كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في Slack لتحسين تعاون الفريق (نصائح وأمثلة)

سواء كنت تعمل من المنزل أو في إعدادات مختلطة، فمن المحتمل أنك سمعت صوت إشعارات Slack المبهجة (أو ربما المرعبة) أكثر مما يمكنك عده.

يعد Slack تطبيقاً شائعاً للفرق في كل مكان، خاصةً للاتصالات الداخلية. إن إمكانيات الذكاء الاصطناعي الخاصة به تجعل التعاون والتواصل أكثر فعالية.

يوفر تطبيق Slack AI أدوات مفيدة للفرق للعمل بكفاءة أكبر من خلال بناء تدفقات العمل لتبسيط المهام وتحسين التواصل.

هل تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من Slack AI؟ لنبدأ!

مقدمة في سلاك للذكاء الاصطناعي

سلاك AI هو مساعد ذكاء اصطناعي مدمج في تطبيق سلاك لتعزيز التواصل في مكان العمل والتعاون. يمكنه تلخيص المحادثات، وأتمتة المهام الروتينية، وتوفير ملخصات يومية وتقديم رؤى ذكية حول بيانات العملاء.

وتساعد ميزات الذكاء الاصطناعي في Slack مثل الإشعارات القابلة للتخصيص والبحث الذكي بالذكاء الاصطناعي المستخدمين في العثور على الملفات والمناقشات ذات الصلة بسرعة. ببساطة، يسهّل الذكاء الاصطناعي في Slack على فرق العمل البقاء على اتصال وتركيز.

لنلقِ نظرة على كيفية استخدامه.

إعداد الذكاء الاصطناعي في سلاك

إن إضافة Slack AI إلى سير عملك أمر بسيط للغاية. ومع ذلك، عليك اتباع عمليات إعداد مختلفة بناءً على خطة اشتراكك في Slack.

لاشتراكات Pro و Business+:

➡️ الخطوة 1: انقر فوق اسم مساحة عمل Slack في الشريط الجانبي على سطح المكتب.

عبر سلاك ➡️ الخطوة 2: مرر فوق "أدوات وإعدادات" وحدد "إعدادات مساحة العمل"

via

_/مرجع/ _https://slack.com Slack /%href/

➡️ الخطوة 3: توجه إلى علامة التبويب "الأذونات".

via

_/ href/ _https://slack.com Slack /%href/

➡️ الخطوة 4: ابحث عن قسم Slack AI وانقر فوق "توسيع"

➡️ الخطوة 5: للسماح بالوصول أو إزالته، ضع علامة أو قم بإلغاء تحديد المربع المجاور ل "السماح بالوصول إلى Slack AI" داخل مؤسستك

➡️ الخطوة 6: انقر فوق "حفظ" للوصول إلى Slack AI.

لاشتراكات شبكة المؤسسات

➡️ الخطوة 1: انقر فوق اسم مؤسستك في الشريط الجانبي في تطبيق Slack.

via

_/مرجع/ _https://slack.com Slack /%href/

➡️ الخطوة 2: مرر مؤشر الماوس فوق "الإعدادات" واختر "إعدادات المؤسسة"

عبر سلاك ➡️ الخطوة 3: ابحث عن Slack AI، ثم انقر فوق تحرير.

➡️ الخطوة 4: ضع علامة أو قم بإلغاء تحديد المربع بجوار السماح بالوصول إلى Slack AI داخل مؤسستك، حسب الحاجة.

➡️ الخطوة 5: احفظ التغييرات التي أجريتها وستكون جاهزاً لاستخدام Slack AI.

الآن يجب إعداد Slack AI لمساحة عملك أو مؤسستك حتى تتمكن من تبسيط اتصالات الذكاء الاصطناعي وإدارة المهام

➡️ اقرأ المزيد: تعلم كيفية إنشاء روبوت سلاك بخطوات بسيطة!

دمج ذكاء سلاك الاصطناعي مع أدوات أخرى

إن ربط أدواتك المفضلة بسلاك سهل للغاية. باستخدام أداة إنشاء سير العمل التي لا تحتوي على رموز، يمكنك توصيل التطبيقات التي تستخدمها يومياً دون عناء.

إليك كيفية دمج Slack AI مع تطبيقات أخرى:

✅ افتح منشئ سير العمل في Slack. إنه سهل الاستخدام، لذا لن تحتاج إلى أي مهارات ترميز لإنشاء مهام سير العمل المخصصة لك

اختر من بين مجموعة متنوعة من أدوات التكامل الشائعة، مثل ClickUp وJira وGoogle Sheets وAsana وZoom. يمكن أن تساعدك هذه التطبيقات على إدارة المهام وتحديث المستندات وتبسيط الموافقات مباشرةً من Slack

✅ حدد المشغّلات لبدء عمليات سير عملك، مثل تلقي رسالة جديدة أو إكمال مهمة. ثم، حدد الإجراءات التي يجب أن تحدث تلقائيًا

✅ قم بإجراء اختبار سريع بمجرد إعداد كل شيء في سير العمل للتأكد من أنه يعمل كما هو متوقع. بعد ذلك، تكون جاهزًا لبدء تشغيل سير عملك، وتحرير فريقك من المهام المتكررة

كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في Slack لتحسين تواصل الفريق

تم تصميم Slack AI لتبسيط التواصل وإدارة المهام، مما يجعل تعاون الفريق أسهل وأكثر كفاءة. فيما يلي نظرة عن كثب على كيفية تحقيق أقصى استفادة منها الميزات في سلاك .

أتمتة الاتصال

استخدم الذكاء الاصطناعي في Slack لمتابعة المحادثات بسرعة دون الحاجة إلى تصفح جميع الرسائل. إليك طريقة عمله:

ملخصات الرسائل: يمكن للذكاء الاصطناعي في سلاك إنشاء ملخصات للقنوات والمواضيع لإطار زمني محدد أو الرسائل غير المقروءة (مثل الأيام السبعة الأخيرة)، مما يوفر نظرة عامة سريعة على عناصر العمل ومناقشات المشروع

يمكن للذكاء الاصطناعي في سلاك إنشاء ملخصات للقنوات والمواضيع لإطار زمني محدد أو الرسائل غير المقروءة (مثل الأيام السبعة الأخيرة)، مما يوفر نظرة عامة سريعة على عناصر العمل ومناقشات المشروع ملاحظات الاجتماعات في الجلسات: كما أنه ينشئ ملاحظات الاجتماعات في الجلسات. ما عليك سوى النقر على أيقونة ملاحظات الذكاء الاصطناعي، وسيقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بتسجيل النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها

عبر سلاك

تمكين التشغيل التلقائي للمهام وتحسين سير العمل

الذكاء الاصطناعي في Slack ليس فقط لتلخيص الرسائل؛ بل يمكنه أيضًا تبسيط إدارة المهام وسير العمل اليومي، مما يجعله أداة مفيدة لزيادة إنتاجية الفريق:

📌 تذكيرات المهام: قم بتعيين تذكيرات للمواعيد النهائية والمهام وعناصر العمل حتى لا يفوت أحد التحديثات المهمة. يساعد ذلك على إبقاء المشاريع في الموعد المحدد دون الحاجة إلى مراجعة مستمرة

📌 عمليات الموافقة: يمكن للذكاء الاصطناعي في Slack إخطار أعضاء الفريق عندما يحين وقت إدخالهم إذا كان فريقك يتعامل مع الموافقات على المشاريع أو المستندات. وهذا يضمن سير كل شيء بسلاسة دون تأخيرات غير ضرورية

📌 إدارة المهام في القنوات: يمكنه أيضًا إخطارك بالمهام المعلقة في قنوات محددة، بحيث تكون على دراية بالمهام المعلقة ويمكنك متابعتها بسهولة

عبر سلاك

احصل على رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات

يمكن أن يوفر الذكاء الاصطناعي في Slack رؤى قيمة للمديرين وقادة الفرق، مما يعطي صورة أوضح لديناميكيات الفريق. إنه يساعد:

📌إنشاء التقارير:إنشاء التقارير: يساعد الذكاء الاصطناعي في Slack AI في إدارة المشروع من خلال إنشاء تقارير سريعة تسلط الضوء على أداء الفريق واستجابته ومشاركته. يساعدك هذا على تتبع تقدم المشروع في الوقت الفعلي وتحسين كفاءة الفريق بشكل عام

📌تحليل أنماط التواصل: يمكنك أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي في Slack لتحديد أنماط التواصل داخل الفرق، مما يسمح لك بمعالجة أي مشاكل في وقت مبكر. على سبيل المثال، قد تشير أوقات الاستجابة المتأخرة إلى وجود عوائق

قم بتكوين ملخصات يومية للبقاء على اطلاع دائم

ليس من السهل تتبع المحادثات في قنوات متعددة.

يوفر لك Slack AI ملخصات يومية للقنوات لإبقائك على اطلاع دائم على آخر المستجدات في جميع الأوقات. في كل صباح، ستحصل على ملخص يحتوي على أهم الأحداث من اليوم السابق، مما يساعدك على البقاء على اطلاع دائم بالمحادثات المهمة.

اختيار القنوات القابلة للتخصيص: يقترح الذكاء الاصطناعي في سلاك قنوات لتلخيصك بناءً على نشاطك، ولكنك أنت المتحكم - يمكنك اختيار القنوات التي تريد تضمينها. وبهذه الطريقة، ستحصل على تحديثات حول المناقشات الأكثر أهمية بالنسبة لك، دون الإشعارات المستمرة

عبر سلاك

ترتيب قنوات سلاك الخاصة بك : بمجرد إضافة قنوات إلى ملخصك اليومي، يمكنك كتم صوتها في الشريط الجانبي الخاص بك، مما يحافظ على الأمور خالية من الفوضى. يتيح لك ذلك الحفاظ على تنظيمك مع الحفاظ على إلمامك بكل شيء

تخصيص دعم اللغة

يتوفر الذكاء الاصطناعي في Slack باللغات الإنجليزية والإسبانية واليابانية، لذا يمكنك إعداده للرد باللغة التي ترتاح لها أكثر.

اضبط تفضيلاتك، وسيوفر لك Slack AI نتائج البحث، مثل الملخصات والملاحظات، بالإضافة إلى إجابات البحث بتلك اللغة. إنها طريقة رائعة لتعزيز الشمولية والتنوع للفرق العالمية.

تعزيز التعاون مع الذكاء الاصطناعي

يعزز الذكاء الاصطناعي في Slack أيضًا تعاون الفريق من خلال توفير إجابات سريعة وتلقائية على استعلامات البحث. وهذا مفيد بشكل خاص للأسئلة المتكررة أو الشائعة التي غالباً ما تنشأ في بيئات الفريق.

يمكنك تهيئة Slack AI للرد تلقائيًا على الأسئلة المتكررة أو الطلبات الشائعة.

على سبيل المثال، إذا كان أعضاء الفريق يسألون غالبًا عن الجداول الزمنية للمشروع أو الأهداف، يمكن برمجة الذكاء الاصطناعي في Slack لتوفير رابط بجميع تفاصيل المشروع. هذا يجعل التواصل غير المتزامن أسهل للفرق.

العثور على إجابات فورية مع البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تعمل إمكانية البحث في Slack AI بشكل رائع للعثور على المعلومات بناءً على رسائل Slack الخاصة بك. على سبيل المثال، يمكن أن يخبرك بمقاييس أحدث الحملات التسويقية من خلال استعراض مناقشات القناة.

تتضمن كل إجابة روابط للرسائل أو الملفات الأصلية، لذا إذا كنت بحاجة إلى مزيد من السياق، ما عليك سوى النقر عليها.

عبر سلاك ➡️ اقرأ المزيد: أفضل 10 منافسين لسلاك

قيود Slack AI

في حين أن Slack AI يمكن للذكاء الاصطناعي في Slack تحسين تواصل الفريق وأتمتة المهام المتكررة، إلا أنه يفتقر إلى الميزات المتقدمة لإدارة المشاريع المعقدة. دعونا نرى بعضًا من أكثرها شيوعًا قيود سلاك الذكاء الاصطناعي

لا يمكنك الحصول على تحديثات للمناقشات على التطبيقات المدمجة

🚫 التسعير: تتوفر ميزة تسعير Slack AI مقابل ما يصل إلى 10 دولارات لكل مستخدم في الباقات المدفوعة، وهو ما قد يكون مكلفًا للفرق الكبيرة

🚫 ملخصات غامضة: أفاد مستخدمو سلاك للذكاء الاصطناعي أن ملخصات سلاك للذكاء الاصطناعي تفتقر إلى المعلومات ذات الصلة ويمكن أن تكون طويلة

ClickUp: بديل لسلاك مدعوم بالذكاء الاصطناعي ClickUp هو مساحة العمل المتكاملة لأتمتة سير العمل وإدارة المشاريع واتصالات الفريق وإدارة المهام وتتبع الأداء لمساعدة فريقك على العمل بذكاء أكبر.

الآن، مع انقر فوق الذكاء الاصطناعي أو ClickUp Brain - أو ClickUp Brain - المنصة ترتقي بالأمور إلى مستوى أعلى.

تعمل هذه الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي كمساعد ذكي، حيث تربط مهامك ومستنداتك وأعضاء فريقك تحت منصة واحدة للحفاظ على سير الأمور بسلاسة.

الحصول على رؤى فورية حول المهام والمستندات والمحتوى باستخدام ClickUp Brain

دعنا نرى كيف يساعد ClickUp Brain في تبسيط تواصل الفريق وإدارة المشروع.

أتمتة سير العمل المتقدمة والتواصل الجماعي

ما يميز ClickUp Brain حقًا هو قدرته على الجمع بين إدارة المشروع مع التعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي .

إنها تنشئ ملخصات للحالة، وتوفر تحديثات للتقدم المحرز، بل وتشارك تحديثات الاستعداد اليومية دون الحاجة إلى البحث في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل التي لا نهاية لها. ما عليك سوى طرح سؤال حول حالة المشروع وستحصل على إجابات فورية وواضحة تقلل من الارتباك وتبقي الجميع على نفس الصفحة.

يبدو لطيفاً، أليس كذلك؟ تقلل هذه الميزة بشكل كبير من الجهد اليدوي وتساعد الفرق على الحفاظ على التوافق. ولكن هذا مجرد غيض من فيض!

باستخدام ClickUp، يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء جداول أعمال الاجتماعات تلقائيًا استنادًا إلى المشاريع والمهام الجارية. هذا صحيح! يتيح لك ClickUp Brain الدخول إلى اجتماعاتك وأنت تشعر بأنك مستعد. لا مزيد من التدافع في اللحظة الأخيرة لمعرفة ما يجب مناقشته!

بعد الاجتماع، يقوم ClickUp Brain بتلخيص المناقشات وتحديد بنود العمل، مما يضمن فهم الجميع لمسؤولياتهم.

استخدام ClickUp Brain لإنشاء ملخص موجز موجز لتقدم المهام خلال فترة محددة

تخصيص ومرونة محسّنة

يُستخدم ClickUp Brain كأداة متعددة الاستخدامات لأتمتة سير العمل المتقدم. فهو يُمكّن الفرق من أتمتة المهام المتكررة، مما يبسّط العمليات اليومية ويسمح لأعضاء الفريق بالتركيز على ما هو مهم حقًا - خلق القيمة.

يمكنك إنشاء سير عمل مخصص مع المشغلات والإجراءات باستخدام أتمتة ClickUp . ما عليك سوى إخبار ClickUp Brain بما تريد أتمتته، وسيقوم بإعداد العملية لك.

لنفترض أن عليك العمل على حملة تسويقية جديدة. إليك ما يمكن أن يبدو عليه سير عملك المخصص باستخدام ClickUp AI:

🎯 المشغل: تعيين مهمة "أبحاث السوق" إلى أحد أعضاء الفريق

⚙️ الإجراء: قم بإخطار المُعيّن وحدد موعدًا نهائيًا بناءً على الجدول الزمني للحملة

🎯 المشغّل: إكمال مهمة "أبحاث السوق

⚙️ الإجراء: تعيين مهمة "إنشاء المحتوى" تلقائيًا إلى عضو الفريق التالي وإخطاره

🎯 المشغل: تحميل "أصول المحتوى" النهائية

⚙️ الإجراء: إخطار فريق التصميم لإنشاء الإعلانات وتحديث حالة المشروع إلى "قيد التقدم

يمكن أن يساعدك ClickUp Brain أيضًا في إعداد تذكيرات تلقائية للمواعيد النهائية أو مهام المهام أو حتى مراحل المشروع. وبهذه الطريقة، لن تفوتك التحديثات أو العوائق الحاسمة التي يمكن أن تعرقل تقدمك.

يمكنك أيضًا إنشاء قوالب ذكية لإنشاء المهام بناءً على نوع المشروع الذي تعمل عليه.

أتمتة تحديثات مشروعك وتخصيصها في ClickUp لتبسيط المهام المتكررة

علاوة على ذلك، يوفر ClickUp Brain رؤى أعمق للبيانات تساعدك على فهم أنماط إنتاجية فريقك. يمكّنك ذلك من تعديل أعباء العمل والأولويات في الوقت الفعلي، مما يضمن أن يكون الجميع على نفس الصفحة ويعملون بكفاءة.

الإدارة الموحدة للمشروعات والتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي

لقد ولّت أيام التنقل بين تطبيقات متعددة لإدارة مشاريعك. إن ميزات إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp تجعل من السهل أكثر من أي وقت مضى تتبع المهام ومراقبة التقدم المحرز.

يمكنك إنشاء المهام وتعيينها وإدارتها دون عناء في موقع مركزي واحد. يقوم ClickUp Brain بتحليل مهامك ويوفر لك نظرة عامة واضحة لما هو عاجل، وما يمكن تأجيله، وما هو على المسار الصحيح. يتيح لك هذا الوضوح توجيه جهودك نحو المجالات التي تتطلب اهتمامًا فوريًا، مما يعزز إنتاجيتك بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ClickUp Brain يقلل من الحاجة إلى التحديثات المستمرة والتواصل المستمر ذهابًا وإيابًا فيما يتعلق بحالة المشروع. فهو يمنحك تحديثات فورية للمشروع ويذكرك عندما يحين وقت التحقق من مهام محددة.

ونتيجةً لذلك، يقضي فريقك وقتاً أقل في مناقشة ما يجب القيام به ووقتاً أطول في إنجاز المهام فعلياً.

تواصل الفريق في الوقت الفعلي تواصل الفريق الناجح هو كل شيء عندما يتعلق الأمر بالمشاريع الناجحة. مع

انقر فوق الدردشة يمكنك دمج جميع اتصالات فريقك في مساحة مركزية واحدة دون عناء.

قل وداعاً لفوضى التنقل بين رسائل البريد الإلكتروني وتطبيقات المراسلة وأدوات إدارة المشاريع بشكل منفصل! تتيح لك ميزة *ClickUp Chat ربط الدردشات بالمهام بسهولة، وإرفاق الملفات والمزيد، مما يسمح لفريقك بالتواصل في سياق مشاريعك ومهامك.

احصل على آخر المستجدات حول المواضيع المهمة وعناصر العمل على الفور مع ClickUp Chat و AI CatchUp

بالإضافة إلى ذلك، تمكّنك ميزة @mention من الإشارة إلى أعضاء فريق معيّنين، مما يضمن إطلاع الجميع على التحديثات والتغييرات فور حدوثها. وهذا يبقي المناقشات في صلب الموضوع ومنظّمة.

كما تتيح لك خاصية *إنشاء المهام بالذكاء الاصطناعي تحويل الرسائل إلى مهام بنقرة واحدة، وإنشاء أسماء مهام وأوصافها تلقائياً مرتبطة بسياقات الدردشة ذات الصلة. وإذا أردت استكشاف الروابط، تساعدك العلاقات في العثور بسهولة على المهام أو المستندات أو الدردشات ذات الصلة المرتبطة بالرسالة التي تستعرضها.

أخيرًا، يوفر ClickUp سهولة الاستخدام قوالب التواصل التي يمكنك تخصيصها لسيناريوهات مختلفة. وسواء كنت تقوم بصياغة جداول أعمال الاجتماعات، أو تحديثات الحالة، أو ملخصات المشاريع، فإن هذه القوالب توفر لك الوقت وتضمن لك التواصل المتسق.

انقر فوق المقاطع للتواصل المرئي

في بعض الأحيان، لا تكفي الكلمات لتوصيل ما تقصده، و ClickUp يتفهم ذلك.

مع كليك أب كليب ، يمكنك تسجيل شاشتك ومشاركتها مع فريقك، مما يجعل توضيح الشكوك أو تقديم تحديثات عن حالة المشروع أسهل.

بدلاً من كتابة تفسيرات طويلة أو التنقل في مكالمة فيديو، يمكنك إنشاء مقطع ClickUp و مشاركته كرابط عام. وهذا يوفر الوقت ويضمن أن تكون رسالتك واضحة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول بسهولة إلى المقطع مرة أخرى إذا كنت بحاجة إلى الرجوع إلى شرح سابق.

استخدام ClickUp Brain للحصول على إجابات من نص مقطع

لا تتوقف مقاطع ClickUp Clips عند التسجيل فقط. فهي تأتي مع ميزة إضافية تتمثل في التفريغ النصي!

يمكن لـ ClickUp Brain نسخ المقاطع، مع طوابع زمنية ومقتطفات رئيسية. هذا يعني أنه إذا فات أي شخص المقطع أو احتاج إلى إعادة النظر في التفاصيل، فيمكنه الوصول بسرعة إلى النص، والذي يمكن تحويله إلى ملخصات أو قوائم مهام قابلة للتنفيذ.

التكامل مع Slack لتعزيز التعاون

من قال أنك بحاجة إلى التنقل بين المنصات لإبقاء فريقك على اتصال؟ تكامل ClickUp Slack يجعل التواصل مركزياً ويضمن أن يكون الجميع على نفس الصفحة.

قم بدمج ميزات ClickUp و Slack لتيسير سير عملك

قم بإنشاء المهام مباشرة من Slack عن طريق كتابة '/ClickUp new' في أي قناة. ستتم إضافة مهمتك بعد ذلك إلى قناة ClickUpspace الخاصة بك دون عناء تبديل التطبيقات.

إذا قام أحد أعضاء الفريق بمشاركة رابط مهمة في Slack، فسيتم ملؤه تلقائيًا في ClickUp بكل التفاصيل الضرورية. بالإضافة إلى ذلك، فإن إدارة المهام سهلة ومباشرة، مع قائمة منسدلة سهلة الاستخدام تتيح لك تعيين تواريخ الاستحقاق والأولويات والحالات دون عناء.

والجزء الأفضل؟ سوف تتلقى إشعارات في الوقت الفعلي في Slack كلما تم إنشاء مهمة جديدة أو قام شخص ما بالتعليق في ClickUp. بهذه الطريقة، ستكون على اطلاع دائم ولن تفوتك أي معلومات مهمة، مما يسهل سير عملك ويحافظ على توافق الجميع!

➡️ اقرأ المزيد: ClickUp مقابل Slack: ما هي أداة التواصل الجماعي الأفضل؟

أطلق العنان لمستوى جديد من التعاون الجماعي مع ClickUp

يعد Slack AI أداة جيدة لتبسيط التواصل والتعاون.

فإشعاراته القابلة للتخصيص وإمكانات البحث الذكي التي يوفرها تجعل من السهل على الفرق البقاء متزامنة والوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها دون أي متاعب. نأمل أن تكون هذه المقالة مفيدة لك فيما يتعلق بالاستفادة القصوى من هذه الأداة متعددة الاستخدامات!

ومع ذلك، إذا كنت تفكر في ترك Slack ودمج Slack مع أدوات ذكاء اصطناعي أكثر شمولاً تتجاوز مجرد الدردشة، فإن ClickUp يستحق التجربة. فهو يجمع بسلاسة بين إدارة المشاريع وأدوات التواصل، حتى لا تضطر إلى التبديل بين منصات متعددة.

باستخدام ClickUp، يمكنك إدارة المهام والتعاون مع فريقك والحفاظ على تنظيم كل شيء في مكان واحد. اشترك في ClickUp اليوم لإعادة ابتكار طريقة عملكم معًا!