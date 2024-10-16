تفاصيل تسعير Slack: اعثر على الخطة المناسبة لأعمالك

قد يكون اختيار أداة الاتصال المناسبة أمراً مربكاً، خاصة عند محاولة الموازنة بين التكلفة والميزات التي يحتاجها فريقك.

قد يكون العثور على خطة تسعير Slack المناسبة أمراً مربكاً - فأنت تريد تعزيز التعاون والإنتاجية دون الإفراط في الإنفاق.

وسواء كنت صاحب عمل أو قائد فريق أو محترف، فأنت بحاجة إلى توضيح ما تقدمه كل خطة للتخلص من الإحباط الناتج عن الدفع مقابل ميزات غير مستخدمة أو تفتقر إلى الميزات الأساسية.

في هذه المقالة، سنقوم بتفصيل خطة تسعير Slack لمساعدتك في العثور على الخطة المثالية التي تناسب احتياجات مؤسستك وميزانيتها. 👇

## تفصيل خطط تسعير Slack

كم تبلغ تكلفة Slack؟ دعنا نلقي نظرة على جميع خططه المختلفة:

### خطة مجانية

إذا كنت تبدأ أو تدير فريقًا صغيرًا، يمكن أن تكون الخطة المجانية خيارًا رائعًا للتواصل الأساسي دون أي تكلفة. خطة Slack المجانية تغطي الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الرسائل المباشرة والتكاملات المحدودة

ومع ذلك، تحتوي الخطة على بعض القيود التي قد لا تدعم نمو فريقك على المدى الطويل مع تطور احتياجاتك.

الميزات الرئيسية:

سجل الرسائل والملفات: ستحصل على إمكانية الوصول إلى آخر 90 يومًا من سجل الرسائل وتخزين الملفات. في حين أن هذا قد يكون مناسباً في الوقت الحالي، إلا أنه قد يصبح مصدر إزعاج إذا كنت بحاجة إلى البحث عن المحادثات القديمة للرجوع إليها أو للامتثال في المستقبل

ستحصل على إمكانية الوصول إلى آخر 90 يومًا من سجل الرسائل وتخزين الملفات. في حين أن هذا قد يكون مناسباً في الوقت الحالي، إلا أنه قد يصبح مصدر إزعاج إذا كنت بحاجة إلى البحث عن المحادثات القديمة للرجوع إليها أو للامتثال في المستقبل عمليات الدمج: تتيح لك الباقة المجانية توصيل ما يصل إلى 10 تطبيقات خارجية، مثل Google Drive وOffice 365 وTrillo. وعلى الرغم من أن هذا مفيد للفرق الصغيرة، إلا أنه إذا كانت مؤسستك تعتمد على مجموعة كبيرة من الأدوات، فقد تجد هذا الحد مقيدًا

تتيح لك الباقة المجانية توصيل ما يصل إلى 10 تطبيقات خارجية، مثل Google Drive وOffice 365 وTrillo. وعلى الرغم من أن هذا مفيد للفرق الصغيرة، إلا أنه إذا كانت مؤسستك تعتمد على مجموعة كبيرة من الأدوات، فقد تجد هذا الحد مقيدًا إمكانيات التواصل: يمكنك إجراء اجتماعات صوتية ومرئية فردية فقط، مما يجعله مثاليًا للاجتماعات السريعة أو الاجتماعات الفردية. ولكن إذا كان فريقك يعتمد على المكالمات الجماعية، فستواجه عقبة لأن هذه الباقة لا تغطي هذه الميزات

لمن هذه الباقة:

تعتبر الباقة المجانية مثالية للفرق الصغيرة أو الشركات الناشئة أو المؤسسات التي تبحث عن خطة أساسية أداة تواصل في مكان العمل للمهام الروتينية. إنها طريقة مجانية لبدء استخدام Slack، ولكن لها قيود في سجل الرسائل والتكاملات وقدرات الاتصال.

اقرأ أيضًا:📖 اقرأ أيضًا: آداب سلاك: ما يجب فعله وما لا يجب فعله عند استخدام سلاك في العمل

الخطة الاحترافية

إذا كنت تدير شركة صغيرة إلى متوسطة الحجم وتحتاج إلى المزيد من الميزات المتقدمة لدعم فريقك المتنامي، فإن الخطة الاحترافية تعد خياراً رائعاً.

فهي تعزز اتصالاتك بمزيد من الميزات، مثل رسائل مباشرة غير محدودة، واجتماعات صوتية ومرئية، والقدرة على إنشاء أدوات مراقبة مخصصة لإدارة أفضل للمشروع. تُعد هذه الباقة خطوة قوية لأعلى من الباقة المجانية، حيث توفر كل ما تحتاجه لتعزيز الإنتاجية وتعاون الفريق.

الميزات الرئيسية:

سجل غير محدود للرسائل: توفر الخطة الاحترافية وصولاً غير محدود إلى جميع الرسائل المباشرة ومحادثات الفريق، مما يضمن توفر المحادثات المهمة دائمًا للرجوع إليها أو لاحتياجات الامتثال

توفر الخطة الاحترافية وصولاً غير محدود إلى جميع الرسائل المباشرة ومحادثات الفريق، مما يضمن توفر المحادثات المهمة دائمًا للرجوع إليها أو لاحتياجات الامتثال عمليات تكامل غير محدودة: قم بتوصيل عدد غير محدود من تطبيقات الطرف الثالث، مما يحول Slack إلى مركز مركزي لجميع أدواتك، من إدارة المشاريع إلى تخزين الملفات

قم بتوصيل عدد غير محدود من تطبيقات الطرف الثالث، مما يحول Slack إلى مركز مركزي لجميع أدواتك، من إدارة المشاريع إلى تخزين الملفات تواصل أفضل: مع ميزة Slack Huddles، يمكنك استضافة مكالمات صوتية ومكالمات فيديو جماعية مع ما يصل إلى 50 مشاركًا، مما يجعلها مثالية لاجتماعات الفريق أو تسجيلات المراجعة السريعة أو جلسات التدريب

مع ميزة Slack Huddles، يمكنك استضافة مكالمات صوتية ومكالمات فيديو جماعية مع ما يصل إلى 50 مشاركًا، مما يجعلها مثالية لاجتماعات الفريق أو تسجيلات المراجعة السريعة أو جلسات التدريب سياسات الاحتفاظ القابلة للتخصيص: قم بتعيين قواعد مخصصة للاحتفاظ بالرسائل والملفات لتتماشى مع سياسات ولوائح شركتك

قم بتعيين قواعد مخصصة للاحتفاظ بالرسائل والملفات لتتماشى مع سياسات ولوائح شركتك وصول الضيوف: تعاون بشكل آمن مع العملاء والمقاولين من خلال منحهم وصولاً موسعًا كضيوف، مما يضمن لهم العمل داخل مساحة العمل الخاصة بك دون المساس بأمان مساحة العمل الرئيسية لفريقك

تعاون بشكل آمن مع العملاء والمقاولين من خلال منحهم وصولاً موسعًا كضيوف، مما يضمن لهم العمل داخل مساحة العمل الخاصة بك دون المساس بأمان مساحة العمل الرئيسية لفريقك مجموعات المستخدمين المخصصة: إنشاء مجموعات مستخدمين مخصصة لتنظيم الفرق وإدارة الأذونات وتبسيط الإشعارات

إنشاء مجموعات مستخدمين مخصصة لتنظيم الفرق وإدارة الأذونات وتبسيط الإشعارات دعم ذو أولوية: تقدم الخطة الاحترافية دعمًا ذا أولوية لمعالجة مشاكلك بسرعة. مثالية لإبقاء فريقك يعمل دون تعطل كبير في العمل

تقدم الخطة الاحترافية دعمًا ذا أولوية لمعالجة مشاكلك بسرعة. مثالية لإبقاء فريقك يعمل دون تعطل كبير في العمل اتجاهات الاستخدام: تمنح لوحة معلومات تحليلات سلاك رؤية في ميزات التحليلات الأساسية، بما في ذلك استخدام القناة وحجم الرسائل ونشاط المستخدم

ميزات أخرى: منشئو سير عمل غير محدود، والقدرة على التعاون على القوائم والمستندات

لمن هي:

الباقة الاحترافية مثالية للشركات المتنامية التي تحتاج إلى أدوات متقدمة لإبقاء فرق العمل على اتصال وفعالية. وهي مثالية لأولئك الذين يحتاجون إلى رسائل مباشرة كاملة وسجل المكالمات والمزيد تكامل Slack والقدرة على استضافة الاجتماعات الجماعية.

التسعير:

7.25 دولارات لكل مستخدم شهريًا (عند إصدار فاتورة سنوية)

8.75 دولار لكل مستخدم شهريًا (عند إصدار فاتورة شهرية)

خطة الأعمال +

صُممت هذه الخطة للشركات المتوسطة إلى الكبيرة الحجم، وتوفر هذه الخطة أمانًا أفضل، وميزات امتثال، وضوابط إدارية، وهي مثالية لإدارة الاحتياجات التنظيمية الأكثر تعقيدًا.

الميزات الرئيسية:

تسجيل الدخول الأحادي (SSO) المستند إلى SSO: باستخدام SSO، يمكن لفريقك تسجيل الدخول بأمان عبر منصات متعددة باستخدام مجموعة واحدة فقط من بيانات الاعتماد. تعني هذه الطبقة الإضافية من الأمان أن الموظفين المصرح لهم فقط هم من يمكنهم الوصول إلى مساحة عمل Slack الخاصة بك

باستخدام SSO، يمكن لفريقك تسجيل الدخول بأمان عبر منصات متعددة باستخدام مجموعة واحدة فقط من بيانات الاعتماد. تعني هذه الطبقة الإضافية من الأمان أن الموظفين المصرح لهم فقط هم من يمكنهم الوصول إلى مساحة عمل Slack الخاصة بك دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع وقت استجابة مدته 4 ساعات: عندما يحدث خطأ ما، لا يمكنك الانتظار. فمع باقة Business+، ستحصل على دعم ذي أولوية مع وقت استجابة مضمون لمدة أربع ساعات للتخلص من أي مشاكل بسرعة

عندما يحدث خطأ ما، لا يمكنك الانتظار. فمع باقة Business+، ستحصل على دعم ذي أولوية مع وقت استجابة مضمون لمدة أربع ساعات للتخلص من أي مشاكل بسرعة اتفاقية مستوى الخدمة لوقت التشغيل بنسبة 99.99%: يضمن لك Slack وقت تشغيل بنسبة 99.99%، مما يضمن لك أقل وقت تعطل ممكن حتى يتمكن فريقك من التعاون بسلاسة والحفاظ على سير المشاريع على المسار الصحيح

يضمن لك Slack وقت تشغيل بنسبة 99.99%، مما يضمن لك أقل وقت تعطل ممكن حتى يتمكن فريقك من التعاون بسلاسة والحفاظ على سير المشاريع على المسار الصحيح ميزات الأمان المحسّنة: تتضمن خطة الأعمال + تصدير البيانات، وتكامل أداة منع فقدان البيانات (DLP)، وإعدادات الاحتفاظ القابلة للتخصيص لتلبية متطلبات حماية البيانات الصارمة

تتضمن خطة الأعمال + تصدير البيانات، وتكامل أداة منع فقدان البيانات (DLP)، وإعدادات الاحتفاظ القابلة للتخصيص لتلبية متطلبات حماية البيانات الصارمة تحكم أكبر في الأذونات: إدارة الفرق الكبيرة بسهولة من خلال التحكم في من يمكنه النشر في القنوات أو استخدام الإشارات التي تُعلم جميع الأعضاء، مما يجعل قنوات الإعلان خالية من التشتيت

إدارة الفرق الكبيرة بسهولة من خلال التحكم في من يمكنه النشر في القنوات أو استخدام الإشارات التي تُعلم جميع الأعضاء، مما يجعل قنوات الإعلان خالية من التشتيت وصول الضيوف: التعاون بسهولة مع شركاء خارجيين مثل العملاء أو المتعاقدين دون مغادرة Slack ومنحهم إمكانية الوصول المتحكم به إلى مساحة العمل الخاصة بك مع الحفاظ على أمان بياناتك الداخلية

التعاون بسهولة مع شركاء خارجيين مثل العملاء أو المتعاقدين دون مغادرة Slack ومنحهم إمكانية الوصول المتحكم به إلى مساحة العمل الخاصة بك مع الحفاظ على أمان بياناتك الداخلية مجموعات مستخدمين مخصصة: تساعدك هذه الميزة على إدارة الأذونات والإشعارات بكفاءة، مما يضمن أن الأشخاص المناسبين دائماً على اطلاع دائم

ميزات أخرى: كل شيء في باقة Pro، بالإضافة إلى توفير وإلغاء توفير المستخدم لحسابات الضيوف، وإدارة الهوية، وتصدير البيانات لجميع الرسائل.

لمن هي:

تمنح باقة Business+ للشركات التي تجاوزت الباقة الأساسية والبرو مزيداً من التحكم في عملياتها. إذا كان نشاطك التجاري يحتاج إلى امتثال صارم وأمان متقدم، فإن خطة Business+Pe Plan توفر الأدوات اللازمة للتحكم في كل شيء.

تساعد ميزات مثل الدعم ذي الأولوية ووصول الضيف في حل المشكلات بسرعة وتسمح بالتعاون الآمن مع الشركاء الخارجيين، مما يجعلها مثالية للشركات التي تتعامل مع المعلومات الحساسة والعمليات واسعة النطاق.

التسعير:

12.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (فواتير سنوية)

15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا (فواتير شهرية)

📖 اقرأ أيضًا: 25 حيلة من حيل سلاك لتحسين التواصل في مكان العمل

### خطة شبكة المؤسسات

خطة شبكة سلاك للمؤسسات (أغلى خطة) مناسبة للمؤسسات الكبيرة ذات متطلبات الاتصال المعقدة. على عكس الخطط الأخرى، تقوم بتخصيص الأسعار بناءً على الاحتياجات الخاصة بمؤسستك

توفر هذه الخطة مجموعة قوية من الميزات التي تعزز التعاون والأمان عبر مساحات العمل المترابطة.

الميزات الرئيسية:

مساحات عمل غير محدودة: تتيح لك خطة الشبكة المؤسسية إنشاء وإدارة مساحات عمل Slack متعددة مركزيًا، وهي مثالية للمؤسسات الكبيرة التي تضم أقسامًا أو فرقًا مختلفة، مع الحفاظ على ترابطها

تتيح لك خطة الشبكة المؤسسية إنشاء وإدارة مساحات عمل Slack متعددة مركزيًا، وهي مثالية للمؤسسات الكبيرة التي تضم أقسامًا أو فرقًا مختلفة، مع الحفاظ على ترابطها أمان وامتثال متقدمان: يوفر تشفير البيانات وإدارة مفاتيح المؤسسة وتكامل DLP والتوافق مع قانون HIPAA، وهو مثالي للصناعات ذات المتطلبات الصارمة لحماية البيانات

يوفر تشفير البيانات وإدارة مفاتيح المؤسسة وتكامل DLP والتوافق مع قانون HIPAA، وهو مثالي للصناعات ذات المتطلبات الصارمة لحماية البيانات الاكتشاف الإلكتروني والحجوزات القانونية: يتضمن ميزات متقدمة للاكتشاف الإلكتروني، مما يتيح للفرق القانونية الوصول إلى اتصالات محددة والاحتفاظ بها من أجل عمليات التدقيق وحفظ السجلات

يتضمن ميزات متقدمة للاكتشاف الإلكتروني، مما يتيح للفرق القانونية الوصول إلى اتصالات محددة والاحتفاظ بها من أجل عمليات التدقيق وحفظ السجلات دعم مخصص للعملاء: يقدم دعمًا ذا أولوية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع وقت استجابة مدته أربع ساعات، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى فرق نجاح العملاء للتأهيل والتدريب وتحسين استخدام Slack

ميزات أخرى: كل شيء في باقة الأعمال، بالإضافة إلى دعم منع فقدان البيانات، وسجلات التدقيق، والتكامل مع إدارة التنقل المؤسسي (EMM)، والمطالبة بالنطاق، وشروط الخدمة المخصصة، والمزيد.

لمن هي:

تُعد خطة شبكة المؤسسات مثالية للمؤسسات الكبيرة التي تضم آلاف الموظفين الذين يحتاجون إلى اتصال آمن وقابل للتطوير والتخصيص أداة التعاون عن بُعد .

وهي الأفضل للمؤسسات في القطاعات الخاضعة للتنظيم مثل الرعاية الصحية أو المالية أو الحكومية، حيث يكون أمان البيانات والامتثال مهمين. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إدارة مساحات عمل متعددة والحصول على ميزات أمان متقدمة.

تُقدِّم هذه الباقة مجموعة الميزات الأكثر شمولاً، وهي الخيار المتميز للشركات التي تتطلب خدمة من الدرجة الأولى من منصة الاتصالات الخاصة بها.

التسعير:

أسعار مخصصة

خطط تسعير سلاك #### مقارنة سريعة

الخطة السعر الميزات الرئيسية لمن هي الخطة المجانية مجاناً 90 يوماً من سجل الرسائل والملفات ما يصل إلى 10 عمليات تكامل مع Slack مكالمات صوتية ومرئية واحدة لواحد فرق العمل الصغيرة أو الشركات الناشئة أو المؤسسات ذات احتياجات التواصل الأساسية والميزانيات المحدودة الخطة الاحترافية 7.25 دولار لكل مستخدم/شهر (سنويًا) 8.75 دولار لكل مستخدم/شهر (شهريًا) سجل رسائل غير محدودتكامل غير محدود للتطبيقاتمكالمات جماعية مع ما يصل إلى 50 مشاركًا سياسات الاحتفاظ القابلة للتخصيص24/7 الدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تحتاج إلى ميزات اتصال متقدمة وتكامل تطبيقات متعددة خطة + الأعمال 12.50 دولارًا لكل مستخدم/شهر (سنويًا) 15 دولارًا لكل مستخدم/شهر (شهريًا)_ دعم SSO المستند إلى SAML24/7 مع وقت استجابة 4 ساعات99.99% اتفاقية مستوى الخدمة99.99% ميزات أمان محسّنة الشركات المتوسطة والكبيرة التي تتطلب ضوابط أمنية وتوافقية وإدارية محسّنة خطة شبكة المؤسسات تسعير مخصص_ مساحات عمل غير محدودة مساحات عمل غير محدودة أمان وامتثال متقدم (HIPAA، DLP) اكتشاف إلكتروني وحجوزات قانونية 99.99% وقت تشغيل SLA دعم مخصص على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع وقت استجابة 4 ساعات المؤسسات الكبيرة ذات احتياجات الاتصال المعقدة، خاصة في الصناعات المنظمة مثل الرعاية الصحية أو المالية أو الحكومية

📄 ملاحظة: تتوفر الوظيفة الإضافية Slack AI لخطة Pro وما فوق.

## كيفية اختيار خطة سلاك المناسبة لفريقك

يمكن أن يؤدي اختيار خطة Slack المناسبة إلى تحسين إنتاجية فريقك وتدفق التواصل. مع كل خطة تقدم إيجابياتها وسلبياتها الخاصة، فإن اختيار الخطة الخاطئة قد يجعلك تتعامل مع قيود تبطئ فريقك.

إليك كيف يمكنك اختيار أفضل خطة سلاك من خلال التركيز على العوامل الأكثر أهمية لمؤسستك:

1. حسب حجم الفريق

الفرق الصغيرة: الخطة المجانية أو الإحترافية الخطة الإحترافية مثالية للشركات الناشئة أو الفرق الصغيرة. توفر الباقة المجانية أدوات التواصل الأساسية، بينما توفر الباقة الاحترافية ميزات متقدمة مثل سجل الرسائل غير المحدود وتخزين الملفات مع تكامل محسّن للفرق المتنامية

المجانية الإحترافية الخطة مثالية للشركات الناشئة أو الفرق الصغيرة. توفر الباقة المجانية أدوات التواصل الأساسية، بينما توفر الباقة الاحترافية ميزات متقدمة مثل سجل الرسائل غير المحدود وتخزين الملفات مع تكامل محسّن للفرق المتنامية الفرق الأكبر حجمًا: بالنسبة للمؤسسات التي يتزايد عدد موظفيها وفرق العمل المعقدة، فإن خطط الأعمال + أو خطط شبكة المؤسسات للتعامل مع قواعد المستخدمين الكبيرة وتوفير تحكم إداري إضافي

2. حسب ميزات الأمان والامتثال

احتياجات الأمان القياسية: تقدم الخطة الاحترافية ميزات الأمان الأساسية مثل تشفير البيانات (في حالة السكون وأثناء النقل) والمصادقة الثنائية (2FA)، مما يجعلها مناسبة للفرق التي تتعامل مع بيانات الأعمال الروتينية

تقدم ميزات الأمان الأساسية مثل تشفير البيانات (في حالة السكون وأثناء النقل) والمصادقة الثنائية (2FA)، مما يجعلها مناسبة للفرق التي تتعامل مع بيانات الأعمال الروتينية الاحتياجات الأمنية المتقدمة:بالنسبة للصناعات التي تدير معلومات حساسة، توفر خطتا Business+ Business وBusiness+ وErprise Grid Plans ميزات SSO المستندة إلى SAML، ومنع فقدان البيانات (DLP)، والتوافق مع قانون HIPAA لتعزيز حماية البيانات

3. حسب احتياجات الاتصال

الاتصالات الأساسية: تغطي الخطة المجانية احتياجات المراسلة الأساسية مع حد أقصى للرسائل وسجل الملفات مدته 90 يومًا. ومع ذلك، قد لا تفي باحتياجات الفرق التي تحتاج إلى أدوات تعاون أكثر قوة

تغطي احتياجات المراسلة الأساسية مع حد أقصى للرسائل وسجل الملفات مدته 90 يومًا. ومع ذلك، قد لا تفي باحتياجات الفرق التي تحتاج إلى أدوات تعاون أكثر قوة احتياجات التواصل الأكثر شمولاً: إذا كان فريقك بحاجة إلى مكالمات فيديو جماعية وتكامل غير محدود للتطبيقات وأتمتة سير العمل، فإن الخطة الاحترافية ضرورية. تضيف خطة الأعمال+ أدوات متقدمة ودعمًا متميزًا

4. حسب الميزانية

حلول فعالة من حيث التكلفة: تناسب الخطة المجانية الفرق ذات الميزانية المحدودة التي تحتاج إلى ميزات أساسية. الخطة الاحترافية ، التي تبدأ من 7.25 دولار لكل مستخدم شهرياً (تُدفع سنوياً)، تقدم قيمة كبيرة مع ميزات متقدمة

تناسب الفرق ذات الميزانية المحدودة التي تحتاج إلى ميزات أساسية. ، التي تبدأ من 7.25 دولار لكل مستخدم شهرياً (تُدفع سنوياً)، تقدم قيمة كبيرة مع ميزات متقدمة استثمار أعلى لتحكم أكبر: بالنسبة للفرق الكبيرة التي تحتاج إلى ميزات أمان وامتثال قوية، فإن خطة الأعمال + بسعر 12.50 دولارًا لكل مستخدم شهريًا (يتم دفعها سنويًا) أو خطة شبكة المؤسسات هي أفضل استثمار

📖 اقرأ أيضًا: إيجابيات وسلبيات سلاك في العمل

## تقديم ClickUp: بديل أفضل لـ Slack

ماذا لو قلنا لك أن هناك بديلاً أفضل من بديل سلاك ?

نعم، نحن نتحدث عن انقر فوق وهو موقع شهير أداة شائعة لإدارة المشاريع والتعاون أكثر تنوعًا.

على الرغم من أن Slack كان شائعًا لمحادثات الفريق منذ فترة، إذا كنت تبحث عن شيء يقوم بأكثر من المراسلة، فإن ClickUp سيفاجئك.

دعنا نرى لماذا يتفوق ClickUp على Slack:

### محادثة ClickUp

بما أننا نبحث عن بديل لمنصة دردشة، فلنبدأ بـ ClickUp Chat .

على عكس Slack، حيث تكون الدردشة هي الحدث الرئيسي، فإن ClickUp يأخذ الأمر إلى أبعد من ذلك من خلال ربط محادثاتك مباشرةً بمهامك.

تبسيط تواصل الفريق مع ClickUp' الدردشة والتعليقات و@التعليقات و@الإشارات

باستخدام ClickUp 'Chat، تتلاقى جميع مهامك ومحادثاتك في مكان واحد، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين تطبيقات مثل Slack. فبدلاً من القفز بين الأدوات أو فقدان السياق، تحافظ ClickUp على توحيد محادثات فريقك ومهامه وملفاته وتوصيلها في مساحة عمل واحدة.

يتميز ClickUp أيضًا بالسماح لك بتحويل رسائل الدردشة المهمة على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ.

استخدم تعليقات ClickUp المعينة لإبقاء الجميع مسؤولاً وفي الحلقة.

على عكس Slack، حيث يمكن أن تُدفن التعليقات الرئيسية في سلاك، يوفر ClickUp ميزات مفيدة، مثل التعليقات المعينة لـ تعيين المهام لأعضاء فريق محددين وضمان المساءلة في جميع الأوقات. ابدأ محادثة في أي مكان في مساحة العمل الخاصة بك، عبر المهام أو المستندات أو مباشرةً في الدردشة، وودع ضريبة التبديل!

ما عليك سوى تمييز نص داخل مستند أو اقتباس تعليق لبدء سلسلة محادثة مع زملائك

مستندات النقر فوق المستندات

تعاون في الوقت الفعلي مع ClickUp Docs - احتفظ بجميع مستندات مشروعك في مكان واحد

بينما يتفوق Slack في التواصل, مستندات ClickUp خطوة إلى الأمام من خلال الجمع بين التواصل والتوثيق وإدارة المهام وتنظيم سير العمل - كل ذلك في منصة واحدة.

استخدم ميزات مثل اكتشاف التعاون بنقرة واحدة ، وسجلّ الإصدارات، والتكامل السلس مع المهام لإنشاء مخطط تفصيلي للمشروع مع زملائك وتعيين مهام المشروع مباشرةً من مستنداتك. تأتي المستندات مزودة بعناصر تنسيق غنية مثل اللافتات وإمكانيات التضمين، مما يسمح لك بتخصيص مظهر المستندات وإضافة الصور والروابط إليها.

أفضل جزء؟ يمكنك تنظيم الصفحات كعناصر متداخلة وتصنيفها بشكل أكبر في انقر فوق المساحات باستخدام المجلدات والعلامات.

🌈هل تعلم؟ استخدم فريق Liquid، علامة تجارية شهيرة للرياضات الإلكترونية ClickUp ل تعزيز الكفاءة بمقدار 3 أضعاف . وشملت التحديات الرئيسية التي واجهوها فرق العمل غير المترابطة عبر أدوات متعددة، وسوء التواصل، وضعف التوثيق.

ومن خلال دمج أربع أدوات مختلفة في ClickUp، تمكّنوا من تبسيط سير العمل وتعزيز تعاون الفريق واكتساب رؤية أفضل لمشاريعهم.

وقد أدى هذا التحول إلى اعتماد ClickUp بنسبة 100% في جميع أنحاء المؤسسة وساعد على تحقيق نمو مذهل للشركة بمعدل 10 أضعاف في أربع سنوات فقط.

ClickUp Brain

عزز الإنتاجية باستخدام ClickUp Brain - احصل على اقتراحات ذكية وملخصات مهام وأتمتة لتبسيط عملك ClickUp Brain يقدم أكثر من مجرد ملخصات للمهام - إنه مساعد ذكاء اصطناعي كامل مدمج مباشرةً في مساحة عملك. فهو يعمل على أتمتة كل شيء، بدءاً من كتابة المحتوى إلى تلخيص المناقشات الطويلة، مما يعزز الإنتاجية من خلال تبسيط المهام في مكان واحد.

يقلل هذا من الحاجة إلى التطبيقات الخارجية ويعزز الإنتاجية من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي بسلاسة مع إدارة المشاريع والتوثيق وتتبع المهام.

على عكس Slack AI، الذي يركز بشكل أساسي على سلاك، والذي يركز بشكل أساسي على سلاسل الاتصالات، يتكامل ClickUp Brain مع سير العمل بالكامل، مما يجعله مثاليًا للفرق التي تدير مشاريع معقدة وأدوات متعددة. يقتصر الذكاء الاصطناعي في Slack فقط على تلخيص المحادثات أو المساعدة في العثور على إجابات سريعة.

✨مورد إضافي: للفرق التي تتطلع إلى زيادة تعزيز التواصل، باستخدام نماذج خطط التواصل الفعالة واستكشاف الأفضل استراتيجيات التواصل يمكن أن تساعد في التعاون بشكل أكبر.

هذه الميزات مجتمعةً تجعل من ClickUp أفضل منافس سلاك .

### التسعير بالنقر فوق

خطةClickUp المجانية سخية للغاية، حيث توفر سعة تخزينية تبلغ 100 ميغابايت، ومهام غير محدودة، وإمكانية الوصول إلى معظم الميزات. تبدأ باقاتنا المدفوعة من 7 دولارات فقط لكل مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا) وتوفر مساحة تخزين غير محدودة وأدوات متقدمة.

وبالمقارنة، كما هو مفصل في ClickUp مقابل Slack الدليل، خطة Slack المجانية محدودة أكثر، خاصةً مع قيود سجل الرسائل والتخزين. السعر المبدئي لباقة Slack Pro في الولايات المتحدة هو 8.75 دولار لكل مستخدم (تُدفع شهريًا). إذا كنت تبحث عن باقة مدفوعة لزيادة ميزانيتك إلى أقصى حد، فإن أسعار ClickUp توفر مرونة وقيمة أكبر للفرق.

💡 نصيحة احترافية: استكشف هذه انقر فوق قوالب خطة التواصل المجانية لتبسيط التواصل مع فريقك والحفاظ على تنظيم كل شيء.

## ClickUp يقدم المزيد بأقل تكلفة

ClickUp هو سكين الجيش السويسري لمساحات العمل - فهو يحتوي على كل ما تحتاجه في مكان واحد.

يمكنك الدردشة وإدارة المهام وتتبع الوقت وحتى التعامل مع المستندات دون مغادرة المنصة. إنها طريقة رائعة لتقليل الحمل الزائد على الأدوات والحفاظ على تنظيم كل شيء.

على الجانب الآخر، يتمحور Slack حول إبقاء الأمور بسيطة. إنه سهل الاستخدام ومثالي إذا كنت بحاجة إلى البساطة, التواصل بدون ضجة. ولكن إذا كان فريقك يحتاج إلى أكثر من ذلك، فقد تجد نفسك تتلاعب بين Slack وأدوات إدارة المشاريع الأخرى.

لذا، إذا كنت من محبي Slack، فقد يكون من المفيد أن تتحقق من تطبيق ClickUp، فقد يكون الحل الشامل الذي لم تكن تعلم أنك بحاجة إليه - مما يجعل حياتك العملية أكثر سهولة وربما أكثر متعة. اشترك في ClickUp مجاناً واكتشف بنفسك لماذا يمكن أن يكون ClickUp خيارًا أفضل.