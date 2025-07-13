كيفية أتمتة رسائل Slack (خطوة بخطوة)

هل شعرت يومًا أنك تقضي وقتًا طويلاً في إرسال نفس التحديثات في Slack؟

إذا كنت مدير مشروع أو قائد فريق أو خبير عمليات أو مسوقًا، فأنت تعلم مدى السرعة التي يمكن أن تستهلك بها رسائل Slack اليدوية يومك.

خبر سار: أتمتة رسائل Slack ليست ممكنة فحسب، بل إنها سهلة بشكل مدهش.

سواء كنت ترغب في جدولة التذكيرات أو إرسال تحديثات متكررة أو ربط Slack بأدواتك المفضلة (مثل ClickUp!)، سيوجهك هذا الدليل إلى كل الخيارات المتاحة.

لنجعل حياتك الرقمية أسهل بكثير مع بعض حيل Slack.

🌟 نموذج مميز هل تحتاج إلى طريقة أفضل لتنظيم محادثات فريقك؟ قالب الرسائل الفورية من ClickUp هو الحل الأمثل لك! فهو يجمع جميع الرسائل الفورية المتعلقة بالعمل في مكان واحد منظم، حتى لا تفقد أبدًا المسار للمحادثات المهمة (أو تلك الرسائل العشوائية التي تقول "هل لديك دقيقة؟"). احصل على نموذج مجاني استخدم قالب الرسائل الفورية هذا لتجميع جميع المحادثات المهمة في مكان واحد. بفضل الحالات والحقول المخصصة، يمكنك بسهولة معرفة ما يحتاج إلى اهتمام، وتحديد أولويات الردود، والحفاظ على تزامن فريقك، دون أي فوضى. إنه مثالي لأي شخص يرغب في الحصول على ردود أسرع وعمل جماعي أكثر سلاسة، كل ذلك في مكان واحد.

طرق مدمجة لأتمتة رسائل Slack

قبل أن تغوص في التكاملات الفاخرة أو بدائل Slack، دعنا نلقي نظرة على ما يمكن أن يفعله Slack أصلاً داخل التطبيق.

1. جدولة الرسائل في Slack

عبر Slack

هل سبق لك أن كتبت رسالة في منتصف الليل ولكنك لم ترغب في إرسالها إلى فريقك حتى الصباح؟ تتيح لك ميزة الجدولة المدمجة في Slack كتابة الرسائل الآن وإرسالها لاحقًا.

كيفية القيام بذلك:

اكتب رسالتك في أي قناة Slack أو رسالة مباشرة

انقر على السهم الصغير بجوار زر الإرسال

اختر التاريخ والوقت

انتهى! سيقوم Slack بتسليم رسالتك في الوقت المثالي

🌻 مثالي لـ: الإعلانات والتذكيرات أو أي شيء تريد إرساله في الوقت المناسب. الأمر كله يتعلق بالحفاظ على آداب Slack الجيدة، يا رفاق!

2. استخدم Slackbot لأتمتة المهام البسيطة

عبر Slack

Slackbot هو بمثابة مساعدك الشخصي داخل Slack. يمكنك إعداد ردود مخصصة لكلمات أو عبارات محددة.

مثال:

اكتب "ساعدني في تذكر كلمة مرور WiFi" وسيقوم Slackbot بالرد بالمعلومات التي قمت بإعدادها.

كيفية الإعداد:

انتقل إلى إعدادات مساحة العمل

ابحث عن " تخصيص Slackbot

أضف المشغلات والاستجابات

🌻 مثالي لـ: الاتصالات غير المتزامنة، مثل الأسئلة الشائعة أو التوجيه أو المعلومات السريعة التي يطلبها فريقك طوال الوقت.

💡 الشريط الجانبي: ما هو Slack AI؟ Slack AI هو بمثابة مساعدك الشخصي في Slack — يمكنه تلخيص سلاسل المحادثات الطويلة بسرعة، وتمييز العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراء، ومساعدتك في العثور على ما تبحث عنه بالضبط من خلال البحث الأكثر ذكاءً. على الرغم من أن Slack AI رائع لتنظيم المعلومات، إلا أنه لا يقوم فعليًا بأتمتة إرسال الرسائل أو تشغيل سير العمل. للحصول على أتمتة حقيقية، ستظل بحاجة إلى استخدام Workflow Builder أو أدوات خارجية أو ClickUp.

3. قم بتعيين تذكيرات متكررة باستخدام /remind

عبر Slack

هل تحتاج إلى تذكير فريقك كل يوم اثنين؟ أمر /remind في Slack هو الحل الأمثل لك.

كيفية الاستخدام:

اكتب /remind [@someone أو #channel] [what] [when]

مثال: /remind #marketing Standup at 10am every weekday

سيتولى Slack الباقي — لن تحتاج إلى ملاحظات لاصقة بعد الآن.

🌻مناسب لـ: إرسال الملفات، وإكمال المراجعات أو المهام في الوقت المحدد، أو حتى الرد على الرسائل في غضون فترة زمنية معينة.

➡️ اقرأ المزيد: كيفية تنظيم قنوات Slack في العمل

هل تحتاج إلى المزيد من الأدوات لسير العمل المتقدم؟ لنلقِ نظرة على المستوى الثاني من أتمتة Slack.

تتيح لك هذه الأدوات أتمتة رسائل Slack استنادًا إلى المشغلات وسير العمل والتكاملات.

1. استخدم تكامل ClickUp + Slack

إذا كنت تستخدم ClickUp بالفعل لإدارة المشاريع، فإن تكامل ClickUp + Slack سيغير قواعد اللعبة.

ما يمكنك القيام به:

احصل على تحديثات Slack التلقائية عند إنشاء المهام أو تحديثها أو إكمالها في ClickUp

أنشئ مهام ClickUp مباشرة من رسائل Slack (لا داعي لتبديل علامات التبويب بعد الآن!)

قم بإدارة المهام وتحديثها مباشرة من Slack — قم بتعيين المهام أو التعليق عليها أو تغيير حالتها دون مغادرة الدردشة

كيفية الإعداد:

في ClickUp، انتقل إلى "التكاملات" وحدد Slack اتبع التعليمات لتوصيل مساحة العمل الخاصة بك تخصيص الإشعارات والإجراءات التي تريدها

الآن، ستظل اتصالات فريقك فعالة دون أن تحرك ساكراً.

💟 مكافأة: أضف بعض المرح إلى مساحة عمل Slack الخاصة بك باستخدام ردود Slackbot المخصصة! يمكنك جعل Slackbot يرد بنكات أو ميمات أو إشارات داخلية عندما يكتب شخص ما عبارة معينة، مثل الرد على "أحتاج إلى التحفيز" بـ "يمكنك فعل ذلك! 💪🔥" إنها طريقة رائعة للحفاظ على معنويات الفريق عالية وإضفاء القليل من الشخصية على محادثاتك اليومية.

عبر Slack

هل تريد ربط Slack بمئات التطبيقات الأخرى؟ Zapier و Make (المعروف سابقًا باسم Integromat) هما أفضل أصدقائك.

أمثلة:

أرسل رسالة Slack تلقائيًا عند إضافة عميل محتمل جديد إلى CRM الخاص بك

انشر ملخصًا يوميًا من Google Sheets إلى قناة Slack

قم بتنبيه فريقك في Slack عند إرسال نموذج

كيف تبدأ:

اشترك في Zapier أو Make

اختر Slack كتطبيق الإجراءات الخاص بك

قم بتعيين المشغل (مثل "مهمة جديدة في ClickUp" أو "صف جديد في Google Sheets")

تخصيص رسائلك وقناتك

📮ClickUp Insight: 92% من الموظفين يستخدمون طرقًا غير متسقة لتتبع المهام، مما يؤدي إلى فقدان القرارات وتأخير التنفيذ. سواء كنت ترسل ملاحظات متابعة أو تستخدم جداول بيانات، غالبًا ما تكون العملية مشتتة وغير فعالة. يضمن حل إدارة المهام من ClickUp تحويل المحادثات إلى مهام بسلاسة، حتى يتمكن فريقك من العمل بسرعة والبقاء على اتصال.

3. استخدم Slack Workflows (أداة إنشاء Slack الأصلية)

يتيح لك Workflow Builder من Slack أتمتة العمليات متعددة الخطوات، مباشرةً داخل Slack. وأفضل ما في الأمر؟ قوالب جاهزة للاستخدام تدير سير العمل من البداية إلى النهاية.

ما يمكنك أتمتته:

رسائل الترحيب لأعضاء القناة الجدد

تذكيرات يومية

جمع التعليقات أو الطلبات عبر النماذج

كيفية الاستخدام:

انقر على اسم مساحة العمل > أدوات > منشئ سير العمل اختر قالبًا أو ابدأ من الصفر قم بتعيين المشغلات والإجراءات والرسائل

حالات استخدام لأتمتة رسائل Slack

الآن، لننتقل إلى الجزء المهم. إذا كنت تدير فريقًا، فأنت تعرف معنى تكرار نفس الكلام (ثم تكراره مرة أخرى). إليك كيف تستخدم الفرق الحقيقية أتمتة Slack للحفاظ على سلامتها العقلية:

"مرحبًا، حان وقت الاجتماع اليومي!" — دون أن تكرر نفس الكلام: أتمتة تذكيرات الاجتماع اليومي بحيث يتلقى فريقك تنبيهًا ودودًا في تمام الساعة 10:00 صباحًا، حتى إذا كنت عالقًا في زحام المرور أو في مكالمة أخرى

الاحتفال الفوري بإنجازات المشروع: عندما ينجز فريقك ميزة أو يحقق هدفًا مبيعاتيًا، يمكن أن تظهر رسالة Slack تلقائية في #wins، مع الإشارة إلى جميع المشاركين. لا مزيد من اللحظات التي تتساءل فيها "هل أخبر أحد الفريق؟"

تجربة انضمام تبدو شخصية (ولكنها ليست يدوية): انضم موظف جديد؟ أرسل رسالة ترحيب تحتوي على روابط إلى وثائق الانضمام ومقاطع فيديو تعريفية وحتى رسالة مباشرة بعنوان "تعرف على زميلك" — حتى يشعر كل زميل جديد في الفريق بأنك تهتم به، حتى لو كنت في إجازة

عد تنازلي للمواعيد النهائية التي يتم ملاحظتها بالفعل: بدلاً من تحديث جدول البيانات بصمت، قم بإعداد تنبيه Slack تلقائي يقول، "مرحبًا، تقرير الربع الثالث مستحق خلال يومين — هل تحتاج إلى أي شيء؟" في القناة المناسبة، في الوقت المناسب

تدريبات على تذاكر الدعم الفني دون فوضى: عند وصول تذكرة دعم فني ذات أولوية عالية، اجعل Slack ينبه الأشخاص المناسبين تلقائيًا (وليس الشركة بأكملها) حتى لا يفوتك أي شيء

تسجيلات دورية لا تبدو آلية: أتمتة استطلاع أسبوعي في Slack بعنوان "كيف حال الجميع مع عبء العمل؟" حتى تتمكن من اكتشاف الإرهاق قبل حدوثه

القاعدة الذهبية؟ إذا سبق لك أن قلت: "ألم أقل ذلك بالأمس؟" — فقد حان الوقت للتشغيل التلقائي.

قيود استخدام Slack للتواصل

يعد Slack أداة لا غنى عنها للمحادثات السريعة وحروب GIF، ولكن إدارة المشاريع في Slack تأتي مع بعض الميزات الغريبة التي قد تدفعك إلى الجنون:

الأمور المهمة تضيع في التمرير: تنشر تحديثًا مهمًا، ولكن بحلول الوقت الذي يتحقق فيه فريقك من Slack، يكون قد ضاع بين الميمات وخطط الغداء وعشرات "الأسئلة السريعة". حظًا سعيدًا في العثور عليه لاحقًا

يمكنك جدولة رسالة، ولكن لا يمكنك جدولة محادثة: هل تحتاج إلى إرسال سلسلة من التذكيرات، أو إرسال إشعار إلى شخص ما فقط في حالة عدم إنجاز مهمة ما؟ لا تستطيع أدوات Slack المدمجة التعامل مع هذا النوع من المنطق، لذا ستضطر إلى القيام بذلك يدويًا (أو عدم القيام به على الإطلاق)

الأتمتة تناسب الجميع: هل تريد تشغيل رسالة فقط إذا تأخر مشروع ما، أو إرسال تحديث مخصص بناءً على حالة المهمة؟ ستحتاج إلى أدوات خارجية، وحتى مع ذلك، نادرًا ما تكون هذه الأدوات سلسة

السياق مشتت: قد تكون المحادثات المتعلقة بمشروع ما موجودة في #general أو #random أو الرسائل المباشرة أو مدفونة في سلاسل المحادثات. عندما تحتاج إلى القصة كاملة، فإنك تقوم بتجميع قطع اللغز

يعمل الذكاء الاصطناعي الأصلي على حل الكثير من مشكلات Slack، ولكنه لا يزال يترك الكثير مما هو مرغوب فيه عندما يتعلق الأمر ببناء سير عمل موحد. وهنا يأتي دور منافسي Slack .

لماذا تستخدم ClickUp لأتمتة الرسائل

يعد Slack رائعًا للمحادثات السريعة، ولكن عندما يتضمن يوم عملك إدارة المشاريع وتتبع التحديثات ومشاركة المستندات وإبقاء الجميع على اطلاع دائم، يمكن أن تصبح الأمور فوضوية بسرعة.

فجأة، تجد نفسك تتنقل بين عشرات التطبيقات المختلفة، وتجمع المحادثات والمهام والملفات، وتعتمد على تكاملات لا حصر لها لمجرد الحفاظ على سير عملك.

وهنا يكمن تميز ClickUp. لأن ClickUp ليس مجرد أداة لإدارة المشاريع، بل هو تطبيق شامل للعمل يجمع بين الدردشة والمهام والمستندات والتذكيرات والأتمتة والمزيد، كل ذلك في مكان واحد.

بدلاً من ربط تطبيقات الاتصال بين أعضاء الفريق وأدوات تتبع المشاريع وتطبيقات الملاحظات وأدوات الأتمتة، يدمج ClickUp كل ما تحتاجه في منصة واحدة قوية.

تحصل على اتصال سلس وتحديثات في الوقت الفعلي وأتمتة قوية دون عناء إدارة عمليات تكامل لا حصر لها.

1. الدردشة المدمجة: محادثات حقيقية، في مكان العمل مباشرةً

تخيل أن جميع مناقشاتك حول المشاريع وجلسات العصف الذهني والتحقق السريع من المهام بجوار مهامك ووثائقك. مع ClickUp Chat، يمكنك أخيرًا تجربة هذا الشعور!

مدمج مباشرة في مساحة عمل ClickUp، يساعدك على:

إنشاء المهام مباشرة من رسائل الدردشة —حوّل أي محادثة أو فكرة إلى مهمة قابلة للتتبع بنقرة واحدة، حتى لا يفوتك أي شيء مهم

ابدأ رسائل مباشرة أو محادثات جماعية مع أي شخص في فريقك — دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات أو فقدان تتبع المحادثات

شارك الملفات والروابط وحتى المهام مباشرة في الدردشة، حتى يتوفر للجميع السياق الذي يحتاجونه، في مكان المناقشة نفسه

ثبّت الرسائل المهمة حتى تظل التحديثات الهامة وملاحظات الاجتماعات والمواعيد النهائية مرئية دائمًا لجميع أعضاء الفريق

رد على المحادثات وحلها ، وحافظ على مساحة العمل الخاصة بك مرتبة وقابلة للتنفيذ — لا مزيد من سلاسل المحادثات التي لا تنتهي أو المتابعات المنسية

استضف SyncUps (المكالمات) مباشرة من الدردشة لعقد اجتماعات سريعة للفريق أو اجتماعات يومية أو متابعة المشاريع — دون الحاجة إلى أداة منفصلة لعقد مؤتمرات الفيديو

استخدم المتابعة (ميزة مخصصة) لتعيين تذكيرات أو عناصر إجراءات في أي رسالة دردشة، مما يضمن عدم تفويت أي شيء وأن كل محادثة تؤدي إلى خطوات تالية واضحة

استفد من وكلاء الذكاء الاصطناعي في الدردشة لأتمتة التحديثات الروتينية والإجابة على الأسئلة الشائعة أو حتى تلخيص المحادثات، حتى يظل فريقك دائمًا على اطلاع دون بذل أي جهد يدوي

لا مزيد من اللحظات التي تتساءل فيها "أين تحدثنا عن ذلك؟"

انسَ فوضى التنسيق. دع وكلاء الذكاء الاصطناعي في الدردشة يردون على الرسائل ويصنفونها ويوزعونها نيابة عنك!

عندما قمت بإعداد أول عملية أتمتة في ClickUp، كان الأمر بمثابة لحظة إلهام. الآن، بمجرد إضافة علامة، يتم تطبيق قالب المهام الفرعية بالكامل تلقائيًا. لم نعد نضيع الوقت في البحث عن المهام الفرعية أو القلق من أن ينسى أحدهم خطوة مهمة. أضفنا أيضًا عمليات أتمتة لتعيين المهام وتحديث الحالات وإرسال التذكيرات؛ كلها أشياء صغيرة في حد ذاتها، ولكنها معًا ساهمت في تبسيط طريقة عملنا تمامًا. لا يتعلق الأمر فقط بتوفير الوقت (على الرغم من أننا نحقق ذلك بالتأكيد)؛ بل يتعلق بخلق بيئة أكثر سلاسة وأقل إجهادًا حيث يمكن للفريق التركيز على أداء أفضل عمله دون أن يعيقه العمل الإداري.

عندما قمت بإعداد أول أتمتة لـ ClickUp، كان الأمر بمثابة لحظة إلهام. الآن، بمجرد إضافة علامة، يتم تطبيق قالب المهام الفرعية بالكامل تلقائيًا. لم نعد نضيع الوقت في البحث عن المهام الفرعية أو القلق من أن ينسى أحدهم خطوة مهمة. أضفنا أيضًا عمليات أتمتة لتعيين المهام وتحديث الحالات وإرسال التذكيرات؛ كلها أشياء صغيرة في حد ذاتها، ولكنها معًا ساهمت في تبسيط طريقة عملنا تمامًا. لا يتعلق الأمر فقط بتوفير الوقت (على الرغم من أننا نحقق ذلك بالتأكيد)؛ بل يتعلق بخلق بيئة أكثر سلاسة وأقل إجهادًا حيث يمكن للفريق التركيز على أداء أفضل عمله دون أن يعيقه العمل الإداري.

تساعدك ميزة الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp على إنشاء سير عمل مخصص ونشره في دقائق معدودة

هل سئمت من إرسال رسائل يدوية إلى فريقك بشأن تغييرات الحالة أو المواعيد النهائية؟ يتيح لك محرك الأتمتة في ClickUp إعداد قواعد تقوم بالعمل نيابة عنك:

إشعارات تلقائية لتنبيه أعضاء الفريق فورًا عند تعيين مهمة أو إكمالها أو تحديثها أو عند إضافة تعليق، بحيث يظل الجميع على اطلاع دون الحاجة إلى متابعتهم

مشغلات مخصصة لأي سيناريو ! هل تريد إخطار قناة عند إنشاء خطأ ذا أولوية عالية؟ أو إرسال تذكير عند اقتراب موعد الاستحقاق أو تأخر إنجاز مهمة؟ ما عليك سوى تعيين الشروط وترك ClickUp يتولى الباقي

التسليم عبر قنوات متعددة مما يتيح لك اختيار ما إذا كانت التحديثات سترسل إلى ClickUp Chat لرؤية فورية من قبل الفريق، أو مباشرة إلى البريد الإلكتروني للتذكيرات المهمة، أو حتى إلى Slack (بفضل التكامل السلس لـ ClickUp)

أتمتة الإجراءات المتكررة عندما تريد جدولة عمليات تسجيل الدخول المنتظمة أو تحديثات الحالة أو التذكيرات المتكررة حتى لا يفوت فريقك أي شيء، حتى إذا كنت خارج المكتب

اربط عمليات التشغيل التلقائي معًا لإنشاء سير عمل متقدم من خلال ربط عمليات تشغيل تلقائي متعددة، مثل تعيين مراجع تلقائيًا عندما تنتقل مهمة إلى "قيد المراجعة" أو إنشاء مهمة متابعة عندما يتم وضع علامة "تم" على شيء ما

خصص الإشعارات والإجراءات لفرق معينة أو مشاريع أو حتى مستخدمين فرديين، بحيث يتلقى كل شخص التحديثات التي تهمه فقط

بفضل محرك الأتمتة من ClickUp، يمكنك أخيرًا التوقف عن الإدارة الدقيقة للأمور الصغيرة والتركيز على الصورة الكبيرة، مع العلم أن فريقك سيكون دائمًا على اطلاع ومواكبة العمل.

🎉 حقيقة ممتعة: يحتوي Slack على بيضات عيد الفصح مخفية — مثل كتابة /pony في قناة (في بعض مساحات العمل) لتشغيل حصان صغير يركض عبر شاشتك! 🐴✨هل تريد المزيد؟ إذا كتبت /shrug، فسيتم تلقائيًا إضافة رمز تعبير ¯\_(ツ)_/¯. سخرية Slack الكلاسيكية مدمجة بالفعل.

3. اتصال مركزي: اعمل من مصدر واحد موثوق

استخدم التعليقات المعينة في ClickUp للحفاظ على محادثاتك مركزة وفي سياقها الصحيح

على عكس Slack، حيث يمكن أن تتشتت المحادثات عبر القنوات، يحافظ ClickUp على ربط كل شيء بعملك:

تعليقات المهام: ناقش مهام محددة في مكان العمل مباشرةً.

التعاون في المستندات: تحدث مع الآخرين وحرر المستندات في الوقت الفعلي، مع إضافة التعليقات والاقتراحات.

إعلانات على مستوى المشروع: استخدم ClickUp Chat أو الإشعارات لبث التحديثات إلى جميع المعنيين.

لا مزيد من فقدان السياق أو الرسائل المفقودة. مجرد اتصالات واضحة وقابلة للتنفيذ.

4. اسأل الذكاء الاصطناعي: احصل على المساعدة من مساعد الذكاء الاصطناعي المخصص لك

ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، شريكك الخفي في الإنتاجية، يتولى التفاصيل بهدوء حتى تتمكن من التركيز على الصورة الكبيرة. إليك كيف يغير طريقة عملك:

هل لديك فكرة رائعة في محادثة أو ملاحظة صوتية سريعة؟ يمكن لـ ClickUp Brain التقاطها على الفور وتحويلها إلى مهمة، حتى لا يضيع أي شيء في الزحام

لا داعي للانشغال بتدوين ملاحظات الاجتماعات. بفضل ميزة النسخ التلقائي، يتم تحويل المذكرات الصوتية والمقاطع المسجلة إلى نص واضح وقابل للبحث، جاهز للتنفيذ أو المشاركة

هل تغرق في سلاسل الرسائل الطويلة أو تحديثات المشاريع؟ دع ClickUp Brain يلخص الأساسيات في ملخصات موجزة، مما يسهل على الجميع متابعة آخر المستجدات في لمحة واحدة

لا داعي للانتظار لإعداد التذكيرات، يقترح ClickUp Brain بشكل استباقي عمليات الأتمتة والخطوات التالية بناءً على عادات فريقك وسير المشروع

لم تعد المتابعات الفائتة مشكلة. تراقب الذكاء الاصطناعي الموافقات المعلقة والعناصر المتأخرة والأسئلة التي لم يتم الرد عليها، وتقوم بتنبيه الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب

لا داعي للتعقيد مع الإعدادات المعقدة —فقط أخبر ClickUp Brain بما تريده بلغة بسيطة، وسيقوم بإعداد الأتمتة أو التذكيرات لك

اسأل الذكاء الاصطناعي من أي مكان في مساحة العمل. سواء كنت منشغلاً في مستند أو تتحدث مع فريقك أو تدير مشروعًا، فإن ClickUp Brain دائمًا ما يكون جاهزًا لتبسيط الأمور وتنظيمها ومواصلة العمل

مع ClickUp Brain، لن تشعر أن مساحة عملك أشبه بعملية توازن صعبة، بل ستشعر أنها آلة تعمل بسلاسة، تتعلم دائمًا وتتكيف لمساعدتك على العمل بشكل أكثر ذكاءً.

5. تكاملات قوية: اربط ClickUp بكل ما تحب

هل لديك بالفعل أدوات مفضلة لا يمكن لفريقك الاستغناء عنها؟ تتوافق تكاملات ClickUp معها جميعًا، لذا لن تضطر إلى الاختيار بين ما يعمل وما هو ممكن.

البريد الإلكتروني والتقويم والمزيد: قم بتوصيل بريدك الإلكتروني وتقويمك بـ ClickUp لإنشاء مهام من رسائل البريد الإلكتروني ومزامنة الاجتماعات وعدم تفويت أي موعد نهائي

أتمتة العمليات باستخدام Zapier و Make والمزيد: هل تريد ربط ClickUp بمئات التطبيقات الأخرى؟ استخدم Zapier أو Make لأتمتة الأعمال المتكررة، مثل إرسال التحديثات أو نقل الملفات أو تتبع الوقت

تكاملات أصلية لكل سير عمل: من Google Drive وDropbox إلى GitHub وZoom، يتكامل ClickUp مع الأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل. شارك الملفات، وتتبع الكود، وابدأ الاجتماعات، وحافظ على اتصال كل شيء

مع ClickUp، أنت لا تضيف أداة أخرى فحسب، بل تبني مساحة عمل أكثر ذكاءً وترابطًا. لا مزيد من التنقل بين علامات التبويب أو فقدان السياق. مجرد سير عمل مبسط ومحادثات أكثر ثراءً وكل شيء مرتبط بعملك الفعلي.

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اربط الدردشة بالعمل باستخدام ClickUp

تتمثل أتمتة رسائل Slack في استعادة وقتك وتقليل الأخطاء اليدوية والتأكد من أن فريقك لديه دائمًا المعلومات التي يحتاجها في الوقت المناسب.

سواء كنت تستخدم أدوات Slack المدمجة أو تستكشف عمليات الأتمتة المتقدمة أو ترتقي بمستوى عملك باستخدام تكاملات ClickUp القوية، فأنت تهيئ فريقك لتعاون أكثر سلاسة وذكاءً.

تذكر أن أفضل سير العمل هو الذي يناسبك، وليس العكس. مع ClickUp، يمكنك ربط أدواتك المفضلة ومركزية اتصالاتك وأتمتة الأعمال الروتينية، حتى تتمكن من التركيز على ما يهم حقًا: المضي قدمًا في المشاريع والاحتفال بالإنجازات معًا.

هل أنت مستعد للتخلص من التحديثات المتكررة؟ جرب ميزة الأتمتة في ClickUp اليوم وشاهد إنتاجية فريقك (وسلامته العقلية) ترتفع.