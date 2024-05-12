أفضل 10 برامج لإدارة محفظة المشاريع (أدوات إدارة محفظة المشاريع) في عام 2025

على الرغم من النكات الداخلية في مكتبك والأحاديث التي تدور في برادات المياه، فإن برنامج إدارة محفظة المشاريع هو مدير المشروع فعلياً أفضل صديق

بغض النظر عن المشروع الذي اتخذته شركتك أو أنشأته أو أغلقته، فإن برنامج إدارة محفظة المشاريع (PPM) الخاص بك قد شاهد كل شيء - ويتذكره!

مع العديد من الصفات نفسها التي يتمتع بها برنامجك المفضل

برنامج إدارة المشاريع

، تعمل أدوات إدارة المشاريع على إقامة صلة بين الاستراتيجية والتنفيذ من خلال ميزات تشمل لوحات المعلومات,

إدارة المهام

والمكلفين المتعددين، وتتبع التقدم المحرز، والمزيد.

ولكن هل تحتاج شركتك إلى برنامج إدارة المشاريع والمهام لتعمل بكفاءة؟

إذا كنت في هذا القارب، أو إذا كنت قد وضعت أنظمة معقدة لأداء نفس وظيفة برنامج إدارة المشاريع وحسابها وإدارتها، فهذا المقال موجه لك.

لقد بحثنا وجربنا واختبرنا أفضل أدوات إدارة المشاريع وإدارة الأداء لنقدم لك أفضل 10 أدوات في السوق اليوم، بما في ذلك تفاصيل الميزات والعيوب والأسعار والمزيد.

ما هو برنامج إدارة محفظة المشاريع؟

يُستخدم برنامج إدارة محفظة المشاريع لتنظيم وإدارة سجل المشاريع التجارية بالكامل من خلال

تحليلات عالية المستوى

وإعداد التقارير لرصد نجاح تنفيذ استراتيجيتها وأدائها المستمر. /%img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/ClickUp-Milestones-Dashboard-View-CTA.png ClickUp Milestones Dashboard عرض لوحة معلومات CTA /%img/ فكر في الطريقة التي ينظم بها المصورون الفوتوغرافيون مطبوعاتهم في ألبومات صور مرتبة وأنيقة بشكل استراتيجي - باستثناء أن برنامج PPM أكثر ثراءً بالميزات وتعاونًا واعتمادًا على البيانات.

قد تُستخدم هذه الأداة للموافقة على المشاريع المحتملة أو رفضها بناءً على الرؤى التي تقدمها، ويتوقف نجاحها على قدرتها على الحفاظ على توافق جميع الأفكار مع أهداف الشركة ذات الصورة الكبيرة.

خاصةً إذا كان عملك ينمو بسرعة أو إذا كنت تجلس على منجم ذهب من الأفكار الجديدة، يمكن استخدام أدوات إدارة المشاريع وإدارة المشاريع لتنظيم الفوضى وتحديد أولويات تدفق أفكار المشاريع الجديدة بسهولة باستخدام ميزات إدارة المهام القوية والاستراتيجيات المدعومة بالبيانات.

تصور مشاريعك ومهامك وتقدمك من كل زاوية مع أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp

بينما يشارك برنامج إدارة المشاريع والمهام مجموعة مختارة من ميزات إدارة المشروع مثل الأنواع الأخرى من الأدوات، تكمن الاختلافات في قوة لوحات المعلومات ووظائف إعداد التقارير.

أفضل 10 أدوات لإدارة محفظة المشاريع ## أفضل 10 أدوات لإدارة محفظة المشاريع

تُعد ميزات إعداد التقارير والتحليلات أمرًا بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بالعثور على أفضل برامج إدارة محفظة المشاريع، ومن المهم معرفة مدى امتداد هذه الوظائف قبل أن تختار أي أداة!

الخبر السار هو أن هذا ما نحن هنا من أجله. 🏆

استخدم هذه المقارنة التفصيلية لأفضل أدوات إدارة محفظة المشاريع لتوجيه بحثك. لقد قمنا بواجبنا لتحليل أفضل الميزات والعيوب والأسعار والتقييمات لكل برنامج لمساعدتك في العثور على الأداة التي تناسب أسلوب عمل فريقك وعملياته.

1. انقر فوق

إنشاء لوحات معلومات مخصصة في ClickUp للحصول على نظرة عامة عالية المستوى لجميع أعمالك

ClickUp هي منصة إنتاجية شاملة مع مئات من أدوات التصور لتحليل أداء المشروع من مساحة عمل واحدة. ستتمتع بمزيد من الإشراف على تقدم جميع المشاريع والقدرة على إعداد تقارير حول ما تم إنجازه. وهذا يجعل من السهل على جميع المعنيين مواكبة أدوارهم ومسؤولياتهم الفردية مع البقاء على اطلاع على آخر التطورات!

الجانب الاستراتيجي والتكتيكي لإدارة محفظة المشاريع هو جهد جماعي. مع ClickUp، يمكن لفرق العمل تحقيق مستوى عالٍ من الإنتاجية والكفاءة، مما يسمح لهم بالتركيز على مواجهة التحديات الأكبر والنجاح في تقديم مشاريع ناجحة. يحتوي ClickUp على الميزات التي تحتاجها والتكاملات مع تطبيقاتك المفضلة لتتبع كل شيء. ابدأ العمل في أيام وليس أسابيع!

تحقق من

أمثلة لوحة تحكم ClickUp Dashboard

للبدء اليوم.

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

لوحات المعلومات الرشيقة للحصول على نظرة عامة رفيعة المستوى لسرعة مشروعك والتدفق التراكمي والوقت المستغرق في التنفيذ والدورة الزمنية والمزيد

إدارة المخاطر لتقييم كيفية أداء المشاريع المتعددة مقابل الأهداف الاستراتيجية

أكثر من 15 طريقة عرض للمشروع قابلة للتخصيص للتكيف مع رشيق , سكروم , كانبان ، أو أي نمط مشروع

نظام أساسي شفاف تمامًا لمواءمة أعضاء الفريق على الأهداف والأولويات والوقت

حالات المهام المخصصة لتحديثات التقدم الفوري في لمحة سريعة

تعيينات متعددة على المهام للحصول على شفافية كاملة في كل التقدم المحرز

مجاني و موارد مساعدة يمكن الوصول إليها والندوات عبر الإنترنت والدعم عبر الإنترنت

واسعة مكتبة القوالب لكل حالة استخدام

قيود ClickUp

لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الجوال - حتى الآن

يمكن أن تؤدي مجموعة ميزاته الغنية إلى إنشاء منحنى تعليمي لبعض المستخدمين

تسعير #### ClickUp

خطة مجانية للأبد

خطة غير محدودة: 5 دولارات شهريًا لكل عضو

5 دولارات شهريًا لكل عضو خطة الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل عضو

12 دولارًا شهريًا لكل عضو خطة الأعمال الإضافية : 19 دولاراً شهرياً لكل عضو

: 19 دولاراً شهرياً لكل عضو خطة المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار ClickUp التقييمات والمراجعات

Capterra : 4.7/5 (أكثر من 3500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 3500 تقييم) G2: 4.7/5 (أكثر من 5400 تقييم)

2. بلانفيو

عبر بلانفيو Planview هو حل برمجي يساعد مديري المشاريع في إدارة محفظة المشاريع. يوفر طريقة ملائمة لتتبع أعباء العمل, تحديد أولويات المهام ومراقبة التقدم المحرز. تحتوي الأداة أيضًا على إمكانات تحليلية قوية لفهم ديناميكيات مشاريعك بشكل أفضل، والتنبؤ بالمشكلات المحتملة، واتخاذ قرارات مستنيرة.

تسهّل Planview بناء خطط شاملة للمحفظة بحيث يتم إنجاز المشاريع المستقبلية في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. وبفضل ميزات مثل إعداد التقارير في الوقت الفعلي وخيارات التخصيص المرنة، توفر Planview لمديري المشاريع الأدوات التي يحتاجونها لإدارة محفظة مشاريعهم بالكامل بنجاح.

بلانفيو أفضل الميزات

تخطيط محفظة المشاريع لتصنيف المحافظ بناءً على الأولويات والدوافع

تحليل السيناريو وتحديد أولويات المشروع

استيعاب المشاريع وإدارة الطلب

إدارة الموارد وتخطيط القدرات قيود تخطيط السعة

واجهة قديمة مقارنة بالمشروعات الأخرىبرنامج إدارة المحافظ يفتقر إلى ميزات إدارة المهام



تسعير #### بلانفيو

اتصل ب Planview لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Planview

Capterra: 4.2/5 (أكثر من 170 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 170 تقييم) G2: 4.2/5 (أكثر من 500 تقييم)

3. سيلوكسيس

عبر سيلوكسيس Celoxis هو برنامج لإدارة المشاريع على مستوى المؤسسة مصمم لمساعدة الإدارة على تحليل أداء المشروع. وبفضل واجهته البديهية وميزاته القوية، يضمن سيلوكسيس حصول مديري المشاريع على جميع الأدوات التي يحتاجونها لتحقيق أهداف العمل.

يوفر Celoxis إمكانات شاملة لمراقبة المحفظة لمساعدة المديرين على مراقبة عملهم عن كثب. يسمح البرنامج للمستخدمين بتتبع التكاليف والميزانيات بسرعة عبر مشاريع متعددة، مما يضمن تخصيص الموارد بكفاءة والحفاظ على التكاليف في حدود الميزانية. كما يوفر أيضًا جدولة المشاريع لمساعدة المديرين على تخطيط المشاريع مسبقًا وتحديد المشاكل المحتملة قبل ظهورها. بالإضافة إلى ذلك، تتيح التحليلات المتقدمة للمديرين البقاء على اطلاع دائم بالاتجاهات والتطورات.

أفضل ميزات سيلوكسيس

مراقبة محفظة المشاريع مع إمكانات الغوص العميق

إدارة الموارد

تطبيقات سير العمل المخصصة

تتبع الوقت

قيود سيلوكسيس

قابلية توسع محدودة للبرامج والمشاريع المعقدة

مساحة ملف 2 جيجابايت لكل مستخدم على الخطة السحابية

أسعار سيلوكسيس

سحابة : 22.50 دولار شهريًا ل 5 مستخدمين كحد أدنى

: 22.50 دولار شهريًا ل 5 مستخدمين كحد أدنى على السحابة: اتصل بسيلوكسيس للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات Celoxis

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 200 تقييم) G2: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييم)

4. مشاريع سهلة

عبر مشاريع سهلة تقدم Easy Projects مجموعة من الميزات المصممة لتبسيط عملية المشروع بالكامل، بدءًا من البدء والتخطيط إلى النشر و إغلاق المشروع . يوفر هذا البرنامج رؤية شاملة لجميع المشاريع قيد التنفيذ، مما يمكّن مديري المشاريع من متابعة التقدم المحرز وتقديم منتجات عالية الجودة في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية.

تتيح المنصة للمستخدمين إعداد سير العمل الآلي بمراحل تنظيمية ومسؤوليات متعددة. يساعد الفرق على تقسيم المشاريع إلى مهام فرعية أصغر، وتتبع التقدم المحرز من خلال التقارير، و تحليل مؤشرات الأداء الرئيسية (مؤشرات الأداء الرئيسية) في الوقت الفعلي. وبفضل نظام سير العمل الآلي الخاص به، لا داعي لأن تقلق الفرق بشأن تتبع المهام الفردية ويمكنها بدلاً من ذلك التركيز على تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

أفضل الميزات #### المشاريع السهلة

أداة أرشفة للحصول على رؤية أوضح للبرامج والمشاريع

تعديلات الجدول الزمني بنقرة واحدة لدعم تقدم المشروع

تقارير توقعات الطلب التي تتعامل مع احتياجات المشروع

قيود بيانات المستخدم والمحفظة والمشروع

قيود المشاريع السهلة #### قيود المشاريع السهلة

تتطلب الوظائف المتقدمة التكامل مع التطبيقات الأخرى

ميزة التبعيات المشتركة بين المشاريع متوفرة في خطط المؤسسات فقط

تسعير المشاريع السهلة

الفريق : تبدأ من 12.58 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

: تبدأ من 12.58 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل ب Easy Projects لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات المشاريع السهلة #### تقييمات ومراجعات المشاريع السهلة

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 200 تقييم) G2: 4.1/5 (أكثر من 200 تقييم)

5. مايكروسوفت بروجكت

عبر مشروع مايكروسوفتمشروع مايكروسوفت هو برنامج لإدارة المشاريع مصمم لمساعدة الفرق على إدارة المشاريع والبرامج بشكل أفضل. وهو سهل الاستخدام ويتمتع بقدرات قوية، مما يسمح للفرق بالتخطيط والجدولة وتحديد الأولويات والمراقبة والإبلاغ عن مشاريع العملاء.

تم تصميم هذا البرنامج لتحسين تعاون الفريق وجعل المساءلة أمراً سهلاً. يتم عرض جميع المهام في الوقت الفعلي، بحيث يمكن تتبع تقدم الجميع بغض النظر عن مكان وجودهم. وهو يوفر وظائف قوية قائمة على السحابة، مما يسهل على أعضاء الفريق العمل معاً حتى عندما يكونون عن بُعد. بالإضافة إلى ذلك، فإن التكامل مع تطبيقات Microsoft الشائعة مثل Office 365 وOutlook يساعد الفرق على زيادة الكفاءة التشغيلية.

اكتشف الـ أفضل بدائل مايكروسوفت بروجكت !

مايكروسوفت بروجكت أفضل الميزات

الجدولة الديناميكية بناءً على جهود المشروع المطلوبة، ومدة المشروع، وأعضاء الفريق المخصصين

تقارير مصممة مسبقاً لتتبع التقدم المحرز في مشاريعك ومواردك وبرامجك ومحافظك

عروض الشبكة واللوحة والجدول الزمني (مخطط جانت) للإشراف على الجداول الزمنية

استخدام الموارد والإدارة

قيود مايكروسوفت بروجكت

تكامل محدود مع منتجات أخرى غير تابعة لمايكروسوفت

تتطلب إمكانات التعاون الجماعي استخدام تطبيق Microsoft Teams

تسعير مايكروسوفت بروجكت

يقدم Microsoft Project حلين للتسعير المدفوع اعتماداً على متطلبات فريقك وبرامجك: مستندة إلى السحابة و في مكان العمل

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت بروجكت

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) G2: 4/5 (أكثر من 1,500 مراجعة)

6. أكتيف كولاب

عبر أكتيف كولاب ActiveCollab هو برنامج الكل في واحد أداة لإدارة المشاريع مصممة لمساعدة الوكالات على إدارة العملاء والمشاريع بسهولة. يمكنك إنشاء خطط مفصلة للمشروع، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، ومتابعة التقدم المحرز، وتتبع المواعيد النهائية، ومناقشة المشاريع في بيئة تعاونية.

يوفر ActiveCollab لوكالتك جميع الأدوات اللازمة لضمان سير العمل بسلاسة، بدءاً من جدولة المهام وتحديد المواعيد النهائية إلى تتبع التقدم المحرز وتبادل الملاحظات في الوقت الفعلي. تساعدك كل هذه الميزات على البقاء على رأس احتياجات العميل دون الحاجة إلى القلق بشأن نسيان أي شيء. إنه حل رائع للوكالات التي ترغب في تحسين عمليات تسليم المشاريع.

ActiveCollab أفضل الميزات

طرق عرض القائمة والأعمدة والجدول الزمني لإدارة المشاريع الحالية

تخطيط المشاريع وجدولتها

تتبع الميزانية والوقت والمصروفات داخل التطبيق

نماذج مشاريع للإلهام

قيود ActiveCollab

قابلية توسع محدودة للبرامج والمشاريع المعقدة

تتوفر التقارير المتقدمة في الخطط المكلفة

تسعير ActiveCollab

محترف 8 دولارات شهريًا لكل عضو

8 دولارات شهريًا لكل عضو بالإضافة : 9.50 دولار شهريًا ل 3 أعضاء

: 9.50 دولار شهريًا ل 3 أعضاء الإيجابي + الحصول على أجر: 11.75 دولار/شهر لكل عضو

تقييمات ومراجعات ActiveCollab

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 300 تقييم) G2: 4.3/5 (أكثر من 80 تقييم)

7. محفظة جيرا

عبر جيرامحفظة جيرا هي أداة برمجية مصممة لمساعدة مديري المنتجات والوكالات على تبسيط عمليات التطوير الخاصة بهم. باستخدام Jira Portfolio، يمكن للفرق بناء خرائط طريق مفصلة للمنتجات بسرعة وسهولة لتوجيه المعالم الرئيسية و النواتج طوال دورة حياة تطوير المحفظة بأكملها.

يمكن للفرق إنشاء مخططات Gantt متعمقة لتحديد التبعيات بين المهام ووضع جداول زمنية معقولة للإنجاز. من خلال توفير نظرة عامة أكثر تنظيماً لجميع عناصر المشروع، يمكن للفرق أن تشعر بالثقة عند معرفة أن خرائط الطريق الخاصة بهم دقيقة من البداية إلى النهاية.

جيرا بورتفوليو أفضل الميزات

التبعيات المشتركة بين المشاريع والفرق

اختبار خارطة الطريق لتجربة أساليب مختلفة

خوارزمية الجدولة لتنفيذ المشاريع

التنبؤ بسرعة العدو السريع المتوقعة

قيود محفظة Jira Portfolio

قدرة محدودة على التعامل معأنماط العمل المختلفة والتفضيلات مقارنة بأدوات إدارة المشاريع والمحافظ الأخرى مثل ClickUp

مصممة للفرق ذات الخبرة في منهجية SCRUM

تسعير محفظة Jira Portfolio

اتصل ب Jira لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات محفظة جيرا بورتفوليو

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 12,000 تقييم) G2: غير متاح

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/1025/undefined/ بدائل جيرا %/%href/_

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8. Basecamp

عبر Basecampالمخيم الأساسي هو برنامج لإدارة المشاريع مصمم لمساعدة الفرق على تتبع تقدم المشروع بصريًا والتعاون في الوقت الفعلي. توفر هذه الأداة للمستخدمين القدرة على إنشاء جداول زمنية مخصصة للمشروع، وتعيين المهام وتحديد أولوياتها، وتعيين التذكيرات والإشعارات، وتخزين المستندات والملفات، وغير ذلك الكثير.

بالإضافة إلى ذلك، فهي توفر وصولاً سهلاً إلى التقارير والتحليلات في الوقت الفعلي، بحيث يمكن للمديرين تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين. على سبيل المثال، يمكن للمديرين تحديد الأنشطة التي تستغرق وقتاً طويلاً وتعديل الموارد قبل أن تصبح معوقات للإنتاجية.

Basecamp أفضل الميزات

مخططات التل لرؤية التقدم بصرياً صعوداً أو هبوطاً بمرور الوقت

جدول زمني للاصطفاف لعرض المشاريع من البداية إلى النهاية

لوحة معلومات المشروع والمهام والجدول الزمني في صفحة واحدة

نظام الدردشة والمراسلة في الوقت الفعلي

قيود باسيكامب

يفتقر إلى وظيفة متقدمة لتتبع التقدم المحرز

لا توجد أولويات للمهام

تسعير باسكامب #### تسعير Basecamp

لمستخدمين غير محدودين : 299 دولارًا شهريًا، تُدفع سنويًا

: 299 دولارًا شهريًا، تُدفع سنويًا للمستقلين أو الشركات الناشئة أو الفرق الصغيرة: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات باسكامب #### تقييمات ومراجعات باسكامب

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 14,000 تقييم) G2: 4.1/5 (أكثر من 5000 تقييم)

9. 4 كاست بلس

عبر 4كاست بلس 4castplus هي منصة لإدارة المشاريع تسهّل على مديري المشاريع تنظيم المهام والموارد والجداول الزمنية والميزانيات. مع مجموعة قوية من الميزات، يعمل 4castplus على تبسيط عملية تخطيط المشروع من البداية إلى النهاية.

وهذا يجعل من السهل على المديرين التخطيط بكفاءة ومراقبة النشاط في أي برنامج عبر أي عدد من الفرق أو المواقع. كما يسمح للفرق بتقسيم المشروع إلى مخرجات واضحة حتى يتمكن الجميع من تتبع الحالة وقياس الأداء على طول الطريق.

4castplus أفضل الميزات

قياسات التقدم للمشاريع الجارية

إدارة أوامر التغيير

وضع الميزانية والتنبؤ

إدارة الموارد والأسعار

4castplus القيود

الواجهة قديمة مقارنة ببرامج إدارة محفظة المشاريع الأخرى

قدرة محدودة على إدارة فرق العمل عن بُعد

4castplus التسعير

اتصل ب 4castplus للحصول على تفاصيل الأسعار

4castplus التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات) G2: 4.4/5 (8 تقييمات)

10. أسانا

عبر أسانا أسانا هي أداة لإدارة المشاريع تساعدك على البقاء على رأس جميع مشاريعك ومهامك. فهي تتيح لك تنظيم العمل وتتبعه بسهولة، بالإضافة إلى التعاون مع فريقك. باستخدام Asana، يمكنك إنشاء المهام وتعيينها لأعضاء فريقك، وتعيين المواعيد النهائية، وإضافة التعليقات، وإرفاق الملفات، وغير ذلك الكثير. يمكنك أيضًا عرض تقدم المشروع في الوقت الفعلي من خلال تعيين حالة تقدم كل مهمة أو ترميزها بالألوان لسهولة الرجوع إليها.

يحتوي Asana على إمكانات تصفية وبحث قوية، بالإضافة إلى أدوات إعداد التقارير والتحليلات. يساعد ذلك جميع أعضاء الفريق في الحصول على فهم أفضل لكيفية تقدم المشاريع. التقارير قابلة للتخصيص، بحيث يمكنك سحب العديد من المشاريع المتزامنة في لوحة تحكم واحدة والمشاريع الفردية في لوحة أخرى.

إلقاء نظرة على الـ أفضل بدائل أسانا !

أفضل ميزات #### أسانا

تصنيف الألوان في تقويمات المشاريع التي تتضاعف كقيمة حقل مخصص

قواعد الأتمتة لإرسال الطلبات إلى أعضاء الفريق أو المشاريع

العديد من طرق عرض التقويم للمشاريع الشخصية أو مشاريع الفريق

جداول زمنية موسعة لتحسين استخدام الموارد

قيود أسانا

غير مناسب للبرامج أو المشاريع المعقدة

لا توجد خاصية تعدد المعينين

تسعير #### تسعير أسانا

الأساسي: مجانًا

مجانًا قسط : 10.99 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

: 10.99 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الأعمال : 24.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

: 24.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل ب Asana لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أسانا

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 11,000 تقييم) G2: 4.3/5 (أكثر من 9,000+ تقييم)

لوحات تحكم مخصصة لأي شيء تقريبًا في ClickUp

ما هو الشيء الأكثر تحدياً من العثور على أفضل برنامج لإدارة الأداء والإدارة لفريقك؟ بناء لوحات معلومات مؤثرة وتقديم الأداة للفريق.

إلا إذا كنت تستخدم ClickUp. 🙌🏼

تصور المعالم الرئيسية للمشروع باستخدام عرض جانت في ClickUp

تُعد لوحات المعلومات القابلة للتخصيص في ClickUp المورد المثالي لتتبع تقدمك بصريًا نحو الإنجاز، ومراقبة أعباء العمل، والالتزام بالميزانية. مع أكثر من 1,000 تكامل ومئات الميزات الوظيفية، ClickUp هي الأداة الوحيدة القوية حقًا في إدارة المشاريع وإدارة المشاريع، وهي الأداة الوحيدة القوية حقًا التي تجعل جميع أعمالك عبر التطبيقات مركزية في منصة واحدة ديناميكية وتعاونية.

وهل ذكرنا مكتبتها الواسعة من التطبيقات التي تم إنشاؤها مسبقًا قوالب حافظة المشاريع ?

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