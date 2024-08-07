كيفية استخدام Slack لإدارة المشاريع

بصفتك مدير مشروع، ربما واجهت كمدير مشروع مجموعة من الأدوات المعقدة، كل منها يقدم ميزات أكثر مما قد تحتاج إليه.

والحقيقة هي أنك لست مضطرًا إلى إنفاق ثروة على أداة إدارة مشاريع فاخرة بميزات لن تستخدمها أبدًا. الأدوات الأساسية، بما في ذلك أدوات إدارة المشاريع المجانية يمكن أن تغطي غالبًا احتياجات عملك.

على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم Slack بالفعل من أجل تواصل الفريق ، يمكنك أيضًا الاعتماد عليه في إدارة المشروع. هذا صحيح. يمكن أن تساعدك نفس المنصة التي تستخدمها لتسجيلات المراجعة اليومية وصور GIF أيضًا في الحفاظ على تنظيم مشاريعك وعلى المسار الصحيح.

ستوضح لك هذه المدونة كيفية الاستفادة من Slack لإدارة المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، سنخبرك كيف تتفوق في ذلك!

استخدام سلاك لإدارة المشاريع: دليل سريع

سلاك هو تطبيق مراسلة للأعمال الذي، على الرغم من أنه ليس أداة كاملة لإدارة المشاريع، إلا أنه يمكن أن يبسط مهام إدارة مشروعك إلى حد كبير.

إليك كيفية استخدام تطبيق Slack لإدارة المشاريع:

1. إدارة المهام من خلال قنوات مخصصة للمشروع

سلاك هو نظام ديناميكي برنامج إدارة المهام الذي يسمح لك بإنشاء قنوات اتصال منفصلة لمختلف المشاريع. يمكن أن يكون لكل مشروع قناة مخصصة له حيث يمكن لأعضاء الفريق مشاركة الملفات وتخزينها وتوصيل المهام المهمة وتحديث الحالات.

يضمن هذا الإعداد الاحتفاظ بجميع المعلومات المتعلقة بالمشروع في مكان واحد، مما يسهل على أعضاء الفريق العثور على مهام محددة والتعاون بشأنها.

إليك كيفية تشغيل قنوات Slack الخاصة بالمشروع باستخدام قائمة الاختصارات:

via سلاك

افتح سلاك: انتقل إلى مساحة العمل الخاصة بك

انتقل إلى مساحة العمل الخاصة بك أنشئ قناة: اضغط على أيقونة علامة الجمع بجوار "القنوات" في الشريط الجانبي

اضغط على أيقونة علامة الجمع بجوار "القنوات" في الشريط الجانبي قم بتسمية قناتك: قم بتسمية قناتك باسم خاص بالمشروع حتى يكون واضحًا ما هو الغرض منها

قم بتسمية قناتك باسم خاص بالمشروع حتى يكون واضحًا ما هو الغرض منها قم بدعوة أعضاء الفريق: أضف جميع المشاركين في المشروع للحفاظ على جميع الاتصالات في مكان واحد. يساعدك هذا الإعداد في الحفاظ على تنظيم كل المناقشات والملفات والتحديثات، تمامًا كما تحتفظ بالأدوات مرتبة في صندوق الأدوات

2. قم بتعيين حالات المشروع الشخصية لتحقيق الشفافية

يسمح Slack للمستخدمين بتعيين الحالات الشخصية لإبلاغ أعضاء الفريق عن مدى توفرهم.

via سلاك على الرغم من أن Slack لا يقدم حالات محددة للمشروع، إلا أن تحديث حالتك الشخصية يساعد على إبقاء الفريق بأكمله على علم بمن يعمل على ماذا. بهذه الطريقة، يبقى الجميع على علم بأدوار بعضهم البعض والتقدم المحرز.

إليك كيفية القيام بذلك:

افتح Slack وانقر على صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العليا

حدد "تعيين حالة" من القائمة المنسدلة

اختر حالة محددة مسبقًا أو أدخل حالة مخصصة، مثل "العمل على المهمة X"

أضف رمزًا تعبيريًا لتمثيل حالتك بصريًا

اختياريًا، قم بتعيين وقت انتهاء صلاحية لحالتك

انقر فوق "حفظ" لتحديث حالتك وإبقاء فريقك على اطلاع على مدى توفرك الحالي

3. التعاون في الوقت الفعلي من خلال القنوات والمكالمات

via سلاك بصفته تطبيق التواصل يحافظ تطبيق Slack على سلاسة وتنظيم محادثات الفريق.

يمكن لأعضاء الفريق مشاركة الملفات بسهولة، وعقد الاجتماعات وإجراء مكالمات الفيديو، والتعاون من خلال نظام النشر الأصلي في Slack. هذا التفاعل في الوقت الحقيقي يبقي الجميع على نفس الصفحة، مما يعزز التواصل الفعال وسرعة اتخاذ القرار.

4. استخدام وظيفة البحث في سلاك للعثور على المعلومات

تساعدك خاصية البحث في سلاك على تحديد موقع الرسائل والملفات بسرعة باستخدام المعدلات وأوامر الشرطة المائلة. وهذا مفيد بشكل خاص لاسترجاع معلومات محددة من المحادثات السابقة، مما يضمن عدم فقدان التفاصيل المهمة.

من خلال البحث في جميع الرسائل والملفات، يمكن لأعضاء الفريق العثور بكفاءة على المعلومات التي يحتاجون إليها، مما يسهّل سير العمل ويبقي المشاريع على المسار الصحيح.

via سلاك إليك كيفية البحث بفعالية

افتح سلاك وانقر على شريط البحث في الأعلى

استخدم المُعدِّل "من:" للعثور على رسائل من شخص معين

استخدم المُعدِّل "في:" للبحث داخل قناة معينة

اجمع بين معدِّلات مثل "قبل:" و"بعد:" لتضييق نطاق النتائج حسب التاريخ

اكتب كلمات مفتاحية أو عبارات ذات صلة بالمعلومات التي تبحث عنها

اضغط على Enter لعرض نتائج البحث وتحديد موقع الرسائل أو الملفات التي تريدها بسرعة

5. تشغيل التذكيرات تلقائياً للحفاظ على المواعيد النهائية

يتيح لك تطبيق Slack تعيين تذكيرات تلقائية للاجتماعات والمواعيد النهائية والمهام المهمة، مما يضمن عدم إهمال أي شيء. تساعد هذه الميزة على إبقاء الجميع على المسار الصحيح وعلى دراية بالمسؤوليات القادمة.

باستخدام تذكيرات Slack، يمكنك الحفاظ على سير العمل بسلاسة وضمان التزام فريقك بالمواعيد النهائية والواجبات.

via سلاك إليك كيف يمكنك أتمتة التذكيرات على حساب Slack الخاص بك:

افتح Slack : انتقل إلى مساحة العمل الخاصة بك

: انتقل إلى مساحة العمل الخاصة بك ضبط تذكيرًا : اكتب / تذكير في مربع الرسالة

: اكتب / تذكير في مربع الرسالة أضف التفاصيل : حدد الشخص الذي تريد تذكيره، والمهمة والوقت

: حدد الشخص الذي تريد تذكيره، والمهمة والوقت تأكيد: قم بتأكيد: اضغط على Enter، وسيقوم سلاك بجدولة التذكير

6. قم بدمج أدواتك المفضلة مع Slack لسير عمل سلس

يتيح لك تطبيق Slack ربط أدواتك المفضلة - مثل ClickUp أو Zoom أو Google Drive أو غيرها - لتلقي التحديثات وإدارة المهام وإكمال الإجراءات داخل مركز الاتصال الخاص بك. يوفّر هذا التكامل الوقت ويحافظ على سلاسة سير عملك ومركزيته.

إليك كيفية دمج أدواتك مع Slack:

ابحث عن دليل تطبيقات سلاك في مساحة العمل الخاصة بك

اكتب اسم الأداة التي تستخدمها، مثل Asana أو Trello

اختر الأداة وانقر على "إضافة إلى سلاك" للدمج

اتبع التعليمات لربط حساب إدارة مشروعك مع Slack. يضع هذا التكامل أدواتك في مكان الدردشة مباشرة، مما يسهل إدارة كل شيء دون مغادرة Slack

7. ثبّت الرسائل والملفات المهمة للوصول السريع

يمكنك الاحتفاظ بالمعلومات المهمة في متناول يدك من خلال تثبيت الرسائل والملفات الأساسية في قنوات Slack الخاصة بك.

يضمن التثبيت سهولة وصول جميع من في القناة إلى المستندات والملاحظات المهمة، بحيث لا يضطر أحد إلى البحث في عدد لا يحصى من الرسائل للعثور على ما يحتاج إليه. تعمل هذه الميزة على تعزيز الكفاءة وتساعد فريقك على الرجوع إلى المواد المهمة بسرعة.

إليك ما عليك القيام به لتثبيت الرسائل والملفات:

العثور على الرسالة أو الملف: حدد موقع العنصر في قناة سلاك الخاصة بك

حدد موقع العنصر في قناة سلاك الخاصة بك قم بتثبيته: انقر على النقاط الثلاث بجوار الرسالة أو الملف

انقر على النقاط الثلاث بجوار الرسالة أو الملف حدد "تثبيت إلى القناة": سيؤدي هذا الإجراء إلى تثبيت العنصر في القناة

سيؤدي هذا الإجراء إلى تثبيت العنصر في القناة الوصول إلى الدبابيس: انقر فوق أيقونة التثبيت في أعلى القناة لعرض جميع العناصر المثبتة

لست متأكدًا مما إذا كان Slack سيلبي متطلبات إدارة مشروعك؟ استكشف بعض بدائل سلاك للعثور على أفضل ما يناسب احتياجاتك.

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إدارة المشاريع والعمليات باستخدام ClickUp

يجمع ClickUp جميع الأدوات الأساسية في أداة واحدة، مما يسهل إدارة عمليات المشروع وتتبعها. حل إدارة المشاريع من ClickUp يربط جميع عناصر مشروعك - المهام والمستندات والمحادثات ولوحات المعلومات - في منصة واحدة سهلة الاستخدام، مما يساعد الفرق على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

مع أكثر من 1000 قالب والعديد من الميزات التي تعزز الكفاءة، يعمل ClickUp على تبسيط تتبع المهام وإعداد التقارير وتعاون الفريق، مما يسهل على الفرق تخطيط المشاريع وتنفيذها ومراقبتها بفعالية.

قالب ClickUp لإدارة المشاريع

قالب إدارة المشاريع في ClickUp يساعدك على التعامل مع تحديات تخطيط المشاريع بفعالية من خلال إطار العمل المنظم جيدًا. صُمم هذا القالب لإدارة العمل في مختلف مراحل المشروع، ويوفر هذا القالب نهجًا منظمًا من خلال المساحات والمجلدات المخصصة.

حتى لو كنت جديدًا في إدارة المشاريع، فإن هذا المورد يبسط المهام المعقدة حتى تتمكن من:

الحصول على نظرة عامة واضحة على موارد مشروعك لإدارتها بفعالية

استخدام طرق عرض متعددة لسير العمل لتعيين المهام وإدارتها وتحديد أولوياتها بكفاءة

التعاون بسلاسة مع فريقك وإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع دون عناء

## اختصر على نفسك بعض الوقت مع ClickUp لإدارة المشاريع

سلاك هو تطبيق تواصل جماعي يساعد في التعاون في الوقت الحقيقي مما يجعلها مفيدة لإبقاء الجميع على اتصال وإطلاع.

ومع ذلك، إذا كنت ترغب في تتبع المواعيد النهائية، والتعامل مع تدفقات العمل المعقدة، وبناء قواعد معرفية، وتنسيق مشاريع متعددة، فأنت بحاجة إلى أدوات إدارة المشاريع. لا يمكن أن تساعدك ميزات Slack الحالية في ذلك.

يسد ClickUp هذه الفجوات من خلال تقديم منصة قوية لإدارة المشاريع تتكامل بسلاسة مع Slack. وهي توفر أدوات متقدمة لإدارة المهام، وتتبع تقدم المشروع، وتعزيز التواصل بين فريق العمل، كل ذلك ضمن نظام موحد.

سواء كنت بحاجة إلى تبسيط سير العمل، أو تمكين التعاون، أو إدارة المشاريع بفعالية أكبر، فإن ClickUp يوفر الأدوات والمرونة التي تحتاجها الفرق الحديثة.

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