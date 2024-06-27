قوالب مجانية لتتبع التقدم المحرز في المشروع لإدارة المشاريع

إن بناء خارطة طريق المشروع هو نصف المعركة فقط - فالعمل الحقيقي يبدأ عندما تضع خطتك قيد التنفيذ!

ليس هناك ما هو أسوأ من أن تضع قلبك وروحك في التحضير لمشروع ما، لتراه ينهار بسبب ضعف المتابعة. هذا هو سبب أهمية التتبع الفعال للمشروع في إدارة المشاريع! لكن القول أسهل من الفعل.

فأنت لا تشرف فقط على إنجاز خارطة طريق المشروع ، أنت تدير أعضاء الفريق والمهام, التبعيات وأصحاب المصلحة، والموارد، والميزانية، وغير ذلك. 😵‍💫

حتى مديري المشاريع المتمرسين يحتاجون إلى كل المساعدة التي يمكنهم الحصول عليها في هذا المجال، ولهذا السبب تعد قوالب تعقب المشاريع موفرة للوقت (والحياة) عندما يتعلق الأمر بتقديم مشاريع عالية الجودة بسهولة وكفاءة.

فكما أنه لا يوجد مشروعان أو فريقان متشابهان، فإن كل قالب من قوالب تعقب المشاريع له ميزته الفريدة. وهذا أمر جيد من نواحٍ عديدة! فهو يضمن وجود قالب لـ كل شخص هناك. ثم يكمن التحدي في العثور على القالب المناسب لك بالفعل.

الميزات، والسعر، والبرمجيات، والمجال، والمتطلبات كلها عوامل حاسمة عندما يتعلق الأمر باختيار قالب تعقب المشروع. ولحسن الحظ، لقد أخذنا كل ذلك في الاعتبار عند تنسيق هذه القائمة من أجلك!

تابع معنا لمعرفة المزيد حول الفوائد والخصائص الأساسية لأفضل قوالب تعقب المشاريع، والوصول إلى 11 من أفضل الأمثلة لأي فريق.

ما هو قالب تعقب تقدم المشروع؟

حتى لمديري المشاريع المتمرسين, قوالب إدارة المشاريع ضرورية لتوفير الوقت الثمين دون التضحية بسلامة مشروعك.

قالب تعقب المشروع هو مخطط مصمم مسبقًا لمساعدة المديرين على الإشراف الفعال على سير العمل وتقدم المشروع. أفضل القوالب تكمل برنامج إدارة المشروع الخاص بك ومساعدة الفرق على تحقيق أقصى استفادة منه من خلال ميزات مخصصة بالفعل مثل حالات المهام, أتمتة سير العمل ولوحات المعلومات وطرق العرض المتعددة للتأكد من اكتمال كل شيء كما هو مخطط له.

تصور الجدول الزمني للمشروع مع أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp بما في ذلك القائمة واللوحة والتقويم

هناك الكثير من الأمور التي تدخل في التأكد من سير مشروعك بسلاسة. خاصة عندما يتعلق الأمر بـ عناصر قائمة المراجعة وموافقة أصحاب المصلحة، والمواعيد النهائية التي تقترب بسرعة، فمن السهل أن نترك بعض الأمور تسقط من خلال الثغرات.

في حين أن هذا أمر شائع بين جميع المشاريع، إلا أنه يمكن أن يكون بمثابة حكم بالإعدام على جدولك الزمني الأصلي. استراتيجيات ضغط الجدول الزمني مثل التتبع السريع وتعطل المشروع يمكن أن يساعدك في تعويض بعض الوقت الضائع، لكن الأمر يختلف من حالة إلى أخرى ولا ينبغي أن يكون ملاذك الأول. 😳

هذا هو السبب في أن مديري المشاريع ينفقون الكثير من الطاقة في إنشاء وتبسيط عمليات تتبع المشروع. الأمر هو، قد يستغرق وقتًا طويلاً للغاية

القوالب هي الحل النهائي لهذا التحدي - ولكن ما هي الميزات التي يجب أن تبحث عنها قبل تنزيل قالب تتبع المشروع التالي؟

الميزات التي يجب توفرها في قالب تتبع تقدم المشروع

سيحدد حجم فريقك وميزانيتك ومجموعتك التقنية ومدى تعقيد مشروعك في نهاية المطاف قالب تعقب المشروع الذي يناسبك بشكل أفضل. لكن بعض الصفات الأساسية ستضمن حصولك على أفضل النتائج مقابل ما تدفعه. 💸

مناظر متعددة : سواء كان مخطط جانت أو قائمة أو قائمة أو تقويم أو لوحة كانبان، تساعد طرق العرض المتعددة مديري المشاريع على تصور الجداول الزمنية والمهام وسير العمل بالطريقة الأكثر إنتاجية.

: سواء كان مخطط جانت أو قائمة أو قائمة أو تقويم أو لوحة كانبان، تساعد طرق العرض المتعددة مديري المشاريع على تصور الجداول الزمنية والمهام وسير العمل بالطريقة الأكثر إنتاجية. حقول مخصصة : تساعد الحقول المخصصة المديرين على الوصول إلى المعلومات المهمة بسرعة وفي أي وقت، خاصةً بالنسبة للمشاريع الأكثر تعقيداً. واعتمادًا على برنامج إدارة المشروع الخاص بك، يمكن أن تساعدك الحقول المخصصة أيضًا على فرز سير العمل وتصفيته للعثور على مهام أو مجموعات محددة بكفاءة أكبر.

: تساعد الحقول المخصصة المديرين على الوصول إلى المعلومات المهمة بسرعة وفي أي وقت، خاصةً بالنسبة للمشاريع الأكثر تعقيداً. واعتمادًا على برنامج إدارة المشروع الخاص بك، يمكن أن تساعدك الحقول المخصصة أيضًا على فرز سير العمل وتصفيته للعثور على مهام أو مجموعات محددة بكفاءة أكبر. التقارير والرؤى : يتمثل جزء رئيسي من تتبع مشروعك في البقاء على اطلاع على التقدم المحرز فيه. يجب أن يحتوي قالب تعقب المشروع الخاص بك على صيغ أو جداول أو لوحات معلومات مبنية مسبقًا لتسريع هذه العملية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاعتماد عليه بشكل فوري وموثوق ميزات إعداد التقارير ضرورية لكل اجتماع لأصحاب المصلحة.

: يتمثل جزء رئيسي من تتبع مشروعك في البقاء على اطلاع على التقدم المحرز فيه. يجب أن يحتوي قالب تعقب المشروع الخاص بك على صيغ أو جداول أو لوحات معلومات مبنية مسبقًا لتسريع هذه العملية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاعتماد عليه بشكل فوري وموثوق ميزات إعداد التقارير ضرورية لكل اجتماع لأصحاب المصلحة. بديهي : ما الفائدة من وجود قالب تعقب مشروع قوي إذا كنت لا تعرف كيفية استخدامه؟ يجب أن يكون القالب سهل التصفح والإعداد والتوزيع بين الفريق.

: ما الفائدة من وجود قالب تعقب مشروع قوي إذا كنت لا تعرف كيفية استخدامه؟ يجب أن يكون القالب سهل التصفح والإعداد والتوزيع بين الفريق. التكاملات: تعمل عمليات التكامل على توسيع وظائف أي برنامج وستجعل قالبك أكثر قيمة. خاصةً إذا كنت تتنقل باستمرار بين علامات التبويب، فإن القالب الذي يسمح بتكاملات متعددة سيساعدك على توحيد عملك.

قم بتجميع المهام في لوحة كانبان حسب الحالة والحقول المخصصة والأولوية والمزيد في عرض لوحة ClickUp

الآن بعد أن حصلت على الأساسيات، دعنا نضعها موضع التنفيذ! استخدم معرفتك الجديدة بالقالب المكتشفة حديثًا لتمشيط 10 من أفضل قوالب تعقب المشاريع للعثور على ما يناسبك تمامًا. 👠

11 قالباً مجانياً لتعقب تقدم المشروع وأمثلة على ذلك

بدلاً من أن نتركك لـ 14 مليون نتيجة بحث عن قوالب تعقب المشاريع، اخترنا لك بعناية 11 نموذجاً مفضلاً لدينا لـ ClickUp و Excel و Google Sheets لتبدأ الأمور على النحو الصحيح. ✅

سيساعد كل نموذج من هذه القوالب الـ 11 مشروعك على البقاء على وتيرة العمل بأكثر من طريقة! سواء كنت تتبع التقدم، أو الموارد، أو الميزانيات، أو الوقت، يجب أن تكون هذه القوالب محطتك الأولى.

بالإضافة إلى ذلك، _يمكنك الوصول إليها جميعًا مباشرةً من هذه المدونة!

1. قالب تعقب المشروع ClickUp

قالب تعقب المشروع من ClickUp

ال قالب تعقب مشروع ClickUp يمكن تخصيصه لأي نوع من المشاريع، بما في ذلك المبادرات التنظيمية الكبيرة أو المشاريع الشخصية الصغيرة!

إنه قالب سهل الاستخدام للمبتدئين مصمم للمساعدة في تنظيم المهام وإدارة الموارد ومراقبة التقدم المحرز كل ذلك داخل مساحة العمل الخاصة بك.

باستخدام ميزات تتبع الوقت في ClickUp تتيح لك معرفة مدى جودة أداء الفريق بأكمله مقابل التوقعات في أي مرحلة من دورة حياة المشروع. ونتيجة لذلك، يسهل على المديرين أو المديرين التنفيذيين إجراء تعديلات إذا لزم الأمر لضمان بقاء المشاريع في حدود الميزانية وتحقيق الأهداف الرئيسية على طول الطريق!

مع هذه العناصر، التي تعمل جميعها معًا في تناغم، ستصبح إدارة مشروعك التالي بنجاح من البداية إلى النهاية أسهل - مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة بشكل عام لجميع المشاركين في العملية. ✨

نصيحة احترافية: استخدم هذا القالب كنقطة بداية لإنشاء متتبعات متعددة للمشاريع القابلة للتكرار! سيوفر لك ذلك الوقت بعد المشروع اجتماعات الانطلاق لبدء العمل تحميل هذا القالب

2. تعقب صحة عملاء وكالة ClickUp من Zenpilot

ابقَ على اطلاع على احتياجات العميل وحقق رضا العملاء مع هذا القالب القابل للتخصيص من ZenPilot و ClickUp

إذا كنت مالك وكالة أو مدير مشروع تتطلع إلى الارتقاء برضا عملائك إلى المستوى التالي، فإن نموذج متتبع صحة عملاء وكالة ClickUp من ZenPilot هو الحل الأمثل. تم تصميم هذا القالب القابل للتخصيص بالكامل لمساعدتك على البقاء على اطلاع دائم باحتياجات العملاء، وتعزيز رضا العملاء، وتبسيط عملياتك - كل ذلك في مكان واحد مناسب.

باستخدام أداة تعقب صحة عملاء وكالة ClickUp، يمكنك بسهولة تتبع صحة علاقاتك مع العملاء، وإدارة تفاصيل الحساب، وغير ذلك الكثير. يأتي القالب كاملاً مع حقول قابلة للتخصيص تسمح لك بإضافة تفاصيل محددة عن كل عميل، بما في ذلك معلومات الاتصال الخاصة به وأي مهام أو مشكلات معلقة تحتاج إلى حل.

هذه أداة لا غنى عنها لأي وكالة أو مدير مشروع يتطلع إلى تحسين رضا العملاء والبقاء على اطلاع على احتياجات العملاء. تنزيل هذا القالب

3. قالب مخطط جانت البياني لمتتبع المشروع ClickUp

عرض أي جدول زمني لأي مشروع على مخطط جانت في ClickUp

يفضل معظم مديري المشاريع مخطط جانت لتتبع المشاريع . توفر مخططات جانت تمثيلًا مرئيًا سهل الفهم لموارد المشروع ومهامه, مراحل المشروع والجداول الزمنية.

يمنحك قالب ClickUp في طريقة عرض Gantt هذه الأدوات - وأكثر من ذلك - للبقاء على اطلاع على التقدم المحرز و حالة مشاريعك :

الشريط الجانبي لعرض جانت : قم بتوسيع الشريط الجانبي لعرض الجدول الزمني للمهام المجدولة والمهام الفرعية من أي مساحة أو مجلد أو قائمة في التسلسل الهرمي لمساحة العمل الخاصة بك

: قم بتوسيع الشريط الجانبي لعرض الجدول الزمني للمهام المجدولة والمهام الفرعية من أي مساحة أو مجلد أو قائمة في التسلسل الهرمي لمساحة العمل الخاصة بك التبعيات : ارسم خطوطًا بين المهام لتعيين التبعيات وتصورها تلقائيًا

: ارسم خطوطًا بين المهام لتعيين التبعيات وتصورها تلقائيًا إعادة الجدولة : انقل مساحة أو مجلد أو قائمة بأكملها على المخطط لإعادة تعيين جميع تواريخ بدء المهام المتضمنة وتواريخ استحقاقها

: انقل مساحة أو مجلد أو قائمة بأكملها على المخطط لإعادة تعيين جميع تواريخ بدء المهام المتضمنة وتواريخ استحقاقها مخطط الألوان : تحديد حالة المهمة بسهولة باستخدام مؤشرات مرمزة بالألوان

: تحديد حالة المهمة بسهولة باستخدام مؤشرات مرمزة بالألوان تعديلات مجمعة: إجراء تغييرات كبيرة بشكل مجمّع دون مغادرة عرض جانت

هذا القالب مثالي للمديرين الذين يرغبون في الحصول على مخطط جانت مجاني وبديهي للمساعدة في تحديث وتتبع مشاريعهم - دون قضاء ساعات في إعادة تصميم الجدول الزمني بأكمله! تنزيل هذا القالب

4. قالب قالب لوحة كانبان لمتتبع المشاريع ClickUp Project Tracker Kanban Board

مراقبة مراحل المشروع على لوحة ClickUp Board

إذا كان لوحات كانبان هي أكثر سرعة بالنسبة لك، أضف منظور اللوحة من قالب ClickUp Project Tracker لتتبع مرحلة مشاريعك ومهامك! يساعدك هذا المنظور في معرفة أين تتراكم المهام وما إذا كنت بحاجة إلى تعديل سير عمل أعضاء الفريق.

قلل من نقراتك من خلال تجميع وفرز لوحة مشروعك لإظهار المكلفين وتواريخ الاستحقاق والأولوية والمزيد. للحصول على مستوى إضافي من الهيكلية والتنظيم، قم بتمكين لوحات السباحة وحدود WIP (العمل قيد التنفيذ):

تنظيم المهام في صفوف استنادًا إلى حقل ثانٍ Swimlanes

Swimlanes WIP الحدود تظهر تلقائيًا عندما تكون أقل من السعة أو قريبة منها أو عندها أو فوقها

تحقق من الحدود

_مراجع/ https://clickup.com/blog/task-management-software// أفضل برامج إدارة المهام *%/%href/_

! تحميل هذا القالب

5. قالب تتبع مشروع حملة ClickUp للحملة

قالب تتبع مشروع حملة ClickUp حملة ClickUp

عند إدارة مشاريع الحملات، من المهم تتبع جميع التفاصيل. إحدى أكثر الطرق فعالية للقيام بذلك هي إنشاء نظام متصل وتصنيف أنواع مختلفة من مخرجات الحملة.

في ClickUp، يمكنك إنشاء مجلدات وقوائم لدعم مختلف سير عمل الفريق (التسويق، والتصميم، والمالية، والاجتماعية) التي تعمل على نفس الحملة. 🤝

إن قالب تتبع مشروع حملة ClickUp للحملة يمنحك الأدوات اللازمة لتبسيط عملياتك وتحسين تخطيط حملتك وتنفيذها. يأتي القالب مع طرق عرض مختلفة لتتبع مشاريعك، بما في ذلك:

مصدر الشبكة، تشغيل الحملات، تشغيل الحملات، التكاليف وقائمة مقاييس التحويل طرق عرض قائمة المقاييس

عرض لوحة كانبان لحالة الحملة

عرض الجدول الزمني للحملة

عرض تقويم الحملة

نصيحة احترافية: إضافة النقر فوق النماذج إلى مجموعة أدواتك التسويقية ومركزة طلبات الحملات من نموذج واحد! تنزيل هذا النموذج

6. قالب تتبع مشروع الحملة السياسية لـ ClickUp للحملة السياسية

قالب تتبع مشروع الحملة السياسية لحملة ClickUp السياسية

يتطلّب تنظيم الحملات السياسية توخي الحذر تخطيط المشروع وإستراتيجية واضحة المعالم، وفريق من الأفراد المتفانين لإحياء الحملة.

تتمثل الخطوة الأولى في تنظيم حملة سياسية ناجحة في تطوير برنامج فعال يحدد أهداف مرشحك وغاياته. بعد ذلك، يمكنك إنشاء مركز قيادة مركزي يضم موظفي الاتصالات والموارد المالية وغيرهم من الموظفين الأساسيين.

أدخل قالب تتبع مشروع حملة ClickUp السياسية للحملة الانتخابية !

لقد قمنا بالفعل بتحديد الخطوات الأساسية والضرورية اللازمة لحملتك الانتخابية السياسية. وفّر الوقت وركز على أشياء أكبر مع نموذج القائمة السهل الاستخدام والشامل هذا!

تحقق من دليل البدء للحصول على نظرة عامة سريعة أو شاملة عن كيفية استخدام القالب الخاص بك. ⚡️ تنزيل هذا القالب

7. قالب تتبع الإنتاج ClickUp

قالب تتبع الإنتاج ClickUp

ال قالب تتبع الإنتاج ClickUp يعمل بمثابة خارطة طريق لجميع أعضاء الفريق والشركاء المعنيين، مما يمنح الجميع رؤية واضحة لمراحل ما قبل الإنتاج والإنتاج وما بعد الإنتاج لمشروع الفيديو الخاص بك.

إذا لم يكن لديك بالفعل عملية موحدة لإنتاج الفيديو، فهذا هو القالب المثالي للتخلص من عبء تتبع المشروع. إذا غادر أحد الأشخاص الرئيسيين المشروع واضطررت إلى تولي عمله، فستشعر براحة البال بمعرفة أن جميع معلومات مهامه مخزنة في ClickUp!

يشتمل القالب على طرق العرض الشائعة في ClickUp - القائمة ولوحة كانبان والتقويم - ولكنه لا يتوقف عند هذا الحد. أضف طرق عرض مجانية أخرى في ClickUp مثل مخطط جانت أو السبورة البيضاء لتحسين إنتاجية فريقك!

تعرف على كيفية إنشاء أ_

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/project-management-calendar// تقويم إدارة المشاريع %/%href/_

! تحميل هذا القالب

8. قالب تعقب برنامج ClickUp

قالب تعقب برنامج ClickUp

ال قالب تعقب برنامج ClickUp بمثابة مصدر واحد للحقيقة لتتبع التقدم المحرز في كل مشروع في برنامجك. وسواء كانت خطط برنامجك تمتد على مدى بضعة أشهر (أو حتى سنوات)، فإن تجميع الفرق والعمليات والمعرفة في ClickUp يجعل تتبع المشروع أمرًا سهلاً للغاية. 🍃

بالإضافة إلى ذلك، يمكن إعادة استخدام هذا كـ قالب إدارة المهام لتتبع مخصصات الميزانية والتفاصيل المالية الأخرى المرتبطة بكل برنامج.

نصيحة احترافية: ابقَ على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك من خلال جداول زمنية واضحة وأهداف قابلة للقياس وتتبع التقدم التلقائي مع الأهداف في ClickUp ! تحميل هذا القالب

9. قالب تتبع وتحليلات حملة ClickUp

قالب تتبع وتحليلات حملة ClickUp

يعد تتبع تحليلات الحملات جزءًا أساسيًا من فهم نجاح أي جهد تسويقي رقمي. من خلال تتبع البيانات وتحليلها، يمكن للمسوقين تحديد الأنماط واكتشاف الفرص واتخاذ قرارات مستنيرة حول مكان تركيز جهودهم. 🔎

وباستخدام أداة مثل قالب تتبع وتحليلات حملة ClickUp لديك المعلومات اللازمة لقياس أداء حملاتك عبر القنوات والمنصات المختلفة. يتيح لك هذا النوع من البيانات تحديد المجالات التي تحقق أداءً جيدًا وتعديل استراتيجيتك وفقًا لذلك.

توفر كل طريقة عرض في قالب إدارة المشروع هذا تصورًا مختلفًا لـ حملاتك التسويقية :

عرض اللوحة : تصور سير عمل الحملة باستخدام لوحات كانبان التي يمكن تجميعها حسب الحالة أو الأولويات أو قناة التسويق

: تصور سير عمل الحملة باستخدام لوحات كانبان التي يمكن تجميعها حسب الحالة أو الأولويات أو قناة التسويق عرض القائمة : إدارة حملاتك على قائمة مع الحالات المخصصة، والحقول المخصصة، والمعينين، والمزيد

: إدارة حملاتك على قائمة مع الحالات المخصصة، والحقول المخصصة، والمعينين، والمزيد عرض الجدول الزمني : شاهد حملاتك التسويقية على جدول زمني قابل للتعديل مع تفاصيل المهام

: شاهد حملاتك التسويقية على جدول زمني قابل للتعديل مع تفاصيل المهام عرض التقويم: عرض التقويم: الجدول الزمني الجداول الزمنية للتسويق في تقويم مع مهام السحب والإفلات تنزيل هذا القالب ### 10. قالب تعقب مشروع إكسل

عبر مايكروسوفت إكسل إذا كنت تبحث عن قوالب بسيطة لإدارة المشاريع، فاستخدم جدول بيانات Microsoft Excel المجاني هذا لتنظيم فريق المشروع وميزانية المشروع وتواريخ المشروع. ثم اضبط النسبة المئوية الزائدة/النقصان لتشغيل الآلة الحاسبة المدمجة.

لا يسمح القالب بمساحة كبيرة لتفاصيل المشروع أو قائمة المهام. فكّر في استخدام قالب ClickUp لتتبع مهام مشروعك من النهاية إلى النهاية!

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_/مرجع/ https://clickup.com/blog/excel-alternatives// بدائل Excel %/%href/_

لإدارة المشاريع. تنزيل هذا القالب

11. قالب تعقب مشروع جداول بيانات جوجل

عبر مساحة عمل جوجل

جرّب تقرير حالة المشروع قالب في جداول بيانات جوجل لمراقبة المشاريع المختلفة في وقت واحد. يتضمن القالب تنسيقًا منظمًا بشكل جيد لالتقاط تفاصيل المشروع والتسليمات والبيانات المالية.

كما يوفر أيضًا خلايا مرمزة بالألوان لتعكس حالة مشروعك، بحيث يمكنك بسهولة النسخ واللصق دون قضاء الكثير من الوقت في التصميم! تنزيل هذا القالب ذات صلة:_

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/timesheet-templates// قوالب الجداول الزمنية *%/%href/_

ابقَ على المسار الصحيح باستخدام قوالب تعقب تقدم المشروع

تخيل أن قالب تعقب المشروع الخاص بك مثل قاطع البسكويت وبرنامج إدارة المشروع الخاص بك مثل لفة العجين - القالب عبارة عن طبقات فوق منصة إدارة المشروع الخاص بك ويساعد مشروعك على التبلور. 🍪

ولكن ليست كل قوالب تعقب المشاريع تحمل نفس القيمة والميزات والمرونة.

فبدلاً من الاكتفاء بنموذج جيد بما فيه الكفاية، اختر نموذجاً يضمن لك القيام بكل شيء في بدون تكلفة على الإطلاق . AKA، اختر قالبًا عن طريق انقر فوق . 🙂

ClickUp هو برنامج إدارة المشاريع الوحيد القوي بما فيه الكفاية لتركيز جميع أعمالك عبر التطبيقات وتتبع مشاريعك من كل زاوية. مع مجموعة غنية من الميزات القابلة للتخصيص , أكثر من 1,000 عملية تكامل وعدد كبير من مكتبة القوالب لكل حالة استخدام، ClickUp هو الحل المثالي للفرق من أي حجم ومجال. اشترك في ClickUp اليوم لبدء تتبع مشاريعك بكل سهولة. 🏆