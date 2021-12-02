دليل المبتدئين للوحات المعلومات في ClickUp (مع 15 مثالاً لحالات الاستخدام)

لقد أمضيت ساعات في تحديد حجم الرسوم البيانية وتغيير حجمها بينما تتألم من كثرة البيانات أو قلتها. من المؤلم إنشاء لوحة معلومات من الصفر، ويمكن القول إن النظر إليها وفهم قصة البيانات أمر مؤلم أكثر.

لهذا السبب تستثمر الشركات التي ترغب في الحصول على تصور عالي المستوى ورؤية ثاقبة لأنشطة شركتها في أفضل الموارد - مثل مركز التحكم في المهمة في ClickUp - لإنشاء لوحات معلومات تفاعلية تحكي الغرائب والأنماط والاتجاهات في قصة البيانات. لوحات المعلومات في ClickUp تجمع بين مصادر المعلومات للوصول بسرعة إلى البيانات في الوقت الفعلي، وفهم المقاييس الشائعة، واكتشاف الاختناقات في سير العمل، وغير ذلك الكثير.

بحلول نهاية هذه المقالة، ستتعلم ما يلي:

كيفية مطابقة نوع تقاريرك بشكل مناسب مع عنصر واجهة المستخدم في ClickUp Dashboards

أفضل الممارسات لتصميم لوحة معلومات ClickUp Dashboard ووظيفتها

طرق متعددة لإظهار نفس مؤشر الأداء الرئيسي المطلوب

الأسئلة الإرشادية التي يجب طرحها أثناء إنشاء لوحة معلومات ClickUp Dashboard

لنبدأ!

ما هي لوحات المعلومات في ClickUp؟ لوحات المعلومات في ClickUp تقليل التشويش الذي نراه عادةً من تقارير الحالة التي ترسلها التقارير المباشرة التي تلخص ما نعرفه بالفعل عن المشروع. وباعتبارها مصدرًا واحدًا للحقيقة، تضيف لوحة معلومات ClickUp قيمة من خلال مضاعفة دورها كمدير للمهام وأداة لإعداد التقارير حيث يمكنك

المسح السريع للوحة المعلومات لفهم الخلاصة الرئيسية

تحرير المهام، وأعباء العمل، وداخل لوحة المعلومات لإصلاح الشذوذات

إضافة ملاحظات لتوفير السياق المفقود

استضافة مناقشات للحفاظ على تواصل المشروع في مكان واحد، والمزيد

قوية بجنون ومنقطعة النظير، يمكنك إنشاء إصدارات أفضل من لوحة التحكم نفسها بمرور الوقت بأقل جهد ممكن مع تغير مؤشرات الأداء الرئيسية للشركة أو تغير أعضاء الفريق.

كم عدد النقرات اللازمة للوصول إلى المقياس الذي يبحث عنه جمهورك؟

لا معنى لتقريرك إذا كان على جمهورك البحث عن المعلومات. توفر لوحات معلومات ClickUp Dashboards وصولاً مركزيًا إلى مصادر البيانات دون زخرفة أو زخرفة، بحيث تقوم بتوصيل الرؤى الرئيسية.

⚖️ توازن عبء العمل

عندما يتصل بك شخص من فريقك ويطلب منك تمديد تاريخ الاستحقاق، فمن الطبيعي أن تسحب قائمة مهامه وتعدّلها. ولسوء الحظ، على الرغم من أن نيتك الاستباقية صحيحة، إلا أن النتيجة قد تكون لها آثار سلبية.

تواصل مع الآخرين في الفريق أولاً لشرح تغيير الجدول الزمني بسبب قدرات عبء العمل. بعد ذلك، سيكون لديهم فرصة لرفع أي إشارات، حتى لا يتعطل التقدم.

👀 قابلية المسح

إذا لم يتمكن جمهورك من معرفة ما تنقله لوحة التحكم الخاصة بك في غضون الثواني العشر الأولى، فقد خسرتهم. من المفيد معرفة مؤشرات الأداء الرئيسية التي يحتاجون إلى معرفتها وما هي المعلومات الأكثر أهمية بالنسبة لهم.

📈 بيانات في الوقت الحقيقي

تكمن نصف المعركة في إنشاء أي نوع من التقارير في مكان سحب مصادر المعلومات. هل تقوم بربط النقاط يدويًا؟ حاول أتمتة العملية قدر الإمكان حتى لا تضيع الوقت.

لنفترض أنك لست عادةً الشخص الذي يتطوع بإعداد وإجراء الصيانة لـ الإبلاغ عن المشروع لأنه صعب الفهم (ويعرف أيضًا باسم ممل). في هذه الحالة، سوف تنبهر بأدوات إعداد التقارير القابلة للتخصيص في ClickUp Dashboards.

15 حالة استخدام لوحة معلومات ClickUp Dashboard ## 15 حالة استخدام ClickUp Dashboard

لست بحاجة إلى أن تكون خبيراً في إدارة المشاريع لاستخدام ClickUp Dashboards. من مجرد متتبع الأهداف لتحديد مقاييس الحملة، إليك الأدوات الموصى بها لحالات الاستخدام المختلفة.

📌 1:1 اجتماعات الأداء + الموارد البشرية يحصل قادة الأفراد على رؤى قابلة للتنفيذ حول

إدارة الأداء وتطوير الموظفين لإعطاء المراجعات وتلقيها من لوحات المعلومات.

نوع المقياس نوع القطعة /href/ https://clickup.com/blog/one-on-one-meeting-templates//1:1 المستندات الأسبوعية /%href/ تضمين مخصص روابط مرجعية سريعة كتلة النص تقارير البرنامج قائمة المهام مناقشات الملاحظات الدردشة تقدم المهام عبء العمل حسب الحالة OKRs الأهداف ساعات العمل الإضافية المخططات الشريطية

📌 البناء هناك العديد من الأجزاء المتحركة في البناء - وليس فقط في الموقع! باستخدام لوحات التحكم، يمكن لمديري المشاريع مراقبة المخاطر الرئيسية، وسحب أنظمة المحاسبة، وإنشاء جداول العمل من أي مكان.

نوع القياس نوع القطعة مهام الفريق قائمة المهام نسبة رضا العملاء مخطط شريطي متوسط الوقت اللازم لإصلاح العيوب الحساب مستند اجتماعات السلامة المتكررة تضمين مخصص الميزانية المستخدمة الحساب الساعات حسب فترة الدفع مخطط شريطي مخطط جانت للمشروع تضمين مخصص

📌 خدمة العملاء/الدعم اجمع المعلومات على الفور من لوحات المعلومات لاتخاذ قرارات عمل فعالة دون تعطيل تجربة عملائك.

نوع القياس نوع القطعة التذاكر المفتوحة حسب الحالة مخطط دائري عدد التذاكر الجديدة الحساب النصائح المشتركة الدردشة المعايير والأهداف الأهداف الأهداف تكاليف الدعم إلى الإيرادات الحساب متوسط وقت الرد/الحل الحساب نشاط المهمة العمل على

📌 التطوير تصرف بشأن مشكلات الأداء والأخطاء قبل أن يغرق الفريق برسائل Slack من الأقسام الأخرى! يمكن للفرق تخصيص لوحات المعلومات لأي عملية رشيقة لتحقيق التعاون الأمثل للفريق.

نوع القياس نوع القطعة النشاط في البرنامج من وراء المناقشات الدردشة حجم التذاكر الحساب تطوير التصميم الإنفاق سباقات السرعة مخطط السرعة إجراءات التشغيل الموحدة للفريق ومواقع الويكي وقواعد المعرفة المستندات مؤشرات الأداء الرئيسية مؤشرات الأداء الرئيسية الأهداف

📌 تخطيط الأحداث يتطلب الأمر قرية (وتدفقات من الموارد) للتخطيط للفعاليات وإطلاقها. تربط لوحات المعلومات بين الفرق الداخلية والعملاء والبائعين من الفعاليات الصغيرة والكبيرة دون الحاجة إلى رسالة بريد إلكتروني واحدة.

نوع القياس نوع القطعة التقويم تضمين مخصص التقدم المحرز في مهام الحدث المحفظة التقدم المحرز في كل مهمة المهام حسب المكلف بها المواعيد النهائية الصعبة إجمالي المهام العاجلة تتبع الوقت تقرير الفواتير مسودات الأحداث المستندات التقويمات تضمين مخصص

📌 التعليم يمكن الوصول إليها جميعًا من مكان واحد - معلومات المقرر الدراسي الأساسية والمستندات والواجبات! احصل على أقصى استفادة من إدارة الصفوف والتخطيط لها باستخدام لوحات المعلومات.

نوع المقياس نوع القطعة تخطيط الفصل الدراسي قائمة المهام منهاج وروابط المقرر الدراسي تضمين مخصص مخطط العروض التقديمية شرائح جوجل الأهداف الأسبوعية الأهداف ملاحظات المقرر الدراسي كتلة النص الواجبات المستندات تقدم المقررات الدراسية المحفظة

📌 التمويل يمكن للمتخصصين في الشؤون المالية الوصول بسرعة إلى

تحليل الميزانيات في الوقت الفعلي لإنشاء تقارير في نصف الوقت. احصل على رؤى قابلة للتنفيذ لاتخاذ قرارات استراتيجية أكثر ذكاءً مع قصة البيانات وراء المنطق.

نوع القياس نوع القطعة الاتجاهات بمرور الوقت مخطط شريطي الإيرادات حسب القسم مخطط دائري إجمالي المصروفات، إجمالي الدخل الحساب النسبة المئوية لميزانية الدخل، النسبة المئوية لميزانية المصروفات الحساب مقارنة حالة المشروع المحفظة المستحقة القبض مقابل المستحقة الدفع مخطط دائري جداول بيانات الشركة جداول بيانات إكسل تضمين مخصص

📌 الرعاية الصحية مع سحب مصادر متعددة في عرض واحد، تستوعب لوحات المعلومات بسرعة البيانات التي تثقل كاهل الأنظمة الصحية. ونتيجة لذلك، يمكن لأخصائيي الرعاية الصحية تركيز وقتهم واهتمامهم على رعاية المرضى دون الضغط على المعلومات المفقودة.

نوع القياس نوع القطعة الامتثال/تكاليف القسم تضمين مخصص إجمالي المرضى المقبولين الحساب تقويم توافر الموظفين تضمين مخصص متوسط وقت الانتظار مخطط شريطي مرضى العيادات الخارجية مقابل مرضى العيادات الداخلية مخطط شريطي الشبكة الصحية قائمة المهام مؤشرات الأداء الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية الأهداف

|_تحقق من هذه |*

href/ https://clickup.com/blog/healthcare-project-management-software// أدوات إدارة مشاريع الرعاية الصحية %/%href/_

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| بناء الحاصرات | كتلة النص |

| الأهداف الأسبوعية | الأهداف |

| الأولويات العاجلة | إجمالي المهام العاجلة |

📌 ضمان الجودة مواكبة الاتجاهات والحصول على نظرة ثاقبة للأداء العام مدعومة بقصة البيانات. يمكن لفرق ضمان الجودة تخصيص لوحات المعلومات لتناسب أي تفضيلات مع طرق غير محدودة لعرض العمل عالي المستوى.

نوع القياس نوع القطعة متوسط بطاقة الأداء المخطط الخطي قائمة المهام الفردية قائمة المهام مؤشرات الأداء الرئيسية الأهداف إجمالي عدد التذاكر مخطط شريطي متوسط التذاكر الحساب المناقشة الدردشة الروابط والملاحظات المرجعية السريعة كتلة النص المقاييس الفردية الحساب

📌 الفريق عن بُعد ضائع في الترجمة؟ ليس للفرق البعيدة التي تستخدم لوحات المعلومات. على الرغم من أن أعضاء الفريق منفصلون حسب المواقع أو المناطق الزمنية، تعمل لوحات المعلومات كمصدر واحد للحقيقة للبقاء متناسقين.

نوع القياس نوع القطعة الأهداف الأسبوعية الأهداف تقدم المهام حسب المكلف تم العمل عليها نشاط المشروع عرض النشاط مستندات العملية تضمين مخصص حالات المهام عبء العمل حسب الحالة المناقشات الدردشة 1:1 المستندات الأسبوعية تضمين مخصص

📌 المبيعات بجانب أهداف المبيعات ومقاييس التنبؤ، قم بمراقبة وتحديث

مؤشرات الأداء الرئيسية ومقاييس الأداء الرئيسية مباشرةً من لوحات المعلومات. هل هناك اختناقات أو عمليات تحتاج إلى معالجة؟ تساعد لوحات المعلومات الفرق على تحليل البيانات بسرعة وتصحيح المسار.

نوع القياس نوع القطعة المبيعات حسب عضو الفريق الحساب أفضل المنتجات من حيث الإيرادات مخطط دائري 1:1 المستندات الأسبوعية تضمين مخصص الفرص التي فات موعد استحقاقها الحساب قوائم المهام الفردية قائمة المهام خط أنابيب المبيعات مخطط شريطي الأهداف الأسبوعية الأهداف مهام المبيعات مقابل المهام غير المتعلقة بالمبيعات الحساب

📌 الفريق بدلاً من مراجعة جدول بيانات Excel عادي، يمكنك مشاركة لوحة المعلومات على الشاشة في الاجتماع التالي لاتخاذ إجراءات سريعة بشأن المهام العاجلة.

نوع القياس نوع القطعة فريق OKRs الأهداف المناقشات الدردشة الأهداف الأسبوعية الأهداف مستندات العمليات تضمين مخصص جدول أعمال الوقوف اليومي تضمين مخصص تقدم الفريق عبء العمل حسب الحالة 1:1 المستندات الأسبوعية تضمين مخصص

## الأدوات الشائعة للوحات المعلومات في ClickUp

الأدوات هي اللبنات الأساسية لـ لوحات معلومات ClickUp حيث تبدأ متعة التخصيص. للوهلة الأولى، قد يبدو الأمر مخيفًا للوهلة الأولى لأن هناك الكثير للاختيار من بينها، ولكن هذه هي الخلطة السرية: لا يقتصر الأمر على أي سير عمل. لاحقًا، سنقوم بـ من خلال صيغة لوحة القيادة لتوضيح .

إذا كنت جديدًا على لوحات المعلومات في ClickUp، دعنا نغطي الأدوات الشائعة لإثارة بعض الأفكار للوحة المعلومات الخاصة بك!

⌚️ أدوات تتبع الوقت هل يتجاوز الأفراد أو الفرق بأكملها طاقتها الاستيعابية؟ ما هي المشاريع التي تستغرق معظم الوقت؟

باستخدام المعلومات الدقيقة، يمكن للمالكين والمديرين ضبط لوحة المعلومات للحفاظ على سير العمل بشكل سليم.

التقارير الزمنية : اطلع على المهام التي تم تتبع وقتها

: اطلع على المهام التي تم تتبع وقتها الجدول الزمني : اطلع على الجدول الزمني

: اطلع على الجدول الزمني تقرير الوقت القابل للفوترة: تتبع إدخالات الوقت القابل للفوترة

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اطلع على إجمالي مقدار الوقت الذي تتبعه كل شخص في مساحة العمل الخاصة بك

📍 أدوات الحالة

تحديد الاختناقات قبل أن تصبح مشكلة

يمكن لأي شخص مشارك في المشروع عرض مخطط سريع لفهم كيفية استخدام الحالات في جميع أنحاء مساحات ClickUp أو المجلدات أو القوائم الخاصة بك.

عبء العمل حسب الحالة : عرض مخطط دائري أو مخطط شريطي أو مخطط شريطي أو تقسيم استخدام الحالات عبر المواقع

: عرض مخطط دائري أو مخطط شريطي أو مخطط شريطي أو تقسيم استخدام الحالات عبر المواقع عدد المهام قيد التنفيذ : اطلع على عدد المهام قيد التنفيذ في أي موقع

: اطلع على عدد المهام قيد التنفيذ في أي موقع عدد المهام المنجزة : معرفة عدد المهام المنجزة في أي موقع

: معرفة عدد المهام المنجزة في أي موقع الوقت في الحالة : اطلع على إجمالي الوقت عبر مهام متعددة كمخطط شريطي

: اطلع على إجمالي الوقت عبر مهام متعددة كمخطط شريطي والمزيد!

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🎨 أدوات مخصصة تضيف الأدوات المصغّرة المخصصة لمسة خاصة للعلاقة بين البيانات والتصور.

أضف عناصر واجهة المستخدم النصية وأدوات الدردشة لتوصيل تفاصيل المشروع في مكان واحد!

مخطط خطي و مخطط دائري : مخططات مخصصة مع أي بيانات

و : مخططات مخصصة مع أي بيانات المحفظة : تصنيف وتتبع تقدم القوائم والمجلدات

: تصنيف وتتبع تقدم القوائم والمجلدات كتلة نصية : أضف نصًا غنيًا وصورًا وحتى استخدام أوامر /الشرطة المائلة لإضافة السياق

: أضف نصًا غنيًا وصورًا وحتى استخدام أوامر /الشرطة المائلة لإضافة السياق محادثة : أداة محادثة

: أداة محادثة والمزيد!

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إنشاء مخطط خطي مخصص بأي بيانات

👩‍💻 أدوات المعينين

عرض عدد إجمالي المهام مقسمًا حسب المُعيَّنين إدارة عبء العمل يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً إذا كنت محدودًا في أداة البرنامج الخاص بك. تمنحك ClickUp Dashboards خيار تصفية لضبط نطاق أداتك.

اعرض المهام أو المهام الفرعية التي يعمل عليها فريقك، بالإضافة إلى المهام التي ربما تكون قد نسيتها.

المهام حسب المُعيّن : عرض مخطط دائري أو رسم بياني شريطي أو بطارية لإجمالي المهام حسب المُعيّن

: عرض مخطط دائري أو رسم بياني شريطي أو بطارية لإجمالي المهام حسب المُعيّن إجمالي المهام غير المعينة : معرفة عدد المهام غير المعينة في أي موقع

: معرفة عدد المهام غير المعينة في أي موقع إجمالي المهام المعينة (غير المكتملة) : تعرف على عدد المهام التي لها مكلفون في أي موقع

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🛎 أدوات الجدول خلال فترات الذروة المزدحمة في أسبوع عملنا، قد تفوتنا إشعارات مهمة.

تجلب أدوات الجدول معلومات من مناطق محددة من مساحة العمل الخاصة بك لإظهار الأماكن التي قد يكون فريقك مثقلًا بالأعباء.

قائمة المهام : إنشاء عرض قائمة باستخدام المهام من أي موقع

: إنشاء عرض قائمة باستخدام المهام من أي موقع التقرير المنجز : المهام المنجزة مقسمة حسب المُعيَّن

: المهام المنجزة مقسمة حسب المُعيَّن المهام التي تم العمل عليها : اطلع على المهام التي عمل عليها الأشخاص والتي تم تحديدها حسب النشاط في مهمة ما

: اطلع على المهام التي عمل عليها الأشخاص والتي تم تحديدها حسب النشاط في مهمة ما نقاط مساحة العمل : معرفة من يتواصل بكفاءة، ويتحقق من مهامه، ويقدم أكبر قدر من المخرجات

: معرفة من يتواصل بكفاءة، ويتحقق من مهامه، ويقدم أكبر قدر من المخرجات المتأخرون : معرفة من هو المتأخر في الإشعارات والمهام المتأخرة

: معرفة من هو المتأخر في الإشعارات والمهام المتأخرة عرض النشاط: إنشاء طريقة عرض النشاط

ذات صلة:

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عرض إجمالي عدد الإشعارات التي تم مسحها

🎯 أدوات الأهداف

إنشاء الأهداف وتعديلها دون مغادرة لوحة التحكم الخاصة بك

تتبع تقدم فريقك ومساهماته واحتفل بتقدمه ومساهماته في الوقت الفعلي باستخدام أداة الأهداف.

تُعد أداة الأهداف عنصرًا أساسيًا في أي حالة استخدام للوحة التحكم لأنه يمكنك تحليل التقدم المحرز بجانب المعلومات الأخرى وتجنب البحث في أماكن مختلفة للبقاء على اطلاع دائم.

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🏃‍♀️ أدوات سبرينت المكمل المثالي لـ Sprints التي أنشأتها في

تطبيق سبرينتس كليك آب ! بالنسبة للفرق التي تستخدم سير عمل Agile أو Scrum، فإن أدوات Sprint المصغّرة ضرورية للوحات المعلومات الخاصة بك.

الاحتراق : مقدار العمل المنجز في سباق السرعة

: مقدار العمل المنجز في سباق السرعة الاحتراق : مقدار العمل المتبقي في العدو السريع

: مقدار العمل المتبقي في العدو السريع التدفق التراكمي : مقدار العمل في كل مرحلة من مراحل سباقات السرعة

: مقدار العمل في كل مرحلة من مراحل سباقات السرعة السرعة التدفق التراكمي : إجمالي كمية العمل المنجز في سباقين أو أكثر

: إجمالي كمية العمل المنجز في سباقين أو أكثر والمزيد!

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عرض أحدث البيانات من الموقع الذي اخترته

📺 تضمين الأدوات

أدوات التضمين قادرة على تغيير حجمها ووضعها بجانب الأدوات والمحتويات الأخرى

إذا كان لديك مستندات وجداول بيانات ونماذج ومقاطع فيديو - أي شيء يحتوي على رابط - أنشئ أكبر عدد ممكن من أدوات التضمين المخصصة التي تحتاجها لدعم هدف لوحة التحكم الخاصة بك.

أو استخدم إحدى الأدوات الذكية المتاحة لجلب التطبيقات ومواقع الويب المدعومة برابط أو رمز التضمين:

محرّر مستندات Google والعروض التقديمية من Google وجداول بيانات Google

يوتيوب

فيجما

إنفيجن

تايبفورم

تويتر

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## صيغة لوحة تحكم ClickUp Dashboard لاتباعها

إذا كنت تتساءل عن كيفية إعداد لوحة تحكم ClickUp التي تحقق توقعاتك في التصميم والوظائف، فأنت لست وحدك. هناك شركات مثل شركتك جديدة على ClickUp أو لم تستفد من الإمكانات الكاملة للوحات معلومات ClickUp.

تنويه: سيكون الجزء الأكثر تحدياً في هذه العملية هو البداية. هذه هي المشكلة الأكبر مع أي نوع من التقارير:

إذا لم تفهم الهدف من لوحة المعلومات الخاصة بك، فسوف تتخلى عنها مثل البطاطا الساخنة خلال الأسبوع الأول.

فيما يلي صيغة واضحة ومباشرة يمكنك استخدامها لبدء إنشاء لوحة المعلومات الخاصة بك على القدم الصحيحة.

تذكر: يجب أن يكون الهدف النهائي دائمًا هو توصيل الرؤى الرئيسية بسرعة ووضوح وقوة. ⭐️

هل أنت مستعد لرؤية ذلك عمليًا؟ سيكون مثالنا هو هدف لوحة القيادة الذي يمكننا جميعًا استخدامه على الفور: أهداف العمل .

1️⃣ حدد جمهور لوحة المعلومات وقصة البيانات الخاصة بك

العنوان : أهدافي_: أهدافي

: أهدافي_: أهدافي الجمهور_ _: نفسي

_: نفسي مشكلتي : لا أعرف ما إذا كنت أعمل على مهام تساهم فعليًا في مبادرات الشركة. _

: لا أعرف ما إذا كنت أعمل على مهام تساهم فعليًا في مبادرات الشركة. _ قصةالبيانات_: أنا: أريد مصدرًا واحدًا للحقيقة لعرض مهامي الأسبوعية. _

ليست بداية سيئة، ولكن يمكننا القيام بما هو أفضل:

العنوانالمتعلق_بـ : مهاميالأسبوعيةالأسبوعية_أهدافي

: مهاميالأسبوعيةالأسبوعية_أهدافي الجمهورالمتابع : نفسيأناأنا

: نفسيأناأنا قصةالبيانات_: أريد مصدرًا واحدًا للحقيقة لعرض مهامي الأسبوعية المرتبطة بأهداف الشركة للربع الرابع

الآن أصبحت قصة بياناتنا واضحة - وهي الخطوة الأكثر أهمية في بنائنا. بدون هذا الوضوح، يمكن أن نخلق حالة من الارتباك والإحباط عند التركيز على الأشياء الخاطئة.

2️⃣ اختر مؤشرات الأداء الرئيسية المناسبة لدعم قصة البيانات

مؤشر الأداء الرئيسي رقم 1 : عدد المهام قيد التنفيذ

: عدد المهام قيد التنفيذ مؤشر الأداء الرئيسي #2 : بطاقة الأداء الأسبوعية للأهداف

: بطاقة الأداء الأسبوعية للأهداف مؤشر الأداء الرئيسي رقم 3 : عدد المهام المتأخرة عدد المهام المتأخرة

: عدد المهام المتأخرة عدد المهام المتأخرة مؤشر الأداء الرئيسي رقم 4 _: قائمة أهداف الشركة للربع الرابع

_: قائمة أهداف الشركة للربع الرابع مؤشر الأداء الرئيسي رقم 5: تحليل حالة المهام

قضاء بعض الوقت في الحصول على مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك والرجوع إلى قصة بياناتك إذا كنت تشعر بأنك عالق. كلما كنت أكثر تحديداً، كلما كان وقتك أفضل.

3️⃣ حدد القطعة لنوع التقرير

مؤشر الأداء الرئيسي رقم 1: عدد المهام قيد التنفيذ

أبحث عن إجمالي عدد المهام قيد التنفيذ لمؤشر الأداء الرئيسي هذا، لذا سأستخدم أداة الحساب.

عبر ClickUp

نحن نبلي بلاءً حسناً! دعونا نستمر!

مؤشر الأداء الرئيسي رقم 2: بطاقة الأداء الأسبوعية للأهداف

أداة الأهداف مثالية لهذا الغرض!

عبر ClickUp

علينا النقر على بطاقة النتائج لعرض أهدافي. ربما يمكننا أن نخطو خطوة إلى الأمام ونعرض بطاقة النتائج الفعلية بما أننا نحتاج إلى واحدة فقط. لذا بدلاً من أداة الأهداف، دعنا نستخدم أداة التضمين المخصصة.

عبر ClickUp

هذا أفضل بكثير! نقرات أقل 😉

مؤشر الأداء الرئيسي رقم 3: عدد المهام المتأخرة

على غرار مؤشر الأداء الرئيسي الأول، نحتاج إلى أداة الحساب لعرض العدد الإجمالي.

عبر ClickUp

هل قمت بذلك من قبل؟ 💪

مؤشر الأداء الرئيسي رقم 4: قائمة أهداف الشركة للربع الرابع

أداة تضمين مخصصة أخرى ستعمل مع مؤشر الأداء الرئيسي هذا. سنتمكن من تعديل المستند من لوحة التحكم.

عبر ClickUp

مؤشر الأداء الرئيسي رقم 5: تفاصيل حالة المهمة

سيفي الرسم البياني الدائري بالغرض في مؤشر الأداء الرئيسي هذا لمعرفة أين يعيش الجزء الأكبر من مهامي.

عبر ClickUp

4️⃣ قم بتنظيم أدواتك لإنشاء تسلسل هرمي مرئي وتوازن

الآن نبدأ في تخصيص تخطيط لوحة التحكم الخاصة بنا!

سيستغرق هذا الجزء من المعادلة بعض المحاولات، ولكن تذكر أن هدفنا الشامل هو توصيل الرؤى الرئيسية بسرعة ووضوح وقوة سيجعلنا في الاتجاه الصحيح.

الإصدار 1

عبر ClickUp

كيف يبدو هذا؟ 🤔

أفكار وظيفية: جميع الأدوات المهمة أعلى الطية، حتى لا أضطر إلى التمرير لأسفل تعرض الأدوات مؤشرات الأداء الرئيسية التي أحتاجها أفكار مرئية: ليس أفضل تخطيط لرؤية الأهداف الأسبوعية بجانب أهداف الربع الرابع (وهي قصة بياناتنا) أداة عبء العمل حسب الحالة صغيرة وفي الأسفل

دعنا نحاول مرة أخرى!

الإصدار 2

عبر ClickUp

5️⃣ اطلب من جمهورك الحصول على تعليقاتهم

دعنا نستعرض أفكارنا السابقة.

الأفكار الوظيفية: جميع الأدوات المهمة أعلى الطية، حتى لا أضطر إلى التمرير لأسفل ✅ تعرض الحاجيات مؤشرات الأداء الرئيسية التي أحتاجها ✅ أفكار مرئية: ليس أفضل تخطيط لرؤية الأهداف الأسبوعية بجانب أهداف الربع الرابع، وهو الأكثر أهمية (أدوات الأهداف الأسبوعية وأهداف الربع الرابع الإبداعية لدينا متجاورة، لذا فإن هذا يضاعف النقاط من حيث المرئيات والوظائف! ✅) أداة عبء العمل حسب الحالة صغيرة وفي الأسفل (مخططنا الدائري في الأعلى لإلقاء نظرة سريعة على التقدم المحرز! ✅) لوحة التحكم الخاصة بنا سهلة القراءة من اليسار إلى اليمين ✅

قم ببناء لوحة تحكم في ClickUp اليوم

لقد سحقتها! 🎉

ما مدى سهولة إنشاء لوحة معلومات في ClickUp بهذه الصيغة؟ الآن بعد أن أصبحت لديك الأساسيات استخدم هذا الأساس لإنشاء لوحات معلومات ClickUp الأساسية (أو المتقدمة)!

لوحات المعلومات أداة رائعة ليس فقط للاستخدام الشخصي ولكن أيضًا لمشاركتها مع زملائك. لا تدع فريقك يبتعد عن فريقك وهو أقل اطلاعًا (أو الأسوأ من ذلك، مشوشًا) لأن المعلومات لم تكن واضحة للتأثير على عملية اتخاذ القرار.

إذا كنت قد أمضيت نصف يوم عمل في إنشاء لوحة معلومات في Excel في أكثر من مناسبة فقط لتبدأ من جديد لأن البيانات تغيرت تمامًا في آخر 22 دقيقة، جرّب انقر فوق مجانًا اليوم وأنشئ لوحة تحكم قوية من شأنها تعزيز اتخاذ القرارات والإنتاجية بشكل أفضل. هذه لك 🤝