كيف يستخدم ClickUp لوحات المعلومات المخصصة لتحقيق الرؤية في الوقت الفعلي

هل تخبرك لوحات المعلومات الخاصة بك بما تم إنجازه، ولكن لا تخبرك بما يحدث بالفعل؟ لأن الأمر نفسه ينطبق عليك.

قبل أن ينشئ فريقنا لوحات معلومات ClickUp، كانت اجتماعات يوم الاثنين مصدرًا للتوتر. كانت الجداول الزمنية للميزات تتأخر دون سابق إنذار، ولم تكن بيانات الإنفاق الإعلاني متزامنة، وكانت التقارير متأخرة بأيام عن العمل الفعلي. كان أصحاب المصلحة يريدون الوضوح، ولكن كل ما كان لدينا هو مقاييس قديمة لا تعكس سوى نصف الحقيقة.

لقد طال انتظارنا للتحول إلى حل يمنحنا صورة حية ودقيقة عن عملنا.

في هذه المدونة، سنشارك كيف تستخدم فرق ClickUp لوحات المعلومات المخصصة لتتبع التقدم المحرز، واكتشاف المشكلات في وقت مبكر، وجعل كل اجتماع أكثر قابلية للتنفيذ. ✅

ما هي لوحات المعلومات المخصصة في ClickUp؟

أنشئ لوحة معلومات ClickUp داخلية أو موجهة للعملاء تعمل بشكل فعال

لوحات معلومات ClickUp المخصصة هي مساحات عمل مرئية مركزية تتيح لك عرض ومراقبة المقاييس الرئيسية والمهام وتقدم المشروع في مكان واحد.

وهي قابلة للتخصيص بالكامل، مما يتيح لك إنشاء نظرة عامة شاملة على أداء فريقك وحجم العمل والأهداف. يتم إنشاء كل لوحة معلومات باستخدام بطاقات مختلفة تخدم أغراضًا محددة. تشمل أنواع البطاقات القياسية ما يلي:

قوائم المهام: تعرض المهام من أي مكان، وتصنفها وتجمعها حسب الحالة أو المكلف بها أو الحقول المخصصة

الرسوم البيانية: تصور البيانات باستخدام الرسوم البيانية الشريطية أو الدائرية أو البطارية أو الخطية لتتبع المقاييس المهمة حسب المكلف أو الحالة أو الحقول المخصصة

الأهداف: تتبع التقدم المحرز نحو أهداف محددة، مع عرض معدلات الإنجاز والمراحل المهمة

عبء العمل: يراقب قدرة الفريق وتوزيع العمل، ويحسن تخصيص الموارد

التكاملات: تدمج البيانات من الأدوات الخارجية (مثل النماذج وتصميمات Figma وموجزات وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الجهات الخارجية) لإنشاء مركز مركزي

إليك كيفية مقارنة لوحات معلومات ClickUp بأساليب إعداد التقارير التقليدية. 👇🏼

الميزة لوحات معلومات ClickUp التقارير الثابتة التقليدية تكرار التحديث تحديثات في الوقت الفعلي عند إتمام المهام أو استلام نماذج الطلبات التحديثات فقط على فترات زمنية محددة أو يدويًا دقة البيانات يعكس أحدث المعلومات تلقائيًا يعكس البيانات فقط في وقت إنشاء التقرير المرونة يوفر لوحات معلومات مباشرة وتقارير PDF مجدولة يقدم تقارير ثابتة في أوقات محددة مسبقًا التفاعلية يتيح الحصول على رؤى تفصيلية وتفاعلية يسمح بالعرض فقط؛ لا تفاعلية حالة الاستخدام يراقب التقدم المستمر وأداء الفريق وحالة المشروع على الفور مشاركة اللقطات مع أصحاب المصلحة أو أرشفة التقدم المحرز

أهمية الرؤية في الوقت الفعلي

سواء كنت تقوم بإنشاء لوحة معلومات إنتاجية شخصية أو لوحة معلومات لمشاريع فريق معقدة، فإن شفافية سير العمل أمر ضروري.

فيما يلي ثلاث مزايا رئيسية للرؤية في الوقت الفعلي:

اتخاذ قرارات أسرع

عندما تعكس لوحة معلومات العمل الخاصة بك أحدث البيانات، لن تضطر إلى انتظار تحديثات نهاية اليوم أو التقارير الأسبوعية المخصصة. يمكنك اكتشاف الاتجاهات والتغيرات أو المشكلات والتصرف على الفور. هذه السرعة يمكن أن تحدث فرقًا بين الالتزام بالمواعيد النهائية وتجاوزها.

📮 ClickUp Insight: 78٪ من المشاركين في استطلاعنا يضعون خططًا تفصيلية كجزء من عمليات تحديد الأهداف. ومع ذلك، فإن 50٪ منهم لا يتتبعون هذه الخطط باستخدام أدوات مخصصة. 👀 مع ClickUp، يمكنك تحويل الأهداف بسلاسة إلى مهام قابلة للتنفيذ، مما يتيح لك تحقيقها خطوة بخطوة. بالإضافة إلى ذلك، توفر لوحات معلومات ClickUp التي لا تحتاج إلى كتابة أكواد برمجية تمثيلات مرئية واضحة لتقدمك، مما يمنحك مزيدًا من التحكم والوضوح في عملك. لأن "الأمل في الأفضل" ليس استراتيجية موثوقة. 💫 نتائج حقيقية: يقول مستخدمو ClickUp إنهم يستطيعون القيام بزيادة في العمل بنسبة 10٪ تقريبًا دون أن يصابوا بالإرهاق.

إدارة المخاطر الاستباقية

إن رؤية مهام محددة تتأخر، أو عبء العمل يصبح غير متوازن، أو تقدم الأهداف يتعثر في الوقت الفعلي يمنحك إنذارات مبكرة. بناءً على ملاحظاتك، أعد تخصيص المهام، أو غيّر الأولويات، أو رفع المشكلات بينما لا يزال هناك متسع من الوقت.

تحسين التنسيق بين أعضاء الفريق

تعني لوحة المعلومات المشتركة أن الجميع يرى نفس البيانات. يتمتع أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة والقادة برؤية واضحة لما يحدث. يساعد هذا السياق المشترك على ضمان بقاء الأفراد مركزين على الأولويات الصحيحة ويزيل الالتباس حول حالة العمل.

🧠 حقيقة ممتعة: كانت كلمة " لوحة القيادة " تشير في الأصل إلى لوح موجود في مقدمة عربة تجرها الخيول لحماية السائق من الطين والأوساخ التي "تتطاير" من حوافر الخيول. مع مرور الوقت، ومع تطور العربات التي تجرها الخيول إلى سيارات، استمر استخدام المصطلح، وتغير معناه تدريجياً من واقي من الطين إلى لوحة أجهزة القياس التي تعرض السرعة والوقود والمقاييس وأدوات التحكم.

الميزات الرئيسية للوحات المعلومات المخصصة في ClickUp

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لـ ClickUp التي يجب أن تعرفها لإنشاء لوحات معلومات مخصصة:

قم بتخصيص التخطيطات باستخدام بطاقات السحب والإفلات

قم بنقل البطاقات وتغيير حجمها على لوحات المعلومات لتصميم مساحة تناسب سير عملك. ما عليك سوى النقر على البطاقة وسحبها لنقلها؛ حيث يتم تعديل البطاقات الأخرى تلقائيًا للحفاظ على التخطيط.

ما عليك سوى سحب البطاقات وإفلاتها في لوحات معلومات ClickUp لتنظيم البيانات الأساسية حتى تظل كل التحديثات في متناول نظرك

هل تريد عرض المزيد من التفاصيل؟ مرر مؤشر الماوس فوق جوانب أو زوايا البطاقة لتغيير حجمها. تتضمن لوحات المعلومات أيضًا خيار التخطيط التلقائي الذي يزيل المسافة بين البطاقات.

💡 نصيحة احترافية: إذا ارتكبت خطأً، فاستخدم اختصار التراجع (CMD+Z على Mac أو CTRL+Z على Windows) لإلغاء التغييرات.

تستمد بطاقات لوحة المعلومات بياناتها مباشرة من المهام والأهداف الحية، مما يضمن دقة العناصر المرئية مع تقدم العمل.

تعكس كل بطاقة تلقائيًا التحديثات الأخيرة، مثل المهام المكتملة أو الأهداف المحدثة أو إدخالات الوقت الجديدة، مما يضمن لك دائمًا عرض المعلومات الأكثر صلة.

قم بتشغيل خيار التحديث التلقائي في لوحات معلومات ClickUp للتأكد من أن كل مخطط وورقة تعكس أحدث أنشطة الفريق

تتم تحديث لوحات معلومات ClickUp تلقائيًا كل 30 دقيقة بشكل افتراضي، مما يحافظ على مزامنة البيانات دون الحاجة إلى بذل أي جهد يدوي. يمكنك أيضًا تحديث البطاقات الفردية أو لوحة المعلومات بالكامل يدويًا، مع عرض آخر وقت للتحديث أسفل اسم كل بطاقة من أجل الشفافية الكاملة.

عرض الأداء مع رؤية شاملة لجميع المشاريع

اختر مساحات ClickUp ذات الصلة أثناء إضافة بطاقة لجلب البيانات من مشاريع متعددة إلى عرض موحد

لا تقتصر لوحات المعلومات على قائمة أو مجلد واحد. يمكنك دمج البيانات عبر عدة مساحات أو مجلدات أو قوائم، مما يمنحك رؤية شاملة للمشاريع.

وهذا يعني أنه يمكنك إنشاء لوحات معلومات تنفيذية عالية المستوى أو لوحات معلومات تحليلية للأشخاص تغطي عدة مشاريع، مما يمنح أصحاب المصلحة لديك رؤية موحدة للتقدم المحرز وحجم العمل والمقاييس الرئيسية.

🔍 هل تعلم؟ عندما يرى الناس نتائج أفعالهم في الوقت الفعلي، فإنهم بطبيعة الحال يغيرون سلوكهم بشكل أسرع. يطلق علماء النفس على هذا الأمر اسم " تأثير حلقة التغذية الراجعة ". ولهذا السبب تحفز أدوات الرؤية على تحسين الأداء.

تسهل لوحات معلومات ClickUp نقل البيانات والمحتوى من أدوات أخرى تابعة لجهات خارجية إلى عرض مركزي واحد، مما يوفر معلومات تفاعلية مباشرة على لوحة المعلومات الخاصة بك.

اجمع كل الأدوات التي تستخدمها في مساحة عمل واحدة في الوقت الفعلي باستخدام بطاقات Embed في لوحات معلومات ClickUp

تُظهر البطاقات المدمجة محتوى من مواقع ويب أو تطبيقات أخرى مباشرةً داخل ClickUp. أضف عروض Google Slides وتصميمات Figma وجداول Google Sheets ومقاطع فيديو YouTube وردود Typeform والمزيد.

💡 نصيحة احترافية: لإضافة بطاقة مضمنة، افتح أولاً لوحة المعلومات في ClickUp وانقر على + إضافة بطاقة في الزاوية العلوية اليمنى. حدد "Embeds and Apps" (التضمينات والتطبيقات) من الشريط الجانبي، ثم اختر نوع البطاقة التي تريدها. استخدم الروابط أو الرموز المفيدة التي يرجع إليها فريقك بشكل نشط، مثل الجداول الزمنية الحية للمشاريع أو نتائج الاستطلاعات أو نماذج التصميم.

تتبع النتائج باستخدام حسابات KPI المخصصة

تتيح لك بطاقات الحساب في ClickUp حساب وعرض المقاييس، مثل الأرباح والخسائر، والوقت الفعلي مقابل الوقت المقدر الذي يقضيه الموظفون في المهام، ومعدلات إنجاز العمل، أو تكلفة قطع الغيار والعمالة.

اعرض حساباتك بالدولار أو اليورو أو النسبة المئوية أو الوحدات المخصصة أثناء إضافة بطاقة الحساب في لوحات معلومات ClickUp

يمكن تكوين كل بطاقة حسابية لقياس نقاط البيانات الرئيسية مثل حقول ClickUp المخصصة (بما في ذلك الصيغ) ونقاط السبرينت وعدد المهام وتقديرات الوقت أو الوقت المتتبع.

يمكنك بعد ذلك تطبيق وظائف رياضية مثل المجموع والعد والمتوسط والوسيط والحد الأدنى والحد الأقصى أو النطاق لحساب مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك.

💡 نصيحة احترافية: انقر على +إضافة بطاقة ثم حدد البطاقة المفضلة لديك. قم بتكوين الإعدادات عن طريق: تحديد مصدر البيانات

اختيار نقطة البيانات

تطبيق وظيفة حسابية

كيف تستخدم فرق ClickUp لوحات المعلومات المخصصة

لتسهيل الأمور عليك، قمنا بتفصيل كيفية استخدامنا للوحات المعلومات لتتبع الأداء وتحديد العقبات وتحسين إنتاجية الفريق. 👇🏼

الخطوة رقم 1: تجميع بيانات المشروع في عرض واحد

احصل على نظرة عامة على كل مشروع دون الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب باستخدام لوحات معلومات ClickUp

نبدأ بسحب جميع بيانات مشروعنا إلى لوحة معلومات موحدة واحدة. تقوم الأداة تلقائيًا بسحب البيانات من عدة مساحات أو مجلدات أو قوائم، مما يمنحنا رؤية كاملة للمشاريع والأقسام.

إليك ما قالته دايانا ميليفا، مديرة الحسابات في Pontica Solutions، عن ClickUp:

مع ClickUp، تقدمنا خطوة إلى الأمام وأنشأنا لوحات معلومات حيث يمكن لعملائنا الوصول إلى الأداء والإشغال والمشاريع ومراقبتها في الوقت الفعلي. وهذا يتيح للعملاء الشعور بالتواصل مع فرقهم، خاصةً وأنهم موجودون في بلدان مختلفة، وأحيانًا في قارات مختلفة.

الخطوة رقم 2: تتبع المقاييس الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية

بمجرد تجهيز بياناتنا، نركز على الأرقام التي تؤثر فعليًا على النتائج، مثل جداول التسليم الزمنية ومعدل الإنفاق وعائد الاستثمار في الحملات أو توازن عبء العمل.

تتبع قدرة الفريق وتوقع الأداء باستخدام بطاقة Sprint Velocity في لوحات معلومات ClickUp

بصرف النظر عن بطاقات الحساب (التي نستخدمها لقياس معدلات إنجاز المهام وهوامش الربح)، فإننا نعتمد على بعض البطاقات الأخرى لتحسين تنسيق سير العمل:

بطاقات المحفظة: توفر نظرة عامة على التقدم المحرز عبر قوائم أو مجلدات متعددة، ومقارنة تقدم المشاريع أو الحملات المختلفة مقارنة بالجداول الزمنية والأهداف

بطاقات السبرينت: تصور صحة السبرينت واتجاهات التسليم باستخدام: بطاقة Burndown: تعرض العمل المتبقي مقابل الوقت، مما يساعدنا على تقييم ما إذا كنا على المسار الصحيح لإكمال السبرينت بطاقة الاستهلاك: تسلط الضوء على العمل المنجز مقابل النطاق الإجمالي، مما يمنحنا فكرة سريعة عن التقدم المحرز نحو أهداف السبرينت بطاقة التدفق التراكمي: تصور توزيع العمل عبر المراحل، مما يساعدنا على تحديد الاختناقات بطاقة السرعة: تقيس متوسط العمل الذي أنجزه فريقك في آخر ثلاثة إلى عشرة سبرينتات

بطاقات تتبع الوقت: تساعدنا على مراقبة الوقت الذي تقضيه الفرق في المهام، مما يجعلها مفيدة في إعداد فواتير العملاء وتخطيط السعة وتحديد الأماكن التي يؤثر فيها ضياع الوقت على التسليم

الخطوة رقم 3: تصور العمل باستخدام المخططات

نقوم بمزج ومطابقة البطاقات المعدة مسبقًا والبطاقات المخصصة لإبراز الرؤى. فهي تساعد الفرق على اكتشاف الاتجاهات والعقبات والتقدم المحرز في لمح البصر.

تصور اتجاهات المهام بمرور الوقت باستخدام المخططات الشريطية المكدسة في لوحات معلومات ClickUp

للسرد القصصي المرئي، نعتمد على بطاقات المخططات في لوحات معلومات إدارة المشاريع لدينا، مثل:

مخططات شريطية لمقارنة المقاييس، مثل المهام التي أنجزها كل فريق أو أداء الحملة على مدار الأشهر

مخططات خطية للكشف عن الاتجاهات بمرور الوقت، توضح كيفية تطور أحمال العمل ومعدلات التسليم أو مقاييس الأداء من سباق إلى آخر

مخططات دائرية لتقسيم العناصر حسب الفئة، مثل حالة المهمة أو مستويات الأولوية، مما يسهل رؤية ما يستحوذ على أكبر قدر من الاهتمام

مخططات بطارية لإظهار التقدم المحرز نحو الأهداف أو نسب الإنجاز في لمحة سريعة ومرئية

بطاقات الأهداف لتتبع الأهداف طويلة المدى ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الشركة أو المشروع

الخطوة رقم 4: تخصيص لوحات المعلومات حسب الدور أو الفريق

يحتاج كل فريق إلى منظور مختلف لعمله، لذلك نقوم بإنشاء لوحات معلومات تعكس ذلك. تتضمن لوحة معلومات الرئيس التنفيذي مقاييس على مستوى الشركة، بينما تتيح لوحة معلومات العمليات الاطلاع على بيانات الكفاءة وتتبع لوحة معلومات التسويق أداء الحملات.

تحكم في من يرى لوحة معلومات ClickUp الخاصة بك عن طريق جعلها عامة أو مشاركتها عبر رابط خاص أو دعوة أشخاص معينين

تمنحنا إعدادات الأذونات تحكمًا كاملاً في من يرى ماذا. اضبطها على "خاص" أو شاركها مع فرق معينة أو اجعل لوحات المعلومات عامة في مساحة العمل، مع إمكانية العرض فقط أو إمكانية التعديل.

للقضاء على الأعمال الروتينية، نقوم بأتمتة التنبيهات باستخدام ClickUp Automations التي تقوم بتحديث حالة المهام وتعيين المهام وتحديد مواعيد الاستحقاق وإضافة التعليقات عند حدوث محفزات معينة.

مع قيام الأتمتة بتحديث المهام، تنعكس جميع التغييرات على الفور في لوحات المعلومات.

حسّن دقة لوحة المعلومات الخاصة بك باستخدام ClickUp Automations للتعامل مع المهام الصعبة

على سبيل المثال، عندما يتم وضع علامة "فاز" على عميل محتمل، تقوم ميزة الأتمتة بتحديث حالة المهمة وتعيينها إلى فريق التهيئة. تعكس لوحة المعلومات على الفور الصفقة الجديدة في مقاييس المبيعات، وتنبه الفريق لبدء العملية.

وللمضي قدمًا، يمكنك استخدام تقارير لوحة المعلومات المجدولة لإرسال تقارير لقطات ثابتة (مثل ملفات PDF) إلى العملاء أو المديرين التنفيذيين على فترات منتظمة (يوميًا، أسبوعيًا، إلخ).

🚀ميزة ClickUp: يجلب ClickUp Brain الذكاء مباشرة إلى لوحات المعلومات الخاصة بك، ويحول البيانات الثابتة إلى رؤى قابلة للتنفيذ. يمكنك ببساطة طرح أي سؤال، من "ما الذي أنجزه فريقي هذا الأسبوع؟" إلى "ما هي المشاريع المتأخرة؟" والحصول على إجابات سريعة داخل لوحة المعلومات الخاصة بك. لخص الإنجازات، وحدد العوائق، أو اذكر الخطوات التالية من لوحات المعلومات الخاصة بك باستخدام ClickUp Brain

للذهاب إلى أبعد من ذلك، استخدم بطاقات ClickUp AI.

قم بإنشاء ملخصات عالية المستوى لحالة المشروع والتقدم المحرز باستخدام بطاقة تحديث المشروع في لوحات معلومات ClickUp

مدعومة من ClickUp Brain، تشمل أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي ما يلي:

بطاقة AI Brain: قم بتشغيل مطالبات مخصصة، واذكر المهام أو المستندات، وحتى أرفق الملفات للحصول على رؤى أكثر ذكاءً

بطاقات AI StandUp و Team StandUp: احصل على ملخصات يومية أو أسبوعية سريعة عن العمل الذي أنجزته أنت أو فريقك

بطاقات الملخص التنفيذي للذكاء الاصطناعي وتحديث المشروع: قم بإنشاء ملخصات موجزة للتقدم المحرز والعوائق والأولويات القادمة

كيفية إعداد لوحة معلومات مخصصة في ClickUp: دليل خطوة بخطوة

إليك دليل بسيط لمساعدتك في إنشاء مكان عمل رقمي يوفر الوضوح والتركيز والرؤية في الوقت الفعلي.

الخطوة رقم 1: حدد مؤشرات الأداء الرئيسية وأهداف فريقك

قبل إنشاء لوحة المعلومات الخاصة بك، حدد المقاييس التي تهم فريقك حقًا.

على سبيل المثال، قد يتتبع فريق المنتج سرعة السباق أو عدد الأخطاء بينما يتابع قسم التسويق عائد الاستثمار في الحملة.

ابدأ بإدراج المقاييس لضمان التوافق:

تقدم المشروع ومعدل الإنجاز

تفاصيل حالة المهام (قيد التنفيذ، المهام المتأخرة، المهام المحظورة)

توازن الموارد وعبء العمل لكل موظف

الساعات القابلة للفوترة مقابل الساعات غير القابلة للفوترة

عائد الاستثمار في الحملة والأداء حسب القناة

مدة إنجاز المهام ودورة العمل

تقدم الأهداف وتحقيق الإنجازات

الجداول الزمنية والتبعيات القادمة

🔍 هل تعلم؟ وجد عالم النفس ألبرت مهربان أن 93% من التواصل غير لفظي. وهذا يجعل لوحات المعلومات تتفوق على مجموعات البيانات الحقيقية في جذب الانتباه.

الخطوة رقم 2: إنشاء لوحة معلومات جديدة أو استخدام قالب

1. انتقل إلى مركز لوحات المعلومات وانقر على رمز + لإنشاء لوحة معلومات جديدة

أضف لوحة معلومات ClickUp بسرعة من الشريط الجانبي للوصول الفوري

2. اختر قالب لوحة معلومات (مثل إدارة المشاريع أو تقارير السبرينت أو تتبع الوقت) أو حدد ابدأ من الصفر

اختر خيار لوحة معلومات ClickUp الذي يناسب سير عملك بشكل أفضل للبدء دون تأخير

3. إذا كنت تستخدم نموذج إدارة المشاريع،اختر مصدر بياناتك. يمكن أن يكون هذا مساحة أو مجلد أو قائمة محددة

اختر مصدر البيانات الخاص بك، وانقر على "إنشاء لوحة معلومات"، وسترى لوحة المعلومات المخصصة الخاصة بك جاهزة للاستخدام على الفور في ClickUp

الخطوة رقم 3: أضف البطاقات ذات الصلة (بشرط)

الآن، إذا اخترت خيار "البدء من الصفر"، فستصل إلى لوحة معلومات فارغة حيث يمكنك البدء في إضافة البطاقات، وهي اللبنات الأساسية للوحة المعلومات الخاصة بك.

حدد البطاقات من فئات AI و Custom و Sprints و Table لتخصيص لوحة معلومات ClickUp الخاصة بك

ستجد خيارات مثل حجم العمل حسب الحالة والمحفظة والحساب وتقارير الوقت ومجموعة من بطاقات الذكاء الاصطناعي المتصلة لتصور أنواع مختلفة من البيانات.

ملاحظة: حتى إذا بدأت باستخدام قالب مسبق الصنع، فلا يزال بإمكانك تخصيصه وفقًا لسير عملك. ما عليك سوى النقر على إضافة بطاقة في الزاوية العلوية اليمنى.

🚀 ميزة ClickUp: نحن نستخدم ClickUp BrainGPT في جميع فرقنا، وبصراحة، لا مجال للتراجع عن ذلك. يتيح لنا استخراج الرؤى والاتجاهات والملخصات من ClickUp وأي أدوات إدارة مشاريع خارجية تابعة لجهات خارجية، مباشرة إلى لوحات المعلومات المخصصة لدينا. عندما نكون في حالة تنقل، نستخدم وظيفة Talk-to-Text للحصول على تحديثات المشروع في الوقت الفعلي ونظرة عامة على التنفيذ. تحقق من ذلك!

الخطوة رقم 4: تطبيق المرشحات

بمجرد وضع البطاقات في مكانها، استخدم مرشحات لوحة المعلومات (في وضع التحرير) لتطبيق معايير مثل الحالة أو المكلف أو الأولوية أو الموقع. تؤثر هذه المرشحات على جميع البطاقات المدعومة في لوحة المعلومات تلك.

على سبيل المثال، يمكنك تصفية لوحات المعلومات حسب الموقع لعرض البيانات من مواقع محددة أو حسب النطاق الزمني (مثل "تم إنشاؤها هذا الأسبوع" أو "تم إغلاقها هذا الشهر") لتحديد الاتجاهات.

استخدم مرشحات لوحة معلومات ClickUp للحفاظ على تنظيم مشروعك وتصفيته وجاهزيته للعمل

ثم قم بالتحسين باستخدام مرشحات البطاقات لتضييق نطاق عنصر واجهة مستخدم معين. قد تقوم لوحة معلومات العمليات بتصفية المهام التي تحمل علامة "قيد التقدم"، بينما تقوم لوحة معلومات التسويق بسحب المقاييس من مجلدات الحملات فقط.

🔍 هل تعلم؟ البشر بطبيعتهم يتوقون إلى التقدم. إن إنجاز مهمة ما يؤدي إلى إفراز الدوبامين في الدماغ، مما يخلق حلقة تغذية راجعة إيجابية تجعلك متحمسًا لتحقيق المزيد من التقدم.

الخطوة رقم 5: تعيين الأذونات والمشاركة

بمجرد أن تصبح لوحة المعلومات جاهزة، يحين الوقت لتقرير من يمكنه الوصول إليها وما يمكنه فعله بها. يمنحك ClickUp التحكم في الرؤية والأذونات بحيث يرى كل صاحب مصلحة ما يهمه فقط.

للمشاركة من عرض لوحة المعلومات:

افتح لوحة المعلومات الخاصة بك وانقر على مشاركة في الزاوية العلوية اليمنى في الجزء السفلي، حدد مشاركة هذا العرض اختر الطريقة التي تريد مشاركتها بها وقم بتعيين الأذونات. سترى:

رابط خاص: انسخه وشاركه مع أي شخص لديه بالفعل حق الوصول إلى المساحة أو المجلد أو القائمة المرتبطة بلوحة المعلومات

الأذونات: اختر بين عرض فقط أو تحرير الوصول. يمكنك تطبيق الأذونات على الجميع في وقت واحد باستخدام تحرير الكل أيضًا

عرض خاص: اجعل لوحة المعلومات مرئية لك فقط

أقفل لوحة معلومات ClickUp لمنع التعديلات العرضية

💡 نصيحة احترافية: قم بإنشاء نسخ PDF من لوحة المعلومات الخاصة بك لمشاركتها في وضع عدم الاتصال. انقر على عرض لوحة المعلومات > حفظ كملف PDF.

الخطوة رقم 6: كرر العملية بناءً على التعليقات واحتياجات إعداد التقارير

بمجرد أن تصبح لوحة المعلومات الخاصة بك جاهزة ومشتركة مع فريقك، من المفترض أن تتطور مع مشاريعك.

ابدأ بجمع التعليقات من الأشخاص الذين يستخدمونه أكثر من غيرهم، بما في ذلك مديرو المشاريع أو قادة العمليات أو فرق التسويق، واكتشف المقاييس أو العناصر المرئية التي يعتمدون عليها يوميًا.

من هناك، قم بتحسين لوحات المعلومات الخاصة بك باستمرار:

أضف أو أزل البطاقات بناءً على ما هو مفيد حقًا لاتخاذ القرارات

اضبط المرشحات لإبراز الأولويات الحالية أو الأهداف القادمة

أعد تنظيم التخطيطات لإظهار البيانات الأكثر صلة أولاً

أتمتة عمليات التحديث والتجديد بحيث تعكس لوحات المعلومات الخاصة بك دائمًا الأداء في الوقت الفعلي

استخدم علامات الحذف (...) لحذف البطاقات التي لم تعد بحاجة إليها من لوحات معلومات ClickUp

أفضل الممارسات لاستخدام لوحات المعلومات في ClickUp

ستساعدك هذه الممارسات الفضلى في الحفاظ على لوحات المعلومات الخاصة بك ذات صلة ومفيدة وسهلة التنفيذ مع تطور فريقك وأولوياتك. 💫

اختر نوع/موقع لوحة المعلومات المناسب: استخدم استخدم عروض لوحة المعلومات عندما تريد أن يصل فريقك إلى لوحة المعلومات أثناء عملهم اليومي. تعد لوحات المعلومات في المركز أفضل للرؤية عبر المشاريع أو على المستوى التنفيذي

استخدم تسميات متسقة وحافظ على نظافة البيانات: تأكد من توحيد المساحات والقوائم والحقول المخصصة والحالات قبل إدخالها في لوحات المعلومات. على سبيل المثال، إذا استخدم أحد الفرق مصطلح "تم" واستخدم فريق آخر مصطلح "اكتمل"، فقد تصبح المقاييس غير متسقة

استخدم الألوان بشكل مقصود: استخدم رموز ألوان ذات معنى، مثل الأخضر للسير على الطريق الصحيح، والأحمر للخطر، والأصفر للمعلّق، حتى يتمكن المستخدمون من تفسير حالة لوحة المعلومات بنظرة واحدة

👀 حيلة ClickUp: نقوم بإنشاء عروض تفصيلية للرسوم البيانية أو البطاقات لمعرفة تفاصيل المهام. يساعد ذلك في اكتشاف التغييرات والاتجاهات أو العوائق في وقت مبكر.

إليك دليل لإنشاء لوحة معلومات قوية لإدارة المشاريع! 🤩

أمثلة على حالات استخدام لوحة المعلومات

فيما يلي بعض الأمثلة على لوحات المعلومات في ClickUp وكيفية استخدامها من قبل الفرق المختلفة للبقاء على اطلاع على الأهداف والمشاريع ومقاييس الأداء:

لوحة معلومات عبء عمل الفريق

حافظ على توازن قدرات فريقك لمنع الإرهاق باستخدام لوحات معلومات ClickUp

تعرض لوحة معلومات عبء العمل للفريق من يعمل على ماذا، وتتتبع حدود السعة، وتضمن توزيع المهام بشكل عادل. بهذه الطريقة، يمكننا:

حدد من يعمل فوق أو تحت طاقته وأعد توزيع العمل وفقًا لذلك

أضف تقديرات الوقت والأولويات حتى يركز أعضاء فريقنا على الأعمال ذات التأثير الكبير

حسّن الشفافية من خلال توزيع المسؤوليات بوضوح في كل مشروع

👀 حيلة ClickUp: يستخدم مديرونا بطاقات عبء العمل ضمن لوحات المعلومات المعدة مسبقًا لمراقبة تخصيص الموارد والتنبؤ بموعد إضافة أو تغيير أعضاء الفريق بناءً على بيانات السعة في الوقت الفعلي.

لوحة معلومات الإنتاجية الشخصية

تتبع تقدمك اليومي من خلال رؤى واضحة ومرئية في لوحات معلومات ClickUp

بالنسبة للمساهمين الأفراد أو قادة الفرق، تعد لوحة المعلومات هذه مركز قيادة يومي. فهي تعرض المهام المعلقة أو قيد التنفيذ أو المنجزة، مما يساعدنا على التركيز على الأمور المهمة حقًا.

نستخدمه من أجل:

تتبع الأهداف اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية باستخدام قائمة المهام وبطاقات التقدم

حدد المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً وأعد ترتيب أولوياتك بسهولة

حوّل الأفكار إلى أفعال من خلال ربط المهام مباشرة من القوائم أو المساحات

📮 ClickUp Insight: هل تعتقد أن "الانحرافات الطفيفة" عن العمل غير المرئي ليست بالأمر المهم؟ إنها مهمة بالفعل. بالنسبة لـ 28٪ من الموظفين، تؤدي المقاطعات الصغيرة والتوفيق المستمر بين المهام إلى إعاقة العمل المكثف والقيّم، مما يقلل من الإنتاجية الإجمالية ويزيد من العبء الذهني عليهم. باستخدام لوحات معلومات ClickUp وعرض الصفحة الرئيسية المخصص، يمكنك إنشاء لوحة معلومات إنتاجية شخصية تمنحك نظرة عامة واضحة تمامًا على جميع أعمالك، بما في ذلك المهام غير المرئية. حدد أين تذهب وقتك حقًا، وامنح نفسك القدرة على تحديد الأولويات بذكاء.

لوحة معلومات تصور CRM

راقب حالة العملاء وتوقع التجديدات بسهولة باستخدام لوحات معلومات ClickUp

بالنسبة لفرق نجاح العملاء أو إدارة الحسابات، يوفر تصميم لوحة المعلومات هذه رؤية شاملة لعلاقات العملاء. يتيح لنا هذا الإعداد:

راقب رضا العملاء وأوقات استجابة الدعم وصحة التجديد

حدد مخاطر فقدان العملاء من خلال تحليل الاتجاهات المرئي

تتبع الإيرادات المحتملة عبر خطوط الإنتاج باستخدام المخططات الخطية والمخططات الدائرية

لوحة معلومات الحملة التسويقية

قم بقياس مدى وصول الحملة وتأثير التحويل في عرض موحد واحد باستخدام لوحات معلومات ClickUp

تستخدم فرق التسويق هذه الأداة لمراقبة أداء الحملات التسويقية وخطة التسويق وتقدم الأهداف في مكان واحد. يمكننا:

تصور مقاييس وصول المحتوى والتفاعل والتحويل في الوقت الفعلي

قارن بين MQLs ونتائج المبيعات الفعلية باستخدام بطاقات الأهداف والمخططات الشريطية

تتبع جداول زمنية متعددة للحملات ومؤشرات الأداء الرئيسية جنبًا إلى جنب

💡 نصيحة احترافية: يثق بعض مديري المشاريع في لوحات المعلومات التفاعلية، ويضيفون أيقونات ورموز تعبيرية للمهام المكتملة. من لا يحب التصفيق الافتراضي الفوري؟

لوحة معلومات بوابة العميل

توفير رؤية للمشروع في الوقت الفعلي وتواصل سلس مع العملاء من خلال لوحات معلومات ClickUp

تعد لوحة معلومات العميل هذه مثالية للوكالات والفرق القائمة على الخدمات التي تتعاون في مشاريع العملاء، وتتيح لك ما يلي:

شارك التقدم المحرز وأعباء العمل والتحديثات في الوقت الفعلي من خلال وصول الضيوف

استخدم مخططات التدفق التراكمي أو Burndown أو السرعة لعرض جداول التسليم الزمنية

حافظ على مركزية الاتصالات من خلال التعليقات والدردشة ومشاركة المستندات

لوحة معلومات نظرة عامة على المبيعات

قم بتقييم بيانات المبيعات، مثل أداء الإيرادات وفرص التوقعات، باستخدام لوحات معلومات ClickUp

بالنسبة لمديري النمو وفرق الإيرادات، توفر لوحة المعلومات هذه لمحة سريعة عن صحة المبيعات والأداء من أجل:

تصور الإيرادات حسب المنتج أو العميل أو المنطقة

قارن الأهداف بالنتائج الفعلية لتحديد الفجوات في الأداء

استخدم ClickUp Brain لإنشاء توقعات للاتجاهات وتحسين الاستراتيجيات

الأخطاء الشائعة عند إعداد لوحات المعلومات

حتى أفضل لوحات معلومات المشاريع يمكن أن تفقد قيمتها إذا لم يتم إعدادها بعناية.

فيما يلي بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها (بعضها نواجهه نحن أيضًا!) للحصول على لوحة معلومات قابلة للتنفيذ:

الإفراط في استخدام البطاقات: تتسبب متابعة كل شيء في وقت واحد في ازدحام لوحة المعلومات وتؤدي إلى إرهاق في اتخاذ القرارات. احتفظ فقط بما يدفعك إلى العمل، وانقل المقاييس الأقل استخدامًا إلى لوحات معلومات ثانوية

تجاهل التخطيط والتسلسل الهرمي المرئي: لوحات المعلومات هي قصة مرئية. ضع مؤشرات الأداء الرئيسية في بطاقات أكبر ومواقع أساسية، وقم بتجميع البيانات الداعمة أسفلها أو بجانبها

السماح بتقادم البيانات: يتم تحديث لوحات المعلومات تلقائيًا كل 30 دقيقة، ولكن تعطيل هذه الميزة أو تجاهل آخر وقت تحديث قد يؤدي إلى الحصول على رؤى قديمة. تأكد دائمًا من أن بياناتك حديثة قبل تحليلها أو الإبلاغ عنها

الفشل في ربط الأهداف بالمقاييس: لوحات المعلومات التي تعرض الأنشطة فقط (مثل عدد المهام) دون ربطها بالنتائج (مثل عائد الاستثمار في الحملة أو إتمام السباق) تغفل الصورة الأكبر. قم بمواءمة كل مقياس مع هدف تجاري قابل للقياس

حوّل البيانات إلى قرارات باستخدام لوحات معلومات ClickUp

كل تحديث فات أو مهمة تم تجاهلها يمكن أن يبطئ تقدمنا، وأحيانًا يؤدي إلى إخفاق المشروع بالكامل. التكلفة الحقيقية هي فقدان الوضوح والثقة في معرفة ما يحدث في الوقت الحالي.

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يجمع جميع مشاريعك ومهامك وبيانات فريقك في مساحة عمل متقاربة تعمل بالذكاء الاصطناعي. تتيح لك لوحات المعلومات المخصصة تتبع التقدم المحرز وحجم العمل والأولويات في الوقت الفعلي. تبرز البطاقات المرئية، مثل المخططات الشريطية والدائرية والخطية، الاتجاهات والمعوقات.

يوفر لك ClickUp Brain السياق من خلال إنشاء ملخصات وتحديد العوائق وتقديم توصيات بالخطوات التالية في غضون ثوانٍ معدودة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

لوحة المعلومات المخصصة في ClickUp هي مساحة عمل مخصصة تجمع المقاييس الرئيسية للمشروع والمهام ومؤشرات أداء الفريق في واجهة مرئية. يمكن للمستخدمين إضافة بطاقات مختلفة لمراقبة التقدم وتحديد العقبات واتخاذ قرارات مستنيرة.

تتزامن لوحات معلومات ClickUp مباشرة مع مهامك ومشاريعك وسير عملك. عند حدوث تحديثات، يتم تحديث البطاقات الموجودة على لوحة المعلومات على الفور، مما يوفر لمحة محدثة عن أنشطة فريقك.

يوفر ClickUp مجموعة متنوعة من الأدوات المخصصة لتتبع مختلف المقاييس، بما في ذلك: الرسوم البيانية الشريطية والدائرية والخطية: تصور حالات المهام وتوزيع أعباء العمل والتقدم المحرز بمرور الوقت الرسوم البيانية للبطارية: مراقبة نسب إنجاز المهام بطاقات المكلفين: عرض المهام المخصصة لأعضاء فريق معينين بطاقات تتبع الوقت: تتبع ساعات العمل في المهام أو المشاريع بطاقات تتبع الأهداف: قياس التقدم المحرز نحو أهداف محددة

توفر لوحات المعلومات عرضًا موحدًا للمقاييس الرئيسية ومؤشرات التقدم. بفضل البيانات في الوقت الفعلي، يمكن للفرق تحديد المشكلات ومعالجتها بسرعة، وتخصيص الموارد بفعالية، والبقاء على اتساق مع أهداف المشروع.

نعم، يمكن تخصيص لوحات معلومات ClickUp بالكامل لتناسب مختلف الفرق أو الأدوار. يمكن للمستخدمين إنشاء لوحات معلومات متعددة مصممة خصيصًا لوظائف محددة، مثل التسويق أو التطوير أو المبيعات، تعرض كل منها البيانات الأكثر صلة.