سلاك مقابل كليك أب: ما هي أداة التواصل الجماعي الأفضل؟

خلال إحدى جلسات العصف الذهني قبل بضعة أسابيع، قال أحد أعضاء الفريق مازحاً: "Slack هو المكان الذي نتحدث فيه عن القيام بالأشياء؛ ClickUp هو المكان الذي نقوم به فعليًا.' لقد أضحكني ذلك ولكنه جعلني أفكر أيضًا في مدى اختلاف طريقة عمل هذه الأدوات.

كشخص عمل مع كليهما، أفهم كيف تختلف أغراضهما.

ومع ذلك، فإن الاختيار بينهما لا يتعلق فقط بمقارنة الميزات. إن فهم ما يحتاجه فريقك لا يقل أهمية.

بعد تقييم شامل لكلا الأداتين، توصلت إلى دليل Slack مقابل ClickUp سريع لمساعدتك في تحديد الأداة المناسبة لفريقك. 🎯

## ما هو ClickUp؟

توحيد العمل والاتصال بسلاسة مع ClickUp

ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل، هو منصة إنتاجية متعددة الاستخدامات قائمة على السحابة تجمع بين إدارة المهام وتتبع المشاريع والتعاون الجماعي.

صُممت المنصة لمساعدة الفرق والأفراد على تنظيم مهامهم وتتبعها وإدارتها في مكان واحد، وهي توفر مجموعة مرنة من الأدوات التي تلبي متطلبات المشاريع المتنوعة. تدمج المنصة تحديد الأهداف وتتبع الوقت والتصور والتعاون للمساعدة في تخصيص سير العمل.

تقلل ميزات إدارة المشاريع الشاملة في ClickUp، مثل الدردشة في الوقت الفعلي، واللوحات البيضاء، وقدرات إعداد التقارير القوية، من الحاجة إلى أدوات متعددة لحالات الاستخدام المختلفة مثل تطوير البرمجيات والتسويق وإدارة العملاء.

بدءًا من إدارة المهام اليومية وحتى المبادرات واسعة النطاق، فهي تقضي على أوجه القصور، وتقلل من الانعزال، وتضمن بقاء الجميع على توافق.

🔍 هل تعلم؟ 53% من العاملين عن بُعد يقولون إن العمل من المنزل يجعل من الصعب الشعور بالتواصل مع زملاء العمل. وهذا يسلط الضوء على الدور الحاسم لأدوات التواصل الفعالة عبر الإنترنت مثل ClickUp في سد الفجوة بين أعضاء الفريق عن بُعد.

ميزات ClickUp

يتجاوز ClickUp إدارة المشاريع بمجموعة من الميزات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات فرق العمل الحديثة.

دعونا نلقي نظرة على بعض الميزات المحددة التي تجعل من ClickUp الأداة المثالية لتبسيط العمل وزيادة الكفاءة. 👇

الميزة رقم 1: الدردشة

راسل فريقك في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Chat ClickUp Chat يُعيد تعريف كيفية تواصل الفرق وتعاونها مع بعضها البعض، حيث يدمج المراسلة في الوقت الفعلي مع إدارة المهام والمشروعات في منصة واحدة قوية.

هل تتذكر المعاناة المستمرة في التبديل بين تطبيقات الدردشة وأدوات العمل؟ ClickUp Chat يلغي ذلك تماماً. فهو يتيح لك مناقشة الأفكار وإدارة المهام وتتبع المشاريع دون مغادرة المحادثة.

كل قائمة أو مجلد أو مساحة في ClickUp لها قناة خاصة بها تلقائيًا، مما يربط التواصل مباشرةً بالعمل الذي تدعمه. أي تغيير تجريه على القناة ينطبق على تلك المساحة أو المجلد أو القائمة.

لضمان الأمان، تتيح لك الدردشة تخصيص الأذونات إلى عامة أو خاصة.

تأكد من المساءلة بين أعضاء الفريق من خلال المتابعة في ClickUp Chat

علاوةً على ذلك، يمكنك من خلال ميزة المتابعة، تعيين رسائل الدردشة كعناصر إجراءات، مما يضمن عدم إغفال أي مهمة.

هل تبحث عن موضوع أو ملف معين ضمن سلسلة رسائل طويلة؟ تتيح لك ميزة تفاصيل الموقع رؤية كل شيء في لمحة سريعة - مواضيع الدردشة والأوصاف والمتابعين وأي ملفات تمت مشاركتها داخل الدردشة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إضافة رأس ووصف لكل دردشة لتحديد الغرض منها. سواء كان ذلك للعصف الذهني أو تتبع التقدم المحرز أو مشاركة التحديثات، فإن العناوين تبقي التحديثات المهمة في المقدمة وفي المنتصف، بينما تساعد الأوصاف الواضحة أعضاء الفريق على فهم التركيز على الفور.

احصل على ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Brain في الدردشة ClickUp Brain يدعم ميزات الدردشة، مثل إنشاء المهام الفورية من الرسائل، وملخصات المحادثات، والإجابات السريعة المستمدة من مساحة العمل الخاصة بك. وهذا يعني أنه يمكنك البقاء على اطلاع وإنتاجية، حتى لو فاتتك محادثات سابقة.

يمكنك الانتقال إلى مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو مباشرةً داخل الدردشة لحل الأسئلة أو مناقشة المشاريع وجهاً لوجه - لا حاجة إلى تطبيقات إضافية.

تدمج الدردشة كل عنصر من عناصر مساحة العمل الخاصة بك، سواء كنت تقوم بربط المهام أو مزامنة التحديثات أو استضافة مكالمات SyncUp للتعاون في الفيديو والصوت.

🔍 هل تعلم؟ 68% من الأشخاص يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر بشكل كبير على قطاع الاتصالات خلال السنوات الخمس المقبلة.

الميزة رقم 2: تعيين التعليقات

تحويل التعليقات إلى مهام باستخدام ClickUp Assign Comments (تعيين التعليقات) انقر فوق تعيين التعليقات تحويل التعليقات أو الطلبات في سلاسل المناقشة إلى مهام قابلة للتنفيذ. بدلاً من فقدان التفاصيل الأساسية، يمكنك تعيين تعليقات محددة لأعضاء الفريق أو حتى لنفسك. يضمن ذلك تتبع كل جزء من التعليقات ومعالجتها، مما يعزز المساءلة داخل الفريق.

الجزء الأفضل؟ أنه سهل الاستخدام؛ فببضع نقرات فقط، يمكنك تعيين التعليقات مباشرةً من المناقشات أو من مستندات ClickUp Docs دون البحث في سلاسل الرسائل أو المستندات المطولة.

💡 نصيحة احترافية: وضع خطة تواصل واضحة تحدد كيف ومتى يجب أن يتواصل فريقك. حدد القنوات الرئيسية التي سيتم استخدامها وتأكد من فهم الجميع لعملية البقاء على اطلاع.

الميزة رقم 3: المقاطع

مشاركة تسجيلات الشاشة من مساحة العمل الخاصة بك باستخدام ClickUp Clips ClickUp Clips يجعل تواصل الفريق وتعاونه سهلاً، مما يتيح لك مشاركة الأفكار والتعليقات والتحديثات بطريقة واضحة وجذابة. تخطى الرسائل النصية المطولة - فقط قم بتسجيل مقاطع الفيديو ومشاركتها مباشرةً داخل ClickUp.

فهو يتيح لك مشاركة خطة المشروع بسهولة، أو استعراض مهمة ما، أو تقديم الملاحظات. إنها طريقة مرئية سريعة وسريعة لتوصيل أفكارك، وهي مثالية ل اتصال فيديو غير متزامن .

يعد تكامله مع ClickUp Brain إضافة ممتازة للمنصة الغنية بالميزات. يقوم المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي بنسخ كل تسجيل تلقائيًا. يمكن البحث في النسخ وتتضمن طوابع زمنية، بحيث يمكنك العثور بسرعة على تفاصيل محددة دون إعادة مشاهدة الفيديو بأكمله.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ترك تعليقات في أي لحظة دقيقة في المقطع، مما يحافظ على تركيز المناقشات وقابليتها للتنفيذ. يمكنك تضمين هذه التسجيلات في المهام أو المستندات أو التعليقات أو إنشاء رابط عام لأصحاب المصلحة الخارجيين.

اقرأ أيضًا:📖 اقرأ أيضًا: أفضل 10 برامج وتطبيقات لمشاركة الشاشة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7$/شهرًا لكل مستخدم

7$/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

💡 نصيحة احترافية: حافظ على تنظيم دردشة ClickUp Chat الخاصة بك باستخدام سلاسل رسائل لموضوعات أو مشاريع محددة.

ما هو سلاك؟

عبر سلاك Slack هي عبارة عن منصة مراسلة في مكان العمل تعمل على مركزية تعاون الفريق والتواصل الداخلي والخارجي.

وهي تعمل كمركز حيث يمكن للفرق الدردشة عبر "القنوات" أو المساحات المخصصة لمواضيع أو مشاريع محددة، أو المراسلة المباشرة. وتوفر المنصة أداة التعاون عن بُعد تبسط المناقشات في مكان العمل وتقلل من الاعتماد على البريد الإلكتروني.

كما أن بيئة Slack الآمنة والمنظمة والمرنة تساعد فرق العمل على البقاء على اتصال وتنسيق وفعالية.

🧠 حقيقة ممتعة: سلاك يرمز إلى "سجل قابل للبحث في جميع الاتصالات والمعرفة" تم إنشاؤه في عام 2009 على يد ستيوارت بترفيلد.

💡 نصيحة احترافية: نصيحة احترافية: نجاح استراتيجية تواصل ناجحة تعتمد على المراجعات المنتظمة والتوقعات الواضحة والتغذية الراجعة المفتوحة. حافظ على مواءمة فريقك من خلال إعداد جداول تواصل منظمة وضمان سهولة وصول الجميع إلى التحديثات الرئيسية.

ميزات سلاك

Slack هو في المقام الأول منصة تواصل تعمل على تحسين كفاءة سير العمل وإنشاء مساحة عمل متصلة. دعنا نلقي نظرة على ميزاته، بدءاً من الإمكانيات الأساسية مثل القنوات والمراسلة المباشرة إلى عمليات التكامل المتقدمة. 👇

الميزة رقم 1: أدوات التواصل

انضم أو ابدأ اجتماعًا من الرسائل المباشرة أو القنوات

يستخدم Slack القنوات لتركيز المحادثات حول مواضيع أو مشاريع أو فرق عمل محددة. تنظم هذه المساحات المخصصة المناقشات، مما يجعل تحديد موقع المعلومات أو القرارات ذات الصلة أسهل. تتيح القنوات العامة التعاون على مستوى المؤسسة، بينما توفر القنوات الخاصة مساحات مركزة للمناقشات الحساسة.

يحتوي Slack على "رسائل مباشرة" (DMs) للمناقشات الخاصة والمباشرة للمحادثات الفردية أو الجماعية الصغيرة. هذه الميزة مثالية للتواصل السريع وغير الرسمي.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي Slack على ميزة "التجمع" للاجتماعات الصوتية والمرئية، والتي تحاكي المحادثات المكتبية غير الرسمية. وهو يدعم مشاركة الشاشة والتعاون المباشر، مما يمنح المستخدمين طريقة سريعة لحل المشكلات أو تبادل الأفكار.

🧠حقيقة ممتعة:

سلاك يدمج

مع أكثر من 2,600 تطبيق، بما في ذلك Google Drive وZoom وTrillo وJira وغيرها الكثير.

الميزة رقم 2: وظيفة البحث والتنبيهات القابلة للتخصيص

البحث عن الملفات والرسائل ذات الصلة

تتيح لك ميزة البحث في Slack استرداد الرسائل والملفات ومحتوى القناة بسرعة. تضمن لك القدرة على البحث في جميع اتصالات مساحة العمل عدم فقدان أي معلومات، حتى في البيئات ذات الازدحام الشديد.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على إعدادات إشعارات قابلة للتخصيص لمساعدة المستخدمين على تحديد أولويات الرسائل. يسمح وضع "عدم الإزعاج" بالتركيز دون انقطاع من خلال كتم صوت الإشعارات خلال الأوقات المحددة.

يحتوي Slack أيضًا على وظيفة "مجموعات المستخدمين" التي تتيح إرسال إشعارات مستهدفة لعدة أشخاص داخل مساحة العمل. هذه الميزة مفيدة لقادة الفريق الذين يحتاجون إلى التواصل مع مجموعات محددة دون الإشارة إلى الجميع بشكل فردي.

🧠 حقيقة ممتعة: من المفيد اختراق سلاك هو الضغط على "السهم لأعلى" لتعديل رسالتك الأخيرة بسرعة، بينما يشير الخيار + النقر (ماك) أو Alt + النقر (الكمبيوتر الشخصي) إلى رسالة على أنها غير مقروءة.

الميزة رقم 3: الذكاء الاصطناعي

احصل على ملخصات المواضيع البسيطة باستخدام الذكاء الاصطناعي

تتضمن خطة شبكة سلاك للمؤسسات من Slack إمكانات الذكاء الاصطناعي لتلخيص سلاسل الرسائل والقنوات والملفات المشتركة، مما يتيح لك متابعة المعلومات الأساسية.

كما أنه يعزز وظيفة البحث، مما يتيح لك طرح الأسئلة بلغة طبيعية وتقديم إجابات موجزة بناءً على الرسائل أو الملفات ذات الصلة داخل المنصة. بالنسبة لأيام عطلتك، يوفر لك Slack AI ملخصات يومية تلخص النشاط في قنوات محددة.

تسعير سلاك

مجاناً

المحترف: 8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركة + المحترفين: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة شبكة المؤسسات: أسعار مخصصة

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام Slack لإدارة المشاريع

ClickUp مقابل Slack: مقارنة الميزات

بينما يقدم كل من ClickUp و Slack ميزات فريدة من نوعها للتعاون بين فريق العمل، إلا أن ClickUp يبرز كمنصة شاملة لإدارة المهام وتتبع المشاريع وتعزيز إنتاجية الفريق.

وفي المقابل، يركز Slack في المقام الأول على التواصل، حيث يقدم قنوات ومراسلات مباشرة وعمليات تكامل.

دعنا نقارن بين ميزاتهما الرئيسية لنرى الأداة التي تناسب احتياجات فريقك بشكل أفضل. 💁

معايير انقر فوق سلاك الوظائف الأساسية إدارة المهام والمشاريع الشاملة مع ميزات تعاون واسعة النطاق التواصل والتعاون في الوقت الفعلي إدارة المهام ميزات متقدمة، بما في ذلك مخططات جانت والتبعيات وسير العمل المخصص إدارة المهام المحدودة؛ تعتمد على عمليات التكامل التخصيص تدفقات العمل ولوحات المعلومات والحقول القابلة للتخصيص بشكل كبير قنوات وإشعارات قابلة للتخصيص واجهة المستخدم بديهية وسهلة الاستخدام وغنية بالميزات سهلة الاستخدام لسرعة التهيئة ميزات التعاون التعليقات داخل المهمة، وتحرير المستندات، وتتبع الأهداف التعاونية القنوات، والرسائل المباشرة، ومشاركة الملفات الأفضل لـ الفرق التي تحتاج إلى أدوات قوية لإدارة المشاريع الفرق التي تركز على التواصل البسيط

كليك أب مقابل سلاك

### الميزة رقم 1: التخصيص والمرونة

أولاً، دعنا نتحدث عن التخصيص والمرونة. إليك كيفية تكديس ClickUp و Slack عند تشكيل سير العمل وتخصيص المنصة لتناسب احتياجات فريقك.

ClickUp

يوفر ClickUp خيارات تخصيص واسعة النطاق، مما يتيح للفرق تشكيل مهام سير العمل والحقول ولوحات المعلومات لتناسب عملياتهم بدقة. من حالات المهام المخصصة والحقول المخصصة إلى لوحات المعلومات التفصيلية، يمكنك إنشاء بيئة تعكس سير عملك الفريد.

سلاك

يتيح Slack للمستخدمين تخصيص جوانب مثل القنوات والإشعارات وعمليات التكامل، مما يساعد على تبسيط التواصل.

ومع ذلك، تقتصر قدرات التخصيص الخاصة به في المقام الأول على هذه الميزات التي تركز على التواصل. فهو يفتقر إلى التخصيص الأعمق لسير عمل المشروع الذي يوفره ClickUp.

🏆 الفائز: يفوز ClickUp في هذه الجولة بميزاته القوية والقابلة للتخصيص في إدارة المشاريع.

الميزة رقم 2: التعاون

بعد ذلك، نبحث في التعاون. كيف تساعد هذه الأدوات فريقك على البقاء على اتصال والعمل معاً؟

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ClickUp هو أداة تعاون لإدارة المشاريع التي تدمج مشاركة المستندات وسلاسل التعليقات والدردشة مباشرةً في إطار عملها. وترتبط المناقشات بمشاريع محددة لمساعدة الفرق على البقاء متناسقة، وتتيح لك ميزة الدردشة في ClickUp ربط المهام مباشرةً في المحادثات، مما يضمن عدم فقدان السياق بين الأدوات، وهي مشكلة متكررة في Slack.

سلاك

على الرغم من أن Slack رائع للمحادثات في الوقت الحقيقي والمراسلة المباشرة، إلا أنه يفتقر إلى ميزات تعاونية متكاملة بعمق. لا تعد المهام والمستندات وسير العمل جزءًا لا يتجزأ من وظائف Slack، مما يجعله أقل مثالية للفرق التي تحتاج إلى كل شيء في مكان واحد.

🏆 الفائز: يحتل تطبيق ClickUp الصدارة بميزات التعاون المتكاملة، حيث يحتفظ بكل شيء من المهام إلى المناقشات في مكان واحد.

🧠 حقيقة ممتعة: تطورت سياسة "الباب المفتوح" الكلاسيكية، التي كانت شائعة في المكاتب لتشجيع التواصل بين الموظفين والإدارة، في العصر الرقمي. فمع أدوات مثل ClickUp، يمكن للقادة الآن أن يكون لديهم "باب رقمي مفتوح"، مما يجعلهم أكثر سهولة في الوصول إلى الملاحظات أو النصائح السريعة.

الميزة رقم 3: تجربة المستخدم

سواءً كنت بحاجة إلى شيء بسيط وبديهي أو غني بالميزات وشامل، سنرى أي منصة تسهل على فريقك الانطلاق.

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توفر مجموعة ميزات ClickUp وظائف أكبر بكثير ولكن لديها منحنى تعليمي حاد. قد تتطلب أدواته المتقدمة لإدارة المهام وسير عمل المشروع مزيدًا من الوقت لإتقانها، مما يجعلها أكثر ملاءمة للفرق التي تبحث عن منصة شاملة متكاملة.

سلاك

تجعل واجهة Slack البسيطة والبديهية من السهل على الفرق البدء بسرعة. يشجع تركيزه على التصميم سهل الاستخدام على التفاعلات غير الرسمية، مما يعزز الشعور بالانتماء للمجتمع.

🏆 الفائز: إنه التعادل! إذا كنت تبحث عن أداة مباشرة للمحادثات غير الرسمية، يمكنك اختيار Slack. من ناحية أخرى، إذا كنت بحاجة إلى أداة غنية بالميزات تعمل على تبسيط جميع المحادثات المتعلقة بالعمل، فإن ClickUp هو اختيارك.

الميزة رقم 4: تحديد الأهداف وتتبعها

دعنا نقارن بين Slack و ClickUp لتحديد الأهداف وتتبع تقدم المهام.

ClickUp

تتفوق ClickUp في مساعدة الفرق في الحفاظ على تركيزها على أهدافها من خلال ميزات تحديد الأهداف والتتبع المدمجة. يمكن للفرق تحديد أهداف واضحة وتقسيمها إلى أهداف أصغر ومراقبة التقدم المحرز في الوقت الفعلي.

هذه الوظيفة مفيدة للحفاظ على المشاريع طويلة الأجل على المسار الصحيح وضمان الوفاء بالمواعيد النهائية.

سلاك

لا يوفر Slack أدوات مخصصة لتتبع الأهداف. وعلى الرغم من أنه يسهل التواصل حول الأهداف، إلا أنه يفتقر إلى البنية التي يوفرها ClickUp لتحديد وإدارة وقياس النجاح.

🏆 الخاسر: يتفوق ClickUp على هذا التطبيق بفضل أدواته القوية لتحديد الأهداف وتتبعها، مما يحافظ على توافق فريقك مع أهدافه.

🔍 هل تعلم؟ إذا كان فريقك يستخدم تطبيق Slack، فسيسعدك أن تعرف أن ClickUp يتكامل معه بسلاسة. إن تكامل ClickUp و Slack يسمح لك بربط كلا النظامين الأساسيين، مما يحافظ على مواءمة فريقك.

الميزة رقم 5: التذكيرات والإشعارات

أخيرًا، دعنا نستكشف التذكيرات والإشعارات وكيف تساعد كل أداة فريقك على البقاء على رأس المهام والمواعيد النهائية.

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تساعدك ميزات التذكير في ClickUp على البقاء على رأس المهام. ويمكنك تعيينها لتواريخ الاستحقاق أو الأطر الزمنية المخصصة، حتى تعرف دائماً ما هو التالي وتبقي فريقك على المسار الصحيح.

سلاك

على الرغم من كفاءته كـ تطبيق اتصالات الفريق يركز Slack بشكل أساسي على إعدادات الإشعارات للرسائل والإشارات. ولا يوفر إمكانات التذكير بالمهام مثل ClickUp.

🏆 الفائز: يحتل ClickUp الصدارة بفضل نظام التذكير القوي الذي يوفره، مما يجعل فريقك على اطلاع على المهام والمواعيد النهائية.

📖 اقرأ أيضًا: اكتشف كيف أن دردشة "كل شيء" المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp إعادة تعريف التواصل الجماعي من خلال تقديم تجربة مستخدم متفوقة وأكثر قوة وفائدة.

## سلاك مقابل كليك أب على ريديت

لجأنا إلى موقع Reddit لنرى أين يقف الناس من Slack مقابل ClickUp. على الرغم من عدم وجود مواضيع محددة تقارن بين الاثنين، دعنا نلقي نظرة على ما يقوله المستخدمون عنهما.

حصلت للتو على إمكانية الوصول إلى الإصدار التجريبي للدردشة من ClickUp ويمكنني أن أؤكد أن Slack سيصبح قريبًا قابلًا للاستبدال تمامًا...

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مستخدم ريديت /%href/

"تخلص من سلاك" بصراحة. أجد أن ClickUp يحتوي على كل شيء، بما في ذلك الدردشة (محادثتهم الجديدة مذهلة). بالطبع، لدى Slack فوائده، لكنني أفضل أن أدفع مقابل ClickUp فقط ريديتور آخر عند سؤاله عما إذا كان ClickUp Chat يمكن أن يكون بديل Slack ,

موقع ClickUp Chat الجديد موجود في المستوى الأعلى، سواء على سطح المكتب أو الهاتف المحمول. من السهل جدًا الدخول والدردشة، لمعرفة ما إذا كانت هناك أشياء يجب الرد عليها، وما إلى ذلك _ المستخدمون من ناحية أخرى، بينما أعرب بعض الأفراد عن تقديرهم لواجهة Slack البديهية,

_ما يثير جنوني حاليًا بشأن Slack هو سهولة فقدان الأشياء. يمكن أن تتم الرسائل في عدد من المواقع - رسالة مباشرة، رسالة مباشرة جماعية، رسالة مباشرة جماعية، قناة، موضوع داخل قناة. والعودة إلى محادثة في أي من هذه المواقع غالباً ما تتطلب البحث في عدة زوايا وزوايا

بعض المستخدمون أن إتقان أدوات الاتصال الرقمي ومؤتمرات الفيديو أمر ضروري للمرشحين للوظائف.

ما هي أداة التواصل التي تسود؟

لقد ظهرت النتائج، ولدينا فائز واضح. 💪

إنه ClickUp! 🤩

على الرغم من أن Slack هو التطبيق المفضل للتواصل، إلا أنه يركز فقط على المراسلة. فهو يتفوق في إبقاء الفرق على اتصال، لكنه لا يضاهي منافسيه عندما يتعلق الأمر بإدارة المشاريع وتتبع المهام ودمج سير العمل.

ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل والتواصل وإدارة المشاريع. إنه حل شامل من تحديد الأهداف إلى مشاركة المستندات وأتمتة سير العمل.

لماذا لا تجربه؟ اشترك في ClickUp مجانًا اليوم!