مخصص التسعير : اتصل للحصول على عرض أسعار

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات Looker Studio

G2: 4.4/5 (370+ تقييم)

4.4/5 (370+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 190 تقييم)

9. جود داتا

الأفضل لإعداد التقارير على مستوى المؤسسة

عبر بيانات جيدة GoodData عبارة عن منصة ذكاء أعمال وتحليلات قائمة على السحابة يستخدمها المطورون لإضافة لوحات معلومات البيانات إلى التطبيقات. لكن المديرين يلجأون أيضًا إلى GoodData لإنشاء لوحات معلومات قابلة للتخصيص بشكل جدي وفي الوقت الفعلي.

ستحتاج إلى فريق بيانات قوي لإنشاء أداة إعداد التقارير، ولكن بمجرد تشغيلها، ستحصل على لوحة معلومات مخصصة 100٪ مخصصة لإعداد التقارير ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات فريقك بالضبط. الخبر السار هو أن GoodData لديها رمز منخفض/بدون رمز إعداد، بحيث يمكنك إعداد تصورات البيانات بواجهة سحب وإفلات بسيطة.

GoodData أفضل ميزات إعداد التقارير

تعمل GoodData على تبسيط التحليلات المضمنة

يمكنك تخصيص التقارير بالكامل

برنامج العلامة البيضاء متاح

قيود جود داتا جود داتا

أداة إعداد التقارير باهظة الثمن

يقول بعض المستخدمين إنها معقدة للغاية

تفتقر إلى التدريب والموارد

تسعير GoodData #### تسعير GoodData

المحترف: 1,000 دولار شهريًا لمستخدمين غير محدودين

1,000 دولار شهريًا لمستخدمين غير محدودين المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات GoodData #### تقييمات ومراجعات GoodData

G2: 4.1/5 (أكثر من 350 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.4/5 (20 مراجعة)

10. داتادوج

الأفضل لتقنية المعلومات وإعداد تقارير DevOps

عبر دات أدوج

Datadog عبارة عن منصة شاملة لإدارة البيانات وأداة لإعداد التقارير تتعامل مع كل شيء بدءًا من DevOps إلى تحليلات الأمان إلى مراقبة إنترنت الأشياء. وظائفها أكثر تقدمًا بالتأكيد، ولكن يمكن أن يكون ذلك جانبًا إيجابيًا إذا كنت تدير فريقًا مؤسسيًا أو قسمًا لتكنولوجيا المعلومات.

فيما يتعلق بميزات إعداد التقارير، يقدم Datadog ذكاء الأعمال في الوقت الفعلي لكل مستخدم في مؤسستك. يمكنك تتبع كل شيء حرفيًا: النقرات على الأزرار، والإجراءات في أنظمة الجهات الخارجية، وحتى تغييرات المخزون.

Datadog أفضل ميزات إعداد التقارير

يمكنك دمج بيانات تكنولوجيا المعلومات وبيانات أداء الأعمال في لوحة تحكم واحدة

إنشاء تنبيهات مخصصة، بالإضافة إلى كتيبات تشغيل لكل تنبيه

تحسين مقاييسك باستخدام التحليلات السلوكية

قيود Datadog

يفتقر Datadog إلى ما يلي وثائق المشروع والتدريب

تفتقر المنصة إلى واجهة مستخدم سهلة الاستخدام

تسعير Datadog

مجاني

المحترف: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Datadog التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 215 تقييم)

11. زوهو أناليتكس

الأفضل لإعداد تقارير بيانات الأعمال المتكاملة

عبر تحليلات زوهو Zoho Analytics عبارة عن نظام أساسي لذكاء الأعمال والتحليلات ذاتية الخدمة يتيح للمستخدمين تحليل بيانات أعمالهم وإنشاء تقارير ولوحات معلومات ثاقبة. ويمكنه معالجة كمية كبيرة من البيانات وإنشاء تصورات مؤثرة لتبسيط تفسير البيانات.

Zoho Analytics أفضل ميزات إعداد التقارير

واجهة سحب وإفلات سهلة لإنشاء التقارير ولوحات المعلومات بسهولة

مساعد Zia المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يمكنه الإجابة على أسئلتك في شكل تقارير

القدرة على دمج البيانات من مصادر مختلفة لإنشاء تقارير متعددة الوظائف

ميزات تعاون محسّنة لمشاركة التقارير ولوحات المعلومات والتعاون بشأنها

تدابير أمنية قوية بما في ذلك عناصر التحكم في الوصول المستندة إلى الأدوار

قيود Zoho Analytics

أبلغ بعض المستخدمين عن منحنى تعليمي حاد للمبتدئين

خيارات محدودة للتخصيص في الإصدار المجاني

تسعير Zoho Analytics

لدى Zoho Analytics أربع خطط تسعير. تبدأ الخطط المدفوعة من 24 دولارًا شهريًا.

تقييمات مستخدمي Zoho Analytics

G2: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

## احصل على أقوى برنامج إعداد تقارير لأعمالك المتنامية

سواء كنت تريد أداة إعداد تقارير للتوصيل والتشغيل أو كنت تريد تخصيص التقارير بالكامل، فإن أفضل 11 اختيارًا لبرامج إعداد التقارير لدينا ستأخذ فريقك إلى المستوى التالي.

المشكلة هي أن معظم هذه الأدوات ليست رخيصة الثمن، كما أنها معقدة الاستخدام. في رأينا المتواضع، ClickUp هو الخيار الأقوى مقابل المال. وفر الوقت، وقلل من المتاعب، وقم بعمل أفضل مع أدوات وقوالب إعداد التقارير المدمجة في ClickUp.

ألست متأكدًا مما إذا كان ClickUp يناسبك؟ قم بتجربة القيادة. اشترك في ClickUp لبدء إنشاء تقريرك الأول - مجانًا!