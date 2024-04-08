Slack مقابل Teams: أيهما أفضل أداة تعاون أفضل؟

عندما قررت شركة مايكروسوفت عدم الاستحواذ على Slack في عام 2016 وابتكار تطبيق تعاون خاص بها يسمى Microsoft Teams، كان ذلك يعني الحرب. 🥊

وهي حرب متقاربة!

بالتأكيد، إذا قارنت بين Slack وMicrosoft Teams، فمن الصعب ملاحظة الفرق للوهلة الأولى.

ومع ذلك، يمكن لكل منهما أن يقدم لك شيئاً قليلاً مختلفاً عندما تنظر عن قرب. 👀

_ هل أنت محتار في أي جانب تنحاز في حرب سلاك ومايكروسوفت تيمز؟

في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة مفصلة بين Microsoft Teams و Slack لمساعدتك في اختيار أحدهما.

(سنكشف أيضًا عن أفضل بديل لهذين التطبيقين.) 🤫

مايكروسوفت تيمز مقابل سلاك: مقارنة الميزات

1. واجهة مستخدم Slack مقابل Teams Teams

واجهة المستخدم المزدحمة مثل ملصق ملابس مفصلة للغاية.

كل ما تريد أن تعرفه هو حجم السترة، ولكن بدلاً من ذلك، قد ينتهي بك الأمر بالتعرف على الخراف التي كانت مصدر الصوف قبل أن تجد المعلومات التي تبحث عنها. 🙈

_باختصار، اجعل الأمر بسيطاً

هذا ما يشعر به معظم المستخدمين تجاه واجهات هذه التطبيقات:

أ. مايكروسوفت تيمز

تشبه واجهة مستخدم Microsoft Teams إلى حد كبير واجهة مستخدم تطبيق Slack.

_* *يبدو أن أحدهم استوحى بعض الإلهام من Slack

إذا كنت مستخدماً جديداً، فيمكنك الحصول على بعض المساعدة في الإعداد من خلال مستنداته ودروسه التعليمية.

يحافظ خيار إنشاء فرق مدمجة على تنظيم المحادثات بشكل أكبر.

إضافة كبيرة للشركات ذات الفرق الكبيرة. ➕➕➕

ولكن إذا كنت ترغب في أن تكون الأمور أكثر سخونة، فإن Microsoft Teams لديها ثلاثة خيارات للسمات فقط: الرمادي الداكن والأسود والأبيض.

إذا كنت ترغب في المزج بين الألوان أو تعديل ألوان معينة، فلن يحالفك الحظ!

ب. سلاك

من ناحية أخرى، تحتوي مساحة عمل تطبيق Slack على واجهة مستخدم أنيقة للغاية وأصبحت معياراً في هذا المجال. لديك العديد من خيارات ثيمات الألوان لتخصيص مظهر التطبيق ليناسب تفضيلاتك.

كمستخدم جديد لتطبيق Slack، لن تحتاج كمستخدم جديد لتطبيق Slack إلى مشاهدة البرامج التعليمية المملة لتتعلم كيفية استخدام الميزات لأن التطبيق بديهي وسهل الاستخدام.

ــ سلاك لا يتراخى هنا ــ

بالإضافة إلى ذلك، من السهل جدًا إرسال رسالة إلى مستخدم أو فريق آخر. ما عليك سوى وضع علامة على زملائك في الفريق أو القنوات واستخدام الاختصارات لإنجاز الأمور بسرعة

يبقى أعضاء الفريق متفاعلين ومحفزين_ مع قدرة Slack على السماح بتخصيص المستخدم. على عكس Microsoft Teams الذي يحتوي على ثلاثة خيارات للسمات فقط: الرمادي الداكن والأسود والأبيض، في Slack، يتمتع الموظفون عن بُعد بتخصيص القناة لكل فريق. يمكن أن يضمن وجود قناة محددة تستخدمها فقط للاتصالات الداخلية الحيوية أن جميع الأسئلة والاستفسارات تمر عبرها أيضاً بحيث يسهل العثور عليها وقراءتها. من السهل للغاية متابعة المحادثات مع ميزات مثل "المواضيع" (التي لا يوفرها Teams) التي تتيح لك الرد على رسائل محددة في قناة ما وبدء مناقشة خاصة ذات صلة بها.

ستيفن ماكونيل مدير التسويق والمبيعات في أريل

2. سلاك مقابل قنوات واجتماعات فرق سلاك مقابل الفرق

_عائد من عطلتك؟

تخيل الآن ألم البحث في سلاكات البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها فقط للعثور على أمور العمل ذات الصلة. 😅

لحسن الحظ، مع "فرق العمل" في Microsoft Teams أو "القنوات" في Slack، أصبح العثور على جميع المحادثات المتعلقة بالعمل أمراً سهلاً لأنها جميعاً على منصة واحدة.

ولكن ما مدى جودة Microsoft Teams و Slack في القيام بذلك؟ 🤔

أ. مايكروسوفت تيمز

في Microsoft Teams، يمكن للمستخدم إنشاء فرق فرعية لإدارة البيانات بشكل أفضل. يمكنك حتى أن يكون لديك قناة خاصة داخل الفريق والتحكم في الوصول إلى ملفات X السرية.

عندما يتعلق الأمر بالاجتماعات، يمكنك إجراء مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو لمدة 60 دقيقة مع الباقة المجانية.

يمكنك أيضاً تسجيل الاجتماعات واستخدام مشاركة الشاشة للحصول على تجربة مكالمات أفضل.

ب. سلاك

من ناحية أخرى، لا يتيح لك Slack إنشاء قنوات داخل القنوات. 😒

أيها المدراء، حظًا موفقًا في إدارة زليون قنوات تعاون قنوات_

بالنسبة للاجتماعات، يمكن لمستخدمي Slack اختيار المكالمات الصوتية والمرئية الفردية فقط في خطته المجانية.

مايكروسوفت تفوز بهذه الجولة.

3. تكامل Slack مقابل تكامل Teams

تكون برامج التعاون جديرة حقًا إذا كانت تدعم برامج أخرى تطبيقات الإنتاجية . يساعدك على القيام بكل ذلك من منصة واحدة.

_أي من هذين التطبيقين يمكن أن يكون جاك لجميع التطبيقات؟

تكاملات مايكروسوفت تيمز تكاملات سلاك تقدم Microsoft Teams تكامل التطبيقات مع أكثر من 700 تطبيق شائع. : عرض الملاحظات والمهام وصندوق الوارد دون اتصال بالإنترنت. قم أيضًا بتعيين تذكيرات للمهام بدون الإنترنت

التطبيقات :: يمكنك الوصول إلى جميع محادثاتك ومستنداتك من أي جهاز سطح مكتب (Mac أو Windows أو Linux) أو جهاز محمول (iOS أو Android)

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ClickUp: أفضل حل لمعضلة Slack مقابل الفرق

لا يمكن إنكار أن كلاً من Slack وMicrosoft Teams يمكنهما القيام بعملهما.

لكنهما لا يستطيعان القيام بذلك كله نيابةً عنك.

في الأساس، هما في الأساس تطبيقان للدردشة الجماعية التي تتيح لك، حسناً، الدردشة!

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