إيجابيات وسلبيات سلاك في العمل

ربما تكون قد سمعت عن الضجة حول تطبيق Slack، وهو تطبيق المراسلة الذي يعد أحد أكثر منصات التواصل في مكان العمل شيوعًا. لكنك هنا لأنك، لسبب أو لآخر، لم تغمس أصابع قدميك في أمواج هذا التطبيق بعد وتتساءل عما إذا كنت تريد أن تختاره أم لا.

حسناً، أنت في المكان الصحيح!

على الرغم من أنك قد تكون متأخرًا بعض الشيء في هذا المجال، إلا أن هذه هي الفرصة المثالية لاستكشاف ما يمكن أن يقدمه لك Slack وفرقك.

لقد اكتسب العمل عن بُعد شعبية واسعة، ومعها اكتسبت الحاجة إلى أدوات تواصل الفريق . وهنا يأتي دور Slack، حيث يقدم سلاك أدوات اتصال سلسة التعاون في الوقت الفعلي للفرق

Slack هو تطبيق شائع بين الشركات، حيث يضم أكثر من 10 ملايين مستخدم نشط يوميًا (DAUs). وهو يتميز بواجهة سهلة الاستخدام ومجموعة غنية من الميزات ويناسب الشركات من جميع الأحجام، بدءًا من الشركات الناشئة الذكية إلى المؤسسات المدرجة على قائمة فورتشن 500.

في منشور المدونة هذا، سنستكشف في هذه المدونة مختلف إيجابيات تطبيق Slack وسلبياته، وسنناقش ميزات التطبيق البارزة، ونرى كيف يمكن أن يؤدي تكامله مع ClickUp إلى تحويل تفاعلات مكان العمل لديك!

نظرة عامة على تطبيق Slack كأداة تواصل

سلاك يبسط تواصل الفريق في العديد من المؤسسات، مما يوفر منصة ديناميكية تعزز الإنتاجية.

عبر سلاك الغرض الأساسي من Slack هو تعزيز تواصل الفريق من خلال الحد من الفوضى وعدم الكفاءة المرتبطة بالبريد الإلكتروني. يساعد هذا التحول من سلاسل البريد الإلكتروني التقليدية إلى القنوات المنظمة الفرق على البقاء متناسقة ومطلعة على المستجدات، مما يؤدي إلى بناء ثقافة عمل أكثر تعاونًا واستجابة.

يوفر Slack طريقة أكثر سهولة وفورية للتفاعل مع الزملاء. إليك سبب تميزه:

التواصل المركزي: يتم تنظيم جميع المحادثات في قنوات، مما يسهل العثور على المناقشات ذات الصلة بمشاريع أو فرق عمل محددة ومتابعتها

يتم تنظيم جميع المحادثات في قنوات، مما يسهل العثور على المناقشات ذات الصلة بمشاريع أو فرق عمل محددة ومتابعتها المراسلة في الوقت الفعلي: يتيح تطبيق Slack إمكانية التعاون في الوقت الفعلي، مما يسمح لأعضاء الفريق بإرسال الرسائل وتلقي الردود على الفور، وهو أمر بالغ الأهمية لبيئات العمل سريعة الوتيرة

يتيح تطبيق Slack إمكانية التعاون في الوقت الفعلي، مما يسمح لأعضاء الفريق بإرسال الرسائل وتلقي الردود على الفور، وهو أمر بالغ الأهمية لبيئات العمل سريعة الوتيرة مركز التكامل: يتكامل بسهولة مع العديد من الأدوات والخدمات الأخرى، مما يجمع كل شيء في مكان واحد ويقلل من الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات المختلفة

يتكامل بسهولة مع العديد من الأدوات والخدمات الأخرى، مما يجمع كل شيء في مكان واحد ويقلل من الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات المختلفة إشعارات قابلة للتخصيص: يمكنك تخصيص الإشعارات وفقًا لاحتياجاتك، مما يضمن تنبيهك بالتحديثات المهمة دون أن تطغى عليك الإشعارات المستمرة

هل ما زلت متشككاً بشأن التأثير المحتمل لتطبيق الدردشة هذا على عملك؟ الإحصاءات تتحدث عن نفسها:

_يمكن للشركات التي تستخدم تطبيق Slack وغيره من برامج التعاون في الوقت الحقيقي زيادة الإنتاجية بنسبة 30% مقارنةً بالشركات التي لا تستخدمه

في المتوسط، يوفر العمال 32 دقيقة يومياً باستخدام تطبيقات الدردشة مثل Slack مقابل البريد الإلكتروني ._

لكن دعنا نترك الأرقام جانباً للحظة. يمكن أن تعزى شعبية Slack إلى مجموعة من الميزات القوية المصممة لدعم احتياجات التواصل المتنوعة:

القنوات القنوات العامة: مفتوحة لجميع أعضاء الفريق، وهذه القنوات مثالية لمشاركة المعلومات عبر الشركة القنوات الخاصة: تقتصر هذه القنوات على الأعضاء المدعوين، وهي مثالية للمناقشات السرية القنوات المشتركة: هي قنوات خاصة تربط بين الأشخاص من مختلف المؤسسات، مما يسهل المشاريع والشراكات بين الشركات

الرسائل المباشرة (DMs): تسمح بالمحادثات الخاصة الفردية بين أعضاء الفريق، مما يضمن التواصل السريع والمباشر

تسمح بالمحادثات الخاصة الفردية بين أعضاء الفريق، مما يضمن التواصل السريع والمباشر وظيفة البحث: يساعدك محرك البحث القوي في سلاك مع خاصية الذكاء الاصطناعي في سلاك في العثور بسرعة على الرسائل والملفات والقنوات السابقة، مما يوفر الوقت ويقلل من الإحباط

يساعدك محرك البحث القوي في سلاك مع خاصية الذكاء الاصطناعي في سلاك في العثور بسرعة على الرسائل والملفات والقنوات السابقة، مما يوفر الوقت ويقلل من الإحباط عمليات التكامل: مع أكثر من 2600 عملية تكامل متاحة، يتصل سلاك بأدوات مثل جوجل درايف وتريلو وكليك أب وزووم، مما يسهل سير العمل ويوحد المهام في منصة واحدة. فهو يمكّنك من أتمتة المهام الروتينية، ومركزية مشاركة الملفات، والتواصل، وغير ذلك الكثير - كل ذلك دون الحاجة إلى التنقل بين تطبيقات متعددة

مع أكثر من 2600 عملية تكامل متاحة، يتصل سلاك بأدوات مثل جوجل درايف وتريلو وكليك أب وزووم، مما يسهل سير العمل ويوحد المهام في منصة واحدة. فهو يمكّنك من أتمتة المهام الروتينية، ومركزية مشاركة الملفات، والتواصل، وغير ذلك الكثير - كل ذلك دون الحاجة إلى التنقل بين تطبيقات متعددة الروبوتات والأتمتة: يمكن إعداد روبوتات مخصصة ومهام سير العمل الآلية للتعامل مع المهام المتكررة وتقديم التذكيرات والتحديثات وتعزيز الإنتاجية

يمكن إعداد روبوتات مخصصة ومهام سير العمل الآلية للتعامل مع المهام المتكررة وتقديم التذكيرات والتحديثات وتعزيز الإنتاجية مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية: تتيح ميزات مكالمات الصوت والفيديو المدمجة عقد اجتماعات ومناقشات وجهًا لوجه دون مغادرة التطبيق

تتيح ميزات مكالمات الصوت والفيديو المدمجة عقد اجتماعات ومناقشات وجهًا لوجه دون مغادرة التطبيق دليل التطبيقات: يتيح لك دليل تطبيقات Slack الشامل إضافة وظائف مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتك، بدءاً من أدوات إدارة المشاريع إلى تكامل دعم العملاء

يتفوق سلاك في تعزيز ثقافة الشركة النابضة بالحياة. في الواقع، من المرجح أن يشعر الموظفون الذين يستخدمون تطبيق Slack بأنهم أكثر ارتباطاً برسالة مؤسستهم وقيمها. وبفضل القنوات المخصصة للمواضيع غير المتعلقة بالعمل (#القطط، #السفر) والقدرة على استضافة صالات صوتية لجلسات الاستراحة غير الرسمية، يمكن للفرق بناء علاقات هادفة بغض النظر عن الموقع.

إن توفير الوقت والكفاءة وحده يجعل من Slack أداة مفيدة للشركات الطموحة. وتمتد الفوائد إلى ما هو أبعد من مجرد الإنتاجية. تستخدم الفرق في جميع أنحاء العالم Slack لتبسيط التواصل، وأتمتة العمليات الأساسية، وتحسين التعاون، وبناء روابط ثقافية قوية.

ما الذي لا يعجبك في ذلك؟

إيجابيات استخدام سلاك

يتفوق Slack في التواصل الجماعي بتصميمه الأنيق وميزاته القوية وسهلة الاستخدام في الوقت نفسه. وبفضل سهولة التنقل والاتصال العالمي والعديد من عمليات التكامل، يحول سلاك طريقة عمل فريقك. دعنا نستكشف كيف يمكن لهذه المزايا أن تعزز تواصل فريقك.

1. المراسلة في الوقت الحقيقي والتغذية الراجعة الفورية

عبر سلاك

تخيل أن التواصل يتدفق بشكل طبيعي كما لو كان الجميع في نفس الغرفة. مع Slack، تحقق فرق العمل التعاون في الوقت الفعلي، مما يجعل التواصل المباشر وجهاً لوجه في منصة رقمية.

سواء كنت تعمل عن بُعد أو في المكتب، يتيح Slack إمكانية تبادل الرسائل الفورية، مما يخلق بيئة ديناميكية للفرق سريعة الإيقاع. أدوات مثل المراسلة المباشرة، والقنوات الخاصة، ومشاركة الملفات، و ردود الفعل بالرموز التعبيرية تعزز العمل الجماعي وتحافظ على توافق الجميع.

بالإضافة إلى ذلك، يحافظ نظام الإشعارات في Slack على تفاعل أعضاء الفريق واستجابتهم. فبدلاً من الانتظار لساعات أو أيام لتلقي رسائل البريد الإلكتروني، تضمن المراسلة الفورية الإجابة على الأسئلة وتقديم الملاحظات على الفور، وهو أمر ضروري للمشاريع والقرارات السريعة.

ولإجراء اتصالات أوثق، تسمح مكالمات الفيديو في Slack للفرق برؤية تعابير ولغة جسد كل فريق، مما يثري محادثاتهم.

2. مشاركة الملفات وتكامل الموارد التقنية

عبر Slack

Slack أكثر من مجرد تطبيق مراسلة؛ فهو يربط جميع أدوات فريقك. ومع توفر أكثر من 2600 عملية تكامل، يعمل Slack على سد الفجوة بين تطبيق الدردشة ونظام إدارة المشروع.

وهذا يعني أن مشاركة الملفات، وجلسات مشاركة الشاشة، وتحديث حالة المهام تحدث جميعها في مكان واحد - لا مزيد من التبديل بين التطبيقات المختلفة. يُظهر ربط Google Drive لمشاركة المستندات أو تلقي إشعارات تلقائية من أدوات مثل PlatoForms عند وصول نماذج جديدة كيف يعمل Slack على تبسيط إدارة المشروع وتعاون الفريق.

يمكنك تتبع تقدم المشروع أو المهمة مباشرةً في قنوات Slack، مما يساعد زملاء الفريق على البقاء على اتصال وإطلاع على المستجدات. وهذا يحسن الإنتاجية ويخلق بيئة موحدة وفعالة للفريق.

3. التعاون عن بُعد

عبر Slack

في عالم اليوم، مع انتشار فرق العمل على مستوى العالم، يجب أن تتيح أدوات التواصل التعاون عن بُعد. يرتقي Slack إلى مستوى هذا التحدي من خلال مكالمات الفيديو ومشاركة الشاشة التي تجمع أعضاء الفريق الموزعين معاً، بغض النظر عن موقعهم الفعلي.

باستخدام Slack، يمكنك بدء مؤتمرات فيديو مرتجلة، أو تبادل الأفكار بشكل جماعي على شاشة مشتركة، أو حل المشكلات التي قد تتطلب تبادل رسائل بريد إلكتروني مطولة بسرعة.

تساعد هذه الأدوات فرق العمل في الحفاظ على اتصال شخصي وفعّال، مما يضمن عدم شعور أي شخص بالعزلة، بغض النظر عن موقع عمله.

4. خطط تسعير مرنة

يستوعب هيكل تسعير Slack الفرق من جميع الأحجام والاحتياجات. تقدم الباقة المجانية لمحة عن إمكانيات Slack، بما في ذلك سجل الرسائل لمدة 90 يومًا والقدرة على عقد اجتماعات صوتية ومرئية 1:1 - وهي مثالية للفرق الصغيرة أو تلك الجديدة على Slack.

أما بالنسبة للفرق التي تحتاج إلى المزيد، تبدأ الباقة الاحترافية من 8.75 دولار لكل مستخدم نشط شهرياً (يتم دفعها سنوياً) وتتضمن سجلاً غير محدود للرسائل، وتكامل التطبيقات، واجتماعات جماعية مع ما يصل إلى 50 مشاركاً.

يمكن للشركات النامية اختيار خطة Business+، والتي تكلف 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا وتوفر وقت تشغيل مضمون وضوابط أمنية متقدمة والمزيد.

بالنسبة للمؤسسات الكبيرة، تقدم خطة Enterprise Grid مجموعة من الميزات لزيادة الأداء والإنتاجية على جميع المستويات، بما في ذلك مساحات عمل غير محدودة وأدوات توافق شاملة.

5. واجهة سهلة الاستخدام

عبر Slack

التنقل في سلاك سهل للغاية بفضل تصميمه سهل الاستخدام. يُبقي الشريط الجانبي الأنيق كل شيء - القنوات والرسائل المباشرة والتذكيرات الشخصية - على بُعد نقرة واحدة فقط. يحافظ Slack، القابل للتخصيص والغني بالميزات، على مساحة عمل منظمة تمنع تحميل المعلومات بشكل زائد. وتتيح تجربة المستخدم النظيفة والبديهية هذه سير العمل بسلاسة.

تتدفق الرسائل داخل القنوات دون عناء. وتتيح منطقة مخصصة مراجعة سهلة لسجل الرسائل. ويتضمن صندوق الرسائل ميزات مثل مرفقات الملفات وخيارات التنسيق و@الإشارات، مما يجعل التواصل فعالاً وجذاباً.

سلبيات استخدام سلاك

بينما يحسّن سلاك من الإنتاجية بشكل كبير، من المهم أن تأخذ بعين الاعتبار عيوبه المحتملة. لقد قمنا بالفعل بتسليط الضوء على مزاياه، ولكن فهم التحديات أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرار مستنير بشأن ما إذا كان Slack مناسبًا لفريقك.

1. التدابير الأمنية وانتهاكات البيانات

في بيئة اليوم التي تتسم بالاختراقات المتكررة للبيانات، تعتبر تدابير سلاك الأمنية أمراً حيوياً. الحوادث السابقة مثل تسرب 2022 توكينز' إعادة تعيين كلمة المرور القسرية وأثار مخاوف بشأن قدرة المنصة على حماية البيانات الحساسة.

كما أن عمليات التصيد الاحتيالي وبيع بيانات الاعتماد في المنتديات المشكوك فيها تسلط الضوء على المخاطر الكامنة في أي منصة تواصل رقمية.

وقد استجابت سلاك من خلال تقديم ميزات أمان قوية مثل إدارة مفاتيح المؤسسة و منع فقدان البيانات الأصلية لحماية بيانات المستخدم

وعلى الرغم من هذه التدابير، تظل المخاطر قائمة. لا يتوفر التشفير من النهاية إلى النهاية دائمًا، ويمكن أن تؤدي سياسة تخزين البيانات الافتراضية غير المحددة إلى زيادة مخاطر اختراق البيانات ما لم يقم المسؤولون بإدارة فترات الاحتفاظ بالبيانات بشكل فعال.

2. منحنى التعلم والحمل الزائد للمعلومات

يأتي اعتماد أي نظام أساسي جديد مصحوبًا بتحديات، ولا يُستثنى من ذلك Slack.

قد يواجه المستخدمون الجدد صعوبة في التعامل مع العديد من القنوات والميزات مما يؤدي إلى زيادة تحميل المعلومات ومنحنى تعليمي حاد، وإذا لم تتم إدارته بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى إعاقة الإنتاجية والعمل الجماعي.

ومع ذلك، من خلال التنظيم الفعال للقنوات والتدريب المناسب، يمكن لعضو الفريق الجديد أن يصبح بارعًا في استخدام Slack. يمكن للتواصل المبسط والاستخدام الفعال لمنصة المراسلة أن يحول سلاك من عائق محتمل إلى عامل تمكين قوي للتعاون الفعال.

3. مخاوف الخصوصية مع خدمات الشبكات الاجتماعية

يمكن أن يثير تكامل Slack مع خدمات الشبكات الاجتماعية المختلفة مخاوف كبيرة تتعلق بالخصوصية، وغالبًا ما تتطلب عمليات التكامل هذه أذونات تسمح بالوصول إلى بيانات المستخدم، وهو ما قد يكون محفوفًا بالمخاطر إذا تعرضت خدمة الطرف الثالث لخرق للبيانات.

علاوة على ذلك، واجهت خدمة Slack نفسها تدقيقًا بشأن سياسات الاحتفاظ بالبيانات وإمكانية وصول أصحاب العمل إلى الرسائل الخاصة، مما يثير تساؤلات حول خصوصية الموظفين.

ظهرت تقارير في منتصف مايو تشير إلى أن كان Slack يستخدم بيانات مستخدمين حساسة مثل الرسائل والملفات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وقد لفتت هذه المشكلة انتباه الجمهور عندما كوري كوين وهو مسؤول تنفيذي في مجموعة DuckBill Group، سلط الضوء على مبادئ الخصوصية الخاصة بـ Slack على X.

أشار كوين إلى أن Slack كانت تستخدم بيانات المستخدم لتدريب نماذج التعلم الآلي الخاصة بها، مما يستلزم من المستخدمين الانسحاب من هذه العملية بنشاط. وقد تضمن ذلك طلب المستخدمين من مسؤول تكنولوجيا المعلومات في مؤسستهم الاتصال بـ Slack عبر البريد الإلكتروني مع سطر موضوع محدد.

وفي محاولة لمعالجة رد الفعل العكسي، أصدر Slack توضيحًا لممارساتها المتعلقة بالبيانات * أكدوا أن نماذجهم لا تتعلم أو تحتفظ أو تكرر بيانات العملاء. وبدلاً من ذلك، فإنهم يعتمدون على بيانات مُجمّعة غير محددة الهوية، ويمتنعون عن الوصول إلى محتوى الرسائل داخل أي قناة.

وقد قامت شركة Slack منذ ذلك الحين بتحديث سياستها، لكن الرسائل التي كانت تُقرأ في السابق:

"لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، تقوم أنظمتنا بتحليل بيانات العميل (مثل الرسائل والمحتوى والملفات) المرسلة إلى Slack بالإضافة إلى معلومات أخرى (بما في ذلك معلومات الاستخدام) على النحو المحدد في سياسة الخصوصية الخاصة بنا وفي اتفاقية العميل الخاصة بك."

يثير هذا الحادث تساؤلات حرجة حول الاستخدام الأخلاقي لبيانات العملاء في التعلم الآلي، لا سيما في البيئة التعاونية لمساحات عمل Slack. وعلى الرغم من تأكيدات سلاك للخصوصية والامتثال لمعايير الصناعة، إلا أنها أثارت نقاشًا أوسع حول الشفافية والتحكم الفردي في البيانات الشخصية.

بدائل سلاك

ربما جعلك استعراض إيجابيات وسلبيات سلاك هذه تبحث عن بدائل أفضل. لقد وجدنا لك

نوصي باستخدام ClickUp كـ بديل سلاك .

ClickUp هو أداة تواصل جماعية شاملة تدمج سير عمل فريقك في منصة واحدة. وهذا يُلغي الحاجة إلى التنقل بين المهام والأدوات لمشاركة التحديثات أو ربط الموارد أو التواصل. بالإضافة إلى أنه يتكامل بشكل مثالي مع تطبيقات مؤتمرات الفيديو مثل Zoom وMicrosoft Teams.

سواء أكنت تبحث عن أداة تعاون عن بُعد أو أداة قوية أداة تعاون لإدارة المشاريع ، ClickUp مفيدة لكلا السيناريوهين - وهي ميزة يفتقر إليها Slack.

التواصل والتعاون مع ClickUp 40% من العاملين يجدون أن التواصل غير الكافي يقلل من الثقة في كل من القيادة والفريق.

حل هذه المشكلة مع عرض دردشة ClickUp الذي يسمح بإجراء محادثات في الوقت الفعلي ضمن مشاريع أو مهام محددة، مع الاحتفاظ بجميع المناقشات ذات الصلة في مكان واحد. وهذا يمكّن الفرق من الاتصال واستخدام قنوات الدردشة في الوقت الفعلي، مما يضمن بقاء الجميع على اطلاع دائم وتبسيط تواصل الفريق.

شارك في التواصل الفعال مع ClickUp Chat View

يمكن للفرق التواصل ومشاركة المستندات وتبادل الرسائل الحساسة للوقت على الفور. لا مزيد من التنقل بين أدوات متعددة ومحادثات مبعثرة؛ فهذا التطبيق المدمج للمراسلة الفورية والتعاون الجماعي يمكّن الجميع، بما في ذلك الفرق البعيدة، من العمل معًا بشكل أفضل.

بالنسبة إلى جلسات العصف الذهني، فكّر في كليك أب السبورات البيضاء السبورة البيضاء الافتراضية الوحيدة في العالم. إنها مثالية لوضع الاستراتيجيات والتخطيط وتنفيذ المشاريع بفعالية.

يمكنك متابعة نشاط الجميع والتعاون عن كثب كفريق واحد، بغض النظر عن المسافة. قم بعصف ذهني، وأضف الملاحظات، واجمع أفضل أفكارك معًا على لوحة إبداعية مشتركة.

تعاون مع أعضاء الفريق داخل ClickUp Whiteboards لتبادل الأفكار وتحويلها إلى عناصر قابلة للتنفيذ

هل تتطلع إلى تعيين التعليقات لأعضاء الفريق المناسبين وتحديد عناصر العمل دون عناء؟ تعيين التعليقات في ClickUp تتيح لك ميزة الإشارة إلى الزملاء باستخدام @إشارات، مما يتيح التعاون وتفويض المهام بسرعة في ثوانٍ.

تفويض العمل في ClickUp عن طريق تعيين المهام مباشرةً إلى الفريق أو الإشارة إليها في تعليق

استخدم هذه الميزة لإنشاء عناصر العمل وتعيينها لأعضاء الفريق (أو لنفسك) لضمان معالجة جميع المهام على الفور وعدم إغفال أي شيء.

من ميزات التعاون البارزة الأخرى مستندات ClickUp ، مثالي ل التحرير التعاوني في الوقت الحقيقي لقواعد المعرفة وخرائط الطريق والموجزات وغيرها مع فريقك.

تحرير التغييرات في الوقت الفعلي باستخدام مستندات ClickUp Docs

ولكن كيف يساعد هذا؟ تعمل هذه الميزة على تعزيز التعاون من خلال ضمان بقاء الجميع على اطلاع على آخر التحديثات، مما يتيح التكيف السريع. يمكنك الإشارة إلى الآخرين بالتعليقات، وتعيين عناصر الإجراءات، و تحويل النص إلى مهام قابلة للتتبع للحفاظ على تنظيم الأفكار.

وعلاوة على ذلك، يمكنك إدارة المستندات بكفاءة، وإنشاء مستندات ومواقع ويكي جذابة ودمجها في مهام سير العمل وتنفيذ الأفكار دون عناء. كما يمكن لأعضاء الفريق تحرير المستندات بشكل تعاوني في الوقت الفعلي، مما يعزز الرؤية والشفافية عبر المشاريع.

لأولئك الذين يفضلون التواصل المرئي, كليك أب كليب يوفر مسجل شاشة لالتقاط ومشاركة تعليمات وتحديثات الفيديو. هذه الميزة مثالية لتبسيط الأفكار والعمليات المعقدة، وهي مفيدة بشكل خاص للمتعلمين المرئيين.

احفظ تسجيلاتك باستخدام ClickUp Clips وأرسلها إلى أي شخص لديه رابط عام

كفاءة محسنة مع القوالب القابلة للتخصيص

بالنسبة لأولئك الذين ينتقلون من Slack، فإن ClickUp's ClickUp قوالب خطة التواصل تبسيط العملية. تساعد هذه القوالب في تنظيم وتبسيط التواصل الداخلي، مما يضمن عدم تفويت أي شيء أثناء عملية التبديل.

حافظ على إبقاء الموظفين على اطلاع وإشراكهم للقيام بأفضل أعمالهم مع نموذج استراتيجية التواصل الداخلي وخطة العمل

على سبيل المثال نموذج استراتيجية التواصل الداخلي وخطة عمل ClickUp للاتصالات الداخلية يمكّنك من نقل رسالتك بوضوح. يعمل هذا القالب على سد الثغرات في التواصل، ويشجع على التعاون بين المديرين التنفيذيين والفريق بأكمله!

باستخدام هذا القالب، يمكنك

تعزيز التعاون والعمل الجماعي بين موظفيك

والعمل الجماعي بين موظفيك تعزيز التواصل بين الأقسام والفرق

بين الأقسام والفرق مواءمة الجميع مع رؤية الشركة ورسالتها وأهدافها

مع رؤية الشركة ورسالتها وأهدافها تحسين مشاركة الموظفين ومعنوياتهم

ومعنوياتهم تهيئة بيئة عمل مفتوحة لإبداء الرأي الصريح

إنه المورد المثالي لصياغة استراتيجية اتصالات داخلية فعالة تعزز المشاركة وتحقق نتائج مؤثرة!

كيفية الانتقال إلى ClickUp من Slack

قد يبدو التحويل من Slack إلى ClickUp أمرًا شاقًا، ولكن أدوات التكامل في ClickUp تجعل هذه العملية سلسة ومباشرة.

توفر ClickUp أداة مخصصة تكامل Slack لضمان أن يكون انتقال فريقك سلسًا قدر الإمكان. ولا يتضمن سوى بضع خطوات رئيسية:

الخطوة 1: الوصول إلى إعدادات مساحة العمل ClickUp

للبدء، قم بالوصول إلى إعدادات مساحة العمل في حساب ClickUp الخاص بك:

قم بتسجيل الدخول إلى حساب ClickUp الخاص بك وانتقل إلى مساحة العمل المطلوبة انقر فوق اسم مساحة العمل الموجود في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة من القائمة المنسدلة، اختر "إعدادات مساحة العمل"

الخطوة 2: تمكين تكامل Slack في ClickUp

بمجرد دخولك إلى إعدادات مساحة العمل، قم بتفعيل تكامل Slack:

في القائمة اليسرى، حدد علامة التبويب "مركز التطبيقات" مرر لأسفل للعثور على تكامل Slack انقر على زر "تمكين" المجاور لتكامل Slack

دمج ClickUp مع Slack باستخدام تكاملات ClickUp

الخطوة 3: توصيل ClickUp ب Slack

بعد تمكين التكامل، قم بتوصيل مساحة عمل ClickUp مع Slack:

اتبع التعليمات لتسجيل الدخول إلى حسابك على Slack امنح الأذونات اللازمة ل ClickUp للوصول إلى مساحة عمل Slack الخاصة بك حدد مساحة عمل Slack المحددة التي ترغب في دمجها مع ClickUp انقر فوق "السماح" للسماح بالتكامل

تفويض تكامل ClickUp و Slack

هذا كل شيء! لقد قمت الآن بدمج ClickUp مع Slack بنجاح!

عندما تدمج Slack مع ClickUp، يمكنك أن تجعلها واحدة من أفضل أدوات التعاون عبر الإنترنت. إليك الطرق العديدة للقيام بذلك:

1. قم بإنشاء مهمة في ClickUp من تعليقات Slack

قم بتحويل أي تعليق من Slack إلى مهمة داخل مساحة عمل ClickUp الخاصة بك بمجرد إضافته

يمكنك إنشاء مهمة في ClickUp من أي تعليق على Slack. ما عليك سوى إضافة تعليق Slack إلى مساحة عمل ClickUp، ويمكنك تحويله إلى مهمة!

2. الوصول إلى مهام ClickUp في Slack

تضمين تفاصيل مشروع ClickUp الشاملة مباشرةً في رسالة Slack باستخدام ميزة "Unfurl

يمكنك عرض مهام ClickUp والوصول إليها مباشرة من Slack.

تمكّنك ميزة "Unfurl" من تضمين تفاصيل المشروع الشاملة في رسائل Slack، مما يضمن أن يتمكن فريقك من فهم تفاصيل المهام المهمة بشكل كامل.

3. إضافة تعليقات Slack إلى ClickUp

يمكنك أيضًا دمج تعليقات Slack في مهام ClickUp .

إذا صادفتَ تعليقًا ذا صلة بمهمة هامة، يمكنك إضافته بسهولة إلى مشروع ClickUp الخاص بك.

تطبيق مشاريعك وعملياتك في ClickUp

تتفوق ClickUp أيضًا في إدارة عمليات المشاريع، حيث تقدم كلاً من المتزامن و أدوات اتصال غير متزامنة .

تسمح منصته البديهية لفرق المشاريع والتطوير بتقسيم المشاريع المعقدة إلى مهام يمكن إدارتها وتوحيد جميع المعلومات في مركز مركزي.

استخدم طرق عرض ClickUp التي يزيد عددها عن 15 طريقة عرض لمعرفة حالة المشروع عبر مختلف الفرق التعاونية

تتفوق المنصة في تحسين تعاون الفريق من خلال توفير إمكانية الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي، مما يضمن بقاء الجميع متناغمين مع مديري المشاريع أثناء معالجة قوائم مهامهم.

يوفر ClickUp إمكانات تخصيص وتكامل قوية بحيث يمكن للفرق ربطه بأدواتهم التقنية الحالية وتبسيط سير العمل. هذا التكامل يقلل من النفقات الإدارية، مما يمكّن أعضاء الفريق من التركيز على كفاءاتهم الأساسية.

وقد نجحت العديد من المؤسسات في الانتقال من Slack إلى ClickUp، حيث وجدت تحسينات كبيرة في إدارة المشاريع وسير عمل التواصل. مع الإصدار 3.0 من ClickUp، تم تحسين قدرات المنصة بشكل أكبر.

وتقدر الفرق قدرة ClickUp على جعل جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع مركزية، مما يقلل من الحاجة إلى التبديل المستمر بين التطبيقات المختلفة.

_ تحولت شركتنا مؤخرًا من تطبيق Slack و Asana إلى ClickUp. في البداية، كنتُ أقاوم في البداية، لكنني الآن أحببتُ ذلك. إذا كنت تريد أقل تعقيداً في عملك، ولكنك تريد الكثير من القوة لإدارة المشاريع والمراسلة وإنشاء المستندات، فإن الأمر يستحق المراجعة

مايكل حياة، مؤلف ومؤسس، Fullfocus.co

من خلال اعتماد ClickUp، يمكن للفرق تنفيذ أفضل الممارسات و اختراقات سلاك في بيئة أكثر تكاملاً. على سبيل المثال، ستقدر الفرق التي تتطلع إلى بدء مشاريعها قوالب إدارة المشاريع الخاصة ب ClickUp التي تتيح إنشاء مساحات عمل جديدة في ثوانٍ معدودة.

🎉 مكافأة: لقد وضعنا أيضًا بعضًا من آداب الاسترخاء نصائح لمساعدة الفرق في الحفاظ على التواصل الفعال أثناء الانتقال إلى ClickUp._

ما هي أداة تعاون الفريق التي يجب أن تختارها: ClickUp أم Slack؟

وصلت الأصوات، ولدينا فائز!

في المواجهة النهائية كليك أب ضد سلاك -يبرز ClickUp كأداة متفوقة لإدارة المشاريع والتواصل في مكان العمل.

ولكن هل يمكن أن يحل ClickUp محل Slack؟ نحن نعتقد ذلك بقوة! على الرغم من أن Slack قد احتل مكانة متميزة في مجال المراسلة الفورية، إلا أنه يمكنك أن ترى من إيجابيات وسلبيات Slack المذكورة أعلاه أنه لا يرقى إلى مستوى قدرات إدارة المشاريع والمهام.

وعلى النقيض، يتفوق ClickUp في كل مجال من مجالات إدارة مشروع Slack ينقصها: بدءًا من أتمتة سير العمل القائم على الذكاء الاصطناعي وإنشاء المحتوى إلى ميزات التعاون القوية وقوالب إدارة المشاريع وإعداد التقارير والرؤى وإمكانيات التكامل السلس.

على عكس أدوات التواصل الجماعي الأخرى، تقدم ClickUp مجموعة شاملة من ميزات إدارة المشاريع، وخيارات تخصيص واسعة النطاق، وتكامل سهل، بما في ذلك تكامل Slack بنقرة واحدة مع منصة ClickUp الأكثر ثراءً بالميزات.

تجتمع هذه الإمكانات معًا في ClickUp لتعزيز إنتاجية الفريق وتعزيز الإحساس بالهدف المشترك والاتصالات الأعمق، وهو أمر ضروري في عالم الأعمال المتصل رقميًا اليوم.

ولكن لا تثق بكلامنا فقط. اختبر قوة هذه الميزات مباشرةً من خلال التسجيل للحصول على حساب ClickUp مجانًا اليوم !