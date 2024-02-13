أفضل 10 أدوات وبرامج تواصل في مكان العمل في عام 2025

التواصل الداخلي هو جزء لا يتجزأ من العمليات في مكان العمل. من الإدارة العليا نزولاً إلى الموظفين العاديين، يساعد نشر المعلومات ذات الصلة على بناء بيئة عمل صحية والحفاظ على مشاركة الموظفين.

وعلى الرغم من وجود عوائق لا يمكن تجنبها مثل العوائق البيئية والشخصية التي تؤدي إلى ضعف التواصل، إلا أن التغلب على هذه العوائق هو المفتاح لتحسين التواصل الداخلي و تعاون الفريق .

وفي ظل الجائحة، أصبحت أدوات التواصل متاحة أكثر من أي وقت مضى للتخفيف من تحديات بيئات العمل عن بُعد وبيئات العمل المختلطة وتبسيط التواصل في مكان العمل، ونحن هنا لمساعدتك في التعرف على أفضل أدوات التواصل في مكان العمل حتى تتمكن من اتخاذ القرار الصحيح لفريقك.

لقد قمنا بتحليل أدوات وبرامج الاتصال المختلفة التي يمكنها تعزيز الإنتاجية وتبسيط التعاون وربط فرقك الموزعة. تابع القراءة لمعرفة أفضل 10 توصيات لأفضل 10 أدوات تواصل في مكان العمل المتاحة اليوم!

فوائد استخدام أدوات وبرمجيات التواصل في مكان العمل

"تذهب معظم تكاليف الأعمال الرئيسية إلى تكاليف الممتلكات مثل الإيجار والضرائب. ومع إتاحة الجائحة إمكانية العمل من المنزل، فقد أدى ذلك إلى خفض الميزانيات وإعادة تنظيمها إلى استثمارات أكثر قيمة مثل أدوات التواصل الداخلي." كارتر سيوث، *[قمة الائتمان_]( https://mycreditsummit.com/)* لذلك إذا كنت تفكر أيضًا في الاستثمار في التواصل و أدوات مشاركة الموظفين فأنت على الطريق الصحيح! بصرف النظر عن تزويد فرق العمل المختلطة والبعيدة بوسيلة للبقاء على اتصال، فإن أدوات التواصل في العمل تفيد المؤسسة بأكملها. إليك بعض الفوائد الرئيسية لتطبيق هذه الأدوات الحديثة:

تبسيط التواصل تحت سقف واحد

يمكن للمديرين وقادة الفرق تتبع تقدم العمل والموظفين في العمل أهداف التواصل ومهام المشروع بسهولة أكبر من خلال تطبيق أداة أو منصة واحدة لمركز المعرفة.

من السهل أن تفقد المعلومات في وابل من البيانات والمعلومات والمهام، لذلك أدوات تواصل الفريق توفر متجراً شاملاً لتتبع كل ما تحتاج إلى معرفته حول المهمة.

اتصالات العمل الآمنة

"يتزايد عدد الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا - ولسبب وجيه للغاية. ومع ذلك، يجب على هذه الشركات أيضاً التدقيق في هذه التطبيقات لتجنب فقدان البيانات أو اختراقها. ينبغي أن يكون أمن البيانات أحد أهم استثمارات المؤسسة لتجنب العواقب و/أو التداعيات القانونية." -مارك بيرس، الرئيس التنفيذي لشركة Colorado LLC المحامي مع ذلك، من المهم للشركات أن تختار أدوات التواصل الجماعي. يمكن للمؤسسات حماية اتصالات الأعمال والبيانات الحساسة بشكل أفضل باستخدام أدوات الاتصال الداخلية المناسبة مع الأمان الشامل .

تعزيز التعاون والإنتاجية ومشاركة الموظفين ### تعزيز التعاون والإنتاجية ومشاركة الموظفين

"غالبًا ما يجد القادة أن مشاركة الموظفين من أصعب المهام في الحفاظ على المؤسسة. تتأثر إنتاجية الموظفين إلى حد كبير بمدى شعورهم بالتقدير والمشاركة، لذا فإن التأكد من مشاركتهم وإبقائهم على اطلاع دائم هو ما يجب أن يركز عليه المديرون ذوو الكفاءة العالية." توم جولوبوفيتش، رئيس قسم التسويق والعلاقات الإعلامية، *[توم جولوبوفيتش _/%ref/]( https://ninjatransfers.com/)* يعد وضع التواصل مع الموظفين في قلب كل مؤسسة جزءًا لا يتجزأ من الحفاظ على مشاركة الموظفين وإنتاجيتهم في أعلى مستوياتها. عندما تستخدم أدوات التواصل الداخلي، فإنك تتيح وسيلة يمكن للموظفين من خلالها البقاء على نفس الصفحة باستمرار وأن يكونوا منتجين وفعالين وفعالين حتى عند العمل من المنزل.

أفضل 10 أدوات تواصل في مكان العمل للفرق في عام 2024

عندما يتعلق الأمر بأدوات التواصل، فإن هذه المنصات الآن مدعومة بإدارة المهام, المراسلة الفورية التعاون في المستندات أدوات، واجتماع افتراضي، وميزات الدردشة الجماعية، ومكالمات الفيديو.

إذاً، كيف تعرف أي منها يناسبك؟ إليك ملخص لأفضل 10 أدوات تواصل داخلي، إلى جانب أفضل ميزاتها وقيودها وأسعارها ومراجعاتها، لتمنحك الرؤية التي تحتاجها لاختيار المناسب منها لفريقك ومؤسستك!

1. ClickUp

راقب تحديثات المشروع، وقم بإدارة مهام سير العمل، وتعاون مع الفريق، كل ذلك من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك ClickUp هو نظام شامل لإدارة المشاريع و أداة إنتاجية تهدف إلى تبسيط سير العمل وتواصل الفريق من خلال جمع كل أعمالك في مكان مركزي واحد.

مع وجود مئات الميزات ضمن قائمته ومنصة قابلة للتخصيص بالكامل، يمكن للفرق من جميع الأحجام من مختلف الصناعات تخطيط وإدارة وتتبع مشاريعهم واتصالاتهم كلها داخل نفس المنصة.

ونظرًا لأن ClickUp مصمم بميزات تواصل الفريق مع اكتشاف التعاون، يمكن للفرق التعاون بسلاسة في الوقت الفعلي أو بشكل غير متزامن، مما يجعل من الممكن الحفاظ على مواءمة الفرق البعيدة ومتصلة في جميع الأوقات. استخدم ألواح الكتابة الرقمية الخاصة بـ ClickUp لجلسات العصف الذهني والتخطيط الاستراتيجي و مستندات ClickUp لتخزين الأفكار وإجراءات التشغيل الموحدة وغير ذلك الكثير.

حتى أنه يحتوي على ميزة مراسلة مدمجة ، عرض الدردشة، للمراسلة الفورية للاحتفاظ بمحادثاتك إلى جانب عملك. وإذا كنت بحاجة إلى طريقة أخرى للتواصل مع فريقك، يمكنك استخدام مسجل الشاشة داخل التطبيق، Clip by ClickUp، للسماح لك بإنشاء وإرسال رسائل فيديو داخل ClickUp.

شارك تسجيلات الشاشة لتوصيل رسالتك بدقة دون الحاجة إلى سلسلة رسائل بريد إلكتروني أو اجتماع شخصي جرّب Clip by ClickUp وإذا كنت تبحث عن طريقة أكثر فاعلية لـ إدارة رسائلك الإلكترونية يوفر ClickUp ميزة البريد الإلكتروني في ClickUp التي تتيح لك إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني دون مغادرة المنصة. ما عليك سوى دمج تطبيقات البريد الإلكتروني الأكثر استخدامًا في ClickUp، مثل Gmail أو Outlook أو Front، وابدأ الرد على رسائلك الإلكترونية ضمن مهام ClickUp. 📧

إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني داخل ClickUp إلى تبسيط إدارة البريد الإلكتروني جرّب البريد الإلكتروني في ClickUp تسهّل عليك ميزات وإمكانيات ClickUp العمل والتواصل مع فرقك دون التنقل من منصة إلى أخرى، مما يجعلها واحدة من أفضل وسائل التواصل و أدوات إدارة المشاريع اليوم

أفضل الميزات

منصة قابلة للتخصيص بالكامل : تخصيص كل جزء من ClickUp ليناسب فريقك واحتياجات عملك

: تخصيص كل جزء من ClickUp ليناسب فريقك واحتياجات عملك 15+ مناظر مخصصة : اختر من بين أكثر من 15 طريقة لعرض عملك، بما في ذلك طريقة عرض الدردشة

: اختر من بين أكثر من 15 طريقة لعرض عملك، بما في ذلك طريقة عرض الدردشة طريقة عرض الدردشة : أرسل رسائل فورية إلى فريقك واحتفظ بالمحادثات إلى جانب عملك

: أرسل رسائل فورية إلى فريقك واحتفظ بالمحادثات إلى جانب عملك البريد الإلكتروني في ClickUp: قم بإدارة جميع اتصالاتك عبر البريد الإلكتروني في مكان واحد دون الحاجة إلى برامج وبرامج إضافية. أرسل أخبار الشركة والتكليفات والمهام والمهام والمعلومات والرسائل الهامة في ClickUp دون الحاجة إلى تغيير علامات التبويب

قم بإدارة جميع اتصالاتك عبر البريد الإلكتروني في مكان واحد دون الحاجة إلى برامج وبرامج إضافية. أرسل أخبار الشركة والتكليفات والمهام والمهام والمعلومات والرسائل الهامة في ClickUp دون الحاجة إلى تغيير علامات التبويب لوحات بيضاء : قم بإنشاء مساعدات مرئية للاجتماعات الافتراضية، ورسم خريطة للمشاريع والأفكار لتوصيل الخطط مع فرقك

: قم بإنشاء مساعدات مرئية للاجتماعات الافتراضية، ورسم خريطة للمشاريع والأفكار لتوصيل الخطط مع فرقك المراقبون : عندما يتم تعيين شخص ما كمشاهد، سيحصل تلقائيًا على إشعارات عند إجراء تحديثات على مهمة ما - مما يلغي الحاجة إلى المتابعة يدويًا

: عندما يتم تعيين شخص ما كمشاهد، سيحصل تلقائيًا على إشعارات عند إجراء تحديثات على مهمة ما - مما يلغي الحاجة إلى المتابعة يدويًا التعليقات والإشارات المعينة: أنشئ عناصر الإجراءات داخل مهمة ما وقم بتعيينها للآخرين أو حتى لنفسك، واستخدم ميزة الإشارات للفت انتباههم إلى العناصر الموجودة داخل المهام أو عرض الدردشة

القيود

لا يحتوي البرنامج على ميزة مدمجة لمكالمات الفيديو للاجتماعات الافتراضية. ومع ذلك، فإنه يحتوي على العديد من التطبيقات التي تتكامل مع برامج مكالمات الفيديو مثل تكامل Zoom الذي يسمح لك ببدء اجتماع داخل مهمة ClickUp باستخدام زر تكبير الاجتماع أو الأمر /الشرطة المائلة /التكبير/التصغير

التسعير

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات لكل عضو شهريًا

: 7 دولارات لكل عضو شهريًا للأعمال : 12 دولارًا لكل عضو شهريًا

: 12 دولارًا لكل عضو شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.7 من 5 (5,732 تقييمًا) أفضل 50 منتجًا لإدارة المنتجات

: 4.7 من 5 (5,732 تقييمًا) Capterra : 4.7 من أصل 5 (3,553 تقييمًا) الأفضل أداءً في برامج إدارة المشاريع والمهام جرب ClickUp مجاناً ### 2. سلاك

: 4.7 من أصل 5 (3,553 تقييمًا)

عبر Slack سلاك هي عبارة عن منصة تواصل ومراسلة فورية حيث يمكن للفرق أن تجتمع معًا لتكوين تواصل وتعاون مرن وسلس.

صُمم إعداد سلاك بطريقة تجعل من السهل الوصول إلى الفرق داخل الفرق والتعرف عليها بسهولة، حيث توجد 'القنوات' في قلب واجهة المستخدم الخاصة به. وعلى غرار Discord، يستخدم Slack القنوات حتى تتمكن الفرق من فصل المحادثات والمناقشات بشكل فعال حسب المشروع أو الموضوع للحصول على طريقة أكثر تنظيماً لتخزين المحادثات وتتبعها.

أفضل الميزات

القنوات: تنظم المحادثات في مساحات مخصصة

تنظم المحادثات في مساحات مخصصة Huddle: داخل القنوات، يتيح لك Slack التحدث على Slack Huddle، والذي يسمح لك بالتواصل عبر مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو

داخل القنوات، يتيح لك Slack التحدث على Slack Huddle، والذي يسمح لك بالتواصل عبر مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو تكامل التطبيقات: دمج سلاك مع العديد من الأدوات والبرامج مثل ClickUp وGoogle Drive وZoom وLoom وتقويم Google وMicrosoft Teams وغيرها الكثير

➡️ جرب تكامل ClickUp Slack

القيود

يتم إخفاء الرسائل والملفات والمحادثات التي مضى عليها أكثر من 90 يومًا بموجب الباقة المجانية

التسعير

مجاني

محترف : 7.25 دولار شهريًا

: 7.25 دولار شهريًا الشركات : 12.50 دولارًا شهريًا

: 12.50 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.5 من أصل 5 (30,942 تقييمًا) أفضل 50 منتجاً للعمل عن بُعد

: 4.5 من أصل 5 (30,942 تقييمًا) Capterra 4.7 من أصل 5 (22,843 مراجعة)



3. مايكروسوفت تيمز

عبر Microsoft Teams

عندما يتعلق الأمر بالعمل المختلط للموظفين العصريين, مايكروسوفت تيمز أصبح أداة اتصال مهمة لمكالمات الفيديو والمحادثات الجماعية واحتياجات أدوات الاتصالات الداخلية.

يسمح لك Microsoft Teams باستضافة الاجتماعات في أي وقت وفي أي مكان، مع ميزات الاجتماعات الخاصة به، بما في ذلك وضع Together Mode وDynamic View، مما يجعل الاجتماعات عن بُعد والندوات عبر الإنترنت قريبة وتفاعلية قدر الإمكان.

وكأداة اتصالات، يساعد Microsoft Teams في توصيل العاملين عن بُعد من خلال ميزات الدردشة والتعاون التي يسهل التنقل فيها، بما في ذلك القنوات والقنوات المشتركة، بالإضافة إلى إنشاء غرف فرق عمل منفصلة والرد على المكالمات الهاتفية واستقبالها من خلال البرنامج.

أفضل الميزات

* مايكروسوفت أوفيس *)

التسعير

مجانًا

نيترو : 9.85 دولار شهريًا

: 9.85 دولار شهريًا نيترو كلاسيك : 4.92 دولار شهرياً

: 4.92 دولار شهرياً Server Boost : 4.99 دولار شهرياً

: 4.99 دولار شهرياً نيترو بيسك: 2.95 دولار شهرياً

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

Capterra: 4.7 من 5 (240 تقييم)

9. بروفهوب

عبر Proofhub بروفهاب هو مشروع شامل برنامج التخطيط الذي يسمح لأعضاء الفريق بالتخطيط والتعاون والتنظيم وتسليم المشاريع.

في ظل انتشار أدوات التواصل الجماعي في السوق، يوفر لك ProofHub ميزات تخطيط المشاريع والتواصل الجماعي في آنٍ واحد مع واجهة مستخدم سهلة الفهم لإجراء مناقشات الفريق وإصدار الإعلانات ومشاركة أخبار الشركة.

أفضل الميزات

تكامل التطبيق مع DropBox وMicrosoft Outlook وتقويم Google وDrive

لوحات كانبان ومخططات جانت لإدارة المشاريع وتنظيمها بفعالية

يوفر ProofHub مركز إشعارات مركزي للإعلانات على مستوى الشركة لتسهيل التواصل مع الموظفين

القيود

مع عدم وجود أدوات للميزانية، لا يُنصح بهذا البرنامج للمديرين الذين يتطلعون إلى إدارة ميزانيتهم بفعالية داخل تطبيق واحد

التسعير

التحكم المطلق : 99 دولارًا شهريًا مقابل 99 دولارًا شهريًا لمشاريع غير محدودة ومستخدمين غير محدودين وتخزين 100 جيجابايت

: 99 دولارًا شهريًا مقابل 99 دولارًا شهريًا لمشاريع غير محدودة ومستخدمين غير محدودين وتخزين 100 جيجابايت أساسي: 50 دولارًا شهريًا مقابل 40 مشروعًا ومستخدمين غير محدودين و15 جيجابايت تخزين

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.5 من 5 (74 تقييمًا)

: 4.5 من 5 (74 تقييمًا) Capterra: 4.5 من 5 (76 تقييم)

10. رسول القوات

عبر TroopMessenger رسول القوات هو حل اتصال يتيح المراسلة الفورية والمكالمات الصوتية والمرئية والدردشة الجماعية ومشاركة الملفات ومشاركة الشاشة عن بُعد.

أفضل الميزات

تشفير من طرف إلى طرف حتى تكون محادثات العمل آمنة ومأمونة

تسمح ميزة نافذة الإرهاق بإجراء دردشة متخفية لإجراء محادثات أكثر خصوصية

بالإضافة إلى المكالمات الصوتية، يمكنك أيضًا إرسال رسائل صوتية كما تفعل في رسائل الهاتف العادية أو ماسنجر فيسبوك

القيود

الفرق بين تطبيق Troop Messenger مقارنةً ببعض التطبيقات الأخرى في هذه القائمة هو أنه يركز بشكل أساسي على التواصل بين أعضاء الفريق بدلاً من إدارة المشروع

التسعير

القسط : 25 دولارًا لكل مستخدم/شهر

: 25 دولارًا لكل مستخدم/شهر المؤسسة : 5 دولارات لكل مستخدم/شهر

: 5 دولارات لكل مستخدم/شهر الأفضل: 9 دولارات لكل مستخدم/شهر

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.6 من 5 (71 تقييمًا)

: 4.6 من 5 (71 تقييمًا) Capterra: 4.8 من 5 (15 مراجعة)

ما الذي يجعل برنامج التواصل في مكان العمل جيداً؟

عند البحث عن أدوات التواصل، يجب أن يكون هدفك هو العثور على تلك التي تناسب احتياجاتك المتزايدة، وتوفر المرونة والأمان، وتكون فعالة من حيث التكلفة.

"الابتكار التكنولوجي يأتي بتكلفة كبيرة. يحتاج المديرون إلى تحقيق هذا التوازن بين التكلفة والفائدة وتقييم عائد الاستثمار بعناية للاستثمارات الكبيرة التي تؤثر على جزء كبير من عمليات الشركة." شون بلامر، الرئيس التنفيذي *[خبير المعاشات_]( http://annuityexpertadvice.com/)* فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار عند البحث عن أدوات التواصل الداخلي:

ميزات التعاون

تكامل التطبيقات

إدارة المشاريع والمهام

مؤتمرات الصوت والفيديو

المراسلة المباشرة والجماعية

مشاركة الملفات

القائمة البريدية للفريق

ميزات التشفير والأمان

"تعد انتهاكات البيانات والحوادث الإلكترونية من أكثر القضايا القانونية انتشاراً خلال السنوات الأخيرة. يجب على المؤسسات أن تضع أولوية قصوى في استخدام التطبيقات والبرامج التي تضع الأمن السيبراني فوق أي شيء آخر حتى لا تتعرض البيانات والمعلومات الحساسة للخطر." -آمي دي لا فوينتي، مدير الشؤون العامة، *[بوسكو للخدمات القانونية_]( https://www.boscolegal.org/)*

حافظ على إنتاجية فرقك عن بُعد وتواصلها مع ClickUp

أياً كانت الميزات أو المزايا أو الميزانية التي تضعها في اعتبارك عند اختيار أفضل برامج التواصل في مكان العمل، يجب أن تكون قادراً على تقييم احتياجات مؤسستك بعناية، وخاصةً موظفيك.

أفضل برامج التواصل الداخلي يجب أن تدعم برامج التواصل الداخلي عن بُعد وأن تجعل الاتصال غير المتزامن ومشاركة المعرفة والتعاون بسهولة وسلاسة قدر الإمكان من الإدارة العليا إلى مستوى الموظفين.

أدوات الإنتاجية المتكاملة مثل ClickUp هي أداة ممتازة لإدارة المشاريع والتواصل لمؤسستك بأكملها. إنها مليئة بآلاف الميزات للتعاون والتواصل لمنح فرقك ما يحتاجون إليه لإجراء مناقشات جماعية، ومراقبة سير عمل المشروع، والتعاون في الخطط والمشاريع في الوقت الفعلي، أينما كانوا.

ClickUp مجاني للتجربة - قم بتوصيل فرقك الموزعة ببعضها البعض، وارفع مستوى التواصل بين الوظائف، واجمع كل أعمالك في مكان واحد اليوم! ---

الكاتب الضيف:_

/مرجع/ http://www.linkedin.com/in/roman-shvydun-261689150 رومان شفيدون /%/%href/

_كاتب مستقل. يكتب مقالات غنية بالمعلومات عن التسويق والأعمال والإنتاجية وثقافة مكان العمل وما إلى ذلك. وخلال أكثر من 10 سنوات من الخبرة في إنشاء المحتوى، ساعدت مقالاته العديد من رواد الأعمال على توسيع نطاق أعمالهم