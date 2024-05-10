تجمعات سلاك مقابل المكالمات: الاختلافات والمزايا

سواء كان الأمر يتعلق بموضوع بريد إلكتروني طويل الأمد أو حدث طرأ في اللحظة الأخيرة - أنت تعرف ما هو قادم، "المكالمة السريعة" المخيفة؟

هل القفز على تلك المكالمة هي أفضل طريقة للمضي قدماً، أم أن هناك طرقاً أخرى لمعالجة هذه المعضلة؟

تسهّل ميزة التجمّع في Slack إجراء مناقشات سريعة وغير رسمية من خلال المساعدة في إجراء مكالمات أسرع وأكثر عفوية، مثل المكالمات الهاتفية التقليدية، ولكن بشكل أفضل.

فيما يلي دليل حول ميزة Slack huddle مقابل المكالمات الهاتفية وكيفية إعداد تجمعات Slack وميزاتها وإيجابياتها وسلبياتها والمزيد! 👇

## ما هو تجمع سلاك؟

Slack huddles هي عبارة عن مكالمات صوتية سريعة في Slack، وهي مثالية لفرز الاستفسارات العاجلة وإشراك الجميع، سواء كانوا أعضاء في الفريق أو متعاونين خارجيين. يمكنك إجراء مكالمات مرتجلة من قنوات Slack أو إرسال رسائل مباشرة.

عبر سلاك تساعدك مكالمات Slack على الشعور بالتواصل في إعدادات العمل عن بُعد حيث تكون المحادثات المباشرة في حدها الأدنى. تعد هذه المكالمات غير الرسمية رائعة لتبادل الأفكار أو مشاركة الشاشات أو الدردشة وجهاً لوجه أو مع مجموعة صغيرة.

يمكنك استخدام اجتماعات Slack للتحقق بسرعة من تحديثات المهام ومعرفة ما إذا كان فريقك يلتزم بخطة المشروع.

الفكرة هي التواصل مع أعضاء الفريق على الفور عبر الإنترنت دون عناء الجدولة. يساعد هذا الاتصال الفوري فرقك على معالجة الأسئلة على الفور والحفاظ على سير العمل بسلاسة.

باستخدام اجتماعات Slack، يمكنك الدردشة باستخدام الصوت والفيديو ومشاركة الشاشة - كل ذلك في مكان واحد. تقلل ميزة الاتصال الفوري هذه من وقت تعطل الاجتماعات، مما يمنحك المزيد من الوقت للتركيز على المهام الأخرى.

مجموعات Slack Huddles مقابل المكالمات الجماعية التقليدية

توفر جلسات Slack huddles والمكالمات العادية خيارات المكالمات الجماعية، ولكن هناك فرق مهم. فباستخدام مكالمات Slack huddles، يمكنك بدء محادثة صوتية في قناة Slack، وهو أمر مفيد للغاية.

إليك مقارنة بين تجمعات سلاك ومكالمات سلاك لفهمك بشكل أفضل:

1. المشاركة وإمكانية الوصول

يسمح نموذج الدعوة المفتوحة لأي شخص في قناتك بالانضمام إلى الاجتماع، مما يشجع على مشاركة أكثر شمولاً وتعاوناً أبسط.

تتطلب المكالمات الجماعية التقليدية عادةً دعوات للمشاركين. قد تضطر إلى مشاركة رقم هاتفك أو رابط الاجتماع للانضمام.

2. سهولة بدء محادثة

إن بدء الاجتماعات والانضمام إليها سهل للغاية، مما يشجع على إجراء المزيد من المحادثات المرتجلة و التعاون في الوقت الفعلي . بنقرة واحدة فقط في قناة Slack أو نافذة DM، وستنضم إلينا.

ومع ذلك، تتطلب المكالمات التقليدية جدولة ودعوات وإعداد جسور المؤتمرات أو روابط مكالمات الفيديو. هذا أمر متعب وليس رائعاً للاجتماعات اللحظية.

3. الطابع غير الرسمي مقابل الطابع الرسمي

تم تصميم اجتماعات سلاك للمحادثات عند الطلب. فهي تحاكي تجربة بدء محادثة تلقائية في المكتب.

على عكس المكالمات التقليدية، التي تكون رسمية ومجدولة، فإن الجلسات أقل تنظيماً. وهذا يجعلها مثالية للمحادثات اليومية أو مناقشات العمل غير الرسمية.

عادةً ما تتطلب المكالمات التقليدية التحضير وغالباً ما تتبع جدول أعمال محدد. وهي أكثر ملاءمة للمناقشات التفصيلية أو مراجعة العروض التقديمية.

4. الميزات والأدوات

تعمل جلسات Slack huddles على إضفاء طابع اللعب على تجربة الاجتماعات المرتجلة من خلال ردود فعل الرموز التعبيرية الحية وتصميمات الخلفية الجمالية والمؤثرات المنغمسة. تسمح هذه الميزات للفرق بجعل كل محادثة أكثر تفاعلية. تُحفظ جميع الروابط والمستندات المشتركة تلقائياً في سلسلة رسائل الاجتماع.

تختلف هذه الميزة بالنسبة للمكالمات الجماعية التقليدية حسب المنصة المستخدمة.

## كيف يمكنك استخدام اجتماعات سلاك (حالات الاستخدام والأمثلة)

تحتوي جلسات Slack huddles على العديد من الأدوات المساعدة، بدءًا من المراجعات الرئيسية أو جلسات حل المشكلات إلى التوجيه أو المناقشات الفردية.

إليك بعض حالات الاستخدام التي يمكنك اختبارها:

### حالة الاستخدام 1: التنظيف الأسبوعي لجمع التحديثات

قم بتنظيم اجتماعات أسبوعية لتقليل تكرار المهام المتأخرة والعمل على المهام الفرعية المعلقة. الفكرة هي استبدال الاجتماعات المحددة مسبقًا والمحددة زمنيًا بمناقشات عفوية حول التحديثات.

الاستخدام قوالب خطة التواصل الخاصة بـ ClickUp لتعزيز العمود الفقري لفريقك من أجل التعاون الفعال.

تم تصميم نموذج ClickUp للاتصالات الداخلية لمساعدتك في إنشاء نظام منظم للتواصل الداخلي.

على سبيل المثال، يعمل قالب ClickUp للاتصالات الداخلية على تبسيط محادثات فريقك وأنظمة مشاركة التقدم. يمكنك إبلاغ الفرق الداخلية بالتغييرات في خطط المشروع وحتى الإعلان عن الأحداث أو التحديثات الأساسية.

### حالة الاستخدام 2: مكالمات العصف الذهني بعد الاجتماع

تتيح لك مكالمات Slack الجماعية متابعة وحل الشكوك بعد الاجتماعات الشاملة داخل المكتب أو عن بُعد.

استخدم خاصية مشاركة الشاشة لالتقاط الأفكار الجماعية لفريقك وإبقائهم على اطلاع بنتائج جلسة العصف الذهني.

حالة الاستخدام 3: تقييم ملاحظات العملاء في اللحظة الأخيرة

تُعد الجلسات الجماعية مفيدة بشكل كبير في دراسة وتنفيذ التغييرات النهائية للمنتج أو استراتيجية إطلاق الحملة.

يمكنك استخدام اجتماعات Slack لمراجعة قوائم المراجعة النهائية وإجراء جولة ختامية من التغييرات على المستندات التي سيتم تقديمها.

حالة الاستخدام 4: التفاعلات الاجتماعية عن بُعد

إذا كان لديك فريق عمل عن بُعد، يمكنك استخدام الاجتماعات عن بُعد للدردشة بشكل عرضي وبناء علاقة مع الفريق، تماماً كما تفعل في بيئة المكتب التقليدية.

مثل هذه الاجتماعات عند الطلب أدوات التواصل في مكان العمل يمكن أن تحاكي الدردشات غير الرسمية والعفوية في المساحات المكتبية الفعلية.

## إيجابيات وسلبيات استخدام Slack Huddles للتواصل

لمجالس Slack huddles مزايا متعددة وعيوب محتملة اعتمادًا على سياق الاستخدام.

الإيجابيات

يزيد من السرعة والبساطة: يمكنك بدء اجتماع بنقرات قليلة فقط في مكان العمل أو قناة Slack حيث يتواجد جميع أعضاء الفريق. وهذا يجعلها فعالة بشكل لا يصدق للمحادثات العفوية دون الحاجة إلى جدولة يقلل من إرهاق الاجتماعات: يمكن أن تقلل الطبيعة غير الرسمية والصوتية للاجتماعات من الإرهاق المرتبط باجتماعات الفيديو المتتالية تشجع على التفاعلات غير الرسمية: يحفز الإعداد غير الرسمي فريقك على المشاركة في محادثات أكثر طبيعية، على غرار التوقف عند مكتب زميل في العمل لإجراء محادثة سريعة يبسّط التعاون عن بُعد: يتيح Huddles لفريقك عن بُعد الاتصال والتعاون بسرعة دون التحضير لمكالمات مؤتمرات الفيديو المعقدة أو إدارتها. والأفضل من ذلك، هناك العشرات من اختراقات سلاك لتحسين التعاون والتواصل عن بُعد بشكل أكبر

سلبيات

الحد الأدنى من مشاركة الفيديو: قد يؤدي التركيز الأقل على ميزات الفيديو إلى الإضرار باستخدام لغة الجسد أو تعابير الوجه أو الإشارات البصرية التي تساعد في التواصل الفعال إفراط محتمل في الاستخدام: سهولة بدء الاجتماع قد تصبح عادة لدى أعضاء فريقك وتؤدي إلى مقاطعات متكررة أو تشتيت الانتباه إذا لم يتم استخدامها بحكمة ليست مثالية للاجتماعات الرسمية: نظرًا لغياب عناصر الاجتماعات الرسمية مثل جداول الأعمال وقواعد المشاركة، قد لا يكون الاجتماع الجماعي مناسبًا للتجمعات الرقمية الرسمية

## كيفية عمل اجتماعات سلاك

ابدأ اجتماع سلاك داخل أي مساحة عمل أو قناة أو دردشة مباشرة على سلاك. يمكن لأعضاء فريقك الانضمام إلى المكالمة على الفور لأنهم بالفعل جزء من مساحة العمل.

توفر جلسات Slack Huddles مساحة عمل مشتركة عفوية في مقرك الرقمي.

تعيد اجتماعات Slack huddles تلك اللقاءات غير الرسمية في المكتب من خلال محادثات الفيديو بنقرة واحدة ومشاركة الشاشة للجميع، مع استكمالها بالمؤشرات وأدوات الرسم.

إليك كيف يمكنك التنقل من خلال اجتماع Slack:

### الخطوة 1: بدء اجتماع سلاك

ابحث عن زر "التجمع" - إنه في أعلى اليمين ويبدو مثل أيقونة سماعة الرأس. انقر عليه لبدء اجتماع.

بمجرد بدء الاجتماع، سترى إشعارًا في القناة أو الرسالة المباشرة يشير إلى أن الاجتماع نشط. يمكن للمشاركين الآخرين الانضمام إلى التجمع من خلال النقر على الإشعار أو أيقونة التجمع.

عبر: سلاك انقر على بدء التجمع في الزاوية العلوية اليمنى

الخطوة 2: قم بدعوة زملائك الموظفين إلى اجتماعك

اضغط على النقاط الثلاث أو رمز الترس وحدد "دعوة أشخاص" إذا كان عدد المشاركين في قناتك أقل من 20 مشاركًا، فما عليك سوى كتابة @channel لدعوة الجميع

الخطوة 3: مشاركة المعلومات في الاجتماع

يوفر Huddles مساحة مخصصة لتوزيع الروابط والمستندات والملاحظات في سلسلة الرسائل الخاصة بك.

تسمح اجتماعات سلاك لمشاركين اثنين بمشاركة شاشاتهم في نفس الوقت. يمكنك تكبير الشاشة أو إضافة مدخلاتك أو وضع علامة على المؤشرات الرئيسية باستخدام أيقونة القلم الرصاص.

سلاسل الرسائل مفتوحة للجميع، سواء حضروا أم لا. من السهل البحث عن الملفات والكلمات الرئيسية. حتى إذا فاتك الاجتماع، لا يزال بإمكانك متابعة المحادثة في الوقت الفعلي والاطلاع على جميع الموارد المشتركة.

فكّر في تعريف فريقك بما يلي قوالب سجل المكالمات كبديل لتتبع المحادثات خارج سلاك .

### الخطوة 4: استخدام ميزات التجمع الأخرى

يمكنك تفعيل ميزة التعليقات المباشرة، وتحديد سمة التجمع مسبقًا، واللعب بالخلفية، ومعاينة الفيديو الخاص بك

انقر على السهم أو أيقونة المواضيع لإخفاء أو إظهار الموضوع الجاري في الاجتماع. استخدم أيقونة الترس لإضافة موضوع فوق الموضوع لإطلاع المشاركين على ما يجري في الاجتماع

أرسل الرموز التعبيرية أو المؤثرات أو ردود فعل الملصقات وقتما تشاء، مما يتيح للمتحدث والآخرين معرفة أنك متابع. بالإضافة إلى أنه لا يعبث بتدفق المحادثة. ستختفي الرموز التعبيرية في غضون ثوانٍ قليلة، لكن الملصقات تبقى على الشاشة حتى تقوم بتعطيلها

الخطوة 5: الخروج من اجتماع سلاك

للخروج من اجتماع، انقر على نفس الأيقونة التي ساعدتك على الانضمام. كن حذرًا، حيث قد يتغير مظهرها قليلاً للإشارة إلى أنك حاليًا جزء من تجمع.

عبر: سلاك حوم فوق أيقونة سماعات الرأس نفسها لمغادرة التجمع

سوف تنفصل تلقائيًا عن الاجتماع إذا أغلقت Slack أو فقدت الاتصال بالإنترنت. أيضًا، لن يتلقى المشاركون الآخرون إشعارًا عند مغادرتك، مما يجعل خروجك غير مزعج.

## بدائل ل Slack Huddles

هناك العديد من الطرق للتعاون والتواصل باستخدام أدوات مثل Slack وMicrosoft Teams وZoom وGoogle Meet.

إليك بعض أبسط الأدوات التي يمكنك استخدامها للاجتماعات غير الرسمية والتعاون مع فريقك:

انقر فوق

يعد ClickUp المفضل لدى فرق العمل عن بُعد على مستوى العالم، حيث يعمل على ترقية ترسانة إدارة مشروعك من خلال كتالوج مثير من ميزات المراسلة.

استخدم ميزة ClickUp Chat View للمراسلة المباشرة داخل المنصة. يتيح ذلك لأعضاء الفريق الدردشة بسلاسة حول المشاريع أو المهام من نافذة المشروع أو المهمة دون الحاجة إلى التنقل بين النوافذ.

التعبير عن الآراء، والإشارة إلى أعضاء الفريق لتعيين المهام، وترك الملاحظات من خلال التعليقات، والتفاعل مع الرموز التعبيرية لتحسين الصداقة الحميمة للفريق باستخدام طريقة عرض ClickUp Chat

يعمل ClickUp على تنظيم المهام والأهداف والمستندات والجداول الزمنية، مما يهيئ أي مؤسسة عن بُعد لإدارة المشاريع الصغيرة والكبيرة الحجم عبر عدة أقسام.

علاوة على ذلك, كليك أب كليب يتيح لك إرسال تسجيلات الشاشة مع رسائل صوتية ونصية مخصصة كملاحظات إضافية لفهم أفضل. يعمل هذا بشكل جيد لوضع تعليمات واضحة ومفصلة أو ملاحظات على المهام والمشاريع. يقدم ClickUp مسجل شاشة مجاني بدون علامة مائية !

توفر ميزة ClickUp Clips تفريغ الملاحظات ثانية بثانية لتسهيل تدوين الملاحظات والوضوح

أدى تفاني ClickUp في تبسيط إدارة المشاريع عبر المؤسسات إلى دمج خاصية الذكاء الاصطناعي التي تُسمى ClickUp Brain على منصتها. يمكنك الآن نسخ الرسائل من المقاطع بسرعة لتحسين إمكانية الوصول من خلال تحويل المعلومات المنطوقة إلى نص.

وهذا يساعد بشكل خاص الفرق التي يجب عليها مراجعة المراسلات أو أولئك الذين يفضلون النص على الملخصات الصوتية. مثل أدوات الذكاء الاصطناعي للاجتماعات أتمتة المهام المستهلكة للوقت في إنشاء الملخصات وتوزيع جداول الأعمال وتعبئة القوالب.

يعمل ClickUp Brain على أتمتة مهام مثل تصميم الجداول والقوالب، وتلخيص الدردشات، وما إلى ذلك.

فرق مايكروسوفت

تدعم Microsoft Teams الاجتماعات الجماعية الكبيرة والندوات عبر الإنترنت والأحداث المباشرة وتوفر تكاملاً موسعاً مع تطبيقات Office 365 وميزات أمان قوية.

تدعم وظيفة الدردشة القوية الخاصة به المراسلة الفورية والخاصة داخل الفرق وعبر المؤسسة.

عبر: ذا فيرج

Google Meet

يقدم Google Meet خدمة مكالمات الفيديو المباشرة المدمجة مع خدمات Google الأخرى مثل التقويم وGmail.

تسمح موثوقيتها لمكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية بالتعاون السلس عبر المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية.

عبر فيجما

تقريب

آخر بديل ل Slack huddles هو Zoom. تشتهر مؤتمرات الفيديو الخاصة بها بتسهيل الاتصالات غير الرسمية المماثلة.

من مكالمات الفيديو عالية الجودة إلى Zoom Chat للدردشة الفورية والخاصة داخل الدردشات الجماعية، هذه الأداة مجهزة جيدًا لفرق العمل عن بُعد.

عبر تكبير

إعطاء الأولوية لقنوات التواصل العفوية لاجتماعات الفريق القصيرة اجتماعات سلاك تبرز بين

تطبيقات التعاون و تطبيقات التواصل الجماعي للاجتماعات الرقمية السريعة، وملاحظات المديرين في اللحظة الأخيرة، والعصف الذهني الفوري. إعدادها الفوري يجعلها أكثر ملاءمة من المكالمات التقليدية.

توفر اجتماعات Slack huddles العديد من الميزات لدعم تواصل فريقك. في حين أن المكالمات التقليدية رائعة للمحادثات المنظمة، فإن التجمعات تحافظ على تدفق الدردشة وتنظيم المستندات على مستوى أعلى.

لاحظ أن ميزات التواصل في SlackUp أكثر ملاءمة لإدارة المشروع من البداية إلى النهاية. يمكنك استخدام المقاطع الصوتية مع المهام والتعليقات، والسماح بالتحرير التعاوني، واستخدام طريقة عرض الدردشة، وتوصيل التقدم من خلال تحديثات الحالة.

اكتشف كيف يمكن لأدوات إدارة المشاريع أن تضاعف كفاءة تواصل فريقك 10 مرات. إنشاء حساب ClickUp مجانًا.

الأسئلة المتداولة (FAQs)

**1. كيف يختلف اجتماع سلاك عن المكالمات؟

اجتماعات سلاك أكثر عفوية وغير رسمية من المكالمات. فهي لا تتطلب جدولة وهي قناة مفتوحة للمشاركين للدخول والخروج.

تسمح الجلسات أيضًا بمشاركة الفيديو والشاشة، والرسم، والمؤثرات، والرموز التعبيرية، وسلاسل الرسائل، ومشاركة المستندات، وغير ذلك.

2. ما هو التجمع في Slack؟

التجمع في سلاك هي ميزة تسمح لك بالتواصل مع عضو واحد أو عدة أعضاء في الفريق على الفور على واجهة سلاك. إنها وسيلة اتصال مرتجلة تجمع الأعضاء المتاحين بسرعة من خلال دعوة.

وعلاوة على ذلك، فهي مثالية للمحادثات العفوية وحل الاستفسارات السريعة وعمليات التحقق اليومية عبر اللقاءات الرقمية.

3. هل مكالمات Slack huddle huddle خاصة؟

نعم، تكون مكالمات سلاك خاصة ضمن سياق مساحة عمل سلاك الخاصة بك. تحدد إعدادات الخصوصية الخاصة بالقناة أو الرسالة المباشرة التي بدأت فيها خصوصية الاجتماع.

على سبيل المثال، التجمعات في القنوات الخاصة تسمح فقط لأعضاء القناة بالانضمام إليها، أما التجمعات في القنوات العامة فتسمح لجميع من في مساحة العمل الخاصة بك بالانضمام إليها. تذكر أنه لا يوجد وصول للأعضاء الخارجيين خارج سلاك.