كيفية إنشاء لوحة معلومات تحليلات الأشخاص (مع أمثلة)

تخيل أنك مدير عام في لعبة البيسبول. تقليدياً، كنت تستكشف اللاعبين بناءً على سماتهم البدنية وأدائهم السابق وغرائزهم الداخلية. قد تعطي الأولوية للاعبين الذين يضربون الكرة على أرضهم أو يضربون العديد من الضاربين.

لكن بيلي بين، المدير العام لفريق أوكلاند أثلتيكس في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تحدى هذا النهج التقليدي. فقد تحول إلى السابرميتريكس، وهو تحليل إحصائي لبيانات البيسبول. فبدلاً من التركيز على الإحصائيات المبهرجة مثل الركض على أرض الملعب، نظر إلى المقاييس التي تقيس بدقة أكبر مساهمة اللاعب الإجمالية في الفوز، مثل النسبة المئوية على القاعدة.

وباستخدام مقاييس سابرميتريكس، تمكن بين من تحديد اللاعبين الذين لا يستحقون أن يكونوا في مستوى عالٍ من القيمة لبناء فريق تنافسي بميزانية محدودة.

وبالمثل، تتيح لك لوحة معلومات تحليلات الأشخاص إدارة فريقك بالبيانات وليس بالحدس فقط. فهي توفر رؤى واضحة حول المجالات الحرجة مثل مشاركة الفريق ومخاطر الدوران وفرص النمو، كل ذلك في مكان واحد. 71% من المديرين التنفيذيين للموارد البشرية الذين يستخدمون تحليلات الأفراد أفادوا أنها ضرورية لاستراتيجية الموارد البشرية في مؤسساتهم.

قد يبدو إنشاء لوحة المعلومات هذه أمراً معقداً، ولكن باستخدام الأدوات المناسبة والنهج القائم على البيانات، تصبح هذه اللوحة مصدراً قوياً لاتخاذ قرارات مستنيرة. في هذه المقالة، سنرشدك في هذه المقالة إلى كيفية إنشاء لوحة معلومات تحليلات الأشخاص ونقدم لك أمثلة للبدء.

ما هي لوحة معلومات تحليلات الأشخاص؟

تتضمن تحليلات الأشخاص استخدام البيانات والأساليب الإحصائية لفهم وتحسين كيفية قيام المؤسسات إدارة الموظفين . يساعد متخصصي الموارد البشرية على اتخاذ قرارات التوظيف والأداء ورضا الموظفين بناءً على البيانات.

لوحة تحليلات الأفراد هي أداة مرئية تدمج وتعرض مقاييس وبيانات الموارد البشرية الحيوية. والغرض منها هو توفير رؤية واضحة وفي الوقت الفعلي للبيانات المتعلقة بالموظفين، مما يتيح اتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة بناءً على لوحة معلومات القوى العاملة.

تُعد تحليلات الأفراد حيوية في الموارد البشرية لأنها تساعد المؤسسات على تحسين القوى العاملة لديها. فهو يوفر رؤى حول:

أداء الموظفين,

ومشاركة الموظفين، و

دوران الموظفين

تُمكِّن أخصائيي الموارد البشرية من معالجة المشكلات بشكل استباقي وتحسين الفعالية المؤسسية بشكل عام.

والسؤال الشائع هو كيف تختلف لوحات تحليلات الأفراد عن التقارير التقليدية.

عادةً ما تقدم التقارير لقطات مفصلة وثابتة للبيانات، وتلخص الأداء السابق مع تحليل شامل. على سبيل المثال، قد يتضمن تقرير الموارد البشرية السنوي بيانات متعمقة حول معدل دوران الموظفين والتعويضات ومستويات المشاركة، وعادةً ما يكون ذلك في شكل ثابت مثل ملف PDF أو مستند مطبوع.

على النقيض من ذلك، تقدم لوحات معلومات تحليلات الأفراد تصورات ديناميكية في الوقت الفعلي للمقاييس الرئيسية. فهي تتيح استكشاف البيانات بشكل تفاعلي، مما يتيح لك رؤية الاتجاهات أثناء تطورها واتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة.

على سبيل المثال، قد تعرض لوحة معلومات الموارد البشرية بيانات مباشرة عن درجات رضا الموظفين، ومعدلات دوران الموظفين، ومقاييس التوظيف، مع ميزات تتيح لك البحث في تفاصيل أو أطر زمنية محددة.

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إنشاء لوحة معلومات فعالة لتحليلات الأفراد

يبدأ إنشاء لوحة معلومات فعالة لتحليلات الأفراد بفهم بياناتك وكيفية تقديمها بشكل هادف. قد تكون البيانات الأولية مربكة، خاصة عند التعامل مع مقاييس الموارد البشرية المعقدة.

إليك كيفية إنجاح ذلك:

تصوير البيانات مهم: إن تحويل البيانات إلى صيغ مرئية يجعل تفسيرها والتصرف فيها أسهل. استخدم الرسوم البيانية والمخططات والخرائط الحرارية لتسليط الضوء على الاتجاهات والأنماط الرئيسية

إن تحويل البيانات إلى صيغ مرئية يجعل تفسيرها والتصرف فيها أسهل. استخدم الرسوم البيانية والمخططات والخرائط الحرارية لتسليط الضوء على الاتجاهات والأنماط الرئيسية تعزز المرئيات البصرية من التحليل: على سبيل المثال، يمكن أن يكشف الرسم البياني الخطي الذي يتتبع معدل دوران الموظفين بمرور الوقت عن اتجاهات لا تظهر في جدول البيانات. يمكن أن تظهر الخريطة الحرارية المناطق ذات المشاركة المنخفضة أو العالية

على الرغم من أهمية تحليلات الأفراد, 22% فقط من المتخصصين في الموارد البشرية يعتقدون أن مؤسساتهم تستخدمها بفعالية. وهذا يسلط الضوء على وجود فرصة كبيرة لاستخدام أدوات تصور البيانات لتحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

من خلال تقديم البيانات بوضوح والتركيز على المقاييس الرئيسية، يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة تؤدي إلى نتائج أفضل في مجال الموارد البشرية دون أن تضيع في التفاصيل.

كيفية اختيار مقاييس الموارد البشرية المهمة للوحة القيادة

يعد اختيار المقاييس الصحيحة للموارد البشرية أمرًا بالغ الأهمية لبناء لوحة معلومات الموارد البشرية التي تقدم قيمة حقيقية. ابدأ بالتفكير في أسئلة العمل التي تحتاج إلى الإجابة عنها:

هل تتطلع إلى تقليل معدل دوران الموظفين؟

هل تريد تحسين مشاركة الموظفين؟

هل يمكنك تحديد الموظفين ذوي الإمكانات العالية؟

سيتطلب كل هدف مجموعة مختلفة من المقاييس.

على سبيل المثال، إذا كنت تركّز على الاحتفاظ بالموظفين، فستحتاج إلى تتبع مقاييس مثل معدلات دوران الموظفين، ودرجات رضا الموظفين، وتثبيت الموظفين. بالنسبة للوحة معلومات تدفق المواهب، قد تكون مقاييس مثل الوقت اللازم للتوظيف، ومعدلات الترقية، وتقييمات الأداء أكثر ملاءمة.

المفتاح هو اختيار المقاييس التي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمؤسستك، مما يضمن ألا تكون لوحة القيادة مجرد مجموعة من البيانات بل أداة لتوجيه قرارات العمل.

تصميم لوحة معلومات الموارد البشرية للحصول على رؤى أفضل للبيانات

بمجرد اختيار المقاييس الرئيسية، فإن الخطوة التالية هي تصميم لوحة معلومات الموارد البشرية لزيادة رؤى البيانات إلى أقصى حد.

يجب أن تكون لوحة معلومات تحليلات الأشخاص المصممة جيدًا بديهية، مما يسمح للمستخدمين بالتنقل وفهم المعلومات المقدمة بسهولة. قم بتجميع المقاييس ذات الصلة معًا، واستخدم الترميز اللوني لإبراز البيانات المهمة وتأكد من عرض المعلومات الأكثر أهمية بشكل بارز.

يجب عليك استخدام مزيج من التصورات لاستيعاب أنواع البيانات المختلفة. يمكن للمخططات الشريطية مقارنة المجموعات أو الفترات المختلفة بشكل فعال، بينما تعرض المخططات الدائرية النسب.

يجب أن يسمح التصميم أيضًا بلوحات المعلومات التفاعلية، مما يمكّن المستخدمين من البحث في نقاط بيانات محددة للحصول على رؤى أعمق. الهدف هو جعل لوحة المعلومات ليست مفيدة فحسب، بل قابلة للتنفيذ أيضًا.

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ربط استراتيجية تحليلات الأفراد بأهداف العمل ونتائجه

لجعل لوحات معلومات تحليلات الموارد البشرية فعالة، قم بربط مقاييس الموارد البشرية مباشرةً بأهداف أعمال مؤسستك. استخدم الجدول أدناه لربط مقاييس الموارد البشرية الرئيسية بنتائج الأعمال ذات الصلة، مما يضمن مساهمة كل رؤية في تحقيق هذه الأهداف.

على سبيل المثال:

إنتاجية الموظفين: تؤدي إلى زيادة الإيرادات

معدل الاحتفاظ بالموظفين: يقلل من تكاليف التوظيف

مقاييس التنوع: يعزز الابتكار والإبداع

يُظهر ربط هذه المقاييس بأهداف العمل تأثيرها ويساعد على تأمين تأييد القيادة من خلال إظهار كيف تؤدي تحليلات الأفراد إلى نتائج ملموسة.

خطوات تنفيذ وظيفة الموارد البشرية القائمة على البيانات

قد يبدو تنفيذ إدارة الموارد البشرية القائمة على البيانات مهمة كبيرة، لكنها مهمة بالغة الأهمية لاتخاذ قرارات أكثر حكمة وتحقيق نتائج أفضل. إليك نهجًا مباشرًا لتبدأ به:

تحديد رؤيتك: ابدأ بتوضيح أهدافك من خلال تحليلات الأفراد. يجب أن تتماشى هذه الرؤية مع أهداف العمل الأوسع لمؤسستك. على سبيل المثال، قد تحدد هدفًا لتقليل معدل دوران الموظفين بنسبة 10% خلال عام، مما يعزز هدف المؤسسة في أن تصبح جهة عمل مرغوبة اختر الأدوات المناسبة: زوِّد فريقك بالأدوات اللازمة لجمع بيانات الموارد البشرية وتحليلها وتصورها. فكّر في لوحات المعلومات وبرامج التحليلات التي يمكنها تتبع المقاييس في الوقت الفعلي مثل درجات مشاركة الموظفين بناء المهارات التحليلية: تأكد من أن فريق الموارد البشرية لديك لديه المهارات اللازمة لتفسير البيانات واستخلاص استنتاجات ذات مغزى. قد يتضمن ذلك التدريب على أدوات مثل SPSS أو غيرها من البرامج الإحصائية الأخرى تنفيذ حوكمة البيانات: قم بإعداد سياسات للحفاظ على دقة البيانات والخصوصية والأمان. عمليات التدقيق المنتظمة لمصادر البيانات الخاصة بك ضرورية لضمان الامتثال للوائح مثل اللائحة العامة لحماية البيانات تعزيز ثقافة تعتمد على البيانات: تشجيع التحول نحو اتخاذ القرارات بناءً على البيانات بدلاً من الحدس أو التقاليد. على سبيل المثال، استخدم التحليلات التنبؤية لصياغة استراتيجيات التوظيف لديك بدلاً من الاعتماد على المشاعر الحدسية

البرمجيات والأدوات اللازمة لتطوير لوحات معلومات تحليلات الأفراد

غالبًا ما تعتمد فرق الموارد البشرية على العديد من برامج الموارد البشرية -نظام إدارة الموارد البشرية لإدارة البيانات، وبرنامج ذكاء الأعمال للتحليلات، وبرنامج إكسل لإعداد تقارير الموارد البشرية. في حين أن هذه الأدوات عملية، إلا أن إدارتها قد تكون مرهقة. ClickUp يدمج وظائف الموارد البشرية المتعددة في منصة واحدة، مما يجعل إدارة بيانات فريقك وتحليلها أسهل. إنه برنامج إدارة الأفراد الذي يتجاوز إدارة المشاريع ليساعدك على إنشاء لوحات معلومات فعالة لتحليلات الأفراد والحفاظ عليها. منصة ClickUp لإدارة فريق الموارد البشرية في ClickUp يمكن أن تساعدك في بناء النظام الأمثل لتبسيط عمليات التوظيف والتأهيل وتطوير الموظفين.

استخدم منصة ClickUp لإدارة الموارد البشرية من ClickUp للحصول على كل ما تحتاجه للموارد البشرية، كل ذلك في مكان واحد

يمكنك استخدام هذه المنصة لـ

أتمتة إدارة المرشحين باستخدام القوالب وسير العمل المخصص

تتبُّع المهام والمستندات والملاحظات من أجل تأهيل سلس للموظفين

إضفاء طابع مركزي على أداء الموظفين وتتبُّع مشاركتهم من خلال طرق عرض قابلة للتخصيص

إليك كيفية استخدام ClickUp لتحسين قدرات تحليلات الموظفين لديك:

1. لوحات معلومات ClickUp لوحات معلومات ClickUp توفر تخصيصًا عميقًا وتكاملًا سلسًا مع أدوات الموارد البشرية الأخرى، مما يسمح لفرق الموارد البشرية بتخصيص لوحات معلومات تحليلات الأشخاص الأساسية وفقًا لاحتياجاتهم بدقة. يساعدك هذا التكامل على تتبع مقاييس الموارد البشرية الرئيسية وتحليلها بكفاءة، مثل مشاركة الموظفين ومعدلات الاحتفاظ بهم ومؤشرات الأداء.

ويمكنك استخدامه لمراقبة المقاييس في الوقت الفعلي وتعيين تنبيهات تلقائية للعتبات الحرجة، مما يضمن لك التصرف بسرعة بشأن التغييرات المهمة في ديناميكيات القوى العاملة لديك.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام ClickUp Dashboards لتصور بيانات المشروع من خلال الرسوم البيانية و مؤشرات الأداء الرئيسية للموارد البشرية (KPIs) )، مثل خط التوظيف والوقت اللازم للتوظيف، ودرجات رضا الموظفين، ومعدلات إكمال التدريب، ومقاييس التنوع والشمول.

عزز رؤية المشروع باستخدام لوحات معلومات ClickUp القابلة للتخصيص للمراقبة في الوقت الفعلي

يمكنك استخدامها من أجل

مراقبة تقدم المهام ودورات مراجعة الأداء

تتبُّع الميزانيات والإنفاق على مبادرات الموارد البشرية المختلفة

تحليل اتجاهات معدل دوران الموظفين حسب القسم أو الدور أو الموقع

تصوّر تحليلات فجوة المهارات والتقدم المحرز في التعلم والتطوير

تتبع برامج تقدير الموظفين وتوزيع المكافآت

تحليل فعالية المبادرات الصحية وبرامج مساعدة الموظفين

2. كليك أب برين

الرافعة المالية ClickUp Brain لتحليل الاتجاهات وتوليد اتجاهات قابلة للتنفيذ تحليلات القوى العاملة . يمكن أن تساعدك هذه الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحديد الأنماط في أداء الموظفين والتنبؤ باتجاهات دوران الموظفين، واقتراح استراتيجيات التحسين.

يمكنك تحديد اتجاهات ارتفاع معدل الدوران وتسليط الضوء على الأقسام أو الأدوار الأكثر عرضة للخطر. مع دمج ClickUp Brain في لوحة معلومات الموارد البشرية لديك، يمكنك تلقي تقارير مخصصة تحدد هذه الاتجاهات بدقة، مما يمكّن فريقك من اتخاذ إجراءات مستهدفة قبل تفاقم المشكلات.

وفِّر الوقت مع تحديثات وتقارير ClickUp Brain القائمة على الذكاء الاصطناعي للمهام والمستندات والفرق في ClickUp

3. لوحات وقوالب الموارد البشرية

يمكن أن تكون إدارة مهام الموارد البشرية مرهقة، ولكن قوالب ClickUp تجعل الأمر أسهل حتى لا تضطر إلى البدء من الصفر. إجراءات التشغيل الموحدة للموارد البشرية من ClickUpالقالب ، على سبيل المثال، يساعدك على توثيق إجراءات التشغيل القياسية، مما يضمن الاتساق والوضوح في جميع وظائف الموارد البشرية لديك.

قم بتوحيد عمليات الموارد البشرية لديك باستخدام قالب إجراءات التشغيل الموحدة للموارد البشرية ClickUp

يمكنك استخدام هذا القالب من أجل:

تعيين حالات مخصصة مثل مفتوحة ومكتملة للمهام، مما يتيح لك مراقبة التقدم المحرز في كل خطوة في العملية الخاصة بك

تنظيم المهام وإسنادها باستخدام حقول مخصصة، مما يسهل إدارة وتصور إجراءات الموارد البشرية المختلفة

استخدم ما يصل إلى ست طرق عرض في ClickUp، بما في ذلك تكوينات لعمليات التوظيف، والتوظيف، وتقييم الأداء، والتدريب، ودليل البدء، لتبسيط عملياتك منذ البداية

حسِّن تتبع عمليات الموارد البشرية باستخدام ميزات مثل وضع العلامات والمهام الفرعية المتداخلة والمكلفين المتعددين وتسميات الأولوية

بعد ذلك، يمكنك استخدام قالب دليل الموظفين في ClickUp للحفاظ على سجل منظم وشامل للقوى العاملة لديك. فهو يساعدك على إدارة معلومات الموظفين، وتتبع الأدوار، وضمان سهولة الوصول إلى تفاصيل الاتصال.

قم بإدارة القوى العاملة لديك بكفاءة مع قالب دليل الموظفين ClickUp

استخدم هذا القالب من أجل:

تتبع الموظفين النشطين من خلال وضع علامة على حالات مثل متعاقد، في إجازة، في إجازة، مريض، منتهٍ من الخدمة، سفر، والمزيد داخل نظام الموارد البشرية للشركة

قم بتخزين معلومات الموظفين الأساسية وتصور البيانات بسهولة مع 21 سمة مخصصة مثل المكافأة ونوبة العمل وحالة الموظف وعيد الميلاد والموقع

يمكنك الوصول إلى سبع طرق عرض في تكوينات ClickUp، مثل نظرة عامة على الموظف، وحالة العمل حاليًا، وحالة العمل، والأقسام، وتقويم مهام المتعاقدين، مما يضمن تنظيم جميع المعلومات وإتاحتها بسهولة

تعزيز تتبع الموظفين بميزات مثل تتبع الوقت، والعلامات، وتحذيرات التبعية، ورسائل البريد الإلكتروني، والمزيد

أمثلة على المقاييس المهمة للوحة معلومات الأشخاص

تعمل لوحة معلومات تحليلات الأشخاص المصممة بشكل جيد على تحويل البيانات الأولية إلى رؤى قابلة للتنفيذ، مما يساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات مستنيرة. فيما يلي تفصيل للمقاييس الرئيسية التي يجب تضمينها:

1. معدل دوران الموظفين والتحليلات التنبؤية

معدل دوران الموظفين هو مؤشر على صحة المؤسسة. يمكن أن يشير ارتفاع معدل دوران الموظفين إلى مشاكل أساسية مثل سوء الإدارة أو ثقافة مكان العمل. لكن تتبع معدل الدوران ليس سوى البداية. فباستخدام التحليلات التنبؤية، يمكنك التنبؤ بمعدلات الدوران المحتملة وتحديد الموظفين المعرضين للخطر، مما يتيح استراتيجيات استباقية للاحتفاظ بالموظفين.

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2. تتبع التنوع والمساواة والشمول (DEI)

لا يعتبر مؤشر التنوع والمساواة والشمول (DEI) مجرد خانة للتحقق منها - بل هو أمر بالغ الأهمية لتعزيز مكان عمل عادل وشامل. المقاييس الرئيسية التي يجب تتبعها هي التنوع بين الجنسين، وتمثيل الأقليات، والمساواة في الأجور.

من خلال مراقبة مقاييس DEI بانتظام في لوحة معلومات التنوع، يمكنك تقييم فعالية مبادرات الشمول وتعديل الاستراتيجيات حسب الحاجة لتعزيز بيئة عمل أكثر إنصافًا.

عبر كروس كانتري للاستشارات

3. مقاييس إنتاجية القوى العاملة

تقدم مقاييس الإنتاجية مثل الإنتاجية لكل موظف، ومعدلات إنجاز المشاريع، والوقت المستغرق في الإنتاجية للموظفين الجدد رؤى حول كفاءة الفريق وأدائه.

تساعدك مؤشرات الأداء الرئيسية هذه على تحديد مجالات التحسين، وتحسين سير العمل، وضمان استخدام الموارد بفعالية، مما يعزز الإنتاجية الإجمالية.

راقب أعباء عمل الفريق ومعدلات إنجاز المهام في لمحة سريعة من خلال لوحات معلومات ClickUp

💡 نصيحة احترافية: يمكنك استخدام أدوات تتبع إنتاجية الموظفين لمراقبة الأداء وتحديد الأهداف وتحسين سير العمل، مما يضمن بقاء فريقك على المسار الصحيح وتحقيق الأهداف بكفاءة.

4. مقاييس إدارة المواهب

الإدارة الفعالة للقوى العاملة هي مفتاح النمو المؤسسي. تُظهر مقاييس مثل الوقت اللازم للتوظيف، والتقدم المحرز في تطوير الموظفين، ومعدلات التنقل الداخلي بوضوح مدى جودة إدارتك للمواهب ورعايتها.

يساعد تتبع هذه المقاييس الرئيسية على تحديد الفجوات في المهارات، وتعزيز برامج التدريب، وإنشاء مسارات وظيفية قوية، مما يضمن استمرار مشاركة أفضل المواهب لديك وتقدمها.

عبر نتسويت

5. مقاييس الاحتفاظ بالموظفين

يُعد الاحتفاظ بأفضل المواهب أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار، خاصةً بالنسبة للشركات الناشئة في مراحلها الأولى. توفر مقاييس مثل درجات مشاركة الموظفين، ومعدلات الاحتفاظ بالموظفين على مستوى الأقسام، وأسباب تركهم العمل، رؤى عميقة حول فعالية استراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين.

يتيح الفهم الشامل لهذه المقاييس إمكانية وضع استراتيجيات استبقاء مستهدفة - تحسين المزايا، أو تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية، أو تعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع - لإرضاء القوى العاملة لديك وإشراكها.

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رصد التنوع والمساواة والشمول في لوحات معلومات تحليلات الأفراد

عندما يتعلق الأمر بالتنوع والإنصاف والشمول (DEI) في تحليلات الأشخاص، فإن الأمر يتعلق بأكثر من مجرد رمزية. تساعد مراقبة DEI المؤسسات على فهم التركيبة الحقيقية للقوى العاملة لديها والديناميكيات الموجودة.

فيما يلي كيفية استخدام لوحة معلومات الموارد البشرية لتعزيز جهود DEI:

مراقبة تمثيل المجموعات المختلفة عبر مختلف المستويات التنظيمية لتحديد ومعالجة العوائق التي تحول دون التقدم، مثل الفجوة في الأجور بين الجنسين والسقوف الزجاجية

تحليل المساواة في الأجور لضمان ممارسات تعويض عادلة وغير متحيزة

استخدم بيانات مشاركة الموظفين للتحقق مما إذا كان جميع الموظفين يشعرون بالتقدير والإدماج، بغض النظر عن خلفياتهم

التغلب على التحديات في تنفيذ لوحات معلومات تحليلات الأفراد

يأتي تنفيذ لوحة بيانات تحليلات الأفراد مع ضمان خصوصية البيانات والتعامل مع عدم دقة البيانات. إليك كيفية التعامل مع هذه المشكلات بفعالية:

معالجة قضايا خصوصية البيانات وأمان البيانات

يمكن أن يؤدي الفشل في حماية بيانات الموظفين الحساسة إلى حدوث خروقات، وتقويض ثقة الموظفين، وتعريض مؤسستك لعقوبات قانونية. يمتد التأثير إلى ما هو أبعد من القضايا القانونية المباشرة؛ فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بسمعة شركتك وتقويض معنويات الموظفين.

الحل

تنفيذ تشفير قوي للبيانات في وضع السكون وأثناء النقل

فرض ضوابط وصول صارمة لضمان أن الموظفين المصرح لهم فقط هم من يمكنهم الاطلاع على المعلومات الحساسة

إجراء تقييمات أمنية منتظمة لتحديد نقاط الضعف والتخفيف من حدتها

وضع سياسات واضحة لاستخدام البيانات، وضمان الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات، وقانون خصوصية البيانات العامة (GDPR)، وقانون خصوصية البيانات (CCPA)، واللوائح الأخرى

التعامل مع عدم دقة البيانات وتضاربها

يمكن أن تؤدي البيانات غير الدقيقة أو غير المتسقة إلى اتخاذ قرارات مضللة ورؤى منحرفة واستراتيجيات غير فعالة. كما أنها تؤدي إلى عدم الكفاءة التشغيلية وعدم اتساق أهداف العمل، مما يؤثر على الأداء العام.

الحل

إجراء تدقيق للبيانات لتحديد مصادر الأخطاء ومعالجتها

تنفيذ عمليات التحقق من الصحة لاكتشاف الأخطاء مبكرًا

توحيد تنسيقات البيانات والتسميات عبر جميع الأنظمة

تحديث البيانات وتنقيتها بانتظام للحفاظ على دقتها

تعيين مشرفين مخصصين للبيانات للإشراف على جودة البيانات وضمان الموثوقية المستمرة

تحويل الموارد البشرية باستخدام الرؤى المستندة إلى البيانات

مع لوحة تحكم الأفراد، أنت لا تجمع البيانات فقط؛ بل تقوم بتسليح فريق الموارد البشرية لديك بالأدوات التي يحتاجونها لتحسين استراتيجيات القوى العاملة، وتحسين الاحتفاظ بالموظفين، وتحقيق نتائج أفضل للأعمال.

تتيح الرؤى الآنية حول المقاييس الرئيسية، مثل معدل دوران الموظفين والإنتاجية والتنوع، لأقسام الموارد البشرية إمكانية معالجة التحديات بشكل استباقي والتنبؤ بالاتجاهات واتخاذ القرارات التي تساهم في النجاح المؤسسي بشكل عام.

هل أنت جاهز لتحويل الموارد البشرية لديك برؤى قائمة على البيانات؟ اشترك في ClickUp وابدأ في تسخير قوة بيانات موظفيك اليوم!